Частые вопросы
Как начать пользоваться сервисом traff.org?
Очень просто — создайте аккаунт: введите ваш е-мейл и придумайте пароль, после подтвердите ваш е-мейл адрес и войдите в личный кабинет. В кабинете вам будут доступны все инструменты для работы!
Как начать получать посещения на сайт?
Чтобы начать получать посещения на ваш сайт или попробовать другие инструменты для работы — создайте и запустите проект. Для создания проекта можете ознакомиться с инструкцией (ссылка будет доступна если у вас уже есть аккаунт) https://app.traff.org/help
Проект долго «В ожидании», почему не запускается?
Чаще всего — закончились средства на балансе — проверьте, если баланс положительный, а проект не запускается больше 15 минут, напишите нам! Бывает помогает Остновить/Запустить проект — решает 99% случаев! Если и это не помогло — немедленно пишите нам!
Как получить бесплатные посещения на сайт?
Совсем “бесплатные” не получится, но мы зачисляем вам 1$ на аккаунт для теста! Напишите нам в чат на сайте, в телеграм или на почту — и мы добавим вам тестовый бюджет. Можно сказать, что это будут действительно бесплатные посещения на сайт.
Как пополнить баланс аккаунта?
В личном кабинете нажмите на цифры отражающие баланс (в правом верхнем углу) и вы попадете на страницу оплаты. Укажите желаемую сумму пополнения — оплатить можно любой картой Visa или Master.
Не могу пополнить баланс аккаунта!
Такое бывает, где-то в одном-двух случаях из ста. Заранее приносим извинения! Напишите нам в чат на сайте или телеграмм t.me/trafforg и мы оперативно решим эту проблему! p.s. ну и, конечно, просим вас убедиться, что на вашей карте достаточно средств и вы верно ввели код двухэтапной верефикации
Мне нужны посещения на сайт из #мойгород, сделайте!
Всегда рады помочь! Мы можем реализовывать и нестандартные проекты, но ваш ежемесячный бюджет должен превышать 300$. Для небольших городов иногда невозможно найти достаточное количество трафика. В любом случае, если у вас есть вопросы или пожелания — напишите нам, мы постараемся разобраться с вашей задачей.
Как правильно настроить сервис traff.org?
С настройками всё очень индивидуально. Зависит от ваших задач, региона, конкурентной среды и частотности запросов. К тому же различные инструменты могут использоваться по-разному. Проверяйте, экспериментируйте, пользуйтесь!
Остались вопросы?
Напишите нам! Мы на связи 24/7 и всегда рады ответить на любые ваши вопросы.