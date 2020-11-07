Как повысить позиции сайта в поисковиках: 4 рабочих способа

Поднять сайт в поисковой выдаче не так сложно. Загвоздка лишь в том, что любое продвижение потребует от вас полной самоотдачи и регулярной работы над содержимым веб-страницы. Иногда может помочь привлечение сторонних подрядчиков. Но об этом подходе мы поговорим в будущих статьях.

В дополнение к рутинной работе по seo продвижению своими руками, существуют более быстрые и эффективные способы, позволяющие отвоевать первые позиции в поисковике и привести на свою площадку больше заинтересованных посетителей.

Как поднять позиции сайта?

И так! У вас есть свой сайт и вы хотите улучшить его рейтинг?

Вашему вниманию 4 способа, которые помогут вывести веб-страницу в топ.

Высококачественный контент

Многие полагают, что запуск сайта – это финальный аккорд, а далее все пойдет как по маслу. К сожалению — это заблуждение.

После запуска ваш веб-ресурс будет нуждаться в обновлении контента, который должен быть релевантен запросу посетителей, не будет переспамлен и напичкан ключевиками сверх допустимой меры.

В настоящее время алгоритмы поисковиков исключают контент с излишним набором ключей, отдавая предпочтение полезном материалу, в который избирательно помещены несколько длинных ключевых фраз.

Правильно подобранные ключевые слова позволяют пользователям быстро найти ваш ресурс в выдаче поисковых систем. А после захода на ресурс потратить на нём достаточно времени, изучая созданный вами контент. И если он релевантен запросом пользователя — задерживаться на вашем сайте — переходить по ссылкам и улучшать поведенческие факторы. Если же контент окажется не релевантен ключевым запросам, то пользователи будут быстро уходить с ресурса. Такой сайт ждёт забвение за границами ТОП-100. Важно, чтобы посетители сайта проводили на сайте больше 15 секунд. Именно визиты менее пятнадцати секунд записываются многими системами аналитики как «отказы». Большое количество отказов будет сигналом для поисковиков, что сайт имеет низкое качество.

Существует два способа исправить положение:

Писать или покупать очень качественные и длинные тексты, встраивая в них элементы для «задержки» пользователей. К примеру, опросы, тесты и пр. Этот способ долгий и дорогой. Он потребует много времени и сил: вам придется самостоятельно продумывать работу над каждой страницей и каждым текстом. А страниц может быть неограниченное количество. Использовать сервис по продвижению поведенческими факторами — traff.org Можно использовать данный сервис, который привлечёт на страницы вашего сайта нужный вам seo-трафик с высокими параметрами вовлечённости аудитории. Так вы значительно повысите эффективность своих страниц и публикуемого контента.

Почему это важно? Качественность контента для поисковиков определяется через взаимодействия пользователей с содержимым сайта. Чем дольше время на прочтение и больше взаимодействий с сайтом — тем лучше.

Выбрав правильное соотношение по количеству контента и seo-трафика, вы существенно улучшите стратегию продвижения и сможете повысить позиции сайта в поисковике.

Оптимизация сайта для мобильных устройств

Время стремительно шагнуло вперед и на данный момент все больше пользователей заходят в сеть через мобильные гаджеты. Ничего необычного, ведь это очень удобно: найти нужную веб-страницу в любом месте и в любое время.

Статистика сообщает, что более 50% запросов в Google фиксируется именно с мобильных устройств. По этой причине сайт должен быть оптимизирован для мобильных юзеров, что так же улучшит его рейтинг и простимулирует новые взаимодействия с вашим контентом.

Вам потребуется:

Удобный формат страницы Исключите визуальный беспорядок, отсутствие структуры и обилие ярких красок.

Грамотный объем контента Не нужно вмещать в мобильную версию лонгриды. Создавайте маркированные списки и чек-листы, делайте сайт простым и читабельным.

Минимум изображений и рекламы Здесь особенно важен избирательный подход, ведь обилие картинок и рекламы может отвлекать посетителя от сути предложения.

Убедитесь, что все ссылки исправны Время от времени происходит нежелательное: на сайте образуются битые ссылки, которые ведут вашего пользователя на несуществующую страницу. Бывает, что такие странички не оптимизируются и не обновляются годами, их позиции безнадежно падают, да и посетителей такое положение дел может откровенно раздражать. Неприятно, не правда ли? Но суть проста: наличие нерабочих внешних ссылок существенно понижает рейтинг страницы.

Используйте софт или плагины для устранения битых ссылок. К примеру, программа Dead Link Checker проверит весь ресурс и поможет найти нерабочие ссылки, которые следует своевременно заменить. Это важно, ведь внешние ссылки улучшают SEO-рейтинг, тем самым увеличивая количество трафика.

Cкорость загрузки

Такие поисковики как Google или Яндекс награждают плохим рейтингом любой сайт, чья скорость загрузки определяется как очень низкая (более 4 секунд).

Во-первых, это значительное неудобство для пользователей: ждать, пока страница прогрузится. Разочарованный юзер покидает страничку в поисках другой, долгое ожидание также уменьшает время взаимодействия с сайтом и, как следствие, ресурс оказывается не востребован.

По статистике, более 50% посетителей закрывают те странички, которые загружаются больше трех секунд, а 90% из них уже никогда на него не вернутся.

С высокой скоростью все наоборот: пользователь быстро открывает страничку, просматривает и находит нужную информацию, комфортная загрузка побуждает его возвращается к вам снова. Трафик увеличивается, рейтинг растет, алгоритмы Яндекс и Google корректируют позиции сайта в вашу пользу.

Заключение

SEO-продвижение – это кропотливая работа, которая состоит из массы методик и стратегий. Не стоит ожидать, что за сутки произойдет чудо: необходимо регулярно отслеживать результаты, проверять данные о трафике, мониторить позиции в результатах поиска и терпеливо подбирать подходящую для вашего сайта SEO-стратегию.

И конечно, следует помнить о том, что запуск сайта – это не финал работы. Любой веб-ресурс нуждается в «заботе» и только поддерживая стабильную работу по seo продвижению, можно добраться до ТОПовых позиций.