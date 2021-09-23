Внешняя SEO оптимизация сайта

Для чего требуется внешняя СЕО оптимизация сайта? Для понимания сути вопроса необходимо разобраться, каким образом вообще продвигается сайт в сети. Ежедневно миллионы пользователей Интернета ищут информацию в Интернете с помощью различных поисковых систем.

Они публикуют запрос в поле поиска и получают прямые или связанные с ним ответы. Поисковые системы обычно ранжируют первую десятку ответов на странице. Чем выше рейтинг вашего сайта, тем больше потенциальных клиентов вы сможете привлечь.

Владельцы веб-сайтов ежедневно усердно работают над улучшением рейтинга своих сайтов в поисковых системах. Хотя алгоритмы, используемые поисковыми системами для ранжирования сайтов, являются секретной формулой, сами собственники сайтов могут многое сделать для повышения рейтинга web-ресурсов.

Ряд факторов определяет, насколько хорошо ваш сайт может быть оптимизирован для повышения его рейтинга. Факторы были разделены на внутренние и внешние. Специалисты по SEO компании Traff.org отлично разбираются в том, как работают эти факторы, и поэтому могут помочь продвинуть ваш сайт в поисковых системах.

Что такое SEO и почему она так важна

Любая информация о создании успешного веб-сайта будет использовать термин «поисковая оптимизация» (Search Engine Optimization). SEO определяет, насколько легко или сложно поисковым системам найти и проиндексировать ваш сайт.

Идея использования ключевых слов достаточно проста и понятна, но некоторые другие концепции SEO могут быть довольно затруднительными для понимания обычному пользователю. Очень часто люди обобщают понятия внутренней и внешней оптимизации, поэтому мы подумали, что пора попытаться объяснить, в чём разница.

Для начала вам нужно знать, какие виды оптимизации владелец сайта может сделать непосредственно с самим ресурсом, а какие – с внешним окружением. Если разъясняться простыми словами и оперировать доступными терминами, внутреннее или локальное SEO — это то, что вы делаете со своим сайтом, чтобы поисковые системы могли его легко найти.

SEO оптимизация внешняя, в свою очередь, включает в себя рекламу, а также любые дополнительные действия, которые вы проводите и реализуете «за пределами» своего сайта. Это должно привести к улучшению ранжирования web-ресурса, что благоприятно скажется на его расположении в ТОП запросов поисковых систем.

Очень важно понимать, что использования какого-либо одного способа СЕО-оптимизации будет малоэффективным. Даже самый качественный в плане юзабилити и внешнего оформления ресурс с идеальным и постоянно обновляемым контентом может «проваливаться» в выдаче поисковиков из-за того, что внешние факторы оптимизации мало применялись и наоборот.

Только в комплексе принятых мер по продвижению и раскрутке сайта в сети ваш ресурс постоянно будет в ТОПе запросов. Это важно помнить каждому собственнику, желающему максимально реализовать потенциал своего интернет ресурса.

Внешняя оптимизация – основные понятия

Внешняя оптимизация включает в себя любые действия, которые вы производите с целью повышения репутации сайта в поисковых системах. Основными направлениями внешней оптимизации являются:

создание качественного контента;

создание ссылок на ваш сайт на других ресурсах.

Ваш сайт априори не будет работать с максимальной эффективностью, если пользователи не смогут найти на его страницах достоверную и полезную информацию. Помните, что любого человека интересует, прежде всего, отвечающая его потребностям информация.

Хороший контент обслуживает цифровые потребности максимально возможного количества соискателей информации. При этом создание трафика на ваш сайт очень важно, но не менее важно качественное наполнение ресурса.

Входящие ссылки на ваш сайт, расположенные на внешних ресурсах, играют определяющую роль. Важно понимать, что чем большее количество людей упоминает ваш ресурс, тем выше его рейтинг в популярных поисковых системах.

Качественные ссылки и площадки для их размещения, подобранные с учётом специфики сайта в достаточном количестве, имеют решающее значение. Они должны быть глубокими, чтобы с их помощью пользователь смог попасть не только на главную, но и на внутренние страницы вашего сайта.

Важность внешней оптимизации

Каким образом сделать сайт авторитетным и видимым среди множества конкурентов в сети? Наиболее эффективный способ заключается в создании наращивании ссылок на ресурс, которые могут быть размещены в социальных сетях, на тематических сайтах, на новостных ресурсах и так далее.

«Вес» и важность оптимизированного ресурса будут постепенно расти при обработке ссылок поисковыми системами Гугл и Яндекс. Чем больше доноров, тем выше будет котироваться ваш ресурс в итоговой выдаче запросов.

При этом количество ссылок ни в коем случае не заменяет их качества. Необходимо помнить, что внешняя оптимизация может обеспечить требуемые результаты тогда, когда число ссылок и их качество находятся в полной «гармонии».

Ранжирование доноров также является важным моментом, который определяет финальное ранжирование сайта-акцептора. Плохие с точки зрения ранга ресурсы могут стать причиной «падения рейтинга» продвигаемого сайта, в то время, как «авторитетные» будут поднимать web-ресурс в выдаче.

Именно по этой простой причине в процессе продвижения специалисты должны тщательно выбирать ресурсы, которые станут донорами ссылок, а также форумы, новостные сайты, доски объявлений и прочие ресурсы, «отсеивая» потенциально ненадёжные из них.

Какими же бывают ссылки и в чём их основные различия?

Внешние ссылки: основные типы и отличия

Создание ссылок — это процесс, в результате которого «указания» и «перенаправления» на ваш сайт находятся в любом другом месте в Интернете. Важно понимать, что, хотя любая ссылка из авторитетного источника за пределами вашего сайта хороша, необходимо работать над тем, чтобы получить её естественным образом.

Поисковые системы придают больший вес определённым видам ссылок. Например, ссылки на ваш веб-ресурс могут быть размещены на определённом количестве индексных сайтов. Вы также можете получить ссылку, когда кому-то нравится то, что вы написали, и они упоминают ваш сайт на своём сайте.

Поисковые системы будут рассматривать эти две ссылки и давать «больше очков» за вторую, потому что она была органической. Анализ ссылочной массы, который проводится специалистами компании Traff.org позволит выделить «правильные» сайты для размещения таких ссылок, как:

Anchor link. Анкорные ссылки также известны, как «гиперссылки» или ссылки «в тексте». В любом тексте они выглядят как вполне тематические слова или выражения, органично вплетаясь в структуру статьи. Вы можете узнать такого типа ссылку по выделению синим (как правило) цветом и нижнему подчёркиванию. Чтобы повысить релевантность оптимизируемого сайта, вы можете ввести в анкор ключевые словосочетания.

Anchorless link. Безанкорная ссылка уже не является гармоничной частью текста. Она выглядит в виде полного адреса продвигаемого сайта (http://…). Как правило оформляется такая ссылка в виде предложения пользователю зайти на продвигаемый ресурс «по адресу». Как показывает практика, такого рода ссылки хуже воспринимаются пользователями и переход по ним осуществляется реже.

Subject link. Субъектная ссылка представляет собой любого типа обратную ссылку, которая размещается на схожих тематических ресурсах, которые могут быть связаны с продвигаемым сайтом. Примером может быть ссылка на интернет магазин туристического направления в блогах любителей активного образа жизни, туристов, путешественников.

Eternal link.. «Вечные» ссылки являются для абсолютного числа поисковиков более высоко ранжируемыми с хорошим авторитетом. Ссылки находятся в статье всё время, пока она есть на ресурсе и практически всегда они внедрены естественно для лучшего восприятия потенциальным читателем.

Rental link. Ссылка «напрокат» является платным вариантом продвижения сайта. Она действует только строго определённый временной отрезок, который необходимо заранее проплатить. По мнению многих специалистов такого формата ссылки достаточно «спорные» в плане эффективного продвижения ресурса.

Дело в том, что поисковые системы до определённого времени считают их достаточно надёжными с высоким уровнем авторитета. При этом после удаления такой ссылки сайт очень часто получает «предупреждение» или даже «бан» поисковиков. Здесь уже всё будет определяться уровнем доверия к сайту-донору от Google и Yandex.

Внешняя СЕО оптимизация – основные способы

Создание пресс-релиза – неплохой способ продвижения сайтов посредством внешней оптимизации. Например, каждый раз, когда вы добавляете что-то важное, интересное или впечатляющее на свой сайт, вы можете отправлять новости об этом на соответствующие ресурсы.

Каждый новостной сайт, который оценит информацию и решит в конечном итоге разместить ваш пресс-релиз, предоставит обратную ссылку на ваш сайт с высоким рейтингом и рангом. Естественно, это относится к ресурсам, которым «доверяют» основные поисковые системы.

Социальные сети представляют собой довольно эффективный вариант для продвижения ресурса с хорошими финальными перспективами. Выбирая социальные сети, нужно не забывать отфильтровывать разного рода рекламный спам в пабликах, постах, комментариях и так далее.

Примером может служить сообщение в блоге с прямой ссылкой на продвигаемый web-ресурс. Ссылки в постах и комментариях также могут использоваться для внешнего продвижения при условии, что они относятся к сообщениям, которые подходят под тематику вашего сайта.

Специалисты рекомендуют не пренебрегать этим способом и пройти регистрацию во всех популярных социальных сетях. Далее потребуется «скомбинировать» их с вашим ресурсом, который необходимо оптимизировать, и время от времени создавать публикации со ссылками.

Другими популярными вариантами внешней оптимизации являются:

Тематические интернет-сайты. Достаточно много экспертов сходятся на мысли, что тематические интернет ресурсы имеют огромный потенциал в плане развития нового сайта. При правильной работе использование тематических сайтов может быть гораздо эффективнее, чем, например, продвижение за счёт соцсетей.

Помните, что сообщения в ленте социальных сетей относительно быстро теряют актуальность из-за постоянного обновления новостей. Тематические сайты, в свою очередь, не теряют популярности всё время своего существования, при этом посещаемость их страниц постоянна и стабильна.

Обмен ссылками. Достаточно противоречивый вариант для процессов внешней СЕО-оптимизации. Заключается в том, что ссылки наращиваются искусственным образом, однако основной проблемой является то, что в последние годы поисковики стали гораздо «умнее» в плане выявления такой ссылочной массы. Штрафы и баны – это не то, что вы хотели для своего ресурса, не так ли?

Справочники. Справочные ресурсы в сети включают довольно информативные и интересные сервисы-каталоги, которые могут предложить подходящих «доноров», полезных для эффективного продвижения вашего ресурса.

Форумы. Неплохой вариант создания ссылок, основным достоинством которого является полная бесплатность и хорошее ранжирование. Обращайте внимание, что ссылки желательно размещать на тематических форумах, иначе велика вероятность того, что они будут идентифицированы, как спам.

Контекстная реклама. Специалисты считают, что GoogleAds является источником продвижения любых ресурсов. Поисковики будут получать информацию от ваших посетителей, производя анализ глубин просмотра сайта, затраченное время на нахождение на сайте, наличие ответов на запросы пользователей и так далее.

Сеть PBN. В последнее время достаточно распространены Private Blog Networks, представляющие собой разветвлённую сеть ресурсов, ссылающихся на сайт, который вы продвигаете. Использование Private Blog Networks позволяет существенно повысить рейтинг раскручиваемого сайта и повысить его рейтинг среди поисковых алгоритмов.

Заключение

Внешняя СЕО-оптимизация должна проводиться одновременно с внутренней оптимизацией – это основной постулат эффективного продвижения и органического развития любого web-ресурса. Какого бы типа ни был ваш web-ресурс, он должен отвечать определённым запросам поисковых систем в плане органичности, информативности и пользы как по содержанию, так и при внешней оценке (с сайтов-доноров, тематических ресурсов, форумов и социальных сетей).