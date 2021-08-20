Накрутка трафика: как получить уникальные посещения
Если вы планируете создавать свой сайт или уже имеете его, вы, скорее всего, хотя бы раз слышали о накрутке трафика. Разберёмся, что же это такое, для чего нужна подобная активность и как она влияет на ваш бизнес в целом?
Что такое накрутка трафика?
Трафиком называется активность пользователей на вашем сайте. Когда веб-ресурс только создан, вполне логично, что о нём никто не знает, а значит, попасть на него случайному посетителю будет проблематично. Даже отлично оптимизированный интернет ресурс с релевантным контентом (то есть, такой, который будет полезен пользователю) в выдаче поисковых систем будет далеко не в первой десятке, если у него слабая посещаемость.
А повысить эту самую посещаемость можно либо массированной рекламной кампанией (что достаточно дорого и не всегда осуществимо), либо же при помощи накрутки. Это деятельность, направленная на искусственное увеличение посещений веб-сайта. Если естественным путём пользователи к вам не приходят, такие методы помогут увеличить приток трафика и вывести сайт на более высокие позиции в поисковой выдаче.
Помимо понятия самой накрутки нужно учитывать и поведенческие факторы или сокращенно ПФ. Это комплекс действий, которые производит пользователь на вашем сайте: переходит ли на разные страницы, оставляет веб-сайт в закладках, осуществляет покупку, комментирует или оставляет отзыв. Даже длительность пребывания (сессии) является поведенческим фактором. Для поисковых систем ПФ — один из параметров, по которым они отслеживают накрутку. Чем естественнее ведёт себя пользователь, тем лучше для вас.
Зачем вообще нужна накрутка?
Представьте, что вы открыли интернет-магазин или информационный портал. Вам важно, чтобы к вам пошёл поток посетителей, которые в итоге либо купят ваши товары, либо расскажут о вас, как о полезном ресурсе. На начальном этапе о вас никто не знает. И для поисковых систем ваш сайт — это чистый лист. Поэтому при поиске пользователями он будет появляться в выдаче, но далеко не в первых рядах. Поисковики оценивают релевантность сайта запросам пользователей по нескольким критериям, и наличие стабильного трафика — один из самых значимых.
Надёжный инструмент для следующих целей:
- Для монетизации ресурса. Чем лучше показатели посещаемости, тем эффективнее вы сможете монетизировать свой веб-ресурс.
- Для увеличения прибыли от рекламы. Если вы размещаете на своём сайте рекламу по системе CPM, за каждый её показ пользователю вы получаете прибыль. Соответственно, чем больше пользователей попадёт к вам и увидит размещённую рекламу, тем больше денег вы получите от рекламодателя.
- Также используют и для увеличения дохода от рекламы по системе PPC — то есть, при оплате за клик по рекламному баннеру.
В целом, накрутка для веб-сайта полезна многим владельцам. Одним она помогает увеличить приток клиентов и повысить свои позиции в ранжировании, другим — получать прибыль при монетизации или размещении рекламы на веб-ресурсе.
Несмотря на то, что такие манипуляции поисковые системы откровенно «недолюбливают», при правильной стратегии её можно сделать вполне легальным инструментом.
Почему стоит заказать накрутку для вашего сайта?
Начнём с того, что вообще привлекает посетителей на веб-ресурс? Прежде всего, это его узнаваемость. В эту пользу играют рекламные кампании, таргетированная реклама в социальных сетях и многие другие инструменты маркетолога. Но всем ли веб-сайтам она нужна и будет по карману? Если цель вашего сайта в заработке на партнёрских программах и размещении рекламы, самим себя рекламировать точно не прибыльное занятие. И в таких случаях накрутка будет вполне оправдана — приток посетителей идёт, за каждый просмотр или клик в вашу копилку капает копейка.
Другие способы привлечения органического трафика (так называют посещения от реальных пользователей, заинтересовавшихся вашим сайтом) — это визуальное и смысловое наполнение. Интересные статьи, полезная информация, нужные покупателю товары — всё это требует от администратора веб-ресурса серьёзных вложений. Крайне редко можно встретить талант, который будет сам делать качественные статьи, оптимизировать их под поисковое продвижение (а это нужно, чтобы пользователи чаще находили вас в том же Яндексе или Google), а заодно и подбирать визуальный контент, делать эстетичное и удобное дизайнерское оформление. В общем, действительно классный сайт сделать непросто. А на недоделанный, неудобный или не информативный посетители просто не будут заходить. Да и поисковики такие ресурсы, не оптимизированные и неинтересные, нередко игнорируют и не индексируют вовсе. То есть, даже если на вашем ресурсе будет что-то полезное для реального пользователя, он об этом не узнает. В общем, если посетителей нет, а они нужны, как воздух, без искусственной посещаемости не обойтись.
Как сделать правильную накрутку трафика, чтобы не попасть в теневой бан Гугла
Существует немало методов одни из них мгновенно распознаются поисковиками, как фиктивная деятельность, другие же можно без зазрения совести использовать и успешно обходить алгоритмы поисковых систем. Наиболее распространённые виды накрутки:
- Клик-клубы — сообщества владельцев интернет-ресурсов, на которых действует принцип взаимовыручки: вы переходите на сайты других членов клуба, и тем самым повышаете их посещаемость, они, в свою очередь, переходят на ваш. Метод, хоть и рабочий, но слабенький: придётся изрядно потрудиться, переходя по множеству ссылок, чтобы и другим помочь, и себе трафик повысить. Кроме того, поведенческие факторы при такой активности явно невысоки.
- Специальные программы, которые позволяют одному компьютеру переходить на ваш ресурс неограниченное количество раз, используя динамический ip. Выглядит это, как будто на веб-сайт заходят люди с разных компьютеров. Но такая деятельность достаточно легко вычисляется поисковиками.
- Размещение внешних ссылок на ресурс. Это одна из методик SEO-оптимизации. Ссылки размещаются на посторонних ресурсах, они могут быть органично вписаны в текст, и пользователь, интересуясь содержанием статьи, переходит на ваш сайт. Метод действенный, но очень долгий, и качественно повысить трафик с его помощью вряд ли удастся.
- Рассылка по e-mail. Да-да, тот самый пресловутый спам. Не будем говорить об этичности этого метода, но он всё ещё в ходу.
- Использование специальных сервисов. А вот это уже гораздо эффективнее и проще для владельца, ведь задача по повышению посещаемости решается профессионалами и не требует от владельца ни затрат времени, ни каких-либо специальных действий.
Помните и о том, что поисковые системы достаточно эффективно определяют накрутку посещений по таким особенностям:
- Посещения идут с одного IP, это сразу вызывает подозрение в искусственном трафике, что вполне логично, ведь вряд ли один и тот же посетитель развлекается тем, что заходит на сайт и выходит.
- Если приток посещений слишком резкий, либо осуществляется с равными интервалами — это тоже выглядит подозрительно, особенно, если разрыв между первоначальной посещаемостью и скачком слишком высокий.
- Когда переходы не сопровождаются другими поведенческими факторами — логично, что реальный пользователь при переходе хотя бы задержится, чтобы ознакомиться с содержимым или пробежится по страницам сайта.
- Приток трафика сопровождается совершенно идентичными действиями пользователей (шаблон поведения) — зашёл, кликнул разок, вышел, к примеру. Тут уже поисковые системы начинают бить тревогу, ведь такой алгоритм для накрутки им уже известен.
- Реально избежать санкций можно только если использовать либо фрилансеров, которые будут заниматься реальными переходами на ваш интернет-ресурс, либо сервисами накрутки посещений. Второй вариант гораздо удобнее и быстрее.
Сервис накрутки: в чём его преимущества?
Поскольку мы представляем подобный сервис накрутки Traff.org, нам известно всё о преимуществах такого варианта накрутки посещений.
Прежде всего, чем удобен этот сервис и какие услуги мы предоставляем?
- Для каждого сайта выбирается наиболее действенная стратегия. В зависимости от ваших целей можно подобрать оптимальное количество трафика, способ его получения, поведенческие факторы.
- Функции позволяют настроить накрутку по нужному вам региону, чтобы не вызвать подозрения у поисковых систем.
- Также настроить можно и портрет целевой аудитории, например, для получения посещений из социальных сетей.
- Сервис позволяет настроить и запустить проект по притоку посещений самостоятельно. Не нужно искать специалистов и нанимать фрилансеров — всё делается в считанные минуты просто из кабинета пользователя.
- Вы сами регулируете бюджет на накрутку посещений. Сколько вы готовы заплатить — столько посетителей и получите. Нужно больше? Просто пополняете свой счёт — и запускаете накрутку.
- Полная отчётность и аналитика. Важно понимать, как изменились показатели, какой именно трафик льётся на ваш сайт, насколько он эффективен. И сервисы позволяют получить эту информацию в режиме реального времени.
- При этом трафик через сервис org ещё и уникален — то есть, даже самые последние алгоритмы ПС не смогут идентифицировать его, как искусственный. А значит, вы без проблем повысите свои позиции в поисковых сетях и не попадёте в «теневой бан» за накрутку.
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Накрутка трафика — это не «читерство» и не обман. Сегодня это один из действенных инструментов веб-мастера, позволяющий получать прибыль от сайта даже для новосозданных страниц или непопулярных типов ресурсов. А использование специальных сервисов, имеющих широкий функционал, возможность тщательного подбора и анализа юзера, позволяет получать высокую посещаемость без применения сомнительных методов, например ботов или программ. Посещаемость — это не только популярность вашего ресурса, ведь она ещё и кореллирует с монетизацией, прибылью от рекламы и ранжированием в поисковых сетях. И этот параметр точно не стоит игнорировать.
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