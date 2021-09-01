Продвижение поведенческими факторами – утопия или эффективный способ попасть в ТОП выдачи?

Продвижение поведенческими факторами используется web-мастерами для повышений позиций сайта в поисковом ранжировании. Именно поведенческие факторы являются одним из основных критериев, по которым поисковые системы определяют качество сайта для посетителя.

При правильном подходе, можно продвинуть сайт, но при неестественно быстром росте возможны негативные последствия для сайта, в том числе – попадание под фильтр Google и Yandex. При этом влияние поведенческих на ранжирование сайта имеет положительную тенденцию. Рассмотрим, что такое ПФ, их влияние на продвижение, способы улучшения и другие важные вопросы.

Основная цель поисковых систем – это выбрать наиболее релевантные и качественные сайты для пользователей, которые вводят ключевое слово. С этой целью мышление поискового робота должно быть максимально приближено к человеческому. По этой причине при формировании результатов поисковой выдачи, задействованы 3 ключевых подхода:

оценка авторитетности сайта;

машинное обучение;

поведенческие факторы.

Ранее оценка авторитетности ресурса являлся базовым методом. Но специалисты научились манипулировать выдачей, что приводило к снижению ее качества. По этой причине поисковые системы начали больше доверять поведенческим факторам, которая и помогла сформировать качественную выдачу.

Глобально, поведенческие факторы – это определенные манипуляции пользователя с ресурсом, включая: вход, время нахождения, целевое действие и т. д. Это и учитывается поисковиками во время формирования выдачи.

Какие поведенческие факторы учитывают поисковые системы Google и Yandex?

Специалисты сервиса Traff.org отмечают, что Google и Yandex обращаются внимание на следующие критерии:

Кликабельность. Подразумевает количество переходов из поисковой выдачи на ресурс. Это свидетельствует о том, что сайт релевантен запросу и имеет ценность для потенциального пользователя.

Удовлетворенность ответом. Этот показатель состоит их трех критериев: качество контента, юзабилити и ключевые запросы. Перейдя на такой ресурс, пользователя сможет найти необходимую информацию, и он не уйдет на другой сайт. Это важно для поисковой системы.

Посещаемость сайта. Включает в себя количество посетителей сайта, количество просмотренных на ресурсе страниц и время, которое было проведено на сайте.

Время пребывания на сайте. На улучшение поведенческих факторов будет влиять время, которое пользователь находился на ресурсе за один сеанс. Это свидетельствует о высоком качестве и релевантности ресурса, что приведет к росту.

Количество отказов. Показатель в процентном соотношении, в котором учитывается количество пользователей, которые ушли из сайта на другие страницы (это приводит к снижению позиций в поисковом ранжировании).

Глубина просмотра. Важно не просто монотонное нахождение на сайте, а его подробное изучение – количество просмотренных страниц, как с ними взаимодействует пользователь.

Место отказа. Глубина скролла демонстрирует, на каком участке страницы был выход из сайта.

Социальные сигналы. Чем больше в социальных сетях ссылаются на ресурс, тем более полезный и интересный контент предлагают пользователю.

Если необходимо улучшение поведенческих факторов, необходимо работать над каждым из этих критериев. Это позволяет достигнуть повышения поведенческих факторов путем накрутки. При правильном подходе, можно достигнуть максимально стремительного роста позиций.

Раскрутка ПФ: особенности процесса

Улучшение ПФ на сайте путем накрутки – это имитация посещения и действий реальный людей. Поисковые системы будут считать, что если на сайт заходят и находятся там в течение длительного времени, то он – интересен и его нужно поднять выше. Создание искусственного интереса является накруткой поведения. Важно понимать, что представители Google и Yandex отрицательно относятся к таким манипуляциям и работают над алгоритмами для борьбы с нечестными сайтами. Во время накрутки используется: процент кликов, время на сайте и глубина изучения.

Раскрутка поведенческими факторами подразумевает использование специальных сервисов, которые создают ботов, имитирующих поведение реального человека: заходят в поисковую системы, вводят нужный поисковых запрос, просматривают различные сайты, а после посещения нескольких ссылок, возвращаются на нужный ресурс. После изучения сайта, закрывают его.

Если пользоваться надежными сервисами, к примеру, Traff.org – это не будет чревато последствиями. Если доверить дилетантам, то с выдачей в Yandex можете попрощаться минимум на 1 год, а Google просто понижает позиции. Но и это вряд ли сможет порадовать владельца сайта.

Способы улучшения ПФ при помощи SEO

Черное SEO

Подразумевает под собой способы с нелегальным улучшением показателей сайта, которые связаны с посещаемостью, глубиной и другими действиями пользователей. Ключевое преимущество заключается в том, что черное SEO способно быстро давать результаты. Буквально за 1-2 недели можно попасть на первые страницы выдачи. При проведении черного SEO, проводятся следующие работы:

Раскрутка ПФ. Используются боты или автоматические программы, в которых процесс работы полностью автоматизирован. Преимущество в том, что современные программы поисковые роботы не могут отличить. Также есть биржи с исполнителями, которые заходят на сайт и имитируют реальный интерес к сайту. Второй способ более утомительный и длительный.

Дорвеи. На сайте размещается стена с ключевыми словами, откуда пользователя перекидывает на основной продвигаемый ресурс.

Свопинг. Когда сайт был просканирован, на нем меняется содержимое. Пользователь переходит по ссылке на первых позициях, а попадает совершенно на другой результат.

Клоакинг. В данном случае краулеры и пользователи будут видеть разную информацию – обычно для пользователя предоставленная информация является неинтересной.

Сателлиты. Создаются сайты, основная цель которых – продвигать главный ресурс ссылками друг на друга. Но, когда один из сайтов «падает», то остальные идут цепочкой.

Линкоферма. Для того, чтобы привести больший трафик, следовательно, обеспечить увеличение поведенческих факторов на сайте, создаются множественные ресурсы, которые ссылаются друг на друга.

При правильном подходе и правильном подобранном сервисе, черное SEO способно дать положительный результат без последствий.

Белое SEO

Это полноценная комплексная оптимизация ресурса, помогающая повысить поведенческие факторы. Существует внешняя и внутренняя оптимизация.

Внешняя оптимизация подразумевает увеличение количества ресурсов, которые ссылаются на конкретный сайт. Но здесь важным является качество доноров. Хотя ссылки и закупаются, но это происходит на авторитетном ресурсе с живой аудиторией, а не роботами. Внутренняя оптимизация включает в себя технические работы, улучшение его структуры и удобства.

В белом SEO оптимизация происходит плавно и постепенно. Рост происходит плавно, без подозрительных для поискового робота скачков. Это дает долгосрочный результат, но не в каждой сфере есть возможность тратить до полугода, пока начнутся первые существенные результаты.

Каждый из способов продвижения и улучшения поведенческими факторами достоин внимания и зависит непосредственно от целей владельца сайта.

Продвижение поведенческими: что положительно влияет на результат?

Поисковое продвижение зависит от десятков факторов, зависящих от тематики ресурса и других вещей. Идеально схемы как улучшить ПФ не существует, но есть основные принципы:

Аналитика. Необходимо внимательно следить за поведение посетителя, отслеживая страницы с большим процентом отказом. После этого оптимизируйте их, чтобы они стали более интересными. Если не получилось – удалите их.

Контент. Уникальный и качественный контент – один из основных факторов проведения продвижения. Контент на сайте должен предоставлять полную информацию, чтобы не было причины выйти и продолжить поиск на другом ресурса. Есть вероятность, что сайт будет сохранен и пользователь вернется.

Описание страницы. Важно оптимизировать контент не только на сайте, но и поисковой выдаче – Title и Description должны заинтриговать пользователя. Это будет приносить трафик, улучшая ПФ.

Юзабилити. Когда сайт не удобный для пользователя, то даже при низкой цене на товар и качественном описании, он просто не сможет долго находиться на ресурсе и покинет его. Должно быть удобное меню и другие элементы.

Корректная работа сайта. На интернет-ресурсе не должно быть битых ссылок, т. к. они отрицательно будут влиять не только на оптимизацию, но и мнение пользователя. Важна быстрая скорость загрузки страниц.

Придерживаясь этих правил и доверяя профессионалам, можно быть уверенным, что улучшение ПФ не заставит себя должно ждать.

Как поисковые системы контролируют поведение пользователей?

Независимо от того, речь идет о Google или Yandex, у них есть несколько инструментов для сбора информации о поведении пользователей на сайте.

Система web-аналитики

Для ведения аналитики, владельцы сайтов устанавливают на сайте счетчики Google Analytics и «Яндекс.Метрика». Именно они не только предоставляют информацию пользователю, но и передают ее поисковым системам. При этом сами web-мастера добровольно устанавливают счетчики, которые будут контролировать показатели.

Надстройки для браузеров

Это могут быть различные панели с быстрым доступом к курсу валют, погоде и т. д. от поисковых систем. Они работают по принципу систем для web-аналитики, собирая сведения о поведении пользователя, который пользуется браузером.

Браузеры от поисковых систем

Например, Google имеет собственные браузер Google Chrome. Они позволяют находить нужную информацию, но также собирают и отправляют данные.

Операционная система

Более 50% пользователей пользуются интернетом со смартфонов. А наиболее популярная операционная система – Google Android, которая принадлежит американской компании. В операционной системе находится большое количество сервисов и приложений, которые отправляют данные о действия пользователя на сайте.

Поисковые системы

Непосредственно операционные системы собирают информацию о ПФ. К примеру, пользователь кликнул на 14-ю позицию и больше не вернулся к поиску, тогда он нашел ответ на свой вопрос. Этот ресурс считается для поисковых систем релевантным, следовательно, повышается в позициях.

Заключение

Как видите, поведенческие факторы – это полное отражение действий посетителей на сайте. А если эти действия целевые и глубокие, это обязательно будет оценено поисковой системой. Улучшить их можно белыми и черными методами, зависимо от личных предпочтений.

Если вы хотите стремительного роста позиций, тогда продвижение сайта поведенческими факторами – это приоритетная задача. Комплексная работа над ключевыми аспектами вашего веб ресурса сможет повысить не только производительность ресурса, но также будет способствовать стремительному росту позиций в поиске. Если вас интересовала раскрутка ПФ, свяжитесь с представителями сервиса Traff.org удобным для вас способом.