Как начать пользоваться сервисом traff.org? Очень просто — создайте аккаунт: введите ваш е-мейл и придумайте пароль, после подтвердите ваш е-мейл адрес и войдите в личный кабинет. В кабинете вам будут доступны все инструменты для работы!

Как начать получать посещения на сайт? Чтобы начать получать посещения на ваш сайт или попробовать другие инструменты для работы — создайте и запустите проект. Для создания проекта можете ознакомиться с инструкцией (ссылка будет доступна если у вас уже есть аккаунт) https://app.traff.org/help

Проект долго «В ожидании», почему не запускается? Чаще всего — закончились средства на балансе — проверьте, если баланс положительный, а проект не запускается больше 15 минут, напишите нам! Бывает помогает Остновить/Запустить проект — решает 99% случаев! Если и это не помогло — немедленно пишите нам!

Как получить бесплатные посещения на сайт? Совсем “бесплатные” не получится, но мы зачисляем вам 1$ на аккаунт для теста! Напишите нам в чат на сайте, в телеграм или на почту — и мы добавим вам тестовый бюджет. Можно сказать, что это будут действительно бесплатные посещения на сайт.

Как пополнить баланс аккаунта? В личном кабинете нажмите на цифры отражающие баланс (в правом верхнем углу) и вы попадете на страницу оплаты. Укажите желаемую сумму пополнения — оплатить можно любой картой Visa или Master.

Не могу пополнить баланс аккаунта! Такое бывает, где-то в одном-двух случаях из ста. Заранее приносим извинения! Напишите нам в чат на сайте или телеграмм t.me/trafforg и мы оперативно решим эту проблему! p.s. ну и, конечно, просим вас убедиться, что на вашей карте достаточно средств и вы верно ввели код двухэтапной верефикации

Мне нужны посещения на сайт из #мойгород, сделайте! Всегда рады помочь! Мы можем реализовывать и нестандартные проекты, но ваш ежемесячный бюджет должен превышать 300$. Для небольших городов иногда невозможно найти достаточное количество трафика. В любом случае, если у вас есть вопросы или пожелания — напишите нам, мы постараемся разобраться с вашей задачей.