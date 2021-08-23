Что такое накрутка поведенческих факторов сайта? Пф в Google и Yandex.

Существует много специальных сервисов, которые занимаются накруткой поведенческих факторов для улучшения позиций в поиске, охвата пользователей, продаваемости сайта. Накрутка поведения на сайте напрямую влияет на показатели посещаемости, а также вовлеченности. Кто-то считает, что подобным способом можно улучшить позиции сайта в поисковых системах лишь временно, после чего последние наложат санкции на проект или даже ограничат просмотры. Однако в любом деле важен опыт, знания, профессионализм, последовательный подход. В таком случае накрутка принесет большую пользу и успех Вашему проекту.

Рассмотрим особенности накрутки в Яндекс, поговорим о сервисах и программах, которые используются для достижения результатов. Мы расскажем, как накрутить ПФ без санкций от поисковиков.

Что такое поведенческие факторы?

При помощи поведенческих факторов поисковые системы определяют то, насколько нравится сайт пользователям.

Среди важных:

Время, которое посетители проводят на конкретном ресурсе или за чтением отдельной статьи.

Уровень вовлеченности пользователя.

Повторные заходы на ресурс.

Прокрутка страницы.

Клики на отдельные элементы и др.

Под этим понятием объединяется много показателей, указывающих на то, что конкретный сайт вызывает у пользователя большой интерес (или не вызывает).

Поведенческие факторы представляют собой основную метрику при ранжировании Интернет-ресурсов в выдаче поисковых систем. Эти показатели помогают поисковикам определять качество ресурса.

Термины, связанные с аналитикой поведения пользователей на сайте

Анализ практически всех пф производится в сервисах веб-аналитики поисковых систем (нужно только подключить их к сайту).

Среди важных терминов, которые связаны с аналитикой поведения пользователей на Интернет-ресурсах:

Хит. Указывает на загрузку одной страницы, одно обращение к серверу.

Хост. Уникальный IP (сетевой адрес), с которого пользователь заходит на сайт.

Посетитель. Интернет-пользователь, который перешел на конкретный ресурс.

Уникальный посетитель. Интернет-пользователь, который впервые посетил сайт за определенный временной промежуток.

Сессия. Период, в течение которого пользователь проявляет непрерывную активность на сайте. Сессия считается завершенной после закрытия страницы в браузере или после бездействия на сайте на протяжении более 30 минут.

Точка входа. Веб-страница, которую посетитель посмотрел первой.

Точка выхода. Веб-страница, которую посетитель посмотрел последней.

Особенности учета поисковыми системами

Из-за плохих поведенческих позиции сайта могут понижаться (или отдельные страницы по конкретным ключевикам). При этом, в случае хороших, поисковики понимают, что конкретный Интернет-ресурс или веб-страница вызывают у пользователей интерес. Это один из сигналов к повышению позиций.

Особенности учета ПФ поисковиками:

Поисковая выдача. Фиксация внешних ПФ на страницах результатов поисковой выдачи (сниппеты, кликабельность, возвраты на выдачу и др).

Веб-аналитики. Счетчики от сервисом веб-аналитики, которые установлены на страницах сайта, информируют поисковые системы о данных внутренних пф.

Браузеры поисковиков. Информация о метриках пользователей фиксируется бразуерами от Яндекса. Если пользователь добавляет страницу в закладки, то этот сигнал является положительным для ранжирования.

Расширения для браузеров. Если на сайте нет установленных счетчиков аналитики и пользователь не пользуется браузером от Яндекса, ПФ фиксируются расширениями браузера (например, Яндекс.Элементы).

Как работает накрутка поведенческих факторов

Именно поведенческие факторы оказывают влияние на итоговый успех и закрепление Интернет-ресурса в ТОП после успешно выполненной работы оптимизаторов по оптимизации структуры сайта, проработке технических моментов, публикации контента. По этой причине, накрутка и имеет такую большую популярность среди «сеошников».

Говоря простыми словами, накрутка пф – это имитация реальных посещений пользователей. Целью накрутки является обман поисковых систем и искусственное улучшение важных показателей сайта. Чаще всего посетителями являются боты, которые подражают целевой аудитории. Боты выполняют просмотр страниц, кликают на разные элементы, искусственно занимаются изучением материалов. Также востребованы биржи, где можно создать задачу для реальных фрилансеров на скроллинг и подобные действия, которые готовы выполнить работу за определенную цену.

Инструменты

Автоматические скрипты

Такая накрутка быстро раскрывается алгоритмами из-за машинного подхода:

Когда осуществляются переходы на сайт из стран или регионов, которые нелогичны априори (к примеру, когда на сайт для жителей Казани заходит много пользователей из Польши или Украины).

Когда скроллинг страниц осуществляется однотипно. Существуют также более усовершенствованные программы, при помощи которых обеспечивается реалистичная имитация поведения посетителя. Такие программы накрутки ПФ имеют поле, в которое оптимизаторы добавляют необходимые ключевые фразы. Ботами осуществляются переходы по этим запросам, что выглядит более естественно. Помимо этого, боты умеют сканировать код веб-ресурса, автоматически определяют зоны, по которым реальные пользователи кликают чаще всего. Далее они повторяют необходимые действия. Несмотря на то, что на вычисление таких машин нужно задействовать больше ресурсов, обманывать алгоритмы на постоянной основе не получится.

Буксы

Вариант с созданием задач на биржах, где заказчики размещают задания для реальных исполнителей. Чаще всего исполнителя просят посетить сайт через определенный поисковик, после чего ему нужно действовать естественно, а именно:

Выполнять скроллинг страниц.

Кликать на рекламу.

Нажимать на блоки внимания.

Нажимать на кнопки.

Вычислить подобные способы улучшения очень непросто, так как эту работу выполняют не боты, а реальные люди.

Популярные сервисы

Если Вы решили накручивать ПФ при помощи специальных сервисов, то мы предоставим для Вас самые популярные из них. Однако делать накрутку нужно максимально аккуратно, чтобы достичь реалистичных показателей. Настройкой подобных кампаний должны заниматься специалисты, так как изучать все тонкости процесса и алгоритмов самостоятельно – достаточно обременительная и сложная задача. Вам нужно четко понимать, как ведут себя реальные пользователи на Интернет-ресурсах для воспроизведения их действий с помощью параметров, доступных в конкретной программе.

Популярные сервисы:

traff.org

SERP Click.

PromoPult.

Userator.

Movebo.

Накрутка пф Яндекс при помощи этих сервисов реальна, но при самостоятельном выполнении подобных мероприятий, Вы не получаете самого главного – гарантий. Именно поэтому, после неудачных самостоятельных попыток, многие владельцы сайтов отзываются о накрутке как о неэффективном способе, который губительно сказывается на сайте.

Как не попасть под санкции поисковых систем

Первое, что стоит понимать, что практически все попытки повода конкурентов под санкции поисковиков за накрутку пф будут бесполезными. Есть много ситуаций, когда владелец сайта при обнаружении подозрительного трафика просто сообщает об этом я Яндекс и получает ответ, что самое главное, чтобы накруткой не занимался сам владелец. Поисковая система быстро выявляет «накрутчиков». Обнаружив переходы на известные сервисы накрутки, счетчики Метрики и Вебмастера с одного ПК, поисковые системы понимают, что это осуществляется далеко не конкурентами.

Безопасная накрутка ПФ предусматривает использование устройств, с которых владелец сайта никогда не посещал сервисы Метрики и Вебмастера от Яндекс от сайта, для которого накручиваются поведенческие факторы.

Еще один важный момент – Яндекс отлично знает обо всех популярных сервисах по накрутке поведенческих факторов. Поэтому, использование популярных сервисов точно не принесет никакого положительного результата. Единственно возможное решение – использовать сервис, который не числится в базе Яндекса.

Важно следить за тем, чтобы переходы на ресурс были из определенного региона. Если на казанский городской портал начнут активно заходить пользователи из Сибири, Казахстана, Украины, то поисковая система быстро выяснит причины такой активности. Ходит много слухов и споров о поведенческих факторах, якобы в современных реалиях они полностью затмевают SEO. Сайты, наполненные статьями, не заточенными под ключевые слова и без метатегов, но с хорошими ПФ – взлетают в ТОП. И вправду, сегодня ключевым словам в статьях уделяется не такая большая роль. Куда более важный момент, чтобы статьи несли большую информационную ценность для читателя. Если статья напичкана ключами, но не отвечает на вопросы пользователя, то ее ценность стремится к нулю. Если подобные статьи каким-то чудом и попадают в ТОП, то надолго там не задерживаются.

Поведенческие факторы не являются заменой SEO. Это своего рода модернизация. В идеальной статье действительно должны быть ключевые слова, но только если они уместны. Сам по себе ключ не сможет повлиять на ранжирование, важно чтобы предложение, в котором используется запрос, несло нужную информацию.

Почему накрутка поведенческих факторов эффективна

Если говорить об ИКС (Индекс Качества Сайта), который был введен Яндексом вместо ТИЦ, то при формировании этого значения учитываются разные метрики, основной из которых являются ПФ. Такие сайты могут быстро взлететь в ТОП. Однако уровень поведенческих факторов должен быть действительно качественным. Такая тенденция в первую очередь связана с функционированием алгоритмов, помогающих молодым Интернет-ресурсам продвигаться быстрее.

Как получить гарантию 100% результата?

Как уже отмечалось выше, предпринимать самостоятельные попытки улучшения поведенческих факторов сайта при помощи накрутки можно только на свой страх и риск. Если Вы не уверены в результате (а Вы наверняка в нем не уверены) – лучше поручить работу профессионалам, которые могут предоставить гарантии.

Один из таких сервисов – traff.org, который гарантирует уникальные посещения с поведенческими факторами на сайт с учетом любого графика, по любым источникам, desktop или mobile, а также под любое GEO. Главная особенность сервиса – возможность контролировать показатели по разным параметрам:

География.

Время на сайте.

Глубина просмотров.

Источники.

Отказы и др.

Полезные советы

В заключении хотелось бы предоставить несколько советов, придерживаясь которых, можно будет провести кампанию максимально естественно и прозрачно:

Программируйте сервис таким образом, чтобы прирост трафика был естественным (от 10 до 15%). Важно чтобы программа работала плавно, чтобы исключить резкий прирост трафика. Нужно исключить подозрительные посещения, чтобы основой оставался максимально естественный рейтинг. Нельзя заниматься накруткой с самого начала создания сайта. В первую очередь нужно чтобы сайт включился в естественный поток и только после этого можно работать с поведенческими факторами. Подыскивая программу или сервис, нужно ориентироваться на предложения, которые поддерживаются реальными людьми, а не ботами. Это единственное верное решение для увеличения количества клиентов и развития собственного бизнеса с минимальными проблемами и издержками.