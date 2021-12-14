Почему вашему сайту нужен контент
Контент: зачем он нужен сайту и каким должен быть?
Каждый владелец сайта хочет, чтобы его интернет-ресурс посещало большое количество людей. И чтобы накрутка трафика была не единственным методом увеличения количества посетителей. Для этого нужно будет создать интуитивно понятный и удобный интерфейс, простую навигацию, а также предоставить качественный контент о своем товаре или услугах.
Только в этом случае возможно увеличение поведенческих факторов, а вместе с этим рост позиций и увеличения количества продаж. Попробуем разобраться со специалистами Traff.org, что представляет собой контент на сайте, его особенности и другие нюансы.
В чем особенности контента для сайта?
Наполненный сайт контентом дает возможность предоставлять гостям интернет-ресурса получить максимальное количество полезной информации о проекте, товарах и услугах. Те ресурсы, которые пренебрегают текстовым и другим контентом, не смогу вызвать доверие у посетителя, который так и не станет клиентом.
Некоторые идут другим путем – берут контент с других ресурсов, что особенно часто встречается на информационных сайтах. Подобный подход, в лучшем случае, не даст никакого результата, а в худшем случае сайт будет просто восприниматься, как низко котируемый, в результате чего будут падать позиции или вовсе сайт попадет под фильтр Google и Яндекс. В результате, все деньги на разработку и продвижение будут выброшены впустую.
Также нужно понимать, что неинтересный контент и тексты с низкой уникальностью – все это не выведет сайт на высокие позиции и не будет привлекать посетителей. По этой причине можно смело утверждать, что качественный контент сайта – это весомый залог успеха.
Помимо уникальности, необходимо учитывать: ключевые слова, проведение SEO-оптимизации, следить за уровнем спама, академической и классической тошнотой, перелинковкой и т. д. Только если контент по всем параметрам будет находиться в оптимальных позициях, можно быть уверенным в результативности наполнения. В контент входит:
- описание услуг и товаров;
- описание информации «О компании»;
- статьи для блога;
- продающие тексты;
- тексты для email-рассылки;
- различные визуализации;
- аудио и видео материалы;
- иллюстрации;
- информационная графика;
- баннеры и т. д.
Исключительно в тандеме контент сможет обеспечивать положительный результат. Рекомендуется все выполнять в едином стиле.
Какой контент нужен для сайта?
Если вы хотите, чтобы контент был не просто «для галочки», а смог привлекать трафик и увеличивать поведенческие факторы на сайте, он должен соответствовать требования поисковых систем, быть правдивым и актуальным, содержать ключевые слова и перелинковку, а также подача материалов должна быть грамотной, интересной и разнообразной.
Все это сможет учитывать копирайтер, который имеет необходимые знания и навыки для работы с продающими текстами. Стандартно разделить контент можно на 2 категории:
- Текстовый. Это наиболее распространенный и важный тип контента, который включает в себя: обзоры, полезные статьи, рекламные объявления, новости, описания продукции. Подобный текст без проблем можно оптимизировать под личные цели, поэтому является наиболее сильным инструментом в продвижении сайта.
- Визуальный. Фотографии, графические схемы, видеоролики, рисунки, логотипы и другие изображения, которые способны разбавить текстовый контент, благодаря чему будет выглядеть более привлекательно. Это способствует тому, что текст будет нравится читателю, следовательно, происходит увеличение поведенческих факторов.
Подавать контент необходимо в разных вариациях и только в этом случае вы можете быть уверенными, что будет достигнут положительный результат – верхние строчки поисковых систем.
6 основных параметров качественного контента для сайта
Полезный материал
Google и Яндекс неоднократно акцентировали внимание на то, что именно польза и привлекательность – это основные параметры, которые он учитывает при ранжировании. Что подразумевается под пользой корпорации не раскрыли секрета, но логично можно предположить, что речь идет о логичном и качественном наполнении, которое будет полезным для посетителей.
Полезным можно считать тот контент, который дает возможность пользователю решать поставленную перед ним задачу – он отвечает на вопрос, который стоит перед клиентом. То есть, пользователь не должен продолжать искать информацию о продукте или услуге после того, как посетил ваш сайт. Если это происходит, тогда у вас на сайте находится некачественный контент.
Тексты должны быть информативными и конкретными – даже небольшие тексты с полезной информацией способны увеличить трафик и количество продаж. Важно создавать максимально емкий и полезный контент. И, конечно же, он должен соответствовать целям посетителя. Нужно найти копирайтера, который способен не просто писать качественный контент, но и понимать, что хочет видеть ваш клиент.
Экспертный и уникальный
Опытные SEO-мастера знают, что даже неуникальный контент может попасть в ТОП-10 в поисковых системах. Это случается крайне редко и длится недолго. Это происходит по той причине, что анализируются поведенческие факторы, а не только уникальность. Все же, настоятельно рекомендуется размещать на сайте уникальные тексты и не только технические, но и по содержанию.
Обычный рерайтинг будет полезным для поисковых систем, но бесполезен для читателя – он уже видел этот текст на другом сервисе. В результате продвижение сайта в топ Яндекса поведенческими факторами будет неэффективным. Важно, чтобы текст был экспертным – уникальным не технически, а по сути. Необходимо раскрыть те вопросы, которые не затронуты у конкурентов.
Объем текста
Поисковые системы просто обожают большие тексты. Но важно понимать, что Google любит не «простыни», а структурированные интересные тексты с подзаголовками и списками. Если вы и решили наполнять свой сайт лонгридами, нужно это делать в соответствии с требованиями поисковых систем. Всегда учитывайте цель текста, например, если описание товара, тогда не нужно текст более 2000 символов, а полезный материал о выборе кондиционера не должен ограничиваться 3000 символов.
Использование ключевых слов
Еще несколько лет назад Google и Яндекс искали в тексте ключи, которые один в один совпадают с пользовательским запросом. На основе этого и формировал выдачу. Но это осталось в прошлом и написание текста – это не простое перечисление ключевых фраз.
Были внедрены алгоритмы, которые научились различать ключи, независимо от их вхождения. А слишком частое использование ключевых слов не приведет ни к чему, как к блокировке ресурса. Недостаточно написать «сервис накрутки поведенческих факторов» 5 раз в тексте, также важно объяснить, почему именно этот сервис будет полезным для вашего бизнеса.
Информация должна раскрывать цель, которую преследует пользователь, поэтому будет большее количество посетителей.
Наличие разметки
Поисковые системы просто обожают, когда сами специалисты облегчают им жизнь – используют микроразметку, чтобы разложить информацию «по полочкам». Идеально будет, если структура будет организована таким образом, при которой ключевые слова будут находится в различных блоках страницы – это повышает позиции при ранжировании.
Стабильные обновления
Важно не просто один раз наполнить сайт контентом, а регулярно обновлять информацию – это обеспечивает повышение тематической релевантности сайта, этим самым будет укреплять интернет-ресурс в выдаче. Например, если вы писали долгое время про интернет-маркетинг, рассказывали важную информацию, собрали большую аудиторию и со временем просто перестали обновляться, тогда позиции начнут проседать. Чем чаще сайт обновляется, тем чаще на сайт заходит поисковый робот.
Заключение
Учитывая все это, становится очевидным, что контент – это не прихоть, а необходимость, если вы заинтересованы в развитии интернет-ресурса. С помощью качественного контента осуществляется не просто накрутка посещений и повышение поведенческих факторов, но вместе с этим повышается количество продаж товаров и услуг. Но важно доверять наполнение сайта только профессионалам – это дает возможность избежать неприятностей с продвижение интернет-ресурсов. Подробно проконсультировать по интересующим вопросам смогу специалисты Traff.org.