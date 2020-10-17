Нужно ли уделять больше внимания DuckDuckGo?

Статья написана от первого лица автором пару лент назад. Мнения автора может не совпадать с мнением владельцев сайта. Однако, владельцы сайта подтверждают: DuckDuckGo им тоже нравится.

О какой бы сфере ни шла речь, всегда будет кто-то, кого можно будет сравнить с Голиафом, и кто-то, кто будет очень похож на Давида. Иногда этих «кого-то» может быть несколько.

Вот и сейчас в качестве одного из таких типичных конкурентов Google выступает недавняя выскочка под названием DuckDuckGo.

Точно так же, как Ello позиционировала себя по отношению к Facebook, DuckDuckGo тоже не собирается сохранять или использовать личные данные. Это заставило многих, кто работает в этой сфере, обратить внимание на бросившего вызов новичка.

Я приветствую то, что они пытаются сделать. DuckDuckGo заполняет нишу, которая сегодня в мире Интернета позволяет потребителю решить главную проблему – проблему конфиденциальности.

Я внимательно изучил мнение наших клиентов относительно работы данной поисковой системы и на основе этого сформировал свою точку зрения.

Рост

В 2015 году увеличение нашего трафика в DuckDuckGo составило 181%, в то время как в Google рост трафика составил лишь 30%. Таким образом, с одной стороны, у вас вроде бы наблюдаются впечатляющие цифры роста. Если посмотреть с другой стороны, то эти цифры составляют только 0,2% от общего трафика поисковой системы по сравнению с 81% для Google.

Тем не менее у нас есть претендент пусть и с небольшим, но все-таки ростом клиентской базы.

Производительность

DuckDuckGo занимает третье место относительно своего расчетного тарифа и в среднем имеет самую низкую стоимость заказа.

При принятии прочих равных Bing все-таки был бы лучшим выбором по сравнению с Google и DuckDuckGo.

Делает ли это какую-либо из этих поисковых систем лучше или хуже? Не обязательно. Эти данные не совсем объективны. Мы не смотрели на отношение между трафиком заплаченного и обычного поиска при рассмотрении этих метрик. Я могу сказать вам, что для каждого определенного клиента он отличается и иногда – очень сильно.

Рекомендации автора

Вот две вещи, которые, я думаю, должны сделать все поисковые специалисты по маркетингу применительно к DuckDuckGo или к любому другому подобному новичку.

Зарегистрируйтесь в нем. Еще до того, как ваши клиенты узнают, Bing уже сделает так, что вы получите трафик, не приложив для этого никаких усилий. Давайте рассмотрим этот вопрос, абстрагируясь от DuckDuckGo. Возьмем любые другие технологии по размещению рекламного контента. Вам ни в коем случае нельзя игнорировать появление новых идей и воплощение их в жизнь. Я знаю, что вы каждый день вынуждены отвечать на телефонные звонки и электронные письма, но ведь в стоге сена может быть и игла. Где эту иглу сможете обнаружить вы? Ведь вы не можете позволить появлению чего-то нового оставить вас не у дел, поэтому выделение некоторого времени и денежных средств на последние платформы и инструменты крайне необходимо. Обучите свою семью, друзей, клиентов и коллег. Я оставлю свою точку зрения относительно распространения данных для другого дня. Если выразить мысль в двух словах, то я – большой поклонник этого. Когда дело касается конфиденциальности, безусловно, есть шанс, что все может пойти не так, как надо, но те же риски существуют во многих других компонентах вашей жизни. Данные предоставляют нам больше возможностей. Вы собираетесь увидеть объявление. Итак, почему бы не увидеть именно то, которое необходимо именно вам? DuckDuckGo сделал очень умную вещь. Он взял интересы рынка и попытался удовлетворить их. Мне просто хотелось бы, чтобы люди были немного более открытыми относительно своих данных.

Вывод

Я восхищаюсь духом DuckDuckGo и предпринимательской деятельностью ее основателей, поэтому поздравляю их за то, что им удалось осуществить определенный прорыв. Надеюсь, что это – возможность роста для всех поисковых специалистов по маркетингу, а также что система не станет со временем «миром Google».