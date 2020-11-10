Где купить посещения на сайт. Советы и решения.

Один из самых частых вопросов владельцев сайтов и вебмастеров – где брать трафик? Из данной статьи мы исключим условно бесплатные и офлайновые каналы. Не будем упоминать seo-продвижеине, раздачу флаеров у метро или установку бордов. Сосредоточимся на том, где можно купить посещения на сайт.

В зависимости от ваших целей и задач купить можно на следующих платформах:

Социальные сети

Системы контекстной и баннерной рекламы

Тизерные сети

Биржи seo-трафика

Пройдёмся по всем платным источникам посещений для сайта.

Биржи SEO-трафика

Если вам нужен трафик для улучшения поведенческих факторов, роста позиций в выдаче, тестовой нагрузки на сервера или экспериментов по поведению пользователя на вашей веб-платформе, то вам подойдут биржи seo-трафика.

Важно чтобы вы могли сами выбирать и контролировать основные параметры покупаемых посещений для вашего интернет ресурса.

Основными параметрами будут:

Время проведенное на сайте

Глубина просмотра страниц

Источник трафика (Direct, соцсети или др.)

Выбор географии

Количество посетителей в сутки

Если присутствуют дополнительные параметры – такие как пол, возраст и пр., то это большой плюс.

Купить посещения для вашего сайта вы можете у нас – traff.org

Здесь вы найдёте seo-трафик практически на любой вкус. Большой выбор источников: прямые заходы, социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. Можно выбирать собственные площадки, казать ссылку и получать визиты c них.

Настройка географии и источников в traff.org

У traff.org есть так же и дополнительные инструменты для улучшения позиций сайта в выдаче. Регистрация на сайте бесплатная, а бонусом вы получите 100 бесплатных посещений. Смело создавайте себе аккаунт и проверяйте работу сервиса.

Кстати одним из наиболее важных параметров для seo-бирж является уникальность ip-адрессов, не забывайте при тестах проверять качество такого трафика.

Тизерные сети

Тизерные сети предлагают чаще всего живой трафик, но с очень ограниченным таргетингом. Если сеть небольшая или малоизвестная, у неё могут быть проблемы с антифродом. В такой сети большую часть трафика могут составлять боты. Настроить время посещения или выбрать источник не получится – и такой трафик может негативно отразится на вашей площадке. Тщательно выбирайте и тестируйте тизерку с которой планируете получать трафик для своего сайта. Для SEO такой трафик мало полезен, поэтому он должен приносить конверсии или монетизироваться.

Преимущества тизерных сетей:

Невысокая стоимость (получать визиты можно от 3-4$ за 1000, стоимость разнится)

Широкий охват аудитории (тизерные баннеры обычно размещаются на развлекательных порталах, варезах и торрентах – аудитория у них существенная)

Минимальные ограничения (можно рекламировать товары, которые не подходят для контекстной или баннерной рекламы)

Недостатки:

Никое качество трафика (может негативно сказаться на SEO)

Нет таргетинга (нельзя выбрать параметры и источники трафика)

Не подходит для услуг и товаров узкой тематики (если у вас специфичный товар или услуга, будет не разумно пытаться продвинуть его на миллионную аудиторию без выбора параметров этой ЦА )

Более подробно на тизерных сетях постараемся написать в одной из ближайших сетей. Разберём виды сетей, способы продвижения через тизерки, расскажем про самые популярные форматы и разберём несколько примеров.

Системы контекстной и баннерной рекламы

На просторах Рунета всемогущими представителями этого источника трафика являются Google Adwords и Яндекс.Директ. И если вам нужен поток новых посетителей для сайта – то запуск контекстной рекламы это первое, что вы должны сделать.

Стоимость и объёмы трафика будут зависеть от ниши и региона, поэтому однозначного лидера в СНГ назвать сложно. Очень грубо можно распределить ситуацию как 60/40 в пользу Google.

Перед запуском рекламных кампаний мы рекомендуем пройти вводные курсы по настройке. Их можно найти как на Youtube, так и на самих платформах. Много времени это не займёт, но, однозначно, сэкономит вам немало средств.

Google Adwords (Google Ads)

Все системы контекстной рекламы в поисковиках работают приблизительно по одной схеме. Когда пользователь вбивает свой запрос в Google вместе с естественной выдачей сайтов, пользователю показывается и платное объявление, чаще всего релевантное введенному запросу. Объявления могут показываться как над результатами выдачи, так и под ней. Если пользователя заинтересовало объявление и он на него кликнул, с вас как с рекламодателя будет списана стоимость клика. Стоимость клика может определятся вами вручную или автоматически системой — это зависит от настроек аккаунта.

Преимущества рекламы в Google

реклама показывается аудитории, которая уже готова к заказу или покупке

возможность выбора географии показов, вплоть до города

гибкие настройки — есть очень большой набор инструментов

плата только за реальные клики

удобная интеграция с аналитикой для отслеживания эффективности

К недостатком можно отнести:

невозможность отключения показов на мобильных устройствах для мобильной сети. Но это уже относиться к баннерной рекламе;

ну и конечно же стоимость кликов. При постоянно возрастающей конкуренции стоимость перехода во всех нишах постоянно увел- ичивается- .

Страница проектов в Google Ads

Google Ads — для многих целевой и единственный источник трафика на сайт. Потратив на изучение этого инструмента хотя бы неделю, вы сможете по достоинству оценить весь его масштаб.

Однако не стоит зацикливаться на одном канале, не забывайте — всегда нужно искать дополнительные источники!

Yandex.Direct, в принципе, обладает тем же набором положительных и отрицательных свойств, что и Google Ads. Нужно отметить, что Яндекс последнее время актинов взялся за свой основной источник дохода и уделяет улучшению Директа много внимания.

При правильной настройке довольно хорошо работает их автотаргетинг.

Обновленный Яндекс.Директ приятен

По СНГ их РСЯ работает также же хорошо как и Display Network от Goolge — это касательно баннерной рекламы.

Отдельного внимания заслуживают и дополнительные инструменты — такие как аудио-реклама в Яндекс.Музыке, реклама в Навигаторе и прочие.

В целом этот инструмент достоит отдельной детализированной статьи, и когда-нибудь, мы её обязательно напишем. На данном этапе можем сказать так: если вы запустили Google Ads, то запускайте и Yandex.Direct.

Социальные сети

Из социальных сетей также можно получать хорошие объёмы живого трафика. Стоит, правда, быть готовыми к довольно низкой конверсии, по сравнению с другими каналами — в широком смысле. Естественно, существуют ниши, где работать будет только social трафик.

В рунете основной социальный трафик получают из Вконтакте, Одноклассиников и Facebook с Instagram. FB и Инста, как известно, используют один рекламный кабинет.

Запускать рекламу в соцсетях рекомендуется с расчётом на спонтанные покупки. Или же нужно детально попробовать настройки таргетинга, на что не всегда есть время.

Детальные настройки рекламного кабинета каждой социальной статьи ждите в наших следующих статьях.

Вывод

Мы прошлись по основным платным источникам посещений для вашего сайта и выяснили, что это могут быть как seo-биржы, тизерные сети, так и контекстная реклама или социальные сети. Выбирать нужный вам источник нужно в зависимости от задач! Если нужно улучшить поведенческие факторы на сайте и получить нужный объём трафика, то подойдут seo-биржы, такие как traff.org — с большим спектром возможностей по продвижению сайта. Если нужны горячие посетители для конверсий — то оптимальным решением будут системы контекстной и баннерной рекламы.