SEO-продвижение своими руками: основные этапы и особенности

SEO-продвижение своими руками – это комплекс работ над сайтом, которые направлены на улучшение видимости сайта в поисковом ранжировании. Проводится внутренняя и внешняя оптимизация ресурса, чтобы повысить трафик на сайте, увеличив количество посетителей.

Но важно учитывать, что SEO-продвижение самостоятельно выполнять достаточно сложно, т. к. необходимо учесть свыше 200 факторов ранжирования в Google и Яндекс, работать без остановки в течение 3 месяцев и более, постоянно контролировать тренды поисковых систем, глобально менять алгоритмы и вникать в различные трудности. Это достаточно сложно, но рассмотрим основные этапы – пошаговое SEO-продвижение сайта с подробным изучением каждого этапа.

7 этапов самостоятельного SEO-продвижения

Этап № 1: изучите интернет-ресурс и проанализируйте конкурентов

Если думаете, с чего начать SEO-продвижение сайта, начните с изучения целевого ресурса и конкурентов. Если не будет полного погружения в тематику ресурса, то достигнуть положительных результатов продвижения фактически невозможно. Нужно провести детальный анализ сферы, чтобы понять потребности клиента и особенности продукта.

При анализе конкурентов необходимо будет оценить, насколько сложно попасть в ТОП-10 выдачи поисковика. Если конкурентов немного и сайты в выдаче низкого качества, то вы сможете продвинуться на первые строчки поисковой выдачи. Но есть и обратная ситуация, когда сайты высокого качества и в этом случае пошаговая инструкция самостоятельного SEO-продвижения вряд ли станет помощником, т. к. сложно добиться результатов в столь жесткой конкуренции.

В любом случае нужно проводить анализ ниши и конкурентов, а уже на базе этого проводить дальнейшие работы.

Этап № 2: сбор семантического ядра и кластеризация

Новички, проводя SEO-продвижение сайта самостоятельно, часто игнорируют этот этап, не уделяя ему должного внимания. Это ошибка, т. к. данный шаг является основой для всех дальнейших действий.

На этом этапе нужно собирать всевозможные ключевые слова, по которым будет проводиться продвижение ресурса. После этого проводится их кластеризация – они разделяются по группам. Все ключевые слова должны иметь собственную посадочную страницу, на которой будет продвигаться определенная фраза, если она уже есть на сайте.

Собирать семантическое ядро рекомендуется при помощи программы KeyCollector. Ее использует большинство SEO-специалистов. Процесс сбора семантического ядра выглядит следующим образом:

подготавливается маска для парсинга (самые высокочастотные запросы, которые могут состоять из одного или нескольких слов);

по подобранным маска собирается список ключевых фраз;

чистка предоставленного семантического ядра – необходимо убрать фразы, которые не подходят к вашему сайту;

сбор частотностей каждого из ключевых фраз;

распределения семантического ядра по группам.

Если проводите SEO-продвижение своими руками, нужно учитывать некоторые нюансы: выбирайте не только высокочастотные, но также средне- и низкочастотные ключевые слова. Также в семантическом ядре должны быть только те фразы, которые соответствуют тематике сайта.

Этап № 3: создаем структуру сайта и определяем целевые страницы

Предыдущие два варианта нам предоставили необходимую информацию о конкурентах и их преимуществах, а также есть список нужных ключевых слов, по которым будет проводиться продвижение. Можно приступать непосредственно к работе.

Тщательно разработайте структуру сайта, чтобы каждый кластер ключевых слов имел свою посадочную страницу. Учтите, что в будущем структура может дополняться различными разделами и страницами. Правильно созданная структура позволяет решать одновременно несколько задач:

решает проблемы пользователей, улучшая поведенческие факторы;

повышается скорость индексации сайта, т. к. роботам будет проще найти информацию;

позволяет охватывать максимальный объем семантического ядра.

Если самостоятельно проводить SEO-продвижение и не уделить достаточно времени созданию структуры, придется в будущем постоянно возвращаться к данном вопросу. Необходимо отметить, что на современных CMS легко можно внедрить любую желаемую структуру.

Этап № 4: техническая оптимизация

Даже если вы пытаетесь изучить, как научиться SEO-продвижению, на этом этапе невозможно обойтись без программистов. Интернет-ресурс должен соответствовать всем техническим требованиям Google и Яндекс, поэтому нужно провести целый комплекс работ:

создать и настроить robot.txt, в которых нужно закрыть от индексации поиск на сайте, страницу корзины и авторизации;

создайте и настройке карту сайту для индексации страниц поисковой системой – sitemap.xml;

проведите настройку страницы ошибки 404;

нужно провести настройку всех необходимы редиректов;

установка и настройка сертификата SSL – важный этап, т. к. все сайты из ТОП-10 работают по защищенному протоколу;

адаптация дизайна сайта под мобильные устройства – обязательно наличие мобильной или адаптивной версии;

настройка понятного для человека URL – адрес страницы, который будет понятен, а идеально – с ключевым словом;

добавление иконки сайта, которая будет демонстрироваться в выдаче и на вкладках браузера;

ускорение работы сайта – это имеет непосредственно влияние на поисковое ранжирование;

установка атрибута rel=“canonical” на страницы, которые имеют одинаковый контент, чтобы поисковая система не расценивала его, как дубль;

установка мета-тегов <meta name="robots" content="noindex"> на страницах, которые не должны индексироваться поисковыми системами.

И это только основные технические аспекты, которые обязательно должны быть на каждом интернет-ресурсе. Во время проведения технического аудита, могут быть определены дополнительные проблемы, требующие вашего внимания или профильного программиста.

Этап № 5: оптимизация контента при самостоятельном SEO-продвижении сайтов

Контент является ключевой составляющей во время SEO-продвижения сайта. На этап этапе нужно разместить на сайте контент: тексты, статьи, изображения, ссылки на похожие материалы и т. д. Если у вас коммерческий проект, необходимо описание для карточек товаров, фотографии (желательно авторские), условия доставки, конверсионные элементы и т. д.

Размещать необходимо исключительно авторский контент, т. к. при использовании чужих текстов, изображений и прочего контента, есть вероятность попасть под блокировку и тогда самостоятельное SEO-продвижение будет завершено. При размещении контента нужно работать с мета-тегами:

Title. Это заголовок страницы, которые находится в поисковой выдаче. В нем указывается основная информация, что находится на странице.

Description. Краткое содержание страницы, аналогично попадает в описание в поисковой системе. Обычно здесь размещается все, что не вместилось в Title. Иногда заменяется текстом со страницы.

Keywords. Список ключевых слов, которые использовались в тексте. Но нужно учитывать, что с 2005 года этот мета-тег не учитывается при поисковом ранжировании.

При правильной оптимизации контента и качественном его исполнении, он сможет положительно повлиять на поисковое ранжирование.

Этап № 6: установка вебмастера и системы аналитики

Данный этап проводится в том случае, когда внутренние работы и оптимизация были проведены и сайт открыт для проведения индексации. Интернет-ресурс регистрируйте в службах аналитики: Google Analytics и Яндекс.Метрика. Эти инструменты предназначаются для контроля посещений и поведения людей на ресурсе. На базе этой информации можно будет узнать, что делает пользователи на сайте, какие моменты заставляют выходить из сайта, что мешает делать заказ и т. д. На базе всей этой информации можно существенно улучшить поведенческие факторы и увеличить посещаемость сайта.

Этап № 7: проведение внешней оптимизации

Если вы изучаете, как сделать самому SEO-продвижение сайта, не стоит забывать не только о внутренней, но и внешней оптимизации ресурса. Подразумевает под собой получение ссылок на свой сайт от внешних ресурсов. К ней необходимо приступать исключительно в том случае, если были завершены все базовые внутренние работы.

Внешние ссылки являются одним из самых влиятельных факторов на продвижение ресурса. Только важно учитывать, что положительный результат сможет обеспечить только аккуратно внешнее продвижение, в противном случае можно попасть под фильтры поисковых систем. Существует несколько разновидностей ссылок:

арендованные – работают только то время, пока вы за них платите;

вечные – оплачивают один раз и находятся всегда;

крауд-ссылки – модное направление, при котором ссылки проставляются на разных форумах, сервисах с вопросами/ответами и т. д.

Важно, чтобы ссылки выглядели естественно, иначе могут только навредить ресурсу. Если придерживаться всех этих шагов, то можно достигнуть положительных результатов и непрерывного роста трафика. Но помните, что самостоятельное SEO-продвижение должно быть непрерывным с аналитикой и поиском «узких» точек для роста.

Преимущества и недостатки проводить SEO-продвижение самостоятельно

Многих интересует самостоятельное SEO-продвижение. Специалисты компании Traff.org выделил несколько основных преимуществ:

Экономия денег. Обращаясь к профессионалам, над сайтом будет работать команда профессионалов, которым нужно платить. На начальных этапах развития ресурса не у всех есть возможность удовлетворять такие расходы.

Ответственный подход. Если хочешь сделать хорошо – сделай сам. Это знают все, но не всегда это актуально. Преимущество в том, что так ответственно к работе никто кроме вас не будет относиться к сайту, а для профессиональный SEO-специалистов – это просто очередной проект.

Постоянное обучение. Изучая пошаговые инструкции самостоятельного SEO-продвижения сайта подразумевают постоянное обучение. Вы будете разбираться в нюансах продвижения, поэтому, даже если в будущем над сайтом будут работать специалисты, вы сможете контролировать процесс.

Если говорить о недостатках, то можно отметить недостаток знаний для качественного проведения работ и отсутствие гарантии результата. Ведь если вы обратитесь в профильную компанию, вы будете платить исключительно за результат, следовательно, гарантированно будут расти позиции и трафик. При этом нужно понимать, что самостоятельное SEO-продвижение отнимает много сил и времени.

Заключение

Очевидно, что SEO-продвижение своими руками по пошаговой инструкции обычно проводится на начальных этапах развития проекта. Куда более рациональней заниматься другими задачами, связанными с бизнесом, а продвижение доверить профессионалам. Даже при доскональном изучении всех инструкций, делая шаг за шагом, вы не сможете добиться идеальных результатов – дело в том, что без должного опыта невозможно будет учесть все нюансы и тонкости продвижения.

При этом алгоритмы постоянно меняются, под них нужно адаптироваться. Профессионалы в силу своей профессии продолжают обучение и учитывают все эти факторы. Если вы хотите начать получать посещения на сайт максимально оперативно, обратитесь за помощью к специалистам компании Traff.org. Они предоставят консультацию по всем интересующим вопросам.