Усиление ссылок – эффективный способ внешней оптимизации

Ссылочное продвижение – основа внешнего SEO-продвижения сайта в поисковом ранжировании. Web-мастера стремятся покупать ссылки на продвигаемый сайт на авторитетных ресурсах. Обычно делают закономерную ошибку, считая, что чем больше, тем лучше. Изменения алгоритмов поисковых систем привело к тому, что Google и Yandex берет во внимание полезные ссылки – тем, по которым кликают и переходят, а не просто «висят» на авторитетном ресурсе. С этой целью используется усиление ссылок.

Методика усиления ссылок в SEO-продвижении заключается в имитации кликов роботами или клики живыми людьми на сайтах-донорах. Наличие переходов делает ее для поисковой системы полезной, следовательно, она будет способствовать продвижению ресурса. Рассмотрим актуальность усиления ссылок переходами, методы усиления и рекомендации для естественного увеличения переходов.

Актуальность усиления ссылками для поискового продвижения

Алгоритмы поисковых систем проводят глубокий анализ каждой ссылки, которая направляет на определенный ресурс. С целью повышения эффективности, были подключены поведенческие факторы. Только в том случае, если по ним будут переходы, пользователь будет оставаться на целевой странице определенное время, тогда она будет иметь вес в глазах поисковиков. В остальных случаях, она может быть не просто бесполезной, но и негативно отразиться на внешней оптимизации ресурса.

Перед web-мастерами стоит вопрос: купить несколько полезных и дорогих, либо сотни дешевых ссылок. Учитывая текущую ситуацию с поисковыми системами, которые все больше фильтруют отрицательные ссылки, приобретения сотен дешевых бесполезных приведет к серьезным санкциям от Google и Yandex. В лучшем случае, не будет результатов продвижения, а в худшем – вылет из поискового ранжирования.

Оптимально купить несколько дорогих ссылок, разместить их на страницах авторитетных ресурсов с уникальным и интересным ресурсом. Это будет способствовать естественному повышению переходов, а также дополнительно можно провести искусственное усиление ссылок переходами при помощи сторонних ресурсов, например, сервис Traff.org. При правильном подходе, это будет гарантировать стабильное повышение позиций без риска санкций от поисковых систем.

Основные способы усиления ссылок

Есть 3 основных метода, грамотное использование которых дает возможность получить желаемых результат:

Стандартное продвижение. Заключается в покупке качественных ссылок, создавать уникальный контент и ждать естественного потока пользователей. К сожалению, данный способ редко обеспечивает желаемые результаты.

Биржи фрилансеров. Суть заключается в найме фрилансеров, которые будет работать над поведенческими факторами. Необходимо создать задание с переходом на определенную страницу, изучение статьи и кликнуть по определенной ссылке. Для поисковых систем это будет естественный переход.

Работа со специальными сервисами. Есть специальные сервисы, которые работают над поведенческими факторами. Пользователю достаточно просто зарегистрироваться, создать кампанию и добавлять анкоры, которые необходимо усилить. Есть автоматический и ручной режим работы. Второй способ гарантирует увеличение роста позиций по определенному запросу.

Третий метод является наиболее эффективным, но и потенциально опасным. В том случае, если доверять сомнительным сервисам с низкой репутацией, можно просто «утопить» сайт. Но, доверяя профессионалам, вы сможете провести усиление ссылок переходами, которое будет естественным для поисковых роботов, следовательно, эффективным для продвижения.

Как работают сервисы по усилению ссылок?

Помимо того, что сервис искусственно «нагоняет» пользователей на нужный ресурс и создает эффект интереса, проводится полноценный анализ контента:

оценивается, насколько удобно размещена ссылка для пользователя на ресурсе-доноре;

учитывается, как она указана – изображение, текст, непосредственно ссылка, насколько это всего выглядит органично;

насколько ссылка, расположенная на ресурсе, будет релевантной тематике текста, страницы и сайта в общем;

насколько удобной является информационная страница и насколько сайт вызывает доверие.

Такой комплексный подход способствует тому, что усиление ссылок переходами с помощью сторонних сервисов – это эффективный способ внешнего SEO-продвижения, на который корректно реагируют поисковые роботы. Но учитывайте, что доверять можно только профессионалам, т. к. дилетанты могут просто испортить даже те результаты, которые вы достигли до этого.

Рекомендации по улучшению поведенческих факторов при ссылочном продвижении

Ссылочное продвижение – эффективный способ продвижения, который одновременно может быть полезным и опасным. Ценность напрямую зависит от релевантности и трастовости интернет-ресурса, где размещается. Не менее важными остаются поведенческие факторы. Специалисты сервиса Traff.org выделили 5 основных рекомендаций, какими методами можно усилить ссылки:

Расположение в контенте Ошибкой будет полагать, что не важно, где находиться ссылка в тексте. Непосредственное размещение не имеет такого влияния на эффективность – она может быть в начале или конце текста, но в любом случае важна полезность и естественность размещения по контенту. Ведь если человек заходит на ресурс, он хочет получить ответ на свой вопрос. Логично, что удобней для пользователя, если ответ на его вопрос будет находиться в начале или середине контента. Образно, можно размещать по букве “F”. Видимость Нередко вебмастера делают все возможное, чтобы спрятать ссылку от человека. Определить, что там находится ссылка можно только в том случае, если навести на нее курсором. Либо используется одинаковый цвет фона и шрифта, мелкий шрифт, в одном символе, размещаются не в основном контенте т. д. Все это будет ошибкой и невозможно будет достигнуть нормального усиления ссылок. Пользователь просто физически не сможет увидеть ресурс и перейти на него, став потенциальным клиентом и повысив трафик ресурса. Юзабильность Google и Yandex внимательно следят за всеми действиями пользователей на сайтах, хотя сами представители поисковых систем отрицают это. Практика web-мастеров показывает, что время пребывания на ресурсе, глубина просмотра, наличие комментариев, клики, репосты, просмотры – все это имеет непосредственно влияние на ранжирование сайта в поисковых системах. Это означается, что юзабильные ссылки будут более ценными и эффективным, т. к. будут провоцировать переходы. Логика проста: если по ней перешли, она полезная и находится на своем месте. Избегайте переспама На одной странице должна быть одна ссылка. Совершенно бессмысленно ставить несколько раз ссылку по одной странице, ведь поисковым роботом будет учтена только первая и на нее будет происходить усиление ссылок. Аналогичная ситуация, если один и тот же ключевой запрос с той же ссылкой использовать на многих страницах – это может привести к негативным последствиям. Они просто будут обесцениваться в глазах поискового робота. Способ открытия Внешние ссылки рекомендуется настраивать так, чтобы открывались в новом окне. Таким образом можно будет избежать ухудшения поведенческих факторов. У пользователя будет открытым сайт-донор и новая вкладка с рекомендованным сайтом. Это будет провоцировать усиление ссылок переходами, т. к. ничего не будет мешать пользователю вернуться к изучению вашего ресурса, если контент не оправдал ожиданий.

Учитывая эти рекомендации, можно обеспечить естественные переходы, размещенных на сторонних ресурсах.

Заключение

Очевидно, что усиление ссылок – это рабочий инструмент, который позволит пользователю достигнуть желаемых результатов во время внешней оптимизации ресурса. Массовая покупка ссылок на сомнительных ресурсах осталась в далеком прошлом и не может гарантировать желаемых результатов. Лучше наличие 10 полезных и эффективных ссылок, чем 1000 дешевых, которые будут восприниматься поисковой системой, как обычный мусор. Подробную консультацию по этому вопросу вы сможете получить у специалистов сервиса Traff.org.