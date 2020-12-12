Ускорить индексацию ссылок — краткое руководство.

Количество внешних ссылок все еще остается одним из самых важных факторов ранжирования сайта, несмотря на то, что поисковые системы регулярно обещают минимизировать это. Каждый, кого волнуют позиции сайта и его авторитет у поисковых систем, например, в виде такого показателя, как ИКС, прекрасно осознает, какую важную роль играют внешние ссылки, а также скорость их индексации. Неважно, купленная это ссылка, установленная вручную или естественная, действовать она начинает только после индексации поисковыми системами, говоря простым языком — после того, как поисковики ее заметят. Нередко на индексацию может уходить несколько месяцев. Случается и так, что поисковые системы вообще отказываются делать переходы по ссылкам. Как же заставить Яндекс, Google и другие поисковые системы быстрее сделать индексацию?

Ускорение индексация ссылок — лучшее решение.

Если вы закупили свежие ссылки или хотите получать реферальный трафик по уже имеющимся у вас, совет один — создавайте аккаунт на https://traff.org/ — и выбирайте инструмент «Усилитель ссылок». Вкладка «Усилитель ссылок» в кабинете сервиса traff.org

Для начала работы — создайте первый проект в этом инструменте. Обратите внимание — что один проект предполагает работу с одним сайтом (включая любые внутренние страницы ) по одной географии, при этом количество усиляемых ссылок — неограниченно. Создав проект для «yousite.com» — вы можете добавлять туда любые обратные ссылки в том числе и на внутренние страницы, если параметр «точное совпадение» будет выключен. При включённом параметре — в работу пойдут только ссылки точно совпадающие с указанным вами URL.

Параметр точное совпадение выключен — можно добавлять площадки со ссылками на любые страницы основного домена

После выбора параметров усиления вы можете добавлять неограниченного количество страниц содержащих ссылки на ваш ресурс. Указывайте желаемое количество переходов по вашим ссылкам — количество фиксируется за неделю. Т.е. если вы укажите 10 переходов в неделю — за месяц будет совершено 4×10 — 40 переходов. Ориентируйтесь по значимости ссылок — на быстроиндексируемых площадках большое количество переходов может быть необязательным. Может хватить и двух-трех в неделю. Для забытых роботами блогов — может понадобится и 15 в неделю. Универсальных рецептов не существует — ориентируйтесь на свой опыт.

Вид «Усилителя ссылок» уже в работе

Инструмент очень удобный и функциональный. Цены — супер демократичные. Так переходы по 100 ссылкам — по два клика в неделю выйдут вам всего в 2$. Свежие ссылки удобно добавлять — а старые, которые уже зашли в индекс или трафик по ним больше не требуется — можно ставить на паузу или удалять.

Также инструмент будет полезен для мониторинга вашей ссылочной массы. Ссылки по которым переход невозможен — помечаются системой.

Выбор площадок для ускорения индексации ссылок

Важно знать, что ссылки с одних сайтов индексируются мгновенно — в течение нескольких часов после появления, а с других этот процесс может затянуться на долгие месяцы. Вот почему нужно научиться правильно выбирать доноров.

Поисковые роботы чаще обходят сайты, которые регулярно обновляются. Ссылки, размещенные на таких ресурсах, обходятся быстророботами, что в разы ускоряет процесс индексации новой информации. Такими ресурсами являются крупные новостные сайты и социальные сети, где пользователи совершают реальные переходы по ссылкам.

Быстрее всего ссылки индексируются с Twitter, но это должен быть популярный аккаунт, регулярно обновляющийся и с большим количеством подписчиков. Также важную роль играет размер донора – чем больше на нем страниц с полезной информацией, тем быстрее проиндексируется ссылка с него.

Важную роль также играет вложенность страницы, на которой установлена ссылка, например, с главной индексация проходит намного быстрее. Еще один важный параметр – состояние сервера, на котором находится сайт-донор. Не стоит рассчитывать на быструю индексацию, если сайт часто недоступен, или скорость его загрузки слишком низкая. И, наконец, общее качество сайта: грамотно написанный файл robots, наличие карты сайта, отсутствие дубликатов в индексе поисковых систем, правильно написанные Title и Description, отсутствие навязчивой рекламы и вредоносных кодов.

Ускорение индексации ссылок собственными силами

Ссылка установлена, но прошла неделя, месяц, потом еще один, а поисковые системы отказываются ее видеть. Как сделать так, чтобы ссылка появилась в поиске? В случае, если ссылка на вашем сайте, можно воспользоваться самым простым способом – добавить страницу в «аддурилку» Яндекс и Google.

А что делать, если ссылка на чужом сайте? Самый простой и доступный способ – это социальные сети и сервисы блогов, например, Twitter и Live Journal, неплохие результаты также дает YouTube, словом, любые сервисы, где пользователь может сделать клик по ссылке. К счастью, бесплатных сервисов, с помощью которых можно ускорить индексацию ссылок, достаточно много. Здесь главное обращать внимание на то, чтобы ссылки эти были прямыми, а не через редирект, в противном случае положительных результатов ожидать не стоит.

Дополнительные способы индексации веб-ссылок

Еще один способ ускорения индексации ссылок – это пинг-сервисы. Используя такие сервисы, можно проинформировать поисковые системы о том, что в сети Интернет появился новый контент или ссылка. Проще говоря, так на нужную страницу можно быстрее пригласить Яндекс, Google и другие ПС. Ping сервисы — это ресурс, который подает быстрый сигнал поисковым системам о том, что в Сети появилась новая информация, которую следует проиндексировать.

Для этого существует большое количество как платных, так и бесплатных программ. Одна из бесплатных — Pingxpert. По умолчанию в базе программы есть порядка пяти сотен рабочих пинг-сервисов, также в этот список можно добавить другие или удалить все нерабочие. Практика показывает, что сразу после использования программы на сайт заходят десятки роботов. Интерфейс софта предельно прост и не требует времени на изучение. Главное окно Pingxpert разделено на две части, в верхней части следует ввести адрес страницы, которую должны проиндексировать поисковые системы, а в нижней – адреса пинг-сервисов.

В том случае, если речь идет о своем сайте, сделать это еще проще. Например, в одной из самых распространенных CMS WordPress в настройках есть встроенный по умолчанию ускоритель с помощью пинг-сервисов. В отдельном окне имеется список с сервисами обновлений, который можно редактировать, добавляя нужные адреса или удаляя нерабочие.

Как только на сайте появляется новая запись, поисковые системы мгновенно получают сигнал об этом. Есть подобные решения и у некоторых других CMS, а если нет, реализовать это можно с помощью сторонних плагинов. Между тем важно знать, этот список не должен быть слишком длинным, чтобы не вызывать нагрузку на удаленный сервер, на котором установлен сайт.

Подводим итоги

Как можно заметить, каждый сайт нуждается во внешних ссылках, и желательно, чтобы они вели с качественных сайтов — для получения высоких позиции в поисковых системах. В то же время во многих случаях внешние ссылки нуждаются в быстрой индексации. Сделать это можно разными способами, платно и бесплатно. Преимущества платных решений в том, что работой занимаются знающие люди, которые гарантируют не только индексацию ссылок, но и минимальные сроки выполнения работы.

Как узнать, что ссылка проиндексирована? Есть несколько способов проверить ссылку. Самый простой – это зайти в Яндекс Вебмастер или в Google Search Console и в соответствующих пунктах проверить, появилась ли в поиске нужная ссылка. Однако здесь важно знать, что ссылки в этих сервисах появляются не сразу, а только после обновления поисковых баз.

Поэтому можно воспользоваться вторым, более надежным способом — посмотреть сохраненную копию нужной страницы, то есть кэш поисковой системы. Для этого нужно вбить в поисковую строку адрес требуемой страницы, нажать на иконку в виде стрелочки рядом со сниппетом донора в поисковой выдаче, выбрать пункт «сохраненная копия» и кликнуть по ссылке. В том случае, если в сохраненной копии отображается ссылка, значит, она уже проиндексирована.