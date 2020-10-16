Руководство по факторам ранжирования в системе Google: качественный контент

В последние несколько лет вы, вероятно, неоднократно слышали словосочетание «качественный контент», особенно в контексте того, что «его любит Google». Но что это словосочетание означает на самом деле? Как программный алгоритм обучения может определить, является ли статья «хорошей» или нет.

Само собой, у Google нет собственных вкусовых предпочтений, однако существуют определенные приемы, которые помогут вам сделать контент годным не только с точки зрения поискового робота, но и с точки зрения живого читателя.

Что ж, я уже назвал самый главный совет, как повысить рейтинг вашего контента. Это – писать текст для людей, а не для машин. При ранжировании материала в сети Google все меньше внимания обращает на ключевые слова и все больше отдает предпочтение качеству с точки зрения конечного пользователя.

Как добиться этого качества?

Не стоит перегружать страницу ключами, пытаясь втиснуть в текст как можно больше их вариаций. Вместо этого напишите материал, который был бы полезным и интересным для читателя. Именно этот фактор удержит посетителя на вашей странице, потому что он будет дальше бродить по сайту и, возможно, поделится вашим постом с другими.

Грамматика и орфография. Это кажется очевидным, но очень важно проверять текст на наличие подобных ошибок и давать почитать его человеку со стороны. Google без труда определит явные недочеты в вашем контенте, но, что более важно, их наличие оттолкнет вашего потенциального читателя.

Читабельность

Перед опубликованием материала в сети его определенно стоит проверить на индекс удобочитаемости. Это позволит вам понять, насколько ваш контент прост для восприятия.

Вы нигде не найдете подтверждения того, что этот трюк повысит ранжирование вашего текста, но вам определенно стоит обратить внимание на плагин Yoast SEO для WordPress. Он повышает читабельность текста. Индекс удобочитаемости должен превышать 60%. Yoast также предлагает целый ряд других рекомендаций по повышению удобочитаемости текста, среди них выделим следующие советы:

Не используйте длинные предложения. Количество предложений, содержащих 20 и более слов, не должно превышать 25% от общего объема.

Не используйте большие абзацы. Количество слов в абзаце не должно превышать рекомендованные 150 слов. Любые объемные абзацы должны освещать одну конкретную тематику.

Используйте активные глаголы. В пассивном залоге должно быть написано не более 10% всех предложений.

Если вы используете подзаголовки, вы должны следить за тем, чтобы текст под ними не содержал более 300 слов.

Постарайтесь сделать так, чтобы не менее чем в половине всех предложений содержались переходные слова.

Форматирование

Оформление: контент следует как можно чаще разбивать на абзацы. Это делает чтение текста с мобильных устройств более простым для восприятия (более половины трафика большинства веб-сайтов идет с мобильных устройств), к тому же грамотно отформатированные статьи хорошо ранжируются Google. Первый абзац: он не должен состоять более чем из одного-двух предложений. Тема вашего контента должна упоминаться в первом предложении (т.е. фокусное ключевое слово или фраза). Я люблю выделять первый абзац жирным шрифтом, чтобы делать его более заметным для поисковика. Подзаголовки: используйте их для разбивки текста. Соблюдайте логический порядок подзаголовков h2 и h3. Буллет-поинты и нумерованные списки: эти вещи делают материал более доступным для восприятия. Помните: никто не игнорирует буллет-поинты.

Длина

Возможно, пришло время отказаться от устоявшейся мысли о том, что минимальный объем поста должен быть не менее 300 слов.

Результаты последних исследований команды из Searchmetrics, касающиеся факторов ранжирования, свидетельствуют о том, что Google более склонен доверять объемным публикациям, раскрывающим полную суть запроса пользователя. Короткий пост сам по себе не способен раскрыть все детали описываемого явления, поэтому объем становится важным сигналом для поисковика.

Согласно данным Searchmetrics объем публикаций из топ-30 выдачи вырос примерно на 25%. Средний объем поста из топ-10 выдачи составил 1285 слов.