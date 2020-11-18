Продвижение сайта в топ Яндекса: методы, которые работают

Попадание на верхние позиции Яндекса во многом – дело случая. Однако помочь поисковой системе оценить ваш ресурс как перспективный, можно. Далее – подробно о том, какие действия для этого необходимо выполнить и какими принципами руководствоваться.

Чтобы начать продвижение сайта в топ Яндекса, его нужно добавить в Яндекс.Вебмастер. Так вы сообщаете поисковику, что появилась новая площадка, на которую стоит обратить внимание.

А чтобы путь сайта по позициям поисковой системы был успешным и эффективным, важно уделить внимание ряду аспектов.

Yandex.Webmaster — внешний вид

Аналитическая работа с сайтами конкурентов

Анализ конкурентов позволит понять, в каком направлении осуществлять работу, уточнить количество компаний, осуществляющих бизнес в близкой к вашему направлению нише, в конце концов, подсмотреть, как они продвигают свой сайт и привлекают клиентов.

Взяв на вооружение сильные стороны таких сайтов и отметив для себя недостатки, вы получите полезную информацию, которая поможет в раскрутке.

Сбор семантики

Семантическое ядро – это совокупность ключевых запросов, по которым посетители будут приходить на вашу площадку. Собрать семантику непросто, придется анализировать каждый запрос, удалять нетематические ключи, случайно попавшие в список, комбинировать запросы между собой, добиваться оптимального баланса низко-, средне- и высокочастотных ключевиков.

Действенную помощь в этом окажет сервис Яндекс.Вордстат. Однако всецело полагаться на него не стоит, важно проконтролировать результат подбора.

После этого слова и фразы из ядра нужно кластеризировать, то есть, разнести по страницам сайта с учетом тематики.

Яндекс Вордстат — внешний вид

Техническая оптимизация

Этот пункт – одна из основ успешного продвижения сайта в топ Яндекса.

В техническую оптимизацию входит:

создание текстового файла robots.txt, к которому будет обращаться поисковая система для индексации;

составление карты сайта;

выбор главного зеркала вашего веб-ресурса;

заполнение основных тегов — title, description, alt;

разметка страниц на блоки, секции, экраны с использованием html-кода.

Также в рамках технической оптимизации целесообразно сразу же адаптировать сайт под мобильные устройства – сегодня аудитория, просматривающая информацию в сети с помощью таких гаджетов, может доходить до 90%. С этой же целью стоит не пожалеть времени на создание турбостраниц: благодаря быстрой загрузке они легко попадают в топ выдачи на мобильных устройствах.

Заполнение контентом

Главные требования к контенту – оригинальность. Тексты не должны быть скопированы у конкурентов, фотографии –сделаны самостоятельно, приобретены в специальных магазинах или как минимум отредактированы. Видео тоже лучше снимать самому.

Что касается текстов, помимо уникальности, в них важны и другие параметры: содержательность, достоверность, минимум воды и спама, отсутствие переоптимизации, когда ключевые слова и фразы встречаются едва ли не в каждом предложении.

Перелинковка страниц

С помощью внутренних ссылок, ведущих со страницы на страницу в пределах сайта, можно оптимизировать вес каждой из них. Такая площадка будет выглядеть для поисковых роботов сбалансированной, что облегчит продвижение сайта в топ Яндекса.

Перелинковка может быть иерархической – когда от низших страниц по ссылке пользователь переходит к высшим. А может выполняться по циклическому принципу, когда, например, с главной посетитель переходит на одну из посадочных страниц, затем на следующую и так далее, но в конце концов возвращается к главной.

Злоупотреблять внутренними ссылками не стоит: для оптимального результата будет достаточно одной на каждые 1000-1500 символов.

Размещение ссылок на сторонние ресурсы Уже не первый год веб-мастера твердят, что этот метод раскрутки уходит в прошлое. Тем не менее, пока еще он работает, а значит, можно попробовать. Тем более, что продают ссылки на десятках специализированных сервисов, поэтому проблем с покупкой не возникнет.

Здесь важно, чтобы:

количество ссылок было умеренным;

вели они на площадки, близкие по тематике к вашему сайту;

была соблюдена последовательность расположения – ссылки на разные ресурсы целесообразно разнести по разным страницам или хотя бы по разным блокам на одной странице.

Хорошо работают переходы на соцсети, Яндекс.Карты и Яндекс.Справочник.

##Работа с поведенческими факторами сайта

Одним из важнейших показателей успешности вашего сайта у пользователя будут поведенческие факторы. Яндекс уделяет им больше внимание и высокие ПФ могут сыграть решающую роль в выходе вашего ресурса на первые позиции выдачи. Используйте их разумно и только при помощи проверенных и качественных сервисов по накрутке поведенческих факторов. Очень важно получать только качественные посещения на сайте — с хорошей глубиной просмотра от 2 страниц и временем на странице хотя бы от тридцати секунд. Трафик также должен поступать из разных источников.

Пример экрана с настройкой трафика для улучшения ПФ

Дизайн и юзабилити

Последний в списке, но не последний по значимости пункт. Дизайн, который позитивно оценит поисковик, должен быть гармоничным, функциональным, без визуального шума.

Размещайте элементы четко по сетке, выделяйте ссылки, не злоупотребляйте кричащими цветами и не навешивайте на каждую страницу по 3-5 всплывающих окон с предложениями о сотрудничестве – это раздражает пользователя.

Обязательно уделите внимание коммерческим факторам ранжирования:

сделайте содержательную страницу «О компании». Текст на ней должен отличаться от текста на Главной и действительно знакомить пользователей с вашей компанией;

пропишите контакты, способы связи, варианты оплаты и доставки, актуальные данные об акциях, скидках и программах лояльности;

предоставьте потенциальным клиентам как можно более полезную информацию в карточках товаров и услуг.

Для улучшения юзабилити можно воспользоваться помощью сервиса «Вебвизор». Вебвизор проанализирует поведение ваших посетителей и укажет на имеющиеся недостатки.

Главные ошибки начинающих веб-мастеров

Приступая к продвижению сайта в топ Яндекса, учитывайте, что на высокие позиции никогда не попадут площадки:

содержащие недостоверную информацию, чужой контент, автоматически сгенерированные тексты без смысла;

дублирующие тексты и фото на разных страницах;

содержащие пустые страницы и страницы с невидимым текстом;

использующие в большом количестве внешние ссылки на нетематические площадки.

У всех остальных сайтов есть шанс прочно обосноваться в верхней части первой страницы поисковика.