Проверить позиции сайта в поиске

Падение трафика – частая головная боль SEO-специалистов. Далеко не всегда можно сразу понять, что стало причиной такого безобразия. А без понимания причины нельзя грамотно внести правки в стратегию продвижения. Более того, в ряде случаев можно просто вовремя не узнать о том, что сайт просел в выдаче и теперь не способен приводить клиентов в таких количествах, как делал это ранее.

Именно поэтому регулярная проверка позиций сайта в поисковых системах – одна из значимых составляющих качественного продвижения. Во-первых, это позволяет сравнить достоинства и недостатки продвигаемой интернет-площадки с плюсами и минусами сайтов конкурентов, сделать соответствующие выводы и, при необходимости, откорректировать стратегию.

Во-вторых, такая проверка дает возможность контроля и избавляет веб-мастера от ощущения, что он в своих действиях двигается вслепую.

Что позволяет узнать проверка позиций сайта?

Эта часть работы по раскрутке веб-ресурса помогает:

автоматизировать процесс раскрутки сайта, минимизировав количество ручного труда;

найти причину падения рейтинга;

отследить динамику сайтов конкурентов;

владельцам сайта, передавшим его продвижение в аутсорсинг, — проконтролировать работу специалистов;

отследить и проанализировать ссылочный рост;

составить электронную отчетность для заказчиков.

Отслеживать позиции сайта в поисковиках можно тремя способами – вручную, онлайн и с помощью скачанных программ и мобильных приложений.

Первый способ считается наиболее трудоемким и при этом наименее достоверным. Его целесообразно применять разве что для проверки корректности работы сервисов, считывающих позиции автоматически, либо в тех случаях, когда отследить позицию необходимо по 10-15 ключевым запросам. В остальных ситуациях, если массив запросов внушителен, лучше воспользоваться помощью программ и приложений.

Как проверить позиции сайта вручную?

Для этого нужно:

включить режим «инкогнито» — в противном случае результат будет некорректным, поскольку поисковик запоминает местонахождение, историю запросов и другие индивидуальные параметры пользователя и корректирует выдачу с учетом этих факторов;

в режиме приватного просмотра открыть новое окно;

в адресной строке ввести адрес поисковой системы;

в поисковую строку вписать нужный запрос;

обновить страницу и оценить результат.

Не забудьте отключить опцию, учитывающую ваше местоположение!

Данный алгоритм аналогичен и для Яндекса, и для Google. Важно при этом учитывать, что в некоторых странах поисковая система Яндекс может не функционировать без использования VPN.

Автоматическая проверка позиций сайта в поисковиках

Платных и бесплатных сервисов, позволяющих сделать это быстро, легко и с высокой точностью, немало. Некоторые из них функционируют исключительно в онлайн-формате, другие имеют и версии для скачивания.

Рассмотрим наиболее, на наш взгляд, удобные и эффективные.

Allpositions. Русскоязычный, платный, для оплаты используется внутренняя валюта – монеты. Есть бесплатный тестовый период. Сервис позволяет проверить позиции сайта в разных поисковых системах. Можно самостоятельно настроить частоту таких проверок. Запросы вводятся ручную либо импортируются файлом. Сервис позволяет группировать их по категориям. Кроме того, он демонстрирует пользователю влияние апдейтов Яндекса на позиции сайта в поисковой системе, что удобно. Topvisor. Русскоязычный, есть полноценная платная и ограниченная по функционалу бесплатная версии. Возможности этой программы весьма разнообразны. В ней можно группировать запросы по направлениям, мониторить позиции по регионам и в разрезе электронных устройств, смотреть сайты конкурентов из топа, узнавать позиции конкретных страниц, собирать сниппеты, устанавливать периодичность проверки и совершать другие действия. SeRanking. Русскоязычный, платный, с разными тарифными планами и двухнедельным пробным бесплатным периодом. Анализирует позиции по ключевым словам, самостоятельно подбирает запросы для анализа, ориентируясь на размещенный на площадке контент, сравнивает позиции рассматриваемого сайта с положением конкурентов, интегрируется с сервисами аналитики поисковиков, составляет вопросы, помогает подобрать сайты для размещения внешних ссылок из топ-100 тематической выдачи и делает много других нужных вещей. SEOlib. Русскоязычный, платный. Бесплатной версии нет, но при регистрации на счет клиента зачисляется определенная сумма, которую можно израсходовать на знакомство и тестирование программы. По сути, SEOlib является сервисом поисковой аналитики, но опция проверки позиций сайта в нем также имеется, в числе прочих. Функционал включает проверку по запросам с заданной периодичностью, отслеживание конкурентов, проверку адресов релевантных страниц, сбор сниппетов, отслеживание изменений, возможность предоставить ограниченный гостевой доступ третьим лицам. Rush Analytics. Русскоязычный платный сервис с бонусом в 200 лимитов (внутренних расчетных единиц), которые следует израсходовать в течение недели. Снимает позиции сайта по разным запросам в Google и Яндекс, дифференцирует мобильную и десктопную выдачи, рассматривает и анализирует позиции конкурентов, составляет наглядные отчеты-графики. К сожалению, пользоваться этим сервисом могут только веб-мастера из России, Беларуси, Украины и Казахстана. Кроме того, рекомендуем рассмотреть и другие варианты, например, PromoPult, Semrush, Serpstat, Wincher, Серпхант, Ahrefs, Pixel Tools, Spyserp, а также достаточно функциональный и при этом полностью бесплатный Pos10ru, который вполне способен удовлетворить потребности начинающих веб-мастеров или владельцев небольших сайтов.

Как видите, программ, позволяющих автоматизировать процесс проверки позиций сайта в поисковых системах, хватает. Так что найти сервис, оптимально отвечающий вашим требованиям, будет несложно.