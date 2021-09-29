Яндекс метрика на сайт — что это такое и как работать с ней

Яндекс.Метрика — бесплатный сервис веб-аналитики, отслеживающий и составляющий отчеты о посещениях веб-сайтов. Яндекс метрика достаточно важный сервис, так как вы можете проверить время, которое пользователи проводят на сайте, количество переходов и тому подобное.

Начало работы с Яндекс.Метрикой

Для того, чтобы войти в аккаунт яндекс метрика, перейдите на сайт. Вас сразу перемещает на страницу с добавлением счетчика. Снизу экрана перед вами будет поворотная таблица. Если вы планируете анализировать единственный сайт, который оснащен соответствующим кодом, то в таблице вы увидите только его.

Обязательно посмотрите на проверку правильности работы счетчика. У графика и название появится кнопка обновлений. Зеленый цвет означает, что вы установили и настроили счетчик верно. Красная кнопка означает то, что вам следует проверить правильность установки счетчика.

Если с первого раза у вас получилось — поздравляем, вы можете кликнуть на название счётчика и вас автоматически перенесет в основной раздел. Если вы искали в поисковике информацию: «яндекс метрика как пользоваться», то информация представленная ниже будет полезна для вас.

Основные функции

Статистика посещений

Предлагаем познакомиться с основными функциями Яндекс.метрики для дальнейшей работы. В разделе «Статистика» суммируется вся информация о посещениях на вашем сайте. Посетители — общее количество посетителей за определенный период времени. Яндекс метрика счетчик посещений сайта — полезная функция, которая поможет следить за поведенческими факторами на вашем сайте.

Мы не уточняем информацию, за какой период времени можно получить соответствующую статистику, так как в верхней части экрана есть возможность изменить ее и выбрать отображение данных за неделю, месяц и год.

В статистике, вы можете узнать информацию о адресах страниц, последней поисковой фразе, источнике трафика, времени пребывания на сайте, отказах, глубине просмотров и о новых посетителях. Для тех, кто не знает, что означают представленные выше определения, мы подготовили короткие и точные ответы.

Новые посетители — количество новых посетителей по отношению к общему количеству посещений вашего ресурса.

Адрес страниц — позволяет вебмастеру получить информацию о том, сколько страниц было просмотрено.

Последняя поисковая фраза — этот пункт позволяет отследить, какая поисковая фраза была использована для перехода на сайт. Затем эту информацию можно использовать для проверки позиций сайта по этим запросам.

Источник трафика — график, отображающий статистику переходов на ресурс из различных источников (поисковые системы, прямые посещения, клики по ссылкам на сайтах или переходы из социальных сетей).

Время на сайте, отказы, глубина просмотра — среднестатистические показатели поведенческих факторов.

Думаем всем на начальных этапах было очень интересно просматривать этот пункт, так как с публикацией новой статьи, вы ждете новых посетителей из поисковых систем, и с нетерпением ожидаете информацию о том, по каким запросам был осуществлен переход.

Отчеты раздела

Фактически, этот раздел позволяет более детально ознакомиться со всеми данными, отображаемыми в разделе Сводка. Вы можете выбрать интересующий вас параметр, по которому хотите просмотреть статистику. Вы можете просмотреть информацию по возрасту, времени, проведенному на ресурсе, глубине просмотра и т. д.

Мы не будем подробно останавливаться на том, как пользоваться этим разделом Яндекс.Метрике, так как всю информацию о посетителях можно получить из «Сводки» и «Вебвизора». Вебмастер может сам выбрать, каким из пунктом ему удобней пользоваться.

Карты

Раздел «Карты» позволяет просмотреть информацию о том, в каких областях сайта пользователь совершил больше всего действий. Эта информация позволяет понять, насколько интересен ресурс посетителю, какие ссылки в меню и в тексте приносят наибольшее количество переходов. А также помогает понять то, насколько интенсивно просматриваются страницы.

Анализ данных позволяет веб-мастеру более тщательно проработать дизайн сайта, определить наиболее выгодное расположение ссылок и блоков. Этот инструмент очень полезен, и не стоит пренебрегать его возможностями в пользовании Яндекс.Метрики.

На наш взгляд «Вебвизор» наиболее необходимая функция в арсенале статистики Яндекс метрики. Перейдя в этот раздел, на вашем экране появится табличный вариант, который содержит более подробную информацию о посещениях вашего проекта.

Каждая из колонок отвечает за отображение конкретной информации. Вы можете узнать, откуда пришел реферал (поисковая система, прямой реферал или социальная сеть). Региональная привязка конкретного посетителя. Какая операционная система установлена на устройстве, и какой браузер использует человек.

Есть возможность отслеживания активности пользователя на вашем сайте. Вы можете узнать, в какой день совершился переход, информацию о том, сколько времени проведено на сайте, общее количество просмотров и просмотренных страниц. Вы также можете рассмотреть оценку активности, которая обозначена разноцветными кружками и сформированную алгоритмами поисковых систем.

Ну а главной функцией, по нашему мнению является то, что вы можете просматривать поведение пользователей на сайте. Запустить функцию можно кнопкой «Play», которая находится в верхней колонке таблицы. Вы сможете увидеть абсолютно любое перемещение пользователей на сайте, а также определить то, что заинтересовало или то, что отвергло пользователя при посещении.

Настройка Яндекс Метрики

Для детального ознакомления с Яндекс.Метрикой, вам потребуется правильная настройка. Именно сейчас об этом мы и расскажем.

Создание учетной записи

Первым шагом является создание учетной записи на сайте Яндекс.Метрики. Мы предоставим вам для яндекс метрики инструкцию. Вам будет предложено указать следующие данные: имя, фамилию, имя пользователя, пароль и т. д. Если у вас уже есть учетная запись, просто войдите на сайт Яндекс Метрики.

Настройка тегов

После регистрации и входа в систему вы попадете прямо на форму. На этом первом этапе необходимо создать тег отслеживания. Для создания вам потребуется принять условия использования, а также нажать на «Создать тег».

Далее вам потребуется задать следующие параметры:

Имя тега: Здесь должно быть назначено осмысленное имя тега. Это может быть, к примеру название компании или доменное имя.

Адрес веб-сайта: Вводится домен, который необходимо отслеживать. Если необходимо отслеживать данные из дополнительных доменов, их можно добавить, нажав на «+ Дополнительные адреса».

Получение данные только с указанных адресов: С помощью этой опции вы можете определить, могут ли другие домены отправлять данные (намеренно или ненамеренно) в ваши собственные отчеты. Рекомендуем всё же включить эту опцию.

Включение поддоменов: Если предыдущая опция отмечена, вы можете установить здесь, должна ли эта настройка применяться к вашим собственным поддоменам или нет. Если флажок не установлен, в отчеты будут включаться звонки с ваших собственных поддоменов.

Часовой пояс: Выберите часовой пояс для отчетов.

Теперь у вас появилась возможность активировать функцию «Воспроизведение сеанса, карта прокрутки, анализ формы». Функция позволит отслеживать повторы сеансов, тепловые карты прокрутки и тому подобное. Стоит учесть, что настройка имеет дополнительные последствия для защиты данных. Поэтому мы рекомендуем вам, в качестве первого шага оставить функцию деактивированной.

Настройка DSGVO

Справа от формы создания тега находятся опции для активации договора об обработке данных с Яндексом и анонимизации IP-адресов. Эти опции обязательно должны быть выбраны в Яндекс.Метрике.

Создайте метку

Для создания метки необходимо выполнить 2 шага:

Принять условия использования

Нажать на кнопку «Создать тег».

Выполните настройки кода отслеживания.

После создания тега вы попадете на страницу, где можно выбрать способ установки тега. На следующем этапе будет расписана информация об этом подробней. У вас появится возможность активации двух дополнительных отчетов, такие как анализ контента и электронная коммерция. В электронной коммерции вы можете активировать классическое отслеживание. При помощи анализа контента, вы можете измерить дополнительные показатели вовлеченности для собственного контента.

Для простоты использования, желательно оставить две опции деактивированными, так как при активации одной из них потребуются дальнейшие технические настройки. На этом этапе более важными являются параметры настройки в разделе «Дополнительные настройки»: у вас есть возможность выбрать подходящую валюту.

Здесь же можно настроить временные рамки сеанса. По умолчанию — как и в Google Analytics, здесь указывается 30 минут. Эта настройка означает, что существующая сессия будет считаться Яндекс Метрикой, как новая сессия после 30 минут бездействия. Это время может быть увеличено до 6-ти часов.

Далее вам предстоит ознакомиться с 6 настройками, которые непосредственно влияют на код отслеживания:

Отслеживание кэша в адресной строке браузера: Позволяет определить, должна ли Яндекс Метрика также отслеживать хэш URL.

Для сайтов XML: Если код отслеживания должен использоваться в XML-документах, это можно активировать с помощью данной опции.

Без переноса строк: Удаляет все переносы символов в коде отслеживания.

Информер: Если активирован, предоставляется возможность создания счетчика яндекс метрики и просмотров страниц, который затем отображается на сайте.

Альтернативная CDN: Обычно скрипт отслеживания Яндекса доставляется на mc.yandex.ru. При активации этой опции сценарий будет воспроизводиться с CDN cdn.jsdelivr.net. Это делается для того, чтобы обойти ограничения Яндекса в некоторых регионах.

Устаревший фрагмент кода: С его помощью можно определить, следует ли использовать старый скрипт Яндекса watch.js вместо tag.js. Обратите внимание, что старый скрипт не поддерживает некоторые функции.

Асинхронный код: Это поле видно, только если активен старый сценарий отслеживания. Это оптимизирует доставку старого кода отслеживания, чтобы он не блокировал рендеринг.

Какие именно настройки необходимо выполнить, зависит от конкретной цели. Включение отслеживания кэш-адресов довольно полезная функция и часто установка имеет смысл. Все остальное в большинстве случаев остается деактивированным.