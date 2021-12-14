Внутренняя SEO оптимизация сайта

Основа SEO – это внутренняя СЕО-оптимизация сайта. Она подразумевает работу над контентом (текст, изображения) страниц веб-ресурса. Задача – получить на выходе документ, который будет отвечать на запросы пользователей, а также помогать достигать высоких позиций сайта по интересующим запросам. Чтобы улучшить результат, требуется проведение внешней оптимизации, однако это тема для другой статьи.

Проведение первичной внутренней SEO-оптимизации актуально для владельцев Интернет-ресурсов, которые желают получить результат довольно быстро. Впрочем, на то, каким будет результат, влияет тематика сайта, его особенности, сетевая активность конкурентов и другие нюансы. В дальнейшем достигнутые позиции можно и нужно не только поддерживать, но и улучшать в виду высокой конкуренции в выдаче поисковых систем. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что продвижение сайта ведется постоянно. О том, как выполняется внутренняя СЕО-оптимизация сайта, поговорим в нашей статье.

Семантическое ядро – основа внутренней SEO-оптимизации

Работы по внутренней SEO-оптимизации должна начинаться с определения перечня ключевых слов. В дальнейшем сайт будет продвигаться именно с учетом этих ключевиков. Нужно сформировать СЯ (семантическое ядро), в которое войдут запросы разных типов, которые смогут привлекать и удерживать потенциальных покупателей.

Нужно определиться с низкочастотными, среднечастотными, высокочастотными запросами. Для этого можно воспользоваться Яндекс.Wordstat или использовать Google-Планировщик ключевых слов. Если предстоит работа с большим ядром, то для этого можно найти специальный парсер запросов.

При формировании СЯ составляется перечень запросов, по которым пользователь или потенциальный клиент будет находить сайт в поисковой системе. Эта информация является доступной для анализа в Google.Analytycs и в Яндекс.Метрика.

Исключение нецелевых запросов

Этот процесс занимает много времени, является трудозатратным. Профессионалы из области SEO-оптимизации выполняют такую работу вручную. В семантическое ядро не должны попасть нерелевантные ключевые слова (запросы, ответы на которые пользователи не смогут найти на Вашем Интернет-ресурсе).

Среди таких запросов:

Упоминание конкурирующих организаций.

Название товаров/услуг из Вашей ниши, которые не предоставляет Ваша компания.

Уточнения, привлекающие нецелевой трафик (к примеру, ключевые слова в которых содержится уточнение «бесплатно», «недорого» и др).

Упоминания стран, городов, где Ваша компания не предоставляет услуги.

Такую проверку нужно проводить, чтобы на сайт переходили исключительно целевые посетители. Если этого не сделать, то о хороших поведенческих факторах не может идти и речи.

Кластеризация ключевых слов

Под кластеризацией воспринимается разделение ключевиков на отдельные группы по темам. В этом случае рекомендуется придерживаться главного правила Google, который утверждает, что для одной страницы должна быть одна группа запросов. Таким образом, две страницы на сайте не могут отвечать на один и тот же запрос в поисковой выдаче. В противном случае между ними возникнет конкуренция, от чего позиции обеих страниц будут только ухудшаться. По этой причине, в процессе кластеризации, нужно не допустить размытия релевантности.

Распределение семантического ядра по статьям и разделам

Для эффективного распределения групп запросов по всему сайту, нужно создать карту релевантности, где будут учтены особенности выдачи поисковых систем с учетом разных типов ключевых слов. К примеру, если в запросе нет конкретики или уточнения, то он является информационным:

«Японские суши».

«Красное вино».

«Мобильный телефон» и др.

Для попадания в ТОП поисковой выдачи, под эти ключи нужно создать иформационную статью, которая будет полностью посвящена этой теме. В случае с коммерческими запросами ключевые слова будут другими:

«Заказать японские суши».

«Купить красное вино».

«Купить мобильный телефон недорого».

Как правило, в поисковой выдаче выше ранжируются страницы с товарами сайтов и услугами.

Оптимизация контента

Посетители из поисковых систем попадают на сайт именно благодаря контенту. По этой причине, при его создании важно учитывать интересы пользователей:

Тексты должны быть полезными для пользователя.

Тексты должны подробно отвечать на запрос пользователя.

Написание контента

Первое, что нужно понять, что копирование статей с других ресурсов, с целью размещения на собственном сайте – плохая затея. Это приведет только к снижению позиций с неоригинальным контентом. Алгоритмы поисковых систем с легкостью распознают неуникальный контент, поэтому перед тем как опубликовать статью, ее нужно проверить на плагиат. Для этого существуют различные сервисы. Один из самых востребованных сервисов для проверки уникальности текстов – Text.ru. Также у SEO-оптимизаторов популярностью пользуется сервис Advego Plagiatus. Уникальность текста не должна быть ниже 95%.

Показатель заспамленности текста

Внутреннее SEO сайта проводится комплексно, поэтому кроме уникальности текстов, нужно следить за показателями заспамленности. Не стоит пытаться уместить в текст максимальное количество ключевых слов. Из-за этого он станет нечитабельным, а также может повлечь за собой определенные санкции от поисковиков. Это санкции за переспам ключевыми словами. Для проверки текста, используются специальные сервисы, к примеру «Advego». Оптимальное значение частоты отдельных слов – до 2.5%, академическая и классическая тошнота – до 3.5 и до 9.0 соответственно.

По этим показателям можно понять насколько часто повторяются в тексте отдельные слова или словосочетания, что позволяет эффективно бороться с заспамленностью.

Водность текстов

Вода – это слова или предложения, которые не несут для пользователя никакой ценности. По сути, это слова, которые удлиняют текст ради текста. Если из текста удалить воду, то его суть никак не изменится. Для удаления воды можно воспользоваться услугами редакторов или корректоров. Также для этого существуют специальные сервисы, например Главред, которые проводят оценку качества текста, выделяют стоп-слова или ошибки в плане стилистики.

Внутренняя SEO-оптимизация не связанная с контентом

Далее мы поговорим о том, как проводится внутренняя SEO-оптимизация сайта не связанная с контентом, начиная техническим аудитом и файлом robots.txt, заканчивая дублями страниц, анализом юзабилити и т. д.

Технический аудит для выявления и устранения ошибок

Достаточно распространенная ситуация, когда естественный рост позиций Интернет-ресурса замедляется именно из-за технических ошибок. Они появляются по самым разным причинам. Наиболее распространенные из них:

Отсутствует первичная оптимизация (проводится на этапе разработки).

При доработке сайта, не были учтены требования СЕО.

Домен переехал.

Проведение технического аудита необходимо для поиска и исправления любых недоработок.

Файл robots.txt

Этот файл содержится в корневой папке сайта и именно от него зависит то, какие страницы Вашего сайта попадут в индекс поисковиков, а также попадут ли они в него в принципе.

Какие моменты важны при анализе, а также настройке файла robots.txt:

Для индекса должны быть открытыми все страницы на сайте, которые должны участвовать в поиске. Нельзя допускать попадания в индекс дублей страниц/контента. Нужно закрыть индексацию страниц, еще не наполненных контентом или созданных только для удобства пользователей. Страницы не индексируются мгновенно, так как поисковые системы затрачивают определенный период времени на отслеживание миллионов сайтов. Если недавно созданная страница вдруг не попала в индекс в течение нескольких часов, это еще не значит, что с файлом robots.txt есть какие-либо проблемы.

SEO внутренняя поисковая оптимизация предусматривает обязательную настройку sitemap.xml. Это позволит поисковому боту понять, какие страницы должны попасть в выдачу первоначально.

При помощи этого вспомогательного файла, бот определяет:

Расположение страниц.

Приоритетность.

Время, частоту обновлений.

Благодаря карте сайта можно получить дополнительный трафик в Google за счет поиска по фото и видео. Тег «image» указывает на изображения, которые должны быть просканированы поисковыми системами. Также в карте сайта можно указать дополнительные данные о видеоконтенте.

Зеркало сайта

Они предназначены для того, чтобы пользователь мог как можно быстрее найти Ваш ресурс. Самым ярким примером является ситуация, когда адрес сайта прописывается с «www» и без. Однако если проигнорировать «склейку», то поисковики воспримут два ресурса как разные и сочтут, что они дублируют контент друг друга.

Дубли страниц

Частичные и полные дубли могут нанести существенный вред ранжированию. Из-за них поисковые системы даже могут наложить фильтры на сайт. Самыми вредоносными в плане СЕО являются дубли главной страницы, так как именно на ней содержится основной ссылочный вес, распределяющийся по сайту перелинковкой.

Дубли страниц чаще всего возникают из-за автогенерации CMS или неправильной настройки редиректов. Чтобы найти дубли страниц, оптимизаторы пользуются поисковой консолью. Чтобы избавиться от дублей их можно просто удалить. Также оптимизаторы нередко закрывают дублирующие страницы от индексации, настраивают переадресацию.

Оптимизация метатегов

Мегатеги title и description заслуживают отдельного внимания.

Title. Этот метатег указывает на название страницы. Он используется как помощник для поисковика, указывает на то, какую тему раскрывает контент. Description. Данный метатег представляет краткое описание страницы. Текст description зачастую применяется в процессе формирования сниппетов в поисковой выдаче. Если метатеги дублируются, то это может привести к размытию релевантности. При создании метатегов нужно обращать внимание на их уникальность, в них должен содержаться основной ключевой запрос. Эти метатеги должны вкратце раскрывать основную тему страницы.

Настройка ЧПУ

ЧПУ – это человекопонятный URL. Они способствуют повышению удобства пользования сайтом, обеспечивают корректную работу поисковых систем (в адрес дополнительно входит ключ). Профессионалы рекомендуют пользоваться транслитерацией или английскими переводами. URL не должен быть длинным (до 5 слов).

Скорость загрузки сайта

Важнейший момент при внутренней СЕО-оптимизации, который влияет на конверсию Интернет-ресурса и поведенческие факторы. К слову, каждый владелец собственного сайта равно или поздно приходит к необходимости улучшения поведенческих факторов на сайте при помощи специализированных организаций. Сегодня существует много таких компаний, однако они предлагают услуги разного качества. В 2021 году одним из лидеров рынка в этой нише является компания traff.org, которая обеспечивает уникальные посещения с поведенческими факторами для любых сайтов. В работе используются гибкие настройки с учетом графика: равномерный, кастомный или случайный. Можно задать настройки на получение уникальных посещений по поисковым запросам, прямым заходам, переходам из социальных сетей или площадок.

Нужно понимать, что каждая лишняя секунда ожидания пользователя на сайте до загрузки контента – это риски потери потенциальных клиентов. Для повышения скорости загрузки сайта специалистами проводятся работы по оптимизации кода (удаление JS, блокирующего рендеринга). Все ключевые элементы контента и стили должны загружаться в первую очередь.

Внутренняя SEO-оптимизация сайта – заключение

Мы рассмотрели лишь важные работы по внутренней оптимизации Интернет-ресурсов. Также к числу обязательных моментов можно отнести удаление вредоносных кодов, снятие фильтров, анализ юзабилити, визуальное оформление, корректная обработка ошибки 404, работа с битыми ссылками и т. д.

Важность SEO-оптимизации ни в коем случае нельзя недооценивать, ведь от нее зависит то, какие позиции будет иметь Ваш сайт в поисковых системах, насколько привлекательным ресурс будет для поисковиков и пользователей.