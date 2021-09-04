Счётчик сайта

Обычно в качестве счетчика используется специализированный виджет, который устанавливается внутри сайта и показывает различные важные параметры. Чаще всего изменения отображаются в режиме реального времени. Наиболее распространённое местонахождение графического элемента счётчика – нижняя часть страницы. На основе полученных от виджетов данных поисковики присваивают сайтам рейтинги.

Рассчитываемые параметры

Сайт в интернете имеет много количественных параметров. Наиболее значимый из них – это общее количество посетителей в текущий момент времени. Именно по данному показателю можно оценивать популярность сайта. Появляется также возможность динамического подсчёта популярности, например, с привязкой ко времени суток.

Некоторые ресурсы, которые предусматривают регистрацию посетителей, могут использовать счётчик для подсчета численности зарегистрированных пользователей, а также её изменения за выбранный период. На сайте также можно установить счетчик продолжительности пребывания пользователя.

Таким образом, счётчики на сайтах могут измерять очень многие параметры. Однако, есть более важные показатели, которые могут быть подсчитаны – это поисковые факторы сайта. Наиболее распространённые из них – это ранг PageRank, который создан и присваивается поисковиком Google, и ТИЦ – показатель «Яндекса».

Основываясь на специальных алгоритмах, поисковики рассчитывают эти показатели, которые и определяют репутацию сайта. Есть также и другие поисковые критерии, но ТИЦ и PR – это наиболее значимые показатели.

Как оптимизатор может использовать счётчики?

Один из высокоэффективных инструментов для оптимизатора – это размещение внешних ссылок. Их назначение – это перенаправление посетителей с ресурса, на котором размещена внешняя ссылка, на продвигаемый сайт. Оптимизатор, чаще всего, заинтересован в увеличении количества внешних ссылок. Место их размещения также имеет немалое значение.

Специалист по продвижению будет предпочитать сайт, который часто посещается и имеет немалые значения индексов PageRank и ТИЦ. И именно счётчик поможет оптимизатору проверить соответствие сайта требованиям, собирая и предоставляя желаемую информацию.

Как можно «накрутить» счётчик?

На заинтересованности оптимизатора в размещении внешних ссылок могут получить выгоду веб-мастера. Они разрешают оптимизаторам на платной основе разместить свои ссылки на страницах сайта. Данный бизнес получил название: «продажа ссылочной массы». Учитывая то, что оптимизаторы предпочитают сайты с высокой посещаемостью и немалым тематическим индексом цитирования и PageRank, веб-мастер может пойти на искусственное повышение этих показателей, которые и измеряются счётчиком. Правда, такая операция является прямым мошенничеством.

Наиболее распространённые методы накручивания счетчика – это использование услуг сторонних сайтов, делящихся своим трафиком за доплату, а также применение специальных программ.

Применение первого метода обходится весьма недёшево. По этой причине он чаще всего применяется для того, чтобы вывести в топ выдачи какого-нибудь поисковика. В целях заработка от продажи ссылочной массы этот метод применяется нечасто ввиду того, что он накручивает только посещаемость.

Первый метод накрутки счётчика работает так: реальный трафик заменяется на покупной. Сайт с большей посещаемостью продаёт свой трафик ресурсу с меньшей посещаемостью. Однако, сторонний трафик может стоить немалых денег. Вследствие этого, цифры на счётчике будут, конечно, увеличиваться, но качество посетителей будет невысоким.

Понятие «качество посетителей» в данном контексте означает их вещественность и принадлежность к целевой аудитории. Например известно, что некоторые ресурсы продают российским сайтам зарубежный трафик, который явно не имеет отношения к отечественной целевой аудитории. Такие ресурсы сразу исключаются изо всех каталогов.

Программный метод накручивания счётчиков является более распространенным, ввиду того, что многие накрутчики стоят очень дёшево, а некоторые из них – вообще бесплатны. Эти средства могут накрутить очень много параметров, включая посещаемость.

Данный метод не требует много денег, зато требует много времени. Компьютер, на котором работает накрутчик, должен быть постоянно подключён к Интернету, так как снятие показаний счётчика носит периодический характер.

Нельзя заранее знать, когда счётчик обновится, чтобы вовремя запустить компьютер с накрутчиком. Большая разница во времени между заходами, которая говорит о факте накрутки счётчика, быстро выявляется администраторами поисковых машин. Такой сайт наказывается запретительными мерами. Продвигаемый же ресурс не будет при этом наказываться, но положение в выдаче однозначно не повысится.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что оптимизатор должен быть дальновидным и осторожным, чтобы не стать жертвой мошенников. А для того чтобы успешно продвигать сайт посредством покупки ссылочной массы, оптимизатор должен пользоваться услугами только тех сайтов, которые заслуживают доверие и имеют высокую репутацию.

И ещё раз

Надеемся, что вы не читали эту статью. Писали её не мы и по беглому просмотру — статья совсем не очень. Но контент постить надо. Если у вас есть вопросы по накрутке счётчиков — напишите нам любым удобным для вас способом — https://traff.org/contacts/ . Постараемся ответить максимально подробно.