Условия использования

Пользовательское соглашение. Публичная оферта.

Интернет-ресурс traff.org (далее – Cервис), находящийся в этом домене, предлагает перечень услуг посетителям (дальше — Пользователям) на определенных условиях, которые считаются предметом этого Соглашения. Если вы не согласны с действующими инструкциями, корректировками, постановлениями Соглашения, не желаете по определенной причине использовать услуги Сервиса, вам следует незамедлительно прекратить использование Сервиса и покинуть его.

Услуги Сервиса предоставляются в формате «Как есть». Сервис не несет ответственности за бездействие или любые действия системы в случае, если пользователь понес убытки.

Сервис имеет право без извещения Пользователя корректировать действующие Условия. Для Пользователей, зарегистрировавшихся во время принятия последней редакции, в течение пяти календарных дней действуют правила в предыдущей редакции. Вы соглашаетесь с тем, что единолично отвечаете за периодическое ознакомление с настоящими правилами. Данное Соглашение, включая политику Сервиса, размещенную на данном ресурсе, гарантируют исключительные, договорные отношения между Пользователем и Сервисом, они регулируют пользование предоставляемыми услугами Сервиса.

Как пользователь вы подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет. Вы – правоспособный, правомочный гражданин, способный нести ответственность относительно постановлений, обязательств, заявлений, условий пользования, утверждений и гарантий, указанных в данном Соглашении, вы способны осуществлять и выполнять требования Соглашения.

Сервис оказывает услуги переадресации относительно ссылок входящего интернет-трафика, которые добавил Пользователь, с учетом их настроек и действующих тарифов на дату добавления, по условиям обмена интернет-трафиком. За услуги, предоставляемые Сервисом, от пользователя принимаются средства посредством платежных систем. Средства для реализации услуг Сервиса, полученные с помощью платежной системы и зачисленные на баланс Пользователя, не подвергаются выводу, их можно только перенести с одной услуги на другую.

Сервис не несет ответственности за отображение входящего интернет трафика системами аналитики, установленными на ресурсах пользователя, если эти системы установленные некорректно, например, не на всех страницах ресурса, внутри дополнительных блоков кода, не установлены совсем или на сайте присутствуют сторонние системы фильтрации входящего интернет трафика.

По условиям работы Сервиса Вам запрещается:

cоздавать множественные аккаунты на сайте Сервиса с целью получения тестового бюджета (допускается создание множественных аккаунтов для удобства работы);

рекламировать и продвигать сайты распространяющие вирусы и вредоносное программное обеспечение, фишинговые ресурсы и порталы, а также другие интернет-ресурсы, не соблюдающие законы страны вашего проживания или пребывания.

Администрация Сервиса обладает правом отказывать в продвижении ресурсу, не объясняя при этом причины.

Сервис правомочен заблокировать (запретить пользование услугами Сервиса) Пользователя за нарушение данных правил, без извещения Пользователя.

Сервис предоставляет услуги обработки интернет-трафика и не относится к инстанциям, определяющих параметры соответствия сайтов действующему законодательству страны проживания или пребывания пользователя. Пользователи Сервиса единолично отвечают за рекламируемые и продвигаемые интернет-ресурсы.

Пользователи полностью отвечают за безопасность и параметры доступности личных аккаунтов. Они обязаны надежно хранить данные для входа в личные аккаунты и не размещать их в публичном доступе, не передавать свои аккаунты третьим лицам, не устанавливать элементарных паролей, изменять их, как минимум, один раз в несколько месяцев, при этом использовать сервис генерации паролей и напоминания.



Полная ответственность за результаты взлома персонального аккаунта Пользователя возлагается на Пользователя.

Сервис не обязан принимать критику Пользователя на предмет несоответствия услуг Сервиса ожиданиям Пользователя.

Положения и инструкции, не указанные в данном Соглашении, но размещенные на Сервисе, считаются неотъемлемой частью этого Соглашения.





В ситуации несоблюдения Пользователем положения условий данного Соглашения, допускается блокировка аккаунта Пользователя, при этом не подлежат возврату денежные средства с пользовательского счета.

В случае неоднозначности, включая недостаточность трактовок, инструкции и положения данного Соглашения интерпретируются в интересах Сервиса.

Предлагаемые услуги Сервиса предоставляются не по заказу какого-либо предприятия. Мы являемся независимым Сервисом, оказывающим услуги, и самостоятельно принимаем решения о ценах и бонусных предложениях.