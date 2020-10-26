Продвижение сайта в Рамблере

Если вы SEO-гик, олдфаг или фанат Рамблера, то добро пожаловать. Не знаем какого года эта статья, но Рамблер вроде бы ещё живой – там даже можно создать аккаунт! Точных данных о популярности ресурса в 2020 году у нас нет, но видимо, кто-то всё-таки пользуется. Как сотрудники в рабочее время. Если вам нужен трафик из Рамблера, то напишите нам – мы организуем.

Вступление

Поисковая система Рамблер является одной из старейших в России, ее деятельность была начата в далеком уже 1996 году. На сегодняшний день поиск Рамблера является несамостоятельным, по соглашению с Яндексом используются алгоритмы именно этой поисковой системы на страницах Рамблера. Несмотря на это, выход на высокую позицию в поиске Рамблера по-прежнему является чрезвычайно важной задачей для многих веб-мастеров (Надо отметить, что это мнение автора стати, не совсем логичное к тому же. Если уж алгоритмы Яндекса – то и сосредоточится надо на «Яшке», а уже Рамблер подтянется сам собой. Ну продолжим следить за мыслью.) Вот он какой — Рамблер! 26.10.2020. (Реклама была не очень, пришлось скрыть. И про Овцу не очень понятно, редактор статьи если что — Весы.)

Продолжение

Важно понимать, что некоторые консервативные люди, которые были состоятельными в далеких 90-х, поскольку имели компьютеры, по-прежнему остаются верными поисковой системе Рамблер, не вдаваясь в подробности об алгоритмах и других вещах. Получается, что если активно заниматься поисковой оптимизацией в поисковой системе Рамблер, то можно привлечь немало богатых людей на страницы своего сайта. (Ну надо признать, что акционеры, возможно часть топов и используют, да и сотрудники не должны отставать! К плюсам Рамблера в 2020-ом можем отнести почту без привязки к телефону – другими сервисами не пользовались – если знаете какие у них есть классные штуки – напишите нам, будем рады узнать что-нибудь новое и полезное! )

Естественно, перейдя на принцип работы алгоритмов Яндекса, Рамблер стал практически таким же сложным в продвижении, как и сегодняшний Яндекс. Продвижение сайтов в Рамблере мало чем отличается от SEO для Яндекса. Вот почему специалисты имеют возможность заниматься практически одной и той же работой, одновременно продвигая сайты в обеих поисковых системах. Комментарий выше мы писали не прочитав этот абзац – тут всё ок.

Середина

Не секрет, что Яндекс на сегодняшний день значительно усложнил свои поисковые алгоритмы, продвигать сайты стало довольно сложно. Несмотря на такие сложности, есть специалисты, которые хорошо чувствуют все изменения, для чего необходимо иметь колоссальный опыт и постоянную работу в этом направлении. Есть определенные тонкости поискового продвижения в Яндексе и Рамблере, которые учитывают специалисты, они знают секреты, которые никому не рассказывают. Важно то, что у них действительно получается выводить сайты на достойные позиции в поисковых системах, в том числе ив поисковой системе Рамблер. Простим же копирайтера за этот абзац, ибо прощать удел сильных духом!

Конец близок

Продвижение сайта в Рамблере или другой поисковой системе не стоит начинать самостоятельно, не зная тонких моментов работы алгоритмов, не обладая достаточно большим опытом для такой работы. Дело в том, что пытаясь сделать лучше самостоятельно, можно значительно навредить проекту, можно загнать сайт под блокировку, откуда очень сложно выйти. Кроме этого, вы потеряете много времени и сил впустую. Недавно в Google отписали, что их поисковая выдача стала настолько сложной, что они сами «не понимают» как она устроена. Так что знать «все» алгоритмы – просто невозможно! Достаточно ознакомится с базовыми принципами и можно действовать. Автору и тут минус. Но то что над продвижением нужно работать аккуратно – и главное последовательно – это факт.

Чтобы найти настоящего специалиста, умеющего раскручивать сайты посредством поисковых систем, необходимо убедиться в том, что о нем в Сети есть немало положительных отзывов. Кроме этого, нужно посмотреть на то, не является ли «сапожник без сапог». Дело в том, что если компания действительно знает толк в поисковой оптимизации, то и ее сайт должен быть, что называется, «на высоте». Без комментариев, мы то уже в ТОПе – но статья, как вы уже поняли чисто под запрос.

Завершение

Продвижение сайтов в Рамблере – это сложная работа, ее нужно доверить специалистам. Истинная истина – так-то любую работу нужно доверять специалистам, вопрос времени и средств, если средства позволяют, то подключаем профи, «если время есть, а денег нет», то не стесняемся и сами включаемся в работу – наш сервис в помощь!

Автор – неизвестный копирайтер с бирж статей. Комментарии – traff.org

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