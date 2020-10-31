Поведенческие факторы ранжирования сайта и что с ними делать

Для того чтобы ваш сайт продолжал оставаться в ТОПе выдачи поисковых систем и все конкуренты вам завидовали, нужно постоянно держать руку на пульсе требований этих самых поисковиков, а также:

отслеживать новости и апдейты поисковых систем

анализировать выдачу и все свои действия над сайтом

мониторить конкурентов и нужды потребителей

заботится о непрекращающемся потоке трафика на ваш сайт

использовать такие инструменты как накрутка поведенческих

Эти действия помогут вам разобраться в том, как улучшить один из важнейших показателей ранжирования сайтов в современном SEO — поведенческие факторы.

Что же такое поведенческие факторы, или сокращённо — ПФ

Поведенческие факторы ранжирования в SEO — это совокупность показателей и метрик с информацией о пользователе и его поведении (последовательности действий) на вашем сайте, которые позволяют поисковым системам сделать вывод о качестве вашего веб-ресурса. Другими словами это поведение посетителей вашего сайта, которое подсказывает поисковикам интересен ли ваш сайт для аудитории.

Термин

Поведенческие факторы (ПФ) — это показатели страницы, сайта или приложения, которые описывают поведение среднестатистического пользователя и оказывают влияние на их ранжирование в поисковой выдаче. Глобально – это определенные манипуляции пользователя с ресурсом, включая: вход, время нахождения, целевое действие и т. д. Это и учитывается поисковиками во время формирования выдачи.

Простыми словами

Представим, что пользователь вводит в поисковике запрос “накрутка трафика”, — поисковая система предоставляет список веб-сайтов, которые по ее “мнению” наиболее соответствуют набранной фразе. Далее пользователь открывает несколько ссылок — читает описания услуг, сравнивает качественные характеристики, цены и пр. Если пользователь не находит нужной информации или не удовлетворен качеством контента, то он покидает страницу. Если же его всё устроило, то он проведёт на сайте больше времени, перейдёт по внутренним ссылкам, зарегистрирует аккаунт или совершает другие полезные действия. В совокупности все эти действия и составляют комплекс поведенческих факторов для ранжирования интернет-ресурса в выдаче.

Виды ПФ:

1.Внешние Их также иногда называют кликовые — это поведение пользователей во время и после получения результатов поиска. Считается, что они имеют приоритет по сравнению с другими видами ПФ.

Среди внешних выделяют:

CTR на поиске — или кликабельность сниппета. Сниппет — это то как ваша целевая страница отображается в результатах поисковой выдачи. Рассчитывается этот показатель как соотношение кликов по сайту ко всем показам в поиске, умноженное на 100%. Узнать CTR вашего сайта под каждый запроса в Яндексе или Google можно в соответствующих продуктах поисковиков — Яндекс Вебмастере и Google Search Console. Поисковые системы считают высокий CTR хорошим знаком, в особенности если на сниппет вашего веб-сайта нажимают чаще, чем на другие ресурсы. Однако, CTR в качестве важного показателя учитывается исключительно для сайтов с высоким трафиком, чаще всего находящихся в ТОП-10. Для остальных ресурсов CTR учитываетя по умолчанию — где-то на уровне десятой позиции в поисковике.

Последний переход в выдаче Если после ввода запроса и перехода на ресурс пользователь не вернулся в поисковую выдачу, то это очень важный сигнал для поисковиков. Такой ресурс помечается как качественный. Информацию о последнем переходе нельзя получить ни в Вебмастере, ни Search Console, однако косвенным показателем можно считать время проведенное на сайте. Единственный переход в выдаче Если пользователь перешел только на ваш сайт и больше в поиск по этому вопросу не возвращался, значит он нашёл, что искал и ваш ресурс решил его задачу. Следовательно — сайт релевантен запросу и он достоин место повыше в результатах поиска.

Среднее число переходов по запросу Этот показатель коррелирует с CTR и зависит от общей частоты (популярности) запроса и позиции веб-ресурса в выдаче. Даже находясь в ТОП-1 ваш сайт не заберёт весь трафик по данному запросу. Хорошим показателем будет 33-35% переходов от частоты показов.

Возвращение к поиску Если после посещения ресурса пользователь снова возвращается в поиск, значит он не удовлетворил свой запрос, а это может служить негативным сигналом для поисковика.

Источники трафика Сайту важно получать трафик не только из поиска: нужны и прямые заходы и трафик из социальных сетей, переходы по ссылкам на сайтах и из почтовых рассылок. Чем больше разнообразие источников трафика на сайт – тем лучше.

Региональность Надо понимать, что поведение пользователей в поиске из Москвы и Сиднея могут существенно отличатся, поэтому в поисковиках существуют региональные срезы аудиторий на усреднённые показатели которых и ориентируются системы ранжирования.

2. Внутренние это действия, совершаемые пользователем непосредственно на сайте.

К внутренним ПФ этого вида относятся:

Время на сайте Чем больше времени посетитель проведёт на сайте – тем лучше. Конечно не для всех тематик. Например, в доставке или такси – как только посетитель набирает номер телефона он покидает сайт. Но в большинстве случаев желательное время нахождения пользователя больше 1 минуты.

Процент отказов Отказы считаются поисковиками по разному: так в Яндексе, если посетитель покинул страницу раньше чем прошло 15 секунд – такой визит записывается системой в «Отказы». В Google же не важно, сколько посетитель провел времени на странице, если он не совершил никаких действий – скрол, клик или других – и покинул страницу, это посещение пойдёт в Bounce rate. Хотя такое посещение и может быть целевым – например пользователь мог просто набрать номер с экрана в ручную.

Глубина просмотра Это количество просмотренных внутренних страниц сайта за одно посещение. У каждой страницы может быть своё время просмотра – вместе эти значения дают «Время на сайте». Для разных сайтов бывает и разное оптимальное значение глубины – нужно ориентироваться на структуру и тематику ресурса.

Прямые заходы Бонус в ранжировании получают ресурсы имеющие хорошую долю прямых заходов – если уж пользователь вводит сайт в ручную или переходит на него из избранного, значит такой ресурс явно популярен и полезен для посетителей.

Действия на сайте Регистрация, подписка, прохождение опроса и прочие действия пользователя, очень хорошо воспринимаются поисковыми системами в качестве важных факторов увеличения трастовости ресурса

Количество посетителей и сеансов Чем более популярный ресурс, тем больше его аудитория и тем больше количество пользователей совершают на нём действия.

А также:

существует большое количество косвенных параметров и соотношений как внутренних так и внешних факторов. У каждой поисковой системы свои алгоритмы и распределения «весов» по видам поведенческих. Внимательно наблюдая за показателями и анализируя выдачу в т. ч. и сайты конкурентов, вы сможете проследить чёткие последовательности – какие ПФ и в какой системе помогают быстрее выйти в ТОП.

Как поисковые системы контролируют поведение пользователей?

Независимо от того, речь идет о Google или Yandex, у них есть несколько инструментов для сбора информации о поведении пользователей на веб-ресурсе.

Система web-аналитики Для ведения аналитики, владельцы веб-ресурсов устанавливают счетчики Google Analytics и «Яндекс.Метрика». Именно они не только предоставляют информацию пользователю, но и передают ее поисковым системам. При этом сами web-мастера добровольно устанавливают счетчики, которые будут контролировать показатели.

Надстройки для браузеров Это могут быть различные панели с быстрым доступом к курсу валют, погоде и т. д. от поисковых систем. Они работают по принципу систем для web-аналитики, собирая сведения о поведении пользователя, который пользуется браузером.

Браузеры от поисковых систем Например, Google имеет собственные браузер Google Chrome. Они позволяют находить нужную информацию, но также собирают и отправляют данные.

Операционная система Более 50% пользователей пользуются интернетом со смартфонов. А наиболее популярная операционная система – Google Android, которая принадлежит американской компании. В операционной системе находится большое количество сервисов и приложений, которые отправляют данные о действия пользователя на сайте.

Поисковые системы Непосредственно поисковики собирают информацию о поведенческих. К примеру, пользователь кликнул на 14-ю позицию и больше не вернулся к поиску, тогда он нашел ответ на свой вопрос. Этот ресурс считается для поисковых систем релевантным, следовательно, повышается в позициях.

Поведенческие факторы Яндекс

По своему опыту можем сказать что Яндекс уделяет ПФ довольно много внимания. Над улучшением релевантности поисковой выдачи работают как алгоритмы так и живые люди (проверяя качество и соответствие выдачи поисковым запросам). Наиболее важными показателями будут:

CTR в выдаче

Отказы

Время проведенное на странице

Глубина просмотров

Конверсии, оказывают заметное влияние (имеет смысл их настроить).

Информацию о действиях пользователей Яндекс берет из своих счётчиков – поэтому если планируете продвигаться с помощью ПФ в Яндексе установка Яндекс.Метрики и подключение панели Вебмастера – обязательные процедуры. Эти инструменты, к тому же, позволят вам самим лучше контролировать ваши ПФ.

Яндекс.Метрика (Yandex.Metrica, иногда просто YM) – имеет простой и удобный интерфейс, в котором легко посмотреть информацию о количестве, глубине и времени просмотров, показатели отказов и прочих ПФ. Поведенческие факторы в Яндекс.Метрике: Отказы, Глубина, Время.

Яндекс.Вебмастер (Yandex.Webmaster) – снабдит вас информацией по CTR сниппета вашего сайта, количестве обратных ссылок и другом множестве полезных фишек, настройка которых поспособствует продвижению вашего web-сайта в Яндексе.

Пример главного экрана Яндекс.Вебмастер

Так например, беглый взгляд на показы и клики в поиске сразу позволяет определить «проблемные» поисковые запросы. Те ключевики по которым было много показов и мало кликов следует прорабатывать более тщательно! Очевидно что CTR по ним проседает и это может послужить причиной понижения сайта в выдаче по ключевому запросу.

Легко можно контролировать свой CTR на поиске. Если вы конечно уже вошли в выдачу

Подытожим, на что обращать внимание в Яндексе:

Для контроля за ПФ в Яндексе следите, чтобы CTR не опускался ниже 5%, Время на на странице превышало 25 секунд (конечно зависит от типо страницы и сайта, но 30 секунд — можно назвать золотым стандартном). Если время на странице меньше 15 секунд — то эти посещения уйдут в Отказы. И если у вас не лендинг или одностраничник, чтобы глубина просмотра превышала одну страницу.

Поведенческие факторы Google

Поисковым алгоритмам от Google приписывается недостаточная приоритизация поведенческих факторов в алгоритмах ранжирования. Однако, можем с уверенностью заявить, что это мнение исключительно SEO-cпециалистов, которые остановились в своём развитии (т.е. не следят за трендами). Хотя сотрудники Гугл и заявляют в публичном пространстве, что уже сами не знают как работают их алгоритмы, для ПФ там точно отведено очень важное место. Для Google важен контент – его объём, новизна и, внимание, — полезность для пользователя. А как он узнаёт о полезности? Всё верно – анализируя поведенческие факторы!

Мы предполагаем, что внутренние ПФ почти также важны для ранжирования в Google как и внешние. Наравне с CTR на поиске большое значение имеет и время проведенное на странице. Следовательно и взаимодействие с контентом (переходы по ссылкам и не возращение в поиск) получают большой вес. Важным инструментом ранжирования в Гугл стали скорость загрузки и отсутствие ошибок на сайте.

Анализировать и контролировать ПФ в Google удобнее всего инструментами от Google, конечно же. Такими инструментами являются Google Analytics (Гугл Аналитика, или просто GA) и Google Search Console (GSC).

Google Analytics

В Google Analytics c непривычки можно запутаться, но она всё же заслуживает вашего внимания! Это очень мощный инструмент! Если в анализе или продвижении вы новичок, то сразу следуйте на вкладку «Поведение» (Behaviour). Там вы сможете оперативно наблюдать основные показатели поведения пользователей.

Пример экрана Google Analytics со вкладкой «Поведение»

Google Search Console

Внешние поведенческие факторы в Google отслеживаются через Google Seach Console. Панель имеет простой, понятный и удобный интерфейс.

Пример главного экрана GSC

В GSC, также как и в Вебмастере, удобно отслеживать CTR на поиске, доступность и актуальность Sitemaps, контролировать внешние ссылки.

Экран GSC с показами и кликабельностью сайта в выдаче

Для работы с ПФ в Google большее внимание следует уделить действиям пользователей на сайте. Переходы по внутренним ссылкам, скролы страниц и прочее. Это поможет снизить Bounce rate — так как Гугл записывает в отказы сеансы любой продолжительности, если пользователь не совершал никаких действий. Также следите и за внешними ПФ. Google более инертен в кликовым ПФ, однако низкий CTR точно также негативно скажется на ваших позициях как и в Яндексе, только не в течение нескольких дней, а за неделю-другую.

На что обращать внимание в Google

CTR на поиске

Скорость загрузки страниц

Действия на сайте

Отсутствие ошибок сайта

Что же делать с поведенческими факторами?

Самое главное, что нужно делать — улучшать их! А также постоянно наблюдать и по-возможности контролировать!

Для наблюдения подойдут описанные выше инструменты — YM, GA, YW и GSC. Для контроля вам понадобятся инструменты по накрутке поведенческих факторов.

К примеру traff.org — сервис который предоставляет на ваш сайт трафик с определенными вами параметрами. Можно контролировать Время посещений и Глубину просмотров, Региональность, типы и источники трафика и другие важные параметры.

Пример экрана с настройкой трафика для улучшения ПФ

Сервис имеет удобный и легко настраиваемый интерфейс, который позволит вам без труда привлекать на сайт посещения для улучшения поведенческих.

Настройка географии и источников посещений в traff.org

Конечно же не стоит ограничиваться только внешними инструментами! Работать над улучшением ПФ нужно и другими способами!

Как улучшить поведенческие факторы?

Приведём 10 важных пунктов, которые помогут вам улучшить ПФ:

Оптимизируйте каждую страницу под отдельный запрос. Да-да, это тяжело, лень и прочее, но это работает! Используйте SEO-плагины для проверки плотности и частотности слов на ваших страницах. Если поисковик посчитает вашу страницу «заспамленной» ключевиками он понизит её в выдаче. Работайте над скоростью загрузки — уменьшайте её! Для Google это очень важный показатель. Пожертвуйте всем лишним — это и юзабилити страницы улучшит и скорость увеличит — пользователи будут вам благодарны! Старайтесь привлекать трафик из разных источников. Следите за качество контента. В первую очередь он должен быть уникальным! Не копируйте его с других ресурсов. Регулярно обновляйте контент. Ведите блог. Используйте сквозные блоки на сайте — это упростит навигацию пользователю и улучшит ПФ. Проверяйте CTR сниппетов на поиске — пробуйте различные варианты отображения вашей страницы в поиске. Увеличение CTR на поиске помогает влезть в ТОП-3 и плотно там удерживаться. Не забывайте про mobile-first: оптимизируйте ваш веб-ресурс для мобильных устройств. Помогайте сайту с помощью продвижения ПФ.

Способы улучшения ПФ при помощи SEO

Черное SEO

Подразумевает под собой способы с нелегальным улучшением показателей сайта, которые связаны с посещаемостью, глубиной и другими действиями пользователей. Ключевое преимущество заключается в том, что черное SEO способно быстро давать результаты. Буквально за 1-2 недели можно попасть на первые страницы выдачи. При проведении черного SEO, проводятся следующие работы:

Раскрутка поведенческими факторами. Используются боты или автоматические программы, в которых процесс работы полностью автоматизирован. Преимущество в том, что современные программы поисковые роботы не могут отличить. Также есть биржи с исполнителями, которые заходят на сайт и имитируют реальный интерес к сайту. Второй способ более утомительный и длительный.

Дорвеи. На сайте размещается стена с ключевыми словами, откуда пользователя перекидывает на основной продвигаемый ресурс.

Свопинг. Когда сайт был просканирован, на нем меняется содержимое. Пользователь переходит по ссылке на первых позициях, а попадает совершенно на другой результат.

Клоакинг. В данном случае краулеры и пользователи будут видеть разную информацию – обычно для пользователя предоставленная информация является неинтересной.

Сателлиты. Создаются сайты, основная цель которых – продвигать главный ресурс ссылками друг на друга. Но, когда один из сайтов «падает», то остальные идут цепочкой.

Линкоферма. Для того, чтобы привести больший трафик, создаются множественные ресурсы, которые ссылаются друг на друга.

При правильном подходе и правильном подобранном сервисе, черное SEO способно дать положительный результат без последствий.

Белое SEO

Это полноценная комплексная оптимизация ресурса, помогающая повысить поведенческие факторы. Существует внешняя и внутренняя оптимизация.

Внешняя оптимизация подразумевает увеличение количества ресурсов, которые ссылаются на конкретный сайт. Но здесь важным является качество доноров. Хотя ссылки и закупаются, но это происходит на авторитетном ресурсе с живой аудиторией, а не роботами. Внутренняя оптимизация включает в себя технические работы, улучшение его структуры и удобства.

В белом SEO оптимизация происходит плавно и постепенно. Рост происходит плавно, без подозрительных для поискового робота скачков. Это дает долгосрочный результат, но не в каждой сфере есть возможность тратить до полугода, пока начнутся первые существенные результаты.

Каждый из способов улучшения поведенческих факторов достоин внимания и зависит непосредственно от целей владельца сайта.

Продвижение поведенческими факторами: что положительно влияет на результат?

Поисковое продвижение зависит от десятков факторов, зависящих от тематики ресурса и других вещей. Идеально схемы как улучшить ПФ не существует, но есть основные принципы о которых было упомянуто выше:

Аналитика. Необходимо внимательно следить за поведением посетителя, отслеживая страницы с большим процентом отказом. После этого оптимизируйте их, чтобы они стали более интересными. Если не получилось – удалите их.

Контент. Уникальный, информативный, привлекательный и качественный контент – один из основных факторов проведения продвижения. Контент должен предоставлять полную информацию, чтобы не было причины выйти и продолжить поиск на другом ресурсе. Есть вероятность, что сайт будет сохранен и пользователь вернется.

Описание страницы. Важно оптимизировать контент не только на сайте, но и поисковой выдаче – Title и Description должны заинтриговать пользователя. Это будет приносить трафик, улучшая поведенческие факторы.

Юзабилити. Когда ресурс не удобен для пользователя, то даже при низкой цене на товар и качественном описании, он просто не сможет долго находиться на ресурсе и покинет его. Должно быть удобное меню и другие элементы.

Корректная работа web-ресурса. На интернет-ресурсе не должно быть битых ссылок, т. к. они отрицательно будут влиять не только на оптимизацию, но и мнение пользователя. Важна быстрая скорость загрузки страниц.

Придерживаясь этих правил и доверяя профессионалам, можно быть уверенным, что улучшение ПФ не заставит себя должно ждать.

Более подробно читайте в статье о продвижении сайта поведенческими факторами.

Раскрутка поведенческими факторами: особенности процесса

Улучшение ПФ путем накрутки – это имитация посещения и действий реальный людей. Поисковые системы будут считать, что если на сайт заходят и находятся там в течение длительного времени, то он – интересен и его нужно поднять выше. Создание искусственного интереса является накруткой поведения. Важно понимать, что представители Google и Yandex отрицательно относятся к таким манипуляциям и работают над алгоритмами для борьбы с нечестными веб-ресурсами. Во время накрутки используется: процент кликов, время на сайте и глубина изучения.

Раскрутка подразумевает использование специальных сервисов, которые создают ботов, имитирующих поведение реального человека: заходят в поисковую системы, вводят нужный поисковых запрос, просматривают различные сайты, а после посещения нескольких ссылок, возвращаются на нужный ресурс. После изучения сайта, закрывают его.

Если пользоваться надежными сервисами, к примеру, Traff.org – это не будет чревато последствиями. Если доверить дилетантам, то с выдачей в Yandex можете попрощаться минимум на 1 год, а Google просто понижает позиции.

Как видите, поведенческие факторы – это полное отражение действий посетителей на сайте. А если эти действия целевые и глубокие, это обязательно будет оценено поисковой системой. Улучшить их можно белыми и черными методами, зависимо от личных предпочтений.

Если вы хотите стремительного роста позиций, тогда продвижение поведенческими – это приоритетная задача. Комплексная работа над ключевыми аспектами сайта сможет повысить не только производительность ресурса, но также будет способствовать стремительному росту позиций в поиске. Если вас заинтересовало такое продвижение, свяжитесь с представителями сервиса Traff.org удобным для вас способом.

При работе над ПФ действуйте разумно.