Политика конфиденциальности

Ваша конфиденциальность очень важна для нас и поэтому мы открыты в отношении того, как мы собираем, используем и обмениваемся информацией о вас. Наш сервис (представлен на сайте traff.org), далее — Сервис, позволяет посетителям сайта контролировать свои персональные данные. Данная политика конфиденциальности предоставляет информацию о том, как Сервис обрабатывает и защищает такие данные.

Мы никогда не продаем персональные данные, а также мы выполняем все операции по обработке в строгом соответствии с Общим регламентом по защите данных ЕС («GDPR») (в частности, но, не ограничиваясь, статьей 6 (1) (b) — (f) и статьей 28).

В контексте настоящей политики конфиденциальности, персональные данные означают любую информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу; идентифицируемое физическое лицо — это лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на идентификатор, такой как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн идентификатор (файлы куки) и т. д. («персональные данные»).

Мы сознательно не собираем персональные данные, касающиеся детей. В случае если мы узнаем, что мы собрали персональные данные лиц моложе 18 лет без предварительного согласия родителей, мы предпримем меры для незамедлительного удаления такой информации. Предоставляя свои персональные данные Сервису, вы подтверждаете, что вам не меньше 18 лет.

Какие персональные данные обрабатываются и с какой целью?

Данные об использовании

Когда вы посещаете наш сайт, мы сохраняем имя пользователя которое вы используете, идентификатор браузера, адрес веб-сайта, с которого вы нас посетили, частей нашего сайта, которые вы посетили, даты и продолжительности вашего посещения, ваш Google Analytics/Yandex Metrica ID и user ID Сервиса, IP-адрес. Мы используем ваш IP-адрес и / или страну, чтобы приблизительно определить ваше местоположение, с целью предоставления лучшего сервиса.

Мы обрабатываем данные об использовании, чтобы облегчить вам доступ к нашему Сервису и обеспечить его удобное использование, улучшить качество обслуживания и разработать новые стандарты качества, распознать и остановить любое злоупотребление, а также для наших маркетинговых целей. Мы также обрабатываем данные об использовании в анонимной форме для статистических целей и с целью улучшения работы нашего Сервиса и сайта.

Правовой основой для такой обработки является ваше согласие и наши законные интересы, такие как мониторинг и улучшение нашего сайта и Сервиса.

Файлы куки

Сервис использует файлы куки для обработки информации, включая стандартную информацию из логов, ID пользователя (посетителя), если он/она является зарегистрированным пользователем, данные о поведенческих шаблонах посетителя при посещении нашего сайта. Это делается для того, чтобы предоставить вам лучший опыт, обеспечивающий безопасность нашего сайта и сервиса, для маркетинговых целей и упрощения использования определенных функций. Файлы куки — это небольшой фрагмент текста с данными, переносимые на компьютеры или устройства сайтами для ведения записей и улучшения функциональности на нашем сайте.

Файлы куки хранятся на вашем индивидуальном устройстве, и вы полностью контролируете их использование. Вы можете отключить или ограничить передачу файлов куки, изменив настройки своего веб-браузера. Файлы куки, которые уже собраны, вы можете удалить в любое время самостоятельно или путем обращения в нашу службу поддержки — [email protected]

Если вы посетите сайт traff.org с отключенными файлами куки, возможно, вы не сможете полностью использовать все функции нашего сайта. Вы не сможете отказаться от использования файлов куки или других технологий, которые «строго необходимы» для функционирования нашего веб-сайта и служб.

Связаться с нами

На нашем сайте вы можете связаться с нами, чтобы задать вопросы, например, через контактную форму или через онлайн-чат или написав нам в мессенджер или на почту мы просим вас указать вашу контактную информацию (например, имя, адрес электронной почты и т. д.), описание проблемы, и любую другую документацию, скриншоты или информацию, которые могут быть полезны при решении проблемы. Мы используем эти данные для ответов на запросы, которые мы получаем.

Если вы получаете от нас электронные письма, мы можем использовать определенные инструменты аналитики, чтобы фиксировать данные, например, когда вы открываете нашу электронную почту или нажимаете на какие-либо ссылки или баннеры, содержащиеся в нашей электронной почте. Эти данные помогают оценить эффективность наших коммуникационных и маркетинговых кампаний.

На нашем сайте также можно запросить персональную демонстрацию для ознакомления со всеми функциями и возможностями нашего сервиса. В этом случае мы запрашиваем ваши контактные данные, такие как имя, адрес электронной почты, номер телефона, ваш Skype ID или Google Hangouts ID. Мы используем эти данные в ответ на ваши запросы на демо версии. Во время демонстрации вы также можете поделиться с нами своей личной информацией, которую мы можем использовать во время демонстрации, и в дальнейшем, с целью повышения уровня нашего сервиса и других маркетинговых целей.

Учетная запись на Сервисе

Когда вы регистрируетесь на сайте traff.org, вам необходимо предоставить нам адрес электронной почты. В вашей учетной записи мы можем попросить вас предоставить нам такую информацию, как ваше имя или никнейм, сайты или площадки, которые вы собираетесь продвигать и пр.. Данные учетной записи могут обрабатываться в целях использования нашего веб-сайта, идентификации вас как пользователя, предоставления нашего сервиса (например, отправки отчетов), обеспечения безопасности нашего веб-сайта и служб, поддержки резервных копий наших баз данных, маркетинговых целей и общения с вами.

Вы можете управлять своей учетной записью по своему усмотрению. После прекращения действия вашей учетной записи (путем удаления) мы можем сохранить ваши персональные данные (частично или полностью), чтобы соответствовать любым нормативным требованиям и требованиям к отчетности в соответствии с установленными законом сроками и для решения проблем обслуживания клиентов. Любые другие персональные данные, которые мы обрабатывали от вашего имени, будут удалены в течение 72 часов.

Информация, которую мы получаем из других источников

Мы получаем информацию о вас и ваших действиях от сторонних партнеров, таких как партнеры по рекламе и маркетинговым исследованиям, которые предоставляют нам информацию о вашей заинтересованности в нашем сервисе и взаимодействии с онлайн-рекламой; или из социальных сетей, таких как Google Ads, Вконтакте, Facebook, Twitter и др.

Мы можем передавать ваши персональные данные нашим сторонним поставщикам услуг, таким как аналитические службы, платежные системы, службы CRM и другие. Эти поставщики услуг могут иметь доступ к персональным данным, если это необходимо для выполнения их функций. Мы передаем ваши платежные данные платежным системам для обработки платежей. Мы можем обрабатывать и хранить ваши платежные данные, такие как: последние четыре номера вашей карты, дату истечения срока действия, имя держателя карты и платежную систему (например, Visa или MasterCard), и передавать их в системы обработки платежей, такие как Stripe или Яндекс.Деньги.

Эти поставщики услуг тщательно подобраны и отвечают высоким стандартам защиты данных и безопасности. Мы обмениваемся с ними только той информацией, которая необходима для предлагаемых услуг, и мы обязываем их сохранять любую информацию, которую мы им предоставляем, как конфиденциальную, и обрабатывать персональные данные исключительно в соответствии с нашими инструкциями. Время от времени мы будем отправлять вам уведомления по электронной почте об обновлениях нашего продукта, юридических документах, предлагать поддержку клиентов или рекламные сообщения. За исключением случаев, когда мы обязаны делать это по закону (например, уведомляя вас о нарушении конфиденциальности данных) или для предоставления вам нормального использования Сервиса (например, служебные сообщения для восстановления пароля и т. д.), У вас будет возможность отказаться от получения этих сообщений бесплатно.

Контактный адрес электронной почты: [email protected]