Traff.org
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Скидки

У нас реализована гибкая система скидок.

В зависимости от суммы пополнения баланса вы получаете бонус от 5% до 30%, который можно трактовать как скидки на посещения. Т.е. чем больше вам нужно посещений, тем дешевле они будут!

Это значит что чем больше вам нужно посещений — тем дешевле для вас они будут выходить в итоге.

Сумма пополнения:

  • от 10$ + бонус 5%
  • от 15$ + бонус 10%
  • от 40$ + бонус 15%
  • от 70$ + бонус 20%
  • от 150$ +бонус 30%

При ежемесячном бюджете превышающем 500$ вы можете рассчитывать на дополнительный бонус.

Средства на аккаунте могут быть использованы в течение любого периода времени без ограничений, как в течение дня, так и в течение года.

Если вам необходимы большие объёмы трафика от 500 000 в месяц, вы можете рассчитывать на дополнительные скидки и участие в программе специальных проектов

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