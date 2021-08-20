Накрутка трафика: как получить уникальные посещения

Если вы планируете создавать свой сайт или уже имеете его, вы, скорее всего, хотя бы раз слышали о накрутке трафика. Разберёмся, что же это такое, для чего нужна подобная активность и как она влияет на ваш бизнес в целом?

Что такое накрутка трафика?

Трафиком называется активность пользователей на вашем сайте. Когда веб-ресурс только создан, вполне логично, что о нём никто не знает, а значит, попасть на него случайному посетителю будет проблематично. Даже отлично оптимизированный интернет ресурс с релевантным контентом (то есть, такой, который будет полезен пользователю) в выдаче поисковых систем будет далеко не в первой десятке, если у него слабая посещаемость.

А повысить эту самую посещаемость можно либо массированной рекламной кампанией (что достаточно дорого и не всегда осуществимо), либо же при помощи накрутки. Это деятельность, направленная на искусственное увеличение посещений веб-сайта. Если естественным путём пользователи к вам не приходят, такие методы помогут увеличить приток трафика и вывести сайт на более высокие позиции в поисковой выдаче.

Помимо понятия самой накрутки нужно учитывать и поведенческие факторы или сокращенно ПФ. Это комплекс действий, которые производит пользователь на вашем сайте: переходит ли на разные страницы, оставляет веб-сайт в закладках, осуществляет покупку, комментирует или оставляет отзыв. Даже длительность пребывания (сессии) является поведенческим фактором. Для поисковых систем ПФ — один из параметров, по которым они отслеживают накрутку. Чем естественнее ведёт себя пользователь, тем лучше для вас.

Зачем вообще нужна накрутка?

Представьте, что вы открыли интернет-магазин или информационный портал. Вам важно, чтобы к вам пошёл поток посетителей, которые в итоге либо купят ваши товары, либо расскажут о вас, как о полезном ресурсе. На начальном этапе о вас никто не знает. И для поисковых систем ваш сайт — это чистый лист. Поэтому при поиске пользователями он будет появляться в выдаче, но далеко не в первых рядах. Поисковики оценивают релевантность сайта запросам пользователей по нескольким критериям, и наличие стабильного трафика — один из самых значимых.

Надёжный инструмент для следующих целей:

Для монетизации ресурса. Чем лучше показатели посещаемости, тем эффективнее вы сможете монетизировать свой веб-ресурс.

Для увеличения прибыли от рекламы. Если вы размещаете на своём сайте рекламу по системе CPM, за каждый её показ пользователю вы получаете прибыль. Соответственно, чем больше пользователей попадёт к вам и увидит размещённую рекламу, тем больше денег вы получите от рекламодателя.

Также используют и для увеличения дохода от рекламы по системе PPC — то есть, при оплате за клик по рекламному баннеру.

В целом, накрутка для веб-сайта полезна многим владельцам. Одним она помогает увеличить приток клиентов и повысить свои позиции в ранжировании, другим — получать прибыль при монетизации или размещении рекламы на веб-ресурсе.

Несмотря на то, что такие манипуляции поисковые системы откровенно «недолюбливают», при правильной стратегии её можно сделать вполне легальным инструментом.

Почему стоит заказать накрутку для вашего сайта?

Начнём с того, что вообще привлекает посетителей на веб-ресурс? Прежде всего, это его узнаваемость. В эту пользу играют рекламные кампании, таргетированная реклама в социальных сетях и многие другие инструменты маркетолога. Но всем ли веб-сайтам она нужна и будет по карману? Если цель вашего сайта в заработке на партнёрских программах и размещении рекламы, самим себя рекламировать точно не прибыльное занятие. И в таких случаях накрутка будет вполне оправдана — приток посетителей идёт, за каждый просмотр или клик в вашу копилку капает копейка.

Другие способы привлечения органического трафика (так называют посещения от реальных пользователей, заинтересовавшихся вашим сайтом) — это визуальное и смысловое наполнение. Интересные статьи, полезная информация, нужные покупателю товары — всё это требует от администратора веб-ресурса серьёзных вложений. Крайне редко можно встретить талант, который будет сам делать качественные статьи, оптимизировать их под поисковое продвижение (а это нужно, чтобы пользователи чаще находили вас в том же Яндексе или Google), а заодно и подбирать визуальный контент, делать эстетичное и удобное дизайнерское оформление. В общем, действительно классный сайт сделать непросто. А на недоделанный, неудобный или не информативный посетители просто не будут заходить. Да и поисковики такие ресурсы, не оптимизированные и неинтересные, нередко игнорируют и не индексируют вовсе. То есть, даже если на вашем ресурсе будет что-то полезное для реального пользователя, он об этом не узнает. В общем, если посетителей нет, а они нужны, как воздух, без искусственной посещаемости не обойтись.

Как сделать правильную накрутку трафика, чтобы не попасть в теневой бан Гугла

Существует немало методов одни из них мгновенно распознаются поисковиками, как фиктивная деятельность, другие же можно без зазрения совести использовать и успешно обходить алгоритмы поисковых систем. Наиболее распространённые виды накрутки:

Клик-клубы — сообщества владельцев интернет-ресурсов, на которых действует принцип взаимовыручки: вы переходите на сайты других членов клуба, и тем самым повышаете их посещаемость, они, в свою очередь, переходят на ваш. Метод, хоть и рабочий, но слабенький: придётся изрядно потрудиться, переходя по множеству ссылок, чтобы и другим помочь, и себе трафик повысить. Кроме того, поведенческие факторы при такой активности явно невысоки.

Специальные программы, которые позволяют одному компьютеру переходить на ваш ресурс неограниченное количество раз, используя динамический ip. Выглядит это, как будто на веб-сайт заходят люди с разных компьютеров. Но такая деятельность достаточно легко вычисляется поисковиками.

Размещение внешних ссылок на ресурс. Это одна из методик SEO-оптимизации. Ссылки размещаются на посторонних ресурсах, они могут быть органично вписаны в текст, и пользователь, интересуясь содержанием статьи, переходит на ваш сайт. Метод действенный, но очень долгий, и качественно повысить трафик с его помощью вряд ли удастся.

Рассылка по e-mail. Да-да, тот самый пресловутый спам. Не будем говорить об этичности этого метода, но он всё ещё в ходу.

Использование специальных сервисов. А вот это уже гораздо эффективнее и проще для владельца, ведь задача по повышению посещаемости решается профессионалами и не требует от владельца ни затрат времени, ни каких-либо специальных действий.

Помните и о том, что поисковые системы достаточно эффективно определяют накрутку посещений по таким особенностям:

Посещения идут с одного IP, это сразу вызывает подозрение в искусственном трафике, что вполне логично, ведь вряд ли один и тот же посетитель развлекается тем, что заходит на сайт и выходит.

Если приток посещений слишком резкий, либо осуществляется с равными интервалами — это тоже выглядит подозрительно, особенно, если разрыв между первоначальной посещаемостью и скачком слишком высокий.

Когда переходы не сопровождаются другими поведенческими факторами — логично, что реальный пользователь при переходе хотя бы задержится, чтобы ознакомиться с содержимым или пробежится по страницам сайта.

Приток трафика сопровождается совершенно идентичными действиями пользователей (шаблон поведения) — зашёл, кликнул разок, вышел, к примеру. Тут уже поисковые системы начинают бить тревогу, ведь такой алгоритм для накрутки им уже известен.

Реально избежать санкций можно только если использовать либо фрилансеров, которые будут заниматься реальными переходами на ваш интернет-ресурс, либо сервисами накрутки посещений. Второй вариант гораздо удобнее и быстрее.

Сервис накрутки: в чём его преимущества?

Поскольку мы представляем подобный сервис накрутки Traff.org, нам известно всё о преимуществах такого варианта накрутки посещений.

Прежде всего, чем удобен этот сервис и какие услуги мы предоставляем?

Для каждого сайта выбирается наиболее действенная стратегия. В зависимости от ваших целей можно подобрать оптимальное количество трафика, способ его получения, поведенческие факторы.

Функции позволяют настроить накрутку по нужному вам региону, чтобы не вызвать подозрения у поисковых систем.

Также настроить можно и портрет целевой аудитории, например, для получения посещений из социальных сетей.

Сервис позволяет настроить и запустить проект по притоку посещений самостоятельно. Не нужно искать специалистов и нанимать фрилансеров — всё делается в считанные минуты просто из кабинета пользователя.

Вы сами регулируете бюджет на накрутку посещений. Сколько вы готовы заплатить — столько посетителей и получите. Нужно больше? Просто пополняете свой счёт — и запускаете накрутку.

Полная отчётность и аналитика. Важно понимать, как изменились показатели, какой именно трафик льётся на ваш сайт, насколько он эффективен. И сервисы позволяют получить эту информацию в режиме реального времени.

При этом трафик через сервис org ещё и уникален — то есть, даже самые последние алгоритмы ПС не смогут идентифицировать его, как искусственный. А значит, вы без проблем повысите свои позиции в поисковых сетях и не попадёте в «теневой бан» за накрутку.

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Накрутка трафика — это не «читерство» и не обман. Сегодня это один из действенных инструментов веб-мастера, позволяющий получать прибыль от сайта даже для новосозданных страниц или непопулярных типов ресурсов. А использование специальных сервисов, имеющих широкий функционал, возможность тщательного подбора и анализа юзера, позволяет получать высокую посещаемость без применения сомнительных методов, например ботов или программ. Посещаемость — это не только популярность вашего ресурса, ведь она ещё и кореллирует с монетизацией, прибылью от рекламы и ранжированием в поисковых сетях. И этот параметр точно не стоит игнорировать.

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