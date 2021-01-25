Разбираем 7 устаревших приёмов в области SEO-продвижения сайтов в 2021 году

В этом материале мы разберем SEO-приемы, о которых в 2021 году стоит забыть.

Публикация SEO-статей в пределах листингов, а также создание оптимизированных текстовых «простыней» Результатом отсутствия пост-аналитики (речь идет о прогнозном анализе рейтинга веб-документов: вам регулярно следует выполнять проверку позиций сайта и выделять страницы с устойчивыми/нестабильными позициями в выдаче с целью выявления изменений прироста/падения трафика) и понимания принципов функционирования статей, разработанных для продвижения ресурса, является высокая вероятность того, что вы угробите проект непродуманным размещением SEO-контента.

Есть большое количество поисковых запросов, которые высоко ранжируют сайты (страницы сайтов) без оптимизированных текстов.

Пример: по запросу «купить кухню на заказ» сайт «Файні меблі» занимает первую строчку в поисковой выдаче. И на нем нет ни одного SEO-текста.

Приобретение большого количества «биржевых» ссылок Проведенное исследование показало, что ниши с высокими показателями конкуренции имеют в ТОПе около трёх URL (минимум), содержащих минимальное количество внешнего входящего ссылочного материала на свои страницы. Это свидетельствует о снижении эффективности массовой публикации ссылок. Переспам ключевых слов в статьях и HTML-тегах В настоящее время злоупотребление тегом , размещение в мета-тегах слов, не имеющих отношения к информационному наполнению веб-документов, перенасыщение контента ключами может привести к падению рейтинга сайта в выдаче.

Сегодня мы рекомендуем обращать внимание на показатель кликабельности сниппета, а также его внешнюю привлекательность.

Перечень того, что может положительно повлиять на SEO в 2020 году:

запуск процесса продажи товара непосредственно в поисковой выдаче (речь идет о наличии в структуре сниппета продающих элементов, триггеров);

высокий CTR информационного блока, релевантного содержанию страницы, которую увидел пользователь в результате ввода того или иного поискового запроса;

стоимость, изображения товара, содержащиеся в сниппете;

рейтинг компании в локальной ленте результатов в Google;

оценки пользователей (например, присвоение ими сайту статуса «популярный»), демонстрирующие доверие/недоверие к продукту, услуге или организации;

разработка маркетинговой стратегии, которая обеспечит преобразование «обычного» товара в «бренд» (осознание клиентом того, что он взаимодействует именно с брендом, поспособствует росту популярности последнего);

наличие на веб-площадке online-консультанта.

Ориентирование на оптимизацию под высокочастотные запросы Средняя продолжительность поисковой команды в большей части ниш составляет 5 слов. Что же касается голосовых поисковых сигналов (которые отправляются с мобильных гаджетов), то они чаще всего включают в себя 6-8 слов.

Почему в 2021 году следует работать со среднечастотниками и низкочастотниками?

Веб-документы, находящиеся на верхушке ТОПа, приобретают больше трафика из органического поиска лишь в 50% случаев (подобный вывод был сделан на основе результатов анализа ТОПа, выполненного агентством Пиксель Плюс). Среднечастотные и низкочастотные [максимально конкретизированные] запросы (это касается, например, поиска конкретной модели товара, кафе в пределах определенной локации и так далее) продолжают пользоваться большим спросом ввиду желания потребителей не тратить время на сравнение неограниченного количества торговых решений.

Контентный или ссылочный спам в комментах под статьями. Подобного рода активности уже настолько раздражают посетителей сайтов, что от них обязательно нужно отказаться. Если, разумеется, вы хотите чего-то добиться от SEO. Следование правилу «чем больше страниц включает в себя структура сайта, тем лучше» В некоторых случаях это не является правдой.

— страницы с устаревшим контентом не только не способствуют поступлению трафика, но и негативно влияют на ранжирование сайта в целом (это не значит, что от них нужно избавляться; оптимальные решения: если речь идет о страницах с текстами, то просто замените неактуальные данные на свежую информацию; убедитесь в том, что в разделе «Контактные данные» опубликованы действующие номера телефонов и так далее);

— также стоит подумать, под какие новые (популярные с недавних пор) запросы можно заточить веб-документы, которые нуждаются в обновлении наполнения.

Использование стандартного (проверенного) аналитического чек-листа Чек-лист для проведения аудита веб-ресурса должен обновляться регулярно. Так, в 2021 году смело можно вычеркнуть из него такие пункты, как:

— определение тематического индекса цитирования;

— поиск ошибок в теге кейвордс;

— проведение оптимизации служебных разделов сайта (мы говорим о блоках «Как связаться с нами», «Способы оплаты» и так далее).

На этом пока всё. Следите за выходом наших новых публикаций.