Спецпроекты

Дополнительный функционал

Если у вас специфические задачи, которые не решаются посредством наших стандартных инструментов в кабинете пользователя — напишите нам:

Мы рассмотрим ваш кейс в индивидуальном порядке и попробуем кастомно подобрать решения.

При этом ваш планируемый ежемесячный бюджет должен превышать 500$.

До начала работ по кастомизации потребуется депозит на аккаунте 200$ — эти средства в последующем вы сможете использовать на получение посещений.

Нужно более 500 000 посещений ежемесячно

При больших объемах посещений вы можете рассчитывать на дополнительную скидку вместе с нашей текущей скидочной программой.

Вы также получаете приоритет в технической поддержке и консультации менеджера по настройкам в формате 24/7.