Уникальные посещения
с поведенческими
факторами на Ваш сайт
По любому графику (равномерный, кастомный или случайный ), по любым источникам (поисковые запросы, прямые заходы, переходы с площадок, мессенджеров или соцсетей), mobile или desktop, любая география.Начать бесплатно
Время на сайте
Глубина просмотра
География и источники
Отказы
Контролируйте свои показатели
Удобные инструменты работы с посещениями
- 100%-ая уникальность
- От 10 до 500 000 в сутки
- Распределение по дням и часам
- География посещений
- Выбор источников
- др. показатели по запросу
Трафик на сайт с самыми широкими настройками
Любые источники и география, пол, возраст и другие настройки — легко и удобно получать через кабинет.Заказать посещения
По источникам
Выбирайте любые источники посещений для увеличения просмотров на вашем сайте:
Поиск: Google, Yandex (количество ключевых слов не ограничено)
Социальные сети: Instagram, Вконтакте, Facebook и Одноклассники.
Мессенджеры: клики из мессенджеров - Telegram, Whatsapp, Viber, Skype
Прямые заходы.
Рефералы — переходы с площадок по вашим ссылкам. Можно также указать список желаемых площадок — откуда бы вы хотели получать посещения.
По географии
Выберите одну или несколько стран и получайте посетителей на сайт из нужных вам регионов. Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, США, Израиль, Тайланд, Германия и еще 122 регионов. Можно покупать трафик по городам, например Москва или Киев.
Если нужного города нет в нашем списке - напишите нам, мы предложим вам варианты и попробуем организовать более узкий таргетинг.
Быстро получить посещения на ваш ресурс не сложно - создавайте аккаунт, выбирайте нужные настройки аудитории и жмите запустить проект.
По графику
Настраивайте нужный для вас график посещений выбирайте вашу тайм-зону и получайте визиты в соответствии с выбранной вами нагрузкой.
График может быть равномерным, естественным (с пиковыми значениями в течения дня) или ваш собственный. Укажите в какие часы вам нужно больше посещений — и получайте их.
Не платите, пока не проверите качество наших услуг: для проверки вы получаете бесплатные действия в количестве 100 - 300 посещений. За качеством посещений легко следить, добавив UTM-метки к трафику. Визиты отражаются в системах аналитики и различных счетчиках статистики: Яндекс.Метрика, Гугла Аналитика, Лайвинтернет и других, включая достижения целей.
Контролируйте показатели в личном кабинете
С помощью простых и удобных отчетов или через системы аналитики — Яндекс.Метрику, Google Analytics или любую другую.
Регулируйте и настраивайте посещения в зависимости от ваших задач. Попробуйте прямо сейчас — напишите нам и получите 100 бесплатный посещений уже сегодня!
Тарифы и стоимость
Тарифы условные, чтобы сориентироваться по стоимости: чем больше нужно посещений, тем дешевле можно купить трафик
Test
Доступ ко всем параметрам
Доступ ко всем источникам
Возможность добавлять проекты
Возможность добавлять посещения
$0.0
250 посещений
Start
Доступ ко всем параметрам
Доступ ко всем источникам
Возможность добавлять проекты
Возможность добавлять посещения
$29.99
10 000 посещений
Pro
Доступ ко всем параметрам
Доступ ко всем источникам
Возможность добавлять проекты
Возможность добавлять посещения
$99.99
60 000 посещений
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