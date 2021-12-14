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Почему вашему сайту нужен контент

Контент: зачем он нужен сайту и каким должен быть?

Каждый владелец сайта хочет, чтобы его интернет-ресурс посещало большое количество людей. И чтобы накрутка трафика была не единственным методом увеличения количества посетителей. Для этого нужно будет создать интуитивно понятный и удобный интерфейс, простую навигацию, а также предоставить качественный контент о своем товаре или услугах.

Только в этом случае возможно увеличение поведенческих факторов, а вместе с этим рост позиций и увеличения количества продаж. Попробуем разобраться со специалистами Traff.org, что представляет собой контент на сайте, его особенности и другие нюансы.

Контент - где его место на сайте?
Контент - где его место на сайте?

В чем особенности контента для сайта?

Наполненный сайт контентом дает возможность предоставлять гостям интернет-ресурса получить максимальное количество полезной информации о проекте, товарах и услугах. Те ресурсы, которые пренебрегают текстовым и другим контентом, не смогу вызвать доверие у посетителя, который так и не станет клиентом.

Некоторые идут другим путем – берут контент с других ресурсов, что особенно часто встречается на информационных сайтах. Подобный подход, в лучшем случае, не даст никакого результата, а в худшем случае сайт будет просто восприниматься, как низко котируемый, в результате чего будут падать позиции или вовсе сайт попадет под фильтр Google и Яндекс. В результате, все деньги на разработку и продвижение будут выброшены впустую.

Также нужно понимать, что неинтересный контент и тексты с низкой уникальностью – все это не выведет сайт на высокие позиции и не будет привлекать посетителей. По этой причине можно смело утверждать, что качественный контент сайта – это весомый залог успеха.

Помимо уникальности, необходимо учитывать: ключевые слова, проведение SEO-оптимизации, следить за уровнем спама, академической и классической тошнотой, перелинковкой и т. д. Только если контент по всем параметрам будет находиться в оптимальных позициях, можно быть уверенным в результативности наполнения. В контент входит:

  • описание услуг и товаров;
  • описание информации «О компании»;
  • статьи для блога;
  • продающие тексты;
  • тексты для email-рассылки;
  • различные визуализации;
  • аудио и видео материалы;
  • иллюстрации;
  • информационная графика;
  • баннеры и т. д.

Исключительно в тандеме контент сможет обеспечивать положительный результат. Рекомендуется все выполнять в едином стиле.

Контент и как его правильно готовить
Контент и как его правильно готовить

Какой контент нужен для сайта?

Если вы хотите, чтобы контент был не просто «для галочки», а смог привлекать трафик и увеличивать поведенческие факторы на сайте, он должен соответствовать требования поисковых систем, быть правдивым и актуальным, содержать ключевые слова и перелинковку, а также подача материалов должна быть грамотной, интересной и разнообразной.

Все это сможет учитывать копирайтер, который имеет необходимые знания и навыки для работы с продающими текстами. Стандартно разделить контент можно на 2 категории:

  • Текстовый. Это наиболее распространенный и важный тип контента, который включает в себя: обзоры, полезные статьи, рекламные объявления, новости, описания продукции. Подобный текст без проблем можно оптимизировать под личные цели, поэтому является наиболее сильным инструментом в продвижении сайта.
  • Визуальный. Фотографии, графические схемы, видеоролики, рисунки, логотипы и другие изображения, которые способны разбавить текстовый контент, благодаря чему будет выглядеть более привлекательно. Это способствует тому, что текст будет нравится читателю, следовательно, происходит увеличение поведенческих факторов.

Подавать контент необходимо в разных вариациях и только в этом случае вы можете быть уверенными, что будет достигнут положительный результат – верхние строчки поисковых систем.

6 основных параметров качественного контента для сайта

  1. Полезный материал

Google и Яндекс неоднократно акцентировали внимание на то, что именно польза и привлекательность – это основные параметры, которые он учитывает при ранжировании. Что подразумевается под пользой корпорации не раскрыли секрета, но логично можно предположить, что речь идет о логичном и качественном наполнении, которое будет полезным для посетителей.

Полезным можно считать тот контент, который дает возможность пользователю решать поставленную перед ним задачу – он отвечает на вопрос, который стоит перед клиентом. То есть, пользователь не должен продолжать искать информацию о продукте или услуге после того, как посетил ваш сайт. Если это происходит, тогда у вас на сайте находится некачественный контент.

Тексты должны быть информативными и конкретными – даже небольшие тексты с полезной информацией способны увеличить трафик и количество продаж. Важно создавать максимально емкий и полезный контент. И, конечно же, он должен соответствовать целям посетителя. Нужно найти копирайтера, который способен не просто писать качественный контент, но и понимать, что хочет видеть ваш клиент.

  1. Экспертный и уникальный

Опытные SEO-мастера знают, что даже неуникальный контент может попасть в ТОП-10 в поисковых системах. Это случается крайне редко и длится недолго. Это происходит по той причине, что анализируются поведенческие факторы, а не только уникальность. Все же, настоятельно рекомендуется размещать на сайте уникальные тексты и не только технические, но и по содержанию.

Обычный рерайтинг будет полезным для поисковых систем, но бесполезен для читателя – он уже видел этот текст на другом сервисе. В результате продвижение сайта в топ Яндекса поведенческими факторами будет неэффективным. Важно, чтобы текст был экспертным – уникальным не технически, а по сути. Необходимо раскрыть те вопросы, которые не затронуты у конкурентов.

  1. Объем текста

Поисковые системы просто обожают большие тексты. Но важно понимать, что Google любит не «простыни», а структурированные интересные тексты с подзаголовками и списками. Если вы и решили наполнять свой сайт лонгридами, нужно это делать в соответствии с требованиями поисковых систем. Всегда учитывайте цель текста, например, если описание товара, тогда не нужно текст более 2000 символов, а полезный материал о выборе кондиционера не должен ограничиваться 3000 символов.

Контент: основные характеристики
Контент: основные характеристики
  1. Использование ключевых слов

Еще несколько лет назад Google и Яндекс искали в тексте ключи, которые один в один совпадают с пользовательским запросом. На основе этого и формировал выдачу. Но это осталось в прошлом и написание текста – это не простое перечисление ключевых фраз.

Были внедрены алгоритмы, которые научились различать ключи, независимо от их вхождения. А слишком частое использование ключевых слов не приведет ни к чему, как к блокировке ресурса. Недостаточно написать «сервис накрутки поведенческих факторов» 5 раз в тексте, также важно объяснить, почему именно этот сервис будет полезным для вашего бизнеса.

Информация должна раскрывать цель, которую преследует пользователь, поэтому будет большее количество посетителей.

  1. Наличие разметки

Поисковые системы просто обожают, когда сами специалисты облегчают им жизнь – используют микроразметку, чтобы разложить информацию «по полочкам». Идеально будет, если структура будет организована таким образом, при которой ключевые слова будут находится в различных блоках страницы – это повышает позиции при ранжировании.

  1. Стабильные обновления

Важно не просто один раз наполнить сайт контентом, а регулярно обновлять информацию – это обеспечивает повышение тематической релевантности сайта, этим самым будет укреплять интернет-ресурс в выдаче. Например, если вы писали долгое время про интернет-маркетинг, рассказывали важную информацию, собрали большую аудиторию и со временем просто перестали обновляться, тогда позиции начнут проседать. Чем чаще сайт обновляется, тем чаще на сайт заходит поисковый робот.

Создавайте классный контент!
Создавайте классный контент!

Заключение

Учитывая все это, становится очевидным, что контент – это не прихоть, а необходимость, если вы заинтересованы в развитии интернет-ресурса. С помощью качественного контента осуществляется не просто накрутка посещений и повышение поведенческих факторов, но вместе с этим повышается количество продаж товаров и услуг. Но важно доверять наполнение сайта только профессионалам – это дает возможность избежать неприятностей с продвижение интернет-ресурсов. Подробно проконсультировать по интересующим вопросам смогу специалисты Traff.org.

Что такое таргетированная реклама и как работает?

Таргетированная реклама (таргет) – это разновидность рекламы в интернете, в которой объявления транслируются определенной целевой категории. Формируется целевая на базе общедоступной информации из профиля пользователя.

В отличие от контекстной рекламы, используются именно данные пользователя, а не ключевые слова, по которым ищут товар/услугу. Это позволяет существенно накрутить посетителей на сайт и повысить продажи. Вместе со специалистами Traff.org попробуем подробней разобраться, какой принцип работы, основные цели, преимущества и недостатки таргетированной рекламы.

Таргетинговая реклама - иллюстрация
Таргетинговая реклама - иллюстрация

Принцип работы таргетированной рекламы

Основа технологии таргетированной рекламы заключается в получении максимально подробной информации о пользователе. Система в автоматическом режиме обрабатывает всю массу информации, во время чего все посетители сегментируются по определенным категориям в соответствии с метрикой. Максимально просто и эффективно этот принцип реализуется в социальных сетях, где пользователь добровольно вводит всю личную информацию в поле анкеты.

Например, регистрируясь в Facebook, VK, Instagram пользователь добровольно вводит личную информацию: пол, дата рождения, возраст, любимые фильмы, семейное положение, интересы, место работы и многое другое. Вся эта информация потом используется в таргетированной рекламы и для других целей, связанных с маркетингом. Создавая объявления, указываются желаемые параметры целевой аудитории, а система автоматически подбирает пользователей.

Какие задачи решает таргетированная реклама?

Как видите, принцип работы таргетированной рекламы максимально эффективный. Но нужен ли таргетинг вашему бизнесу и для чего именно он может использоваться – этот вопрос волнует каждого пользователя. Стандартно с помощью таргетированной рекламы удается достигнуть следующих целей:

  • увеличение количества подписчиков в социальных сетях;
  • получение лидов и увеличение трафика на сайте;
  • повышение узнаваемости бренда;
  • привлечений людей з онлайн и офлайн;
  • повышение продаж товаров и услуг на сайте.

Очевидно, что таргетированная реклама – это универсальный формат для продвижения, который обладает невероятным потенциалом. Как минимум, увеличивается поведенческие факторы ранжирования сайта, что обязательно будет оценено Google и Яндекс.

Разновидности таргетированной рекламы

Зависимо от целей и особенностей товаров/услуг, есть различные виды таргетированной рекламы:

  • Социально-демографическая. Настройка рекламной кампании осуществляется, отталкиваясь от таких характеристик, как возраст, пол, уровень доходов, семейное положение и другие подобные факторы. Зачастую подобные параметры подбираются в первую очередь, а только потом переходят к более тонкой и узкоспециализированной настройке.
  • Географическое положение. Проводится настройка региона показа объявлений – это может быть город, страна, район или даже территория в определенном радиусе – 500 метров от конкретного магазина. Например, VK поддерживает минимальный радиус – до 500 метров. К географическому положению обычно еще добавляются поведенческие метрики, которые базируются на посещении определенного заведения или места.
  • Поведенческий таргетинг. Демонстрация объявлений осуществляется с паттернами поведения пользователя в интернете. К примеру, некоторые пользователи больше интересуются новыми гаджетами определенной фирмы, а другие просто совершают покупки. Также сегментируются пользователи по тому, что интересовались определенными продуктами, вводили целевые запросы в поисковую систему.
  • Временной таргетинг. Это еще один вариант, с помощью которого можно попасть в свою целевую аудиторию, сегментируя по дням недели или времени суток, чтобы показать рекламы. В этом случае реклама работает исключительно в определенное время. В праздничные дни показываются баннеры, которые мотивируют совершить покупку, а в будние дни – общая информация о товаре или услуге.
  • Таргетинг по интересам. Все активные пользователи в социальных сетях находятся в определенных сообществах, группах, каналах, вводят различные интересующие вопросы в поисковую строку. Это дает возможность сформировать пул интересов целевой аудитории, этим самым предоставлять рекламодателю сегменты пользователей по конкретным тематика. Например, если вы подписаны на группу «Любители рыбалки», то с высокой вероятностью вы будете получать объявления с товарами о рыбалке.
  • По характеристикам гаджетам. Есть возможность проводить настройку таргетированной рекламы по операционной системе, браузерам, типу компьютера или мобильного гаджета.
  • Внешние сегменты. Эти параметры берутся во внимание в том случае, если нужно расширить узкие сегменты целевой аудитории. К примеру, если у пользователя всего 500 человек целевой аудитории, можно будет расширить порог с помощью функции таргетинга. То есть, алгоритмы будут подбирать схожие по метрике аудитории, добавляя в список показов.

Это все способствует тому, что есть возможность проведения максимально точно настройку целевой аудитории, что обязательно будет повышать количество продаж, а также улучшение поведенческих факторов.

Таргетинговая реклама - иллюстрация2
Таргетинговая реклама - иллюстрация2

Контекстная и таргетированная реклама – в чем разница?

Даже опытные пользователи иногда путают таргетинг и контекстную рекламу. Но разница между ними есть и довольно существенная:

  • Контекстная реклама. Это реклама в поисковых системах и на их партнерских сайтах. Показано объявление будет исключительно в том случае, если пользователь ввел определенный запрос, который близок по вашей тематике. То есть, в этом случае будет максимально актуальным и демонстрируется реально заинтересованному покупателю, который лично пришел за товаром или услугой.
  • Таргетированная реклама. Это тип рекламы, которая работает в социальных сетях. Настройка осуществляется для пользователей с определенными параметрами: пол, возраст, образование, интересы и т. д. Подобная реклама способна «бить в цель» по интересам и другим параметрам, если была проведена правильная настройка.

Очевидно, что основное отличие заключается только в способах сегментации целевой аудитории. В одном случае используется информация о пользователе, а во втором – ключевые запросы, которые он вводил для поиска товара/услуги.

Ключевые преимущества и недостатки таргетированной рекламы

Преимущества

  • Охватывает целевую аудиторию. Если провести правильную настройку целевой аудиторию, то вы обращаетесь к «теплым» пользователям, которые гарантированно будут заинтересованы в предложении. Таргетинг работает с доступной информацией о пользователях, поэтому несложно будет найти всю необходимую информацию – достаточно просто при настройке указать основные параметры.
  • Персонализированные объявления. Формат таргетированной рекламы представляет собой картинку, заголовок и подробное описание. Вам нужно будет продумать объявление, описать основные преимущество и представить креативное изображение. Подобным образом просто будет зацепить внимание пользователей, в этом случае повысить количество кликов на объявление.
  • Простая оптимизация. Максимально просто тестировать различные типы объявлений, благодаря чему можно будет повысить эффективность рекламной кампании. Основная метрика – это трафик посетителей на сайт, в группу, число подписок, количество целевых взаимодействий и т. д.
  • Высокая скорость. С помощью таргетированной рекламы пользователь сможет получать первые продажи без раскрученных групп или сайтов. По своей эффективности не уступает контекстным объявлениям, но трудозатраты значительно ниже. Это максимально простой и быстрый способ перейти на личную целевую аудиторию.
  • Креативность. Контекстная реклама несколько ограничена в плане креативности, а в случае с таргетированной рекламы можно варьировать заголовки, изображения и текст, что открывает перед пользователем широкие возможности для креатива.
  • Простота и удобство. Что касается технической составляющей, то запуск занимает не более одного дня. Не нужно иметь какие-то специфические знания и навыки, достаточно только указать идеальные параметры целевой аудитории.

Недостатки

  • Низкая мотивация пользователей. В социальных сетях люди больше общаются, а не смотрят рекламы, поэтому и не хотят уходить за пределы площадки. По этой причине контекстная реклама является более эффективной.
  • Высокий шанс ошибки. Целевая аудитория может быть невероятно обширной, поэтому на начальных этапах возможны ошибки с выбором ЦА.
  • Модерация. Правила модерации достаточно строги, что ограничивает креативность. При этом для каждой площадки правила могут отличаться.
Таргетинговая реклама
Таргетинговая реклама

Заключение

Очевидно, что таргетированная реклама – это эффективный способ продавать товары и услуги. Важно то, что всю информацию, которую нужно для тонкой настройки, пользователи сами предоставляют при регистрации или активности в социальных сетях. При правильном подходе таргетинг значительно превосходит другие маркетинговые инструменты. Но максимальная накрутка трафика возможна только в том случае, если комбинировать различные инструменты.

Факторы ранжирования в поисковых системах

Бизнес в интернете с каждым годом становится все более востребованным. Но, чтобы начать продавать товары и услуги через интернет, недостаточно создать сайт и наполнить его контентом. Важным также является накрутка трафика именно целевой аудитории, которая будет заинтересована в предложенном продукте.

Для этого необходимо провести целый комплекс работ, которые влияют на поисковое ранжирование. Рассмотрим, что такое ранжирование сайта и основные факторы ранжирования в поисковых системах.

Факторы ранжирования
Факторы ранжирования

Что такое поисковое ранжирование сайта?

Поисковое ранжирование сайтов в Google и Яндекс – это специальные алгоритмы, с помощью которых осуществляется фильтрация результатов запросов. Именно от них зависит, в каком порядке будет проводиться выдача в поисковой системе – определяется порядок отображения сайтов в результатах поисковых систем.

То есть, это ряд правил, придерживаясь которые, вы сможете вывести сайт в ТОП, обогнав конкурентов. Благодаря этому осуществляется накрутка посещений, а также увеличивается количество продаж и повышается прибыль.

Основные факторы ранжирования сайта в поисковых системах

Доменное имя

Именно домен – это первое, что видит поисковый робот, когда посещает сайт и отыгрывает важную роль в процессе ранжирования. Поисковые системы при анализе домена сайта, учитывают:

  • Возраст домена. Чем старше домен сайта, тем лучше происходит ранжирование ресурса.
  • Срок продления. Если домен продлен на длительное время, то это повышает доверие со стороны поисковых систем. А если скоро домен заканчивается, то поисковая система может считать, что это мошеннических сайт.
  • История домена. Если владелец домена регулярно меняет владельца или длительное время был без «хозяина», то это может удушить позиции сайта.
  • Открытость данных. Если техническая и контактная информация о владельце скрыта, это может негативно отразиться на ранжирование сайта.
  • Зона работы. Важно выбирать доменную зону для конкретного региона, например, для украинского сайта выбирайте доменные зоны ua, com.ua и т. д.
  • Наличие санкций. Если было проведено неправильно продвижение или решили купить посетителей на сайт на сомнительных ресурсах, домен может пропасть из поиска.

Это означает, что, выбирая домен для своей компании, уделите ему должное внимание и следите за его репутацией.

Факторы ранжирования в поисковых системах
Факторы ранжирования в поисковых системах

Контент и поисковое ранжирование

Контент – это, без преувеличения, ключевой фактор ранжирования, от которого будут зависеть позиции сайта. Именно качественный контент – это то, что будет отличать вас от конкурентов и именно с помощью контента вы можете «влюбить» в себя поисковые системы. В контенте важным являются следующие факторы ранжирования:

  • Заголовки. Текстовый контент не только быть «простыней», а обязательно должны быть заголовки и подзаголовки разных уровней. Также отдельно должно быть название страницы Title.
  • Мета-теги. Позаботитесь о том, чтобы на каждой странице был Title и Description, с помощью которых и будет отображать поисковая система ваш сайт.
  • Частота ключевого слова. Если ваш запрос будет ранжироваться чаще, чем остальные – это будет важным преимуществом для системы ранжирования. А если другие слова превышают ключевые запросы, это может понизить позиции сайта.
  • Объем контента. Google и Яндекс любят информационный и объемный контент. Эксперты в области SEO-продвижения уверены, что минимальный объем контента на странице не должен быть меньше 2000 слов. Но важным является не только количество, но и качество контента.
  • Размещение ключевых слов. На релевантность сайта влияет количество ключевых слов и фраз, а также их размещение в тексте. Большинство специалистов рекомендуют использовать больше ключевых слов на начале страницы. Также рекомендуется размещать ключевые слова в заголовках.
  • Таблицы, картинки и списки. Контент должен быть не просто текстом, но и удобным для восприятия, чему будут способствовать различные таблицы, картинки и списки – это положительно влияет на поисковое продвижение, а также проводится продвижение поведенческими факторами – человек углубляется в изучение материала.
  • Уникальность контента. Контент, размещенный на сайте, обязательно должен быть уникальным. И уникальным должно быть все – изображения, тексты, заголовки, атрибуты, описание картинки и т. д. А неуникальный контент, скорее всего, станет причиной попадания под фильтр.
  • Регулярность обновления. Если сайт часто обновляется, тогда и поисковый робот будет чаще посещать ресурс и повышать его в позициях. А если ресурс не обновляется, то и индексация будет редкой.
  • Ошибки в тексте. Поисковые системы умеют оценивать грамматику и, если он будет неграмотным, тогда поисковые системы теряют доверие. И вашим посетителям вряд ли понравится, если контент будет с ошибками.

Кроме этого, необходимо следить за иерархией страниц, оценивать длину URL, наличие ключевых слов в URL, валидность ресурса и т. д.

Факторы ранжирования в поисковых системах
Факторы ранжирования в поисковых системах

Общие факторы ранжирования

Домен и контент – это все важно для ранжирования сайта. Но вместе с этим необходимо учитывать и общие факторы, которые будут влиять на его ранжирование:

  • Структура ресурса. Чем более структурированный и удобный будет сайт, тем проще поисковому роботу и вашему клиенту будет найти необходимую информацию. Таким образом также происходит повышение поведенческих факторов, что является важным критерием для продвижения.
  • Количество страниц в поиске. Чем будет большее количество целевых страниц, тем лучше это будет для ранжирования страницы. Чем больше будет целевых страниц, тем лучше это будет для ранжирования ресурса.
  • Наличие карты сайта. Это важный инструмент для web-мастера, помогая пользователям быстро находить и индексировать отдельные страницы. Чем больше будет целевых страниц, тем лучше будет для ранжирования.
  • Работоспособность сайта. Если сайт будет часто «падать» и долго восстанавливаться, то это может негативно отразиться на результатах продвижения сайта.
  • География сервера сайта. Если сайт будет находиться далеко, тогда и скорость загрузки будет ниже, а это будет некомфортно для пользователей и не нравится поисковым системам.
  • Сертификаты безопасности. Наличие сертификатов безопасности SSL положительно влияют на поисковое ранжирование. Если его нет, то сам браузер будет говорить пользователю об опасности ресурса. А это явно не будет способствовать повышению позиций.
  • «Хлебные крошки». Это элементы, которые дают возможность сделать структуру сайта понятней и проще. Поисковые системы всегда это учитывают.
  • Юзабилити. Это важный критерий, который влияет на позиции сайта, а также при удобстве сайта значительно повышается накрутка посещаемости – человеку комфортной и удобно находиться на ресурсе.

Если все это учитывать, то результат не заставит себя долго ждать - вы сможете добиться повышения позиций.

Факторы ранжирования в поисковых системах
Факторы ранжирования в поисковых системах

Заключение

И это только некоторые факторы, которые влияют на ранжирование сайта. Их есть сотни, каждый из которых имеет влияние – некоторые больше, некоторые меньше. Если вы хотите добиться высоких позиций, обязательно необходима техническая оптимизация сайта, повышение юзабилити, оптимизация контента и проведение внутренней перелинковки.

ТОП-10 SEO-трендов 2022 года: продвигайте сайт правильно

Поисковые системы стабильно совершенствуют алгоритмы, чтобы в ТОП выдачи попали исключительно качественные сайты, достойные внимания пользователя. Если сайт соответствует строгим требованиям, тогда происходит автоматическая накрутка трафика, повышается количество продаж товаров и услуг.

Именно это способствует тому, что необходимо стабильно следить за обновлениями, чтобы не потерять позиции сайта в выдаче. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим ТОП-10 SEO-трендов 2022 года, которые помогут вывести сайт на высокие позиции.

ТОП-10 SEO-трендов иллюстрация 01
ТОП-10 SEO-трендов иллюстрация 01

10 основных SEO-трендов в 2022 году

  1. Сайт необходимо оптимизировать под мобильные устройства

Еще в 2018 году количество покупок с помощью гаджетов превысили количество продаж через компьютер. Именно по этой причине в 2022 году сайт должен быть обязательно оптимизирован под мобильные устройства – это не просто рекомендация, а обязательное условие. С каждым годом поисковые системы все больше учитывают этот фактор ранжирования.

При адаптации под мобильные устройства часто встречаются такие ошибки: длительная загрузку, мелкий шрифт, нерабочие функции с мобильного устройства. В этом случае поведенческие факторы становятся хуже, следовательно, сайт снижается по поисковым запросам.

Рекомендуется адаптировать сайт под мобильную версию, сделав автоматическое перенаправление на мобильную версию, если посещение сайта осуществляется со смартфона или планшета. Это повышает ранжирование. Вместе с этим рекомендуется упростить сложные элементы сайта – проведите UX-аналитику, где сможете увидеть, где пользователь провел меньше времени и по какой причине не заполнил форму на приобретение товара/услуги.

  1. Оптимизируйте скорость загрузки сайта

На ранжирование в поисковых системах Google и Яндекс влияет скорость загрузки сайта. Если страницы грузятся слишком долго, пользователь просто не захочет с ним взаимодействовать. В таких условиях продвижение сайта поведенческими факторами просто невозможно. Также это снижает количество посещений и опустит сайт в поисковой выдаче.

Оценить скорость загрузки сайта можно при помощи Core Web Vitals – это инструмент, который оценивает скорость страницы. Специальные инструменты будут не только анализировать скорость загрузки на различных устройствах, но также укажет существующие проблемы и рекомендации по их исправлению.

Ускорить работу сайта можно различными способами, например, поменять конструктор верстки – этот способ существенно увеличивает скорость, а также можете включить поддержку протокола HTTP/2.

  1. Оптимизируйте внешние ссылки

Одним из эффективных способов продвижения сайта в 2022 году остаются внешние ссылки на сайт. Но, изменение алгоритмов привели к тому, что нужно избавиться от бэклинков, которые мешают продвижению сайта. Если вы хотите достигнуть эффективного продвижения сайта, нужно использовать только естественные ссылки, размещать исключительно на тематических площадках и трастовых ресурсах.

Если внешнее продвижение с помощью ссылок будет проведен правильно, это существенно повысит охват ресурса и увеличить монетизацию. При продвижении сайта в Google, рекомендуется использовать специальные инструменты, например, Google Disavow Tool поможет избавиться от бэклинков с плохой репутацией. Также используйте исключительно проверенный сервис накрутки поведенческих факторов и используйте только те площадки, где может потенциально находиться ваша аудитория.

  1. Уровень трастовости ресурса

Это обновленный критерий E-A-T, который расшифровывается как экспертность, авторитетность и достоверность. Это означает, что абсолютно все поисковые системы будут проверять web-сайты на их авторитетность, достоверность данных и экспертность авторов. Более высокие позиции в поисковой выдаче получают именно трастовые сайты. Особенно этот фактор актуален для некоторых тематик:

  • финансы;
  • медицина;
  • безопасность;
  • сложные услуги.

Уровень трастовости влияет на лояльность пользователя, а также будет повышать количество конверсий. Если хотите оптимизировать сайт по данному критерию, нужно добавить информацию о компании: реквизиты, контакты, достижения, фотографии сотрудников и прочую важную информацию.

Также предоставляйте клиентам только экспертный контент – статья должна быть написана автором, который эксперт в своей теме. А также добавляйте отзывы – это позволит пользователям увидеть, что перед ними находятся профессионалы.

ТОП-10 SEO-трендов иллюстрация 02
ТОП-10 SEO-трендов иллюстрация 02
  1. Еще больше внимания контенту

Поисковые системы начали еще больше уделять внимание контенту, который размещен на сайте. Например, в Яндексе используется алгоритм YATI. Благодаря этому алгоритму система умеет анализировать и понимать, насколько качественный текст. Способен оценивать релевантность текста. Это означает, что поисковые системы проводят подбор в ТОП выдачи сайты не по ключам, а по смыслу.

Изначально алгоритм анализирует эталонные страницы, а базе этого робот обучаются и механизм определяется, насколько соответствует контент запросы по смыслу. Если вы хотите соответствовать новому алгоритму, рекомендуется собирать ключевые слова из разных источников, формируя уникальное семантическое ядро.

Для большей эффективности необходимо будет использовать LSI, заголовки и подзаголовки, а также разбивать текст на смысловые части. 6. Упор на низкочастотные запросы

Это фразы и слова узкого направления, которые используют пользователю. Эти запросы также являются частью семантического ядра. Подобный тренд в 2022 году появился по той причине, что все более популярным является голосовой набор во время поиска необходимой информации, что расширяет длину ключевых слов. А также поисковые подсказки автоматически добавляют несколько слов, чтобы сделать запрос более узконаправленным.

Если вы хотите расширить семантическое ядро узкоспециализированными ключевыми словами, нужно воспользоваться сервисом для подбора ключевых слов. А также при их продвижении нужно делать точный запрос и точный ответ, что позволит гарантированно попасть в высокие позиции по низкочастотным запросам.

  1. Нахождение в поисковой выдаче

Нулевое поисковое ранжирование – это ответ поисковой выдачи, где информация из сайта будет отображаться над другими запросы. Это существенно повысить CTR страницы, т. к. будет показываться экспертность ресурса, сайт будет высвечиваться на первом месте, а также занимает больше места на странице, а это повысит вероятность клика.

Чтобы попасть в нулевую выдачу, необходимо предоставлять качественный контент с заголовками и подзаголовками, а также логическими блоками. Применяйте микро-разметку: атрибуты и теги. Вместе с этим будет осуществляться продвижение поведенческими факторами.

  1. Продуктовый подход в SEO-продвижении

Это способ работы, который будет позволять получать нужные результаты оптимальным способом, без необходимости усложнять систему. Подобный подход дает возможность избежать ситуации, при котором контент на сайте не связан с продуктом и SEO не влияет на ассортимент и контент. Чтобы реализовать продуктовый подход в SEO, нужно оценивать гипотезы и их потенциал, внедряйте приоритетные гипотезы, измеряйте результат с окупаемостью, корректируйте действия для достижения эффективности.

ТОП-10 SEO-трендов иллюстрация 02
ТОП-10 SEO-трендов иллюстрация 02
  1. Чаще обновляйте контент сайта

Если ваш сайт идеальный по всем параметрам, но на нем устаревшая информация, его нужно срочно обновлять. Если оставить все так, как есть, то гарантированно утратите позиции в выдаче. Решив обновить контент, вы сможете не только поднять позиции, но и укрепиться на фоне конкурентов.

Рекомендуется провести актуализацию информации – дополните или измените ее, а также укажите дату обновления. Это позволит пользователям увидеть, когда были внедрены последние изменения. Это гарантированно положительно повлияет на SEO-продвижение.

  1. Интент от пользователей

Интент представляет собой намерение пользователя. Можно выделить 3 разновидности – коммерческий, информационный и смешанный. Для достижения пользовательского интента нужно будет проверить запросы – важно убедиться, что поисковая система считает их подходящими для выдачи, и при необходимости оптимизировать контент под них.

А также нужно провести корректировку контента – нужно публиковать контент и отслеживать, по каким запросам ранжируется статья в поисковых системах.

Заключение

Очевидно, что поисковые алгоритмы стабильно меняются и совершенствуются. Если вы хотите всегда находиться в ТОП поисковых систем, необходимо оптимизировать техническую составляющую сайта и контент. При правильном подходе пользователи будут больше взаимодействовать с ресурсом, а их активность будет повышать позиции сайта – продвижение поведенческими факторами.

Почему стоит внедрить email-маркетинг в своем бизнесе?

Рассылка по email – это эффективный и относительно простой способ проведения рекламной кампании, благодаря которой владелец бизнеса может решить целый ряд задач. Многие специалисты считают, что продвижение товаров и услуг при помощи email – это устаревший способ, который давно утратил свою актуальность. Но специалисты Traff.org с этим мнение полностью не согласны. Рассмотрим, зачем нужен email маркетинг, а также основные причины его внедрения.

e-mail маркетинг это хорошо
e-mail маркетинг это хорошо

Зачем нужен маркетинг по email?

Для каждого бизнеса и человека, работающего в интернет-сфере электронная почта является важным элементом коммуникации. По этой причине и рассылка по email – это источник маркетинговой коммуникации, который обладает целым рядом положительных характеристик – высокий показатель ROI. Всего 1$, вложенный в рекламную кампанию сможет принести до 50$ при правильной организации. Если сравнивать в Facebook и Twitter, то email-рассылка в 40 раз более эффективно привлекает новых клиентов, следовательно, проводится накрутка посещений и происходит улучшение поведенческих факторов.

Этот маркетинговый канал не мешает другим системам – он просто интегрируется с другими каналами коммуникации. Электронные письма прекрасно справляются с тем, чтобы расширить аудиторию, объединяясь с профиля в социальных сетях, push-уведомлениями и SMS. Также важно то, что email-рассылка будет способствовать SEO-продвижению. При создании качественного контента, вы будете отправлять его своим подписчикам и получать обратные ссылки, увеличивая значительно трафик на сайте. А поведенческие факторы обязательно будут оценены поисковыми системами Google и Яндекс.

Цели email-маркетинга

Выбирая email-рассылку для проведения маркетинговой кампании, вы сможете достигнуть следующих целей:

  • Повысить узнаваемость бренда. Правильно составленные письма, отправленные постоянным и потенциальным клиентам, помогут вам напомнить клиенту о бренде. Если время от времени человек будет видеть рассылку от вашей компании, тем больше вероятность того, что при поиске продукта, который есть на вашем сайте, они обязательно вспомнят именно о вас. Важно предоставлять не только рекламный, но и образовательный контент.
  • Увеличить количество продаж. Повысить количество продаж – именно это основная цель, с которой проводится маркетинговая компания. Если бренд будет заслуживать доверия, тогда клиент не будет долго сомневаться в том, необходимо ли ему покупать товар именно у вас. В это время, с помощью писем на email вы сможете информировать подписчиков о горячих предложениях, предстоящих распродажах и т. д.
  • Построить доверительные отношения. Если вы будете честными и прямолинейными со своими клиентами, тогда они точно оценят это. В письма вы можете добавлять отзывы и обзоры, чтобы у подписчиков было доказательство того, что вашему бренду доверяют. Также у вас будет возможность предоставить ссылку на страницу сайта, где находиться отзывы от других клиентов. В разделе с отзывами желательно добавить товары, которые были куплены.
  • Повысить трафик сайта. Даже не используя программы для накрутки поведенческих факторов сайта, email-маркетинг сможет повысить трафик. Если получится заинтересовать потенциальных клиентов и предложить им релевантное предложение, то гарантированно сможете увеличить количество посетителей – они гарантированно будут переходить по ссылкам. Подобным образом увеличивается посещаемость страниц, которые вы популяризируете, либо продвигаете тем, на которые приходить небольшое количество трафика.
  • Сократить цикл покупки. Если вы продаете сложные продукты, либо продаете услуги, тогда для вашего клиента может потребоваться существенно больше времени, чтобы принять решение о покупке. Рассылка по email дает возможность эффективно решить данную задачу.
  • Автоматизировать рутинные задачи. Эту задачи позволят решить пользователю транзакционные и триггерные рассылки. При правильно рассылке вы сможете отправлять письма, отвечая на действия ваших клиентам. К числу подобных писем относится, например, письмо-подтверждение о регистрации на сайте, приветственная серия, письмо о том, что осталась брошенная корзина, подтверждаются заказы и активация письма. Подобным образом у вас будет возможность сократить значительно расходы, также вы сможете сконцентрироваться на более важных задачах.

Учитывая все это, становится очевидным, что email-маркетинг – это важная составляющая при проведении рекламной кампании, что дает возможность решить целый комплекс задач, которые стоят при продвижении товара или услуги.

e-mail маркетинг нужно внедрять - трафик сам не придет
e-mail маркетинг нужно внедрять - трафик сам не придет

5 причин выбрать email-маркетинг для рекламной кампании

  1. Быстро окупается Практика многих представителей малого, среднего и крупного бизнеса подтверждается, что именно email-рассылка окупается максимально быстро – это самый рентабельный канал интернет-продвижения. Это связано с тем, что электронной почтой пользуется совершенно каждый пользователь. А если добавить к этому низкую стартовую цену, то вы можете оценить всю привлекательность маркетинга с помощью электронной почты. Изначально даже нет необходимости тратиться на поиск крупной базы подписчиков или использовать продвинутые программы для массированной рассылки. Есть также бесплатный тариф, которого вполне достаточно для старта, чтобы оценить эффективность инструмента. И уже на базе этого решить, стоит ли продолжать пользоваться инструментом. Есть большое количество сервисов, которые предлагают бесплатную рассылку с лимитом на 1000 адресов. То есть, при нулевых вложения вы сможете получать прибыль.

  2. Автоматизированная рекламная компания Это очевидное преимущество, которым обладает email-рассылка. Если применяются триггерные письма, то можно повысить количество открываемых писем в 8 раз. Подписчик получает персонализированное обращение, в результате чего удается достигнуть на 70% выше читаемость, а также на 152% выше конверсионное действие. Возможна генерация прибыли в автоматическом режиме. И все, что необходимо – это использовать современный сервис, который предназначается для проведения массовой рассылки. С его помощью можно создать грамотную воронку продаж. Цепочка писем будет рассылаться в автоматическом режиме, как была настроена предварительно.

  3. Повышает репутацию и удерживает клиента Вы можете на практике оценить то, сколько клиентов повторно пользовались вашим предложение, существует специальная метрика – Retention rate. Многочисленные исследования показали, что повторные продажи требуют значительно меньше расходов, нежели покупка нового клиента. Этому будет способствовать, например, напоминание об оставленной корзине. Чтобы определить общую прибыль при общении с клиентом, вам поможет специализированная метрика LTV (Lifetime Value).

  4. Невероятные возможности для аналитики Если говорить о метрике, то невозможно не отметить платные сервисы, которые предназначаются для рассылки по электронной почте. Они предоставляют доступ ко всем возможным инструментам, чтобы оценивать эффективность проведенной рекламной кампании. Есть возможность отследить количество кликов по ссылкам, продажа писем и т. д. Это дает возможность своевременно вносить изменения и совершенствовать используемый инструмент.

  5. Возможность интегрировать с другими маркетинговыми каналами Когда пройдете регистрацию в социальных сетях и мессенджерах, то в качестве идентификатора пользователя будет использоваться электронная почта. Вы сможете дать рекламу в выбранной социальной сети, используя имеющуюся базу с адресами. Это дает возможность активировать даже тем подписчиков, которые раньше были неактивными.

e-mail маркетинг для всех
e-mail маркетинг для всех

Заключение

Учитывая все эти преимущества и цели, которые возможно достигнуть с помощью рассылки, специалисты Traff.org уверены, что не использовать email-рассылку для маркетинговой кампании – это непозволительная роскошь. Ведь при доступной стоимости вы можете достигнуть таких результатов, которые не всегда достигаются с помощью более дорогостоящих каналов маркетинга, например, контекстной рекламы. А если дополнительно использовать сервис накрутки поведенческих факторов и другие SEO-инструменты, то гарантированно сможете добиться роста позиций.

В чем преимущества email-маркетинга?

Если для обычного пользователя электронная почта чаще необходима просто для регистрации в различных интернет-магазинах и социальных сетях, то для бизнеса – это обязательное средство деловой переписки. Но, неизменно электронная почта есть у каждого пользователя компьютером, поэтому и email-маркетинг является важным средством коммуникации между бизнесом и потенциальными клиентами. Правильно настроенная рассылка на электронную почту – эффективный маркетинговый инструмент. Вместе со специалистами Traff.org попробуем разобраться, что такое email-маркетинг, а также основные преимущества использования.

email маркетинг иллюстрация
email маркетинг иллюстрация

Email-маркетинг: что это такое?

Маркетинг по электронной почте – это недооцененный многими предпринимателями маркетинговый канал, в котором используется почта для продвижения услуг компании или продуктов в интернет-магазинах. Подобная форма общения с постоянными и потенциальными клиентами позволяет целевой аудитории узнать о последних предложениях и товарах. Владелец бизнеса сможет проинформировать клиентов из базы о скидках, новых продуктах или новостях, связанных с деятельностью компании. Также email-маркетинг играет важную роль для привлечения потенциальных клиентов, повышает имидж компании, строит доверительные отношения клиента и поддерживает его вовлеченность в продукт. Вместе с этим происходит накрутка поведенческих факторов сайта – пользователи переходят на сайт из письма, изучая подробней предложения, что обязательно будет оценено Google и Яндекс. Может применяться не только для проведения продажи, но и просто для того, чтобы напомнить пользователю о компании или конкретной покупке, если, например, в корзине находятся не купленные товары. Все это способствует тому, что email-маркетинг является мощным инструментом для привлечения клиентов и повышения продаж.

Ключевые преимущества email-маркетинга

Высокая эффективность привлечения клиентов

Правильно разработанная и ненавязчивая рассылка по электронной почте положительно будет влиять на аудиторию, укрепляя взаимоотношения с ними. Это положительно будет отражаться на конверсии. Особенно будет эффективным в том случае, если нужно конвертировать подписчиков сайта в клиентов.

Доступная стоимость рекламной кампании

Если сравнивать с другими каналами традиционного продвижения, то email-рассылка стоит значительно дешевле. При своей доступной цене, возможна отправка писем сразу нескольким тысяч человек. И если даже всего 5% из общей массы заинтересуется предложенной скидкой, это с лихвой окупит всю проведенную рекламную кампанию. От взаимодействия клиентов увеличиться ROI. Доступная стоимость email-маркетинга делает его доступным для малого бизнеса.

Сегментация рекламной кампании

Повышает эффективность email-маркетинга возможность выбора целевой аудитории, поэтому можно доносить актуальную информацию именно заинтересованным пользователям. Например, если вы создаете пост в социальной сети, то в этот момент вы безлико обращаетесь ко всем – потенциальный клиент не чувствует себя особенным. А в email-рассылке есть возможность обращаться ко всем людям по имени, отправляя исключительно те информацию, которая будет интересной всем сегментам вашей целевой аудитории. Статистика показывает, что письма с содержанием имени человек открываются в 22,5% случаев. То есть, отправив письмо 1000 потенциальным клиентам, 225 из них гарантированно откроют письмо. Тонкая настройка email-маркетинга дает возможность отправлять письма не просто потенциально заинтересованным лицам, но также людям, которые проживают в определенном городе или определенного возраста. Правильно выстроенная рассылка будет формировать лояльность пользователей к вам и вашей организации, не вызывая негативные ассоциации, как письма со спамом.

email маркетинг иллюстрация номер 2
email маркетинг иллюстрация номер 2

Общение с теми, кто в вас заинтересован

Некоторые пользователи лично подписываются на рассылку от компании, этим самым подтверждают, что готовы получать письма с предложениями. И максимально эффективной рассылка по email будет при отправке писем тем, кто заинтересован. Это даст возможность добиться высокого показателя конверсии.

Call to action

Если ваша цель импульсные продажи, тогда для вас идеально подходит рассылка по электронной почте. Это связано с тем, что у пользователя есть возможность приобрести товар всего в несколько кликов. Для этого нужно использовать яркий СТА и ссылку на оформление заказа – это обеспечит результат, который не сможет гарантировать ни один другой канал продажи. ###Легко начать рассылку В отличие от контекстной рекламы или других средств рекламных инструментов, в email-маркетинге нет никаких сверхъестественных сложных технических решений, с которыми может разобраться только профессионал. Даже самостоятельно можно провести рекламную кампанию по понравившемуся шаблону, подобрав подходящие картинки и видеоролики. Совет: практика доказывает, что наиболее эффективными являются простые шаблоны, в которых нет лишних элементов. В любом письме именно контент является самой важной частью, а лишние элементы будут попросту отвлекать от продаж.

Гарантированное действие

Фактически все пользователи как-то взаимодействуют с письмом, которое пришло – отвечает на него, пересылает, переходит по ссылкам, подтверждает и т. д. То есть, любое письмо, находящееся на электронной почте, ориентированно на определенное действие. Если письмо понравилось пользователю, он и вовсе может поделиться ним со своим другом или коллегой, что открывает доступ к новым клиентам. Это привлекает трафик на сайт, этим самым происходит накрутка трафика на сайт. Можете быть уверенными, что email письма гарантированно покажут результат.

Просто контролировать

Важным преимуществом является то, что маркетинг по email просто будет контролировать, поэтому если вы движетесь в неправильном направлении, сразу же это заметите. В статистике через специализированные сервисы вы сможете сразу увидеть количество открытых и проигнорированных писем. Имея такую информацию, сможете максимально оперативно сориентироваться и настроить рекламную кампанию так, чтобы она приносила максимальный результат.

Ориентация на прогрессивное население

С 2019 года количество покупок в интернете с мобильных устройств превзошло покупки с компьютера. А именно email-рассылку максимально просто проверять с помощью мобильных устройств – приходит уведомление на главный экран и достаточно только открыть. Подобный симбиоз гарантирует, что количество продаж будет неуклонно расти.

Оперативность рекламной кампании

Результативность работы email-маркетинга будет заметной уже с первых секунду. Например, если письмо составлено таким образом, что клиенту будет предложена распродажа на 24 часа, вы обязательно сможете мотивировать подписчика совершить покупку – он не сможет проигнорировать столь выгодное предложение. В этом и сила маркетинга через электронную почту.

Применимо к любому бизнесу

Преимуществом маркетинга через email является то, что может использоваться совершенно в разных сферах, даже если на одном сайте товары разных категорий – вы можете настроить эффективную рекламу на каждый из них.

Обратная связь с клиентом

Кроме увеличения количества продаж, непосредственно рекламы и повышения лояльности от пользователей, рассылка по электронной почте – это оптимальный выбор для сбора обратной связи от клиентов. Ненавязчиво общаясь с клиентами через электронную почту, вы не просто напоминаете о себе, но вместе с этим даете возможность получить ценную информацию о вашем продукте. Если получаете обратную связь, то независимо от контекста сообщения, обязательно должна быть обратная связь.

email маркетинг иллюстрация номер 3
email маркетинг иллюстрация номер 3

Вирусный эффект

Если вы будете создавать интересный контент для рассылки, тем более охотно подписчики будут помогать вам в его продвижении. Письма с полезным советом будут пересылаться другим пользователям, а также ними могут делиться в социальных сетях. Естественно, это только положительно будет помогать вам, если вы хотите накрутить посещаемость сайта. Повышение количества покупателей Не каждый человек, зашедший к вам на сайт, уверен в необходимости совершения покупки. Но именно правильно составленное письмо сможет «подогреть» его к совершению покупки. Он получит всю необходимую информацию. Подобные действия способны значительно увеличить вовлечение подписчиков и повысят заинтересованность в товаре.

Заключение

Очевидно, что email-маркетинг – это не морально устаревший, а недооцененный способ проведения рекламных кампаний. Именно таким образом можно напомнить о себе, а у потенциального клиента появляется возможность удобно ознакомиться с последними новостями, предложениями и особенностями конкретного товара/услуги. А самое важное, что стоимость рекламной кампании через email ниже, чем с любым другим маркетинговым инструментом. Идеально, если совмещать рассылку с другими инструментами, например, заказать накрутку трафика через Traff.org. Результаты не заставят себя долго ждать.

Накрутка трафика - Инструкция

Накрутка трафика. Зачем она вам?

Сначала нужно определится для каких целей вам нужна нарктка трафика:

  • Накрутка счетчиков (например Яндекс Метрики, Liveinternte или Google Analytics)
  • Борьба за позиции в поисковой выдаче (влияние на CTR на поиске)
  • Переходы по ссылкам (например, для ускоренеия индексации)

Иногда вебмастера хотят искучственно увеличить клики на рекламные банеры или сссылки - но мы не рекомендуем использовать наркту для этой цели. Вас могут оштрафовать или даже забанить рекламные системы. Поэтому используя накрутку для кликов или переходов по рекламе вы должны осозновать все риски.

Владельцы сайтов могут пользоватся накрутокой трафика и для других целей: Улушчение внутренних или внешних поведенческих фаторов на сайте, раскрутка статей, путем увеличения их просмотров и пр.

Для всех рекомендованных видов накрутки можно использовать сайт traff.org

  • Для счечитков: используйте Визитор
  • Для поиска: Клики из поиска
  • Для ссылок: Усилитель ссылок.

Как начать

Для начала создайте и подтвердите аккаунт на сервисе traff.org
Для начала создайте и подтвердите аккаунт на сервисе traff.org

Чтобы начать пользоватся сайтом - зарегистрируйтесь https://app.traff.org/user/register и активируйте свой аккаунт:

  1. Напишите свою почту и придумайте пароль
  2. Перейдите на полученную ссылку активации аккаунта (ингда попопдает в “Promotions” если используете gmail
Окно регистрации аккаунта
Окно регистрации аккаунта
Иногда письмо с подверждением попадает в папку Promotions
Иногда письмо с подверждением попадает в папку Promotions

Cоздайте проект в нужном вам продукте (в зависимости от ваших задач это могут быть Визитор, Клики из поиска, Усилитель сылок или SERM)

Начнем по порядку.

Накрутка трафика через Визитор

Если ваша задача увеличить показатели счетчиков на сайте или улушчшить внутренние поведенческие факторы, то вам подойдет Визитор.

Визитор отоброжается во всех популярных счетчиках:

  • Google Analytics
  • Yandex Metrica
  • Liveinternet
  • Rumbler
  • Mail.ru
  • И других, даже на кастомных разработках.

Можно влиять на количество визитов в сутки, расписание визитов по часам, время визита и глубину посещаемых страниц. Посещать можно как главную так и любые другие страницы или разделы сайта. Можно использжовать ссылки с UTM-метками.

Окно настройки проекта в "Визиторе" - выбор количества и параметров посещений
Окно настройки проекта в "Визиторе" - выбор количества и параметров посещений

Создайте проект в Визиторе, нажав на кнопку “Создать проект”

Вы попадете на страницу настройки проекта (любые настройки можно будет потом изменить, все изменения происходят мгновенно после нажаатия кнопки “Сохранить”, но тем не менее, просим вас внимательно отнестить к настройке вашего проекта”

Укажите Имя проекта (если у вас будет много проетков пострарайтесь писать понятные названия - будет удобней) в поле Адрес сайата поместите ссылку на ваш сайт или страницу куда планируете напрявлять траффик (можно добвлять ссылки вместо с UTM-метками)

Количество визитов в сутки - это то количество посещений которое вам нужно получать ежедневно - в течение 24 часов. Если в месяц вам нужно 30 000 посещений, то в сутки соотвественно 1000.

Распределние - это распределение посещений по часам, мы рекомендуем выбирать “Естественное” распределение, если вам нужны кастомные настройки посещений по часам - просто потяните соотвествующий ползунок вверх или вниз.

Временная зона - это ваш часовой пояс, укажите нужную вам временную зону (часовой пояс по которому настроенная ваша система аналитки/метрики)

Глубина и время на сайте - параметры могут быть установлены от 1 страницы до 3-х, время от 0 секунд до 90 секунд на страницу. Т.е. максимально до 270 секунд (4,5 минуты) на сайте. Если вам нужны большие параметры - напишите нам https://traff.org/contacts/ - это будет чуть дороже.

Точки входа, ключевые слова, собственные источники.

Окно настройки проекта в "Визиторе" - точки входа, ключевые слова, свои исочники
Окно настройки проекта в "Визиторе" - точки входа, ключевые слова, свои исочники

В проект можно добовлять неограниченное (в пределах разумного) количество точек вохда на сайт. Ключевых слов (если вы выбираете “Поисковые” источники, если в истончиках не выбранн не один из поисковиков - то Ключевые слова - можно не добовлять Свои источинки - если вам нужно указать кастомный источники или несолько - добавьте их в поле “Свои источинки” и также выбирите “Свои источники” в Источниках посещений (ниже при настройке).

Настройка Географии, источников и устройтсв.

Окно настройки проекта в "Визиторе" - точки входа, ключевые слова, свои исочники
Окно настройки проекта в "Визиторе" - точки входа, ключевые слова, свои исочники

В разделе Геогрифия - выбирите нужное вам ГЕО, в некатырх регионах есть возможность таргетироваться до города (если вашего города нет - уточните, возможно сможем его добавить ). Географию трафика можно смешивать - выбирать несколько нужных вам ГЕО в нужных пропорциях.

Источники трафика - важный пункт настройки проекта. Не забывайте о выборе нужных вам источников посещений, если оставить этот раздел не настроенным - то вы будете получать только прямые посещения. Выбор источников большой - социальные сети, поисковики, мессенджеры. Если не нашли нужный вам - можете добавить “Свои источники” при этом указаов их выше в разделе “Свои источники.

В следующем материале мы подробно расскажем по Кликаих из поиска.

Что такое конструктор сайта?

Конструктор сайтов – это специализированное программное обеспечение, которое применяется для создания сайта в визуальном редакторе. Важно то, что конструктор сайтов дает возможность создавать интернет-ресурсы без специальных знаний программирования.

Конструктор может предоставляться в качестве отдельной услуги, либо в качестве дополнительной для хостинга. Конструктор сайта работает по классической схеме: есть определенные блоки, в которых вы можете сменить свойства, контент и внешний вид. Путем их комбинации вы строите из них сайт. Важно учитывать, что при помощи конструктора невозможно создать полностью уникальный ресурс.

Отличия сайта на конструкторе от CMS

Интернет-ресурс на CMS – это выбор программистов, которые создают качественный и достойный сайт с уникальным дизайном, удобными модулями и оригинальным содержанием. Конструктор будет прекрасным выбором для тех людей, кто совершенно не знаком с web-разработкой, но хочет недорого создать сайт-визитку или одностраничный сайт (лендинг).

Если нужно создать серьезный портал или крупный проект, тогда блочный конструктор не подойдет. При помощи конструктора просто невозможно реализовать полный функционал, который должен быть на интернет-ресурсах такого типа.

В чем преимущества и недостатки конструкторов сайтов?

Основное преимущество, по которому многие выбирают конструктор – это финансовая составляющая. Значительно дешевле купить шаблон на конструкторе, чем использовать CMS для разработки. Также экономия заключается в том, что можно справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов.

Значительно сокращается время создания сайта. Нескольких часов будет вполне достаточно, чтобы адаптировать шаблон на конструкторе под собственные нужды. При этом ресурс будет сразу же адаптирован под площадку, где он находится, а это будет гарантировать его надежность и высокую скорость.

Нет необходимости в навыках программирования. Для создания не нужно будет знать язык программирования и прочие тонкости разметки. Вам нужно будет только заполнить некоторые формы и загрузить картинки. В некоторых случаях реализовать проект даже проще, чем вести страницу в социальных сетях.

Структура полностью готова, поэтому нет необходимости волноваться о данном моменте – пользователю будет удобно перемещаться по страницам сайта. Если говорить о недостатках, тогда можно отметить следующие моменты:

  • Дизайн. Есть возможность получить исключительно шаблонный дизайн, который можно будет только частично сменить, поэтому на просторах интернета будут сотни или даже тысячи похожих сайтов;
  • «Грязный» код. Обычно конструктор создает громоздкий код HTML, который имеет множество лишних строк. В результате страница, которая могла быть бы небольшой, занимает больше 1 мегабайта и будет долго загружаться. Это особенно будет заметно для пользователей с медленным интернетом.
  • Сложности редактирования. Не всегда есть возможность редактировать код ручным способом. Дело в том, что он перенасыщен стилями, тегами и другими элементами. Чаще программистам значительно проще создать новый сайт, чем разобраться в «дебрях» кода из конструктора. Соответственно, редактировать можно только в конструкторе, что влечет за собой множество ограничений.
  • Структура сайт и контент. Вся структура полностью ограничивается шаблонном, который можно незначительно менять. Многие идеи шаблон не позволяет реализовать, поэтому вы получаете типичный ресурс. Часто есть ограничения по количество публикаций, а по всему сайту находится назойливая реклама. Отключить рекламу можно только на платных конструкторах.
  • Локальность. Конструктор привязывает проект к конкретной площадке, поэтому при желании перенести проект на другую площадку, у вас ничего не получится. Исправить ситуацию помогут программисты, но это будет дорого и не всегда законно.

И все эти недостатки вы будете получать при условии, что вам нужно будет каждый месяц вносить определенную плату за сайт. В некоторых случаях можно пользоваться конструктором и готовым сайтом бесплатно, но обилие рекламы вряд ли будет радовать ваших пользователей. Выбирая конструктор сайта, вы получаете ограничения в развитии проекта, поэтому в будущем нужно будет все равно создавать полноценный сайт через CMS.

Какие есть конструкторы сайтов?

Конструкторы сайтов представлены в широком ассортименте, среди которых есть платные и бесплатные. Но нужно понимать, что далеко не все конструкторы одинаково качественные и эффективные. Специалисты Traff.org отобрали ТОП-5 конструкторов сайта, которые подойдут для создания сайтов любого типа.

1. SitePro

Это простой конструктор, с которым справится даже тот, кто впервые делает онлайн сайт. В каталоге насчитано более 200 вариантов дизайна, среди которых: услуги, бизнес, кулинария, путешествия, визитки, лендинг и многое другое. Все шаблоны включают набор тематических изображений в высоком качестве. Это позволяет создать стильный интернет-ресурс, который понравится пользователям. Функционал сайта расширят различные дополнительные элементы:

  • кнопки;
  • карты;
  • форма обратной связи;
  • встроенные видео с YouTube;
  • виджеты социальных сетей;
  • таблицы;
  • календари;
  • платежные системы и т. д.

Все это разнообразие дополнительных элементов дает возможность получить тот ресурс, который вы хотите. Это конструктор без административной части, поэтому все изменения сразу отражаются на странице, с которой вы работаете. Редактировать максимально просто – нужно выбрать необходимый элемент из панели, перетащив его на страницу, где можно редактировать. Созданные сайты будут работать как на десктопных браузерах, так и на мобильных устройствах. Может использовать личное доменное имя.

2. WIX

Удобная платформа для создания сайтов, в которой аналогично большое количество шаблонов. Есть удобный каталог шаблонов для удобного поиска – каждый сможет найти то, что ему необходимо. Все шаблоны предусмотрены в разных цветовых решениях. Можно найти шаблон на любую тему и по своему вкусу.

Важное преимущество WIX – это то, что он ориентирован на новичков. Каждый элемент мастерской снабжается подробной справкой о его использовании. Есть множество видео-уроков относительно того, как пользоваться ним. Обладает дружеским интерфейсом, поэтому для размещения определенного элемента, нужно только его перетащить из панели инструментов. Есть русифицированная версия, поэтому создать сайт сможет каждый человек. Важно учитывать, что с бесплатной версии есть реклама.

3. Jimdo

Это частично бесплатная платформа, которая применяется для создания сайтов. За минимальные возможности платить нет необходимости, но за расширенный функционал – нужно. Удобный интерфейс, с которым без проблем справится каждый человек. Добавлять нужные элементы просто – нужно только кликнуть на «+», после чего выбрать элемент из выпадающего списка.

Ассортимент элементов невероятно широкий, поэтому можно без проблем создать интернет-магазин, сайт визитку и т. д. Выбирая один из 200 шаблонов вы увидите, что в нем можно редактировать, а что нет. Особенно востребованный этот конструктор сайтов для тех, кто создает интернет-магазины. Есть множество опций, предназначенных для настройки магазина, к примеру, статус товаров в магазине или время для доставки.

4. Webs

Удобный конструктор сайтов, в котором пользователи сразу видят, что создают. При публикации сайта в интернете вся информация будет выглядеть аналогично. Для размещения элемента, нужно перетащить его на рабочую область из каталога. Список шаблонов достаточно широкий, но бесплатных не так много, как хотелось бы. Шаблоны не взаимозаменяемы.

Особенность конструктора в том, что создание сайтов с системой членства. Не все конструкторы могут похвастаться этой опцией. Сайты такого плана дают возможность отображать часть контента исключительно зарегистрированным пользователям, которые вошли под своим логином и паролем. Также подобный инструментарий позволит управлять всеми существующими пользователями.

5. Weblium

Завершает рейтинг удобный конструктор для новичков. В конструкторе более 300 шаблонов разных тематик с разным набором блоков и картинок. Функционала будет вполне достаточно, чтобы создать полноценный интернет-магазин, выбрав вариант оплаты онлайн, добавить вариативные товары, адаптировать различные элементы.

Есть возможность создавать сайты, которые адаптированы для мобильных устройств. Круглосуточная поддержка позволяет всегда решить любые вопросы. Есть бесплатные сертификаты SSL, неограниченное количество страниц, встроенная CRM система и многое другое. Недостаток заключается в том, что большинство «фишек» доступны только по платной подписке.

В чем лучше всего создать сайт?

Что касается конструкторов, то из представленного ассортимента каждый сможет выбрать подходящий для собственных целей. С их помощью можно создать сайт любого типа. Но конструктор сайтов подойдет исключительно в том случае, если нужен несложный по структуре ресурс.

В том случае, если вы нацелены на крупный проект, тогда конструктор не подойдет, лучше отдать предпочтение ресурсам, написанным программистами. Специалисты Traff.org обеспечат уникальными посетителями, независимо от того, вы создали сайт на конструкторе, либо обращались к профессионалам.

Что такое агрегатор – простыми словами?

Агрегаторы – это уникальные интернет-ресурс, которые агрегируют и классифицируют информацию и предложения различных компаний в одном месте. Сайты-агрегаторы дают возможность повышать трафик на ресурсе, обеспечивать SEO-продвижение ресурса, а также повышают количество продаж. Специалисты Traff.org помогут вам разобраться, какие бывают агрегаторы, их цели и другие особенности.

Какие существуют агрегаторы?

Если рассматривать разновидности агрегаторов, то проще всего их разделить по типу предоставляемых услуг. Это могут быть агрегаторы товаров, услуг, партнерские, информационные и тематические.

Агрегаторы товаров и услуг

Это сайты, которые собирают и классифицируют информацию о товарах и услугах разного типа на просторах интернета. В том числе они агрегируют товары интернет-магазинов, предоставляя информацию о ценах, отправляя нас для покупки непосредственно к продавцу товара или услуги.

Клиент получает важную информацию о большом количестве магазинов в одном месте. Монетизация заключается в комиссиях за размещение или продажи, а за размещение рекламы – это стандартная практика. Примером агрегатором товаров и услуг является Яндекс.Маркет.

Партнерские агрегаторы

Это разновидность интернет-ресурса с более сложными условиями сотрудничества. Обычно предлагают клиентам полноценное и долгосрочное сотрудничество для продажи товаров или услуг партнеров при помощи собственных площадок, под собственным брендом. Отличительной особенностью является то, что агрегатор-партнер – это гарант для двух сторон сделки.

Для клиентов предоставляется возможность проводить безопасную сделку, к примеру, через сервис и предусмотрена возможность возврата денег, если услуга или товар будут низкого качества. Партнеры защищены от покупателей тем, что клиент не может уйти в последний момент. Сами сервисы берут комиссию за свои услуги. На ней они и зарабатывают. Примером известного партнерского агрегатора является AviaSales.

Тематические и информационные агрегаторы

В данную категорию входят каталоги и доски объявлений, а также всевозможные ТОПы, агрегаторы отзывов, рейтинги, сайты подборки и т. д. Наиболее обширная категория, которая может пересекаться с другими, к примеру, Avito. Здесь есть возможность размещать объявлений об услугах и товарах, но также есть возможность безопасной сделки.

В отличие от первого варианта, удобно сравнивать предложения нескольких вариантов – не получится. При этом уровень ответственности за качество услуг и товаров не такой высокий, как у агрегаторов-партнеров. Цель такого ресурса – это дать возможность посетителю интересующую его информацию в удобном виде, повышая ценность площадки.

Вариантов монетизации целое множество: начиная банальной рекламой и комиссией, заканчивая экзотическими методами по типу удаления неугодных отзывов за крупную сумму. Примером является ресурс Drom.ru.

seo агрегатор
seo агрегатор

Что такое SEO-агрегатор?

SEO-агрегатор – это специализированные ресурсы, которые отличаются того, что мы рассмотрели выше. Подразумевается система, которая направлена на поисковое продвижение сайта. В отличие от ручного продвижения, нет нужды в большом количестве усилий со стороны специалистов, т. к. программное обеспечение будет самостоятельно выполнять большинство работы. Подобные агрегаторы многофункциональны и обычно отвечают за ряд задач:

  • поиск ключевых слов по необходимой тематике;
  • распределение ключевых слов по страницам целевого ресурса;
  • составление плана по добавлению контента на страницы;
  • проведение расчета и аналитики стоимости кампании;
  • поиск необходимого сайта-донора;
  • закупка ссылок в автоматическом режиме.

Большинство SEO-агрегаторов сотрудничают с огромным количеством ссылочных бирж, поэтому база ссылок в их памяти большая и дает возможность найти оптимальный вариант, продвигая сайт в позиции ТОП в поисковом ранжировании. Активно применяются для наращивания ссылочной массы.

Как пользоваться SEO-агрегатором?

Стандартно от клиента требуется только оплатить доступ к SEO-агрегатору и провести базовую настройку программного обеспечения. Нужно будет подключить к сайту целевой сайт, задать фильтры и выставить необходимые параметры, а дальше он функционирует в автоматическом режиме. Зависимо от ситуации, необходимо корректировать работы системы, но при грамотно выборе агрегаторы проблемы будут сведены к минимуму. Выбирая SEO-агрегатор, нужно обращать внимание на следующие моменты:

фильтры – их наличие и гибкость проведения настройки, что будет определять удобство использования системы; вечные ссылки – возможность покупки вечных ссылок, т. к. они позволяют вывести ресурс на высокие позиции и высоко ценятся Google и Яндекс; точность – именно то, насколько достоверно будет спрогнозирован график, демонстрирует качество всего агрегатора. Стандартно известные и крупные системы предоставляют своим клиентам большое количество настроек и широкие возможности для продвижения и инструменты аналитики для качественного анализа. Их применение будет прекрасным подспорьем для оптимизации, особенно, когда речь идет о крупных ресурсах.

агрегатор трафика
агрегатор трафика

Агрегатор трафика: почему они занимают ТОП выдачи?

Любые агрегаторы можно назвать источником трафика. При этом web-мастера замечают, что агрегаторы ранжируются поисковыми системами Google и Яндекс значительно лучше, чем другие ресурсы. И это не удивительно, ведь такие ресурсы отличаются высокой посещаемостью, большой ссылочной массой и доверием со стороны покупателей. Среди причин высоких позиций агрегаторов, можно отметить:

  • Поведенческие факторы. Они предоставляют контент, который на 100% соответствует запросам пользователях. На сайтах есть предложения от разных компаний, поэтому гарантированно пользователь находит то, что необходимо, активно пользуясь ресурсом. Он находится на сайте значительно больше, чем в классическом интернет-магазине. Важно помнить, что Traff.org всегда готов помочь увеличить количество посетителей и улучшить поведенческие факторы и на вашем ресурсе.
  • Низкочастотный трафик. Агрегаторы состоят из десятков тысяч страниц, поэтому привлечь посетителей по редким запросам будет проще – необходимо только в описание добавить ключевые слова, название региона и минимальный текст с совпадениями. В результате, в течение нескольких месяцев сайт получит 10 000 переходов по НЧ запросам, поэтому Яндекс будет выдавать его в списке даже при похожих запросах.
  • Актуальность информации. Администраторы таких ресурсов всегда следят за актуальностью информации, которую публикуют. Это положительно влияет на конверсию. Сведения в справочниках обновляются существенно чаще, чем на корпоративном сайте.

Все это способствует тому, что агрегаторы стабильно находятся на лидирующих позициях по многим высокочастотным и низкочастотным запросам. Обойти в поисковой выдаче подобные ресурсы достаточно сложно. Исключением являются ресурсы с узкой нишей, узнаваемым брендом или качественным эффективным маркетингом.

Преимущества и недостатки агрегаторов

Если говорить о преимущества, то с агрегаторами клиентам значительно проще взаимодействовать, т. к. в одном месте они могут найти необходимые товары или услуги. Они могут удовлетворить запросы пользователей, а также удобны в использовании – разработчики концентрируются на юзабилити.

На одном ресурсе есть возможность оценить рейтинг, сравнить предложения, отследить динамику цен. Отзывам на таких ресурсах доверяют значительно больше, т. к. стандартный интернет-магазин без проблем сможет «подчистить» негативные отзывы, а сторонние источники заинтересованы в том, чтобы предоставлять объективную информацию.

Для бизнесменов агрегаторы – это возможность увеличить поток покупателей, при этом решается вопрос с доверием и упрощается продажа товара. Для рекламы и начала продаж не нужно будет открывать собственный магазин и тратить бюджет на разработку, продвижение и т. д.

Сама площадка является выгодным бизнесом для владельца, т. к. есть несколько моделей для монетизации. Это дает возможность получать доходы из различных источников. За счет большого количества информации и ссылок, сайт без проблем продвигается в поисковой выдаче. Среди недостатков можно отметить следующие:

  • большинство агрегаторов выполняют исключительно информационную функцию, а не выполняют заказы;
  • несмотря на платное размещение, ответственность за продажи лежит полностью на бизнесе;
  • не всегда автоматически меняются цены и информация из-за сложностей интеграции интернет-магазина и площадки.

В остальном агрегаторы – это удобное решение, которое одновременно решает несколько задач.

Заключение

Вы вместе со специалистами Traff.org узнали, что такое агрегаторы, их разновидности и тонкости. Независимо от того, какие цели вы преследуете, они всегда могут стать верным и надежным спутником в продвижении товара или услуги. Сотрудничество с агрегаторами способствует тому, что вы сможете обойти конкурентов. При этом нужно отдавать предпочтение исключительно профессионалам, в противном случае можно будет добиться обратного эффекта.

Как рекламировать свой сайт в интернете и получить поток клиентов?

Личный сайт – это важный инструмент, благодаря которому бизнес не просто существует в интернете, а может приводить тысячи новых клиентов, повышая прибыль. Естественно, для этого нужна реклама своего сайта, иначе о нем никто так и не узнает. Существует большое количество способов рекламировать сайт, среди которых есть бесплатные и платные способы. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим основные способы рекламы своего сайта в интернете.

Бесплатная реклама сайта

Регистрация в Google «Мой Бизнес»

Эффективный способ рекламы, о котором до сих пор не все знают. Инструмент был создан для местных предпринимателей, которые могли заявить о себе в своем городе. Это важно, особенно для небольших компаний, которые могут разместить всю необходимую информацию о себе: контактный телефон, время и часы работы, сайт.

Также можно отметить расположение офиса на Google картах. Под брендовыми запросами вводится информация в поиске, этим самым улучшается видимость и CTR. Важно то, что при помощи данного инструмента будет возможность следить за тем, сколько людей звонили, прокладывали маршрут к офису или переходили на сайт. Подобным образом сайт станет более популярным.

Если сделать все правильно, тогда сайт достаточно быстро попадет в ТОП в городе, при этом финансовые вложение – нулевые.

Добавление сайта в каталоги

Для большинства web-мастеров каталоги ассоциируются с чем-то очень опасными и неприятным. Но нужно понимать, что в большинство каталогов добавляется абсолютно бесплатно – это даст дополнительные ссылки, а это полезно при SEO-продвижении. Недостаток способа заключается в том, что на некоторые тематики найти каталог довольно просто, поэтому можно обращать внимание также на городские порталы. Учитывайте, что некоторые каталоги полностью бесплатные, а некоторые требуют оплаты.

Общение на тематических форумах

Если необходима реклама своего сайта в интернете, тогда тематические форумы – это именно то место, которое вам необходимо. Форумы остаются востребованными из-за удобства поиска необходимой информации, а также определенной анонимности – людям это нравится.

На форумах выше уровень экспертности, если сравнивать с группами в социальных сетях. На форуме вы сможете найти ветку с вашим сайтом еще через несколько лет, а в социальных сетях она потеряется в потоке информации, поэтому размещение сайта на тематических форумах – хороший способ.

Страница в социальной сети

Очевидный способ рекламы сайта, которым многие владельца интернет-ресурса пренебрегают. К примеру, если есть интернет-магазин часов, вы можете создать официальные страницы во всех социальных сетях – это гарантия, что магазин станет более популярным и востребованным.

Наиболее популярными социальными сетями являются Facebook, Instagram, Twitter и Google+, поэтому на них нужно обратить особое внимание. Помимо ссылки на сайт, необходимо добавлять качественный контент, который будет интересен потенциальным клиентам. Также рекомендуется добавить офис, производство, интересные подборки товаров и т. д.

E-mail-рассылка

Организация рассылки по электронной почте – это относительно простой способ рекламировать сайт в интернете. Нет необходимости писать шаблон с нуля и искать для этого дизайнера. На начальных порах можно самому и бесплатно организовать рассылку по электронной почте.

Рассылать необходимо не только новые товары, но также интересные новости и акции, которые могут заинтересовал клиента. Благодаря этому сайт будет становится более популярным, повышая количество целевых помещений. Главное – не перестараться, чтобы не вызвать обратную реакцию у потенциального клиента.

Ссылка на сайт должна быть везде

Если вам нужна реклама своего сайта, тогда нужно всем рассказать о том, чем вы занимаетесь и откуда вы. Для этого вы можете распечатать визитки, добавлять сайт в различных комментариях, указывать URL в личном профиле в социальной сети и т. д. Чем больше будет «мелькать» сайт в глазах потенциальных клиентов, тем больше доверия к нему будет. Просто упомянуть название сайта в разговоре со знакомым человеком – это уже принесет пользу. И все это абсолютно бесплатно.

Дайте рекламу на OLX или Avito

Несмотря на то, что на этих ресурсах нет возможности указывать активные ссылки, но даже в текстовом вариант она зафиксируется в голове у потенциального клиента. Заинтересованный пользователь обязательно скопирует и вставить в адресную строку.

Преимущество такого способа заключается не только в его бесплатности, но также в высокой трастовости и огромном количестве пользователей. Вы не только сможете получить просмотры благодаря существующей аудитории сервиса, но также сможете получить переходы с органического поиска – это многого стоит.

Создание интересного контента

Это не совсем реклама сайта, но вместе с интересным контентом сайт станет интересным для людей, ним начнут делиться и ресурс будет становиться все более востребованным и популярным. Важно понимать, что интернет-ресурсов со скучной информации – целый Яндекс и Google, поэтому нужно создавать уникальный контент. Если у вас есть навыки писать статьи или монтировать видео, тогда этот способ будет бесплатным.

Рекомендации от клиентов

Вряд ли есть лучший способ рекламы, чем реклама от клиента. Если он заявит о высоком качестве услуг или товара, при этом укажет ваш сайт где-то у себя в социальных сетях или отзывах – это гарантированно будет хорошим способом рекламы. Также это может быть обычный пост в социальной сети, нужно будет только поделиться ним с окружающими и популяризация гарантирована.

Канал на YouTube

Реклама при помощи видео – это относительно сложная задача. Но так может показаться только на первый взгляд. Для этого не нужно арендовать профессиональное оборудование, а достаточно просто проводить съемку на обычный смартфон. Размещать можно следующий контент:

  • видео производственного процесса;
  • проведение экскурсии по офису;
  • экспертная аналитика определенной новости;
  • демонстрация продукта в работе;
  • отзыв клиента на видео и т. д.

И это только несколько вариантов контента в виде видео, которые могут стать хорошей рекламой для вашего сайта.

Платная реклама сайта в интернете

Контекстная

Это популярный вид рекламы, который буквально на следующий день может приносить клиентов из сайтов. Представляет собой текстовый или графический модуль, который расположен на площадках заинтересованной аудитории или исходя из поисковых запросов конкретного пользователя.

Основное преимущество этого платного способа продвижения сайта заключается в том, что она попадает в цель – она демонстрируется исключительно в том случае, если пользователь сам проявил интерес к товару. Наиболее популярные площадки для контекстной рекламы – это Google AdWords и Яндекс.Директ. Недостаток в том, что каждый клик потенциального клиента – платный.

Баннеры

Это реклама сайта, которая размещается на баннере. Распространенная реклама, которая появилась одной из первых на просторах интернета. Анимированные и статичные рекламные объекты будут привлекать аудиторию. Эффективный способ повысить узнаваемость бренда, товара, марки или просто распространять информацию о различных услугах или товарах. Нельзя сказать, что этот способ платной рекламы отличается высокой кликабельностью. Но большинство кликов – это целевые клиенты. А если будет правильно выбрана площадка, то можно получить достаточно хорошую отдачу.

SEO-продвижение

Распространенная реклама в интернете, которая не приводит клиентов на следующий день, но гарантирует долговременный эффект при правильном подходе. С помощью SEO есть возможность решить проблемы, связанные с повышением привлекательности сайта, привлечение посетителя и просто повышает популярность web-проекта у аудитории.

Суть заключается в том, что проводится комплекс работ, которые направлены на повышение позиций в выдачи поисковых систем. Чем выше позиции сайта в поисковом ранжировании, тем больше доверия со стороны клиентов. Недостаток способа заключается в том, что SEO-продвижение – это бесконечный процесс и его результат сложно спрогнозировать.

Вирусная

Это довольно распространенная реклама, которая положительно воспринимается потенциальными клиентами. Основной принцип заключается в том, что информация свободно распространяется от пользователя к пользователю. Обычно это информация в виде графического контента. Служит популярным способом наращивания популярности и узнаваемости бренда. Но может быть опасной и грозит блокировкой со стороны поисковых систем. Альтернативный способ наращивания посетителей на сайт с хорошими поведенческими факторами – сервис Traff.org.

Тизерная

Это медийная реклама, при которой используются провокационные картинки с интригующим текстом и отправляют пользователя на сайт рекламодателя. Размещается эта реклама на специально предназначенный тизерных сетях, принося трафик и пользователей в большом количестве.

Заключение

Как видите, есть большое количество способов бесплатной и платной рекламы сайта в интернете. Если вы только начинаете развиваться и не знаете, насколько перспективным будет интернет-ресурс, тогда рекомендуем начать с бесплатных способов продвижения. Но, если есть финансовые возможности или бесплатная реклама начала приносить первую прибыль, тогда более рациональным решением будет пользоваться платной рекламой сайта в интернете. Всегда нужно быть осторожным, чтобы не попасть под фильтры поисковых сетей.

Руководство по факторам ранжирования в системе Google: исходящие ссылки

Исходящие ссылки

Исходящая ссылка – это своеобразный «вотум доверия» в пользу сайта, на который вы делаете ссылку, и, таким образом, поделитесь с ним рейтингом своего собственного сайта. Постарайтесь при этом избегать использования текстов-анкоров, таких как «здесь», поскольку это не принесёт пользы ни вам, ни сайту, на который вы ссылаетесь.

Наиболее безопасным вариантом при выборе анкора будет привязка к названию сайта, особенно в том случае, если он, «согласно результатам исследования», принадлежит образцовой компании. Этот способ полезен тем, что он обеспечивает прозрачность для посетителей, поскольку они точно знают, чего ожидать после клика по ссылке.

Делая ссылки на сайт, старайтесь избегать терминов, обозначающих род его занятий, особенно если на этом они стараются выстраивать свой рейтинг. Например, если вы используете слова «ведущие специалисты в области SEO-технологий», когда создаёте ссылку на определённое SEO-агентство, то это может быть воспринято как манипуляция, поэтому приведет к наказанию обеих сторон.

Ссылка на авторитетный сайт

Группа Reboot выполнила исследование, чтобы определить, влияет ли вес исходящих ссылок на ранжирование. К всеобщей радости выяснилось, что влияет.

Специалисты Reboot создали 10 новых веб-сайтов, у каждого из которых было одно и то же ключевое слово, а ссылки на авторитетные сайты – только у половины. Через пять месяцев был сделан следующий вывод: «Адекватные исходящие ссылки на авторитетные сайты учитываются в алгоритмах поиска и действительно имеют положительное влияние на ранжирование».

Исходящие ссылки, ведущие на высококачественные веб-сайты, не наносят ущерба рейтингу вашего сайта. И это не совсем обязательно приводит к увеличению авторитетности «крупных издателей», опубликовавших небольшой блог с применением ключей, находящихся в сфере их интересов.

Согласно результатам вышеупомянутого исследования, удержание клиентов с помощью алгоритмов Pagerank – это миф. Возможно, вы слышали термин «вес ссылки», особенно в связи с созданием большего количества внутренних ссылок и уменьшения внешних, чтобы ни в коем случае не потерять драгоценный «вес». Но это кажется не вполне верным.

Другие виды ссылок

Любая схема построения ссылок может быть расценена как «чёрная SEO-оптимизация» и, вероятно, повлечёт за собой наказание. Поэтому, если вы регулярно делаете привязки к сайту, имеющему очень мало общего с вашей сферой деятельности, и/или в случае, когда ссылки куплены, у вас могут возникнуть неприятности.

Исходящие ссылки можно считать сигналом доверия. Если вы делаете ссылки с целью создания резервной копии данных или результатов исследования, то вы, очевидно, поступаете правильно. Вам будут доверять и люди, и поисковые системы. Всё отлично.

Битые ссылки (и внешние, и внутренние) могут указывать на плохое техническое обслуживание сайта, поэтому обязательно проверяйте ссылки несколько раз, прежде чем их опубликовать.

Партнёрские ссылки – это хорошо, но желательно убедиться, что теги со значением Nofollow применяются вами наиболее оптимальным образом.

Эти теги также следует использовать, делая исходящие ссылки из оплаченного контента, естественной (нативной) рекламы, либо в том случае, если вы блогер, делающий обзор продукта.

Ускорение индексации ссылок

У нас есть отдельная статья про ускорение индексации ссылок — обязательно почитайте. Если кратко — то через специальный инструмент на сайте traff.org можно добавлять ссылки на ваши страницы и ресурсы для получения по ним переходов. Можно создать проект, убрать пункт «точное соответствие» и добавлять туда линки на любые страницы домена. Один проект позволяет работать только с одной географией — однако проект легко скопировать и подключать дополнительные регионы.

Заработок на буксах в интернете в 2022 году

В 2022 году только ленивый не зарабатывает в интернете. И именно заработок на буксах для многих является отправной точкой в мир фриланса, из которого не возвращаются. Преимущество такого вида заработка заключается в том, что он подходит для новичков – достаточно иметь только доступ в интернет и желание работать. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим подробней, что собой представляет заработок на буксах, его преимущества, недостатки и прочие особенности.

Что собой представляют эти самые буксы?

Буксы – это сайты, на которых каждый человек может начать зарабатывать, просматривая рекламу, проходя тесты и выполняя другие простые задания, к примеру, подписаться на страницу на Facebook или поставить «сердечко» фотографии в Instagram. Основное преимущество заключается в том, что для заработка не нужны никакие навыки и знания – достаточно просто следовать инструкции.

Актуальность заработка на буксах заключается в том, что каждый день появляются разные интернет-магазины, сайты, группы в социальных сетях и т. д., которые нуждаются в рекламе. Им на помощь приходят системы активной рекламы (буксы). С их помощью удается увеличить аудиторию проектов. Владельцы созданных сайтов или групп в социальных сетях выкладывают задания, а исполнители получают оплату за их выполнение. Важно понимать, что заработок на буксах максимально простой, поэтому и ждать крупных заработков не стоит.

За что платят пользователям на буксах?

Размещаются самые различные задания. Среди наиболее популярных видов можно отметить:

  • Серфинг сайтов. Необходимо будет кликнуть левой кнопкой мыши по заданию. На мониторе появится сайт рекламодателя. Задача пользователя изучать сайт до тех пор, пока таймер в нижнем левом углу не закончит обратный отчет. Время просмотра составляет порядка 20-40 секунд. После этого появится простой пример из математики – это нужно для того, чтобы роботы не выполняли задание. Если все сделали правильно, сможете получить оплату на счет.
  • Чтение писем. Задание по аналогии простое – нужно открыть и прочитать письмо. Когда прочитали, нужно будет ответить на контрольный вопрос в специальной форме. Если ответ был правильным, тогда вас перенаправит на страницу с таймером. Когда он обнулится, нужно будет решить простой пример. После этого поступит оплата.
  • Прохождение тестов. Нужно открыть задание с тестами, ознакомиться с вопросами. На тесте будет указан сайт, на который нужно перейти. Внимательно его посмотрите и найдите ответы на заданные вопросы. Когда выполнили тест, нужно будет отправить отчет.

Кроме этого, есть большое количество и других заданий, среди которых можно будет выбрать подходящее. Заданий на буксах обычно большое количество и на большой вкус: регистрация и активность, поставить лайк, регистрация на сайте, подписка на канал, играть в игры и т. д. Когда задание было выполнено, нужно будет рекламодателю отправить отчет. Если все было сделано правильно, тогда работа будет оплачена.

Учитывайте, что есть и относительно дорогие задание – от 25 копеек до 300 рублей и более. Но при выполнении таких заданий есть нюансы. Обычно от исполнителя требуется, чтобы он был опытным в определенной теме. Есть отдельные задания, которые связаны с финансовым риском, о чем обычно предупреждает сервис с буксами. Новичкам не рекомендуется проходит такие задания.

Актуальные буксы, на которых можно зарабатывать

Несмотря на то, что заработок на буксах существует более 10 лет, он и в 2022 году не теряет своей актуальности. Существуют различные ресурсы, которые дают возможность зарабатывать. Некоторые из них существуют еще с момента зарождения данного заработка. Специалисты Traff.org отмечают следующие сервисы:

  1. SeoSprint. Распространенный сайт с буксами, который смог зарекомендовать себя одним из лучших в интернете. Преимуществом является то, что вывод денег осуществляется моментально и с минимальными комиссиями. Это особенно важно для новичков. Минимальная сумма для вывода – 10 рублей. Каждый день появляются многочисленные задания.
  2. Seo-Fast. Еще один букс высокого качества, который функционирует с 2012 года и с каждым днем развивается. Есть большое количество заданий. Отличительной особенностью является то, что для работы обязательно нужно привязать социальные сети. Вывод возможен только с 50 рублей.
  3. Profitcentr. Известная биржа, которую сейчас называют рекламным агентством. Несмотря на изменение профиля, как и прежде здесь есть большое количество заданий, на которых можно начать зарабатывать реальные деньги. Суммы небольшие, но прекрасный старт для начала заработка в интернете.
  4. SeoTime. Относительно молодой проект, если сравнивать с предыдущими. Работает он в течение нескольких лет, но и этого короткого промежутка времени было достаточно, чтобы он привлек внимание крупных работодателей по всему миру. В отличие от большинства сайтов, у этого сервиса есть будущее и он только развивается.
  5. Wmmail. Один из самых старых буксов, которые впервые появился только в 2004 году. Отличается не только большим количество заданий, но также тем, что выплаты осуществляются в долларах.

Каждый из этих буксов сможет обеспечить человека первыми заданиями в интернете в 2022 году, чтобы начать зарабатывать первые деньги.

Сколько можно заработать?

Вы уже знаете, что на буксах оплачиваются простые задания: клики по баннерам и ссылкам, чтение писем, просмотр рекламных видеороликов, выполнение заданий и т. д. Но многих интересует вполне логичный вопрос: сколько можно заработать на буксах?

Одно прочитанное письмо дает возможность получить на счет порядка 10 копеек. Столько же оплачивается один клик. Посмотреть видео стоит несколько дороже – до 60-80 копеек. При этом время просмотра одного ролика порядка в 2-3 больше, чем отведенное время на изучение сайта. В среднем за час можно заработать от 5-7 рублей, выполняя простые задания. А за день заработок может составлять от 40 до 60 рублей на начальном уровне.

Со временем можно зарабатывать значительно больше. Также повысить прибыль можно, если привлекать партнеров. Партнерские программы абсолютно разные – вы можете получать до 10% от заработка каждого реферала. Чем больше будет рефералов, тем больше можно зарабатывать. Если вы стремитесь зарабатывать, тогда нужно выбирать дорогие задания и развиваться.

Преимущества и недостатки заработка на буксах

Если говорить о преимущества данного способа заработка, то можно выделить следующие:

  • Простота. Это может быть первый заработок для каждого человека, кто хочет начать получать деньги в интернете. Подходит даже для детей. Первые деньги в интернете могут стать огромным шагом в будущей работе для ребенка, который захочет стать IT-специалистом.
  • Нет вложений. Многие варианты заработка в интернете подразумевают, что нужно вкладывать. В буксах не нужно ничего вкладывать – все абсолютно просто и без вложений.
  • Скорость заработка. Вы начнете зарабатывать деньги фактически сразу, как выполните задание. Достаточно только 1 клика по ссылке и все будет заработано – деньги попадут на электронный кошелек.
  • Перспективность. Вам необязательно постоянно кликать на ссылки или смотреть видео. Можно просто привлечь рефералов, которые будут работать, а вы получать % от их заработка.
  • Доступность. Воспользовавшись вышеперечисленными методами, работать может абсолютно каждый человек, у которого есть интернет и желание.

Что касается недостатков, то это, конечно же, небольшие суммы и тратиться много времени. В некоторых случаях заработок ограничивается количество рекламного материала. Но и это не проблема, если сразу зарегистрироваться на нескольких площадках.

Могут ли обмануть при заработке на буксах?

К сожалению, везде хватает честных людей и не совсем честных, поэтому встречается обман на буксах. Также есть некоторые сервисы, в которых при подаче заявки на вывод происходит блокировка аккаунта, а администрация не объясняет причины и ссылается только на то, что были нарушены какие-то правила. Вы только потратите свое время и ничего не получите. Это может навсегда отбить желание работать в интернете.

Есть разные схемы обмана. Некоторые хорошо оплачиваемые задания требуют открыть счет в неизвестной платежной системе, за что необходимо будет заплатить крупную сумму денег. Но, в результате вы получаете значительно больше. По факту вы не только не заработаете, но и потеряете свои деньги.

Если хотите избежать обмана при заработке на буксах, рекомендуется собрать отзывы о сервисе, с которым планируете работать. Изучите обзоры в интернете. Не платите деньги при выполнении заданий – вам должны платить. Реальный заработок подразумевает, что не нужно никаких вложений.

Заключение

Очевидно, что заработок на буксах в 2022 году – это прекрасный вариант для первого заработка в интернете, который подходит абсолютно каждому человеку. Но даже при всей этой простоте нужно быть максимально аккуратным, т. к. можно оказаться обманутым. Для работодателей это прекрасная возможность раскрутить собственный канал, сайт или достигнуть других целей при продвижении проекта.

Кто такой паблишер (publisher)?

Паблишер – это человек или целая организация, который является владельцем трафика. В качестве источника трафика может выступать приложение, сайт, рекламная сеть, расширение в браузере, биржа рекламы, SSP и т. д. В рекламе publisher – это партнер агентства, который предоставляет трафик на офферы, от которого напрямую зависит то, насколько будет успешной рекламная компания.

Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим подробней, кто такой паблишер, как и где его найти, преимущества сотрудничества, а также тонкости оформления договора.

Паблишер – это шанс на быстрое развитие

Если глобально, то publisher – это инструмент, благодаря которому небольшие, но иногда и крупные компании могут громко заявить о себе. Именно паблишер предоставляет услуги из продвижения продукта на рынок, но стоимость напрямую зависит от его собственных инвестиций в маркетинг. Это особенно в том случае, если у вас нет опыта, чтобы собственными силами провести релиз проекта. Привлекается стороннее агентство или арбитражник.

Если говорить о мобильных приложениях, то publisher – это процедура вывода на рынок с дальнейшим продвижением в ТОП магазинов в App Store и Google Play. Особенно это будет актуальным для малоизвестных разработчиков, которые просто не могут конкурировать с крупными студиями. Разработчики не нужно будет самому заниматься всеми нюансами продвижения.

Преимущества сотрудничества с паблишером

Основное преимущество такого сотрудничества заключается в том, что у компании, с которой вы будете сотрудничать:

  • многолетний опыт в разработке и выпуске продуктов различного направления;
  • уже обладает устоявшимся именем, которое привлекает пользователей со всего мира;
  • умеют четко просчитывать риски и разбираться с различными неудачами при продвижении продукта;
  • есть большое влияние, благодаря которому продвигаемый продукт будет получать высокие позиции на онлайн-площадке;
  • достаточно бюджет, который позволяет провести идеальную маркетинговую кампанию или сделать хороший пиар;
  • есть готовая база пользователей из других проектов, что упрощает сотрудничество.

Практика показывает, что даже настоящие проекты-самородки не могут развиваться самостоятельно. Оптимально, если есть опытное издательство, благодаря которому вы сможете оперативно продвинуть собственный продукт.

Как и где найти паблишера?

Естественно, возникает вполне закономерный вопрос: как и где найти паблишера? С целью успешного старта нужно будет сразу же подобрать оптимальную модель для вывода продукта на рынок. От этого зависит выбор надежного издателя, которым может выступать:

  • арбитражник – он предоставляет личные источники трафика, чтобы значительно увеличить количество скачиваний или переходов;
  • агентство – это крупные организации, которые работают по договору;
  • API – это автоматизированный паблишер, который обладает полной автоматизацией процесса, включая проверку активности и сбор подробной статистики.

Сложней всего найти publisher для премиум-игр, т. к. с таким продуктом соглашаются работать далеко не все. Не менее важным является месторасположение, к примеру, мобильные игры в России рекомендуется издавать в местных агентствах – это будет гарантировать выше эффективность.

Если вы находитесь в поиске паблишера, необходимо сначала решить, на какой платформе вы делаете продукт, какой принцип действия, нарисовать перспективы развития сюжета и добавить план на будущую механику. Обязательно нужно понимать, кто входит в целевую аудиторию. Когда основные характеристики будут определены, можно начать составлять список с подходящими по теме и платформе компаниями.

В расширенный список рекомендуется включать и крупные многоотраслевые корпорации, а также узкие и средние компании, которые фокусируются на узком кругу жанров. Для связи могут подойти даже формы для обратной связи на сайте. Подобным образом вы сможете найти людей, которые работают в бизнес-отделе или пиар отделе выбранной компании.

При поисках не забывайте о профильных конференциях, которые являются идеально средой для продуктивных и быстрых знакомств. Разработчики игр достаточно часто посещают такие конференции.

Когда нужно обращаться к паблишеру?

Важно понимать, что паблишер ежедневно слышит тысячи различных идей, которые не стоят и рубля. Простой идеей заинтересовать издателя не получится, нужен хоть какой-то продукт. Также учитывайте, что в таких компаниях довольно часто проводится «мозговой шторм», по этой причине новые идеи достаточно часто игнорируются.

В том случае, если вы описываете идею издателю, с которым до этого еще не работали, тогда, скорее всего вы получите отказ. Идеально, когда идея исходит от знакомого или влиятельного человека. Альтернативный вариант – это описать процесс игры или нарисовать концепцию таким образом, чтобы паблишер смог сразу понять, что перед ним находится настоящий шедевр.

Идеально время для обращения к паблишеру – это бета-версия продукта. Необходимо иметь возможность хотя бы что-то показать. Чем ближе будет к полной готовности детище, тем меньше риск и затраты от самого издателя, который будет вносить целое множество правок. К этому нужно быть сразу готовым.

На что обращать внимание при заключении договора?

Если вы нашли хорошего паблишера и смогли договориться, тогда важно правильно составить договор. Обычно шаблон присылает сам паблишер. Рассмотрим основные моменты в договоре:

  • форма – это единственный «генеральный договор», в котором только в дополнения указываются игры, которые разрабатываются;
  • сама игра – в договоре указывается, как игра будет продвигаться и предоставляют ее характеристики, платформу и т. д.;
  • необходимость апрува от паблишера – типовой пункт, по которому он должен будет проверить игру после ее получения;
  • право собственности и лицензии – право собственности остается у разработчика, а паблишер может использовать ее только определенное время, пока продвигает;
  • оплата – обычно устанавливается процент от дохода, а вот сумма процента уже зависит от договоренностей между сторонами;
  • поддержка – здесь нужно быть внимательным, т. к. можно подписать договор, при котором за каждый баг разработчик будет терять деньги;
  • обновления – в договоре обязательно уточнить, планирует ли разработчик выпускать обновления и насколько часто;
  • обязательства паблишера – именно на этом пункте чаще всего возникают проблемы, т. к. часто нет никакой конкретики, которую нужно требовать;
  • отчетность от паблишера – разработчик должен требовать предоставление отчетностей о конкретных активностях и про достигнутые результаты;
  • эксклюзивность – сотрудничество с одним паблишером иногда подразумевает, что разработчик не может сотрудничать с другими, поэтому это условие нужно сразу уточнять;
  • интеллектуальная собственность на рекламный контент – это важно уточнять, т. к. часто при разрыве контракта нельзя использовать уже рекламный контент;
  • интеллектуальная собственность на игру – если разработчик нацелен на серьезные результаты, тогда рекомендуется ее сразу защитить, сделав торговые марки;
  • прекращение сотрудничества – важно, чтобы разработчик имел возможность разорвать контракт в одностороннем порядке, если паблишер ничего не делает для продвижения;
  • ответственность и гарантии – в подобных договорах обычно используют стандартные положения и гарантии сторон, как с типовыми для большинства договоров.

Все это способствует тому, что при подписании договора нужно быть максимально внимательным и обязательно изучать все пункты, а не подписывать «на доверии». В противном случае существует вероятность, что ваш проект, в который вы вложили силы и время, просто погибнет из-за халатного отношения со стороны паблишера.

Заключение

Паблишер – это, без преувеличения, важный человек при продвижении различных продуктов. Его авторитет и база способствуют тому, что процедура продвижения займет значительно меньше времени и приложение, либо любой другой продукт обязательно «выстрелит». Важно только ответственно относиться к поиску партнера, а также научиться предоставлять свой проект в правильном свете. Если вы хотите продвигать интернет-ресурсы, обеспечивая высокий поток клиентов, здесь на помощь придет сервис Traff.org.

Яндекс.Каталог – что это такое и для чего нужен?

Несмотря на многочисленные изменения алгоритмов, как и раньше ссылочный фактор отыгрывает ключевую роль. Но, если раньше было вполне достаточно разместить ссылку где-то на тематическом сайте, и он будет учитываться поисковыми системами. Сейчас же качество ссылок имеет первоочередное влияние. По этой причине Яндекс.Каталог, как и прежде, ценится web-мастерами и поисковыми системами. Рассмотрим, что такое Яндекс.Каталог, какие есть варианты размещения и польза от этих манипуляций.

Что такое Яндекс.Каталог?

Яндекс.Каталог – это типовой, географический и тематический рубрикатор, в котором размещаются интернет-ресурсы исключительно высокого качества. Каждый сайт, который размещается, проходит ручную проверку модератором. В отличие от других площадок, размещается название, ссылка, скриншот главной страницы и подробное описание. В рубриках сайты по умолчанию находится по убыванию тИЦ. Если необходимо, можно добавить сортировку по дате добавления, зависимо от пожеланий.

Важно: с 20 декабря 2016 года Яндекс.Каталог является закрытым. Те, кто уже был зарегистрировался, останется на нем, но с добавлением новых интернет-ресурсов есть проблемы. При добавлении можно было присваивать одному сайту до 7 регионов, что значительно расширяет возможности. Вместе с закрытием каталога появились сложности с размещением.

Платное и бесплатное размещение

Бесплатное размещение

У web-мастера есть возможность добавить сайт в Яндекс.Каталог абсолютно бесплатно. Для этого нужно было заполнить заявку на проведение модерации ресурса. Зависимо от решения представителей поисковой системы, ресурс мог быть признанным как неподходящий на данный момент для регистрации или изменить описание сайта по своему усмотрению, что неудобно. При заполнении заявки размещалась следующая информация:

  • доменное имя сайта;
  • название до 50 символов – название организации писало в кавычках и запрещено перечислять услуги и товары;
  • описание до 200 символов – мог включать перечень товаров или услуг, но не более 4 пунктов. Запрещено было повторять информацию, которая была указана в названии, использовать эпитеты или использовать рекламные клише;
  • категория – выбор осуществлялся из предложенного перечня;
  • жанр – выбирался из предложенных подходящий вариант: портал, товары, услуги, блог и т. д.;
  • регион, на который нацелен сайт;
  • мобильная версия.

Срок рассмотрения при бесплатном размещении – от 3 до 6 месяцев. Нет обратной связи от представителей Яндекс – невозможно узнать информацию об отказе или подтверждении публикации.

Платное размещение

При платном размещении на Яндекс.Каталог, вы не гарантируете себе нахождение в каталоге. Отличие от бесплатного варианта заключалось в том, что значительно сокращается время рассмотрения заявки. Ресурс размещался буквально в течение 3 рабочих дней после осуществления оплаты. Проводилась оплата только после того, как была одобрена заявка.

Зависимо от личных пожеланий, администрация могла менять рубрику, принимать или отклонять пожелания заказчиков и т. д. Если в результате нужно было изменить описание, тогда необходимо оформлять заявку на платную услугу.

Основные требования к сайтам для размещения в Яндекс.Каталог

Далеко не все сайты проходили модерацию. Этому способствовали высокие требования к размещенным сайтам. Запрещено было размещать ресурсы, которые:

  • нарушают законодательство каким-либо образом;
  • не имеют четкой тематики, а работают в разных направлениях;
  • представляют собой персональную страницу для узкого круга потребителей;
  • нет полного заполнения информацией, нужно для размещения;
  • имеют разделы, которые находятся на стадии разработки;
  • частично или полностью дублируют уже размещенный ресурс;
  • содержат поисковый спам, направленный на манипуляцию поисковым ранжированием.

Ресурс будет находиться в Яндекс.Каталог ровно до того времени, пока он отвечает всем требованиям. Продолжает развиваться в плане контента и технической составляющей, сохраняет свой тематический профиль и актуален на момент регистрации. Все сайты ежедневно проверяются специальным ботом – если он получит ответ от сервера, который не соответствует правилам, то ресурс будет удален. Аналогично последует удаление, если будет найден вредоносный код при проверке на вирусы.

Администрация Яндекс.Каталог оставляет за собой полное право удалять любые ресурсы, менять описание по собственному усмотрению, отказывать в изменении названия, отказывать в просьбе снятия в публикации, а также не допускать к публикации ресурсы, не имеющие российской версии.

Подготовка сайта к размещению в Яндекс.Каталог

Попасть в Яндекс.Каталог – это невероятно сложная процедура, особенно на данный момент времени. Когда платформа только начинала свою деятельность, то модерация проходила достаточно легко. Особенно, если проверка проходила на платной основе. Ключевое требование для размещения – это отсутствие грубых нарушений. Сейчас даже платное размещение является достаточно сложным процессом. Все сайты проверяются максимально строго.

Рассмотрим 3 основных критерия, которым по наблюдению специалистов Traff.org должен соответствовать интернет-ресурс, чтобы быть размещенным на Яндекс.Каталог:

  1. Качество контента. Тексты, картинки и любой другой контент должен быть сделан не для поисковых систем, а с полной ориентацией на пользователя. В том случае, если во время размещения контента использовались какие-то SEO-приемы, влияющие на качество самого контента, тогда ресурс вряд ли пройдет проверку.

Проверка может быть неуспешной даже в том случае, если по мнению модератора контент не будет интересен целевому пользователю. То есть, необходимо наполнять сайт действительно актуальной и интересной информацией. По этой причине настоятельно рекомендуется заказывать контент у опытного копирайтера, который сможет написать грамотные тексты с использованием ключевых слов, чтобы они гармонично «ложились» по тексту.

  1. Низкое качество сайта. Если по мнению модератора сайт не соответствует представлениям системы Яндекс о качестве, тогда проверка не будет пройдена. Это довольно «размытая» причина в своем объяснении. Обычно это сайты с неудобным управлением, агрессивной рекламной или просто некрасивым дизайном, который вряд ли понравится пользователям.
  2. Отсутствие информации о компании. Если речь идет о коммерческом сайте, то для размещения в Яндекс.Каталог на нем необходимо разместить регистрационные данные о предприятии: ИНН и ОГРН.

Учитывайте, что даже факт размещения всей этой информации не дает никаких гарантий того, что ваш сайт будет находиться в списке Яндекс.Каталог.

Какие выгоды от размещения в Яндекс.Каталог?

Яндекс.Каталог положительно влияет на трафик интернет-ресурса, что особенно важно для коммерческих сайтов. А самое главное, что каждый посетитель – это не случайный пользователь, а целевая аудитория. То есть, если вы продаете какой-то товар или услугу, то подобным образом можно значительно увеличить уровень продаж.

Помимо этого, Яндекс.Каталог дает возможность значительно увеличить прибыль с торговли ссылками. Если ваш сайт находится в данном каталоге, то можно минимум увеличить ссылку в 3 раза. Подобным образом получается, что, если у вас есть сайт с тИЦ с показателем от 150, тогда можно будет зарабатывать из размещенных ссылок от 500 до 1000 долларов. Но это очень приблизительные цены – все зависит от тематики и других факторов. Если сайт пройдет модерацию, вы гарантированно получаете следующие преимущества:

  • значительно увеличивается посещаемость – это связано с тем, что при выдаче результатов поисковая система будет показывать сайты из каталога по основным запросам выше, чем остальные;
  • есть возможность присвоить сайту несколько дополнительных регионов, получив качественную внешнюю ссылку;
  • размещение в каталоге Яндекса – это возможность привлечь качественный трафик, при этом он индексируется не только Яндексом, но также и другими поисковыми системами.

При этом нужно учитывать, что вместе с появлением поискового алгоритма «Королев» на базе нейронных сетей, отпала необходимость в каталоге. Оставшийся функционал был перенесен в Яндекс.Вебмастер.

Заключение

Очевидно, что Яндекс.Каталог – это некогда мощный инструмент для SEO-продвижения интернет-ресурса, который утратил свою значимость. Но те ресурсы, которые были размещены, по-прежнему находятся там со всей информацией и имеют мощную ссылку. Новым сайта рекомендуется пользоваться современными способами продвижения, к примеру, привлечение трафика с помощью сервиса Traff.org. Это будет гарантировать результат, а также совершенно любой ресурс сможет воспользоваться инструментом.

Как определить позиции сайта — лучшие сервисы

Органический трафик обеспечивает стабильное процветание любого интернет-ресурса. По этой причине каждый маркетолог, оптимизатор и владелец должен знать, как определить позиции сайта. Он должен знать по каким из ключевых запросов он находиться на высоких позициях, а на каких нужно сделать акцент для повышения трафика.

Кроме этого, стабильная проверка дает возможность оценить, как те или иные изменения позволили продвинуть определенный запрос. Вместе со специалистами Traff.org рассмотрим подробней, почему нужно контролировать позиции и как это правильно делать.

Почему нужно отслеживать позиции в поисковых системах?

Проверка позиций в поисковых системах Google и Яндекс необходима, чтобы стабильно контролировать эффективность продвижения. За счет стабильно мониторинга, есть возможность контролировать результата личной работы, либо контролировать работу исполнителя. К примеру, можно отобрать список с 20-30 ключевыми словами, по которым желаете попасть в ТОП-10 и проверять сайт по данным запросом. Но это не совсем эффективный подход.

Дело в том, что в ходе мониторинга некоторые фразы вы можете пропустить, поэтому не будет возможности провести оценку реальной динамики проекта, особенно на фоне конкурентов сайтов из выдачи. Следовательно, место на рынке так и останется загадкой для вас.

С целью продвижения сайтов, нужно будет оптимизировать каждую страницу под определенные запросы. Список запросов, по который будет оптимизирован интернет-ресурс, называется семантическим ядром. Именно они будут влиять на конверсию, посещаемость сайта и узнаваемость бренда, определяя успех бизнеса.

Какие сервисы для проверки позиций сайта существуют?

Ручная проверка позиций

Это наиболее простой способ, т. к. нет необходимости разбираться в тонкостях работы определенного сервиса, но также и наиболее затратный по времени. Пользователю нужно зайти в режиме инкогнито, после чего вводить в поисковую строку каждый запрос и просматривать на какой странице находится. После этого проводится проверка следующего целевого запросы и так все запросы, которые необходимы.

Таким образом проверяются позиции только в наиболее популярных поисковых системах – Google и Яндекс. Если говорить о преимуществах, можно отметить:

  • возможность просмотра всех разделов, которые занимаются высокие позиции – можно перейти по ссылке и проверить, как оформлена целевая страница, сделав выводы;
  • не нужно никаких финансовых вложений – такой способ требует только времени, но не денег.

Среди недостатков можно отметить то, что однообразные действия в ручной работе способствуют тому, что вы с вероятностью 99% допустите ошибку из-за переутомления.

Проверка позиций сайта через платные сервисы

Сегодня существует большое количество онлайн-сервисов, при помощи которых вы сможете проводить проверку позиций в выдаче автоматически. Чтобы определить позиции сайта, фактически не требуется участие пользователя, а функционала достаточно, чтобы в минимальные сроки проверить позиции по максимально большому количеству ключевых запросов. Проверка проводится в самых различных поисковых системах, а не только в Google и Яндекс. Среди преимуществ, можно выделить:

  • минимальные временные затраты – можно проверять большое количество запросов, что занимает минимум времени;
  • точный результат – вы получаете объективные данные без персонализации выдачи, гарантируя комплексный подход;
  • широкий функционал – есть возможность не только определять позиции сайта, но также формировать семантику сайта, просматривая конкурентов, составляя отчеты и т. д.;
  • анализ динамики – составляется готовая сводка в наглядном виде, на основе которой можно проводит аналитику;
  • есть доступ к корректировке настроек географии проверки и глубины проверки позиций;
  • предусмотрена возможность обращения к специалистам для консультации.

Недостаток один – необходимо платить за использование платного сервиса для определения позиций сайта.

Лучшие сервисы для онлайн проверки позиций сайта – ТОП-5

В интернете есть сотни различных сервисов, которые предназначаются для онлайн проверки позиций сайта. Рассмотрим ТОП-5 наиболее востребованных среди web-мастеров и владельцев бизнеса:

1. Топвизор

Это инструмент, который предназначается для анализа и оценки эффективности SEO-оптимизации. Сервис отличается повышенной производительностью – до 100 000 проверок за 5 минут. Кроме этого, здесь будет возможность собрать семантическое ядро, управлять ставками в контекстной рекламе, а также возможна работа с любого гаджета, чему способствует облачное хранилище. Демонстрирует позиции видео на YouTube, позволяет мониторить дополнительные домены, социальные сети, а также проверять сайты конкурентов.

2. SeRanking

Удобный и эффективный сервис, который способен проверять позиции, сравнивая их с 5 конкурентами. В интерфейсе можно выбрать устройства и регион. Аналогично, как в предыдущем варианте, можно проводить проверку позиций видео YouTube. Дополнительно проверяется контекстная реклама и Google карты, хранение истории, гостевой доступ, интеграция с различными CRM и аналитическими инструментами.

Отличительной особенностью является то, что данный инструмент помогает определять недостатки проверенного продвижения, предоставив подсказки для их устранения. Есть специальный модель для автоматической работы в социальных сетях.

3. Serpstat

Это не просто сервис чтобы определить позиции сайта, а целый комплекс инструментов для проведения SEO-продвижения, в том числе можно: анализировать конкурентов, проверять позицию в определенном регионе, проводит парсинг первых 100 позиций, а также поддерживает поисковые системы Google, Yahoo, Bing. Обладает мощными инструментами, предназначенными для сбора семантического ядра, исследования внешнего рынка и проверки контекстной рекламы. Предоставляет подсказки, как устранить проблемы с внешней и внутренней оптимизацией.

4. Ahrefs.com

Это сервис с комплексным набором инструмента для проверки позиций сайта и SEO-продвижения. Есть возможность проверять позиции и проводить анализ с ближайшими конкурентами на понятном графике. Вы получите информацию по мобильной и десктопной версии сайта, данные о ранжировании, высокая глубина парсинга и расширенная метрика. Вы получите интерактивный график показателей видимости, трафика, средней позиции и распределения позиций. Недостаток в том, что здесь даже тестовая версия платная.

5. Rush Analytics

Завершает позиции еще один мультифункциональный сервис с русскоязычным интерфейсом, который дает возможность проводить отдельный анализ десктопной и мобильной версии. Обладает понятными и простыми настройками с возможностью за 30 секунд получить необходимый отчет. Есть возможность проверки 10 позиций конкурентов. Видимость, посещаемость и динамика позиций понятно визуализируется, что делает использование максимально комфортным.

Каждый из этих сервисов – настоящий помощник при определении позиций сайта в ходе SEO-продвижения. Рассмотрим особенности проверки позиций через наш сервис.

Как проверить позиции сайта ручным способом?

Наиболее простой метод – это проверить позиции сайта ручным вводом. Нужно активировать «Режим инкогнито», чтобы история поисковых запросов не влияла на выдачу, а также нужно перейти в персональные настройки и отключить показ личных данных. Кроме этого нужно:

  • указать населенный пункт, на который ориентирован ресурс;
  • использовать различные языки, которые встречаются в регионе.

При ручной проверке нужно учитывать ротацию – алгоритмы поисковых систем могут время от времени меняться. Из преимуществ данного способа можно отметить только то, что он работает, хотя и бесплатный. А недостаток – проверять различные ключевые запросы невероятно сложно.

Кроме этого, бесплатно определить позиции сайта можно при помощи Search Console. Нужно просто перейти в раздел «Эффективность» и «Запросы». Здесь вы сможете увидеть ключевые запросы, по которым данный ресурс ранжируется в поисковой системе. При этом здесь можно будет сегментировать фразы по страницам входа, запросам, стране и т. д. Но, несмотря на высокую эффективность, вы не сможете получить полную картину.

Сервис Traff.org – удобная проверка позиций интернет-ресурса

Используя данный сервис, в рамках выбранного пакета вы не только сможете получать уникальных посетителей на сайт, но также контролировать позиции интернет-ресурса. Важно то, что:

  • сервис работает эффективно, на уровне с вышеперечисленными платными сервисами;
  • работа осуществляется не только с наиболее популярными поисковыми системами, а всеми возможными;
  • в личном кабинете вы найдете графики, динамику, анализ популярности запросов, позиции конкурентов и т. д.;
  • проводится проверка по определенному интервалу времени, чтобы оценить реальную динамику;
  • можно делать проверку по конкретными ключевым запросам – такая аналитика в определенных случаях является более необходимой;
  • можно проводить проверку через географически зависимые запросы;
  • экспорт отчетов – это важно, если вы хотите детально их изучить, либо нужно передать.

И это еще не все возможности, которые вы получите вместе с Traff.org. Специалисты сервис смогут подробней проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Заключение

Проверка позиций сайта – это обязательная процедура для всех, кто хоть как-то связан с SEO-продвижением, маркетингом или бизнесом в интернете. Несмотря на обилие бесплатных способов, только платные сервисы смогут гарантировать комфорт и полную картину происходящего. При этом учитывайте, что на ранжирование сайта влияет множество различных позиций, о которых вы сможете узнать подробней в других материалах в нашем блоге.

Что такое обмен ссылками? Виды, рекомендации и санкции

Обмен ссылками – это распространенный способ продвижения сайта в поисковых системах, что поднимает его в «глазах» Google и Яндекс. Качество и количество внешних ссылок имеют непосредственное влияние на такой важный показатель при продвижении, как ТИЦ (тематический индекс цитирования).

Схема сотрудничества максимально проста: есть два сайта, которые обоюдно размещают ссылки друг на друга. Чем будет больше различных качественных интернет-ресурсов, тем больше ТИЦ и RP исходного ресурса. Теперь вы знаете, что такое обмен ссылками. Специалисты Traff.org помогут разобраться, в чем актуальность, виды, опасность применения и некоторые рекомендации.

Зачем нужен обмен ссылками?

Количество ссылок высокого качества – важный показатель, который напрямую влияет на поисковое ранжирование в Google и Яндекс. Наличие большого количества ссылок – это явный показатель того, что данный ресурс нравится пользователям, они рекомендуют его друзьям и знакомым.

Вместе с этим поисковые системы отдают предпочтение тем страницам, которые обладают входящими внешними ссылками. Сами web-мастера ищут любые возможные способы, чтобы получить их бесплатно – происходит обмен. Если все сделано правильно, то сайт развивается, а если нет – попадает под фильтры от поисковых систем.

Зачем нужен обмен ссылками?
Зачем нужен обмен ссылками?

Виды обмена ссылками

Прямой

Это наиболее простой способ – два web-мастера договорились и обмениваются между собой ссылками на сайты друг друга. Сложность данного способа заключается в том, что для эффективного продвижения нужно иметь базу заинтересованных в данном способен продвижения мастеров. Иногда для таких переходов делают специальные свалочные страницы, где находятся ссылки на всех партнеров, с которыми владелец сайта когда-то работал.

Круговой

В данном случае договаривается более 2 вебмастеров, в которых приблизительно аналогичные по характеристикам сайты для кругового обмена. В этом случае первый сайт ссылается на второй, второй на третий, а уже третий – на первый. Таким образом замыкается круг.

Каждый на каждого

Участвует неограниченное количество сайтов, которые будут ссылаться друг на друга таким образом, чтобы от каждого из участников шли ссылки на всех остальных. Это дает возможность получить большое количество ссылок высокого качества.

Перекрестный

Для этого способа нужно 4 или более сайта, каждый из которых будет упоминать определенное количество участников – но не может ссылаться на всех. Частый случай по формату «каждый на каждого», но в данном случае не позволяет поисковым алгоритмам определить искусственное наращивание массы.

Покупка

Альтернативой для обмена ссылками является их покупка. При этом есть огромное число бирж, предназначенных для покупки ссылок, а также web-мастеров, готовых за умеренную плату разместить ссылку на ваш сайт. Стоимость вечных ссылок колеблется в широком диапазоне, зависимо от уровня источника.

Если вас интересует долгосрочное развитие сайта, тогда Traff.org не рекомендует проводить обмен ссылками, а лучше отдать предпочтение покупке, стимулированию появления естественных, либо использовать крауд-ссылки.

Рекомендации по обмену ссылками

В том случае, если вы для продвижения выбрали обмен ссылками, рассмотрим некоторые рекомендации, которые помогут сделать все максимально правильно и эффективно, не попав под фильтр поисковых систем:

1. Поисковые системы не любят обмен между сайтами

Это связано с тем, что такие действие не приносят совершенно никакой пользы посетителям интернета. Основная цель чисто механическая – изменение выдачи поисковых систем. Если соблюдать некоторые простые правила, данным способом можно будет увеличить популярность. Исключением являются только ситуации, если проводится обмен только с сайтами, которые связаны тематикой.

Если вы заботитесь о сайте, тогда прежде чем начинать обмен ссылками, необходимо убедиться в том, что ссылка будет размещена на правильной и весомой странице другого ресурса:

  • страница должна быть доступной для индексации поисковыми системами;
  • страницы должны быть с высоким ТИЦ, иначе это не имеет смысла;
  • ссылка для размещения должна быть прямой;
  • на странице ни в коем случае не должно быть свыше 50 ссылок.

Если все это будет соблюдено, тогда можно будет достигнуть максимально возможной эффективности.

2. Не создавайте ссылочные каталоги на своем ресурсе

В теории это все выглядит максимально интересно – можно меняться с сайтами любой тематики. Но нужно понимать, что в этом деле качество превыше количества. Ни один достойный вебмастер не будет размещать у вас на странице ссылку высокого качества, если в ответ ему будет приходить ссылка-пустышка. Ведь таким образом можно просто «утопить» сайт.

3. Используйте отдельную страницу

Это должна быть полноценная страница с PageRank, которая была проиндексирована поисковыми страницами. Но, с одной и той же страницы нельзя размещать 50 и более ссылок, т. к. часть их них просто будет пропадать – поисковые системы не будут их учитывать. Такие рекомендации обязательно смогут помочь вам в поиске партнеров по обмену.

4. Используйте другой домен

Ответные рекомендуется размещать на другом сайте, который отличается от продвигаемого. Это связано с тем, что поисковые системы внимательно следят за взаимными ссылками.

5. Осторожность не помешает

Не стоит быть слишком доверчивым в этом деле. В некоторых случаях вебмастера удаляют ссылки со своего сайта, поэтому время от времени нужно проверять, есть ли они на сайте или нет.

Что может привести к штрафам?

Этот способ продвижения является все менее востребованным и эффективным. Результативности можно достигнуть только в том случае, если придерживаться всех правил. Если вы хотите избежать штрафных санкций от поисковых систем, необходимо придерживаться следующим правил:

  • Никаких скрытых ссылок. Нужно всегда следить за тем, чтобы у вас на ресурсе не было скрытых ссылок. В том случае, если вы увидели, что кто-то пытается получить доступ с вашего сайта, не поставив в известие, устраните данную проблему.
  • Автоматизация обмена. В том случае, если вам последовало «мега-предложение» об автоматическом создании ссылок, нужно сразу же отказаться от него. Они обычно размещаются в масштабной сети низкокачественных сайтов, которые находятся в собственности разработчиков ПО. Подобное продвижение точно не принесет желаемых результатов.
  • Ссылки в footer шаблона. Чаще всего встречаются на WordPress в бесплатных шаблонах. Они являются опасными для сайта, поэтому нужно внимательно проверять. А избежать проблемы позволяет покупка платных шаблонов.
  • Покупка ссылок. Даже покупка должна быть максимально аккуратной, если хотите избежать штрафных санкций. Согласно политики Google, вы не должны получать ссылку на определенную страницу сайта только из-за того, что вы оплатили ее. Она должна быть заработана и органично вписываться в тему.
  • Не злоупотребляйте «якорем». Штрафные санкции не заставят себя долго ждать, если ссылка будет неорганично вписываться в содержание статьи. Это сразу же замечают поисковые роботы.

Если все это учитывать, то вы сможете избежать штрафных санкций от поисковых систем.

Преимущества и недостатки

Несмотря на большое количество противников, этот метод все же имеет свои преимущества при правильном подходе:

  • увеличивается ТИЦ и PR страницы, что крайне важно для продвижения;
  • возможность органического встраивания ссылок в контент сайта;
  • переход потенциальных клиентов с других ресурсов;
  • минимальная стоимость или бесплатность продвижения, зависимо от договоренностей;
  • естественность продвижения, если ответственно подойти к процессу;
  • повышение позиций по необходимым ключевым словам.

Но, все же можно отметить и ряд недостатков: растянутость процесса во времени и трудоемкость. Сложно контролировать то, насколько добросовестный вебмастер, а также есть вероятность попасть под фильтр поисковых систем.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое обмен ссылками, основные виды, актуальность и рекомендации. Как явление этот способ продвижения имеет право на жизнь, но все же теряет свою первоначальную роль. Для достижения результатов нужно с максимальной ответственностью отнести к выбору ссылок-партнеров.

Если вы хотите гармонично улучшить поведенческие факторы на сайте, просто воспользуйтесь сервисом Traff.org. Это исключает любые санкции от поисковых систем, обеспечивая высокий уровень эффективности.

CPC, CPM, EPC, CR, CPL, CPO – что все это значит?

В интернет-маркетинге, как и любой другой профессиональной деятельности, существует ряд терминов и определений, позволяющие специалистам ориентироваться в работе. Сленг в интернет-маркетинге и арбитраже достаточно специфический, но важно знать все, ведь вы будете постоянно общаться с менеджерами, коллегами, клиентами и т. д., поэтому всегда нужно будет демонстрировать уровень профессионализма и экспертности.

Для неопытных специалистов термины являются достаточно сложными, поэтому рассмотрим основные определения и формулы в максимально простой форме, о чем позаботились специалисты Traff.org.

СРС – показатель стоимости за клик

CPC – это аббревиатура из маркетинга, которая означает стоимость за клик. А именно – количество средств, которые списывает площадка за каждое нажатие на баннер или объявление. Используется данный показатель в контекстной рекламе, которая будет означать стоимость оплаты за переход.

Нужно отметить, что оплата списывается только в том случае, когда пользователь кликнут на рекламу, а количество показов не имеет никакого значения. Чем выше стоимость клика, тем больше показов будет, т. к. Google, Яндекс или другой площадке будет выгодной демонстрировать именно самое дорогое объявление.

При правильном выборе CPC, удается за оптимальную цену получить целевую аудиторию, поэтому используется для активного наращивания целевой аудитории на ресурсе. Большинство, кто откликнулся на объявление, уже на 99% заинтересован в товаре. При этом учитывайте, что конкуренты могут специально «скликивать» бюджет.

cpc
cpc

CPM – показатель стоимости рекламного объявления

Аббревиатура CPM означает количественный показатель, который будет отражать цену показа баннера или рекламного объявления 1000 посетителей ресурса. То есть, указывается цена не за 1, а за 1000 показов. Подобные вариант неактуален для контекстной рекламы, больше распространен в СМИ, например, при проведении рекламы на телевидении или в печатных изданиях. В данном случае проводится оценка общей аудитории ресурса, а не конкретно за целевое действие одного читателя или зрителя.

Для проведения оценки рекламной кампании на основе CPM при сравнении нескольких площадок, необходимо знать общий объем целевой аудитории и стоимость за конкретный период времени. Формула выглядит следующим образом:

CPM = стоимость рекламы за указанный период / количество целевой аудитории х 1000

К примеру, когда владелец определенной площадки просит оплатить за баннер в день 10 000 рублей и гарантирует привлечение 100 000 человек, тогда стоимость за 1000 показов будет равна 100 рублей. В данном случае важно правильно выбрать площадку, т. к. есть вероятность потратить весь бюджет, при этом не получив ни одного клика – нужна именно целевая аудитория.

cpm
cpm

EPC – средняя прибыль web-мастера с одного клика

EPC – это статистический показатель в арбитраже трафика. Демонстрирует, какую среднюю прибыль получает web-мастер с одного клика. Во внимание берется вся полученная прибыль, которая делиться на общее количество переходов.

Понятней будет, если рассмотреть данный термин на примере: web-мастер за 1000 переходов смог заработать 25 000 рублей. Показатель EPC в данном случае составил 25 рублей. Это означает, что большая часть переходов не сработали. В EPC рассчитывается средний показатель, по которому уже можно будет определить закономерность.

Нужно понимать, что высокие показатели EPC не всегда означают высокие прибыли. Это связано с тем, что фактически в каждой партнерской программе есть сложные цели, к примеру, открытие расчётного счета и более легкие – регистрация или заполнение анкеты. В первом случае показатель EPC будет выше, т. к. мастера получают большие выплаты, а привлечь трафик на регистрацию значительно проще.

epc
epc

CR – коэффициент конверсии по коммерческому предложению

Показатель CR – это коэффициент конверсии по торговому предложению. Высчитывает данный показатель в процентном соотношении – то есть, какое количество конверсии пришлось на 1000 посетителей. К примеру, если из 10000 посетителей сайта товар купило 350 человек, тогда показатель CR будет составлять 3,5%.

Формула выглядит следующим образом: CR = общее число посетителей / количество целевых посетителей х 100%. Необходимо отметить, что чем выше показатель, тем больше web-мастер получает прибыль.

cr-cl
cr-cl

CPL – особая форма арбитража

Модель CPL – это форма арбитража в партнерском маркетинге, в которой оплата web-мастерам проводится за конкретный лид. То есть, оплата проводится за отправку определенной информации о пользователе, к примеру, адрес электронной почты или номер телефона. Это необходимо для того, чтобы рекламодатель имел базу для звонков и рассылки.

Это относительно простая партнерская программа, которая подходит новичкам. Учитывая простоту привлечения посетителей, чем по CPA, рекламодатели не готовы платить большие деньги, поэтому и сумма выплат тут ниже. Есть 2 основные разновидности расчета показателя CPL:

  • SOI. Оплата проводится за каждую заявку. В данном случае выплаты по офферу будут значительно ниже, т. к. рекламодатели принимают данные с возможными ошибками и неподтвержденные, поэтому идут на определенный риск.
  • DOI. Выплаты больше, т. к. пользователь должен подтвердить номер телефона или электронную почту. В данном случае значительно повышается качество трафика, поэтому и оплата выше.

Сети CPL особенно актуальны для гемблинга, дейтинга, финансов, адалта и т. д.

cpl
cpl

CPO – оценка эффективности рекламы

Показатель CPO представляет собой форму для оценки эффективности рекламы. Способен продемонстрировать соотношение затрат на проведение рекламной кампании и общее количество продаж. Только в том случае, если пользователь купил товар или совершил другое целевое действие, действие будет засчитано. Формула CPO выглядит следующим образом:

CPO = сумма затрат на рекламную кампанию / количество проданных товаров

К примеру, если на проведение рекламной кампании было потрачено 10 000 рублей, за время которой было продано 10 товаров, тогда CPO составляет 1000 рублей на 1 товар. Если эта сумма будет ниже, чем прибыль, тогда рекламная кампания считается эффективной. В противном случае, работа проводится в минус и нужно что-то менять.

cpo
cpo

Дополнительные термины в интернет-маркетинге и арбитраже

Чтобы полностью изучить все, что может потребоваться в изучении тонкого маркетингового дела, специалисты Traff.org рекомендуют рассмотреть некоторые дополнительные аббревиатуры, с которыми можете столкнуться:

  • CPA – это рекламная модель, при которой проводится оплата за выполнение конкретной цели рекламодателя, начиная просмотром, заканчивая оформлением покупки или любой другой целью.
  • ROI – показатель, который демонстрирует окупаемость прибыльности или убыточности конкретного проекта.
  • CTR – показатель эффективности рекламы. Для получения показателя нужно поделить количество кликов на число показов.
  • BL и WL – это белый и черный лист;
  • PPV – разновидность рекламной модели, в которой оплата проводится строго за определенное количество просмотров.

Естественно, на этом термины в области арбитража трафика и интернет-маркетинга не заканчиваются. Но рекомендуем изначально вам разобраться в указанных аббревиатурах, а по ходу работы будете сталкиваться с дополнительными, которые будут постепенно изучаться. Вместе с этими знаниями вы сможете профессионально и экспертно общаться с клиентами и коллегами, понимая специфический сленг.

Как выбрать домен для сайта

Домен для сайта – это не просто адрес Интернет-ресурса. Это понятие несет гораздо большее значение. Домен выступает в качестве идеи для бизнеса, вашего опознавательного знака, это онлайн-идентификация магазина или другой организации. Он выступает в качестве мощнейшего маркетингового инструмента. Даже само слово, которое закладывается в домен, может сильно повлиять на решение пользователя о посещении конкретного сайта. По домену складывается первое впечатление об интернет-площадке, которое зачастую остается в памяти человека навсегда.

Исходя из этого, перед тем как запустить новый интернет-проект, нужно хорошо подумать над уникальным, легким, простым и запоминающимся доменом, который будет на 100% раскрывать идею бизнеса и вызывать доверие у потенциальных клиентов. В этой статье мы ответим на главные вопросы, связанные с выбором домена. Расскажем, как выбрать домен, какие бывают доменные имена и каким критериям должен соответствовать эффективный и успешный домен.

Как выбрать домен?
Как выбрать домен?

Домен для сайта – что это такое?

Домен выступает в качестве одной из важнейших составляющих адреса сайта в сети. Персональный компьютер, подключенный к глобальной сети, имеет уникальный цифровой адрес, по которому можно точно указывать, куда должна быть доставлена информация. В прочем такой адрес не всегда удобно применять, к тому же его непросто запомнить. Нередко возникают ситуации, когда сайт нужно перенести с одного ПК на другой, в результате чего происходит изменение его цифрового адреса и при вводе старого адреса на сайт уже нельзя будет зайти. Также распространены ситуации, когда на одном сервере может размещаться два и более сайта. Чтобы преодолеть эти минусы, существует система доменных имен (DNS). С ее помощью домены становятся более простыми для восприятия, их удобно запоминать.

Домен всегда состоит из двух, трех и боле частей, которые разделяются точкой. Первая часть (к примеру «ru») – соответствует географическому положению и указывает на страну. При этом «com» и «org» — это характеристика формы организации, для которой предназначена интернет-площадка (в конкретном случае com указывает на коммерческую организацию, а org на некоторую организацию, направленность которой не указывается).

Какую доменную зону выбрать

Самая крупная и популярная доменная зона «.com», на ней можно размещать сайты во всем мире, независимо от тематики. Однако сайты создаются с большой скоростью, и с каждым годом найти красивое, звучное имя в качестве домена в зоне com все сложнее и сложнее. Поэтому владельцы новых сайтов рассматривают варианты в других зонах, например «.SITE», «.ONLINE», «.XYZ», «.TOP» и др.

Выбирая домен нужно обращать внимание на такие важные моменты:

  • Регион. Специалисты рекомендуют выбирать тот регион, в котором находится преимущественная часть вашей аудитории. К примеру, при создании локального магазина, который будет работать только в Казани, не рекомендуется использовать адрес в доменной зоне «.moscow». Если ваша аудитория преимущественно европейцы, то домены «.ru» также рассматривать не нужно.
  • Тематика. Если на вашей интернет-площадке будет продаваться спецтехника, то не нужно рассматривать зоны «.pizza» или «.poker» по понятным причинам. От этого продвижение сайта в поисковых системах только пострадает.

Существуют сотни доменов, причем как популярных, где регистрацию прошли уже миллионы доменных имен, так и не очень, где сегодня зарегистрировано всего несколько тысяч ресурсов. Рассмотрим наиболее популярные доменные зоны и ответим на вопрос, стоит ли на них регистрировать новую площадку или нет.

«.com»

Эта доменная зона является наиболее востребованной. В ней прошли регистрацию более 120 000 000 доменов. Изначально она создавалась исключительно под коммерческие интернет-площадки, но сегодня в зоне .com также регистрируются международные ресурсы, которые не привязываются к конкретному региону. Она используется международными компаниями, оказывающими услуги или продающими товарами во всем мире.

Плюсы:

  • Если Роспотребнадзором будет вынесено решение о блокировке, то ресурс останется, так как эта доменная зона находится вне юрисдикции РФ.
  • Сайты в этой зоне регистрируются быстрее других.
  • Возможна быстрая передача домена другому владельцу.
  • Сайты на доменах .com корректно отображаются независимо от используемого браузера.
  • Возможно подключение бесплатных SSL-сертификатов.

Среди минусов. Эта зона не подойдет для создания региональных проектов, так как зачастую используется по отношению к международным сайтам. Она является наиболее популярной, по этой причине, найти красивое имя сложно.

«.ru»

Для Российской Федерации эта зона является невероятно популярной. Равно как и «.com», такие домены могут применяться для интернет-площадокв любой тематики в РФ.

Плюсы:

  • Аудитория из Российской Федерации психологически просто воспринимает такие домены.
  • Они быстро индексируются по причине популярности и огромного количества Интернет-площадок в этой зоне.
  • Сайты корректно отображаются в любых браузерах.
  • Возможно подключение SSL-сертификата.

Если есть необходимость, то на такой сайт возможно привлечение пользователей не только из России, но и также из СНГ и даже европейцев, в раскладке которых есть латиница.

Из недостатков можно отметить, что многие красивые имена уже купили для своих сайтов другие пользователи, а также тот факт передача доменного имени другому владельцу без его участия не осуществляется. Чтобы внести изменения в контактные данные домена необходимо предоставление сканов документов удостоверения личности. Если местный суд вынесет соответствующее решение, Интернет-ресурс может быть заблокирован и пользователи больше не смогут на него зайти.

«.рф»

В этих доменах используется кириллица. Не сложно догадаться, что такие домены используются исключительно в России. Изначально они были невероятно популярными. В первый же день с момента появления, в этой доменной зоне зарегистрировалось 260 000 доменов. Однако далее произошло резкое падение спроса.

Плюсы:

  • Домены быстро запоминаются аудиторией, причем пользователям не нужно знать английский язык.
  • Эта зона не слишком популярна, поэтому в ней есть много свободных имен.

Минусов гораздо больше. Из-за разницы в кодировке, зачастую кириллическая ссылка превращается в «кашу» с символами при публикации линка. На них нельзя регистрировать корпоративную почту по причине несколько другой работы почтовых протоколов. Также отсутствует поддержка SSL-сертификатов. Вследствие всех этих проблем, сайты с такими доменами индексируются дольше.

«.org»

Этот домен был введен более чем 35 лет назад. Расшифровка названия – «организация». Изначально, в этой зоне можно было зарегистрировать любой сайт и сейчас количество ресурсов превышает 10 000 000. Эта доменная зона отличается простотой для продвижения, так индексация сайтов в ней отличается быстротой. Она не имеет региональной привязки, по этой причине – может использоваться для Интернет-ресурсов из любых стран мира.

«.info»

Эта доменная зона является сравнительно молодой и была открыта 20 лет назад. В ней можно регистрировать домены ресурсов информационной направленности. Сегодня количество Интернет-площадок в данной доменной зоне превышает 9 000 000.

В этой зоне можно регистрировать Интернет-ресурсы в любой точке мира, отлично индексируется как в РФ, так и за рубежом. Домены «.info» легко воспринимаются любой аудиторией независимо от языка.

домены
домены

Какой домен лучше для СЕО

Ни для кого не секрет, что домен оказывает большое влияние на SEO-продвижение Интернет-ресурса, причем по коммерческим и брендовым запросам. Поисковики научились определять деятельность той или иной организации, различать наименование бренда. Отличное решение – объединение в домене информации о бренде и деятельности организации. Домен будет отлично работать, и бренд будут узнавать. Со временем поисковики будут выдавать нужный сайт даже при вводе пользователем запроса с допущением ошибок.

Чтобы подобрать домен под SEO:

  • Просмотрите тематические домены и выберите подходящее имя под ваш тип деятельности.
  • Учтите ограничения касаемо типов деятельности, с учетом ЦА.
  • Определите с географию вашей деятельности.

СЕО-специалисты советуют:

  • Если создается Интернет-площадка для мультирегионального бренда – лучшая зона «.com».
  • Если создается сайт для предоставления услуг в одном регионе, то стоит рассмотреть вариант с регистрацией домена в зоне с привязкой к конкретному региону, к примеру – «.moscow».
  • Коммерческим компаниям, предоставляющим услуги в РФ при регистрации доменного имени в зоне «.ru» необходимо зарегистрировать торговую марку, что выльется в дополнительные расходы.
  • Для российских коммерческих организаций лучше подойдут домены верхнего уровня «.ru».

Также стоит отметить, что заказывать хостинг и доменное имя лучше в одном месте, что позволяет оптимизировать процесс управления.

Независимо от выбранного домена, потребуется дальнейшее продвижение интернет-площадки. Для этого используются разные способы, один из эффективных – уникальные посещения с поведенческими факторами, которые можно заказать на сайте https://traff.org.

Можно ли использовать цифры в домене

Если в домене присутствуют цифры и дефисы – его стоимость снижается. Если в домене присутствует дефис, то слова разделенные при помощи этого знака скорее всего пользователю запомнятся, но преимущественная часть людей попросту забудут про дефис между словами. Таким образом, набрав адрес сайта без дефиса, они вероятнее всего попадут к вашим конкурентам. При использовании цифр пользователь также вводится в заблуждение в момент ввода домена в адресную строку. Чаще всего, цифры в домене использовать нет абсолютно никакого смысла.

Если вы не планируете использовать домен, состоящий из одних цифр, и хотите применить их частично, то здесь также существуют определенные правила. Домен для сайта должен быть коротким, поэтому и цифр в нем должно быть не много (одна, максимум две). Отличным выбором станут парные цифры. В Китае цифра «4» считается негативной, поэтому ее лучше избегать, так как это большой сегмент на международной арене. Также стоит избегать цифры «0» в начале домена, ведь на психологическом уровне, она преуменьшает что-либо. В целом, использовать цифры можно только в ситуациях, если от этого домен только выиграет. К примеру, если домен semya.ru уже занят, то можно скреативить, и создать имя 7ya.ru и так далее.

Что такое клик в интернете. Роль клика в раскрутке сайта

В процессе продвижения сайта в Интернете владельцы сталкиваются с множеством непонятных понятий и терминов, которые вызывают вопросы. Несмотря на тот факт, что термин «клик», вроде бы изначально понятен, на самом деле все гораздо сложнее, чем кажется. Сегодня мы поговорим о том, что такое клик в интернете, расскажем о показателе кликабельности и PCC, о роли клика в раскрутке сайтов.

Клик как термин

Кликом называется переход пользователя по ссылке на страницу или сайт из рекламного объявления. Клики осуществляются по ссылкам из поисковой выдачи (Yandex, Google и др), по ссылке размещенной на стороннем сайте или через рекламную систему (медийная, таргетированная, контекстная). Это слово никак не связано с русскими понятиями. Его корни ведут к английскому языку. Слово «Click» (клик) означает «щелчок», который издается при нажатии на клавишу компьютерной мыши.

Если говорить о кликах и ссылках, то здесь нужно понимать, что при нажатии на клавишу мышки по линку, пользователь перенаправляется на интересующую Интернет-страницу. Кликать нужно именно на ссылку, которая может иметь разные формы (графическая, анкорная, прямая).

Прямая ссылка начинается с URL. Такие ссылки находятся в самом тексте и начинаются с «http» или «www». Однако сегодня прямые ссылки практически не используются. Умные системы в автоматическом режиме определяют их как вирусную рекламу. Поэтому, такие ссылки зачастую удаляются от глаз пользователей. Анкорные ссылки являются более распространенными. Они создаются в виде слова или фразы, которая выделяется в тексте. У этого словосочетания есть свой термин – гиперссылка. Совершив клик по гиперссылке, пользователь перенаправляется на заданную Интернет-страницу. Подобные анкоры зачастую применяются на новостных и тематических ресурсах.

Что такое клик в Интернете

Для преимущественной части результатов, клик – это любой переход по ссылке на страницу, которая не содержится в Гугл Поиске, Гугл Новостях или Гугл Рекомендациях. Если после клика пользователь снова попадает на платформу Гугл, то такой клик не засчитывается. При переходе пользователя на стороннюю страницу, в ситуации, когда он снова возвращается и кликает по той же ссылке, засчитывается только один клик. Если нажать на разные ссылки, то при каждом переходе на новый сайт будет регистрироваться по одному клику.

Показатель кликабельности (CTR)

Это один из важных показателей эффективности рекламной кампании. CTR (Clikc-Through Rate) – это соотношение количества пользовательских кликов на рекламные объявления к количеству их показов. Если говорить о русскоязычном интернет-сегменте, то зачастую здесь используется не аббревиатура «CTR», а словосочетание «показатель кликабельности рекламы». Также часто под этой аббревиатурой понимают просто слово «кликабельность».

Что зависит от показателя кликабельности?

Понятие CTR применимо к общей оценке эффективности рекламной кампании или отдельному рекламному инструменту. Таким образом, от величины кликабельности объявлений или баннеров, зависит эффективность генерирования релевантного трафика на целевые страницы.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на показатель кликабельности:

  • Размеры баннера, его оформление, видимость объявления. При подсчете показателя кликабельности рекламных блоков на Интернет-ресурсе или контекста в поисковике, возможно тестирование. Главной целью является увеличение кликов по рекламе, т. е. ее кликабельности. К примеру, после смены дизайна баннера, вы можете увеличить количество кликов по нему 2-3 раза. В выдаче поисковой системы объявления должны быть максимально широкими. Таким образом, они выделяются на фоне других подобных рекламных баннеров.
  • Качество трафика. Важным моментом является не сам CTR, а то, насколько точно подстроен рекламный блок под запросы ЦА. Если перед пользователем всплывает предложение, в котором он заинтересован, то в 80% случаев, он совершит тот самый клик и перейдет на сайт. Дальнейшие действия пользователя зависят от того, насколько высокая конверсия у конкретной страницы, профессионализма маркетологов, сотрудников колл-центра.
  • Тематичность запроса. К примеру, если у вас сайт по продаже автомобильных ковриков, то вряд ли будет целесообразно выставлять на нем рекламу с косметическими средствами. Даже если на сайт заходит несколько процентов женщин, преимущественно ресурс создан для мужчин, которым попросту неинтересны косметические средства. По этой причине, количество кликов по баннерам с такой рекламой будет стремиться к нулю.

Каким должен быть показатель кликабельности?

На то, сколько будет кликов совершаться пользователями по рекламному баннеру, влияет множество разных факторов. Чтобы с уверенностью сказать, какой показатель кликабельности будет хорошим, важно учитывать тип рекламы (текстовый блок, видео, баннер), в каком месте она размещается. Также важна тематика проводимой кампании и настройки выбора ЦА. Если говорить о средних показателях рассматривая клики по контекстной рекламе, то можно сделать следующие выводы:

  • Реклама в нише с высокой конкуренцией для широкой аудитории. В данной нише отличным показателем считается кликабельность в 2%.
  • Реклама в нише со средней конкуренцией. Для этой ниши хороший цифры CTR – 4%.
  • Реклама в нише с низкой конкуренцией, для узкой ЦА. Если мы рассматриваем рекламные блоки на сайте, который посвящен конкретному городу, то здесь показатель CTR может превышать 5%.

Также важно учитывать тип объявления. Обычные текстовые блоки поисковая система отмечает пометкой «реклама». Маркетологи установили, что больше половины всех интернет-пользователей при виде этого слова, понимают, что объявление рекламное и вряд ли перейдут по такой рекламе. Для увеличения процента кликов можно использовать мультимедийную рекламу, которая в сравнении с текстовой, дает больший процент CTR. Что касается динамичных блоков, то они являются более привлекательными и выдают лучшие показатели, в сравнении со статичными.

PPC
PPC

Что такое PPC

PPC (Pay Per Click) – рекламная модель, которая применяется в интернет-маркетинге, созданная на основе кликов. Суть рекламной модели заключается в том, что рекламодатель размещает рекламу на сайтах и оплачивает их владельцам за действия (как правило, это клик по графическому или текстовому баннеру). При этом, процесс скликивания рекламных баннеров называет клик фродом. Размещение рекламных объявлений осуществляется провайдерами контекстной рекламы, рекламных площадок соцсетей и т. д.

При такой модели показа рекламного контента оплата осуществляется за каждый клик. До того момента, пока не появилось PPC, была востребованной модель CPM где за расчетную единицу бралась 1000 показов рекламного объявления. Однако благодаря улучшениям инструментов, а также вследствие изменения поведенческих факторов пользователей, на рынке начали появляться новые подходы, в том числе PPC. Клики могут быть только в Интернет-сети, поэтому данная модель применяется только интернет-маркетологами. Баннеры размещаются везде, начиная поисковой выдачей и разными сетями (партнерскими, тизерными), заканчивая сайтами. Основной целью таких кампаний является привлечение трафика.

Определение PPC

Для определения эффективности PPC-кампании во внимание берется не только цена клика. Безусловно, при меньшей цене клика увеличивается количество посетителей при тех же расходах, однако основным показателем эффективности является ROI.

Среди главных целей любой PPC-кампании можно выделить следующие моменты:

  • Целевой трафик.
  • Низкая стоимость за клик.
  • Большая конверсия.

Преимущества PPC

Кроме того, что это отличный способ для повышения продаж, PPC также имеет множество других плюсов. Выбор в пользу этого маркетингового канала стоит сделать по таким причинам:

  • Простота изучения и измерения. Например, чтобы освоить СЕО нужно потратить как минимум 2-3 месяца своего времени, а после применения этих знаний на деле, ожидать первые результаты можно только спустя в лучшем случае тех же 2-3 месяцев. Если говорить о PPC, то эта схема более проста. Многие платформы для контекстной рекламы предлагают удобный функционал, при помощи которого можно отслеживать основные показатели. Благодаря доступу к этой информации в режиме реального времени можно своевременно улучшать качество рекламы, что сказывается на ее производительности.
  • Больший контроль. Вы полностью контролируете период запуска рекламной кампании. К примеру, можно задать отображение в конкретный день недели или в строго заданное время. Если нужно, показ объявлений можно отключить насовсем. С PPC вы держите полный контроль над расходами и самостоятельно решаете, какую сумму вы готовы платить за клик или за один месяц.
  • Ориентация на конкретную ЦА. В случае с PPC, контекстная реклама может продвигаться для определенной ЦА, что невозможно с СЕО. Также отображение объявлений возможно только на ПК или мобильных устройствах, в конкретном регионе или в конкретный период времени.

PPC против SEO

У каждого из этих подходов есть определенные плюсы и минусы. Если вы выбираете СЕО, то до момента достижения первых результатов придется подождать. С его помощью возможно создание органического трафика с нарастающим эффектом. При PPC результаты будут мгновенными, при этом они исчезают только тогда, когда заканчивается рекламная кампания. Здесь все зависит от целей. SEO будет важно если нужно достичь долгосрочного успеха, а PPC позволит получить быстрый старт. Использование этих подходов совместно, позволит получить самый лучший результат.

Также не стоит забывать об уникальных посещениях с поведенческими факторами для своего сайта, которые можно заказать на сайте https://traff.org. Это эффективный способ для продвижения Интернет-ресурсов, который дает результат здесь и сейчас.

Роль клика в раскрутке сайта

Такое понятие как «клик в Интернете» тесно связано с CTR и PPC. Именно от кликов по рекламным баннерам зависит эффективность рекламной кампании, привлечение целевой аудитории, доходность бизнеса. Благодаря использованию этих методов возможно достижение повышения количества кликов по рекламным объявлениям и как следствие, посещаемости Интернет-ресурса.

Что же в итоге важнее – клики или показы? Здесь все зависит от цели рекламы. В двух словах, если объявление является частью кампании направленной на привлечение трафика на сайт, то клики являются более ценными, чтобы точно измерить прямой ROI. Что же касается показов, то они ценны для кампаний, направленных на повышение узнаваемости бренда.

Что такое анкор и зачем он нужен?

Анкор – распространенный SEO-термин, который обозначает текст, расположенный между тегами <a>. Если объяснять более профессиональным языком, то все выглядит следующим образом: <a href= “находится ссылка на ресурс, который продвигается”> Текст, с помощью которого скрывается ссылка <a>.

Анкоры являются важной составляющей в продвижении, т. к. открытые ссылки смотрятся некрасиво и в работе малоэффективны, поэтому рекомендуется их прятать в отдельных словах или предложениях. Рассмотрим какими бывают анкоры, как правильно подобрать и составить анкор-лист.

Основные разновидности анкоров

Анкоры бывают нескольких видов, но все они одинаково используются в SEO-продвижении. Можно выделить следующие категории:

  • Безанкорные. Разновидность, в которой внутри текста ссылки указывается просто адрес страницы, а не слово или фраза. Кроме этого, могут указываться общие слова «прочее», «там» и т. д.
  • Неразбавленные. Подразумевается, что анкор ссылки включает в себя точное ключевое слово, к примеру, «купить iPhone 13». Основная проблема в том, что иногда прямой ключ представляет собой не совсем читаемую фразу, поэтому их не всегда актуально использовать. Примером такого анкора является «iPhone 13 Украина купить недорого». За такой анкор поисковая система Google и Яндекс может наложить фильтр, т. к. фраза явно не для человека.
  • Разбавленные. Этот вид подразумевает под собой, что к основному тексту ключа используется определенный текст или сам анкор усовершенствуется. Подобным образом можно достигнуть понятного для человека анкора, который исключает любые санкции и гарантирует эффективное продвижение.

Каждая эта категория может дополнительно разделяться на подвиды, но суть обычно заключается в этих трех категориях. Рекомендуется применять анкоры различного вида, что позволяет подобрать идеальную стратегию продвижения.

анкор
анкор

Влияние на пользователя и продвижение

Несмотря на всю свою простоту в техническом плане, анкоры вызывают много вопросов у оптимизаторов. Это связано с тем, что он является предметом ссылочного ранжирования в поисковой системе. Внутренняя перелинковка при помощи правильно подобранных анкоров, будет служить для решения двух ключевых задач:

  • перераспределение статистического веса между различными страницами web-ресурса;
  • ссылается на страницы сайта, которые вы желаете продвигать – это дает возможность нагнать динамический вес.

Подобное влияние способствует тому, что анкоры – незаменимая составляющая.

Как правильно составить грамотный анкор-лист?

Прежде чем приступить к непосредственному ссылочному продвижению, нужно составить грамотный анкор-лист. Это нужно для того, чтобы в будущем знать, какие анкоры и в каком количестве использовать с целью получения ссылок. Для этого нужно:

  • Подготовить семантической ядро с кластеризацией ключевых слов на посадочных страницах.
  • Нужно определить, какие страницы являются приоритетными и решите, что конкретно планируете усиливать при помощи внешних ссылок.
  • Составьте стратегию поисковой оптимизацию с планом на несколько месяцев – для этого нужно проанализировать конкурентов из ниши. Рекомендуется провести порядка 10-15 конкурентов.

Подобным образом вы сможете определить, как размещают конкуренты размещают анкорные и безанкорные ссылки. Определите, кто ссылается на ваших конкурентов, определите тематику сайта-донора и ключевые технические показатели.

Сможете провести оценку, какое количество ссылок уже есть у конкурентов. На основе этой информации, вы сможете составить стратегию на реальных результатах, которые достигли другие сайты, чтобы достигнуть положительного результата, избежав фильтра от поисковых систем.

Как правильно составлять анкоры?

Важно, чтобы при внешнем продвижении поисковые системы не посчитали анкоры спамом. Специалисты сервиса Traff.org определили ряд правил, которые помогут правильно составить анкор:

  1. Количество. Анкоры с одним и тем же текстом не смогут принести пользы. Важно учитывать соотношение разбавленных и неразбавленных анкоров – приблизительно 70% к 30%. Например, если ключ «купить iPhone 13», то может быть «купить недорого iPhone 13» и еще несколько разбавленных на свое усмотрение.
  2. Читабельность. Он должен не просто быть создан, но и составлен в соответствии с грамматическими правилами. Если он будет непонятным для человека, тогда его просто заблокируют вебмастера, а поисковые системы отправят в папку «Спам». Следовательно, такое продвижение не принесет никаких результатов.
  3. Тематика. Ссылка с анкором просто новый смартфон не должна размещаться на сайтах, которые посвящены вопросам религии или на форуме по выбору моторного масла. Многие оптимизаторы до сих пор пренебрегают данным правилом, но эффективность такого продвижения оставляет желать лучшего.
  4. Грамотность. Наличие пунктуационных или грамматических ошибок – это только дополнительный повод отказать в размещении ссылки.
  5. Повтор ключевых слов. Рекомендуется, чтобы не было повторов ключевых слов. Ссылка с анкором «купить смартфон и купить смартфон» не будет размещена. Это связано с тем, что ресурс, который будет размещать подобную ссылку, имеет все шансы попасть в черный список.
  6. Уникальность. Чтобы исключить «склейки анкоров», они должны отличаться, хотя бы за счет разнообразных прилагательных. Это позволит разнообразить контент, а также повысить эффективность при продвижении.

Правильно составлять анкоры могут SEO-оптимизаторы или копирайтеры, которых можете найти по рекомендации знакомых или многочисленных биржах контента. Для составления качественных и правильных анкоров, оптимизаторы обычно обращаются к статистике запросов поисковых систем – достаточно только ввести нужный запрос и собрать полученные результаты. В это время нужно обращать внимание на популярные запросы и анкоры. На базе этого у оптимизатора появляется возможность получить большое количество уникальных анкоров.

Чтобы правильно составить, важным является написание околоссылочного текста, который находится вокруг, перед или после анкора. Околоссылочный текст делает их максимально релевантными, уникальными, интересными и эффективными.

анкор
анкор

Правила эффективной работы с анкорами

Если вы хотите добиться положительного результата, необходимо:

  • Размещаться исключительно на авторитетных ресурсах. Чем выше авторитет выбранной площадки, тем больше будет доверия к вашему сайту от поисковой системы. Если вас будет упоминать плохие сайты с низкой репутацией, это также отобразится на ранжировании.
  • Исключительная схожая тематика. Тематика web-ресурса, где вы планируете размещаться, должна быть хотя бы косвенно связана с тематикой, чтобы гарантировать высокую релевантность. Если вы продаете смартфоны, то форумы любителей кенгуру – это явно не для вас.
  • Разнообразие сайтов. Количество сайтов не всегда означает качество. Если большинство ссылок будут вести на сайт с одного домена, то это будет подозрительным. Каждая следующая ссылка с одного и того же домена будет менее значимой, поэтому рекомендуется размещаться на разных ресурсах.

Это основные правила, которых нужно придерживаться при внешнем продвижении ресурса. Если выбирать авторитетные ресурсы со схожей тематикой, тогда эффективность будет значительно выше.

Заключение

Анкоры являются основой при ссылочном продвижении. Важно во время внешнего продвижения правильно использовать анкоры и не использовать их слишком много. Придерживаясь всех правил, как правильно составить анкор, вы гарантированно сможете достигнуть положительного результата. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, всегда можете рассчитывать на поддержку специалистов сервиса Traff.org, которые предоставят консультацию по интересующим вопросам.

Часто задаваемые вопросы

Какими должны быть анкоры? Основное правила в том, что они должны быть читабельными, чтобы нравится поисковым системам и потенциальным клиентам.

Как правильно их вставлять в текст? Идеально, когда ссылка будет вставлена в контексте обсуждения, чтобы каждая ссылка оправдала ожидания.

Какая оптимальная длина? Максимальная длина анкора, вместе с околоссылочным текстом должна быть не более 100 символов. Но это не догма. Можно экспериментировать.

Сколько раз можно использовать один и тот же анкор? Рекомендуется их разбавлять, а не использовать один и тот же постоянно.

Каким должен быть околоссылочный текст? Это должен быть грамотный текст с тематическими словами, т. к. их задача помочь поисковой машине понять, о чем идет речь.

ТОП-10 лучших бесплатных хостингов

Бесплатные хостинги, несмотря на все свои недостатки, пользуются высоким спросом среди разработчиков. Важно понимать, что бесплатный хостинг нестабильный в работе и есть определенные ограничения. Применяются они обычно для тестирования идей и гипотез, практики изучения технологий web-разработки, для кратковременного размещения технических страниц и максимально простых проектов, которые не претендуют на серьезную аудиторию.

Специалисты Traff.org отобрали ТОП-10 лучших бесплатных хостингов от различных провайдеров, которые на фоне конкурентов отличаются хорошим набором функций и неплохим качеством. Но, прежде чем приступить, рассмотрим, чем бесплатный хостинг отличается от платного и безопасны ли они.

ТОП-10 лучших бесплатных хостингов
ТОП-10 лучших бесплатных хостингов

Чем бесплатный хостинг отличается от платных?

Основное отличие бесплатного хостинга от платного заключается в том, что отсутствуют какие-либо гарантии. В платном хостинге владелец сайта может рассчитывать на определенный пакет ресурсов, поддержку и т. д., а в бесплатном такого нет. У вас могут отобрать домен и сайт при первое же жалобе, поэтому время, потраченное на разработку и развитие, будет потеряно зря. Среди отличий, можно отметить:

  • возможность выбора любого доменного имени, в любой доменной зоне;
  • раздражающая чужая реклама на сайте;
  • плохая управляемость и закрытый доступ к данным сайта;
  • клиент получает ограниченное количество ресурсов, указанных в описании выбранного тарифа;
  • низкая скорость работы сайта;
  • большое количество ограничений в работе;
  • наличие вредоносного программного обеспечения.

И это только некоторые отличия бесплатного от платного хостинга. Исключить все недостатки невозможно, но их можно будет минимизировать, если выбрать лучший бесплатный хостинг.

Безопасен ли бесплатный хостинг?

Владельцы бесплатных хостингов не заботятся о безопасности серверов и сайтов пользователей. А в том случае, если сайт будет взломан, то восстановить доступ к нему будет фактически невозможно, т. к. доступ к файлам ресурса ограничен.

Учитывайте, что один из способов заработка некоторых бесплатных хостингов – передача личной информации владельцам других компаний. Обычно передается следующая информация: номер телефона, электронный адрес, информация о сайте и т. д. Самое интересно то, что о передаче данных предупреждают в условиях пользования сервисом, но их ведь никто не читает.

Некоторые бесплатные хостинги замечены в распространении вирусов и вредоносного программного обеспечения. Это и связано с низкой безопасностью. Это гарантированно негативно отразится на репутации сайта и повлияет на SEO. Теперь вы знаете, безопасен ли бесплатный хостинг или нет – здесь ответ очевиден!

ТОП-10 лучших бесплатных хостингов
ТОП-10 лучших бесплатных хостингов

Бесплатные хостинги – ТОП-10

1. HostiMan.ru

Это популярный бесплатный хостинг, который предлагает своим клиентам 1 терабайт дискового пространства, 256 мегабайт оперативной памяти, не более 10% мощности процессора и позволяет подключать максимум 2 сайта. Важным преимуществои является то, что поддерживает фактически все версии PHР, FTP, MySQL, Cron. Есть автоматическое восстановление и неограниченный трафик. Относительно надежный, а переход на платную версию по самому низкому тарифу стоит всего 99 рублей в месяц.

2. Free.beget.ru

Известных хостинг-провайдер, у которого есть не только платное, но и бесплатное предложение для клиентов. Преимуществом в сравнении с предыдущим вариантом является то, что при регистрации не нужно предоставлять скан паспорта. Регистрация осуществляется исключительно по ФИО и номеру телефона. Бесплатно пользователю предоставляется:

  • 1 терабайт на диске;
  • возможность подключения 1 сайта;
  • единая база данных;
  • не более 10% нагрузки на процессор;
  • ограниченная техническая поддержка.

Важно то, что здесь можно будет установить популярные CMS всего в несколько кликов и буквально в несколько кликов перейти на платную версию. Поддерживает все версии PHР, MySQL, phpMyAdmin.

3. Free.sprinthost.ru

Заслужено занимает третью строчку в рейтинге от Traff.org, т. к. отличается высоким качеством и надежностью предоставляемых услуг. Что касается возможностей в бесплатной версии, можно отметить:

  • 1 гигабайт на дисковом пространстве;
  • ограничения по нагрузке – точное число неизвестно.

Самый дешевый платный тариф – всего 118 рублей в месяц, при этом быстро и без проблем можно перейти на платный хостинг. Бесплатная версия больше подходит для тестирования возможностей, но не для постоянного использования.

4. HyperHost.ua

Это условно-бесплатный хостинг, т. к. о «бесплатности» написано очень нечетко. Для бесплатного использования, нужно соответствовать следующим характеристикам: посещаемость от 100 человек, полезная и интересная тематика, а также не должен подвергаться атакам. Заявку на бесплатный хостинг нужно отправлять через специальную форму на сайте.

Подойдет исключительно для тех, у кого есть свой сайт и хочет попробовать получить бесплатный хостинг с технической поддержкой и другими приятными преимуществами, которых нет на других бесплатных хостингах.

5. Ucoz.ru

Позиционирует себя, как один из первых конструкторов сайта – создав сайт на конструкторе, можно будет разместить его на бесплатном хостинге здесь же. Такие возможности позволяют рассматривать хостинг в качестве тестовой площадки для начинающих web-мастеров. Но вряд ли подойдет в качестве самостоятельного бесплатного хостинга. Обладает следующими возможностями:

  • 400 мегабайт дискового пространства;
  • наличие сторонней рекламы на сайте;
  • нет возможности резервного копирования;
  • при отсутствии посещений, сайт удаляется.

Учитывайте, что даже платный хостинг редко используется для серьезных проектов.

6. Okis.ru

Еще один бесплатный хостинг с наличием конструктором для сайтов. Не стоит рассматривать в качестве самостоятельного бесплатного хостинга, но идеально подойдет для начинающих мастеров. Платформа направлена на интернет-магазины, поэтому может использоваться в качестве тестовой площадки для создания первого самого простого магазина. Но работать нужно будет в таких ограничениях:

  • дисковое пространство – до 500 мегабайт;
  • количество страниц – до 100;
  • количество товаров – до 20.

Также есть целый комплекс других ограничений, с которыми сможете ознакомиться на сайте. Рекомендуем использовать в качестве тестовой площадки.

ТОП-10 лучших бесплатных хостингов
ТОП-10 лучших бесплатных хостингов

7. 000Webhost

Это бесплатный хостинг без рекламы, который появился в 2007 году. Необходимо отметить, что услугами хостинга пользуется порядка 18 000 000 человек во всем мире. В бесплатном режиме пользователь получает 10 гигабайт трафика, 1 гигабайт на диске, 2 сайта, поддержка PHP и MySQL, панель управления и конструктор сайта. Все эти возможности вы получаете после прохождения процедуры регистрации.

8. Hostinger

Известная компания, которая работает на рынке Украины, но предлагает бесплатные хостинги и для жителей других стран. Клиент имеет возможность пользоваться наиболее популярной CMS, без необходимости оплаты. Для оперативного запуска используется автоматический установщик. На созданных ресурсах нет рекламы, баннеров и многочисленных ограничений.

9. ID Host

Бесплатный хостинг, работающий на территории Казахстана. Предлагаем клиентам 6 различных тарифных планов, которые можно подключить за несколько минут. Для новичков есть полностью бесплатный вариант, в котором:

  • 100 мегабайт дискового пространства;
  • поддерживаемый системный домен – 1;
  • онлайн-ресурс;
  • вход в FTP;
  • база данных MySQL.

У пользователей нет никаких ограничений в регистрации поддоменов, электронный ящиков и трафика. Установить систему управления можно будет в один клик.

DarkHost

Этот бесплатный хостинг завершает рейтинг ТОП-10. Это российская компания, у которой сервера находятся в Нидерландах и предлагает выгодные тарифы для тестирования сайтов, в том числе на известных движках. К бесплатному хостингу можно подключать собственное доменное имя, а для максимальной экономии – можно использовать субдомен компании. Учитывая, что нет информации о юридических особенностях тарифных планов и работы компании, в целом, не размещайте информацию, которая имеет коммерческую тайну. Подойдет для различных несложных проектов новичков.

Как видите, бесплатные хостинги представлены в широком ассортименте и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Важно помнить, что бесплатный хостинг не сможет стать вашим верным спутником при серьезных проектах, а только площадка для тестирования и пробных проектов. Столь широкий ассортимент хостингов способствует тому, что вы сможете найти платный хостинг, который будет на 100% удовлетворять ваши запросы по характеристикам и стоимости.

Как попасть в подсказки Яндекса?

Поисковые подсказки Яндекса – полезная функция, которая помогает пользователям экономить время на поиске необходимой информации. Каждый день поисковой системой от Yandex пользуются миллионы посетителей. Как только пользователь начинает набирать запрос в поисковой строке, тут же всплывает ответ, даже в случае допущенных ошибок или написания фразы на английском. Все это возможно благодаря поисковым подсказкам. Даже если вы никогда не задумывались о том, как работает эта система, в ней есть много интересного. В этой статье мы расскажем о том, как поисковые роботы менее чем за секунду успевают находить нужные ответы на пользовательские запросы, какие преимущества дают поисковые подсказки Яндекса и возможно ли продвижение сайта с их помощью.

Компанией Yandex была разработана система подсказок аналогичная функциям Google, при этом, алгоритмы российских разработчиков все же имеют определенные отличия. Поэтому, данную стратегию можно назвать уникальной. Преимущество для пользователя заключается в том, что даже если фраза незакончена, алгоритм выдаст вариант, из которых можно выбрать необходимый.

что такое поисковые подсказки
что такое поисковые подсказки

Что такое поисковые подсказки Яндекса

Поисковые подсказки работают в процессе набора поискового запроса с ПК или мобильного устройства, выводят сразу же строку подсказки целиком. Данный вид подсказок является наиболее распространенным и доступным для продвижения. Перед тем как мы расскажем о том, как попасть в подсказки и о способах их накрутки, углубимся в теорию.

Принципы формирования подсказок

Итак, подсказки формируются в процессе ввода пользователем первых букв слова. Yandex выстраивает список наиболее популярных запросов, на основании чего формируется перечень актуальных подсказок.

Поисковой системой создается ТОП подсказок на основе самых популярных пользовательских запросов, которые являются полностью релевантными началу вводимого слова.

Из этого следует, что для того, чтобы ваш Интернет-ресурс имел шансы попасть в подсказки, важно чтобы он содержал страницу, на 100% релевантную запросу.

Какие факторы учитываются Яндексом в момент формирования подсказки

Точность подсказки по запросу зависит от его длины. В них учитываются запросы, которые чаще всего вводятся пользователями. Среди основных факторов, которые учитываются в процессе формирования подсказки Yandex:

  • Региональность запроса.
  • Семантика.
  • Интент запроса.
  • Язык ввода.
  • Личные предпочтения пользователя.

Самые релевантные варианты выбираются из более чем 20 000 000 запросов.

Преимущества подсказок от Яндекс

Итак, они могут быть полезными как для обычных пользователей, так и для специалистов, которые занимаются продвижением сайтов.

Чем полезны поисковые подсказки для пользователей

Они положительно влияют на удобство пользования поисковой системой. При помощи подсказок сокращается время на ввод запроса, при этом пользователь получает больше вариаций для построения используемой поисковой стратегии. Также при формировании учитывается география и карта предпочтений пользователя (берутся во внимание запросы, которые вводились ранее). Это способствует экономии времени и упрощает процесс поиска.

Среди других преимуществ:

Если запрос вводится с ошибками – они исправляются.

Оптимизация временных затрат.

Учет интересов пользователя – показываются сайты, на которые чаще всего заходит пользователь с конкретного устройства.

Чем полезны поисковые подсказки для специалистов

Они полезны не только для пользователей, но и для веб-мастеров. На основе поисковых подсказок выстраиваются стратегии по продвижению Интернет-ресурсов:

  • Если название компании попадает в подсказки – посещаемость сайта увеличивается в несколько раз.
  • При попадании компании в подсказки увеличивается лояльность потребителей к бренду. Потенциальный покупатель видит, что необходимый запрос с названием бренда популярен среди потребителей и, следовательно – доверяет такой компании больше.

Для попадания в поисковые подсказки Yandex нужно проделать большую работу, так как поисковая система дорожит собственной репутацией. В интересах поисковика предоставлять для пользователя только проверенную информацию, удовлетворяющую интерес потребителя. При этом специалисты из области продвижения сайтов научились достигать поставленных целей. От этого получает выгоду не только владелец бизнеса, но и целевая аудитория.

Как попасть в поисковые подсказки яндекс
Как попасть в поисковые подсказки яндекс

Как попасть в поисковые подсказки Яндекса

Для попадания вашего сайта в сервис подсказок Yandex, нужно определиться с подходящим тематике Интернет-ресурса запросом и написать под него качественную, хорошо оптимизированную SEO-статью. Для этого рекомендуется выбирать НЧ длинный ключ. После того как вы будете уверены, что по этому НЧ запросу ваш сайт занимает первую позицию в ТОПе, можно предпринимать попытки попадания в подсказки.

Существует множество различных сервисов, которые предлагают услуги по накрутке и все они на поверхности. Вы можете зайти на один из них и заказать накрутку того запроса, по которому сайт был выведен в ТОП.

Сразу же стоит отметить, что за услуги сервиса придется платить. Когда заказ будет принят в работу, сотрудники сервиса начнут вбивать ключ в поисковик десятки или даже сотни тысяч раз, создавая вид повышенного спроса на конкретную фразу. Поисковая система, видя большое количество запросов по конкретной фразе, начнет выдавать ее на первых местах в подсказках. Если обычный пользователь увидит эту фразу, и она ему понравится, таким образом, он перейдет по ней в поиск. Там то его и ждет ваша статья на первой позиции.

Стоит ли загонять сайт в подсказки?

Безусловно, это поможет вашему сайту и бизнесу. Но вместе с тем, услугу нельзя назвать дешевой. К тому же, такой метод продвижения сайта запрещен поисковыми системами. Всегда присутствуют риски. Если поисковик поймет, что ваш Интернет-ресурс накрутил поисковые запросы и попадание в подсказки было неестественным, то бана не избежать. Сайт может вылететь из Яндекса и очень надолго.

Поэтому, каждый решает для себя сам, какой способ продвижения выбирать. Один из проверенных методов – уникальные посещения с поведенческими факторами, которые можно заказать на сайте https://traff.org. Заказывая услугу, вы получаете уникальные посещения по любому графику, любым источникам, причем способ раскрутки сайта является совершенно безопасным.

Способы накрутки подсказок

Yandex и Google активно борются с SEO-оптимизаторами. На фоне этого создаются дополнительные барьеры на пути добавления бренда в перечень подсказок поисковика. Сегодня специалистами сервисов разрабатываются новые способы оптимизации поисковых алгоритмов, чтобы в подсказки попадало как можно меньше брендов. Существуют «белые» и «черные» способы накрутки поисковых подсказок.

Черный метод

Используя черные методы, стоит всегда быть готовым к ответным санкциям от поисковых систем – вплоть до блокировки выдачи. Это негативно скажется на трафике всего сайта. Черные методы реализуются в ручном или автоматическом режиме. Суть первого метода заключается в создании большого количества пользовательских запросов. Ручной метод – дорогой и его с легкостью прикрывает поисковик, если создается большое количество запросов с одного IP-адреса. Также при таком способе необходим регулярный ввод запросов различными пользователями.

Суть автоматического способа заключается в информационной атаке на поисковую системы с различных IP с использованием прокси-сервера. Однако здесь также есть нюансы. Если у бренда всего несколько единичных видов продукции, то способ не подойдет. Это службы поисковика быстро определят. Однако этот способ применяют многие владельцы бизнеса, которым необходимо популяризировать бренд на короткий промежуток времени.

Белый метод

Поисковые подсказки Яндекса накручивать этим способом гораздо безопаснее. Суть сводится к создании рекламной кампании, что позволяет получить активную потребительскую позицию. Для этого привлекаются известные блогеры, грамотно применяются все доступные виды рекламы.

Накрутка белыми способами предусматривает найм в компанию квалифицированных интернет-маркетологов или целого отдела специалистов из данной области. В такой ситуации, при выводе нужных запросов в поисковые подсказки, можно не бояться санкций поисковых систем. Накрутка будет качественной, а результат — долговечным.

Что такое сниппет и как его правильно сделать?

Лаконичная информация о содержимом страницы, которую выдает поисковая система по тому или иному запросу, играет немаловажную роль в ее продвижении наряду с метатегами title и description. В данной статье мы подробно расскажем о том, как называется такой блок, из чего он состоит, а также как правильно его сформировать с точки зрения интереса для пользователя и SEO-оптимизации страницы в целом.

Для чего нужен сниппет?

Сниппет — это информационный блок, который содержит краткую информацию о содержимом веб-страницы при выдаче ее в поисковой системе. Благодаря ему пользователь может составить первое представление о содержании веб-ресурса, не открывая его полностью. Другими словами — это своеобразная визитка сайта, которая должна заинтересовать посетителя и побудить его перейти по ссылке.

Кроме того, правильно составленный и написанный сниппет позволяет существенно улучшить CTR ресурса в поисковой выдаче и, соответственно, его позиции в одной из популярных поисковых систем. Примечательно и то, что сайт может и не находиться в ТОПе, но его посещаемость будет существенно выше, нежели у ресурсов аналогичной тематики.

Теперь, когда вы знаете, насколько важно правильно и грамотно составить сниппет, давайте рассмотрим основные его составляющие и их роль в продвижении страницы.

Как формируется сниппет?

Обычный (о расширенных мы поговорим немного позже) сниппет состоит из:

  • заголовка, который формируется поисковыми системами из метатега title. Если Тайтл по каким-либо причинам на странице отсутствует, поисковик автоматически формирует заголовок на основании ее содержимого;
  • URL страницы, благодаря которому отображается навигационная цепочка;
  • непосредственно описание, созданное поисковой системой на основе description. В случае, если этот метатег не прописан, поисковик автоматически выхватит со страницы кусок текста, релевантный заданному пользователем поисковому запросу.

«Яндекс» и Google выдают схожие по структуре сниппеты. Однако алгоритм их формирования в одной и в другой поисковой системе несколько отличается.

«Яндекс»

В отличие от Гугл, сниппет, который формирует «Яндекс», содержит в себе фавикон (иконка сайта), онлайн чат или телефон. То есть, пользователь, не заходя на сайт, видит контактную информацию и уже на данном этапе ознакомления с ресурсом может задать интересующий его вопрос консультанту компании.

как формируется сниппет
как формируется сниппет

Кроме того, сниппет в данной поисковой системе содержит картинки. К сожалению, графическая информация доступна только если осуществлять поиск со смартфона. С ПК или ноутбука также можно видеть картинки сниппета того или иного сайта. Однако это характерно, как правило, для ресурсов в определенной нише.

расширенный сниппет
расширенный сниппет

Формирование сниппетов в «Яндекс» производится по достаточно непредсказуемому, можно даже сказать, стихийному алгоритму. Так, к примеру, в качестве заголовка, поисковая система может использовать фрагмент текстового контента со страницы, а метатеги title и description и вовсе могут не использоваться.

Google

В отличие от «Яндекс», в формировании сниппетов в Гугл, метатеги Тайтл и Дескрипшн играют ключевую роль. Поэтому при продвижении ресурса в данной поисковой системе, этим элементам страницы следует уделить особое внимание. Если они составлены некорректно или вовсе отсутствуют, Гугл автоматически их пропишет на основании содержимого страницы.

Что касается объема сниппета, то на данный момент он составляет:

  • для Google — до 230 знаков;
  • для «Яндекс» — до 300 знаков.

Благодаря таким критериям поисковых систем, в информационный блок выдачи можно вместить достаточное количество информации для того, чтобы заинтересовать пользователя и побудить его перейти на сайт.

Как составить SEO сниппет?

Беря во внимание информацию из предыдущих блоков нашего гайда, приведем несколько рекомендаций, которые помогут вам грамотно составить SEO сниппет для двух самых популярных поисковых систем.

«Яндекс»

Для формирования качественного сниппета в данной поисковой системе, следуйте следующим рекомендациям:

  1. Создайте абзац-описание объемом до 300 знаков. Текст должен содержать ключевые слова и органично вписываться в основной контент, представленный на странице. При этом важно соблюсти баланс между SEO-оптимизацией и интересностью/полезностью для пользователя.
  2. После того, как страница с этим абзацем проиндексируется поисковиком, необходимо проверить, появился ли он в выдаче. Если система выдает другой, «нежелательный», контент, скройте его при помощи метатега <noindex>.
  3. Если после того, как вы скрыли «нежелательный» текст, ваш абзац-описание не появился, значит вы не учли особенности создания сниппета в данной поисковой системе. Перепроверьте информацию и повторите попытку.

Google

Как было сказано в предыдущем разделе нашей статьи, в формировании сниппетов в Гугл, ключевую роль играют метатеги title и description. Поэтому при составлении информационного блока для данной поисковой системы, достаточно прописать правильные, с точки зрения SEO, метатеги. Для усиления эффекта и привлечения дополнительного внимания пользователей сети, можно добавить в описание эмодзи или спецсимволы.

Что касается общих рекомендаций по составлению сниппетов для обеих систем, то рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

  • выполните настройку «хлебных крошек» путем редактирования кода или с помощью плагинов CMS. В большей степени, данная рекомендация актуальна для Гугл, так как в «Яндекс» вложенные ссылки уже и так кликабельны;
  • не поленитесь внедрить микроразметку. В чем заключается преимущество ее использования при составлении сниппета, об этом читайте ниже;
  • не поленитесь произвести регистрацию веб-ресурса в Google и Яндекс картах;
  • произведите настройку быстрых ссылок.

Следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы сможете правильно настроить сниппеты под одну или обе поисковые системы, что положительным образом отразится на посещаемости вашего ресурса уже через некоторое время.

Как сделать расширенные сниппеты?

Расширенные сниппеты — это более привлекательная форма обычного информационного блока в выдаче, которая дополнительно включает в себя следующие элементы:

Контакты

Контактная информация может включать в себя:

  • месторасположение фирмы;
  • номера телефонов, позвонив по которым, пользователь может получить интересующую его информацию, не переходя на сайт;
  • график работы компании;
  • расположенные поблизости от офиса или склада станции метро.
как сделать расширенный сниппет
как сделать расширенный сниппет

Наличие таких дополнительных сведений, увеличит доверие к компании со стороны пользователей, а также сделает сниппет более заметным в поисковой выдаче.

Знак качества

Наличие такой отметки говорит о высоком качестве веб-ресурса, что существенно повышает доверие к нему со стороны пользователей.

знак качества
знак качества

Отзывы и рейтинг

Наличие в сниппете количества отзывов о деятельности компании и ее рейтинг также способствуют увеличению посещаемости и, соответственно, популярности ресурса среди пользователей интернета.

отзывы и рейтинг
отзывы и рейтинг

Роль микроразметки для сниппета

При помощи микроразметки, в процессе создания сниппета, можно вывести в описание следующие добавочные элементы:

  • рейтинг товаров на странице (для торговых площадок) или, к примеру, время приготовления блюда (для кулинарных сайтов);
роль микроразметки
роль микроразметки
  • цену предлагаемого товара;
цена товара
цена товара
  • диалоговое окно для быстрой связи с консультантом;
диалоговое окно
диалоговое окно
  • ответы на интересующий пользователя вопрос при нулевой выдаче.
otvety-na-voprosy
otvety-na-voprosy

Все эти дополнительные элементы делают сниппет более информативным и привлекательным для посетителя, тем самым, побуждая его перейти на сайт для более подробного ознакомления с продуктом или интересующей информацией.

В заключении отметим, что правильно настроить с первого раза сниппет самостоятельно, у вас вряд ли получится. Это достаточно затратная, в плане времени и сил, процедура. Поэтому если у вас нет времени для экспериментов, обратитесь за помощью к специалистам нашей компании, которые быстро и качественно настроят информационный блок в выдаче для вашего веб-ресурса.

Семантическое ядро: суть, актуальность, виды и способ сбора

Семантическое ядро сайта – это список словосочетаний и ключевых слов, которые используются для продвижения интернет-ресурса в поисковой системе. Именно отобранные ключевые слова, под который «заточен» сайт, приводят на сайт целевых посетителей. Именно семантическое ядро является основой для любой рекламной кампании или продвижения сайта, поэтому от правильности выбора ключевых слов напрямую зависит эффективность ресурса.

Семантическое ядро
Семантическое ядро

Зачем нужно семантическое ядро?

Специалисты компании Traff.org считают, что правильно подобранное семантическое ядро позволяет эффективное решать следующие задачи:

  • Проработка структуры сайта. Это дает возможность определить иерархию страниц и сформировать структуру, чтобы упростить работу с сайтом поисковым роботам и пользователям. Правильная структура семантического ядра гарантирует повышение позиций интернет-ресурса.
  • Продвижение в ТОП поискового ранжирования. Имея правильно подобранные и сгруппированные ключевые слова дают возможность оптимизировать каждую страницу под определённые запросы. Это является основополагающим для корректного ранжирования в поисковой сети.
  • Составление контент-плана. Отобранные ключи применяют при создании матрицы контента – определяется тема, задачи и направленность контента, который будет находиться на конкретной страницу.
  • Создание перелинковки. После проведения кластеризации семантической базы, значительно проще проводить перелинковку страниц, которая нужна для распределения ссылочного веса и создания удобной навигации.
  • Настройка контекстной рекламы. Оптимизированное семантическое ядро в будущем может использовать для запуска PPC-рекламы, что дает возможность получить трафик и дополнительный охват.

Глобально, только при грамотной работе с семантическим ядром, можно добиться роста позиций и привлечения большого трафика посетителей.

Разновидности ключевых запросов в семантическом ядре

Ключевые запросы – это отдельные фразы или слова, которые помогают пользователям найти то, что им необходимо, к примеру, купить определенный товар или услугу. Можно выделить несколько групп ключевых слов по различной классификации.

Частотность ключевых слов

  • Высокочастотные. Это слова или фразы, которые потенциальные клиенты вводят в строку чаще всего, к примеру, купить автомобиль. Обычно количество запросов на такие слова более 10 000.
  • Среднечастотные. WEB-мастера их еще называют уточняющими. Обычно к основному высокочастотному ключу добавляется еще несколько слов. К примеру, купить автомобиль Audi A Аналогично частоты запросов несколько тысяч.
  • Низкочастотные. Это относительно длинные ключевые фразы – от 3 до 7 слов, которые конкретизируют определенную потребность. К примеру, купить б/у автомобиль Audi A7 из США. Такие запросы относительно редко появляются – до 100 раз в месяц.

Важно понимать, что частотность – это относительная величина. Для каждого региона и бизнеса цифры могут быть совершенно разными, к примеру, что касается автомобилей, то частота может достигать и 100 000, а создание логотипа – 1000 запросов.

Зависимо от выбранных ключей по частотности, можно будет проводить продвижение под определенный бюджет. Продвижение по высокочастотным ключам – достаточно сложно и длительное мероприятие, поэтому при среднем бюджете используются низкочастотные и среднечастотные фразы и слова. Все ключи могут использоваться как идея для контента.

Семантическое ядро
Семантическое ядро

Тип запроса

Зависимо от типа запроса, может быть:

  • Коммерческий. Это ключевое слово, которое направлено на покупку или заказ услуги. К примеру, купить автомобиль, заказать продвижение сайта и т. д.
  • Некоммерческий. Это ключевые слова, которые направлены на поиск информации, к примеру: пример семантического ядра сайта, отзывы на сервис по привлечению трафика Traff.org и т. д.

На интернет-ресурсах, которые направлены на продажу товаров и услуг, коммерческие запросы должны быть обязательно. Это совершенно не означает, что некоммерческие запросы можно будет полностью исключить. Можно дополнить ними блог для привлечения дополнительной аудитории.

Геозависимоть

Когда пользователь вводит запрос в поисковой системе Google или Yandex, она учитывает месторасположение пользователя. Если пользователь из Минска будет вводить запрос: торговые центры, тогда ему будут предоставляться результаты для Минска, но не будут показываться торговые центры из Москвы. Большинство коммерческих запросов являются геозависимыми.

Если человек просто ищет, какой фильм посмотреть, рецепт блюда или любую другую общую информацию, тогда будет предоставляться геонезависимая информация. Это результаты, которые не зависят от места.

Брендовые запросы

В том случае, если в семантическом ядре ключ имеет название бренда – это брендовый запрос. На сайте должен быть каталог товаров компании, а также в мета-тегах и описаниях важно использовать ключевые слова.

Глобально можно разделить все запросы на транзакционные, информационные, навигационные и мультимедийные запросы. Оптимально продвигать ресурс по каждому из запросов, что в комплексе обеспечит результат и привлечет большую аудиторию.

Также есть нечеткие запросы – это приблизительно 20% запросов. То есть сам поисковый алгоритм не может точно определить цель поиска. К примеру, ключевой запрос «Авангард». Это может означать все, что угодно, начина гостиницей, заканчивая названием мотоблока.

Семантическое ядро
Семантическое ядро

Как собираются ключевые слова для семантического ядра?

Сбор семантического ядра сайта – это комплексное мероприятие, которое включает в себя несколько шагов:

  • Анализ конкурентов. Это позволит определить основные категории и направления. Необходимо отобрать 2-3 лидеров тематики и проанализировать структуру их интернет-ресурса. На этом этапе определяется примерный объем семантического ядра, количество запросов разной частотности и т. д.
  • Сбор базовых ключевых слов. Определив основной вектор продвижения, необходимо сформировать костяк семантического ядра. Обычно это ключевые запросы, которые характеризуют специфику и направленность компании.
  • Сбор семантического ядра. Используя специальные инструменты Yandex и Google, по ранее собранному костяку отбираются дополнительные ключевые слова – в среднем на один основной ключевой запрос можно собрать от 20 до 150 дополнительных ключевых запросов.
  • Расширение семантического ядра. Необходимо применять всевозможные инструменты для расширения ядра, добавляя низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные ключевые слова, т. к. неизвестно, какое именно ключевое слово «выстрелит» при продвижении. Это повышает вероятность положительного результата.
  • Удаление мусора и нецелевых запросов. Собрав количество, нужно поработать над качеством. Удалите нецелевые вхождения, которые попали в семантическое ядро при парсинге. Смело можно удалять те ключи, в которых есть название брендов, услуги, которые не оказывает компания, нарушена география запроса, дублирующие запросы или ключи с ошибками и опечатками.

На этом этапе у вас будет полностью собрано семантическое ядро, которое вы можете использовать для продвижения. интернет-ресурса. Обязательно разделите их на категории под конкретную страницу, разделите на коммерческие и некоммерческие. А также при продвижении одной страницы рекомендуется использовать ключи с разной частотностью, которые будут дополнять друг друга.

Заключение

Очевидно, что семантическое ядро сайта – это основа для продвижения интернет-ресурса и ведения рекламных кампаний. При правильном подборе и использовании, вы сможете подняться в поисковом ранжировании, а также конкретно показать пользователю, что предлагает ваш интернет-ресурс. Учитывайте, что для сбора семантического ядра есть платные и бесплатные сервисы. Как показывает практика, платные позволяют быстрей и комфортней подобрать ключевые запросы.

Что такое Google Page Rank?

Google PR сайта (Page Rank) – это оценка всего Интернет-ресурса или отдельных страниц, алгоритмами поисковой системы Гугл по шкале от 1 до 10. Авторитет сайта или страницы зависит от величины оценки, поэтому, чем она выше, тем выше авторитетность площадки. Эта система имеет множество сходств с технологией ТИЦ от Yandex.

Компания Google создала эту систему оценки еще в далеком 1996 году. Тогда оценка сайтов осуществлялась с учетом количества внешней ссылочной массы на конкретный ресурс, поэтому чем больше ссылок вело на площадку, тем выше была ее авторитетность. Однако со временем, алгоритмы поисковой системы менялись и данный фактор постепенно стал терять приоритетное значение. Сегодня есть несколько сотен факторов, которые учитываются при определении авторитетности сайта, причем происходит постоянное обновление алгоритмов ранжирования. Благодаря таким мерам Google может пресекать любые попытки нечестных сайтов эффективно использовать черную оптимизацию. Их называют «фильтры».

PR исчисляется от значения «0». Сегодня в Интернете существуют сотни тысяч или даже миллионы сайтов с таким показателем. Оценка присуждается каждой странице без исключений, однако каким именно образом она начисляется, известно только разработчикам компании Google. Смена Page Rank происходит после каждого нового апдейта, исходя из различных параметров. От степени PR не зависит трафик, однако страницы сайта с высоким Page Rank быстрее поднимаются в выдаче поисковой системы, равно как и улучшается доверие к площадке. Для достижения высокого показателя, важно использовать только белые способы оптимизации сайта, а также оригинальные, авторские тексты. PR присваивается нечасто, но сегодня представляет самое надежное средство чтобы определить авторитетность Интернет-страниц и распределить площадки в результатах поисковой выдачи.

Google Page Rank
Google Page Rank

Как рассчитывается Google PR сайта?

Расчет Page Rank происходит по отдельности для каждой страницы сайта, что представляет существенное отличие от ТИЦ. При расчете показателя система учитывает количество внутренних и внешних ссылок, возраст линков, релевантность анкоров, а также множество других факторов. В ситуации, когда с одной страницы на другую ведет сразу же несколько одинаковых ссылок – система учитывает только одну из них.

Нужно знать, что у каждого объекта имеется свой вес, который может быть передан другим объектам. Если на странице содержится большое количество исходящих ссылок, то она оказывает небольшое влияние на PR сайтов, на которые ссылаются эти линки. Простыми словами, если со страницы с PR=4 будет проставлена всего одна ссылка, ее вес и польза будет больше, чем одна из 15-20 ссылок на странице с PR=5. Также стоит упомянуть про эффект распределения Page Rank по внутренним линкам, когда при появлении новых страниц на сайте, старые отдают им определенное количество своего веса, из-за чего теряется PR.

При расчете система не учитывает ссылки заключенные в rel=»nofollow», а также линки с площадок, которые находятся под санкциями поисковика. В данном контексте нужно понимать, что если проставлять ссылки на «плохие» с точки зрения поисковой системы Интернет-ресурсы, вебмастер может сам подвести свой сайт под риск фильтров. Поэтому, при выборе площадок, на которые устанавливаются линки, нужно проявлять особую тщательность. Алгоритмы поисковика также не рассматривают количество, качество контента и метатеги.

Как PR влияет на выдачу

Эффективность Page Rank измеряется не только количеством. Самая сложная задача работы отдела по PR – прийти к качественным изменениям в плане репутации, доверия клиентов, статуса спикеров. При этом, современный бизнес выстраивается на цифрах и PR-специалисты должны в совершенстве владеть навыками интерпретации данных, при этом помня, что за ними скрывается. Важны не только отчеты о проделанной работе, но и проведение небольшого ликбеза, чтобы владельцы сайта отлично понимали, какие качественные показатели являются наиболее значимыми для их бизнеса.

Чтобы понимать, как PR влияет на выдачу, нужно разобраться с особенностями функционирования алгоритма поиска Гугл:

  • Поисковой машиной перебираются все страницы, содержащие пользовательские запросы.
  • Проведение предварительного ранжирования с учетом анализа контента (задействуются специальные алгоритмы поисковой системы).
  • Проведение сканирования ссылок с других Интернет-ресурсов, фильтрация страниц с купленными линками.
  • Ранжирование полученного перечня страниц с учетом PR каждой отдельной страницы с последующей выдачей пользователю.

Как узнать PR сайта?

Зачастую, узнать PR сайта можно в виде значения от 0 до 10. При этом, Page Rank является вещественным числом, у которого имеется много градаций. Расчет показателя осуществляется отдельно для разных страниц, поэтому у них может быть разный Page Rank.

Самый простой способ узнать искомый показатель – установить в браузере Google Toolbar. В него уже включена проверка PR, однако возможно необходимо будет включить отображение Page Rank страниц. Так, возможно проверка показателя для каждой отдельной страницы в автоматическом режиме.

Также в сети есть множество сервисов, которые позволяют узнать показатели сайта онлайн, в том числе и PR (PR-CY, Raskruy.ru и другие).

Google Page Rank
Google Page Rank

Как часто обновляется PR

Вам не придется часто использовать сервисы для проверки Page Rank сайта, так как Google проводит обновление этого параметра не чаще чем 1-2 раза в год. Ввиду того, что обновления происходят редко, самая главная рекомендация для владельцев сайта – посвятить время на улучшение и оптимизацию площадки, чтобы можно было рассчитывать на повышение PR после нового апдейта.

Как поднять Google Page Rank?

Данный вопрос интересует каждого владельца сайта или специалистов, которые занимаются продвижением Интернет-ресурсов. PR – это важный показатель, который указывает на популярность площадки, а следовательно и на эффективность работы вебмастера. Есть множество способов для увеличения Page Rank, и все их можно разделить на две категории: естественные и неестественные. Если показатель поднимается неестественно быстро, то поисковая система Google может наложить на такой сайт фильтры. Это может быть пенальти или же полное обнуление PR. Поэтому, накрутка показателей всегда сопряжена с определенными рисками и побочными эффектами. Еще один минус – при таком способе эффект будет лишь временным.

Используя естественные методы увеличения Page Rank – можно не бояться санкций поисковых систем. Задача заключается в увеличении значимости страниц Интернет-ресурса для посетителей. От того насколько будет полезной информация представленная на сайте, насколько понятно она будет изложена для пользователя, а также насколько посетитель будет мотивирован поделиться данной информацией, будет зависеть цитирование и вероятность увеличения PR. Таким образом, сайт получает естественный прирост внешней ссылочной массы и PR также растет естественным образом. В особенности полезными в данной ситуации являются соцсети, так как цитируемость страниц в них анализируется поисковой системой с большим вниманием.

Заключение

Google PR сайта – важный показатель для любого Интернет-ресурса, однако он не является предопределяющим. Есть также много других способов раскрутки сайтов и один из них – привлечение уникальных посещений с поведенческими факторами на Вашу площадку.

Такие услуги сегодня востребованы, однако всегда велика вероятность наткнуться на недобросовестных исполнителей. Чтобы получить качественные услуги с гарантиями, можно обратиться в traff.org. Компания работает на рынке не первый год и предоставляет качественные посещения на сайт с учетом самых разных показателей.

Роль Яндекс ТИЦ в продвижении сайта

Тематический Индекс Цитирования (ТИЦ сайта) – технология, применяемая поисковой системой Yandex, позволяющая определять авторитетность Интернет-сайтов. Алгоритмы поисковика учитывают количество и качество ссылок на сайты, которые проставляются на других Интернет-площадках. Качественная характеристика дополняет количественную. Качество ссылки определяется с учетом близости тематики сайта, а также тематике ссылающихся на него ресурсов. Этот показатель был введен поисковой системой Yandex и использовался только этим поисковиком. Он был привязанным в URL ресурса. Также этот показатель был ключевым при определении стоимости обратных ссылок с сайта. Причем никакой прямой зависимости между размером ТИЦ и ростом позиций Интернет-ресурса в поисковой системе не было. В ТОПе можно было найти сайты со значением ТИЦ равным нулю.

Таким образом, тематический индекс цитирования представляет собой не просто суммарный вес ссылок, а суммарное количество всех ссылок (их суммарный вес). Если проводить параллели между ТИЦ и PR, то технология применяемая Яндексом выступает в качестве не только количественной характеристики. Для его использования при определении авторитетности Интернет-ресурсов, мы получаем только округленное значение.

Чем выше показатель ТИЦ, тем более релевантной будет позиция сайта в Яндекс.Каталоге. Впрочем, если рассматривать вопрос с точки зрения поисковой выдачи Yandex, то тематический индекс цитирования – это не основной фактор ранжирования сайтов. При этом, высокий показатель может выступать в качестве относительного показателя релевантности Интернет-ресурса. Для достижения максимального ТИЦ, нужно чтобы на сайт ссылалось максимальное количество сторонних ресурсов. Отличный пример в этом плане — «Википедия».

ТИЦ сайтов пересчитывается на регулярной основе с учетом системы апдейтов. Изначально, этот показатель каждого ресурса равняется нулю. Далее, до получения значения «10», ТИЦ будет отображаться как «0». Далее показатель может увеличиваться на 10 единиц, т. е. до 20, 30, 40, 50 и т. д. При превышении значения в «500», показатель увеличивается с шагом в «25», при превышении значения в «1000» — шаг шкалы равняется «50».

Яндекс ТИЦ
Яндекс ТИЦ

Как проверить ТИЦ сайта

Для определения ТИЦ конкретного Интернет-ресурса, можно воспользоваться специализированными сервисами. Если нужно узнать индекс собственного сайта, то для этого нужно зайти на Яндекс.Вебмастер и актуальный показатель будет доступен прямо на главной странице.

Также Вы сможете ознакомиться с отчетом о том, как менялось значение ТИЦ со временем. Если Вы еще не добавили площадку в Яндекс.Вебмастер, то для определения тематического индекса цитирования можно воспользоваться другими сервисами. Например, узнать ТИЦ онлайн можно на сайтах:

  • CY-PR.
  • PR-CY.

Если требуется проверка сразу же нескольких доменов, то для этого можно воспользоваться массовой проверкой. Для этого можно воспользоваться специализированными сервисами, который в сети есть большое множество. Как правило, для массовой проверки нужно ввести список сайтов, после чего нажать на кнопку «Проверка» и получить результат. Благодаря анализу этих данных, можно с легкостью определиться с дальнейшим продвижением ресурса.

Споры о том, что дает ТИЦ продолжаются и по сей день. Одни эксперты утверждают, что этот показатель является важным практически для всех манипуляций ресурса внутри поисковой системы Yandex, начиная выдачей, заканчивая контекстной рекламой. Поэтому, для многих вебмастеров, главное задачей является именно повышение этой ненавязчивой цифры.

Для владельцев сайтов с высоким ТИЦ – это отличная возможность для заработка. Владелец сайта размещает статью с открытой прямой ссылкой на сторонний проект. Стоимость рекламных статей на некоторых ресурсах измеряется десятками тысяч рублей. Однако по состоянию на сегодняшний день, на данном рынке отмечается падение активности. Yandex длительное время не обновлял данные ТИЦ, что связано с закрытием каталога сайтов, где тематический индекс цитирования выступал в качестве важного показателя.

Как влияет ТИЦ на поисковую выдачу?

Многие пользователи задаются вопросом о том, влияет ли тематический индекс цитирования на поисковую выдачу. Напрямую – не влияет. При помощи ТИЦ формируются определенные факторы ранжирования ресурса в результатах выдачи поисковой системы. Для точной оценки влияния данного показателя на позиции в результатах поисковиков нужно обращаться за информацией к представителям самих поисковых систем, однако они ее не разглашают. В остальном, формирование релевантности сайта происходит с учетом множества разных факторов. Можно лишь предположить, что при всех прочих равных факторах ресурсах, сайт, у которого тематический индекс цитирования выше, будет размещаться в поисковике на верхних позициях, по сравнению с сайтами у которых низкий ТИЦ.

Таким образом, тематический индекс цитирования не влияет на поисковую выдачу. На нее влияют другие факторы:

  • Ссылочная масса (объем).
  • Качество ссылочной массы.
  • Динамика прироста ссылочной массы.

Вместе с тем, прослеживается тенденция постепенного снижения значимости ссылочной массы. Из-за активного раздувания ссылочной массы при помощи «мусорных» внешних ссылок, на сегодняшний день алгоритмы, отслеживающие ссылочное значение усложнились. В то же время снизилось доверие поисковиков к ссылкам, равно как и их значимость для продвижения сайта. Сегодня внешние ссылки все же оказывают достаточно серьезное влияние на ранжирование сайта в поисковой выдаче Yandex и по прежнему являются неизменным основным фактором при ранжировании Интернет-ресурсов для Google.

Яндекс ТИЦ
Яндекс ТИЦ

Как узнать ТИЦ сайта конкурентов?

Для проверки ТИЦ сайта можно воспользоваться сервисом Яндекс.Элементы или виджетом от поисковой системы, который устанавливается непосредственно на сайта. Если Вы выбрали первый способ, то такой процесс будет достаточно трудоемким. Для этого нужно зайти на интересующий Вас сайт, чтобы получить оценку. Если Вы выбрали способ с виджетами, то прямого доступа к сайту получать не нужно. Таким образом, выполнить проверку ТИЦ сайтов конкурентов Yandex попросту не даст.

Однако есть множество специализированных бесплатных сервисов, которые позволяют узнать необходимые показатели, например:

  • MainSpy. Сервис позволяет получить необходимую информацию о рейтинге необходимых площадок (до 50 ресурсов).
  • SeoLib. Сервис позволяет получить оценку самых известных поисковиков по указанным сайтам (есть ограничения по количеству запросов).
  • Raskruty. Сервис позволяет узнать ТИЦ большого количества сайтов одновременно (до 1000 URL ресурсов).

Важно помнить, что выполнять проверку тематического индекса цитирования необходимо только на одной странице. Данный показатель является универсальным для всего сайта и не зависит от того, какой конкретно раздел Вы проверяете.

Заключение

Несмотря на тот факт, что про ТИЦ сайта не говорят только самые ленивые сеошники, нет никакой на 100% достоверной информации обо всех особенностях этого показателя. После того как Yandex наконец-то раскроет «карты», мы сможем узнать, верными ли были догадки и наблюдения экспертов или нет.

На данный момент, можно резюмировать следующие факты, в которых есть 100% уверенность:

  • ТИЦ не оказывает никакого влияния на поисковую выдачу Yandex.
  • ТИЦ позволяет определять место интересующей площадки в конкретной рубрике в Яндекс.Каталоге.
  • На ТИЦ влияет количество и качество ссылок с тематических Интернет-ресурсов.

Если Вас интересует качественная раскрутка сайта, то прежде чем начать увеличивать ТИЦ собственного ресурса, специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с накруткой уникальных поведенческих факторов. Ознакомиться со всей информацией можно на сайте traff.org. Это отличная возможность получить уникальные посещения с поведенческими факторами на свой сайт, с учетом любого графика, источников, GEO и других параметров.

Зачем нужна накрутка счетчиков посещаемости сайта?

Накрутка счетчиков посещений сайта – востребованная услуга, которая позволяет сделать Интернет-ресурс более популярным в глазах поисковых систем, что в свою очередь позволяет повысить его авторитетность и доходность. При запуске вебмастером первого стартапа, изначально на ресурс устанавливаются всевозможные счетчики посещаемости.

Если это первый проект, то мониторить успехи площадки хочется буквально каждый час. Однако главной проблемой молодых сайтов является то, что пока ресурсу не исполнился хотя бы один год, он будет находиться в так называемой «песочнице» поисковых систем, что исключает получение высоких позиций априори. Ввиду этого, не удивительно, что посетителям взяться попросту неоткуда. Единственный более менее рабочий вариант, который приходит на ум – заказать контекстную рекламу.

При этом, эмоциональные переживания по поводу того, что сайт не получает пользователей из поиска – это лишь меньшая из неприятностей. Есть проблемы и более широкого масштаба, а именно:

  • Если у сайта низкая посещаемость, то его нельзя монетизировать в системах баннерной и контекстной рекламы.
  • Если у сайта низкая посещаемость, то он не будет принят в партнерские программы (даже если это и случится, то партнерки будут соответствовать площадке – на них не будет денег).
  • Если у сайта низкая посещаемость, то скорее всего, владелец ресурса вскоре разочаруется и продаст сайт на аукционе для получения хоть какой-то компенсации. Однако за сайт без трафика вряд ли можно будет получить хоть какие-то деньги.
накрутка счетчиков сайта
накрутка счетчиков сайта

Как накрутка счетчиков посещений сайта влияет на ранжирование?

Суть накрутки трафика (посетителей) на сайт – это процесс по изменению счетчика посещений в большую сторону. Рассмотрим несколько основных причин, по которым стоит воспользоваться данной услугой:

  • Улучшение позиций сайта. После накрутки Вы можете рассчитывать на повышение позиций сайта в выдаче результатов запроса поисковиком, за счет чего обеспечивается большое количество посетителей, которые задают поисковой системе конкретный вопрос.
  • Популяризация сайта. Используя современные методы накрутки счетчиков, возможно улучшение показателей популярности Интернет-ресурса, являющегося главным фактором для выбора площадки рекламодателем для размещения баннеров.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что благодаря улучшению позиций сайта и его популяризации, можно получать хороший доход. Также именно данный способ используется в качестве стартового усилия, что позволяет предать площадке начальный импульс. Далее рассмотрим то, как влияет накрутка на ранжирование более подробным образом.

Какие параметры можно накрутить?

Безусловно, как и при выполнении любых других процессов, есть определенные лимиты на накрутку. Все зависит от того какой сервис или какая программа для накрутки счетчиков применяется в конкретном случае. Для получения гарантий, рекомендуется сотрудничать с профессионалами. Один из таких сервисов – traff.org. Воспользовавшись сервисом, можно получить уникальные посещения с поведенческими факторами на Ваш сайт. Причем перед запуском проекта в работу, можно задать четкие настройки:

  • По графику (случайный, кастомный, равномерный).
  • По источникам (прямые заходы, поисковые запросы, переходы с сайтов или из социальных сетей).
  • По GEO и т. д.

Что касается специальных программ для накрутки, то в них можно задавать критерии трафика (плохой, средний или хороший), временные ограничения в рамках которых пользователь будет выполнять просмотр сайта. Также можно задавать конкретные действия, например:

  • По переходам по страницам.
  • По просмотрам страниц.
  • По операциям с элементами на страницах (пользователи могут вводить текст, выделять его и т.д).
  • По кликам на рекламу или баннеры.
  • По движению мышкой, имитации чтения, прокрутке страниц.

В настройках программы зачастую по умолчанию указывается «хороший» трафик, который закупается автоматически.

накрутка счетчиков сайта
накрутка счетчиков сайта

Как работает накрутка счетчика LiveInternet?

Данный способ накрутки является достаточно востребованным и на, то есть веские причины. Чтобы начать работу, достаточно лишь нажать на кнопку и процесс запустится. Ваша задача – выполнять просмотр чужих сайтов. За это, система начисляет Вам баллы за количество просмотренных сайтов. Таким образом, Вы накручиваете посещаемость владельцам этих сайтов, а уже после этого, такой же исполнитель будет накручивать уже Ваш счетчик, с учетом заработанных баллов.

Данный способ работает по принципу пирамиды, но с его эффективностью сложно спорить. Так, за короткий временной промежуток можно обнаружить, что счетчик сайта уже будет демонстрировать более приятные цифры.

Однако у такого способа есть и минус, ведь Ваши посещения будут искусственными. Поэтому, профессионалы не рекомендуют использовать этот метод для продвижения собственного сайта. Зачастую, такими способами пользуются «дешевые сеошники», которые выдают накрученные цифры за кропотливую работу.

Для чего нужна накрутка Яндекс Метрики?

Работы по накрутке счетчика Яндекс Метрики отличаются трудоемкостью для новичка и относительной простотой для профессионалов. Если Вы сотрудничаете со специализированным сервисом, таким как traff.org, Вы можете рассчитывать на отличный результат с гарантиями.

Накрутка счетчика Я.Метрики необходима для следующих ситуаций:

  • Для реализации поставленных целей SEO-компанией.
  • Для сотрудничества с партнерскими программами.
  • Для личных целей.

На первый взгляд может показаться, что самостоятельно накрутить счетчик Яндекс Метрики сможет любой человек. Однако здесь нужно понимать, что выполнить накрутку цифр несложно, но важным моментом является качество проведенной работы. Речь идет об источниках переходов (сайты-друзья, закладки, поисковые системы), о том из каких браузером будут осуществляться переходы, о поведении юзеров на сайте.

Профессиональные сервисы предоставляют возможность настройки расписания и скорости накрутки. Пользователи могут совершать определенные действия, например, кликать по баннерам или ссылкам. Далеко не каждая программа способна выполнить эту работу. Профессионалы зачастую отслеживают работу алгоритмов. Поэтому можно не переживать за качество результата.

Смогут ли поисковые системы распознать накрутку?

Если Вам интересна накрутка Google Analytics или Яндекс Метрики, то не нужно думать, что сайты учета статистики ничего не смогут заподозрить. Программная накрутка вряд ли чем-то поможет в этой ситуации. Работы по накрутке должны проводиться с учетом правильных факторов и конкретного Интернет-ресурса.

Даже если софт был создан профессионалами, то все равно он не будет лишен недостатков, так как счетчики все равно будут более «умными»:

  • Счетчиками учитываются только реальные посещения страниц.
  • Счетчики учитывают исключительно те посещения, которые были выполнены с уникальных IP.
  • Счетчики учитывают GEO посетителей (страна, город, откуда был выполнен вход на сайт).
  • Счетчиками учитывается история посещений пользователя (сохраняется карта кликов, записи действий пользователей).

Перечислением параметров, которые учитывают счетчики поисковых систем можно заниматься бесконечно.

В заключении, стоит отметить, что провести накрутку счетчиков сайта – не проблема, однако важно делать упор не на количество, а на качество посещений. Они должны быть реальными, с существующих IP, из русских городов. Пользователи должны выполнять реальные действия. Создать видимость таких действий могут только настоящие профессионалы, которые не используют стандартные программы.

По этой причине, самый эффективный вариант – накрутка показателей счетчика посещаемости с помощью трафика с поведенческими факторами, способствующая улучшению позиций сайта по основным ключевым поисковым запросам.

Кто они – уникальные посетители сайта?

Уникальные посетители сайта – это люди, которые посетили целевой сайт за определенный промежуток времени. Обычно этот промежуток времени – 24 часа. Если быть максимально точными, то речь идет о посещении страницы с нового устройства, а входить может один и тот человек, используя планшет, смартфон, компьютер. Заходя из различных устройств, будет фиксироваться как уникальный посетитель в метрике. Вместе с сервисом Traff.org попробуем разобраться, кто такие уникальные посетители, зачем они нужны и как можно их получить.

уникальные посетители сайта
уникальные посетители сайта

Уникальный посетитель на сайте: основные параметры

Посетитель будет считать уникальным в метрике, если будет соответствовать определенным характеристикам. Необходимо учитывать следующие данные: поисковая система, IP-адрес, используемый браузер, регистрационные данные и месторасположение. Именно эти все характеристики позволяют различать пользователей. Если все эти параметры изменились, тогда и посетитель – уникальный.

Это может быть не только человек, но также: спам-бот, поисковый бот, специальная программа, которая имитирует действия реального человека. Если вы заходили на сайт со смартфона, а потом – с ноутбука, тогда поисковые системы будут определять вас как нового посетителя. Это связано с тем, что алгоритмы учитывают определенную комбинацию характеристик. Это способствует тому, что реальные уникальные посетители сайта – это не всегда то количество, которое показывают метрические системы.

Иногда владельцы сайтов путают уникальных посетителей и просмотры. Все люди, вошедшие на сайт, совершают определенные действия – просматривают страницы. Если на сайте потенциальный клиент перешел по 5 ссылкам, тогда в аналитических счетчиках будет 10 просмотров, а уникальный посетитель – 1, который все это и сделал. Если позже он зайдет на сайт через тоже устройство, уже не будет считаться уникальным посетителем, но количество просмотров будет считаться дальше.

Для чего считать количество уникальных посетителей?

На основе информации об уникальных посетителях подсчитывается трафик сайта, что дает возможность определить:

  • успешность проведения поисковой оптимизации web-ресурса;
  • рациональность проведения поискового продвижения и расходы на это;
  • насколько эффективным будет размещение рекламы на ресурсе;
  • определить стоимость услуг для партнеров;
  • фактор, который влияет на стоимость сайта во время продажи.

Важно учитывать, что уникальные посетители не всегда становятся покупателем в интернет-магазине или клиентом услуг интернет-ресурса. Статистика уникальных посетителей – это просто показатель, сколько новых человек, а точнее – новых IP-адресов зашло к вам на сайте. Именно этот показатель является ключевым фактором, на который обращает внимание рекламодатель при использовании ресурса для продвижения своих товаров и услуг.

уникальные посетители сайта
уникальные посетители сайта

Как увеличить количество уникальных посетителей на сайте?

Если владелец web-ресурса хочет попасть на высокие позиции в поисковом ранжировании и хочет выгодно продавать свои услуги рекламодателям, то без трафика не обойтись. Увеличить количество можно двумя способами – легальным и нелегальным. В некоторых случаях их комбинируют, что позволяет добиться прекрасных результатов, без санкций со стороны поисковых систем.

Накрутка

Накрутка уникальных посетителей – это быстрый и относительно недорогой способ получить большой поток новых людей на сайт. Станет прекрасным дополнением для сарафанного радио или рекламы. Важно понимать, что большинство людей будут не заинтересованы в услугах, а просто для количества. Сервисы, которые предоставляют возможность накрутки, просто платят деньги людям, которые переходят по ссылкам, а интернет-ресурс активно поднимается по поисковому ранжированию.

Читайте статью: покупка переходов по ссылке.

Зависимо от личных предпочтений, вы сможете найти сервисы, где необходимо будет оплачивать определенное количество уникальных посетителей, по примеру Traff.org. Преимущество таких сервисов в том, что трафик приходит достаточно быстро. Качество трафика на высоком уровне, поэтому исключена возможность санкций со стороны поисковых систем.

Также есть условно-бесплатные сервисы, которые работают по обоюдному просмотру. Преимущество – бесплатность, а недостаток – низкое качество трафика, а результат – вероятность попасть под фильтр. Обычно используются для социальных сетей, а для коммерческих сайтов малоэффективны.

Честное продвижение

Это честные способы привлечения трафика, которые особо ценятся поисковыми роботами, но требуют больше усилий. Преимущество в том, что вы получаете на сайт исключительно заинтересованных посетителей, поэтому увеличивается количество продаж. С целью продвижения и привлечения целевых клиентов, используют следующие методы:

  • SEO-продвижение. Комплект работа по внешней и внутренней оптимизации ресурса. Масштабная работа, которая требует много времени и существенных финансовых вложений. Обязательно наличие качественного и уникального контента. При соблюдении баланса требований поисковых систем и потребностей реальных посетителей, можно выйти на хорошие позиции и получить большой поток уникальных посетителей на сайт.
  • Контекстная реклама. Разновидность рекламы в поисковых системах Яндекс и Google. Показывается реклама по целевым запросам, следовательно, пришедший посетитель уже готов к покупке. Недостаток – высокая стоимость проведения рекламных кампаний, особенно, если говорить о конкурентных нишах. Основное преимущество, что уникальных посетителей можно получать через несколько минут после запуска рекламной кампании.
  • Продвижение на сторонних ресурсах. Подразумевает получение уникальных посетителей в различных сообществах по смешной тематике. При партнерских взаимодействиях с такими ресурсами, владелец сайта может получать заинтересованный трафик на взаимовыгодных условиях.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При грамотном подходе, можно использовать все способы и добиваться большого потока уникальных посетителей.

уникальные посетители сайта
уникальные посетители сайта

Какой способ продвижения выбрать?

Если планируется открытие странички или полноценного сайта для короткого времени, а от посетителей не нужно никаких серьезных действий. тогда накрутка через сервисы – оптимальный выбор. Важно быть аккуратным и доверять только профессионалам, т. к. подобный способ может привести к блокировке в социальных сетях, либо заморозки группы в социальных сетях.

Аналогично можно использовать накрутку через проверенные сервисы и при расчете на длительное взаимодействие с подписчиками, но рекомендуется комбинировать с другими способами – это будет обеспечивать поток реальных посетителей, поэтому у поисковых систем не возникнет никаких подозрений.

Заключение

Очевидно, что уникальные посетители сайта – это важно. Именно они обеспечивают стабильный рост интернет-ресурса, его популярность и прибыль владельца. Но в погоне за новыми клиентами не стоит забывать о том, что поисковый робот без выходных следит за сайтом, поэтому к накрутке нужно относиться с осторожностью и только с надежными партнерами.

Что представляет собой веб-аналитика?

В настоящее время все большим количеством компаний используется веб-аналитика, которая позволяет принимать более эффективные маркетинговые и бизнес-решения. Благодаря веб-аналитике можно с большой точностью определять, кто посетители нашего веб-сайта, а затем использовать эти данные для реализации соответствующих решений по оптимизации, которые могут привести к увеличению коэффициента конверсии. Какие еще преимущества дает веб-аналитика и почему в нее стоит инвестировать? Неужели индустрия онлайн-коммерции не сможет обойтись без этого? Постараемся максимально развернуто ответить на все эти вопросы.

Что представляет собой веб-аналитика?
Что представляет собой веб-аналитика?

Что такое веб-аналитика сайта – ключевые особенности

Многие слышали этот термин, однако далеко не каждый знает, что этот термин означает, и какие процессы лежат на плечах web-аналитика. Это большая система, которая включает в себя множество процессов, начиная сбором, измерением и анализом данных, заканчивая представлением и интерпретацией информации о посетителях сайта. Комплекс мероприятий необходим для улучшения показателей Интернет-ресурса и оптимизацию. Web-аналитика – это не одно действие, а совокупность мер, направленных на изменение настроек площадки, а также ее отдельно взятых элементов, что способствует эффективному взаимодействию с пользователями.

Преимущества веб-аналитики:

  • Повышение коэффициента конверсии.
  • Получение информации о пути, пройденном пользователем от входа на сайт до завершения транзакции.
  • Знакомство с моделями поведения аудитории и предложение на их основе изменений в структуре веб-сайта.
  • Подготовка профиля клиента (включая его демографические характеристики, устройство и браузер, которые он использует) и целевой группы, на которую должно быть направлено предложение.
  • Постоянный анализ статистики посещаемости сайта.
  • Проверка популярности отдельных страниц, товаров, разделов на сайте.
  • Измерение эффективности веб-сайта в достижении критически важных для бизнеса целей и создание предложений по возможному изменению бюджета.
  • Определение эффективности рекламных кампаний в Интернете.

Чтобы разобраться с особенностями данного понятия, необходимо представить процесс изучения пользователями Интернет-ресурса, их поведения с самого начала, от выбора метода сбора/оценки информации, а также правильного применения этих данных для качественной модернизации площадки.

Какую работу выполняет веб-аналитик?

Веб-аналитик собирает данные (т.е. необработанные факты) о пользователях, их поведении на веб-сайте, а также о посещаемости веб-сайта. Он просматривает множество индикаторов и выбирает те, из которых он «извлекает» полезную информацию. Так, если мы управляем интернет-магазином целевая аудитория которого — женщины, аналитик должным образом фильтрует данные и фокусируется в первую очередь на посещениях или конверсиях, сделанных женщинами, часто из определенной возрастной группы.

Специалист проверяет, в какие часы они совершают покупки чаще всего, что покупают наиболее охотно, с помощью каких рекламных сообщений привлекается больше всего посещений, какие ссылки ведут на сайт и т. д. Другими словами: из неструктурированных данных, веб-аналитик выбирает те, которые становятся полезными. Благодаря своим знаниям он делает соответствующие выводы и может предложить конкретные рекомендации, а также реализовать эффективные меры по оптимизации.

Важно, чтобы анализ данных проводился на постоянной основе и чтобы он надлежащим образом проходил полный цикл — работа не заканчивалась одной рекомендацией и одной оптимизацией. В Интернет-продажах решения относительно форм продаж или маркетинга должны приниматься постоянно, а старые методы должны заменяться новыми. Аналитик, работая для конкретных целей, устанавливает KPI, визуализирует данные, создает отчеты и отслеживает каждый этап воронки продаж — это долгосрочный процесс и последующие решения по оптимизации часто могут отличаться друг от друга, но это то, что делает аналитику очень важной и незаменимой.

Что представляет собой веб-аналитика?
Что представляет собой веб-аналитика?

Какие существуют методы веб-аналитики

Итак, под web-аналитикой подразумевается сбор, группирование и отображение данных поисковиками о пользователях, а также особенностях посещения сайта. При помощи этих данных возможно разделение целевой аудитории Интернет-ресурса на отдельные сегменты для дальнейшего выбора, настройка SEO-продвижения, рекламных кампаний.

Благодаря аналитике появляется возможность выбора самых эффективных методов онлайн-продвижения. Также это отличная возможность для устранения тех способов продвижения, которые являются малоэффективными и не делают продажи. Появляется возможность для анализа каждого отдельного маркетинг-инструмента, создание срезов по разным особенностям, начиная продуктами или регионом, заканчивая целевыми группами.

Существуют различные системы веб-аналитики:

  • Сквозная. Суть этого метода заключается в выявлении самых эффективных точек взаимодействия с посетителями. Для этого проводится анализ пути пользователя, начиная первым помещением Интернет-ресурса, заканчивая оформлением заказа. Для отслеживания таких точек, проводится анализ различных видов рекламных площадок. Также специалисты анализируют, какие действия выполняет пользователь до достижения желаемого результата или определенную ЦА. Благодаря анализу возможен поиск наиболее эффективных путей для привлечения целевой аудитории.
  • Комплексная. При использовании этой системы специалисты изучают статистику сайта, отдельные страницы или категории. Работа аналитических сервисов поисковиков осуществляется с задействованием специальных лог-систем, счетчиков и прочих инструментов, фиксирующих каждое действие посетителя на сайте. При помощи такой статистики возможно отслеживание динамики посещаемости, источников трафика, пользовательской структуры и других моментов. При помощи сервисов становится понятно, какие популярные запросы вводили пользователи перед заходом на сайт. Это позволяет вносить корректировки в семантическое ядро, проводить более качественную настройку контекстных объявлений. Также становится доступной информация о том, какое количество посетителей закрыли сайт спустя несколько секунд после захода на него. Такая информация позволяет понять, что на конкретном ресурсе отсутствует необходимая для целевой аудитории информация или же пользователь видит на странице перехода совершенно не то, что ему предлагается на сайте. Таким образом, если рекламный бюджет потрачен, а контакт отсутствует – Вы теряете деньги. Благодаря комплексному анализу решается каждая из этих проблем.
Что представляет собой веб-аналитика?
Что представляет собой веб-аналитика?

Главные цели веб-аналитики

Методы web-аналитики уже давно доказали свою высокую эффективность. Одно из наиболее важных преимуществ веб-аналитики — это возможность работать над повышением коэффициента конверсии. Цель — покупка определенного продукта, нажатие на рекламный баннер, регистрация пользователя, отправка мнения или время, проведенное на веб-сайте. Сама по себе конверсия — это цель, которую мы стремимся достичь при работе веб-сайта, и все аналитические наблюдения призваны в конечном итоге для увеличения этого значения.

Читайте статью: покупка переходов по ссылке.

Мы можем косвенно проанализировать пользователя, сколько времени он проводит на веб-сайте, как он его находит, какие конкретные страницы он посещает, и на этой основе определять, что нужно улучшить, чтобы он вернулся на ресурс и выполнил конкретное действие. Таким же образом мы можем проверить, увеличилась или уменьшилась наша стоимость конверсии по сравнению с предыдущими годами, или выявить элементы, которые оказываются настолько проблематичными для пользователей, что они заставляют их покидать сайт еще не ознакомившись с его содержимым (например, частая проблема — медленная загрузка страницы).

В свою очередь, наблюдение за коэффициентом конверсии при проведении А/Б-тестирования может сказать нам, принесут ли какие-либо изменения лучшие результаты или нет. Благодаря аналитике мы будем знать ожидания и потребности пользователей, Однако у веб-аналитики есть множество других целей.

Точное знание пользовательских данных

Уникальным преимуществом веб-аналитики является возможность точно отслеживать поведение пользователей — как прямое, так и косвенное. Основываясь на моделях поведения, мы можем внести соответствующие изменения в наш сайт, а также выяснить, как побудить клиента снова совершить конверсию (особенно если это покупка продукта).

Анализ деятельности на постоянной основе, в режиме реального времени

Многие инструменты анализа позволяют наблюдать за трафиком веб-сайта в режиме реального времени, что позволяет постоянно проверять активность пользователей с задержкой всего в несколько минут (или без нее). Это удобство особенно полезно, когда на сайте появляется новый контент или услуги, и вы хотите сразу увидеть, как они были восприняты пользователями.

Лучшее знание конкуренции

Анализ конкуренции в Интернете проще, чем в традиционном маркетинге. Есть множество инструментов, которые позволяют лучше исследовать рынок. Это особенно хорошо для анализа компаний, которые уже достигли успеха: мы можем проверить, под какие ключевые слова они продвигались, анализировать свои внутренние и внешние ссылки. Благодаря этому мы получим информацию, способны ли мы конкурировать с другими брендами или лучше поискать другую нишу. Мы можем видеть, какие темы статей обеспечивают видимость в поисковой системе, а какие вообще не работают, и на этой основе мы можем планировать собственные темы контента.

Баланс между SEO и UX

В интернет-маркетинге мы слишком часто сосредотачиваемся на оптимизации веб-сайта для поисковых систем или потенциальных пользователей, не комбинируя эти два элемента и забывая, что реализация SEO-действий и забота о правильном UX в то же время дает наилучшие результаты. Аналитик поможет найти наилучшее сочетание этих двух элементов, так как мы должны полагаться на точные данные. Благодаря анализу мы можем увидеть, на каких вкладках пользователи проводят больше всего времени, а с каких уходят через секунду, какие рекламные объявления им нравятся больше всего и какие они даже не пытаются смотреть.

Аналитические инструменты

Аналитика — это не только Google Analytics, но начать стоит все же с нее. Специалисты рекомендуют строить остальную аналитическую инфраструктуру вокруг этого инструмента. Помимо Google Analytics, стоит использовать и другие инструменты, а также качественное исследование (для некоторых из них не требуется никакого программного обеспечения).

  • Тепловые карты. Вы можете проверить, куда пользователи кликают чаще всего и как далеко они прокручивают страницу.
  • Записи сеансов. Вы будете воспроизводить записи фактических посещений веб-сайта. Вы увидите, как Ваши пользователи действительно взаимодействуют с сайтом.
  • Опросы на странице. Небольшие виджеты, которые позволяют посетителям задавать контекстные вопросы. Таким образом, Вы получите обратную связь, адаптированную к определенной странице.
  • Исследование юзабилити. Просто попросите друга или коллегу пройти типичный путь на веб-сайте. Наблюдая за этим и выслушивая идеи, Вы обнаружите проблемы конверсии.
  • Опросы клиентов. Клиенты расскажут Вам, почему они купили у Вас, что им понравилось, а что нет, что еще им нужно и что заставит их покупать чаще.

Заключение

Веб-аналитика нужна чтобы оптимизировать конверсию, понимаемую по-разному: увеличение количества входящих лидов, увеличение продаж, увеличение активности пользователей на веб-сайте, повышение коэффициента конверсии и т. д. Но при этом не стоит забывать про поведенческие факторы сайта, без которых сегодня невозможно продвижение ни одного Интернет-ресурса.

Молодые или даже уже состоявшиеся площадки часто испытывают проблемы с поведенческими факторами, поэтому владельцы таких сайтов обращаются за помощью на сторонние ресурсы, такие как traff.org. Это сервис, который помогает в создании уникальных посещений с ПФ.

Покупка переходов по ссылке

Покупка переходов по ссылке – это эффективный способ привлечь определенный объем трафика на нужный сайт, без необходимости тратить большой бюджет. При этом купить переходы по ссылке можно во время раскрутки сайта, его продвижения в поисковых системах Google и Яндекс, либо при тестировании интернет-ресурса. Грамотная покупка переходов существенно демонстрирует высокую эффективность. Рассмотрим актуальность, особенности и способы увеличить трафик по ссылке.

Актуальность

Высокая конкуренция во всех сферах бизнеса способствует тому, что молодым компаниям достаточно сложно набрать качественную аудиторию. Несмотря на различные алгоритмы продвижения и постоянную поисковую оптимизацию, более влиятельный конкурент просто не позволяет занять достойное место в ТОП. Особенно, если за время деятельности конкурент сумел собрать большую аудиторию.

Именно купить переходы по ссылке – это реальная возможность привлекать хороший трафик на свой сайт. Стоимость процедуры значительно ниже, чем поисковое продвижение или контекстная реклама. Различные сервисы с ботами и/или живыми исполнителями смогут быстро повысить популярность, необходимо только сделать несколько кликов.

Эксперты Traff.org отмечают, что цифры не должны быть единственной вашей целью, т. к. низкокачественный трафик никак не сможет помочь интернет-магазину или любому другому сайту. Важно привлекать естественную аудиторию, а не просто ботов. Вместе с повышением популярности ресурса, повышаются позиции в поисковых системах, а это дает возможность привлекать уже настоящий клиентов и партнеров, что со временем перерастет в прибыль.

Какой трафик является качественным для интерне-ресурса?

Поисковые системы имеют такое понятие, как качественный трафик – это естественные переходы, совершенные реальными людьми. Именно на основе таких переходов и определяется то, насколько будет популярным ресурс. Если переходов от настоящий людей будет мало, тогда сайт быстро теряет собственные позиции, а это на руку более популярных конкурентов.

Купить переходы на сайт от естественного трафика – это довольно сложная задача, если все делать самостоятельно. Оптимальным выбором будет воспользоваться соответствующим сервисом, который по определенному тарифу проводит «накрутку. При этом сам сайт должен регулярно обновляться и иметь привлекательный контент.

Условно можно разделить трафик на дорогой и дешевый. Учитывайте, что между ним огромная разница и не только в цене. Дешевые переходы актуальны исключительно для молодых сайтов, но при продолжительных закупках является попросту бесполезным.

Дорогой же трафик гарантирует, что будет высокая увлеченность аудитории, следовательно, будет высокая эффективность при продвижении – даже 5 000 человек дорогого трафика будут гарантировать положительный эффект. В это время даже 20 000 дешевого трафика не смогут обеспечить должного результата. Исключением является небольшой или локальный бизнес – расходы будут несопоставимыми с доходами.

Где покупать?

Если вы хотите заказать переходы на сайт, для этого у вас будет два основных метода – это воспользоваться специальным сервисам или обратиться на биржу. В первом случае речь идет о специальных сервисах, к примеру, Traff.org. Компания за отдельную плату обеспечивает переходы по необходимым ссылкам.

Важно отметить, что такие сервисы отличаются не только высокой эффективностью, но и полностью имеют автоматизированный процесс. Непосредственно через выбранный сервис вы сможете вести статистику и аналитику. Либо обратиться к биржам фрилансеров, где за каждый переход по ссылке и проведение определенных манипуляций будете оплачивать определенную сумму. Второй способ является более затратным по времени и не всегда эффективным, т. к. достаточно сложно контролировать процесс.

Ключевые преимущества покупки
Ключевые преимущества покупки

Ключевые преимущества покупки

Все чаще вебмастера выбирают покупку переходов по ссылке, т. к. это обеспечивает следующие преимущества:

  • Быстрый вход в ТОП поисковых систем. Благодаря накрутке посетителей, вы сможете увеличить общую посещаемость сайта, а это отразится на поисковом ранжировании в Google и Яндекс.
  • Работа с поведенческими факторами. Естественные переходы, даже купленные, положительно влияют на показатели поведенческих факторов.
  • Высокая скорость работы. Существенно повысить позиции пользователь сможет уже через 5-6 месяцев, без существенных расходов.
  • Доступная стоимость. Проводить накрутку переходов можно самостоятельную вручную, бесплатно или через специальные сервисы, в которых цена на услуги достаточно лояльная, если сравнивать с другими методами.

Если говорить о недостатках, то можно отметить сложности оценки реальной статистики сайта – настоящие цифры искажаются накруткой. Некачественный трафик может попасть под фильтр поисковых систем. Но этот недостаток просто исключить – доверять надежным сервисам, которые полностью берут на себя ответственность за качество предоставляемых услуг. Если все делать самостоятельно и/или неправильно, то можно получить блокировку сайта на 6-12 месяцев.

Как получить бесплатные переходы на сайт?

Если заинтересовало продвижение интернет-ресурса посредством покупки переходов, рассмотрим, как получить бесплатные переходы на сайт. Важно понимать, что в отличие от платной накрутки, это может занять значительно больше сил и времени. Важно также учитывать особенности всех платформ и вкусы аудитории.

Блог

Существуют различные сайты-блоги с полезным источником трафиком. Важно подобрать сайт, который достаточно раскручен. При наличии постоянных читателей, у вас будет возможность быстро их конвертировать в трафик, размещая ссылку непосредственно в материале. В комментариях можно провести нативную рекламу, благодаря чему возможно набрать аудиторию на любой ресурс. Преимущество в том, что совсем необязательно иметь личный блог. Всегда можно найти тематический известных блог.

Форумы

Форум является отдаленным аналогом блога по принципу работы- Вы также здесь сможете собрать целевую аудиторию совершенно для любого проекта. Ссылки нужно размещать максимально аккуратно, т. к. большинство форумов запрещают размещение рекламы, либо разрешают размещать ее только в определенных разделах. Прежде чем получать бесплатные переходы на сайт через форум, рекомендуется прочитать правила выбранного ресурса.

Справочники и каталоги

Здесь владелец компании может разместить в каталогах информацию о своей компании – это позволит привлечь внимание пользователей, которые в поисках определенных услуг или товаров. Подобный подход отличается своей простотой. Важно понимать, что много трафика здесь невозможно получить, но как дополнительный способ довольно эффективный.

Сайты с отзывами

Здесь аналогично можно получить бесплатные переходы на сайт, т. к. сайт с отзывами – прекрасная рекомендация для новой компании. Положительные отзывы обязательно привлекут внимание клиента. Будут функционировать в качестве дополнительной бесплатной рекламы. Задача написать или заказать положительный отзыв, упоминая различные бонусы или просто хороший сервис.

Комментарии на сайте

Когда сайт упоминается на других ресурса – это улучшает позиции сайта в поисковых системах. Подобное напоминает будет служить дополнительной мотивацией пользователя перейти по ссылке, чтобы узнать обо всех преимуществах, который обеспечивает конкретный сайт.

Социальные сети

Бесплатные переходы по ссылке возможны через тематические группы в социальных сетях, которые одновременно будут служить хорошей рекламой для сайта. Достаточно только подобрать раскрученную группу, в которой большое количество не накрученных, а активных пользователей. В идеале другие пользователи будут делать посты у себя на странице, что еще больше расширит круг аудитории.

Партнерские программы

Представляют собой партнерские программы через реферальные ссылки – прекрасный выбор для бесплатной рекламы. Трастовые сайты размещают реферальные ссылки, либо сами пользователи будут популяризировать ресурс, что приведет к дополнительным кликам. Без полноценной рекламной кампании популярность сайта будет значительно расти.

Учитывайте, что важен не только факт перехода, но также активные действия пользователей на сайте, поэтому обязательно тщательно поработайте над юзабилити ресурса и контентом. Это будет способствовать естественному продвижению ресурса, а также увеличению количества клиентов.

Как увеличить количество переходов по ссылке?
Как увеличить количество переходов по ссылке?

Как увеличить количество переходов по ссылке?

Если вы хотите обеспечить переходы по ссылке, необходимо ответственно отнестись к месту и способу размещения этой самой ссылки:

  • Качество площадки. Необходимо подбирать площадки с высоким трафиком – чем больше аудитория, тем выше вероятность, что статью, комментарий или отзыв с ссылкой заметят.
  • Соответствие тематики. Не стоит размещать ссылку для переходов об одежде на форумах, связанных со строительством энергетических солнечных батарей.
  • Расположение ссылки. Ссылка должна максимально естественно для человека и поисковой системы быть вписана в контент.
  • Дискуссии. Наличие дискуссионной темы в статьей или на форуме повышает вероятность того, что ссылка будет кликнута.
  • Разнообразие контента. Если вы самостоятельно размещаете контент, настоятельно рекомендуется разбавлять текст картинками, ставить отзывы и т. д., чтобы ссылочный профиль был максимально естественным.
  • Ссылки без анкоров. Если пользователь будет видеть сайт, на который ему предлагают перейти, то это повышает доверие и количество кликов.
  • Ссылки с анкорами. Если размещаете ссылку в анкоре, тогда выглядеть все должно максимально естественно и натурально, без чрезмерно коммерческих формулировок.
  • Призыв к действию. Наличие призыва к действию возле ссылки, куда планируете перейти значительно повышает количество кликов.

Если учитывать эти критерии, вы сможете значительно увеличить переходы по ссылкам. Но как показывает практика, сервис для накрутки значительно эффективней и дает возможность выйти на желаемые позиции в сжатые сроки, а самостоятельное увеличение может быть просто дополнительным подспорьем для продвижения.

Заключение

Покупка переходов – это реальная возможность бороться с конкурентами, которые не первый год находиться в нише и находятся на высоких позициях. Задача владельца сайта или вебмастера не просто правильно подобрать площадку и сделать комфортные условия для перехода, но и непосредственно на самом сайте подготовить идеальную базу для перехода. Если клиент перейдет и увидеть там пустой сайт – он уйдет, а это приведет к отказу, следовательно, снижению позиций.

Если у вас нет времени и желания заниматься накруткой трафика, тогда оптимальный выбор – купить переходы по ссылке. Важно выбрать надежного партнера, который заботится о собственной репутации и сможет обеспечить качественный трафик, который поднимет, а не «утопит» сайт.

Что представляет собой комплексный SEO-аудит сайта

Для чего применяется подобная услуга и насколько она востребована и необходима? Нужно ли вам провести SEO аудит сайта уже сегодня? Все эти и многие другие вопросы, касающиеся настройки стратегии поисковой оптимизации, достаточно важны.

При этом специалисты утверждают, что для достижения ТОП-позиций в запросе поисковиков важно наблюдать и анализировать не только свой собственный вебсайт, но и вебсайты конкурентов. Если вы собираетесь добиться успеха в онлайн бизнесе, каждый нюанс очень важен.

SEO аудит сайта – простыми словами

Что же такое – SEO аудит сайта, и почему он должен быть «комплексным» по мнению многих профильных экспертов? Почему такая проверка критически важна при запуске нового вебсайта или при улучшении его текущей версии?

Отчет о SEO-аудите — это настоящий стратегический документ, который будет максимально полезен в ближайшие месяцы для вашего бизнеса. Благодаря нашему небольшому руководству, вы поймете суть и цель этого процесса и узнаете, что в него входит.

Услуга SEO-аудита включает в себя экспертное исследование, проводимое специалистом, который максимально подробно и беспристрастно изучает один или нескольких вебсайтов. Процесс аудита ресурса включает в себя несколько частей.

SEO аудит
SEO аудит

Для чего вам SEO-аудит?

Заказывая поисковый SEO аудит сайта, например, заказчик получает довольно большой отчет, который в печатном виде состоит из нескольких десятков листов a формате А4. Этот важный документ аудита является отображением реального состояния вашего сайта и его рейтинга в выдаче поисковых систем.

Используя полученные данные, эксперты могут составить определенные программы действий, воспользоваться определенными инструментами, исправить выявленные проблемы, что в итоге улучшит оптимизацию вашего вебсайта.

SEO-аудит сайта, простыми словами, это анализ информации и создание документа по стратегической поисковой оптимизации, который также используется для помощи в цифровых действиях, предпринимаемых компанией. Этот отчет обеспечивает надежную основу для построения стратегии поисковой оптимизации, которая поможет веб-сайту получить наилучший возможный рейтинг.

Параметры web-ресурса, анализ которых проводит SEO-аудит

Независимо от того, какова направленность и тематика вашего ресурса в сети, существуют определенные важные элементы, нюансы и параметры, которые необходимо анализировать при проведении SEO-аудита.

Любой SEO-аудит сайта должен учитывать такие нюансы, как:

  • Ключевые слова и семантика.

Анализ необходим для того, чтобы понять, какие запросы являются наиболее интересными, где потенциал трафика наиболее высок. Также при этом определяется принцип построения семантически обоснованной архитектуры SEO.

  • Изучение конкурентов.

Необходим для понимания их внутренних и внешних стратегий, а также принципов работы ресурсов-конкурентов. Это дает возможность понять, как работают ваши основные конкуренты, чтобы в дальнейшем использовать аналогичные принципы в качестве вдохновения, улучшать их для достижения лучших результатов и превосходить их в результатах поиска.

  • Трафик и позиция в поисковых системах.

Необходимы для получения представления об истории онлайн ресурса. СЕО аудит может быть малоэффективен, если сайт и так отлично работает с точки зрения поисковой оптимизации.

  • Анализ содержимого и семантический контроль.

Необходимы для понимания принципов построения и оптимизации веб-сайта.

Технический SEO-аудит проверяет скорость веб-сайта, его мобильную совместимость или наличие расширенных сниппетов. Чем эффективнее сайт, тем лучше Google его увидит и просканирует. Внешний SEO-аудит изучает стратегию построения ссылок на сайте.

Специалисты должны проанализировать достаточно большой объем информации, после чего создается отчет о SEO-аудите веб-сайта, позволяющий понять, в каком направлении владельцу ресурса двигаться дальше.

SEO аудит
SEO аудит

Что можно исправить в результате SEO-аудита?

На самом деле довольно много нюансов могут быть улучшены, переделаны или добавлены. Среди них:

  • Улучшение SEO-архитектуры веб-сайта или ее пересмотр на основе запросов, которые необходимо оптимизировать для каждой страницы и карты сайта.
  • Возможные проблемы с разметкой и семантикой HTML: теги заголовка и метаописания, H1, H2, H3 и так далее.
  • Содержимое веб-сайта (тексты, изображения и видео), которое может быть улучшено и оптимизировано на основе ключевых слов.
  • Возможные технические проблемы (если сайт работает слишком медленно, его сложно сканировать поисковой системе, например).
  • Проблемы с оптимизацией для мобильных устройств.
  • Настройка расширенного описания веб-страниц, которые могут улучшить рейтинг кликов в результатах поиска или помочь сканерам легче понять содержание.
  • Стратегия построения ссылок, которая может быть настроена для оптимизации рейтинга сайта.
  • Создание совершенно новых разделов для сайта, таких как блог, ответы на часто задаваемые вопросы и так далее.

Все, что советует команда экспертов, проводившая комплексный СЕО аудит, желательно реализовать как можно скорее: это позволит заказчику увидеть положительные изменения в трафике и рейтингах.

Профессиональный SEO-аудит от компаний.

Цель СЕО аудита понятна: заказчик должен понимать всю картину и свои последующие действия для повышения эффективности веб-сайта в Google. В конце анализа вашего веб-сайта он получает подробные рекомендации и советы, разделенные на несколько основных разделов.

Среди них:

  • Бриф и анализ потребностей.

Первый шаг – составление брифа для комплексного анализа онлайн ресурса. Специалистам по аудиту необходимо знать все проблемы, связанные с вашим сайтом, чтобы гарантировать качество своей работы. Общение по этой теме также важно, чтобы понять, что вам нужно, и направить аудит веб-сайта (и, следовательно, рекомендации, которые последуют) в правильном направлении.

  • Аудит ключевых слов и семантический анализ.

Это первое действие в любой услуге полноценного комплексного SEO-аудита. Фактически, это один из самых важных шагов для тех, кто хочет внедрить настоящую стратегию SEO. Глубокий анализ ключевых слов и семантики веб-сайта действительно позволяет определить наиболее интересные запросы для работы, их конкурентоспособность и наиболее адаптированную архитектуру, оптимизированную для SEO.

  • SEO-аудит для оценки конкуренции.

Хочешь победить врага – узнай о нем все. Эта военная мудрость очень подходит и для современных реалий конкурентной борьбы в онлайн сегменте бизнеса. Чтобы понять и оценить свой рынок и потенциал, необходимо изучить конкуренцию.

Эта часть процесса аудита веб-сайта имеет первостепенное значение, поскольку позволяет проводить углубленный анализ внутренней и внешней стратегии его основных конкурентов. На одних рынках конкуренция высока, на других — гораздо меньше.

В результате можно точно определить основные преимущества, составить действенные стратегии и определить лучшие рекомендации для веб-сайта, желающего конкурировать в борьбе за рынок, клиентов и продажи.

  • Проверка эффективности.

Как развивается ваш трафик? По каким запросам вы получаете лучший рейтинг и на каких страницах? Анализ позволяет лучше понять ваш сайт и увидеть его истинный потенциал. В зависимости от размера ресурса, для которого проводится СЕО-аудит, анализ эффективности отличается. Действия, которые необходимо выполнить, также различаются в зависимости от целей сайта и его эффективности в день анализа.

  • Аудит «сайта на месте» — анализ контента и технический СЕО аудит.

Это самая важная часть услуги аудита SEO с точки зрения количества страниц, которые включает сайт, а также в плане составления последующих рекомендаций для роста. Специалисты проводят анализ сайта до мельчайших деталей, сканируя его и изучая все мельчайшие аспекты и нюансы с помощью различных инструментов SEO.

Это глубокое исследование показывает самые сильные и самые слабые элементы и позволяет экспертам давать рекомендации относительно стратегий, которые могут быть реализованы для повышения рейтинга веб-сайта.

Аудит сайта включает два основных направления:

  • аудит контента;
  • технический СЕО аудит.

Контент аудит – это проверка семантической разметки, в первую очередь. Необходимо понять, хорошо ли оптимизированы разметки для поисковой оптимизации. Также на этом этапе проверяется архитектура веб-сайта: хорошо ли она построена с точки зрения SEO, включая, например, семантический сдвиг? Есть ли возможности для создания новых страниц?

Естественно, уделяется особое внимание содержимому ресурса: включает ли контент на важных страницах правильные ключевые слова и широкое семантическое поле?

Технический СЕО-аудит проверяет такие параметры, как:

  • Скорость работы — хорошо ли ваш вебсайт построен с технической точки зрения и есть ли проблемы при сканировании его поисковиками.
  • Проверка на основные ошибки сканирования 404, 301, 302, 503 с особым вниманием на ошибки HTTP.
  • Адаптация для мобильных устройств – важный момент, так как сегодня около 60% трафика приходится именно на смартфоны, планшеты и прочие мобильные гаджеты.

Кроме того, технический аудит проверяет расширенные описания веб-страниц с целью их возможной оптимизации и реализации для лучшего восприятия поисковиками.

Рекомендации по итогу

Комплексный SEO-аудит вебсайта направлен на понимание того, что необходимо сделать для повышения его производительности: например, трафик, который он генерирует, или количество запросов, по которым он хорошо ранжируется.

В результате проверки специалисты могут предложить такие внутренние решения:

  • Новая архитектура SEO, основанная на правильных ключевых словах.
  • Разметка и оптимизация контента на основе заданного семантического поля.
  • Создание улучшенного и расширенного контента (страницы категорий, блог, руководство и так далее).
  • Оптимизация скорости загрузки сайта.

Эти рекомендации, относящиеся к внутренней части вашего сайта, очень важны. Именно путем внедрения рекомендаций после технического SEO-аудита вы сможете оценить положительные изменения в плане увеличения трафика, например, или решения прочих проблем.

SEO аудит
SEO аудит

Внешний аудит: популярность и создание ссылок

Это еще одна важная часть SEO аудита, которая на этот раз направлена ​​на внешнюю популярность сайта, что подразумевает создание ссылок. Качественные входящие ссылки — это основа нармального «восприятия» ресурса поисковиками, которые с каждым годом становятся все более «придирчивыми» и требовательными.

Сегодня важно не только иметь ссылки, но и соответствовать ряду требований. Внешний SEO-аудит позволяет изучить ситуацию с линкбилдингом на вашем сайте, а именно:

  • Изменение количества ссылок и ссылающихся доменов.

Необходимо добиться, чтобы каждый ссылающийся на сайт домен имел несколько внешних ссылок на ваш ресурс.

  • Качество ссылающегося домена.

Идут ли ссылки на ваш сайт с качественных и авторитетных доменов – важный вопрос для внешнего аудита.

  • Тема построения ссылок.

Ссылки должны вести с ресурсов схожей направленности или со страниц с аналогичным контентом и темами.

  • Наличие «глубоких» ссылок.

Домашняя страница не может получить все ссылки. Некоторые нужно перенаправлять «глубокие» или внутренние страницы.

  • Анкорные ссылки.

С ними важно не переусердствовать, так как это может привести к штрафным санкциям от поисковиков.

Помните, что поисковый seo аудит сайта (в частности, создание ссылок) достаточно важен. Именно поэтому и рекомендации в результате внешнего SEO-аудита рекомендованы к исполнению в кратчайшие сроки.

Профессиональный отчет о SEO-аудите предлагает несколько типов рекомендаций:

  • Если на вашем сайте слишком много некачественных ссылок, некоторые придется отклонить вручную или с помощью файла отклонения обратных ссылок Google.
  • Внедрение качественного линкбилдинга, учитывающего типы создаваемых обратных ссылок, темы домена, анкоры и так далее.

После аудита сайта SEO и внедрения всех рекомендаций можно увидеть и оценить, как меняется производительность ресурса. Заказчик имеет возможность оценить изменения трафика, увеличение рейтинга по основным ключевым словам, количество запросов и прочие параметры.

Заключение

Комплексный SEO-аудит позволяет понять, какие улучшения необходимы вашему вебсайту для улучшения ранжирования. С помощью этой процедуры закладываются основы успешной SEO-стратегии. Ваш отчет о SEO-аудите — один из самых важных документов для начала оптимизации веб-сайта, поэтому не обходитесь без него, если вы хотите занять высокие позиции в поисковой выдаче!

Позиции сайта

Такой фактор, как позиция сайта в результатах выдачи, является одним из основных при определении успешности компании. Она говорит о правильности заполнения страниц ресурса, стратегии продвижения. Если вы сами являетесь владельцем ресурса в интернете, подобная информация потребуется в будущем.

Часто владельцы веб-ресурсов и специалисты по SEO задаются вопросом, как узнать текущую позицию сайта. От нее зависит конверсия, а, следовательно, и прибыль от деятельности компании, которую представляет сайт. Самое очевидное — проверка позиций сайта необходима для отслеживания эффективности продвижения специалистами, занимающимися разработкой ресурса. Также позиция сайта зависит от следующих факторов:

  • уникальность материалов на страницах. Это касается текстов, картинок, аудио, видео, от которых зависит восприятие коммерческого предложения. Чем больше уникальных материалов, тем лучше для сайта — он поднимается в результатах выдачи. Проверить это достаточно путем ввода названия сайта (компании) в строке поиска;
  • доступность веб-ресурса. Данный фактор уже является техническим. Нужно отслеживать работоспособность серверов, на котором хостится сайт. Есть вариант с размещением ресурса на собственном хостинге, что для небольшой компании несет крупный риск. Более адекватной альтернативой является оплата хостинга с автоматическим созданием бэкапа на регулярной основе. Благодаря этому веб-ресурс не будет отключаться или тормозить из-за неполадок оборудования, умышленных DDoS атак. В итоге позиции будут максимально устойчивыми;
  • стабильность обновления контента. Недостаточно взять и заполнить сайт уникальными текстами или медиаматериалами. Нужно еще поддерживать актуальность контента: писать тексты в блог, добавлять новые товары, улучшать функционал, исправлять баги. Игнорируя подобный принцип, поисковые системы могут просто сдвигать веб-ресурс вниз в поисковых результатах, воспринимая сайт как заброшенный.

Ввода названия сайта в поисковой строке Google или Яндекс будет недостаточно. Необходимо использование специальных ресурсов, которые проводят полный анализ всего сайта по SEO критериям. Правильный анализ, устранение недочетов позволит поднять посещаемость сайта и улучшить узнаваемость бренда.

Популярные сервисы для проверки позиций веб-ресурсов, различия в функционале

Существуют платные и бесплатные сервисы, позволяющие определить реальное положение дел в плане продвижения сайта. Они все отличаются функционалом, поддержкой поисковых систем, географическим охватом. Например, один сервис дает возможность проверить посещаемость сайта из Украины, РФ и Беларуси, другие — с более широким охватом.

Доступны русскоязычные сервисы для определения позиции сайта в Яндексе, Google, Rambler, Tut.by или Mail.ru. Чтобы начать работу с ними, необходимо пройти регистрацию, создать проект, добавить собственный домен. Стандартная схема работы сводится к выбору поисковых систем, через которые будет проводиться проверка. Аналогично нужно настроить частоту обновления статистики для лучшего понимания всего происходящего (каждый день, раз или два в неделю, по требованию клиента). Основные различия сервисов проверки сводятся к следующим аспектам:

  • стоимость услуг. Самые «продвинутые» сервисы позволяют видеть максимально детально все действия относительно сайта со стороны пользователей. За подобную роскошь придется платить. Бесплатные функции, которые есть у многих сервисов, дают базовую информацию. Если вам нужны сведения о небольшом сайте, который ведете лично, достаточно бесплатных сервисов. В случае с крупным интернет-магазином лучше прибегать к помощи платных функций, чтобы иметь больше точной информации, от которой прямо зависит прибыль и способность работать дальше;
  • региональная принадлежность. При проверке позиций сайта следует обратить внимание на то, откуда пользователи выполняют поиск, заходят на сайт, покупают товары, читают тексты. Если ваша целевая аудитория находится в конкретном городе, сориентируйтесь на улучшении сервиса именно в отношении указываемого населенного пункта. При успешном выполнении задачи, можно взять выработанную вами стратегию в качестве шаблона, применить ее в других регионах. Повышение спроса в разных городах может быть связано с удаленностью от центра региона, качеством соединения;
  • устройство, из которого заходит посетитель на сайт. В последние пять лет большую популярность приобрели телефоны и планшеты. В отличие от ПК, с ними можно зайти на сайт из любого места. Главное — наличие интернета.

Все сервисы для проверки позиции сайта имеют примерно одинаковые алгоритмы работы, поэтому следует остановиться на одном из них. Тот, который будет отвечать требованиям в плане функциональности и выгодной стоимости, должен использоваться на постоянной основе. Но этого недостаточно от владельца и администратора веб-ресурса. Обязательно использование Google Console и Yandex.Вебмастер. Специалисты Traff.org посодействуют в анализе и оптимизации позиций.

Отслеживать активность на сайте не только по основному адресу. Это делается также по его зеркалу — один и тот же ресурс, но с другим URL. При использовании личного кабинета не требуется повторная регистрация. Достаточно войти под уже существующим именем пользователя. В этой ситуации важно увидеть, как пользуются основным доменом и альтернативной версией (она может быть создана для обхода блокировок, простоты ввода адреса или сохранения старого, знакомого варианта на некоторое время).

Быстрое реагирование на изменение позиций сайта

позиции сайта
позиции сайта

В указанных панелях инструментов нужно проверить видимость в поисковой выдаче. Чтобы это сделать, нужно использовать функцию «Serpstat», где требуется ввести адрес ресурса. После этого на экран будет выведен отчет с соответствующей информацией о видимости сайта в текущий момент. Вместе с указанными сведениями можно увидеть динамику посещаемости за последние 365 дней.

Также обязательна проверка по ключевым фразам. В этом случае будут выданы позиции, на которых находился ваш сайт в соответствии с конкретным запросом, вводимым пользователями. Особенно полезным пунктом является «мониторинг позиций», позволяющий видеть не только свой ресурс, но и расположение конкурентов. В этом случае вы будете знать долю компании на рынке вообще, а не «в вакууме», изолировавшись от других «игроков».

Что нужно делать для повышения позиций сайта в Google и Яндекс

Первое, что требуется сделать владельцу веб-ресурса — контролировать качество ссылок и стабильность увеличения их количества. Сравните собственную ссылочную массу в отчете с тем, что происходит с конкурентами. Пункт «анализ обратных ссылок» покажет динамику увеличения количества ссылок во времени. При размещении URL у себя на сайте необходимо учесть несколько аспектов:

  • источники должны нести пользу для посетителя. По ссылке должен находиться материал или товар, который действительно нужен;
  • ссылки не должны быть скрытыми, а также перенаправлять на сомнительные веб-ресурсы, включая те, что мало посещаются;
  • количество URL не должно резко расти или падать в процессе.

Следование подобным правилам позволит сохранить сайт в результатах выдачи поисковой системой без риска быть отфильтрованным как спам. Также периодически проверяйте работоспособность ресурса на случайных страницах. Это позволит избежать возникновения следующих проблем:

  • пустые теги, из-за которых будет видна часть кода страницы;
  • ссылки, направляющие на отсутствующую страницу (которая была удалена или не существовала);
  • снижение скорости загрузки веб-ресурса с последующим ухудшением отзывчивости кнопок в интерфейсе.

Аудит сайта можно устроить также при помощи Serpstat. В этой ситуации будут выявлены существующие ошибки с разным уровнем приоритета (низкий, средний, высокий). В зависимости от приоритета ошибки нужно решать проблемы с расположением веб-ресурса в результатах поиска. Вдобавок к этому, будут даны рекомендации по улучшению ранжирования.

позиции сайта
позиции сайта

Еще один фактор, от которого зависит эффективность продвижения веб-ресурса — правильность подбора ключевых слов. Этим должен заниматься специалист по SEO еще на этапе разработки технического задания для копирайтеров, от которых ожидается заполнение страниц статьями. Позиции сайта в Google и Яндекс прямо зависят от следующих факторов:

  • использование высокочастотных ключей в меру. Не должны использоваться только подобные ключевые слова и фразы. Это не поможет выделить ваш веб-ресурс на фоне остальных. Постарайтесь вписать дополнительные ключи, которые применяются реже;
  • недопустим избыток «ключей» в статьях и продающих текстах. В обоих случаях оптимальным соотношением является одно слово (фраза) на 500 знаков. Допускается небольшое отклонение, но заполнение текстов ключевыми фразами в неразумных пределах заставит поисковые системы отбросить сайт вниз. Подобный ресурс воспринимается спамом из-за характера материалов;
  • естественно написанные тексты. Ключи должны подходить по содержанию и склоняться при необходимости (особенно в случае с большими фразами). Ранее поисковым роботам было важно наличие четко вписанного ключа. Теперь предпочтение отдается материалам, написанным для людей. Это касается страниц товаров и статей в блогах, где важно привлечь внимание потенциального покупателя.

Не забывайте об объеме статей. Для небольшой в плане контента темы достаточно 1,5 тысячи знаков, максимум — 3 тысячи. Обширные темы текстов потребуют в среднем 10 тысяч знаков без пробелов. Удержать на странице посетителя поможет качественная разметка и форматирование текста списками, заголовками, при необходимости — картинками.

Компания Traff.org поможет проконтролировать посещаемость и удержать внимание потенциальных клиентов. Сбор статистики, анализ проводится оперативно вне зависимости от посещаемости сайта клиента. Все сведения распределяются по категориям: возраст, тип устройства, способ перехода на ресурс, время пребывания на странице, общее количество посетителей.

Стоит ли делать редизайн сайта?

Помимо стандартных вопросов, перечисленных выше, может иметь смысл смена дизайна веб-ресурса. Если проверка позиций сайта показала неудовлетворительные результаты, нужно обратить внимание на внешний вид и движок. Изменение дизайна необходимо в таких ситуациях:

  • неудобства при отображении страниц на мобильных устройствах или даже мониторе ПК. Если нужна горизонтальная полоса прокрутки, это является прямым сигналом к обязательному обновлению;
  • заторможенность при работе. Имеется в виду не проблемы с хостингом, решаемые путем замены места размещения, а именно смена движка, от которого прямо зависит юзабилити;
  • проблемы с добавлением нового контента и созданием страниц из панели администратора.

Вместе с тем помните о рисках, которые влечет изменение дизайна сайта. При удалении (изменении) содержимого, переходе на другой движок, появлении новых модулей, закрытии страниц от индексации, изменении хостинга может случиться падение в результатах выдачи. Поисковые системы «думают», что это фактически другой сайт.

Перед принятием решения о редизайне следует обсудить несколько деталей со специалистами:

  • используемые домены;
  • как будет проходить миграция данных между хостингами (при необходимости);
  • перенаправление при вводе старого адреса.

Вдобавок к качественно оформленным и стабильно работающим страницам потребуется постоянно наполнять ресурс новым актуальным содержимым, выполнять оптимизацию. В интернет-магазинах не следует удалять товар, который больше не производится. Для этого создается отдельный раздел — архивный. В нем будут располагаться устаревшие модели любых товаров. Любое уменьшение ссылочной массы будет восприниматься как негатив. Оптимизация работы, качественный дизайн и контент помогут удержать позиции сайта.

Целевая аудитория

Бизнес зачастую старается охватить аудиторию в максимально широких рамках, чтобы завладеть вниманием новых рынков. Делается это благодаря стандартным рекламным сообщениям. При этом глупо считать, что масштабную рекламу можно окупить за счет дешевого охвата пользователей. И при этом еще и удивляться, почему реклама так вяло функционирует и не дает эффекта, который вы запланировали. Дело в том, что каждый покупатель по-своему реагирует на рекламные кампании, а это значит, что к каждому из них нужно уметь подбирать индивидуальный подход. Анализ целевой аудитории (ЦА)как раз призван решить данные проблемы. Он гарантирует отличные результаты продвижения, при этом позволяет сэкономить бюджет.

Цели и задачи анализа целевой аудитории

Это исследование позволяет понять, как успешно оптимизировать маркетинговые процессы, чтобы получить из рекламы и продвижения выгоду по максимуму. Анализ ЦА является важной частью любой стратегии в маркетинге, от него нельзя отказаться, иначе это скажется на ее эффективности.

Для того чтобы понять, что доносить в рекламе своим клиентам, вы должны понять, с кем вы имеете дело, какие интересы у этих людей и чего они вообще хотят.

На основе анализа ЦА вы сможете получить следующие профиты:

  • нащупать фокус именно на ту аудиторию, которая искренне заинтересована в ваших товарах и предложениях;
  • создать оригинальную рекламу, нацеленную на конкретную прослойку пользователей;
  • работать над укреплением взаимоотношений с клиентами, чтобы удержать их посредством решения актуальных проблем – созданием нужной для них информации;
  • получить информацию, которая поможет повысить эффективность продуманной вами стратегии;
  • увеличить конкурентные преимущества за счет таргета специфических ниш;
  • увеличить количество клиентов, превращая заинтересованных людей в покупателей.

Если обобщить все пункты, можно прийти к выводу, что анализ позволяет нащупать способы, как сделать из посетителя сайта, случайного перешедшего по рекламе или заинтересовавшегося креативом, в фаната и постоянного покупателя.

Цели анализа

Целевая аудитория сайта анализируется для достижения следующих целей:

  • оптимизация продаж и их наращивание;
  • проверка и оценка бизнес-идей с точки зрения размеров рынка;
  • подбор подходящих каналов коммуникации для каждой аудитории;
  • создание эффективной рекламы для продвижения;
  • уменьшение трат на рекламу и продвижение;
  • разработка и поддержка маркетинговой стратегии.

При этом выше приведен далеко не полный перечень целей, которых достигает маркетолог во время анализа аудитории.

Разновидности ЦА

Существуют такие виды целевой аудитории:

  • покупатель и потребитель;
  • бизнес и люди;
  • широкая и узкая.

Если говорить о покупателе и потребителе, то первый – платит за товар, второй – пользуется им. По этой схеме вам стоит ориентироваться на обоих человек, когда вы запускаете рекламу, так как они одинаково взаимодействуют с ней.

Что касается бизнеса, то ему нужны особые услуги, завязанные на его деятельности. К ним относятся покупка специального оснащения, поиск особых кадров и оформление документов. Если говорить о людях, они хотят перекрыть с помощью услуг потребности по Маслоу – базовые, социальные и личностные.

Также ЦА может быть широкой и узкой. Для того чтобы было понятно на примере, широкая – это любители кофе, узкая – любители черного кофе из определенного города. Запомните: чем уже ЦА, тем разительнее эффект от рекламы.

Рекомендуем сначала анализировать широкую аудиторию, а потом разрабатывать отдельные сообщения и рекламные креативы под каждый сегмент. Отметим, что маленькие бизнесы хорошо взаимодействуют с узкой ЦА.

целевая аудитория
целевая аудитория

Методики анализа ЦА

Существует несколько методик, которые позволяют проанализировать подходящую аудиторию по всем фронтам.

Теоретические подходы

Портрет целевой аудитории определяется жизненным опытом. Для этого проводят специальные наблюдения, есть этому и логические объяснения. Например, товарами для беременных интересуются будущие мамы, а товары для рыбалки требуются мужчинам среднего и старшего возраста. Помимо этого можно описать много иных подобных гипотез. Если посмотреть на этот вопрос из профессиональной позиции, то не стоит забывать о методике Шеррингтона.

Методика состоит из пяти вопросов, ответы на которые вам нужно дать для успешного продвижения.

  • Что? (какой продукт подлежит продаже);
  • Кому? (на кого ориентируемся);
  • Где? (как вы пересекаетесь с клиентами?);
  • Когда? (какие обстоятельства происходят перед тем, как вы начинаете взаимодействовать с клиентом);
  • Зачем? (почему клиент должен купить именно ваш продукт).

Как видите, каждый вопрос соответствует потребностям маркетинга. Тщательно подумайте, как вы ответите на них. После этого получите общее представление о том, как думает ваша аудитория.

Техника анализа подходит для любого бизнеса, поскольку работа в этом случае опирается на полученные выводы. Однако если говорить о практических мерах, то здесь стоит прибегнуть к подходам, которые практикуются для продаж В2В и В2С.

Как анализируется аудитория в В2В? Если вы продаете товары или предоставляете услуги для бизнеса, у вас есть интерес в том, чтобы знать как можно больше о компании, с которой сотрудничаете. В наше время информацию о компании можно считать с соцсетей, но анализ таких профилей и личных несколько отличается.

Анализ ресурсов в Сети

На этом шаге необходимо изучить страницы с контентом, созданные организацией, в соцсетях. Таким образом вы поймете, как себя позиционируют компании не только в качестве поставщиков, но и в роли клиентов. Для того чтобы подать результаты в наглядном виде и анализировать их, можно сформулировать графики и таблицы.

Анализ подписчиков

На этом этапе можно просмотреть комментарии пользователей на странице. Также для упрощения задачи можно использовать парсинг аудитории. Когда вы поймете, какие лица отвечают за компанию, принимают решения в ней и активно взаимодействуют с профилем, вы существенно облегчите себе задачу налаживания контакта с аудиторией.

Использование метрик

На основе данных об участниках соцсетей и посетителей сайтов можно сформулировать аудитории, подходящие для для ретаргетинга. В эту группу входят люди, которые совершали целевые действия (например, покупку). На них вы можете настроить новую рекламу, при этом настраивать ее повторно не придется. Такая методика позволяет отбросить изучение подробных характеристик пользователей, а вовлекать их автоматически в активность.

Когда у вас сформируется подходящая аудитория, появится опция look-alike, которая определяет людей в группы и подбирает на просторах соцсети людей с подобными интересами.

Опросы

Один из самых простых способов исследования аудитории – задать им все вопросы напрямую ввиду:

  • интервью;
  • анкет;
  • опросов.

Этот способ не обеспечивает репрезентативных результатов, но его целесообразно использовать для первых пробных исследований, когда важно понять, как выходить на рынок.

Эффективные советы для охвата ЦА

Для повышения эффективности рекламных кампаний нужно понимать, как правильно выстраивать отношения с аудиторией. Для этого примите к сведению следующие советы:

  • прислушивайтесь к потенциальным клиентам;
  • напрямую говорите с потребителями услуг;
  • увеличьте уровень доверия;
  • укрепляйте взаимоотношения с клиентами;
  • будьте готовы к изменениям;
  • выбирайте правильные каналы рекламы.

Обратите внимание на потребности клиентов. Проводите с ними больше времени, узнайте об их интересах и проблемах с потенциальными покупателями.

Старайтесь говорить напрямую с потребителями услуг, а если это невозможно, то проводите общение с помощью соцсетей. Найдите специалиста по рекламе, например traff.org, и запустите эффективную рекламную кампанию.

Старайтесь адаптироваться, поскольку мир динамичен, потребности покупателей регулярно меняются. Отслеживайте тренды и популярные тенденции.

Важно выбрать правильный канал рекламы. Для этого проанализируйте несколько каналов, чтобы понять, какой из них идеально подходит именно для ваших клиентов. Советуем выбрать несколько платформ, чтобы быстрее достигать поставленных целей. При этом не стоит запускать одинаковые рекламы на разных каналах, поскольку целевой аудитории это может не понравится.

Как попасть в поисковые подсказки?

Поисковые подсказки (ПП) – это популярные запросы, которые совпадают с запросом пользователя по первым буквам. Ежедневно миллионы людей пользуются поисковыми интернет-сервисами для поиска необходимой информации, основными из которых являются google и yandex. Только начав печатать запрос в поисковой строке, можно моментально получить ответ, даже если при вводе были допущены ошибки или запрос был введен на английском. Это и позволяют сделать поисковые подсказки.

Накрутка поисковых подсказок – новый, эффективный инструмент, который способствует появлению необходимых сообщений в выдаче поисковика. Это возможность получить дополнительный трафик для интернет-ресурса. В двух словах, как только пользователь наберет ключевое слово накрутка уникальных посещений с поведенческими факторами, поисковая система предложит подсказки, например traff.org. Этой функцией пользуются очень многие юзеры, так как это помогает сделать поиск информации гораздо быстрее и проще.

Как формируются поисковые подсказки?

При формировании ПП задействуются сложные алгоритмы поисковиков. Среди важных факторов, влияющих на формирование перечня подсказок можно выделить следующие:

  • Частотность поисковых фраз. Зачастую, поисковики добавляют к исходному запросу ВЧ хвосты.
  • Персонализация. За основу берется статистика запросов пользователей, история поиска, а также другие персонализированные данные от известного поисковика.
  • Региональность. Изначально, данный фактор влияет на коммерческие запросы. К примеру, если пользователю необходимо найти пеноблоки в Краснодаре, то подсказки, в которых будут входить другие города, вероятнее всего для него будут неактуальными.
  • Актуальность. Речь идет о запросах, связанных с актуальными новостями. Эта группа подсказок регулярно подвергается обновлению.

Преимущества подсказок для пользователей и оптимизаторов

Рассмотрим основные преимущества ПП для пользователей:

  • Возможность сэкономить время.
  • Ошибки при неточном наборе исправляются автоматически.
  • Система подстраивается под предпочтения пользователя – показывает названия сайтов, на которые чаще всего заходит пользователь с конкретного устройства. При необходимости, возможно удаление тех подсказок, которые видеть нежелательно.

Однако преимуществами поисковых подсказок активно пользуются не только пользователи, но и сео-оптимизаторы. Они применяют алгоритмы в ходе продвижения интернет-ресурсов.

Преимущества для оптимизаторов очевидны:

  • Возможность вывести название продвигаемого товара или услуги в поисковые запросы способствует резкому увеличению трафика онлайн-проекта.
  • Потребители проявляют большую лояльность к брендам, которые всплывают под вводом. Будущий покупатель уверен, что видит самый популярный запрос, поэтому фирма наверняка является лидером рынка.

Однако продвижение поисковых подсказок – это достаточно сложная задача, выполнение которой под силу только самым опытным специалистам.

Какие бывают подсказки

Существует много категорий подсказок, которые отличаются особенностями работы:

  • Полнотекстовые. Они работают на компьютере, так как пользователи на клавиатуре набирают запрос быстрее, чем на гаджетах. Пользователям проще набрать только часть запроса, после чего всплывают подсказки, и выбирается необходимый вариант.
  • Пословные. Такими подсказками могут воспользоваться пользователи мобильных приложений и web-версии Яндекс.Браузер. Достаточно выполнить ввод одного слова, после чего выбрать слова из списка, который предлагает поисковик. Если запрос длинный, то нужно набрать фразу отдельно по словам. Каждая ПП может удаляться, для этого сбоку от фразы предусмотрен крестик.
  • Длинные. ПП Яндекс перетерпели сильные изменения в 2017 году. Они коснулись обработки длинных пользовательских запросов. В 2016 году пользователями часто вводились запросы длиной до 7 слов. Сегодня длинные запросы подсвечиваются и в поиске работают соответствующие подсказки.
  • Фактоиды. Такие ПП предназначены для мобильного поиска. Они подсвечиваются когда пользователь вводит конкретный запрос, к примеру «факты», «пробки», «погода». При вводе фразы «погода в Санкт-Петербурге», под поисковой строкой можно увидеть подсказку, где отображается текущая температура. Если говорить о Яндекс.Видео, то в данной ситуации в подсказки включены номера отдельных серий или сериалов. Изначально пользователю нужно выбрать сезон, далее появляется возможность выбор необходимой серии. Если вводится название конкретного фильма, то при помощи подсказки Вы получаете быстрый доступ к нему в виде прямой ссылки.
  • Исторические. Система запоминает запросы, которые уже вводились пользователями, поэтому они приоритетно подсвечиваются в поисковой выдаче. Раньше пользоваться такими подсказками можно было исключительно на ПК, но сегодня они доступны и на телефонах, а также в поисковых сервисах Яндекса. Особенность заключается в том, что если пользователи ищут что-либо под своим логином, то выполнив вход под этим же логином на другом устройстве, будет отображаться история его запросов.

Как попасть в подсказки?

Принято считать, что пользователи доверяют брендам, если он всплывает в поисковых подсказках. Это действительно так, ведь алгоритмы отбирающие запросы основываются также на популярности запросов. Яндексом не проводится репутационная экспертиза. Поисковик выполняет отбор слов и фраз, которые часто вводятся в поисковую строку. По этой причине, бренды, которые попадали в громкие скандалы, также обязательно попадут в подсказки. Вероятнее всего такие компании будут отображаться на верхней строке, так как их все обсуждают, в сам поисковик проводит обновление «горячих» запросов каждые 30 минут.

Компания никак не может оказать влияние на включение собственных наименований в ПП. Агентства, которые предлагают конкретные услуги, зачастую просто накручивают запросы в поисковой системе. Для этого применяются специальные программы, но также это могут сделать фрилансеры вручную. При этом стоит отметить, что попадание компании в подсказки зачастую – результат эффективной работы отдела по пиару. Специалисты советуют разбавлять бренды при помощи стандартных способов. От узнаваемости и востребованности компании и ее продукции зависит быстрота попадания в ПП их наименования. В особенности этот момент является актуальным для брендов регионального масштаба, так как в данном случае конкуренция существенно ниже.

Накрутка поисковых подсказок

Особенность в том, чтобы пользователь при вводе высококонкурентных запросов в подсказах получал необходимые для Вас бренды и запросы, под которые оптимизирована конкретная страница. Обычно накрутку выполняют пользователи за день при помощи специальных площадок за счет ввода необходимых запросов в поисковик.

Многие эксперты отмечают, что этот способ продвижения можно отнести к «черным». Его применение не рекомендуют, так как это может повлечь за собой санкции поисковиков. Помимо этого, поисковые системы на регулярной основе проводят проверку и удаление накрученных подсказок.

Зачем нужна?

Если учитывать небольшие сайты или ресурсы, которые ведут борьбу за каждого отдельно взятого посетителя, то это отличная возможность для получения дополнительного трафика. Со 100% уверенностью можно говорить о том, что поисковые подсказки эффективно работают в Яндексе, но при этом, также есть определенные изменения и в Гугле.

Возможно усиление эффекта сайта, который уже был раскручен и попал в ТОП. При помощи подсказок можно привлечь внимание к интернет-ресурсу. При наборе ключевого запроса пользователем, он уже видит на первых позициях нужный нам модифицированный запрос и велика вероятность, что он кликнет именно по нему.

Также стоит отметить, что метод позволяет быстро и эффективно получать целевой трафик абсолютно для любых сайтов. Это в свою очередь улучшается на поведенческих факторах, что позволяет подниматься основным запросам в ТОП. К слову, накрутка поведенческих факторов проводится более безопасными способами специализированными сервисами, которые используют белые методы. Один из таких сервисов – traff.org, который имеет отличную репутацию и предоставляет гарантии.

Советы и рекомендации

Применение ПП в продвижении – важная и нужная задача для каждого СЕО-специалиста. Благодаря грамотной оптимизации документов с учетом ПП возможно получение большего целевого ограниченного трафика. Специалисты рекомендуют обновлять подсказки как минимум один раз в два месяца. При менее регулярном проведении этой процедуры, велика вероятность потери весомой доли трафика.

Полезные советы:

  • Рекомендуется проверять список ПП с учетом приоритетных запросов как минимум раз в два месяца.
  • В семантику должны обязательно быть включены поисковые подсказки.
  • Важно своевременное реагирование на изменения частоты подсказок.
  • Важен разумный подход к выбору посадочных страниц для ПП (изучение выдачи, анализ документов для выявления тех, которые максимально отвечают на выдачу пользователей). При отсутствии таких документов, они создаются.
  • В отдельных ситуациях недостаточно прямого вхождения ПП в мета-данные и текст (для этого контент нужно расширять).

Как еще можно использовать подсказки в поисковой системе? Как уже отмечалось ранее, продвижение возможно не только по отношению к названию бренда, но и по запросам, по которым сайт уже находится в ТОПе. В чем преимущество такого способа? Так, Вы сможете еще на один шаг приблизить пользователей к Вашему сайту, ведь фактически, Вы побуждаете их задавать вопросы, по которых гарантированно будете находиться на первой странице выдачи.

К примеру, если Ваш интернет-ресурс занимает третью позицию в Yandex по НЧ запросу «ремонт мобильных телефонов в Казани». Обеспечив этому запросу высокую цитируемость и большую частоту в ввода в поиске в конкретном регионе, велика вероятность того, что он попадет в подсказки и будет работать на привлечение трафика.

При этом в продвижения коммерческих и брендовых запросов есть определенные отличия. При продвижении коммерческих запросов важно добиваться точного ввода запроса в поисковой системе, а это возможно за счет привлечения силы пользователей. Для побуждения пользователей к вводу целевого запроса, без использования сервисов по накрутке, можно немного схитрить. Для этого достаточно попросить друзей и знакомых пробивать этот запрос в поисковике. Для поисковиков это будет выглядеть максимально естественно и не будет вызывать у них никаких вопросов. Также эффективный вариант – распространения в социальных сетях ссылки на результаты поисковой выдачи с мотивацией кликнуть по этому линку. Это позволит увеличить частоту показа выдачи по конкретному запросу.

Выводы

Попадание бренда в поисковые подсказки – невероятно сложная задача. Для этого требуется провести комплексную работу:

  • Ведение маркетинговой активности (реклама, обзоры, статьи, посты, видео).
  • Обеспечение высокого качества интернет-ресурса и надлежащего сервиса.

Большая сложность для компаний, работающих в популярной коммерческой нише (к примеру, техника и электроника), которые конкурируют с настоящими гигантами рынка. Что же касается ритейлеров, производителей и поставщиков услуг в узких сегментах (в том числе региональных), то здесь вне всяких сомнений можно приложить все усилия, чтобы попасть в подсказки, что позволит получить большую выгоду.

Контекстная реклама Яндекс

Контекстная реклама Яндекс представляет собой разновидность рекламы, в которой все материалы выдаются в зависимости от запроса посетителя или контекста сайта, на котором он находится. Поначалу контекстная реклама функционировала именно так, однако со временем алгоритмы рекламных сервисов претерпели изменения. Теперь контекст представляет собой более сложную систему, которая оптимизирует рекламу по большому количеству факторов, при этом сохраняя ключевой смысл.

Разновидности контекстной рекламы

Контекстные объявления можно разделить на поисковые и размещенные в социальных сетях. Но на данный момент ее не ограничивают какие-то рамки, а изо дня в день появляются новые возможности для рекламодателей.

Существуют следующие виды рекламы Яндекс Директ:

  • поисковая (выдается в результатах поиска Яндекс);
  • компании в Рекламной сети (реклама в приложениях, на сайтах и других партнерских ресурсах);
  • смарт-баннеры (имеют динамический контент, который зависит от интересов посетителя на основе файла с информацией об ассортименте товаров);
  • реклама мобильных приложений;
  • баннер на поиске (находится справа от результатов выдачи, формируется в виде картинки, а не текста).

Также есть видеообъявления, которые являются самыми сложными в настройке.

Характерные черты контекстной рекламы Яндекс

Бывает реклама Яндекс Директ на сайт, мобильные приложения и другие ресурсы, которые включает партнерская сеть рекламной системы. При этом посетитель сайта не вводит конкретный запрос для показа объявлений, а интересуется вашими услугами (или товарами) прямо сейчас или делал это ранее. В этом заключается главное преимущество контекстной рекламы по сравнению с обычной поисковой, ведь во втором случае реклама работает в зависимости от ключевых конкретных запросов. Для этого прорабатывается семантическое ядро (самостоятельно или с помощью рекламной системы, автотаргетинга). В процессе настройки рекламного объявления происходит таргет на потенциальных клиентов, которые не находятся в поиске товара или услуги на данный момент, но в то же время как-то проявили интерес к рекламируемому объекту.

Рекламная сеть Яндекса насчитывает более 40 тысяч сайтов, видеосервисов, приложений для мобильных устройств и других ресурсов. Эта сеть имеет следующие разновидности таргетинга:

  • тематический (реклама транслируется в соответствии с контентом, который просматривал посетитель);
  • поведенческий (реклама показывается в зависимости от предпочтений пользователя, которые система считала);
  • ретаргетинг (повторная реклама для пользователей, которые уже ее видели, присутствовали на вашем сайте).

Отметим, что выбрать между поведенческим или тематическим таргетом нельзя, так как использовать их можно только одновременно.

Стоимость и преимущества контекстной рекламы

Контекстная реклама Яндекс Директ использует модель pay-per-click. Она подразумевает оплату рекламодателем кликов, то есть, он выкладывает деньги за каждый переход пользователя на сайт. При этом в Яндексе минимальная стоимость клика составляет 0,3 рубля. Эта модель хороша тем, что платите вы исключительно за привлеченных клиентов, а не за всех, кто видел ваше объявление.

В этой модели работает аукционная система образования цен. То есть, каждый раз, когда пользователь заходит по поисковому запросу, осуществляется аукцион в настоящий момент времени. Все объявления имеют свои ставки, которые задает рекламодатель.

При этом рекламодатель не во всех случаях может остаться победителем аукциона, даже если готов платить большую цену за клик. Дело в том, что система учитывает большое количество факторов, к которым относят кликабельность и коэффициент качества объявления. Кликабельность показывает заинтересованность потенциальных покупателей в вашем товаре или услуге. Благодаря этому происходит баланс выдачи рекламы и показ объявлений разным рекламодателям по степени полезности или в зависимости от принципа наибольшей цены.

Можно выделить следующие плюсы контекстной рекламы:

  • гибкие настройки и масса возможностей для подбора подходящей аудитории;
  • бесплатная система веб-аналитики позволяет анализировать кампании, чтобы рекламодатель понимал, какой прибыли ожидать и окупятся ли вложения;
  • быстрая отдача инвестиций.

Контекстная реклама действует сразу после размещения, но только, если вы будете на постоянной основе контролировать результаты и настраивать кампании после анализа статистики.

Биржи ссылок

Каждому интернет-проекту нужны внешние ссылки. Для их покупки существуют специальные биржи ссылок, о которых мы сегодня и поговорим. На внешние ссылки можно не обращать внимание только в нескольких случаях: если Вы ведете корпоративный блог или владеете ресурсом который читают друзья. Продвижение коммерческих проектов без закупки ссылок в современных реалиях – невозможная задача. Однако стоит знать, что не все линки являются одинаково полезными для продвижения.

Закупить по-настоящему полезные, качественные ссылки порой бывает достаточно сложно, либо же для этого нужен огромный бюджет, что могут себе позволить только крупные игроки рынка.

Зачем сайту нужны внешние ссылки?

Каждый сеошник знает, что чтобы решить задачи по продвижению интернет ресурса, для экономии и удобства нужно пользоваться специализированными биржами внешних ссылок. Благодаря размещению ссылок при помощи таких платформ, можно эффективно продвигать сайты в поисковиках. Однако подобные методы вызывают у экспертов много споров. Считается, что поисковые роботы негативно относятся к сайтам, которые продвигаются таким способом.

Если «специалист» неумело размещает платные линки, то велика вероятность попадания под фильтры поисковых систем. Однако для быстрого наращивания ссылочной массы, которая помогает повышать позиции интернет-ресурса в выдаче, без использования бирж ссылок среднестатистическому проекту обойтись невероятно сложно. Даже если это получится, то спустя множество месяцев или даже лет самостоятельного продвижения без ссылок. Поэтому, сео-специалисты пользуются данным инструментом и при правильном подходе получают желаемый результат.

Подобные биржи предоставляют площадки, на которых можно размещать ссылки, статьи, гостевые посты. Это способствует улучшению позиций интернет-ресурса. Такой способ позволяет решать и другие маркетинговые задачи. К примеру, при помощи грамотной закупки ссылок, возможно повышение узнаваемости бренда, корректировка пробелов в стратегии, направленной на улучшение репутации.

Биржа внешних ссылок – что это такое?

В России каждому сео-оптимизатору, а тем более линкбилдеру хорошо известно это понятие. Биржа ссылок – это платформа для покупки и продажи обратных ссылок на интернет-ресурсы, которая работает по принципу товарных бирж. Они предназначены для оптимизаторов, которые продвигают сайты, а также заработка владельцами сайтов, предоставляющих свои площадки для сеошников.

На таких онлайн-ресурсах представлено множество сайтов на разные темы, у которых различные показатели трафика, ИКС, заспамленности и т. д. Владельцы этих сайтов предлагают размещение на своем ресурсе линки на Ваш сайт за определенную плату. Таким образом, на биржах ссылок можно не только купить линки, но и продавать.

Вечные ссылки на биржах

Вечная ссылка – это линк, который проставляется на определенном ресурсе навсегда. По правилам площадок, на которых продаются вечные линки, запрещено со временем удалять их. При нарушении правил площадкой, ее удаляют с биржи. Эти правила позволяют покупателям быть на 100% уверенными в том, что линки будут работать всегда, а если продавец решит удалить страницу с линком, то он понесет соответствующее наказание. Некоторые биржи предлагают услугу по страховке ссылок.

Преимущества вечных ссылок:

  • Вы вносите оплату за них всего один раз.
  • Площадки, которые предлагают размещение вечных ссылок имеют более высокое качество по сравнению с сайтами, которые торгую арендными линками.
  • В процессе продвижения под Яндекс, вечные ссылки преобладают над временными.

Единственный недостаток такого способа заключается в том, что площадки, на которых Вы сегодня купите вечную ссылку, могут быть качественными, но со временем есть вероятность, что их показатели ухудшатся. Таким образом, Вы сами того не подозревая купите линк на некачественном ресурсе.

Арендные (временные) ссылки на биржах

Временная ссылка – это линк, за который нужно платить постоянно. По условиям покупки таких ссылок, Вам нужно будет оплачивать продление каждый месяц или каждый год. В России, у таких бирж не самая хорошая репутация по причине того, что на них представлены низкокачественные площадки. В таких условиях велика вероятность попадания под санкции поисковых систем.

Преимущества временных ссылок:

  • Вы всегда можете отказаться от оплаты, если заметили, что качество площадки ухудшилось. Таким образом, всегда можно самостоятельно контролировать качество таких площадок.
  • На таких биржах можно найти площадки на взрослую или медицинскую тематику. Если Вы владеете сайтом на нелегальную тематику, то этот плюс будет довольно существенным.

Из недостатков способа можно выделить небольшое количество качественных площадок на бирже, большие затраты (бюджет постоянно увеличивается). Также велика вероятность попадания под фильтры поисковых систем. Существует множество площадок, на которых размещается откровенный спам, при этом они требуют больших денег.

Агрегаторы бирж ссылок

На таких площадках обеспечивается автоматизация покупки ссылок одновременно на нескольких биржах. Вы можете работать с агрегаторами, которые продают временные и постоянные ссылки. Плюсы у агрегаторов точно такие же, как и у обычных бирж ссылок. Однако есть одно отличие – они подключают специалистов, которые проводят автоматический, более качественный отбор ссылок. Это позволяет существенным образом упростить работу сеошников. Но за это преимущество придется платить, ведь агрегаторы закладывают в стоимость ссылок свою прибыль.

Что такое биржа крауд-ссылок?

Это неотъемлемая часть крауд-маркетинга, эффективное продвижение интернет-ресурсов. Цель такого маркетинга – улучшение ссылочной массы ресурса. Закупка ссылок на крауд-биржах необходима для популяризации бренда, формирования хорошей репутации, борьбы с негативными упоминаниями. По этим причинам, нередко на крауд-биржах можно приобрести даже комментарии или посты без линков.

Популярность бирж крауд-ссылок объясняется тем, что такие ссылки хорошо воспринимают поисковые системы, так как они имеют максимально естественный вид. Их публикуют реальные люди, а не администрация ресурса, также они зачастую носят рекомендательный характер (пользователи делятся советами или отвечают на вопросы и своем комментарии указывают линк). Такие ссылки размещаются на онлайн-ресурсах, где преимущественно публикуются комментарии или посты от реальных пользователей. Чаще всего они являются безанкорными.

Самые известные биржи

На сегодняшний день приобрести естественные ссылки можно на различных биржах, однако каждая из них имеет определенные отличия. Рассмотрим самые популярные из них:

  • Rookee. Это не просто биржа, но и также автоматизированный сервис, при помощи которого можно продвигать сайты. При помощи персонального СЕО-помощника можно внести настройки Вашего проекта так, чтобы интернет-ресурс по важным запросам вышел в ТОП. На этой бирже подбираются естественные линки для закупки, при этом Вы сможете самостоятельно контролировать ссылочную массу при помощи сервиса. Достаточно лишь пройти регистрацию, а все остальное за Вас сделает Rookee.
  • Sape. Крупнейшая площадка, где можно приобрести необходимые ссылки или заработать на собственном сайте, размещая на нем линки заказчиков. Здесь можно заказать временные и вечные ссылки, а также статьи. На платформе можно найти высококачественные площадки, которые строго модерируются. Sape – это отличный функционал, простаяпроцедура создания/запуска проектов. Вывести деньги можно при помощи ЮMoney, КИВИ, WebMoney.
  • Gogetlinks. Одна из самых популярнейших бирж, на которой покупают и продают исключительно вечные линки. Здесь покупают ссылочную массу навсегда, т. е. заказчики проставляют линки на свои сайты или другие онлайн-ресурсы на время всего существования. Особенность биржи – простой и понятный поиск площадок, возможность застраховать ссылки сроком на 12 месяцев, расширенный функционал для сео-оптимизаторов. Однако стоит заметить, что работать с этой биржей сможет далеко не каждый, так как ресурсы очень строго модерируются. Вознаграждения выплачиваются только спустя 3 месяца после размещения линка на Вебмани или ЮMoney.
  • Rotapost. Достаточно известная платформа, где продают и покупают постовые. Это линки, которые вебмастер встраивает в тексты блога на различную тематику. На Rotapost можно приобрести постовые как на ресурсах с низким тематическим индексом цитирования, так и на блогах, которые созданы на бесплатных платформах.
  • Miralinks. Здесь можно приобрести вечные статьи. Она подойдет для разных ресурсов. Оплату вебмастеры могут получить как на электронные кошельки, так и на банковскую карту.
  • Блогун. Здесь можно покупать и продавать линки в блогах. Покупка ссылок в блогах – выгодное капиталовложение, так как они размещаются в области контента, поэтому их вес достаточно высок. Рекламодатель может сам выбрать удобный формат размещения. Это может быть формат ссылки, заметки, баннера. Блоги быстро индексируются поисковиками, поэтому, рекламодатель может быть уверен в высоком качестве рекламы.

Какую биржу ссылок выбирать для продвижения сайта?

Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно. Каждая биржа ссылок имеет свои преимущества и недостатки. Даже если биржа работает на рынке много лет и имеет определенный авторитет (для примера возьмем Miralinks и Sape), то у них все равно могут быть существенные минусы. Один из них – высокие цены на размещение (из-за популярности).

Если говорить о молодых биржах, которые пока еще плохо известны на рынке, то их главный недостаток кроется в малом количестве площадок, на которых можно купить вечные или временные ссылки. Несмотря на то, что владельцы площадки будут уверять, что количество и качество сайтов у них на высоте, не нужно слепо доверять обещаниям. Все познается в сравнении. Плюсом таких площадок являются доступные цены. У специалистов также мнения расходятся. Кто-то доверяет авторитетным биржам, где они работают по много лет, а кто-то пользуется не самыми известными площадками, которые по их мнению формируют для них лучшие предложения.

Также стоит понимать, что одних ссылок для продвижения ресурса будет недостаточно. Сегодня поисковые системы большое внимание уделяют поведенческим факторам. Молодым и даже уже состоявшимся онлайн-ресурсам бывает сложно добиться хороших поведенческих факторов, поэтому они прибегают к помощи сторонних ресурсов. Один из таких ресурсов – traff.org. Это популярный сервис, который помогает в создании уникальных посещений с поведенческими факторами, причем могут использоваться любые графики, источники, любое GEO.

Как правильно покупать ссылки?

Каждая биржа является уникальной, обладает своим набором параметров, по которым отбираются ссылки. Поэтому, рассматривать каждую биржу по отдельности нет смысла, ведь это тема для отдельной статьи. Однако у всех бирж есть определенные сходства, которые нужно обязательно учитывать.

Важно правильно рассчитывать объем требуемых ссылок, тщательно отбирать площадки-доноры, распределять анкоры. Также необходимо обязательно проверять сайты-доноры, смотреть на отображение ссылки на площадке, анализировать качество донора. Не рекомендуется полагаться на автоматизацию биржи. Специалисты рекомендуют закупать как временные, так и постоянные линки. При этом откажитесь от идеи закупки большого количества ссылок сразу. В целом, эту работу лучше всего доверять опытным специалистам, которые разбираются в тонкостях работы различных сервисов, знают функционал бирж.

Реклама в интернете

Эффективность рекламы в интернете зависит от многих факторов, в том числе от поведенческих. Последние объединяют показатели, свойственные посетителям сайта. Благодаря им поисковые системы могут сформировать представление о качестве сайта. При этом рейтинг сайтов формируется из уникальных посетителей, которые являются единицей трафика – мерной величиной.

Подробнее о поведенческих факторах

К ним относят:

  • поведение посетителей сайта;
  • действия после перехода на сайт;
  • поведение после посещения ресурса.

Самым главным параметров считается кликабельность рекламы, CTR. Она представляет собой соотношение количества переходов на рекламу к числу общих показов, умноженное на 100%. Высокорелевантными страницами считаются те, которые не находятся на первых местах по запросам, тем не менее получают большое количество переходов. Этот фактор вызывает стремительный рост позиций сайта.

Поисковые системы в идеале должны эффективно функционировать и обеспечивать пользователей сайтами с максимально полезной информацией, которая отвечает их запросам. По этой причине поисковые системы продвигают проекты с высокой кликабельностью, так как считают, что таким образом помогут людям найти необходимую информацию. На самих сайтах поисковики мониторят среднее время, которое пользователи провели на страницах. Также они оценивают глубину просмотра и процент закрытий страниц без совершения действий на них (считает их нерелевантными для пользователя). Помимо этого учитываются люди, которые вернулись на сайт опять (и не единожды), добавили его в закладки.

После того как посетитель ушел с сайта, поисковые системы учитывают, вернулся ли он к другим результатам выдачи. Если он переходит на другие сайты по результатам запроса, это означает, что на предыдущем ресурсе он не нашел желаемой информации. По этой причине поисковик считает такой сайт нерелевантным, а его качество данных – плохим. Поэтому и снижает позиции.

Как поведенческие факторы влияют на рекламу в интернете

Так как эффективная реклама в интернете зависит от поведенческих факторов, их необходимо тщательно отслеживать. Способы мониторинга у разных поисковиков разнятся.

Обычно весомыми являются следующие поведенческие метрики:

  1. Процент отказов – количество людей, которые ушли со страницы сразу же после посещения. Помимо этого к отказам относится беглый просмотр одной страницы, то есть пользователь не совершает просмотров на самом сайте. В отчете сеанс будет засчитан, как нулевой, так как посетитель не совершал на нем никаких действий. Процент отказов при этом определяется посредством деления посещений одной страницы на общее количество посещений ресурса.
  2. Общее количество просмотренных сайтов. Эта метрика учитывает повторные клики пользователей.
  3. Среднее время просмотра страницы. Алгоритм учитывает, какое время провел пользователь на странице, а затем анализирует, заинтересовала ли она его.
  4. Процент выходов со страницы. Учитывается объем последних просмотренных за сеанс страниц.

Хорошими поведенческими реакциями пользователей считается большое количество просматриваемых страниц, продолжительное время пребывания на сайте и малый процент отказов.

Как улучшить поведенческие факторы

Многочисленные примеры реклам в интернете показывают, что для улучшения ранжирования страниц в поиске необходимо активно работать как над внутренней, так и над технической оптимизацией сайта. Улучшить поведение пользователей помогут следующие действия:

  • Индексация мобильных устройств. Количество людей, которые заходят на сайты с мобильных девайсов, увеличивается изо дня в день. Поэтому важно уделить огромное внимание адаптации сайта под планшеты и смартфоны.
  • Технические улучшения сайта. Часто технические сбои и нерабочие кнопки отпугивают посетителей, из-за чего растет процент отказов и ухудшается поведение пользователей. Поэтому важно вовремя осуществлять техническую проверку и исправлять ошибки.
  • Вид сайта в выдаче. От микроразметки, сниппетов, оценки товаров и графика работы зависит общее восприятие пользователем сайта. Старайтесь максимально привлечь внимание посетителей к вашей странице. Вы можете выделиться среди сотни конкурентов и привлечь больше посетителей таким образом.
  • Удобство для пользователей. Продуманная структура сайта и поиск, функциональные блоки и форма заказа – все эти факторы благотворно влияют на время пребывания пользователей на странице. С помощью специальных инструментов можно проверить, есть ли какие-то трудности, которые возникают у людей при посещении ресурса.
  • Качество содержимого. Наполнение должно быть уникальным и качественным, чтобы на сто процентов отвечать интересам и потребностям пользователей. Если он найдет все необходимое во время первого сеанса, то у него не возникнет необходимость в поиске на другом. Для полноты информации эксперты собирают семантическое ядро, которое необходимо для создания публикаций и структуры сайта. Качественное наполнение страницы не только дает ответы на вопросы и привлекает внимание, но и улучшает рейтинг в выдаче.
  • Продвижение в соцсетях. Это своеобразный вид рекламы в интернете, который повышает лояльность аудитории. На сайте обязательно должны быть кнопки, которые ведут на страницы компании в соцсетях и позволяют быстро распространить информацию.

Посетители не хотят долго ждать, пока загрузится страница. Для того чтобы они остались довольны после посещения сайта, нужно максимально оптимизировать и ускорить этот процесс. Для этого можете использовать сервис Google PageSpeed ​​Insight.

Метрики для анализа поведенческих факторов

Все поисковые системы плюс-минус используют одни и те же факторы для оценки сайтов. Главные отличия заключаются в разных метриках и приоритетах. Однако нужно постараться уделить равное внимание всем параметрам и тщательно поработать над каждым из них.

Например, в процессе работы с Google, огромное влияние имеют следующие метрики:

  • CTR (показатель кликабельности);
  • Dwell time (время, которое пользователи провели на странице);
  • Pogo-sticking (возвращение к ресурсу с поисковой выдачей).

Если говорить о Яндексе, то в процессе работы с этой поисковой системой Pogo-stick является показателем отказов. Также последние нововведения в этой поисковой системе показали, что огромное значение имеет карта движения посетителя и глубина просмотра сайта.

Такое понятие, как последний клик может стать хорошим поведенческим сигналом, так как он показывает, на какой странице пользователь завершил поиск. То есть, эта страница является для него самой оптимальной в выдаче. Обычно оптимальным считается низкий уровень показателя отказов, но не последнюю роль при этом играет тематика сайта. Для того чтобы отрегулировать ситуацию, поисковые системы используют zero-block (для Google) и функцию быстрых ответов (для Яндекс).

Не забывайте о целевых и сопутствующих действиях на сайтах, так как эти показатели являются одними из главных. Первые представляют собой заявки от клиентов, загрузка материалов и заполнение форм, а вторые – добавление в закладки, копирование и распространение в соцсетях.

Как увеличить количество посещений сайта

Увеличить количество уникальных посетителей можно двумя способами:

Иногда эти методы комбинируют, бывает, выбирают один конкретный, все зависит от ваших целей.

В процессе автоматической накрутки пристальное внимание уделяется улучшению показателей на счетчиках. Она позволяет укрепить позиции страницы в каталоге и улучшить рейтинг. Этот способ продвижения простой, но не забывайте, что большинство пользователей не задержится надолго на вашем сайте, так как он им будет неинтересен. Для накрутки можно использовать специальные программы, имитирующие действия пользователей. При этом алгоритм определяет их, как уникальных пользователей, которые зашли с нового браузера. Скорость накрутки равномерно распределяется на протяжение длительного промежутка времени, поэтому у алгоритма не возникает мыслей, что происходит что-то незаконное.

Также можно воспользоваться системой активной рекламы САР, которая привлекает реальных людей. Есть большое количество сервисов, которые занимаются подобной деятельностью, а за небольшую плату пользователи просмотрят вашу страницу.

Если говорить о честных способах, то имейте ввиду, что они требуют больших усилий. При этом они позволяют привлечь заинтересованных пользователей. Для продвижения сайта подойдут следующие методики:

  1. Оптимизация. Это действие начинается с работы над содержимым сайта. Обязательно пересматриваются все статьи на предмет пользы, уникальности и оптимизации под популярные запросы. Это длительная работа, которая отнимает много времени, иногда даже потребуются денежные вложения. Когда баланс между потребностями пользователей и требованиями поисковых оптимизаций будет соблюден, появится возможность оценить результаты работы.
  2. Контекстная реклама. Эти объявления демонстрируются посетителю в зависимости от его запросов. Если он проявил заинтересованность к конкретной тематике, значит он готов совершить покупку. Однако у этого метода есть существенный минус – высокая стоимость рекламы в интернете. Но этот способ быстро работает, а отклик можно получить в первые дни после размещения объявления.
  3. Реклама в сообществах с похожей тематикой. Взаимодействие с такими сайтами поможет там размещать ссылки и статьи. В итоге количество новых пользователей, которые реально заинтересованы в проекте, увеличится. А именно такие заинтересованные люди охотнее воспользуются услугой или купят товар.

Какой бы способ вы ни выбрали, учтите, что придется приложить немало усилий, чтобы раскрутить страницу. К сожалению, не у всех есть на это время и способности. В этом случае гораздо лучше доверить работу специалистам. Таким образом вы сэкономите силы и терпение.

Реклама в интернете для улучшения посещений сайта

Если вы работаете над долгосрочным проектом (для которого важна регулярная активность пользователей в виде комментариев, оценок, сохранений и участий в опросах), вам потребуется разумная оптимизация контента и контекстной рекламы. Для того чтобы получать прибыль с ресурса, необходимо наладить высокую посещаемость на нем. От количества уникальных посетителей на сайте зависит его популярность и востребованность.

Подсчитать количество уникальных пользователей можно с помощью специальных счетчиков, которые ранжируют посетителей на уникальных и неуникальных. Уникальные посещения всегда демонстрируют точное количество настоящих людей, которые посетили сайт. Это объясняется использованием поисковых роботов и других программ, которые имитируют пользователя.

Какую выгоду дают посещения сайта владельцу? Позволяют размещать рекламу от других желающих на вашем ресурсе. Чем лучше посещаемость, тем выгоднее размещать ссылки и баннеры на сайте. При этом важны уникальные посетители, так как настоящих людей, посетивших сайт, подсчитать не выйдет. Помимо этого количество уникальных пользователей оказывает прямое влияние на продвижение сайта в поисковиках.

Улучшить посещаемость поможет наша компания traff.org. Мы являемся профессионалами своего дела. Поэтому поможем вам сэкономить время получить хорошие результаты.

Мы работаем:

  • по любым видам графика;
  • по любым источникам – от поисковых запросов до прямых заходов;
  • с сайтами для мобильных или десктопных устройств;
  • с любой геолокацией.

Мы оказываем контроль показателей в зависимости от времени, проведенного на сайте, и глубины просмотра, географии пользователей, источников и отказов. Мы гарантируем высокий процент посещаемости – от 10 до 500 тысяч пользователей в день. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете уточнить их, написав нам на почту или в Телеграм. В первом случае мы отвечаем в течение суток, а во втором – на протяжение пары часов.

Контекстная реклама: суть, виды и принцип работы

Контекстная реклама – это разновидность продвижения интернет-ресурса. Основное отличие, что продвигаемый сайт показывается в выдаче, зависимо от конкретного запроса и контента страницы. Рекламу видят исключительно те пользователи, чьи интересы пересекаются с услугой или товаром, которые продвигаются. Глобально, контекстная реклама – это помещение рекламного сообщения в релевантным ему контент.

Каждый активный пользователь видит такие объявления несколько раз в день – это первые результаты в поиске, возле которых находится надпись «Реклама», баннеры на отдельных страница, всплывающее видео в мобильной игре или посреди мастер-класса. Отличительной особенностью является то, что буквально на следующий день владелец интернет-ресурса может получать первых клиентов, а не ждать месяца для достижения результата, как в случае с SEO-продвижением.

Принцип работы контекстной рекламы

Контекстная реклама проводит сортировку объявлений, отталкиваясь от таргетинга, по ключевым словам, и прочим мета-данным контента. Принцип работы заключается в том, что реклама должна быть максимально целевой и релевантной, что вынуждает пользователя кликать на нее. При любом клике издатель контента получает доход, а также увеличивается трафик рекламодателя. Необходимо только настроить и запустить, по принципу сервиса Traff.org.

К примеру, если основное направление сайта – это продажа товаров для автомобиля, то оптимальным выбором для размещения будут соответствующие форумы и другие подобные площадки. Это повышает вероятность, что пользователи заинтересуются товаров, когда будут выбирать масло для двигателя автомобиля. Чем выше будет релевантность объявления, тем выше будут показатели проведенной маркетинговой кампании: клики, позиция выдачи, конверсия.

Разновидности контекстной рекламы

Имея представление, что такое контекстная реклама в интернете, рассмотрим виды контекстной рекламы:

Поисковая контекстная реклама

В поисковой рекламе текстовые публикации отображаются в результатах поискового ранжирования. Содержание контекстного объявления напрямую зависит от тематики запроса. Располагаются рекламные блоки: над основной поисковой выдачей, ниже поисковой выдачи, а иногда – справа от поисковой выдачи. Месторасположение зависит от стоимости клика и релевантности поискового запроса и текста объявления.

Уровень релевантности определяется наличием ключевого слова в тексте. К примеру, запрос «купить автомобильное масло» посетитель увидит рекламу, связанную именно с покупкой автомобильного масла. Но при условии, если реклама будет настроена правильно и заточена под продажи, а не просто «автомобильное масло – что это?». Контекстные объявления размещают в следующих местах:

  • Специальное размещение. Размещается над поисковой строкой. Является наиболее выгодным местом для объявления, т. к. пользователь увидит именно это объявление гарантированно. Чем лучше позиция, тем больше показов и выше трафик на сайте.
  • Гарантированные показы. В данном случае объявление находится снизу выдачи или справа от всей выдачи. В одном таком рекламном блоке может размещать до 4 объявлений. Для нахождения в гарантированных показах важна также релевантность поискового запроса и объявления. Подобное размещение является не столь заметным и выгодным, как специальное размещение. Но и цена будет ниже. При грамотной настройке трафик будет высоким.
  • Динамические показы. Находится реклама в текстовом объявлении – каждая страница под поисковой выдачей, кроме первой. Как и в случае с предыдущим вариантом, рекламный блок может вмещать до 4 публикаций. Подобное размещение привлекает к себе минимум трафика, но и цена будет минимальной.

Это основные виды поисковой контекстной рекламы, которая сможет приносить первых клиентов на следующий день после запуска.

Тематическая контекстная реклама

В этом случае реклама делает акцент на полное соответствие интересам пользователя. Контекстное объявление отображается не только на странице результатов поиска, но также будет находиться на различных тематических ресурсах, которые имеют высокий уровень посещаемости. Это могут быть различные узкоспециализированные блоки, новостные порталы, сайты по интересам и т. д. Критерии размещения объявлений полностью индивидуальны с учетом собственной целевой аудитории. При выборе площадки учитывается:

  • релевантность – качество ресурса по определенном направлении;
  • привлекательность – визуальная часть и тексты должны цеплять даже незаинтересованных пользователей;
  • ограниченность – количество рекламных объявлений больше, чем может вместить в себя место под тематическую рекламу.

Подобный вид контекстной рекламы является не менее эффективным, если проведена тонкая настройка.

Медийная контекстная реклама

Основной медийной рекламы является визуализация. Кроме текста, рекламный блок может содержать: видео, баннер, аудио, анимацию и т. д. Обычно работает такая реклама вместе с поисковой и тематической. Контекстные объявления находятся в поисковом ранжировании по запросу пользователя или на тематических ресурсах. Основной задачей этой контекстной рекламы является именно популяризация бренда. Есть несколько разновидностей медийной рекламы:

  • CatFish – находится в нижней части экрана по всей ширине страницы;
  • PopUnder – расположение агрессивного баннера, который всплывает при определенных действиях пользователя;
  • баннер-имитация – располагаются внизу страницы, внешне похожи на сообщения в социальных сетях, привлекают внимание пользователей;
  • Rich-media – появляются поверх основной страницы, размещают по середине основного экрана.

Яндекс и Google имеют специальные инструменты, предназначенные для создания и управления медийной рекламы. Система дает возможность транслировать рекламные кампании не только на основных страницах, но и партнерских сайтах. Такая реклама обладает широкими целевыми возможностями. Учитываются не только ключевые слова, но также демографические и социальные параметры.

Поведенческая контекстная реклама

Этот вид рекламы еще называют таргетинговым – этот вид рекламы, при котором показ контекстного объявления напрямую зависит от настройки персональной цели. Подобные объявления не просто появляются при запросе, а преследуют пользователя.

Сама поисковая система запоминает запросы посетителя, а уже на базе этой информации срабатывает таргетинг – пользователя встречает такие контекстные объявления даже в том случае, если не находится на тематическом сайте. Проводится тонкая настройка рекламных блоков для правильного выбора целевой аудитории: география, время, пол, возраст, интереса, тип устройства, клиентская база и т. д.

Поведенческая контекстная реклама активно пользуется маркетологами, т. к. направлена именно на целевого потребителя. Результат компании напрямую зависит от точных показателей продвижения продукта.

От чего зависит стоимость контекстной рекламы?

Рассмотрев все виды контекстной рекламы, многие интересует резонный вопрос: от чего зависит цена на клики? Глобально цена за клик зависит от 2 основных факторов: ниша и настройка компании. Ключевым параметром, который определяет эффективность или убыточность проведенной рекламной кампании является стоимость клика (РРС). Этот показатель определяет, какая сумма будет списывать с рекламного бюджета за переход по объявлению.

Рассмотрим два основных параметра, которые влияют на стоимость перехода?

  1. Ниша Чем выше конкуренция в определенной сфере, тем выше будет стоимость за один клик. К примеру, такие тематики, как: продажа квартир, строительство, автомобили, финансы и т. д. – самые дорогие по своей цене за клик. В некоторых случаях за специальное размещение здесь могут снимать от 100 до 500 гривен.

В это время предложения будут отбираться по принципу аукциона – самые дорогие будут показываться часто и в видных местах. Но опять же, все зависит от настройки. Если даже самое дорогое объявление будет собирать мало кликов, тогда поисковая система будет отдавать предпочтение более дешевому, но тому, которое кликают. Чем чаще показывают и кликают, тем меньше плата за один клик.

  1. Настройка компании Эффективность и стоимость напрямую зависит от того, насколько правильно выбраны ключевые слова, точный таргетинг, стратегия показов, группа размещения и прочие подобные параметры. Чтобы с каждым анализом снижать стоимость клика, нужна тонкая настройка, всегда сверяться со статистикой.

Учитывая эти два параметра, вы сможете грамотно настроить рекламную кампанию, и она будет приносить трафик с минимальными расходами.

Ключевые преимущества и недостатки контекстной рекламы

Вы уже знаете, как работает контекстная реклама, рассмотрим основные преимущества. Сразу важно отметить, что в отличие от рекламы на телевидении, СМИ и радио, контекстная реклама не вызывает раздражения у пользователей. Это одно из ключевых преимуществ. Это связано с тем, что пользователь будет сам провоцировать поиск информации и получать то, что он искал. Помимо этого, отметим следующие преимущества:

  • Целевая аудитория. Контекстная реклама работает исключительно с интересами и запроса человека, что позволяет еще на этапе ввода ключевого слова сегментировать аудиторию. То есть, если вы продаете автомобильное масло, то поисковая система не будет показывать объявление тем, что ищет пижаму «Пикачу».
  • Гибкая настройка. Есть возможность проведения тонкой настройки по месторасположению, часовому поясу, поведенческим факторам и другим параметрам. Сама система будет отбирать исключительно тех пользователей, которые напрямую соответствуют целевой аудитории услуги или продукта.
  • Клики за клиента. Вам не нужно платить определенную сумму за такую рекламу, т. к. плата взымается исключительно за реальные посещения. В это время сама система демонстрирует целый массив данных, которые дают возможность проводить анализ кампании и настраивать ее максимально эффективно, с минимальной суммой за клик.
  • Скорость настройки. Запустить небольшую рекламную кампанию можно даже за один день, а буквально через несколько часов уже получать первые результаты. Если сравнивать с поисковым продвижением, контекст дает моментальную отдачу. Быстрей может быть только Traff.org.
  • Разумный бюджет. Учитывая, что вы платите именно за реального клиента, то стоимость клика будет вполне доступной даже для малого бизнеса.

Если говорить о недостатках, то можно отметить только то, что есть непосредственная зависимость показа от бюджета кампании. Если сравнивать с тем же SEO-продвижением, когда попадание в ТОП-10 генерирует клиентов длительное время без обязательных плат. Также первоначальная настройка может существенно снижать эффективность кампании и повышать стоимость клика. Есть также ниши, в которых контекстная реклама не смогла себя зарекомендовать, как действительно эффективный способ продаж.

Заключение

Очевидно, что контекстная реклама – это эффективный способ привлечения трафика и продаж. Виды контекстной рекламы позволяют каждому подобрать подходящий вариант, отталкиваясь от личных целей и предпочтений. Все, что необходимо сделать – это провести правильную настройку, либо доверить это дело профессионалам. Если все будет сделано грамотно, тогда первые клиенты не заставят себя долго ждать. Но если допустить ошибки, можно буквально за день скликать весь бюджет на месяц.

Биржи статей: актуальность, разновидности и обзор самых популярных

Биржи статей – это профильные интернет-площадки, которые направлены организацию взаимодействия между заказчиком контента и исполнителем. Авторы могут продать статьи или писать под заказ, а владельцы сайтов и SEO-специалисты получить качественные тексты по техническому заданию с полным соблюдением параметров. Вместе со специалистами Traff.org попробуем разобраться, для чего нужны биржи контента, их разновидности, критерии выбора и ТОП-5 лучших.

Для чего нужны биржи контента?

Наполнение сайта уникальным контентом способствует естественному продвижению интернет-ресурса и приветствуется поисковыми системами Google и Яндекс. Трафик будет заходить не только по рекламным ссылкам, но также с органического поиска или сохраненных закладок, чтобы подобрать полезную и интересную для себя информацию. Биржи контента направлены на то, чтобы вы получали полезный контент, который будет читаться легко и понятно.

Владельцы сайтов и SEO-специалисты не всегда могут справиться с этой задачей самостоятельно, а также это требует много времени. Для этого на бирже контента есть те, кто готов выполнить эту работу за определенную плату. Сама биржа выступает посредником между авторами и заказчиками. При этом не только предоставляет возможность разместить заказ и провести оплату, но также помогает оперативно решить спорные вопросы.

Заказчик может быть уверен в том, что получает грамотный и уникальный текст с соблюдением необходимые параметров: тошнота, ключевые слова, водность и т. д. А сам автор гарантированно получаете плату за выполненный заказ. Биржа статей получает определенный процент за совершенную сделку.

Разновидности бирж контента

Несмотря на широкое распространение бирж статей, их можно условно разделить на несколько основных разновидностей:

  • Открытые. На них может зарегистрироваться каждый пользователь и брать заказы любой желающий, независимо от уровня профессионализма.
  • Полуоткрытые. Прежде чем начать работать, автор должен подтвердить собственную квалификацию – написать пробную статью, пройти тестирование или предоставить портфолио с собственными статьями.
  • Закрытые. На такие площадки принимают исключительно авторов с большим опытом работы, отзывами и хорошим портфолио.

Зависимо от типа площадки, отличается и стоимость услуг. Качество контента на закрытых порталов обычно выше, чем на открытых площадки. На отрытых площадках тексты могут соответствовать всем требованиям, но само содержание статьи может быть низкого уровня.

Краткий обзор ТОП-5 бирж контента

Advego

Российская биржа контента, где можно заказать не только тексты, но также есть возможность сделать заказ по фотографиям, графике, видео и другим услугам. Появилась биржа в 2007 году, поэтому принято считать одним из старожилов в индустрии контента на отечественном рынке. Привлекает внимание тем, что на бирже большое количество исполнителей, но небольшое количество контента в свободной продаже, если сравнивать с другими площадками.

Из-за высокой конкуренции наблюдается демпинг, поэтому можно встретить тексты по стоимости 50 центов за 1000 знаков без пробелов. А также есть большое количество исполнителей, готов работать по этой цене. Чаще всего качество полностью соответствует цене, поэтому если вы – заказчик и ищите контент высокого качества, тогда заказы по этой цене не смогут порадовать ценой.

Одном из преимущества биржи контента Advego можно считать широкий выбор разновидностей заказов: постинг, переводы, копирайтинг, рерайтинг, вирусный маркетинг и т. д. Особый вклад разработчики внесли в индустрии личным приложением по проверке уникальности. Также площадка предлагает различные сервисы проверки орфографии, определение семантического ядра и т. д.

Etxt

Одна из лучших бирж контента, которая предназначается для покупки и продажи контента. Преимуществом для вебмастеров и владельцев ресурсов является то, что здесь можно приобрести контент по лояльным ценам, а исполнителей – благоприятные условия работы. Есть возможность работать не под заказ, а когда душа пожелает и выставлять на свободный доступ.

По своему функционалу максимально схожа c TextSale и Advego, но отличается более приятным интерфейсом и высоким функционалам. Опытные копирайтеры часто уходят с этой биржи по причине, что наблюдается сильный демпинг – иногда есть заказы по 9 рублей за 1000 знаков без пробелов. Исключением являются настоящие гуру, которые уже годами работают на бирже и имеют свою клиентуру.

Важно отметить, что оценка уровня мастерства является одной из ключевых особенностей, по которой данная биржа стала настолько востребованной. Начинающие мастера могут пройти тест квалификации по одному из направлений: копирайтинг, рерайтинг, перевод и SEO-копирайтинг. Оценка проводится строгими модераторами, после чего устанавливается оценка: низкая, средняя или высокая.

Заказчики в поисках качественного контента могут при размещении заказа могут указывать требования к уровню квалификации исполнителя. По аналогии с Etxt, биржа имеет собственное программное обеспечение для проверки уникальности. Здесь самая низкая комиссия – по 5% из каждого участника сделки.

TextSale

По аналогии с Advego появилась биржа статей в 2007 году. Всего несколько лет потребовалось, чтобы собрать свыше 200 000 пользователей. Необходимо отметить, что данная площадка позиционирует себя не столько, как биржа копирайтинга, а как супермаркет уникального контента. Здесь насчитывается до 300 000 готовых статей, среди которых заказчик может подобрать подходящий вариант для себя. Исполнитель может писать по настроению и выставлять готовый материал на продажу.

Недостатком для исполнителей является то, что комиссия хоть и равномерно распределяется между исполнителями и заказчиками, но при формировании цены должен платить именно исполнитель. Учитывая количество контента, не чужд здесь и демпинг, поэтому в некоторые моменты цена может резко снизиться.

Преимущество в том, что здесь пользователь при желании может рекламировать свои услуги непосредственно на главной странице сайта. В среднем стоимость этого 1-2$ за сутки при размещении объявления в 50 символов. Учитывая интерфейс и количество текста, то не всегда ваше объявление будет видным.

Особым отличие на бирже TextSale является наличие рейтинга и звездочек. Математика здесь максимально проста: за каждое выполненное задание прибавляется +1 к рейтингу, а каждый уникальный отзыв – это еще +1 к рейтингу. А вот если будут отрицательный отзыв или неуникальный текст при проверке, то рейтинг резко обрушивается.

Администрация достаточно строгая к авторам. Чаще решения принимаются в пользу заказчиков. Запрещено передавать какую-либо информацию и запрещено свободомыслие, никогда нельзя упоминать имя конкурентов и т. д.

Text.ru

Биржа статей больше знакома SEO-специалистам и копирайтерам из-за сервиса проверки на уникальность и некоторые показатели текста: водность, спам, тошнота и т. д. Но, в первую очередь, это место работы для копирайтеров и заказа контента. Автором радует то, что ценовая политика здесь максимально разнообразна – можно взять заказы по минимальной цене, либо максимально достойные заказы. Есть большое количество возможностей работы с текстом непосредственно на площадке.

Относительно невысокие комиссионные выплаты, поэтому минимальное влияние на конечный заработок. Денежные средства выводятся достаточно быстро. Вместе с накопленным багажом выполненных работ, растет рейтинг исполнителя – чем больше качественных работ выполнено, тем выше репутация.

Единственный сервис, который четко разделяет между собой два направления – биржа рерайтинга и биржа копирайтинг, поэтому авторы с разным уровнем профессионализма сможет найти заказ под собственные навыки, умения и пожелания. Обладает достаточно удобным и неперегруженным интерфейсом, с которым каждый справится.

Если говорить о недостатках, то можно отметить: возможность блокировки статей, длительная модернизация, на размер комиссионных влияет рейтинг, сравнительно малое количество статей в свободном доступе.

ContentMonster

Одна из самых молодых бирж статей, которая появилась на свет в 2011 году. Отличается максимально простым интерфейсом, с которым разберется человек любого возраста. Но, если вы исполнитель и хотите начать работать на этой бирже, необходимо будет пройти вступительный экзамен, состоящий из 2 этапов: тест на 30 вопросов и написание пробного текста на 1000 символов. Обычно 1 из 10 кандидатов может пройти все экзамены. Если экзамен был провален, то повторить его сможете только через 3 месяца.

Такая политика достаточно хороша для заказчиков, т. к. здесь вы гарантированно будете работать с профессионалами. А для исполнителей такая политика способствует тому, что профессионалы здесь не сталкиваются с демпингом и конкурентами низкого уровня. Относительно невысокая комиссия биржи – всего 10%, но вся комиссия взимается с исполнителя, а заказчик ничего не оплачивает. Несправедливо, но такая политика.

Работать можно не только в рублях, как на большинстве других площадках, но также есть и другие валюты. Есть оплата за статьи фиксированная и за количество знаков. Наравне с другими площадками-гигантами присутствует собственная программа, которая предназначается для проверки текстов на уникальность Monster Antiplagiat.

Если говорить о недостатках, то можно отметить длительную проверку теста. Откровенно биржа максимально удобная для заказчиков, но не совсем удобная для исполнителей. Учитывая, что она нацелена на профессиональных авторов, они просто не хотят жертвовать своими 10%.

На что ориентироваться при выборе биржи статей?

Всегда появляются новые биржи контента, поэтому необходимо уметь самостоятельно подбирать подходящую площадку. А для этого нужно понимать, какая биржа может считаться хорошей. Специалисты Traff.org считают, что это место, где заказчик сможет получить контент высокого качества по техническому заданию, а исполнитель – высокую оплату за свою работу. Можно выделить несколько факторов:

  • возможность заранее оценивать заказчика или исполнителя по рейтингу или отзывам;
  • количество авторов на бирже – чем их больше, тем будет проще подобрать подходящего под нужную тематику;
  • стоимость – иногда биржи статей сами способствуют демпингу, поэтому нужно ориентироваться на средний чек;
  • интерфейс – он должен быть удобным, чтобы исполнителю было комфортно работать, а заказчику – легко найти автора по нужным параметрам;
  • арбитраж – надежная биржа обязательно должна обеспечить оперативно решение споров между исполнителем и заказчиком.

Если по всем этим параметрам площадка будет устраивать, тогда смело можно размещать проект. А если хоть один из критериев не дотягивает до нужного уровня, можно просто попытаться найти что-то другое.

Выводы

Учитывая, что уникальный и качественный контент – это основа органичного продвижения, либо может стать причиной попадания под фильтр, крайне важно ответственно отнестись к выбору площадки. Исполнителям необходимо найти место, где их будет уважать заказчик и администрация, а web-мастерам нужно найти площадку, где сами авторы заботятся о своей репутации. Прежде чем проходить регистрацию на одном из сайтов, необходимо внимательно изучить все условия и отзывы. Именно от этого будет зависеть конечный успех.

Работа с Яндекс.Вебмастер

Яндекс более известен как поисковая система, но это гораздо больше, чем просто поисковая система. Это технологическая компания, которая предлагает широкий спектр решений, включая инструменты Яндекса для вебмастеров, о которых мы поговорим в этой статье.

Инструменты Яндекса для веб-мастеров имеют ряд функций, связанных с мониторингом трафика, оптимизацией, отладкой и многим другим, что делает их полезной альтернативой аналогичным инструментам Google и Bing, а подключение к ним вашего сайта WordPress осуществляется быстро и просто. Но стоит ли вам это делать? А чем вообще занимается Яндекс? Вот то, о чем мы будем говорить.

Что такое Яндекс.Вебмастер?

Яндекс.Вебмастер — полезная утилита для разработчиков сайтов. Пользуясь данным сервисом, вы сообщаете поисковой системе Яндекс, что где-то в глубинах интернета появился сайт, на который было бы неплохо взглянуть. Отправной точкой, как всегда, будет регистрация аккаунта в Яндексе. Простыми словами — буквы, которые будет вашим именем для входа в систему. Здесь все просто.

Далее задача усложняется. Яндекс должен подтвердить, что сайт действительно ваш. Для этого они предлагают несколько способов манипулирования сайтом, подтверждая свои права. Мы рассмотрим этот момент более подробно позже. А сейчас поговорим об инструментах Яндекс.Вебмастера, об их преимуществах, и о том, как они работают.

Зачем нужен Yandex Webmaster?

Yandex Webmaster Tools предлагает множество разнообразных и полезных функций. Например, вы можете отслеживать запросы в Яндексе, в результате которых ваш сайт появляется в результатах поиска. Знание потребителя, которому адресован ваш сайт, является первым шагом к повышению рейтинга. Но также с Яндекс Вебмастером, вы сможете спланировать стратегию создания контента.

Что представляет собой сервис

Знаете ли вы, что представляет собой такой сервис, как Яндекс Вебмастер? Если вы увлекаетесь веб-разработкой сайтов, либо занимаетесь этим профессионально, то наверняка слышали о нем, но вряд ли работали близко.

Если говорить о сервисе, то Яндекс Вебмастер начал работать более 10 лет назад — в 2007 году. Это своего рода путеводитель для веб-разработчиков. Благодаря данному инструменту можно оптимизировать и продвигать свои страницы, выводить их на первые места в поисковых системах. Вы начинающий оптимизатор или у вас есть свой сайт? В этой статье мы подробно расскажем, как подключить яндекс вебмастер к сайту и как пользоваться инструментами сервиса.

Через этот сервис, Вы покажете поисковой системе Яндекс, с которой работает сервис, что у вас есть конкретный сайт, который будет продвигаться в поисковой системе. На самом деле нет ничего сложного в том, как добавить сайт в Яндекс Вебмастер. Вам потребуется сделать следующие маневры:

  • зарегистрироваться в системе;
  • зарегистрировавшись в системе, подключите свой сайт;
  • подтвердить свои права собственности.

Если у вас есть свой сайт, то обязательно зарегистрируйте его, а также подтвердите право собственности на сайт и продолжайте работать со своими инструментами. Но не все так просто. Если вы новичок, вам будет трудно разобраться в системе самостоятельно. И это займет довольно много времени. Поэтому я советую вам внимательно прочитать статью. Она содержит практические рекомендации — просто повторяйте все описанные действия, и проблем не возникнет.

Почему важно произвести добавление сайта в Яндекс.Вебмастер?

Сервис значительно сэкономит время и силы на анализ информации о ресурсе, о которых мы поговорим позже, а также поможет продвижению вашего сайта. После того как вы провели анализ, вы можете внести необходимые изменения в стратегию продвижения. Во вкладке Яндекс вебмастер личный кабинет, вы сможете посмотреть множество данных о сайте.

Вам будут доступны следующие данные о сайте:

  • вся общая информация;
  • количество страниц, отображаемых в поисковой системе;
  • вес внешней ссылки на сайт;
  • вес внутренней ссылки сайта;
  • даты, когда поисковые системы посещали сайт;
  • общее количество загруженных и проиндексированных страниц;
  • данные о тематическом индексе цитирования сайтов и многое другое.

Научившись работать с имеющимися в вашем распоряжении данными и правильно их анализировать, вы сможете легко обеспечить более быстрое и эффективное продвижение вашего сайта, привлекающего большое количество посетителей.

Теперь можно перейти к детальному изучению основных разделов и инструментов, представленных в панели вебмастера яндекс. Мы уверены, что данная информация будет для Вас полезна и после прочтения, Вы захотите узнать, как добавить сайт и в конечном итоге добавить сайт в яндекс.вебмастер.

Диагностика

Данный раздел позволяет диагностировать ваш сайт. Она дает вам всю важную и ценную информацию о том, как работает сайт. В частности, диагностика дает информацию о возможных ошибках и реальные советы/рекомендации по их устранению. Если прислушиваться к рекомендациям, исправлять ошибки, то можно повысить позиции своего сайта. В кратчайший срок, вы добьетесь того, что сайт будет находиться на более высоких позициях, а именно на первых страницах «поисковика».

В чем заключаются ошибки в диагностике сайта? Их довольно много.

Предоставляем вашему вниманию список основных «недостатков»:

  • нет мета-тэгов;
  • нет карты сайта;
  • нет robots.txt;
  • серверу требуется очень много времени для ответа;
  • региональная принадлежность сайта не указана.

При возникновении определенных проблем или трудностей все ошибки отображаются во вкладке «Диагностика». И там вы найдете ссылку с советами, которые подскажут, как исправить все недостатки на сайте как можно быстрее.

Безопасность и нарушения

На этой странице вы сможете увидеть следующие проблемы, такие как:

потенциальные угрозы, которые могут исходить от вашего сайта;

нарушения правил сервиса Яндекс.

Вас наверное интересует вопрос: «А что за угрозы и что это такое?». Угрозами являются вирусы, вредоносные кода и тому подобное. Нарушения мы не будем перечислять все, так как это займет много времени. Со всеми нарушениями поближе, Вы сможете ознакомиться в Webmaster. Вот основные и наиболее распространенные из них:

  • переадресация на другие источники;
  • некачественный контент, низкая уникальность;
  • не относящийся к делу текст;
  • плохое качество, плохое содержание, плохое качество содержания и тому подобное.

Поисковые запросы

В данном разделе вебмастер Яндекса предоставляет информацию о вашем сайте: историю поиска, последние поиски, предполагаемые запросы для вашего сайта. Можем подробнее рассмотреть, что делает каждая часть этой службы, работающей с запросами.

История запросов

В этом разделе вы можете узнать, сколько раз ваш сайт появлялся в поисковой системе при использовании определенных поисковых запросов. Вы также получите следующую информацию:

  • количество кликов пользователей;
  • средняя позиция отображения вашего сайта;
  • средняя позиция клика;
  • CTR click-through rate.

Обратите внимание! Присутствие сайта на странице поисковой системы, но только в том случае, если пользователь попал на эту страницу. К примеру, если сайт по запросу находится на третьей странице поиска, пользователь должен был попасть на эту страницу. Только в этом случае впечатление будет принято во внимание. Вы также можете просматривать статистику по каждому запросу.

Последние запросы

В соответствующей строке можно увидеть запросы, по которым сайт находится в топ-50 результатов поиска в сети Яндекс. Каждый запрос сопровождается набором данных, таких как: количество впечатлений, позиция в поисковой системе, количество раз, когда пользователь кликнул на запрос. К слову, если вам нужна информация о конкретном запросе, но ее нет, вы можете сами вручную добавить необходимый запрос.

После того как вам получится яндекс вебмастер подключить, вы можете добавить определенные запросы, которые наиболее важны для вас, и отслеживать результаты по ним в избранном. Вы также можете объединить нужные вам запросы в группы.

Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:

нажмите на раздел «Создать группу»;

добавьте запросы в группу. Это можно сделать двумя способами («Добавить фильтр» и отфильтровать, или «Загрузить запросы» и добавить вручную).

В этой статье я подробно расскажу, как добавить сайт в Яндекс Вебмастер. Хотите узнать что-то новое? Читайте ниже!

Как на Webmaster yandex ru добавить сайт?

В приложении Яндекс.Вебмастер можно добавить любой сайт, который работает на движке (WordPress, Joomla, Drupal и тому подобное) или сайт, размещенный на «голом» HTML.

Шаг 1. Если у вас еще нет учетной записи в Yandex, то потребуется создать ее. Если вы зарегистрированы в Яндексе, то войдите в любой сервис, к примеру, в почту.

Шаг 2. Нажмите на кнопку со знаком плюс — «Добавить сайт». Нажмите на кнопку «Добавить веб-сайт».

Шаг 3. Если вы добавите сайт, не указав протокол — site, Яндекс.Вебмастер решит, что речь идет о сайте https://site, то есть сайте, который работает по небезопасному протоколу http. Для того чтобы не ошибиться, просто скопируйте адрес главной страницы сайта из адресной строки браузера и вставьте его в поле формы. Введите адрес веб-сайта и нажмите кнопку «Добавить».

Шаг 4. Теперь подтвердите права на сайт. Существует несколько способов того, чтобы это сделать:

Вам потребуется добавить мета-тег в код главной страницы сайта;

Загрузить html-файл с указанным именем в корневую часть сайта;

Добавьте запись TXT в DNS домена;

Подтвердите WHOIS с помощью Яндекс.Паспорта.

Мы это делали для подтверждения разрешений сайта, загружая в корень файла (раньше можно было загружать txt-файлы, теперь только html-файлы).

Для такого метода, перейдите на вкладку HTML-файл и нажмите на соответствующую ссылку, чтобы загрузить файл подтверждения на свой локальный компьютер. Далее файл нужно загрузить в корень сайта, то есть туда, где находится файл index.php (сайт WordPress) или index.html (сайт HTML). В данном конкретном случае, мы использовали файловый менеджер хостинга.

Теперь необходимо проверить, загружен ли html-файл по указанной ссылке. Для этого нажмите на кнопку «Проверить».

С нашими советами, Вы можете провести настройку яндекс вебмастера и начать работать в удобном сервисе, который помог и помогает на протяжении многих лет огромному количеству веб-мастеров.

Яндекс метрика на сайт — что это такое и как работать с ней

Яндекс.Метрика — бесплатный сервис веб-аналитики, отслеживающий и составляющий отчеты о посещениях веб-сайтов. Яндекс метрика достаточно важный сервис, так как вы можете проверить время, которое пользователи проводят на сайте, количество переходов и тому подобное.

Начало работы с Яндекс.Метрикой

Для того, чтобы войти в аккаунт яндекс метрика, перейдите на сайт. Вас сразу перемещает на страницу с добавлением счетчика. Снизу экрана перед вами будет поворотная таблица. Если вы планируете анализировать единственный сайт, который оснащен соответствующим кодом, то в таблице вы увидите только его.

Обязательно посмотрите на проверку правильности работы счетчика. У графика и название появится кнопка обновлений. Зеленый цвет означает, что вы установили и настроили счетчик верно. Красная кнопка означает то, что вам следует проверить правильность установки счетчика.

Если с первого раза у вас получилось — поздравляем, вы можете кликнуть на название счётчика и вас автоматически перенесет в основной раздел. Если вы искали в поисковике информацию: «яндекс метрика как пользоваться», то информация представленная ниже будет полезна для вас.

Основные функции

Статистика посещений

Предлагаем познакомиться с основными функциями Яндекс.метрики для дальнейшей работы. В разделе «Статистика» суммируется вся информация о посещениях на вашем сайте. Посетители — общее количество посетителей за определенный период времени. Яндекс метрика счетчик посещений сайта — полезная функция, которая поможет следить за поведенческими факторами на вашем сайте.

Мы не уточняем информацию, за какой период времени можно получить соответствующую статистику, так как в верхней части экрана есть возможность изменить ее и выбрать отображение данных за неделю, месяц и год.

В статистике, вы можете узнать информацию о адресах страниц, последней поисковой фразе, источнике трафика, времени пребывания на сайте, отказах, глубине просмотров и о новых посетителях. Для тех, кто не знает, что означают представленные выше определения, мы подготовили короткие и точные ответы.

Новые посетители — количество новых посетителей по отношению к общему количеству посещений вашего ресурса.

Адрес страниц — позволяет вебмастеру получить информацию о том, сколько страниц было просмотрено.

Последняя поисковая фраза — этот пункт позволяет отследить, какая поисковая фраза была использована для перехода на сайт. Затем эту информацию можно использовать для проверки позиций сайта по этим запросам.

Источник трафика — график, отображающий статистику переходов на ресурс из различных источников (поисковые системы, прямые посещения, клики по ссылкам на сайтах или переходы из социальных сетей).

Время на сайте, отказы, глубина просмотра — среднестатистические показатели поведенческих факторов.

Думаем всем на начальных этапах было очень интересно просматривать этот пункт, так как с публикацией новой статьи, вы ждете новых посетителей из поисковых систем, и с нетерпением ожидаете информацию о том, по каким запросам был осуществлен переход.

Отчеты раздела

Фактически, этот раздел позволяет более детально ознакомиться со всеми данными, отображаемыми в разделе Сводка. Вы можете выбрать интересующий вас параметр, по которому хотите просмотреть статистику. Вы можете просмотреть информацию по возрасту, времени, проведенному на ресурсе, глубине просмотра и т. д.

Мы не будем подробно останавливаться на том, как пользоваться этим разделом Яндекс.Метрике, так как всю информацию о посетителях можно получить из «Сводки» и «Вебвизора». Вебмастер может сам выбрать, каким из пунктом ему удобней пользоваться.

Карты

Раздел «Карты» позволяет просмотреть информацию о том, в каких областях сайта пользователь совершил больше всего действий. Эта информация позволяет понять, насколько интересен ресурс посетителю, какие ссылки в меню и в тексте приносят наибольшее количество переходов. А также помогает понять то, насколько интенсивно просматриваются страницы.

Анализ данных позволяет веб-мастеру более тщательно проработать дизайн сайта, определить наиболее выгодное расположение ссылок и блоков. Этот инструмент очень полезен, и не стоит пренебрегать его возможностями в пользовании Яндекс.Метрики.

На наш взгляд «Вебвизор» наиболее необходимая функция в арсенале статистики Яндекс метрики. Перейдя в этот раздел, на вашем экране появится табличный вариант, который содержит более подробную информацию о посещениях вашего проекта.

Каждая из колонок отвечает за отображение конкретной информации. Вы можете узнать, откуда пришел реферал (поисковая система, прямой реферал или социальная сеть). Региональная привязка конкретного посетителя. Какая операционная система установлена на устройстве, и какой браузер использует человек.

Есть возможность отслеживания активности пользователя на вашем сайте. Вы можете узнать, в какой день совершился переход, информацию о том, сколько времени проведено на сайте, общее количество просмотров и просмотренных страниц. Вы также можете рассмотреть оценку активности, которая обозначена разноцветными кружками и сформированную алгоритмами поисковых систем.

Ну а главной функцией, по нашему мнению является то, что вы можете просматривать поведение пользователей на сайте. Запустить функцию можно кнопкой «Play», которая находится в верхней колонке таблицы. Вы сможете увидеть абсолютно любое перемещение пользователей на сайте, а также определить то, что заинтересовало или то, что отвергло пользователя при посещении.

Настройка Яндекс Метрики

Для детального ознакомления с Яндекс.Метрикой, вам потребуется правильная настройка. Именно сейчас об этом мы и расскажем.

Создание учетной записи

Первым шагом является создание учетной записи на сайте Яндекс.Метрики. Мы предоставим вам для яндекс метрики инструкцию. Вам будет предложено указать следующие данные: имя, фамилию, имя пользователя, пароль и т. д. Если у вас уже есть учетная запись, просто войдите на сайт Яндекс Метрики.

Настройка тегов

После регистрации и входа в систему вы попадете прямо на форму. На этом первом этапе необходимо создать тег отслеживания. Для создания вам потребуется принять условия использования, а также нажать на «Создать тег».

Далее вам потребуется задать следующие параметры:

  • Имя тега: Здесь должно быть назначено осмысленное имя тега. Это может быть, к примеру название компании или доменное имя.
  • Адрес веб-сайта: Вводится домен, который необходимо отслеживать. Если необходимо отслеживать данные из дополнительных доменов, их можно добавить, нажав на «+ Дополнительные адреса».
  • Получение данные только с указанных адресов: С помощью этой опции вы можете определить, могут ли другие домены отправлять данные (намеренно или ненамеренно) в ваши собственные отчеты. Рекомендуем всё же включить эту опцию.
  • Включение поддоменов: Если предыдущая опция отмечена, вы можете установить здесь, должна ли эта настройка применяться к вашим собственным поддоменам или нет. Если флажок не установлен, в отчеты будут включаться звонки с ваших собственных поддоменов.
  • Часовой пояс: Выберите часовой пояс для отчетов.

Теперь у вас появилась возможность активировать функцию «Воспроизведение сеанса, карта прокрутки, анализ формы». Функция позволит отслеживать повторы сеансов, тепловые карты прокрутки и тому подобное. Стоит учесть, что настройка имеет дополнительные последствия для защиты данных. Поэтому мы рекомендуем вам, в качестве первого шага оставить функцию деактивированной.

Настройка DSGVO

Справа от формы создания тега находятся опции для активации договора об обработке данных с Яндексом и анонимизации IP-адресов. Эти опции обязательно должны быть выбраны в Яндекс.Метрике.

Создайте метку

Для создания метки необходимо выполнить 2 шага:

  • Принять условия использования
  • Нажать на кнопку «Создать тег».

Выполните настройки кода отслеживания.

После создания тега вы попадете на страницу, где можно выбрать способ установки тега. На следующем этапе будет расписана информация об этом подробней. У вас появится возможность активации двух дополнительных отчетов, такие как анализ контента и электронная коммерция. В электронной коммерции вы можете активировать классическое отслеживание. При помощи анализа контента, вы можете измерить дополнительные показатели вовлеченности для собственного контента.

Для простоты использования, желательно оставить две опции деактивированными, так как при активации одной из них потребуются дальнейшие технические настройки. На этом этапе более важными являются параметры настройки в разделе «Дополнительные настройки»: у вас есть возможность выбрать подходящую валюту.

Здесь же можно настроить временные рамки сеанса. По умолчанию — как и в Google Analytics, здесь указывается 30 минут. Эта настройка означает, что существующая сессия будет считаться Яндекс Метрикой, как новая сессия после 30 минут бездействия. Это время может быть увеличено до 6-ти часов.

Далее вам предстоит ознакомиться с 6 настройками, которые непосредственно влияют на код отслеживания:

  • Отслеживание кэша в адресной строке браузера: Позволяет определить, должна ли Яндекс Метрика также отслеживать хэш URL.
  • Для сайтов XML: Если код отслеживания должен использоваться в XML-документах, это можно активировать с помощью данной опции.
  • Без переноса строк: Удаляет все переносы символов в коде отслеживания.
  • Информер: Если активирован, предоставляется возможность создания счетчика яндекс метрики и просмотров страниц, который затем отображается на сайте.
  • Альтернативная CDN: Обычно скрипт отслеживания Яндекса доставляется на mc.yandex.ru. При активации этой опции сценарий будет воспроизводиться с CDN cdn.jsdelivr.net. Это делается для того, чтобы обойти ограничения Яндекса в некоторых регионах.
  • Устаревший фрагмент кода: С его помощью можно определить, следует ли использовать старый скрипт Яндекса watch.js вместо tag.js. Обратите внимание, что старый скрипт не поддерживает некоторые функции.
  • Асинхронный код: Это поле видно, только если активен старый сценарий отслеживания. Это оптимизирует доставку старого кода отслеживания, чтобы он не блокировал рендеринг.

Какие именно настройки необходимо выполнить, зависит от конкретной цели. Включение отслеживания кэш-адресов довольно полезная функция и часто установка имеет смысл. Все остальное в большинстве случаев остается деактивированным.

Внутренняя SEO оптимизация сайта

Основа SEO – это внутренняя СЕО-оптимизация сайта. Она подразумевает работу над контентом (текст, изображения) страниц веб-ресурса. Задача – получить на выходе документ, который будет отвечать на запросы пользователей, а также помогать достигать высоких позиций сайта по интересующим запросам. Чтобы улучшить результат, требуется проведение внешней оптимизации, однако это тема для другой статьи.

Проведение первичной внутренней SEO-оптимизации актуально для владельцев Интернет-ресурсов, которые желают получить результат довольно быстро. Впрочем, на то, каким будет результат, влияет тематика сайта, его особенности, сетевая активность конкурентов и другие нюансы. В дальнейшем достигнутые позиции можно и нужно не только поддерживать, но и улучшать в виду высокой конкуренции в выдаче поисковых систем. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что продвижение сайта ведется постоянно. О том, как выполняется внутренняя СЕО-оптимизация сайта, поговорим в нашей статье.

Семантическое ядро – основа внутренней SEO-оптимизации

Работы по внутренней SEO-оптимизации должна начинаться с определения перечня ключевых слов. В дальнейшем сайт будет продвигаться именно с учетом этих ключевиков. Нужно сформировать СЯ (семантическое ядро), в которое войдут запросы разных типов, которые смогут привлекать и удерживать потенциальных покупателей.

Нужно определиться с низкочастотными, среднечастотными, высокочастотными запросами. Для этого можно воспользоваться Яндекс.Wordstat или использовать Google-Планировщик ключевых слов. Если предстоит работа с большим ядром, то для этого можно найти специальный парсер запросов.

При формировании СЯ составляется перечень запросов, по которым пользователь или потенциальный клиент будет находить сайт в поисковой системе. Эта информация является доступной для анализа в Google.Analytycs и в Яндекс.Метрика.

Исключение нецелевых запросов

Этот процесс занимает много времени, является трудозатратным. Профессионалы из области SEO-оптимизации выполняют такую работу вручную. В семантическое ядро не должны попасть нерелевантные ключевые слова (запросы, ответы на которые пользователи не смогут найти на Вашем Интернет-ресурсе).

Среди таких запросов:

  • Упоминание конкурирующих организаций.
  • Название товаров/услуг из Вашей ниши, которые не предоставляет Ваша компания.
  • Уточнения, привлекающие нецелевой трафик (к примеру, ключевые слова в которых содержится уточнение «бесплатно», «недорого» и др).
  • Упоминания стран, городов, где Ваша компания не предоставляет услуги.
  • Такую проверку нужно проводить, чтобы на сайт переходили исключительно целевые посетители. Если этого не сделать, то о хороших поведенческих факторах не может идти и речи.

Кластеризация ключевых слов

Под кластеризацией воспринимается разделение ключевиков на отдельные группы по темам. В этом случае рекомендуется придерживаться главного правила Google, который утверждает, что для одной страницы должна быть одна группа запросов. Таким образом, две страницы на сайте не могут отвечать на один и тот же запрос в поисковой выдаче. В противном случае между ними возникнет конкуренция, от чего позиции обеих страниц будут только ухудшаться. По этой причине, в процессе кластеризации, нужно не допустить размытия релевантности.

Распределение семантического ядра по статьям и разделам

Для эффективного распределения групп запросов по всему сайту, нужно создать карту релевантности, где будут учтены особенности выдачи поисковых систем с учетом разных типов ключевых слов. К примеру, если в запросе нет конкретики или уточнения, то он является информационным:

  • «Японские суши».
  • «Красное вино».
  • «Мобильный телефон» и др.

Для попадания в ТОП поисковой выдачи, под эти ключи нужно создать иформационную статью, которая будет полностью посвящена этой теме. В случае с коммерческими запросами ключевые слова будут другими:

  • «Заказать японские суши».
  • «Купить красное вино».
  • «Купить мобильный телефон недорого».

Как правило, в поисковой выдаче выше ранжируются страницы с товарами сайтов и услугами.

Оптимизация контента

Посетители из поисковых систем попадают на сайт именно благодаря контенту. По этой причине, при его создании важно учитывать интересы пользователей:

  • Тексты должны быть полезными для пользователя.
  • Тексты должны подробно отвечать на запрос пользователя.

Написание контента

Первое, что нужно понять, что копирование статей с других ресурсов, с целью размещения на собственном сайте – плохая затея. Это приведет только к снижению позиций с неоригинальным контентом. Алгоритмы поисковых систем с легкостью распознают неуникальный контент, поэтому перед тем как опубликовать статью, ее нужно проверить на плагиат. Для этого существуют различные сервисы. Один из самых востребованных сервисов для проверки уникальности текстов – Text.ru. Также у SEO-оптимизаторов популярностью пользуется сервис Advego Plagiatus. Уникальность текста не должна быть ниже 95%.

Показатель заспамленности текста

Внутреннее SEO сайта проводится комплексно, поэтому кроме уникальности текстов, нужно следить за показателями заспамленности. Не стоит пытаться уместить в текст максимальное количество ключевых слов. Из-за этого он станет нечитабельным, а также может повлечь за собой определенные санкции от поисковиков. Это санкции за переспам ключевыми словами. Для проверки текста, используются специальные сервисы, к примеру «Advego». Оптимальное значение частоты отдельных слов – до 2.5%, академическая и классическая тошнота – до 3.5 и до 9.0 соответственно.

По этим показателям можно понять насколько часто повторяются в тексте отдельные слова или словосочетания, что позволяет эффективно бороться с заспамленностью.

Водность текстов

Вода – это слова или предложения, которые не несут для пользователя никакой ценности. По сути, это слова, которые удлиняют текст ради текста. Если из текста удалить воду, то его суть никак не изменится. Для удаления воды можно воспользоваться услугами редакторов или корректоров. Также для этого существуют специальные сервисы, например Главред, которые проводят оценку качества текста, выделяют стоп-слова или ошибки в плане стилистики.

Внутренняя SEO-оптимизация не связанная с контентом

Далее мы поговорим о том, как проводится внутренняя SEO-оптимизация сайта не связанная с контентом, начиная техническим аудитом и файлом robots.txt, заканчивая дублями страниц, анализом юзабилити и т. д.

Технический аудит для выявления и устранения ошибок

Достаточно распространенная ситуация, когда естественный рост позиций Интернет-ресурса замедляется именно из-за технических ошибок. Они появляются по самым разным причинам. Наиболее распространенные из них:

  • Отсутствует первичная оптимизация (проводится на этапе разработки).
  • При доработке сайта, не были учтены требования СЕО.
  • Домен переехал.

Проведение технического аудита необходимо для поиска и исправления любых недоработок.

Файл robots.txt

Этот файл содержится в корневой папке сайта и именно от него зависит то, какие страницы Вашего сайта попадут в индекс поисковиков, а также попадут ли они в него в принципе.

Какие моменты важны при анализе, а также настройке файла robots.txt:

Для индекса должны быть открытыми все страницы на сайте, которые должны участвовать в поиске. Нельзя допускать попадания в индекс дублей страниц/контента. Нужно закрыть индексацию страниц, еще не наполненных контентом или созданных только для удобства пользователей. Страницы не индексируются мгновенно, так как поисковые системы затрачивают определенный период времени на отслеживание миллионов сайтов. Если недавно созданная страница вдруг не попала в индекс в течение нескольких часов, это еще не значит, что с файлом robots.txt есть какие-либо проблемы.

XML-карта

SEO внутренняя поисковая оптимизация предусматривает обязательную настройку sitemap.xml. Это позволит поисковому боту понять, какие страницы должны попасть в выдачу первоначально.

При помощи этого вспомогательного файла, бот определяет:

  • Расположение страниц.
  • Приоритетность.
  • Время, частоту обновлений.

Благодаря карте сайта можно получить дополнительный трафик в Google за счет поиска по фото и видео. Тег «image» указывает на изображения, которые должны быть просканированы поисковыми системами. Также в карте сайта можно указать дополнительные данные о видеоконтенте.

Зеркало сайта

Они предназначены для того, чтобы пользователь мог как можно быстрее найти Ваш ресурс. Самым ярким примером является ситуация, когда адрес сайта прописывается с «www» и без. Однако если проигнорировать «склейку», то поисковики воспримут два ресурса как разные и сочтут, что они дублируют контент друг друга.

Дубли страниц

Частичные и полные дубли могут нанести существенный вред ранжированию. Из-за них поисковые системы даже могут наложить фильтры на сайт. Самыми вредоносными в плане СЕО являются дубли главной страницы, так как именно на ней содержится основной ссылочный вес, распределяющийся по сайту перелинковкой.

Дубли страниц чаще всего возникают из-за автогенерации CMS или неправильной настройки редиректов. Чтобы найти дубли страниц, оптимизаторы пользуются поисковой консолью. Чтобы избавиться от дублей их можно просто удалить. Также оптимизаторы нередко закрывают дублирующие страницы от индексации, настраивают переадресацию.

Оптимизация метатегов

Мегатеги title и description заслуживают отдельного внимания.

Title. Этот метатег указывает на название страницы. Он используется как помощник для поисковика, указывает на то, какую тему раскрывает контент. Description. Данный метатег представляет краткое описание страницы. Текст description зачастую применяется в процессе формирования сниппетов в поисковой выдаче. Если метатеги дублируются, то это может привести к размытию релевантности. При создании метатегов нужно обращать внимание на их уникальность, в них должен содержаться основной ключевой запрос. Эти метатеги должны вкратце раскрывать основную тему страницы.

Настройка ЧПУ

ЧПУ – это человекопонятный URL. Они способствуют повышению удобства пользования сайтом, обеспечивают корректную работу поисковых систем (в адрес дополнительно входит ключ). Профессионалы рекомендуют пользоваться транслитерацией или английскими переводами. URL не должен быть длинным (до 5 слов).

Скорость загрузки сайта

Важнейший момент при внутренней СЕО-оптимизации, который влияет на конверсию Интернет-ресурса и поведенческие факторы. К слову, каждый владелец собственного сайта равно или поздно приходит к необходимости улучшения поведенческих факторов на сайте при помощи специализированных организаций. Сегодня существует много таких компаний, однако они предлагают услуги разного качества. В 2021 году одним из лидеров рынка в этой нише является компания traff.org, которая обеспечивает уникальные посещения с поведенческими факторами для любых сайтов. В работе используются гибкие настройки с учетом графика: равномерный, кастомный или случайный. Можно задать настройки на получение уникальных посещений по поисковым запросам, прямым заходам, переходам из социальных сетей или площадок.

Нужно понимать, что каждая лишняя секунда ожидания пользователя на сайте до загрузки контента – это риски потери потенциальных клиентов. Для повышения скорости загрузки сайта специалистами проводятся работы по оптимизации кода (удаление JS, блокирующего рендеринга). Все ключевые элементы контента и стили должны загружаться в первую очередь.

Внутренняя SEO-оптимизация сайта – заключение

Мы рассмотрели лишь важные работы по внутренней оптимизации Интернет-ресурсов. Также к числу обязательных моментов можно отнести удаление вредоносных кодов, снятие фильтров, анализ юзабилити, визуальное оформление, корректная обработка ошибки 404, работа с битыми ссылками и т. д.

Важность SEO-оптимизации ни в коем случае нельзя недооценивать, ведь от нее зависит то, какие позиции будет иметь Ваш сайт в поисковых системах, насколько привлекательным ресурс будет для поисковиков и пользователей.

Внешняя SEO оптимизация сайта

Для чего требуется внешняя СЕО оптимизация сайта? Для понимания сути вопроса необходимо разобраться, каким образом вообще продвигается сайт в сети. Ежедневно миллионы пользователей Интернета ищут информацию в Интернете с помощью различных поисковых систем.

Они публикуют запрос в поле поиска и получают прямые или связанные с ним ответы. Поисковые системы обычно ранжируют первую десятку ответов на странице. Чем выше рейтинг вашего сайта, тем больше потенциальных клиентов вы сможете привлечь.

Владельцы веб-сайтов ежедневно усердно работают над улучшением рейтинга своих сайтов в поисковых системах. Хотя алгоритмы, используемые поисковыми системами для ранжирования сайтов, являются секретной формулой, сами собственники сайтов могут многое сделать для повышения рейтинга web-ресурсов.

Ряд факторов определяет, насколько хорошо ваш сайт может быть оптимизирован для повышения его рейтинга. Факторы были разделены на внутренние и внешние. Специалисты по SEO компании Traff.org отлично разбираются в том, как работают эти факторы, и поэтому могут помочь продвинуть ваш сайт в поисковых системах.

Что такое SEO и почему она так важна

Любая информация о создании успешного веб-сайта будет использовать термин «поисковая оптимизация» (Search Engine Optimization). SEO определяет, насколько легко или сложно поисковым системам найти и проиндексировать ваш сайт.

Идея использования ключевых слов достаточно проста и понятна, но некоторые другие концепции SEO могут быть довольно затруднительными для понимания обычному пользователю. Очень часто люди обобщают понятия внутренней и внешней оптимизации, поэтому мы подумали, что пора попытаться объяснить, в чём разница.

Для начала вам нужно знать, какие виды оптимизации владелец сайта может сделать непосредственно с самим ресурсом, а какие – с внешним окружением. Если разъясняться простыми словами и оперировать доступными терминами, внутреннее или локальное SEO — это то, что вы делаете со своим сайтом, чтобы поисковые системы могли его легко найти.

SEO оптимизация внешняя, в свою очередь, включает в себя рекламу, а также любые дополнительные действия, которые вы проводите и реализуете «за пределами» своего сайта. Это должно привести к улучшению ранжирования web-ресурса, что благоприятно скажется на его расположении в ТОП запросов поисковых систем.

Очень важно понимать, что использования какого-либо одного способа СЕО-оптимизации будет малоэффективным. Даже самый качественный в плане юзабилити и внешнего оформления ресурс с идеальным и постоянно обновляемым контентом может «проваливаться» в выдаче поисковиков из-за того, что внешние факторы оптимизации мало применялись и наоборот.

Только в комплексе принятых мер по продвижению и раскрутке сайта в сети ваш ресурс постоянно будет в ТОПе запросов. Это важно помнить каждому собственнику, желающему максимально реализовать потенциал своего интернет ресурса.

Внешняя оптимизация – основные понятия

Внешняя оптимизация включает в себя любые действия, которые вы производите с целью повышения репутации сайта в поисковых системах. Основными направлениями внешней оптимизации являются:

  • создание качественного контента;
  • создание ссылок на ваш сайт на других ресурсах.

Ваш сайт априори не будет работать с максимальной эффективностью, если пользователи не смогут найти на его страницах достоверную и полезную информацию. Помните, что любого человека интересует, прежде всего, отвечающая его потребностям информация.

Хороший контент обслуживает цифровые потребности максимально возможного количества соискателей информации. При этом создание трафика на ваш сайт очень важно, но не менее важно качественное наполнение ресурса.

Входящие ссылки на ваш сайт, расположенные на внешних ресурсах, играют определяющую роль. Важно понимать, что чем большее количество людей упоминает ваш ресурс, тем выше его рейтинг в популярных поисковых системах.

Качественные ссылки и площадки для их размещения, подобранные с учётом специфики сайта в достаточном количестве, имеют решающее значение. Они должны быть глубокими, чтобы с их помощью пользователь смог попасть не только на главную, но и на внутренние страницы вашего сайта.

Важность внешней оптимизации

Каким образом сделать сайт авторитетным и видимым среди множества конкурентов в сети? Наиболее эффективный способ заключается в создании наращивании ссылок на ресурс, которые могут быть размещены в социальных сетях, на тематических сайтах, на новостных ресурсах и так далее.

«Вес» и важность оптимизированного ресурса будут постепенно расти при обработке ссылок поисковыми системами Гугл и Яндекс. Чем больше доноров, тем выше будет котироваться ваш ресурс в итоговой выдаче запросов.

При этом количество ссылок ни в коем случае не заменяет их качества. Необходимо помнить, что внешняя оптимизация может обеспечить требуемые результаты тогда, когда число ссылок и их качество находятся в полной «гармонии».

Ранжирование доноров также является важным моментом, который определяет финальное ранжирование сайта-акцептора. Плохие с точки зрения ранга ресурсы могут стать причиной «падения рейтинга» продвигаемого сайта, в то время, как «авторитетные» будут поднимать web-ресурс в выдаче.

Именно по этой простой причине в процессе продвижения специалисты должны тщательно выбирать ресурсы, которые станут донорами ссылок, а также форумы, новостные сайты, доски объявлений и прочие ресурсы, «отсеивая» потенциально ненадёжные из них.

Какими же бывают ссылки и в чём их основные различия?

Внешние ссылки: основные типы и отличия

Создание ссылок — это процесс, в результате которого «указания» и «перенаправления» на ваш сайт находятся в любом другом месте в Интернете. Важно понимать, что, хотя любая ссылка из авторитетного источника за пределами вашего сайта хороша, необходимо работать над тем, чтобы получить её естественным образом.

Поисковые системы придают больший вес определённым видам ссылок. Например, ссылки на ваш веб-ресурс могут быть размещены на определённом количестве индексных сайтов. Вы также можете получить ссылку, когда кому-то нравится то, что вы написали, и они упоминают ваш сайт на своём сайте.

Поисковые системы будут рассматривать эти две ссылки и давать «больше очков» за вторую, потому что она была органической. Анализ ссылочной массы, который проводится специалистами компании Traff.org позволит выделить «правильные» сайты для размещения таких ссылок, как:

  • Anchor link. Анкорные ссылки также известны, как «гиперссылки» или ссылки «в тексте». В любом тексте они выглядят как вполне тематические слова или выражения, органично вплетаясь в структуру статьи. Вы можете узнать такого типа ссылку по выделению синим (как правило) цветом и нижнему подчёркиванию. Чтобы повысить релевантность оптимизируемого сайта, вы можете ввести в анкор ключевые словосочетания.

  • Anchorless link. Безанкорная ссылка уже не является гармоничной частью текста. Она выглядит в виде полного адреса продвигаемого сайта (http://…). Как правило оформляется такая ссылка в виде предложения пользователю зайти на продвигаемый ресурс «по адресу». Как показывает практика, такого рода ссылки хуже воспринимаются пользователями и переход по ним осуществляется реже.

  • Subject link. Субъектная ссылка представляет собой любого типа обратную ссылку, которая размещается на схожих тематических ресурсах, которые могут быть связаны с продвигаемым сайтом. Примером может быть ссылка на интернет магазин туристического направления в блогах любителей активного образа жизни, туристов, путешественников.

  • Eternal link.. «Вечные» ссылки являются для абсолютного числа поисковиков более высоко ранжируемыми с хорошим авторитетом. Ссылки находятся в статье всё время, пока она есть на ресурсе и практически всегда они внедрены естественно для лучшего восприятия потенциальным читателем.

  • Rental link. Ссылка «напрокат» является платным вариантом продвижения сайта. Она действует только строго определённый временной отрезок, который необходимо заранее проплатить. По мнению многих специалистов такого формата ссылки достаточно «спорные» в плане эффективного продвижения ресурса.

Дело в том, что поисковые системы до определённого времени считают их достаточно надёжными с высоким уровнем авторитета. При этом после удаления такой ссылки сайт очень часто получает «предупреждение» или даже «бан» поисковиков. Здесь уже всё будет определяться уровнем доверия к сайту-донору от Google и Yandex.

Внешняя СЕО оптимизация – основные способы

Создание пресс-релиза – неплохой способ продвижения сайтов посредством внешней оптимизации. Например, каждый раз, когда вы добавляете что-то важное, интересное или впечатляющее на свой сайт, вы можете отправлять новости об этом на соответствующие ресурсы.

Каждый новостной сайт, который оценит информацию и решит в конечном итоге разместить ваш пресс-релиз, предоставит обратную ссылку на ваш сайт с высоким рейтингом и рангом. Естественно, это относится к ресурсам, которым «доверяют» основные поисковые системы.

Социальные сети представляют собой довольно эффективный вариант для продвижения ресурса с хорошими финальными перспективами. Выбирая социальные сети, нужно не забывать отфильтровывать разного рода рекламный спам в пабликах, постах, комментариях и так далее.

Примером может служить сообщение в блоге с прямой ссылкой на продвигаемый web-ресурс. Ссылки в постах и комментариях также могут использоваться для внешнего продвижения при условии, что они относятся к сообщениям, которые подходят под тематику вашего сайта.

Специалисты рекомендуют не пренебрегать этим способом и пройти регистрацию во всех популярных социальных сетях. Далее потребуется «скомбинировать» их с вашим ресурсом, который необходимо оптимизировать, и время от времени создавать публикации со ссылками.

Другими популярными вариантами внешней оптимизации являются:

  • Тематические интернет-сайты. Достаточно много экспертов сходятся на мысли, что тематические интернет ресурсы имеют огромный потенциал в плане развития нового сайта. При правильной работе использование тематических сайтов может быть гораздо эффективнее, чем, например, продвижение за счёт соцсетей.

Помните, что сообщения в ленте социальных сетей относительно быстро теряют актуальность из-за постоянного обновления новостей. Тематические сайты, в свою очередь, не теряют популярности всё время своего существования, при этом посещаемость их страниц постоянна и стабильна.

  • Обмен ссылками. Достаточно противоречивый вариант для процессов внешней СЕО-оптимизации. Заключается в том, что ссылки наращиваются искусственным образом, однако основной проблемой является то, что в последние годы поисковики стали гораздо «умнее» в плане выявления такой ссылочной массы. Штрафы и баны – это не то, что вы хотели для своего ресурса, не так ли?

  • Справочники. Справочные ресурсы в сети включают довольно информативные и интересные сервисы-каталоги, которые могут предложить подходящих «доноров», полезных для эффективного продвижения вашего ресурса.

  • Форумы. Неплохой вариант создания ссылок, основным достоинством которого является полная бесплатность и хорошее ранжирование. Обращайте внимание, что ссылки желательно размещать на тематических форумах, иначе велика вероятность того, что они будут идентифицированы, как спам.

  • Контекстная реклама. Специалисты считают, что GoogleAds является источником продвижения любых ресурсов. Поисковики будут получать информацию от ваших посетителей, производя анализ глубин просмотра сайта, затраченное время на нахождение на сайте, наличие ответов на запросы пользователей и так далее.

  • Сеть PBN. В последнее время достаточно распространены Private Blog Networks, представляющие собой разветвлённую сеть ресурсов, ссылающихся на сайт, который вы продвигаете. Использование Private Blog Networks позволяет существенно повысить рейтинг раскручиваемого сайта и повысить его рейтинг среди поисковых алгоритмов.

Заключение

Внешняя СЕО-оптимизация должна проводиться одновременно с внутренней оптимизацией – это основной постулат эффективного продвижения и органического развития любого web-ресурса. Какого бы типа ни был ваш web-ресурс, он должен отвечать определённым запросам поисковых систем в плане органичности, информативности и пользы как по содержанию, так и при внешней оценке (с сайтов-доноров, тематических ресурсов, форумов и социальных сетей).

SEO-продвижение своими руками: основные этапы и особенности

SEO-продвижение своими руками – это комплекс работ над сайтом, которые направлены на улучшение видимости сайта в поисковом ранжировании. Проводится внутренняя и внешняя оптимизация ресурса, чтобы повысить трафик на сайте, увеличив количество посетителей.

Но важно учитывать, что SEO-продвижение самостоятельно выполнять достаточно сложно, т. к. необходимо учесть свыше 200 факторов ранжирования в Google и Яндекс, работать без остановки в течение 3 месяцев и более, постоянно контролировать тренды поисковых систем, глобально менять алгоритмы и вникать в различные трудности. Это достаточно сложно, но рассмотрим основные этапы – пошаговое SEO-продвижение сайта с подробным изучением каждого этапа.

7 этапов самостоятельного SEO-продвижения

Этап № 1: изучите интернет-ресурс и проанализируйте конкурентов

Если думаете, с чего начать SEO-продвижение сайта, начните с изучения целевого ресурса и конкурентов. Если не будет полного погружения в тематику ресурса, то достигнуть положительных результатов продвижения фактически невозможно. Нужно провести детальный анализ сферы, чтобы понять потребности клиента и особенности продукта.

При анализе конкурентов необходимо будет оценить, насколько сложно попасть в ТОП-10 выдачи поисковика. Если конкурентов немного и сайты в выдаче низкого качества, то вы сможете продвинуться на первые строчки поисковой выдачи. Но есть и обратная ситуация, когда сайты высокого качества и в этом случае пошаговая инструкция самостоятельного SEO-продвижения вряд ли станет помощником, т. к. сложно добиться результатов в столь жесткой конкуренции.

В любом случае нужно проводить анализ ниши и конкурентов, а уже на базе этого проводить дальнейшие работы.

Этап № 2: сбор семантического ядра и кластеризация

Новички, проводя SEO-продвижение сайта самостоятельно, часто игнорируют этот этап, не уделяя ему должного внимания. Это ошибка, т. к. данный шаг является основой для всех дальнейших действий.

На этом этапе нужно собирать всевозможные ключевые слова, по которым будет проводиться продвижение ресурса. После этого проводится их кластеризация – они разделяются по группам. Все ключевые слова должны иметь собственную посадочную страницу, на которой будет продвигаться определенная фраза, если она уже есть на сайте.

Собирать семантическое ядро рекомендуется при помощи программы KeyCollector. Ее использует большинство SEO-специалистов. Процесс сбора семантического ядра выглядит следующим образом:

  • подготавливается маска для парсинга (самые высокочастотные запросы, которые могут состоять из одного или нескольких слов);
  • по подобранным маска собирается список ключевых фраз;
  • чистка предоставленного семантического ядра – необходимо убрать фразы, которые не подходят к вашему сайту;
  • сбор частотностей каждого из ключевых фраз;
  • распределения семантического ядра по группам.

Если проводите SEO-продвижение своими руками, нужно учитывать некоторые нюансы: выбирайте не только высокочастотные, но также средне- и низкочастотные ключевые слова. Также в семантическом ядре должны быть только те фразы, которые соответствуют тематике сайта.

Этап № 3: создаем структуру сайта и определяем целевые страницы

Предыдущие два варианта нам предоставили необходимую информацию о конкурентах и их преимуществах, а также есть список нужных ключевых слов, по которым будет проводиться продвижение. Можно приступать непосредственно к работе.

Тщательно разработайте структуру сайта, чтобы каждый кластер ключевых слов имел свою посадочную страницу. Учтите, что в будущем структура может дополняться различными разделами и страницами. Правильно созданная структура позволяет решать одновременно несколько задач:

  • решает проблемы пользователей, улучшая поведенческие факторы;
  • повышается скорость индексации сайта, т. к. роботам будет проще найти информацию;
  • позволяет охватывать максимальный объем семантического ядра.

Если самостоятельно проводить SEO-продвижение и не уделить достаточно времени созданию структуры, придется в будущем постоянно возвращаться к данном вопросу. Необходимо отметить, что на современных CMS легко можно внедрить любую желаемую структуру.

Этап № 4: техническая оптимизация

Даже если вы пытаетесь изучить, как научиться SEO-продвижению, на этом этапе невозможно обойтись без программистов. Интернет-ресурс должен соответствовать всем техническим требованиям Google и Яндекс, поэтому нужно провести целый комплекс работ:

  • создать и настроить robot.txt, в которых нужно закрыть от индексации поиск на сайте, страницу корзины и авторизации;
  • создайте и настройке карту сайту для индексации страниц поисковой системой – sitemap.xml;
  • проведите настройку страницы ошибки 404;
  • нужно провести настройку всех необходимы редиректов;
  • установка и настройка сертификата SSL – важный этап, т. к. все сайты из ТОП-10 работают по защищенному протоколу;
  • адаптация дизайна сайта под мобильные устройства – обязательно наличие мобильной или адаптивной версии;
  • настройка понятного для человека URL – адрес страницы, который будет понятен, а идеально – с ключевым словом;
  • добавление иконки сайта, которая будет демонстрироваться в выдаче и на вкладках браузера;
  • ускорение работы сайта – это имеет непосредственно влияние на поисковое ранжирование;
  • установка атрибута rel=“canonical” на страницы, которые имеют одинаковый контент, чтобы поисковая система не расценивала его, как дубль;
  • установка мета-тегов <meta name="robots" content="noindex"> на страницах, которые не должны индексироваться поисковыми системами.

И это только основные технические аспекты, которые обязательно должны быть на каждом интернет-ресурсе. Во время проведения технического аудита, могут быть определены дополнительные проблемы, требующие вашего внимания или профильного программиста.

Этап № 5: оптимизация контента при самостоятельном SEO-продвижении сайтов

Контент является ключевой составляющей во время SEO-продвижения сайта. На этап этапе нужно разместить на сайте контент: тексты, статьи, изображения, ссылки на похожие материалы и т. д. Если у вас коммерческий проект, необходимо описание для карточек товаров, фотографии (желательно авторские), условия доставки, конверсионные элементы и т. д.

Размещать необходимо исключительно авторский контент, т. к. при использовании чужих текстов, изображений и прочего контента, есть вероятность попасть под блокировку и тогда самостоятельное SEO-продвижение будет завершено. При размещении контента нужно работать с мета-тегами:

  • Title. Это заголовок страницы, которые находится в поисковой выдаче. В нем указывается основная информация, что находится на странице.
  • Description. Краткое содержание страницы, аналогично попадает в описание в поисковой системе. Обычно здесь размещается все, что не вместилось в Title. Иногда заменяется текстом со страницы.
  • Keywords. Список ключевых слов, которые использовались в тексте. Но нужно учитывать, что с 2005 года этот мета-тег не учитывается при поисковом ранжировании.

При правильной оптимизации контента и качественном его исполнении, он сможет положительно повлиять на поисковое ранжирование.

Этап № 6: установка вебмастера и системы аналитики

Данный этап проводится в том случае, когда внутренние работы и оптимизация были проведены и сайт открыт для проведения индексации. Интернет-ресурс регистрируйте в службах аналитики: Google Analytics и Яндекс.Метрика. Эти инструменты предназначаются для контроля посещений и поведения людей на ресурсе. На базе этой информации можно будет узнать, что делает пользователи на сайте, какие моменты заставляют выходить из сайта, что мешает делать заказ и т. д. На базе всей этой информации можно существенно улучшить поведенческие факторы и увеличить посещаемость сайта.

Этап № 7: проведение внешней оптимизации

Если вы изучаете, как сделать самому SEO-продвижение сайта, не стоит забывать не только о внутренней, но и внешней оптимизации ресурса. Подразумевает под собой получение ссылок на свой сайт от внешних ресурсов. К ней необходимо приступать исключительно в том случае, если были завершены все базовые внутренние работы.

Внешние ссылки являются одним из самых влиятельных факторов на продвижение ресурса. Только важно учитывать, что положительный результат сможет обеспечить только аккуратно внешнее продвижение, в противном случае можно попасть под фильтры поисковых систем. Существует несколько разновидностей ссылок:

  • арендованные – работают только то время, пока вы за них платите;
  • вечные – оплачивают один раз и находятся всегда;
  • крауд-ссылки – модное направление, при котором ссылки проставляются на разных форумах, сервисах с вопросами/ответами и т. д.

Важно, чтобы ссылки выглядели естественно, иначе могут только навредить ресурсу. Если придерживаться всех этих шагов, то можно достигнуть положительных результатов и непрерывного роста трафика. Но помните, что самостоятельное SEO-продвижение должно быть непрерывным с аналитикой и поиском «узких» точек для роста.

Преимущества и недостатки проводить SEO-продвижение самостоятельно

Многих интересует самостоятельное SEO-продвижение. Специалисты компании Traff.org выделил несколько основных преимуществ:

  • Экономия денег. Обращаясь к профессионалам, над сайтом будет работать команда профессионалов, которым нужно платить. На начальных этапах развития ресурса не у всех есть возможность удовлетворять такие расходы.
  • Ответственный подход. Если хочешь сделать хорошо – сделай сам. Это знают все, но не всегда это актуально. Преимущество в том, что так ответственно к работе никто кроме вас не будет относиться к сайту, а для профессиональный SEO-специалистов – это просто очередной проект.
  • Постоянное обучение. Изучая пошаговые инструкции самостоятельного SEO-продвижения сайта подразумевают постоянное обучение. Вы будете разбираться в нюансах продвижения, поэтому, даже если в будущем над сайтом будут работать специалисты, вы сможете контролировать процесс.

Если говорить о недостатках, то можно отметить недостаток знаний для качественного проведения работ и отсутствие гарантии результата. Ведь если вы обратитесь в профильную компанию, вы будете платить исключительно за результат, следовательно, гарантированно будут расти позиции и трафик. При этом нужно понимать, что самостоятельное SEO-продвижение отнимает много сил и времени.

Заключение

Очевидно, что SEO-продвижение своими руками по пошаговой инструкции обычно проводится на начальных этапах развития проекта. Куда более рациональней заниматься другими задачами, связанными с бизнесом, а продвижение доверить профессионалам. Даже при доскональном изучении всех инструкций, делая шаг за шагом, вы не сможете добиться идеальных результатов – дело в том, что без должного опыта невозможно будет учесть все нюансы и тонкости продвижения.

При этом алгоритмы постоянно меняются, под них нужно адаптироваться. Профессионалы в силу своей профессии продолжают обучение и учитывают все эти факторы. Если вы хотите начать получать посещения на сайт максимально оперативно, обратитесь за помощью к специалистам компании Traff.org. Они предоставят консультацию по всем интересующим вопросам.

Усиление ссылок – эффективный способ внешней оптимизации

Ссылочное продвижение – основа внешнего SEO-продвижения сайта в поисковом ранжировании. Web-мастера стремятся покупать ссылки на продвигаемый сайт на авторитетных ресурсах. Обычно делают закономерную ошибку, считая, что чем больше, тем лучше. Изменения алгоритмов поисковых систем привело к тому, что Google и Yandex берет во внимание полезные ссылки – тем, по которым кликают и переходят, а не просто «висят» на авторитетном ресурсе. С этой целью используется усиление ссылок.

Методика усиления ссылок в SEO-продвижении заключается в имитации кликов роботами или клики живыми людьми на сайтах-донорах. Наличие переходов делает ее для поисковой системы полезной, следовательно, она будет способствовать продвижению ресурса. Рассмотрим актуальность усиления ссылок переходами, методы усиления и рекомендации для естественного увеличения переходов.

Актуальность усиления ссылками для поискового продвижения

Алгоритмы поисковых систем проводят глубокий анализ каждой ссылки, которая направляет на определенный ресурс. С целью повышения эффективности, были подключены поведенческие факторы. Только в том случае, если по ним будут переходы, пользователь будет оставаться на целевой странице определенное время, тогда она будет иметь вес в глазах поисковиков. В остальных случаях, она может быть не просто бесполезной, но и негативно отразиться на внешней оптимизации ресурса.

Перед web-мастерами стоит вопрос: купить несколько полезных и дорогих, либо сотни дешевых ссылок. Учитывая текущую ситуацию с поисковыми системами, которые все больше фильтруют отрицательные ссылки, приобретения сотен дешевых бесполезных приведет к серьезным санкциям от Google и Yandex. В лучшем случае, не будет результатов продвижения, а в худшем – вылет из поискового ранжирования.

Оптимально купить несколько дорогих ссылок, разместить их на страницах авторитетных ресурсов с уникальным и интересным ресурсом. Это будет способствовать естественному повышению переходов, а также дополнительно можно провести искусственное усиление ссылок переходами при помощи сторонних ресурсов, например, сервис Traff.org. При правильном подходе, это будет гарантировать стабильное повышение позиций без риска санкций от поисковых систем.

Основные способы усиления ссылок

Есть 3 основных метода, грамотное использование которых дает возможность получить желаемых результат:

  • Стандартное продвижение. Заключается в покупке качественных ссылок, создавать уникальный контент и ждать естественного потока пользователей. К сожалению, данный способ редко обеспечивает желаемые результаты.
  • Биржи фрилансеров. Суть заключается в найме фрилансеров, которые будет работать над поведенческими факторами. Необходимо создать задание с переходом на определенную страницу, изучение статьи и кликнуть по определенной ссылке. Для поисковых систем это будет естественный переход.
  • Работа со специальными сервисами. Есть специальные сервисы, которые работают над поведенческими факторами. Пользователю достаточно просто зарегистрироваться, создать кампанию и добавлять анкоры, которые необходимо усилить. Есть автоматический и ручной режим работы. Второй способ гарантирует увеличение роста позиций по определенному запросу.

Третий метод является наиболее эффективным, но и потенциально опасным. В том случае, если доверять сомнительным сервисам с низкой репутацией, можно просто «утопить» сайт. Но, доверяя профессионалам, вы сможете провести усиление ссылок переходами, которое будет естественным для поисковых роботов, следовательно, эффективным для продвижения.

Как работают сервисы по усилению ссылок?

Помимо того, что сервис искусственно «нагоняет» пользователей на нужный ресурс и создает эффект интереса, проводится полноценный анализ контента:

  • оценивается, насколько удобно размещена ссылка для пользователя на ресурсе-доноре;
  • учитывается, как она указана – изображение, текст, непосредственно ссылка, насколько это всего выглядит органично;
  • насколько ссылка, расположенная на ресурсе, будет релевантной тематике текста, страницы и сайта в общем;
  • насколько удобной является информационная страница и насколько сайт вызывает доверие.

Такой комплексный подход способствует тому, что усиление ссылок переходами с помощью сторонних сервисов – это эффективный способ внешнего SEO-продвижения, на который корректно реагируют поисковые роботы. Но учитывайте, что доверять можно только профессионалам, т. к. дилетанты могут просто испортить даже те результаты, которые вы достигли до этого.

Рекомендации по улучшению поведенческих факторов при ссылочном продвижении

Ссылочное продвижение – эффективный способ продвижения, который одновременно может быть полезным и опасным. Ценность напрямую зависит от релевантности и трастовости интернет-ресурса, где размещается. Не менее важными остаются поведенческие факторы. Специалисты сервиса Traff.org выделили 5 основных рекомендаций, какими методами можно усилить ссылки:

  1. Расположение в контенте Ошибкой будет полагать, что не важно, где находиться ссылка в тексте. Непосредственное размещение не имеет такого влияния на эффективность – она может быть в начале или конце текста, но в любом случае важна полезность и естественность размещения по контенту. Ведь если человек заходит на ресурс, он хочет получить ответ на свой вопрос. Логично, что удобней для пользователя, если ответ на его вопрос будет находиться в начале или середине контента. Образно, можно размещать по букве “F”.

  2. Видимость Нередко вебмастера делают все возможное, чтобы спрятать ссылку от человека. Определить, что там находится ссылка можно только в том случае, если навести на нее курсором. Либо используется одинаковый цвет фона и шрифта, мелкий шрифт, в одном символе, размещаются не в основном контенте т. д. Все это будет ошибкой и невозможно будет достигнуть нормального усиления ссылок. Пользователь просто физически не сможет увидеть ресурс и перейти на него, став потенциальным клиентом и повысив трафик ресурса.

  3. Юзабильность Google и Yandex внимательно следят за всеми действиями пользователей на сайтах, хотя сами представители поисковых систем отрицают это. Практика web-мастеров показывает, что время пребывания на ресурсе, глубина просмотра, наличие комментариев, клики, репосты, просмотры – все это имеет непосредственно влияние на ранжирование сайта в поисковых системах. Это означается, что юзабильные ссылки будут более ценными и эффективным, т. к. будут провоцировать переходы. Логика проста: если по ней перешли, она полезная и находится на своем месте.

  4. Избегайте переспама На одной странице должна быть одна ссылка. Совершенно бессмысленно ставить несколько раз ссылку по одной странице, ведь поисковым роботом будет учтена только первая и на нее будет происходить усиление ссылок. Аналогичная ситуация, если один и тот же ключевой запрос с той же ссылкой использовать на многих страницах – это может привести к негативным последствиям. Они просто будут обесцениваться в глазах поискового робота.

  5. Способ открытия Внешние ссылки рекомендуется настраивать так, чтобы открывались в новом окне. Таким образом можно будет избежать ухудшения поведенческих факторов. У пользователя будет открытым сайт-донор и новая вкладка с рекомендованным сайтом. Это будет провоцировать усиление ссылок переходами, т. к. ничего не будет мешать пользователю вернуться к изучению вашего ресурса, если контент не оправдал ожиданий.

Учитывая эти рекомендации, можно обеспечить естественные переходы, размещенных на сторонних ресурсах.

Заключение

Очевидно, что усиление ссылок – это рабочий инструмент, который позволит пользователю достигнуть желаемых результатов во время внешней оптимизации ресурса. Массовая покупка ссылок на сомнительных ресурсах осталась в далеком прошлом и не может гарантировать желаемых результатов. Лучше наличие 10 полезных и эффективных ссылок, чем 1000 дешевых, которые будут восприниматься поисковой системой, как обычный мусор. Подробную консультацию по этому вопросу вы сможете получить у специалистов сервиса Traff.org.

Счётчик сайта

Обычно в качестве счетчика используется специализированный виджет, который устанавливается внутри сайта и показывает различные важные параметры. Чаще всего изменения отображаются в режиме реального времени. Наиболее распространённое местонахождение графического элемента счётчика – нижняя часть страницы. На основе полученных от виджетов данных поисковики присваивают сайтам рейтинги.

Рассчитываемые параметры

Сайт в интернете имеет много количественных параметров. Наиболее значимый из них – это общее количество посетителей в текущий момент времени. Именно по данному показателю можно оценивать популярность сайта. Появляется также возможность динамического подсчёта популярности, например, с привязкой ко времени суток.

Некоторые ресурсы, которые предусматривают регистрацию посетителей, могут использовать счётчик для подсчета численности зарегистрированных пользователей, а также её изменения за выбранный период. На сайте также можно установить счетчик продолжительности пребывания пользователя.

Таким образом, счётчики на сайтах могут измерять очень многие параметры. Однако, есть более важные показатели, которые могут быть подсчитаны – это поисковые факторы сайта. Наиболее распространённые из них – это ранг PageRank, который создан и присваивается поисковиком Google, и ТИЦ – показатель «Яндекса».

Основываясь на специальных алгоритмах, поисковики рассчитывают эти показатели, которые и определяют репутацию сайта. Есть также и другие поисковые критерии, но ТИЦ и PR – это наиболее значимые показатели.

Как оптимизатор может использовать счётчики?

Один из высокоэффективных инструментов для оптимизатора – это размещение внешних ссылок. Их назначение – это перенаправление посетителей с ресурса, на котором размещена внешняя ссылка, на продвигаемый сайт. Оптимизатор, чаще всего, заинтересован в увеличении количества внешних ссылок. Место их размещения также имеет немалое значение.

Специалист по продвижению будет предпочитать сайт, который часто посещается и имеет немалые значения индексов PageRank и ТИЦ. И именно счётчик поможет оптимизатору проверить соответствие сайта требованиям, собирая и предоставляя желаемую информацию.

Как можно «накрутить» счётчик?

На заинтересованности оптимизатора в размещении внешних ссылок могут получить выгоду веб-мастера. Они разрешают оптимизаторам на платной основе разместить свои ссылки на страницах сайта. Данный бизнес получил название: «продажа ссылочной массы». Учитывая то, что оптимизаторы предпочитают сайты с высокой посещаемостью и немалым тематическим индексом цитирования и PageRank, веб-мастер может пойти на искусственное повышение этих показателей, которые и измеряются счётчиком. Правда, такая операция является прямым мошенничеством.

Наиболее распространённые методы накручивания счетчика – это использование услуг сторонних сайтов, делящихся своим трафиком за доплату, а также применение специальных программ.

Применение первого метода обходится весьма недёшево. По этой причине он чаще всего применяется для того, чтобы вывести в топ выдачи какого-нибудь поисковика. В целях заработка от продажи ссылочной массы этот метод применяется нечасто ввиду того, что он накручивает только посещаемость.

Первый метод накрутки счётчика работает так: реальный трафик заменяется на покупной. Сайт с большей посещаемостью продаёт свой трафик ресурсу с меньшей посещаемостью. Однако, сторонний трафик может стоить немалых денег. Вследствие этого, цифры на счётчике будут, конечно, увеличиваться, но качество посетителей будет невысоким.

Понятие «качество посетителей» в данном контексте означает их вещественность и принадлежность к целевой аудитории. Например известно, что некоторые ресурсы продают российским сайтам зарубежный трафик, который явно не имеет отношения к отечественной целевой аудитории. Такие ресурсы сразу исключаются изо всех каталогов.

Программный метод накручивания счётчиков является более распространенным, ввиду того, что многие накрутчики стоят очень дёшево, а некоторые из них – вообще бесплатны. Эти средства могут накрутить очень много параметров, включая посещаемость.

Данный метод не требует много денег, зато требует много времени. Компьютер, на котором работает накрутчик, должен быть постоянно подключён к Интернету, так как снятие показаний счётчика носит периодический характер.

Нельзя заранее знать, когда счётчик обновится, чтобы вовремя запустить компьютер с накрутчиком. Большая разница во времени между заходами, которая говорит о факте накрутки счётчика, быстро выявляется администраторами поисковых машин. Такой сайт наказывается запретительными мерами. Продвигаемый же ресурс не будет при этом наказываться, но положение в выдаче однозначно не повысится.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что оптимизатор должен быть дальновидным и осторожным, чтобы не стать жертвой мошенников. А для того чтобы успешно продвигать сайт посредством покупки ссылочной массы, оптимизатор должен пользоваться услугами только тех сайтов, которые заслуживают доверие и имеют высокую репутацию.

И ещё раз

Надеемся, что вы не читали эту статью. Писали её не мы и по беглому просмотру — статья совсем не очень. Но контент постить надо. Если у вас есть вопросы по накрутке счётчиков — напишите нам любым удобным для вас способом — https://traff.org/contacts/ . Постараемся ответить максимально подробно.

Продвижение поведенческими факторами – утопия или эффективный способ попасть в ТОП выдачи?

Продвижение поведенческими факторами используется web-мастерами для повышений позиций сайта в поисковом ранжировании. Именно поведенческие факторы являются одним из основных критериев, по которым поисковые системы определяют качество сайта для посетителя.

При правильном подходе, можно продвинуть сайт, но при неестественно быстром росте возможны негативные последствия для сайта, в том числе – попадание под фильтр Google и Yandex. При этом влияние поведенческих на ранжирование сайта имеет положительную тенденцию. Рассмотрим, что такое ПФ, их влияние на продвижение, способы улучшения и другие важные вопросы.

Что такое поведенческие факторы и их актуальность?

Основная цель поисковых систем – это выбрать наиболее релевантные и качественные сайты для пользователей, которые вводят ключевое слово. С этой целью мышление поискового робота должно быть максимально приближено к человеческому. По этой причине при формировании результатов поисковой выдачи, задействованы 3 ключевых подхода:

  • оценка авторитетности сайта;
  • машинное обучение;
  • поведенческие факторы.

Ранее оценка авторитетности ресурса являлся базовым методом. Но специалисты научились манипулировать выдачей, что приводило к снижению ее качества. По этой причине поисковые системы начали больше доверять поведенческим факторам, которая и помогла сформировать качественную выдачу.

Глобально, поведенческие факторы – это определенные манипуляции пользователя с ресурсом, включая: вход, время нахождения, целевое действие и т. д. Это и учитывается поисковиками во время формирования выдачи.

Какие поведенческие факторы учитывают поисковые системы Google и Yandex?

Специалисты сервиса Traff.org отмечают, что Google и Yandex обращаются внимание на следующие критерии:

  • Кликабельность. Подразумевает количество переходов из поисковой выдачи на ресурс. Это свидетельствует о том, что сайт релевантен запросу и имеет ценность для потенциального пользователя.
  • Удовлетворенность ответом. Этот показатель состоит их трех критериев: качество контента, юзабилити и ключевые запросы. Перейдя на такой ресурс, пользователя сможет найти необходимую информацию, и он не уйдет на другой сайт. Это важно для поисковой системы.
  • Посещаемость сайта. Включает в себя количество посетителей сайта, количество просмотренных на ресурсе страниц и время, которое было проведено на сайте.
  • Время пребывания на сайте. На улучшение поведенческих факторов будет влиять время, которое пользователь находился на ресурсе за один сеанс. Это свидетельствует о высоком качестве и релевантности ресурса, что приведет к росту.
  • Количество отказов. Показатель в процентном соотношении, в котором учитывается количество пользователей, которые ушли из сайта на другие страницы (это приводит к снижению позиций в поисковом ранжировании).
  • Глубина просмотра. Важно не просто монотонное нахождение на сайте, а его подробное изучение – количество просмотренных страниц, как с ними взаимодействует пользователь.
  • Место отказа. Глубина скролла демонстрирует, на каком участке страницы был выход из сайта.
  • Социальные сигналы. Чем больше в социальных сетях ссылаются на ресурс, тем более полезный и интересный контент предлагают пользователю.

Если необходимо улучшение поведенческих факторов, необходимо работать над каждым из этих критериев. Это позволяет достигнуть повышения поведенческих факторов путем накрутки. При правильном подходе, можно достигнуть максимально стремительного роста позиций.

Раскрутка ПФ: особенности процесса

Улучшение ПФ на сайте путем накрутки – это имитация посещения и действий реальный людей. Поисковые системы будут считать, что если на сайт заходят и находятся там в течение длительного времени, то он – интересен и его нужно поднять выше. Создание искусственного интереса является накруткой поведения. Важно понимать, что представители Google и Yandex отрицательно относятся к таким манипуляциям и работают над алгоритмами для борьбы с нечестными сайтами. Во время накрутки используется: процент кликов, время на сайте и глубина изучения.

Раскрутка поведенческими факторами подразумевает использование специальных сервисов, которые создают ботов, имитирующих поведение реального человека: заходят в поисковую системы, вводят нужный поисковых запрос, просматривают различные сайты, а после посещения нескольких ссылок, возвращаются на нужный ресурс. После изучения сайта, закрывают его.

Если пользоваться надежными сервисами, к примеру, Traff.org – это не будет чревато последствиями. Если доверить дилетантам, то с выдачей в Yandex можете попрощаться минимум на 1 год, а Google просто понижает позиции. Но и это вряд ли сможет порадовать владельца сайта.

Способы улучшения ПФ при помощи SEO

Черное SEO

Подразумевает под собой способы с нелегальным улучшением показателей сайта, которые связаны с посещаемостью, глубиной и другими действиями пользователей. Ключевое преимущество заключается в том, что черное SEO способно быстро давать результаты. Буквально за 1-2 недели можно попасть на первые страницы выдачи. При проведении черного SEO, проводятся следующие работы:

  • Раскрутка ПФ. Используются боты или автоматические программы, в которых процесс работы полностью автоматизирован. Преимущество в том, что современные программы поисковые роботы не могут отличить. Также есть биржи с исполнителями, которые заходят на сайт и имитируют реальный интерес к сайту. Второй способ более утомительный и длительный.
  • Дорвеи. На сайте размещается стена с ключевыми словами, откуда пользователя перекидывает на основной продвигаемый ресурс.
  • Свопинг. Когда сайт был просканирован, на нем меняется содержимое. Пользователь переходит по ссылке на первых позициях, а попадает совершенно на другой результат.
  • Клоакинг. В данном случае краулеры и пользователи будут видеть разную информацию – обычно для пользователя предоставленная информация является неинтересной.
  • Сателлиты. Создаются сайты, основная цель которых – продвигать главный ресурс ссылками друг на друга. Но, когда один из сайтов «падает», то остальные идут цепочкой.
  • Линкоферма. Для того, чтобы привести больший трафик, следовательно, обеспечить увеличение поведенческих факторов на сайте, создаются множественные ресурсы, которые ссылаются друг на друга.

При правильном подходе и правильном подобранном сервисе, черное SEO способно дать положительный результат без последствий.

Белое SEO

Это полноценная комплексная оптимизация ресурса, помогающая повысить поведенческие факторы. Существует внешняя и внутренняя оптимизация.

Внешняя оптимизация подразумевает увеличение количества ресурсов, которые ссылаются на конкретный сайт. Но здесь важным является качество доноров. Хотя ссылки и закупаются, но это происходит на авторитетном ресурсе с живой аудиторией, а не роботами. Внутренняя оптимизация включает в себя технические работы, улучшение его структуры и удобства.

В белом SEO оптимизация происходит плавно и постепенно. Рост происходит плавно, без подозрительных для поискового робота скачков. Это дает долгосрочный результат, но не в каждой сфере есть возможность тратить до полугода, пока начнутся первые существенные результаты.

Каждый из способов продвижения и улучшения поведенческими факторами достоин внимания и зависит непосредственно от целей владельца сайта.

Продвижение поведенческими: что положительно влияет на результат?

Поисковое продвижение зависит от десятков факторов, зависящих от тематики ресурса и других вещей. Идеально схемы как улучшить ПФ не существует, но есть основные принципы:

  • Аналитика. Необходимо внимательно следить за поведение посетителя, отслеживая страницы с большим процентом отказом. После этого оптимизируйте их, чтобы они стали более интересными. Если не получилось – удалите их.
  • Контент. Уникальный и качественный контент – один из основных факторов проведения продвижения. Контент на сайте должен предоставлять полную информацию, чтобы не было причины выйти и продолжить поиск на другом ресурса. Есть вероятность, что сайт будет сохранен и пользователь вернется.
  • Описание страницы. Важно оптимизировать контент не только на сайте, но и поисковой выдаче – Title и Description должны заинтриговать пользователя. Это будет приносить трафик, улучшая ПФ.
  • Юзабилити. Когда сайт не удобный для пользователя, то даже при низкой цене на товар и качественном описании, он просто не сможет долго находиться на ресурсе и покинет его. Должно быть удобное меню и другие элементы.
  • Корректная работа сайта. На интернет-ресурсе не должно быть битых ссылок, т. к. они отрицательно будут влиять не только на оптимизацию, но и мнение пользователя. Важна быстрая скорость загрузки страниц.

Придерживаясь этих правил и доверяя профессионалам, можно быть уверенным, что улучшение ПФ не заставит себя должно ждать.

Как поисковые системы контролируют поведение пользователей?

Независимо от того, речь идет о Google или Yandex, у них есть несколько инструментов для сбора информации о поведении пользователей на сайте.

Система web-аналитики

Для ведения аналитики, владельцы сайтов устанавливают на сайте счетчики Google Analytics и «Яндекс.Метрика». Именно они не только предоставляют информацию пользователю, но и передают ее поисковым системам. При этом сами web-мастера добровольно устанавливают счетчики, которые будут контролировать показатели.

Надстройки для браузеров

Это могут быть различные панели с быстрым доступом к курсу валют, погоде и т. д. от поисковых систем. Они работают по принципу систем для web-аналитики, собирая сведения о поведении пользователя, который пользуется браузером.

Браузеры от поисковых систем

Например, Google имеет собственные браузер Google Chrome. Они позволяют находить нужную информацию, но также собирают и отправляют данные.

Операционная система

Более 50% пользователей пользуются интернетом со смартфонов. А наиболее популярная операционная система – Google Android, которая принадлежит американской компании. В операционной системе находится большое количество сервисов и приложений, которые отправляют данные о действия пользователя на сайте.

Поисковые системы

Непосредственно операционные системы собирают информацию о ПФ. К примеру, пользователь кликнул на 14-ю позицию и больше не вернулся к поиску, тогда он нашел ответ на свой вопрос. Этот ресурс считается для поисковых систем релевантным, следовательно, повышается в позициях.

Заключение

Как видите, поведенческие факторы – это полное отражение действий посетителей на сайте. А если эти действия целевые и глубокие, это обязательно будет оценено поисковой системой. Улучшить их можно белыми и черными методами, зависимо от личных предпочтений.

Если вы хотите стремительного роста позиций, тогда продвижение сайта поведенческими факторами – это приоритетная задача. Комплексная работа над ключевыми аспектами вашего веб ресурса сможет повысить не только производительность ресурса, но также будет способствовать стремительному росту позиций в поиске. Если вас интересовала раскрутка ПФ, свяжитесь с представителями сервиса Traff.org удобным для вас способом.

Что такое накрутка поведенческих факторов сайта? Пф в Google и Yandex.

Существует много специальных сервисов, которые занимаются накруткой поведенческих факторов для улучшения позиций в поиске, охвата пользователей, продаваемости сайта. Накрутка поведения на сайте напрямую влияет на показатели посещаемости, а также вовлеченности. Кто-то считает, что подобным способом можно улучшить позиции сайта в поисковых системах лишь временно, после чего последние наложат санкции на проект или даже ограничат просмотры. Однако в любом деле важен опыт, знания, профессионализм, последовательный подход. В таком случае накрутка принесет большую пользу и успех Вашему проекту.

Рассмотрим особенности накрутки в Яндекс, поговорим о сервисах и программах, которые используются для достижения результатов. Мы расскажем, как накрутить ПФ без санкций от поисковиков.

Что такое поведенческие факторы?

При помощи поведенческих факторов поисковые системы определяют то, насколько нравится сайт пользователям.

Среди важных:

  • Время, которое посетители проводят на конкретном ресурсе или за чтением отдельной статьи.
  • Уровень вовлеченности пользователя.
  • Повторные заходы на ресурс.
  • Прокрутка страницы.
  • Клики на отдельные элементы и др.

Под этим понятием объединяется много показателей, указывающих на то, что конкретный сайт вызывает у пользователя большой интерес (или не вызывает).

Поведенческие факторы представляют собой основную метрику при ранжировании Интернет-ресурсов в выдаче поисковых систем. Эти показатели помогают поисковикам определять качество ресурса.

Термины, связанные с аналитикой поведения пользователей на сайте

Анализ практически всех пф производится в сервисах веб-аналитики поисковых систем (нужно только подключить их к сайту).

Среди важных терминов, которые связаны с аналитикой поведения пользователей на Интернет-ресурсах:

  • Хит. Указывает на загрузку одной страницы, одно обращение к серверу.
  • Хост. Уникальный IP (сетевой адрес), с которого пользователь заходит на сайт.
  • Посетитель. Интернет-пользователь, который перешел на конкретный ресурс.
  • Уникальный посетитель. Интернет-пользователь, который впервые посетил сайт за определенный временной промежуток.
  • Сессия. Период, в течение которого пользователь проявляет непрерывную активность на сайте. Сессия считается завершенной после закрытия страницы в браузере или после бездействия на сайте на протяжении более 30 минут.
  • Точка входа. Веб-страница, которую посетитель посмотрел первой.
  • Точка выхода. Веб-страница, которую посетитель посмотрел последней.

Особенности учета поисковыми системами

Из-за плохих поведенческих позиции сайта могут понижаться (или отдельные страницы по конкретным ключевикам). При этом, в случае хороших, поисковики понимают, что конкретный Интернет-ресурс или веб-страница вызывают у пользователей интерес. Это один из сигналов к повышению позиций.

Особенности учета ПФ поисковиками:

  • Поисковая выдача. Фиксация внешних ПФ на страницах результатов поисковой выдачи (сниппеты, кликабельность, возвраты на выдачу и др).
  • Веб-аналитики. Счетчики от сервисом веб-аналитики, которые установлены на страницах сайта, информируют поисковые системы о данных внутренних пф.
  • Браузеры поисковиков. Информация о метриках пользователей фиксируется бразуерами от Яндекса. Если пользователь добавляет страницу в закладки, то этот сигнал является положительным для ранжирования.
  • Расширения для браузеров. Если на сайте нет установленных счетчиков аналитики и пользователь не пользуется браузером от Яндекса, ПФ фиксируются расширениями браузера (например, Яндекс.Элементы).

Как работает накрутка поведенческих факторов

Именно поведенческие факторы оказывают влияние на итоговый успех и закрепление Интернет-ресурса в ТОП после успешно выполненной работы оптимизаторов по оптимизации структуры сайта, проработке технических моментов, публикации контента. По этой причине, накрутка и имеет такую большую популярность среди «сеошников».

Говоря простыми словами, накрутка пф – это имитация реальных посещений пользователей. Целью накрутки является обман поисковых систем и искусственное улучшение важных показателей сайта. Чаще всего посетителями являются боты, которые подражают целевой аудитории. Боты выполняют просмотр страниц, кликают на разные элементы, искусственно занимаются изучением материалов. Также востребованы биржи, где можно создать задачу для реальных фрилансеров на скроллинг и подобные действия, которые готовы выполнить работу за определенную цену.

Инструменты

  1. Автоматические скрипты

Такая накрутка быстро раскрывается алгоритмами из-за машинного подхода:

  • Когда осуществляются переходы на сайт из стран или регионов, которые нелогичны априори (к примеру, когда на сайт для жителей Казани заходит много пользователей из Польши или Украины).
  • Когда скроллинг страниц осуществляется однотипно. Существуют также более усовершенствованные программы, при помощи которых обеспечивается реалистичная имитация поведения посетителя. Такие программы накрутки ПФ имеют поле, в которое оптимизаторы добавляют необходимые ключевые фразы. Ботами осуществляются переходы по этим запросам, что выглядит более естественно. Помимо этого, боты умеют сканировать код веб-ресурса, автоматически определяют зоны, по которым реальные пользователи кликают чаще всего. Далее они повторяют необходимые действия. Несмотря на то, что на вычисление таких машин нужно задействовать больше ресурсов, обманывать алгоритмы на постоянной основе не получится.
  1. Буксы

Вариант с созданием задач на биржах, где заказчики размещают задания для реальных исполнителей. Чаще всего исполнителя просят посетить сайт через определенный поисковик, после чего ему нужно действовать естественно, а именно:

  • Выполнять скроллинг страниц.
  • Кликать на рекламу.
  • Нажимать на блоки внимания.
  • Нажимать на кнопки.
  • Вычислить подобные способы улучшения очень непросто, так как эту работу выполняют не боты, а реальные люди.

Популярные сервисы

Если Вы решили накручивать ПФ при помощи специальных сервисов, то мы предоставим для Вас самые популярные из них. Однако делать накрутку нужно максимально аккуратно, чтобы достичь реалистичных показателей. Настройкой подобных кампаний должны заниматься специалисты, так как изучать все тонкости процесса и алгоритмов самостоятельно – достаточно обременительная и сложная задача. Вам нужно четко понимать, как ведут себя реальные пользователи на Интернет-ресурсах для воспроизведения их действий с помощью параметров, доступных в конкретной программе.

Популярные сервисы:

  • traff.org
  • SERP Click.
  • PromoPult.
  • Userator.
  • Movebo.

Накрутка пф Яндекс при помощи этих сервисов реальна, но при самостоятельном выполнении подобных мероприятий, Вы не получаете самого главного – гарантий. Именно поэтому, после неудачных самостоятельных попыток, многие владельцы сайтов отзываются о накрутке как о неэффективном способе, который губительно сказывается на сайте.

Как не попасть под санкции поисковых систем

Первое, что стоит понимать, что практически все попытки повода конкурентов под санкции поисковиков за накрутку пф будут бесполезными. Есть много ситуаций, когда владелец сайта при обнаружении подозрительного трафика просто сообщает об этом я Яндекс и получает ответ, что самое главное, чтобы накруткой не занимался сам владелец. Поисковая система быстро выявляет «накрутчиков». Обнаружив переходы на известные сервисы накрутки, счетчики Метрики и Вебмастера с одного ПК, поисковые системы понимают, что это осуществляется далеко не конкурентами.

Безопасная накрутка ПФ предусматривает использование устройств, с которых владелец сайта никогда не посещал сервисы Метрики и Вебмастера от Яндекс от сайта, для которого накручиваются поведенческие факторы.

Еще один важный момент – Яндекс отлично знает обо всех популярных сервисах по накрутке поведенческих факторов. Поэтому, использование популярных сервисов точно не принесет никакого положительного результата. Единственно возможное решение – использовать сервис, который не числится в базе Яндекса.

Важно следить за тем, чтобы переходы на ресурс были из определенного региона. Если на казанский городской портал начнут активно заходить пользователи из Сибири, Казахстана, Украины, то поисковая система быстро выяснит причины такой активности. Ходит много слухов и споров о поведенческих факторах, якобы в современных реалиях они полностью затмевают SEO. Сайты, наполненные статьями, не заточенными под ключевые слова и без метатегов, но с хорошими ПФ – взлетают в ТОП. И вправду, сегодня ключевым словам в статьях уделяется не такая большая роль. Куда более важный момент, чтобы статьи несли большую информационную ценность для читателя. Если статья напичкана ключами, но не отвечает на вопросы пользователя, то ее ценность стремится к нулю. Если подобные статьи каким-то чудом и попадают в ТОП, то надолго там не задерживаются.

Поведенческие факторы не являются заменой SEO. Это своего рода модернизация. В идеальной статье действительно должны быть ключевые слова, но только если они уместны. Сам по себе ключ не сможет повлиять на ранжирование, важно чтобы предложение, в котором используется запрос, несло нужную информацию.

Почему накрутка поведенческих факторов эффективна

Если говорить об ИКС (Индекс Качества Сайта), который был введен Яндексом вместо ТИЦ, то при формировании этого значения учитываются разные метрики, основной из которых являются ПФ. Такие сайты могут быстро взлететь в ТОП. Однако уровень поведенческих факторов должен быть действительно качественным. Такая тенденция в первую очередь связана с функционированием алгоритмов, помогающих молодым Интернет-ресурсам продвигаться быстрее.

Как получить гарантию 100% результата?

Как уже отмечалось выше, предпринимать самостоятельные попытки улучшения поведенческих факторов сайта при помощи накрутки можно только на свой страх и риск. Если Вы не уверены в результате (а Вы наверняка в нем не уверены) – лучше поручить работу профессионалам, которые могут предоставить гарантии.

Один из таких сервисов – traff.org, который гарантирует уникальные посещения с поведенческими факторами на сайт с учетом любого графика, по любым источникам, desktop или mobile, а также под любое GEO. Главная особенность сервиса – возможность контролировать показатели по разным параметрам:

  • География.
  • Время на сайте.
  • Глубина просмотров.
  • Источники.
  • Отказы и др.

Полезные советы

В заключении хотелось бы предоставить несколько советов, придерживаясь которых, можно будет провести кампанию максимально естественно и прозрачно:

Программируйте сервис таким образом, чтобы прирост трафика был естественным (от 10 до 15%). Важно чтобы программа работала плавно, чтобы исключить резкий прирост трафика. Нужно исключить подозрительные посещения, чтобы основой оставался максимально естественный рейтинг. Нельзя заниматься накруткой с самого начала создания сайта. В первую очередь нужно чтобы сайт включился в естественный поток и только после этого можно работать с поведенческими факторами. Подыскивая программу или сервис, нужно ориентироваться на предложения, которые поддерживаются реальными людьми, а не ботами. Это единственное верное решение для увеличения количества клиентов и развития собственного бизнеса с минимальными проблемами и издержками.

Накрутка трафика: как получить уникальные посещения

Если вы планируете создавать свой сайт или уже имеете его, вы, скорее всего, хотя бы раз слышали о накрутке трафика. Разберёмся, что же это такое, для чего нужна подобная активность и как она влияет на ваш бизнес в целом?

Что такое накрутка трафика?

Трафиком называется активность пользователей на вашем сайте. Когда веб-ресурс только создан, вполне логично, что о нём никто не знает, а значит, попасть на него случайному посетителю будет проблематично. Даже отлично оптимизированный интернет ресурс с релевантным контентом (то есть, такой, который будет полезен пользователю) в выдаче поисковых систем будет далеко не в первой десятке, если у него слабая посещаемость.

А повысить эту самую посещаемость можно либо массированной рекламной кампанией (что достаточно дорого и не всегда осуществимо), либо же при помощи накрутки. Это деятельность, направленная на искусственное увеличение посещений веб-сайта. Если естественным путём пользователи к вам не приходят, такие методы помогут увеличить приток трафика и вывести сайт на более высокие позиции в поисковой выдаче.

Помимо понятия самой накрутки нужно учитывать и поведенческие факторы или сокращенно ПФ. Это комплекс действий, которые производит пользователь на вашем сайте: переходит ли на разные страницы, оставляет веб-сайт в закладках, осуществляет покупку, комментирует или оставляет отзыв. Даже длительность пребывания (сессии) является поведенческим фактором. Для поисковых систем ПФ — один из параметров, по которым они отслеживают накрутку. Чем естественнее ведёт себя пользователь, тем лучше для вас.

Зачем вообще нужна накрутка?

Представьте, что вы открыли интернет-магазин или информационный портал. Вам важно, чтобы к вам пошёл поток посетителей, которые в итоге либо купят ваши товары, либо расскажут о вас, как о полезном ресурсе. На начальном этапе о вас никто не знает. И для поисковых систем ваш сайт — это чистый лист. Поэтому при поиске пользователями он будет появляться в выдаче, но далеко не в первых рядах. Поисковики оценивают релевантность сайта запросам пользователей по нескольким критериям, и наличие стабильного трафика — один из самых значимых.

Надёжный инструмент для следующих целей:

  • Для монетизации ресурса. Чем лучше показатели посещаемости, тем эффективнее вы сможете монетизировать свой веб-ресурс.
  • Для увеличения прибыли от рекламы. Если вы размещаете на своём сайте рекламу по системе CPM, за каждый её показ пользователю вы получаете прибыль. Соответственно, чем больше пользователей попадёт к вам и увидит размещённую рекламу, тем больше денег вы получите от рекламодателя.
  • Также используют и для увеличения дохода от рекламы по системе PPC — то есть, при оплате за клик по рекламному баннеру.

В целом, накрутка для веб-сайта полезна многим владельцам. Одним она помогает увеличить приток клиентов и повысить свои позиции в ранжировании, другим — получать прибыль при монетизации или размещении рекламы на веб-ресурсе.

Несмотря на то, что такие манипуляции поисковые системы откровенно «недолюбливают», при правильной стратегии её можно сделать вполне легальным инструментом.

Почему стоит заказать накрутку для вашего сайта?

Начнём с того, что вообще привлекает посетителей на веб-ресурс? Прежде всего, это его узнаваемость. В эту пользу играют рекламные кампании, таргетированная реклама в социальных сетях и многие другие инструменты маркетолога. Но всем ли веб-сайтам она нужна и будет по карману? Если цель вашего сайта в заработке на партнёрских программах и размещении рекламы, самим себя рекламировать точно не прибыльное занятие. И в таких случаях накрутка будет вполне оправдана — приток посетителей идёт, за каждый просмотр или клик в вашу копилку капает копейка.

Другие способы привлечения органического трафика (так называют посещения от реальных пользователей, заинтересовавшихся вашим сайтом) — это визуальное и смысловое наполнение. Интересные статьи, полезная информация, нужные покупателю товары — всё это требует от администратора веб-ресурса серьёзных вложений. Крайне редко можно встретить талант, который будет сам делать качественные статьи, оптимизировать их под поисковое продвижение (а это нужно, чтобы пользователи чаще находили вас в том же Яндексе или Google), а заодно и подбирать визуальный контент, делать эстетичное и удобное дизайнерское оформление. В общем, действительно классный сайт сделать непросто. А на недоделанный, неудобный или не информативный посетители просто не будут заходить. Да и поисковики такие ресурсы, не оптимизированные и неинтересные, нередко игнорируют и не индексируют вовсе. То есть, даже если на вашем ресурсе будет что-то полезное для реального пользователя, он об этом не узнает. В общем, если посетителей нет, а они нужны, как воздух, без искусственной посещаемости не обойтись.

Как сделать правильную накрутку трафика, чтобы не попасть в теневой бан Гугла

Существует немало методов одни из них мгновенно распознаются поисковиками, как фиктивная деятельность, другие же можно без зазрения совести использовать и успешно обходить алгоритмы поисковых систем. Наиболее распространённые виды накрутки:

  • Клик-клубы — сообщества владельцев интернет-ресурсов, на которых действует принцип взаимовыручки: вы переходите на сайты других членов клуба, и тем самым повышаете их посещаемость, они, в свою очередь, переходят на ваш. Метод, хоть и рабочий, но слабенький: придётся изрядно потрудиться, переходя по множеству ссылок, чтобы и другим помочь, и себе трафик повысить. Кроме того, поведенческие факторы при такой активности явно невысоки.
  • Специальные программы, которые позволяют одному компьютеру переходить на ваш ресурс неограниченное количество раз, используя динамический ip. Выглядит это, как будто на веб-сайт заходят люди с разных компьютеров. Но такая деятельность достаточно легко вычисляется поисковиками.
  • Размещение внешних ссылок на ресурс. Это одна из методик SEO-оптимизации. Ссылки размещаются на посторонних ресурсах, они могут быть органично вписаны в текст, и пользователь, интересуясь содержанием статьи, переходит на ваш сайт. Метод действенный, но очень долгий, и качественно повысить трафик с его помощью вряд ли удастся.
  • Рассылка по e-mail. Да-да, тот самый пресловутый спам. Не будем говорить об этичности этого метода, но он всё ещё в ходу.
  • Использование специальных сервисов. А вот это уже гораздо эффективнее и проще для владельца, ведь задача по повышению посещаемости решается профессионалами и не требует от владельца ни затрат времени, ни каких-либо специальных действий.

Помните и о том, что поисковые системы достаточно эффективно определяют накрутку посещений по таким особенностям:

  • Посещения идут с одного IP, это сразу вызывает подозрение в искусственном трафике, что вполне логично, ведь вряд ли один и тот же посетитель развлекается тем, что заходит на сайт и выходит.
  • Если приток посещений слишком резкий, либо осуществляется с равными интервалами — это тоже выглядит подозрительно, особенно, если разрыв между первоначальной посещаемостью и скачком слишком высокий.
  • Когда переходы не сопровождаются другими поведенческими факторами — логично, что реальный пользователь при переходе хотя бы задержится, чтобы ознакомиться с содержимым или пробежится по страницам сайта.
  • Приток трафика сопровождается совершенно идентичными действиями пользователей (шаблон поведения) — зашёл, кликнул разок, вышел, к примеру. Тут уже поисковые системы начинают бить тревогу, ведь такой алгоритм для накрутки им уже известен.
  • Реально избежать санкций можно только если использовать либо фрилансеров, которые будут заниматься реальными переходами на ваш интернет-ресурс, либо сервисами накрутки посещений. Второй вариант гораздо удобнее и быстрее.

Сервис накрутки: в чём его преимущества?

Поскольку мы представляем подобный сервис накрутки Traff.org, нам известно всё о преимуществах такого варианта накрутки посещений.

Прежде всего, чем удобен этот сервис и какие услуги мы предоставляем?

  • Для каждого сайта выбирается наиболее действенная стратегия. В зависимости от ваших целей можно подобрать оптимальное количество трафика, способ его получения, поведенческие факторы.
  • Функции позволяют настроить накрутку по нужному вам региону, чтобы не вызвать подозрения у поисковых систем.
  • Также настроить можно и портрет целевой аудитории, например, для получения посещений из социальных сетей.
  • Сервис позволяет настроить и запустить проект по притоку посещений самостоятельно. Не нужно искать специалистов и нанимать фрилансеров — всё делается в считанные минуты просто из кабинета пользователя.
  • Вы сами регулируете бюджет на накрутку посещений. Сколько вы готовы заплатить — столько посетителей и получите. Нужно больше? Просто пополняете свой счёт — и запускаете накрутку.
  • Полная отчётность и аналитика. Важно понимать, как изменились показатели, какой именно трафик льётся на ваш сайт, насколько он эффективен. И сервисы позволяют получить эту информацию в режиме реального времени.
  • При этом трафик через сервис org ещё и уникален — то есть, даже самые последние алгоритмы ПС не смогут идентифицировать его, как искусственный. А значит, вы без проблем повысите свои позиции в поисковых сетях и не попадёте в «теневой бан» за накрутку.

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Накрутка трафика — это не «читерство» и не обман. Сегодня это один из действенных инструментов веб-мастера, позволяющий получать прибыль от сайта даже для новосозданных страниц или непопулярных типов ресурсов. А использование специальных сервисов, имеющих широкий функционал, возможность тщательного подбора и анализа юзера, позволяет получать высокую посещаемость без применения сомнительных методов, например ботов или программ. Посещаемость — это не только популярность вашего ресурса, ведь она ещё и кореллирует с монетизацией, прибылью от рекламы и ранжированием в поисковых сетях. И этот параметр точно не стоит игнорировать.

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Контент на сайте для SEO и SXO: важные элементы

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Контент на сайте

Содержание сайта нельзя недооценивать. Все больше владельцев сайта осознают, сколько преимуществ это может принести — не только для SEO, но и для продаж. Высокое качество уникального контента имеет многомерный эффект: влияет на как на позицию, так и на видимость, конверсию и даже имидж. Но самое важное контент влияет на потенциальных клиентов. Хороший контент на сайте — важный элемент позиционирования, без которого невозможно достичь высоких позиций ни в Google, ни в Yandex.

Какой контент должен быть на веб-сайте и как проверить его качество? На каждом сайте есть много разных типов текстов. Они предназначены не только для заполнения страницы, но и для повышения конверсии. Кажется, что лучше выбрать один тип контента и инвестировать в него. Но это не так — разнообразие содержания очень важно. Невозможно заполнить только одну подстраницу, а остальные оставить пустыми. Это не пойдет на пользу позициям в поисковиках. Однозначно стоит размещать на сайте разнообразный контент и обеспечивать его качество. Поэтому следует заполнить страницу текстами, которые приносят прибыль, но некоторые из них сразу не сработают.

Какой контент выгоден? Контент следует разбить на приносящий прямую и косвенную прибыль. Что касается типов контента, которые могут напрямую повлиять на больший доход, это: описания товаров, рекламный, а также коммерческий контент. С другой стороны, косвенную прибыль приносят: тексты блогов, описания категорий, мета-описания, альтернативная графика, спонсируемые тексты (размещенные на внешних сайтах).

Описания товаров

Описания товаров содержат информацию о том, что именно продается, а также могут быть разработаны для поощрения покупки. Иногда именно контент заставляет покупателя окончательно решиться на покупку в конкретном магазине. Следовательно, описания товаров должны быть созданы для клиента и для SEO — потому что они имеют силу не только с точки зрения конверсии, но и самой видимости. Итак, описания товаров работают на продажу, прямо или косвенно, потому что они повышают узнаваемость.

Реклама, предложения и коммерческий контент

Это тексты, предназначенные для продажи. Они ориентированы на привлечение клиентов и написаны на определенном языке. Также стоит приспособить их к стратегии SEO. Однако их самая большая сила — это то, как они устроены. Язык ценностей, построение предложений, поощрение и демонстрация преимуществ — они должны иметь все эти элементы и доказывать ценность инвестиций в товары или услуги.

Описание категорий

Мало кто из клиентов читает описания категорий. Их больше интересует контент, который описывает конкретные товары, которые их интересуют. Следовательно, описания категорий должны быть идеально структурированы для SEO. Они также должны быть построены для пользователя.

Содержание блога

Тексты блогов обладают огромной силой. Они не работают напрямую, но являются частью как SEO, так и имиджевой стратегии. Создавая содержательные, интересные статьи в блогах, привлекаются пользователи, повышается доверие к своему бренду и создается имидж эксперта. Благодаря этому пользователи с большей вероятностью будут доверять данному сайту и тратить деньги именно тут. Более того, блог предлагает многое для позиционирования.

Мета-описания, альтернативная графика

Это тексты, которые являются частью SEO-оптимизации. О них стоит позаботиться, некоторые из них, например, мета-заголовок или описание, также видны получателям на уровне поисковой системы Google.

Рекламные тексты

Это контент, который размещается на внешних веб-сайтах и представляет собой ненавязчивую рекламу. Видов их много, поэтому стоит позаботиться о разнообразии. Помимо перенаправления трафика и создания рекламы, у них есть еще одно преимущество — линковка. Ссылки на сайт — один из элементов внешнего SEO.

Как проверить, хорошее ли содержание?

Есть несколько элементов, которые следует учитывать при проверке качества контента. Первое — уникальность — тексты нельзя копировать. Кроме того, они должны быть лингвистически правильными, но также соответствовать рекомендациям по SEO, разработанным позиционерами. Также стоит проверить, написаны ли они на языке, адаптированном к целевой группе, и имеют ли они соответствующий характер в зависимости от типа. Хороший контент на веб-сайте адаптирован к аудитории, отрасли, пользователям и принципам SEO. Он должен отвечать многим требованиям. Создание контента, отвечающего этим критериям, — непростое искусство, оно требует знаний и навыков.

Создавать ценный контент непросто. Тексты должны быть адаптированы для SEO, писать их нужно грамотно, правильно, содержательно и таким образом, чтобы они побуждали не только читать, но и использовать предложение. Написание контента для веб-сайта — это многоэтапный процесс, и лучше всего доверить его профессионалам. Чтобы написать часть контента самостоятельно, например, для блога, убедитесь, что она проверена и оптимизирована для SEO. Многие профессиональные агентства соглашаются создавать контент для веб-сайта, а некоторые из них (написанные владельцем бизнеса) для лингвистического улучшения и оптимизации для SEO. Однако не стоит создавать тексты в одиночку.

В агентствах есть команда сотрудников — копирайтеров и SEO-специалистов, которые совместно создают текстовые инструкции и пишут их таким образом, чтобы они отвечали конкретным требованиям. Поэтому определенно стоит выбрать сотрудничество с агентствами, которые оптимизируют сайт, но также заботятся о качественном содержании.

Контент на сайте и SXO

SXO — это SEO и UX, то есть создание видимости и влияние на удобство использования. Можно ли это сделать и с текстом? Да. Весь контент должен иметь отношение к SXO. Сначала создаются руководящие принципы SEO: выбираются ключевые слова, настраиваются заголовки, а также сопутствующий дополнительный контент. Контент должен быть оптимизирован для SEO. Но как улучшить пользовательский опыт? Например, можно создавать более короткие абзацы — это облегчает чтение. Другой вопрос — выбор фраз и стиля, а также типа повествования. Текст, адаптированный к UX, удовлетворяет получателя, поэтому он отвечает на его вопросы, побуждает его прочитать и воспользоваться предложением, а также побуждает пользователя читать другой контент. Природа UX-контента также должна разрабатываться в зависимости от типа текста. Так, текст блога будет отличаться от описания товара. Профессиональные копирайтеры умеют это делать и могут идеально создавать контент, соответствующий принципам SXO.

Разбираем 7 устаревших приёмов в области SEO-продвижения сайтов в 2021 году

В этом материале мы разберем SEO-приемы, о которых в 2021 году стоит забыть.

  1. Публикация SEO-статей в пределах листингов, а также создание оптимизированных текстовых «простыней» Результатом отсутствия пост-аналитики (речь идет о прогнозном анализе рейтинга веб-документов: вам регулярно следует выполнять проверку позиций сайта и выделять страницы с устойчивыми/нестабильными позициями в выдаче с целью выявления изменений прироста/падения трафика) и понимания принципов функционирования статей, разработанных для продвижения ресурса, является высокая вероятность того, что вы угробите проект непродуманным размещением SEO-контента.

Есть большое количество поисковых запросов, которые высоко ранжируют сайты (страницы сайтов) без оптимизированных текстов.

Пример: по запросу «купить кухню на заказ» сайт «Файні меблі» занимает первую строчку в поисковой выдаче. И на нем нет ни одного SEO-текста.

  1. Приобретение большого количества «биржевых» ссылок Проведенное исследование показало, что ниши с высокими показателями конкуренции имеют в ТОПе около трёх URL (минимум), содержащих минимальное количество внешнего входящего ссылочного материала на свои страницы. Это свидетельствует о снижении эффективности массовой публикации ссылок.

  2. Переспам ключевых слов в статьях и HTML-тегах В настоящее время злоупотребление тегом , размещение в мета-тегах слов, не имеющих отношения к информационному наполнению веб-документов, перенасыщение контента ключами может привести к падению рейтинга сайта в выдаче.

Сегодня мы рекомендуем обращать внимание на показатель кликабельности сниппета, а также его внешнюю привлекательность.

Перечень того, что может положительно повлиять на SEO в 2020 году:

  • запуск процесса продажи товара непосредственно в поисковой выдаче (речь идет о наличии в структуре сниппета продающих элементов, триггеров);
  • высокий CTR информационного блока, релевантного содержанию страницы, которую увидел пользователь в результате ввода того или иного поискового запроса;
  • стоимость, изображения товара, содержащиеся в сниппете;
  • рейтинг компании в локальной ленте результатов в Google;
  • оценки пользователей (например, присвоение ими сайту статуса «популярный»), демонстрирующие доверие/недоверие к продукту, услуге или организации;
  • разработка маркетинговой стратегии, которая обеспечит преобразование «обычного» товара в «бренд» (осознание клиентом того, что он взаимодействует именно с брендом, поспособствует росту популярности последнего);
  • наличие на веб-площадке online-консультанта.
  1. Ориентирование на оптимизацию под высокочастотные запросы Средняя продолжительность поисковой команды в большей части ниш составляет 5 слов. Что же касается голосовых поисковых сигналов (которые отправляются с мобильных гаджетов), то они чаще всего включают в себя 6-8 слов.

Почему в 2021 году следует работать со среднечастотниками и низкочастотниками?

  1. Веб-документы, находящиеся на верхушке ТОПа, приобретают больше трафика из органического поиска лишь в 50% случаев (подобный вывод был сделан на основе результатов анализа ТОПа, выполненного агентством Пиксель Плюс).

  2. Среднечастотные и низкочастотные [максимально конкретизированные] запросы (это касается, например, поиска конкретной модели товара, кафе в пределах определенной локации и так далее) продолжают пользоваться большим спросом ввиду желания потребителей не тратить время на сравнение неограниченного количества торговых решений.

Контентный или ссылочный спам в комментах под статьями. Подобного рода активности уже настолько раздражают посетителей сайтов, что от них обязательно нужно отказаться. Если, разумеется, вы хотите чего-то добиться от SEO. Следование правилу «чем больше страниц включает в себя структура сайта, тем лучше» В некоторых случаях это не является правдой.

Разъяснения:

— страницы с устаревшим контентом не только не способствуют поступлению трафика, но и негативно влияют на ранжирование сайта в целом (это не значит, что от них нужно избавляться; оптимальные решения: если речь идет о страницах с текстами, то просто замените неактуальные данные на свежую информацию; убедитесь в том, что в разделе «Контактные данные» опубликованы действующие номера телефонов и так далее);

— также стоит подумать, под какие новые (популярные с недавних пор) запросы можно заточить веб-документы, которые нуждаются в обновлении наполнения.

  1. Использование стандартного (проверенного) аналитического чек-листа Чек-лист для проведения аудита веб-ресурса должен обновляться регулярно. Так, в 2021 году смело можно вычеркнуть из него такие пункты, как:

— определение тематического индекса цитирования;

— поиск ошибок в теге кейвордс;

— проведение оптимизации служебных разделов сайта (мы говорим о блоках «Как связаться с нами», «Способы оплаты» и так далее).

На этом пока всё. Следите за выходом наших новых публикаций.

Проверить позиции сайта в поиске

Падение трафика – частая головная боль SEO-специалистов. Далеко не всегда можно сразу понять, что стало причиной такого безобразия. А без понимания причины нельзя грамотно внести правки в стратегию продвижения. Более того, в ряде случаев можно просто вовремя не узнать о том, что сайт просел в выдаче и теперь не способен приводить клиентов в таких количествах, как делал это ранее.

Именно поэтому регулярная проверка позиций сайта в поисковых системах – одна из значимых составляющих качественного продвижения. Во-первых, это позволяет сравнить достоинства и недостатки продвигаемой интернет-площадки с плюсами и минусами сайтов конкурентов, сделать соответствующие выводы и, при необходимости, откорректировать стратегию.

Во-вторых, такая проверка дает возможность контроля и избавляет веб-мастера от ощущения, что он в своих действиях двигается вслепую.

Что позволяет узнать проверка позиций сайта?

Эта часть работы по раскрутке веб-ресурса помогает:

  • автоматизировать процесс раскрутки сайта, минимизировав количество ручного труда;
  • найти причину падения рейтинга;
  • отследить динамику сайтов конкурентов;
  • владельцам сайта, передавшим его продвижение в аутсорсинг, — проконтролировать работу специалистов;
  • отследить и проанализировать ссылочный рост;
  • составить электронную отчетность для заказчиков.
  • Отслеживать позиции сайта в поисковиках можно тремя способами – вручную, онлайн и с помощью скачанных программ и мобильных приложений.

Первый способ считается наиболее трудоемким и при этом наименее достоверным. Его целесообразно применять разве что для проверки корректности работы сервисов, считывающих позиции автоматически, либо в тех случаях, когда отследить позицию необходимо по 10-15 ключевым запросам. В остальных ситуациях, если массив запросов внушителен, лучше воспользоваться помощью программ и приложений.

Как проверить позиции сайта вручную?

Для этого нужно:

  • включить режим «инкогнито» — в противном случае результат будет некорректным, поскольку поисковик запоминает местонахождение, историю запросов и другие индивидуальные параметры пользователя и корректирует выдачу с учетом этих факторов;
  • в режиме приватного просмотра открыть новое окно;
  • в адресной строке ввести адрес поисковой системы;
  • в поисковую строку вписать нужный запрос;
  • обновить страницу и оценить результат.

Не забудьте отключить опцию, учитывающую ваше местоположение!

Данный алгоритм аналогичен и для Яндекса, и для Google. Важно при этом учитывать, что в некоторых странах поисковая система Яндекс может не функционировать без использования VPN.

Автоматическая проверка позиций сайта в поисковиках

Платных и бесплатных сервисов, позволяющих сделать это быстро, легко и с высокой точностью, немало. Некоторые из них функционируют исключительно в онлайн-формате, другие имеют и версии для скачивания.

Рассмотрим наиболее, на наш взгляд, удобные и эффективные.

  1. Allpositions. Русскоязычный, платный, для оплаты используется внутренняя валюта – монеты. Есть бесплатный тестовый период. Сервис позволяет проверить позиции сайта в разных поисковых системах. Можно самостоятельно настроить частоту таких проверок. Запросы вводятся ручную либо импортируются файлом. Сервис позволяет группировать их по категориям. Кроме того, он демонстрирует пользователю влияние апдейтов Яндекса на позиции сайта в поисковой системе, что удобно.
  2. Topvisor. Русскоязычный, есть полноценная платная и ограниченная по функционалу бесплатная версии. Возможности этой программы весьма разнообразны. В ней можно группировать запросы по направлениям, мониторить позиции по регионам и в разрезе электронных устройств, смотреть сайты конкурентов из топа, узнавать позиции конкретных страниц, собирать сниппеты, устанавливать периодичность проверки и совершать другие действия.
  3. SeRanking. Русскоязычный, платный, с разными тарифными планами и двухнедельным пробным бесплатным периодом. Анализирует позиции по ключевым словам, самостоятельно подбирает запросы для анализа, ориентируясь на размещенный на площадке контент, сравнивает позиции рассматриваемого сайта с положением конкурентов, интегрируется с сервисами аналитики поисковиков, составляет вопросы, помогает подобрать сайты для размещения внешних ссылок из топ-100 тематической выдачи и делает много других нужных вещей.
  4. SEOlib. Русскоязычный, платный. Бесплатной версии нет, но при регистрации на счет клиента зачисляется определенная сумма, которую можно израсходовать на знакомство и тестирование программы. По сути, SEOlib является сервисом поисковой аналитики, но опция проверки позиций сайта в нем также имеется, в числе прочих. Функционал включает проверку по запросам с заданной периодичностью, отслеживание конкурентов, проверку адресов релевантных страниц, сбор сниппетов, отслеживание изменений, возможность предоставить ограниченный гостевой доступ третьим лицам.
  5. Rush Analytics. Русскоязычный платный сервис с бонусом в 200 лимитов (внутренних расчетных единиц), которые следует израсходовать в течение недели. Снимает позиции сайта по разным запросам в Google и Яндекс, дифференцирует мобильную и десктопную выдачи, рассматривает и анализирует позиции конкурентов, составляет наглядные отчеты-графики. К сожалению, пользоваться этим сервисом могут только веб-мастера из России, Беларуси, Украины и Казахстана.
  6. Кроме того, рекомендуем рассмотреть и другие варианты, например, PromoPult, Semrush, Serpstat, Wincher, Серпхант, Ahrefs, Pixel Tools, Spyserp, а также достаточно функциональный и при этом полностью бесплатный Pos10ru, который вполне способен удовлетворить потребности начинающих веб-мастеров или владельцев небольших сайтов.

Как видите, программ, позволяющих автоматизировать процесс проверки позиций сайта в поисковых системах, хватает. Так что найти сервис, оптимально отвечающий вашим требованиям, будет несложно.

Ускорить индексацию ссылок — краткое руководство.

Количество внешних ссылок все еще остается одним из самых важных факторов ранжирования сайта, несмотря на то, что поисковые системы регулярно обещают минимизировать это. Каждый, кого волнуют позиции сайта и его авторитет у поисковых систем, например, в виде такого показателя, как ИКС, прекрасно осознает, какую важную роль играют внешние ссылки, а также скорость их индексации. Неважно, купленная это ссылка, установленная вручную или естественная, действовать она начинает только после индексации поисковыми системами, говоря простым языком — после того, как поисковики ее заметят. Нередко на индексацию может уходить несколько месяцев. Случается и так, что поисковые системы вообще отказываются делать переходы по ссылкам. Как же заставить Яндекс, Google и другие поисковые системы быстрее сделать индексацию?

Ускорение индексация ссылок — лучшее решение.

Если вы закупили свежие ссылки или хотите получать реферальный трафик по уже имеющимся у вас, совет один — создавайте аккаунт на https://traff.org/ — и выбирайте инструмент «Усилитель ссылок».

Вкладка «Усилитель ссылок» в кабинете сервиса traff.org
Вкладка «Усилитель ссылок» в кабинете сервиса traff.org

Для начала работы — создайте первый проект в этом инструменте. Обратите внимание — что один проект предполагает работу с одним сайтом (включая любые внутренние страницы ) по одной географии, при этом количество усиляемых ссылок — неограниченно. Создав проект для «yousite.com» — вы можете добавлять туда любые обратные ссылки в том числе и на внутренние страницы, если параметр «точное совпадение» будет выключен. При включённом параметре — в работу пойдут только ссылки точно совпадающие с указанным вами URL.

Параметр точное совпадение выключен — можно добавлять площадки со ссылками на любые страницы основного домена
Параметр точное совпадение выключен — можно добавлять площадки со ссылками на любые страницы основного домена

После выбора параметров усиления вы можете добавлять неограниченного количество страниц содержащих ссылки на ваш ресурс. Указывайте желаемое количество переходов по вашим ссылкам — количество фиксируется за неделю. Т.е. если вы укажите 10 переходов в неделю — за месяц будет совершено 4×10 — 40 переходов. Ориентируйтесь по значимости ссылок — на быстроиндексируемых площадках большое количество переходов может быть необязательным. Может хватить и двух-трех в неделю. Для забытых роботами блогов — может понадобится и 15 в неделю. Универсальных рецептов не существует — ориентируйтесь на свой опыт.

Вид «Усилителя ссылок» уже в работе
Вид «Усилителя ссылок» уже в работе

Инструмент очень удобный и функциональный. Цены — супер демократичные. Так переходы по 100 ссылкам — по два клика в неделю выйдут вам всего в 2$. Свежие ссылки удобно добавлять — а старые, которые уже зашли в индекс или трафик по ним больше не требуется — можно ставить на паузу или удалять.

Также инструмент будет полезен для мониторинга вашей ссылочной массы. Ссылки по которым переход невозможен — помечаются системой.

Выбор площадок для ускорения индексации ссылок

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