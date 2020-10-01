Что влияет на вес ссылки?

Данная статья рассказывает о том, что такое вес ссылки и особенности передачи её веса от донора к акцептору. Вкратце рассказано что такое ТИЦ и PR и как они передают свой ссылочный вес. Приведено 5 критериев (с описанием), которые могут повлиять на вес ссылки.

Вес ссылки является важным показателем, который определяет позицию сайта в результатах поиска. Также это влияет на ранжирование сайта, так как качество ссылок показывает авторитетность данного ресурса. Чем больше вес ссылки, тем быстрее сайт может пробиться в ТОП.

Передача осуществляется от одного сайта другому. Сайт, который отдаёт ссылочный вес, называется донором, а получающий – акцептором.

Особенности передачи веса ссылок

Сайт донор передает сайту акцептору определенные показатели, такие как ТИЦ и PR. Именно они определяют позицию ресурса в поисковой выдаче.

ТИЦ сайта показывает авторитетность ресурса, и учитывает качество ссылок идущих на него с других сайтов. Является специальным алгоритмом от Яндекс, который учитывает суммарный вес всех ссылок.

PR – эта система ранжирования от Google, которая учитывает не только качество но и количество ссылок идущих на страницу. Показатель PR показывает позицию сайта при продвижении в Google.

В 2016 году компания Google перестала учитывать значение PR при ранжировании контента (точнее они заявили об этом, однако по опыту этот показатель, претерпев некоторые изменения всё-таки имеет определённое значение)

Что же влияет на вес?

Существует ряд критериев, которые могут сильно повлиять на вес ссылки. К таким критериям можно отнести:

Анкор ссылки;

Количество ссылок;

Возраст;

Околоссылочный текст;

Место размещения.

Анкор ссылки

Анкор – это слово или набор слов, которые являются ссылкой. Анкоры бывают трёх видов: тематические, абстрактные и URL’овые.

Тематические анкоры гармонично по смыслу вписываются в текст.

Абстрактные – это анкоры содержащие слова: «тут», «смотри здесь», «перейти по ссылке» и другие.

URL’овые анкоры содержат URL’ы сайтов.

Количество ссылок

Большое количество ссылок на странице, идущих на сторонние ресурсы, уменьшают вес такой ссылки. В «глазах» поисковых систем такая страница с сайтом, является донором для ссылок. Сайты доноры теряют свой рейтинг и постепенно снижают свои позиции в поиске. Не следует закупать ссылки на разные страницы у одного донора. Это так же плохо сказывается на её весе.

Возраст

Принято считать, что чем старше ссылка, тем больший вес она передаёт. В некоторых случаях вес её может с годами упасть. Это связано с общей заспамленностью сайта донора.

Околоссылочный текст

Анкор должны гармонично сочетаться с околоссылочным текстом. По смыслу и тематики они должны подходить друг к другу. Если анкор находится в тексте «не естественно», то это плохо отразится на его весе.

Место размещения

Лучше всего размещать ссылку в верхней части статьи. Таким образом она будет передавать свой вес лучше, чем ссылка размещенная внизу страницы.