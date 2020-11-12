Как анализировать поисковые запросы: 5 эффективных шагов

Любой ресурс содержит семантическое ядро, которое составляется при помощи ключевых слов, словосочетаний и ссылок.

Анализ поискового запроса – это первый важный шаг, который делает специалист, прежде чем наполнить сайт или блог контентом. Все то, что мы вводим в поисковую строчку Яндекс или Google, поисковая машина использует для ранжирования семантического ядра веб-страниц и показывает нам те, которые больше всего отвечают критериям поиска.

Грамотный полезный текст с умеренным количеством популярных ключевых фраз – это то, что обеспечивает сайту выход в топ.

С чего начать?

Первый шаг – это использовать генераторы и анализаторы ключевых слов от самых популярных поисковиков:

Яндекс – Wordstat, Webmaster Google – Adwords; Search Console Rambler – Adstat; Далее следует перейти на выбранный сервис и указать регион, в котором вы будете продвигаться. Следующим шагом будет ввести ключевое слово или фразу.

К примеру, Wordstat выдаст вам 2 списка: первый содержит все запросы, связанные с указанным словом, а второй синонимы и запросы, похожие на те, что вам нужны.

Отбирайте самые близкие по смыслу и на их основе создавайте семантическое ядро своего сайта.

Семантическое ядро: как составить

Здесь важна избирательность. Время, когда ключевики «выпрыгивали» на читателя из каждого предложения уже прошло.

Ключевые слова должны присутствовать в тексте с применением синонимов, в разных словоформах, в прямом и разбавленном вхождении, в измененных падежах; Вставляйте ключ в заголовки и маркерные списки; Выделяйте некоторые фразы из текста курсивом;

Зачем это нужно? Поставьте себя на место потребителя, который будет читать ваш текст. Он должен быть понятным и структурированным, поделен на абзацы и списки. По такому тексту удобно «скользить» глазами, он легко воспринимается и, как результат, определяется поисковой машиной как качественный контент.

Оцениваем эффективность

Яндекс.Метрика помогает проанализировать поисковые запросы и рекламную кампанию. Что это даст?

Директ-сводка. Здесь можно узнать, что пользователь искал чаще всего и сделать акцент на самом популярном товаре или услуге. Целевая аудитория. Сервис проведет тщательный анализ посетителей сайта: их возраст, социальное положение, пол и другие детали. Взаимодействие с постоянными клиентами. Счетчик Яндекс.Метрика отслеживает тех посетителей, которые совершили покупку или провели на сайте не менее 2 минут. Также сервис дает полноценный анализ выручки (если задать стоимость достижения целей) , что помогает понять, на кого выгодно ориентировать свое предложение. Целевые звонки. Эта функция помогает отслеживать, какая рекламная кампания приводит больше клиентов, что в дальнейшем позволит сэкономить бюджет на неэффективных средствах продвижения.

Анализируем глазами пользователя

Попробуйте посмотреть на сайт глазами обычного посетителя:

Оцените скорость загрузки, установите точное время ожидания;

Определите, как отображается сайт в других браузерах и на мобильных устройствах;

Взгляните на дизайн: удобен ли он в использовании, все ли кнопки понятны и доступны?

Обратите внимание на тексты: их читабельность, информативность, пользу, оформление (шрифт, контраст, не сливается ли с фоном);

Есть ли у сайта фавикон (значок для избранного)? Он добавляет страницы солидности;

Убедитесь, что присутствует система обратной связи (задать вопрос, оставить отзыв);

Проверьте удобство навигации: в идеале, клиент должен беспрепятственно перемещаться от одной странице к другой;

А что с контактами? Не приходится ли по 2 минуты искать ваш телефон и условия доставки?

Убедитесь, что каждый товар содержит качественное изображение и цену;

Как часто обновляется ваша страница? Все ли новости, акции и поступления – это актуальная информация или пользователь имеет дело с очередным мертвым сайтом?

Проверьте наличие рабочих внешних ссылок: битые ссылки резко понижают трафик на сайте;

Работа над ошибками

После того, как вы оценили сайт глазами клиента, оцените возможности конкурентов, которые находятся в ТОПе поисковой выдачи по вашему запросу.

Разумеется, это не означает полное копирование выбранного сайта. Проведите анализ конкурента, выделите те стороны, которые кажутся вам наиболее выигрышными и примените их на практике.

Параллельно не забудьте исправить собственные ошибки и недочеты: возможно тексты слишком длинные, картинки на сайте непривлекательные, под некоторыми товарами отсутствуют цены, а карта сайта ничем не помогает пользователю.

Совет один – будьте объективны.

Заключение

Раскрутка сайта – процесс сложный. Здесь важно понимать, насколько сайт насыщен полезным контентом. Удобен ли ресурс для использования и чем он выгодно отличается от конкурентов. Только совокупность указанных мер дает позитивный результат, но иногда достаточно прокачать семантическое ядро и рейтинг сайта быстро устремится вверх.