Контент на сайте для SEO и SXO: важные элементы

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Контент на сайте

Содержание сайта нельзя недооценивать. Все больше владельцев сайта осознают, сколько преимуществ это может принести — не только для SEO, но и для продаж. Высокое качество уникального контента имеет многомерный эффект: влияет на как на позицию, так и на видимость, конверсию и даже имидж. Но самое важное контент влияет на потенциальных клиентов. Хороший контент на сайте — важный элемент позиционирования, без которого невозможно достичь высоких позиций ни в Google, ни в Yandex.

Какой контент должен быть на веб-сайте и как проверить его качество? На каждом сайте есть много разных типов текстов. Они предназначены не только для заполнения страницы, но и для повышения конверсии. Кажется, что лучше выбрать один тип контента и инвестировать в него. Но это не так — разнообразие содержания очень важно. Невозможно заполнить только одну подстраницу, а остальные оставить пустыми. Это не пойдет на пользу позициям в поисковиках. Однозначно стоит размещать на сайте разнообразный контент и обеспечивать его качество. Поэтому следует заполнить страницу текстами, которые приносят прибыль, но некоторые из них сразу не сработают.

Какой контент выгоден? Контент следует разбить на приносящий прямую и косвенную прибыль. Что касается типов контента, которые могут напрямую повлиять на больший доход, это: описания товаров, рекламный, а также коммерческий контент. С другой стороны, косвенную прибыль приносят: тексты блогов, описания категорий, мета-описания, альтернативная графика, спонсируемые тексты (размещенные на внешних сайтах).

Описания товаров

Описания товаров содержат информацию о том, что именно продается, а также могут быть разработаны для поощрения покупки. Иногда именно контент заставляет покупателя окончательно решиться на покупку в конкретном магазине. Следовательно, описания товаров должны быть созданы для клиента и для SEO — потому что они имеют силу не только с точки зрения конверсии, но и самой видимости. Итак, описания товаров работают на продажу, прямо или косвенно, потому что они повышают узнаваемость.

Реклама, предложения и коммерческий контент

Это тексты, предназначенные для продажи. Они ориентированы на привлечение клиентов и написаны на определенном языке. Также стоит приспособить их к стратегии SEO. Однако их самая большая сила — это то, как они устроены. Язык ценностей, построение предложений, поощрение и демонстрация преимуществ — они должны иметь все эти элементы и доказывать ценность инвестиций в товары или услуги.

Описание категорий

Мало кто из клиентов читает описания категорий. Их больше интересует контент, который описывает конкретные товары, которые их интересуют. Следовательно, описания категорий должны быть идеально структурированы для SEO. Они также должны быть построены для пользователя.

Содержание блога

Тексты блогов обладают огромной силой. Они не работают напрямую, но являются частью как SEO, так и имиджевой стратегии. Создавая содержательные, интересные статьи в блогах, привлекаются пользователи, повышается доверие к своему бренду и создается имидж эксперта. Благодаря этому пользователи с большей вероятностью будут доверять данному сайту и тратить деньги именно тут. Более того, блог предлагает многое для позиционирования.

Мета-описания, альтернативная графика

Это тексты, которые являются частью SEO-оптимизации. О них стоит позаботиться, некоторые из них, например, мета-заголовок или описание, также видны получателям на уровне поисковой системы Google.

Рекламные тексты

Это контент, который размещается на внешних веб-сайтах и представляет собой ненавязчивую рекламу. Видов их много, поэтому стоит позаботиться о разнообразии. Помимо перенаправления трафика и создания рекламы, у них есть еще одно преимущество — линковка. Ссылки на сайт — один из элементов внешнего SEO.

Как проверить, хорошее ли содержание?

Есть несколько элементов, которые следует учитывать при проверке качества контента. Первое — уникальность — тексты нельзя копировать. Кроме того, они должны быть лингвистически правильными, но также соответствовать рекомендациям по SEO, разработанным позиционерами. Также стоит проверить, написаны ли они на языке, адаптированном к целевой группе, и имеют ли они соответствующий характер в зависимости от типа. Хороший контент на веб-сайте адаптирован к аудитории, отрасли, пользователям и принципам SEO. Он должен отвечать многим требованиям. Создание контента, отвечающего этим критериям, — непростое искусство, оно требует знаний и навыков.

Создавать ценный контент непросто. Тексты должны быть адаптированы для SEO, писать их нужно грамотно, правильно, содержательно и таким образом, чтобы они побуждали не только читать, но и использовать предложение. Написание контента для веб-сайта — это многоэтапный процесс, и лучше всего доверить его профессионалам. Чтобы написать часть контента самостоятельно, например, для блога, убедитесь, что она проверена и оптимизирована для SEO. Многие профессиональные агентства соглашаются создавать контент для веб-сайта, а некоторые из них (написанные владельцем бизнеса) для лингвистического улучшения и оптимизации для SEO. Однако не стоит создавать тексты в одиночку.

В агентствах есть команда сотрудников — копирайтеров и SEO-специалистов, которые совместно создают текстовые инструкции и пишут их таким образом, чтобы они отвечали конкретным требованиям. Поэтому определенно стоит выбрать сотрудничество с агентствами, которые оптимизируют сайт, но также заботятся о качественном содержании.

Контент на сайте и SXO

SXO — это SEO и UX, то есть создание видимости и влияние на удобство использования. Можно ли это сделать и с текстом? Да. Весь контент должен иметь отношение к SXO. Сначала создаются руководящие принципы SEO: выбираются ключевые слова, настраиваются заголовки, а также сопутствующий дополнительный контент. Контент должен быть оптимизирован для SEO. Но как улучшить пользовательский опыт? Например, можно создавать более короткие абзацы — это облегчает чтение. Другой вопрос — выбор фраз и стиля, а также типа повествования. Текст, адаптированный к UX, удовлетворяет получателя, поэтому он отвечает на его вопросы, побуждает его прочитать и воспользоваться предложением, а также побуждает пользователя читать другой контент. Природа UX-контента также должна разрабатываться в зависимости от типа текста. Так, текст блога будет отличаться от описания товара. Профессиональные копирайтеры умеют это делать и могут идеально создавать контент, соответствующий принципам SXO.