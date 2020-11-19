В сборе статистики, позволяющей оценить качество работы любой интернет-площадки, анализ посещаемости сайта занимает одно из ведущих мест. Он позволит определить:
- каков общий трафик ресурса;
- какой процент этого трафика приходится на целевых посетителей;
- из какого источника приходит большая часть целевой аудитории и каков ее средний возраст;
- какой из источников дает наибольшее количество конверсий;
- сколько времени пользователи в среднем находятся на сайте и какие страницы им интересны;
- какие электронные устройства чаще всего используют посетители.
Основные критерии анализа
Для адекватной оценки посещаемости сайта чаще всего используют:
- сеансы – количество посещений площадки за определенный период;
- соотношение «сеанс-страницы» — количество страниц, на которые юзер перешел за один сеанс. Характеризует глубину просмотра, а значит, полезность, удобство и информативность веб-ресурса;
- карта скроллинга – еще один показатель, отображающий глубину просмотров;
- время – продолжительность пребывания на сайте посетителя в течение сеанса;
- количество уникальных пользователей – в отличие от сеансов, отслеживание и подсчет только посетителей, зашедших с разных адресов;
- количество отказов – показатель, определяющий количество юзеров, не совершивших на сайте никаких активных действий и покинувших его в течение первых 15 секунд;
- источники трафика – каналы, которые привели посетителей на данную интернет-площадку;
- позиции сайта – уровень ресурса в поисковых выдачах;
- CTR – пропорция между показами и кликами, демонстрирующая успешность стратегии продвижения;
- устройства – сегментирование посетителей по типам электронных устройств, с которых они зашли на сайт;
- кликабельность отдельных элементов – данные, по наиболее и наименее интересным и удобным для пользователей визуальным элементам;
Понимание этих аспектов позволит откорректировать стратегию продвижения веб-ресурса и улучшить его показатели.
Анализировать посещаемость сайта целесообразно независимо от того, о какой площадке идет речь. Эта метрика позволит улучшить и небольшую визитку, и крупный корпоративный сайт, и большой многостраничный портал, и одностраничный лендинг, и интернет-магазин с широким ассортиментом товаров. Кроме того, такой подход позволит оценивать и сайты конкурентов. На основании полученных данных вы сможете и узнать о их слабых местах или «утащить» что-то важное и полезное для себя.
Как это сделать? Вручную – практически невозможно. Однако на сегодняшний день существует масса инструментов, которые сделают это автоматически, а вам останется лишь правильно воспользоваться полученными результатами.
Рассмотрим лучшие, а значит, и наиболее популярные из этих сервисов.
Яндекс Метрика
Топ-1 для сбора информации и анализа посещаемости сайта. С его помощью удобно анализировать трафик собственной площадки. Вы просто устанавливаете Метрику на сайт и получаете нужную вам информацию.
Статистика Яндекс Метрики дает возможность отслеживать:
- посетителей и просмотры;
- возраст и пол пользователей;
- посещения в разрезе стран и городов;
- источники, из которых формируется основная часть трафика;
- качество работы рекламных кампаний;
- время, проведенное посетителями на сайте;
- количество отказов;
- глубину просмотров;
- устройства, с которых осуществляются входы, и ряд других показателей.
Сервис прост в применении, позволяет устанавливать конкретные цели и отслеживать их реализацию, имеет внушительный выбор аналитических инструментов и при этом является бесплатным.
Google Analytics
Второй по популярности инструмент оценки посещаемости сайта, по сути, прямой конкурент инструмента от Яндекса. Анализирует примерно аналогичные показатели и тоже является полностью бесплатным, однако, в отличие от Метрики, недостаточно эффективно работает с запросами на русском языке.
Информация, получаемая с сайта, принадлежит не владельцу ресурса, а самой компании. Это не должно вас беспокоить – таким образом Гугл обеспечивает надежную защиту данных.
Гораздо неприятнее то обстоятельство, что Google Analytics достаточно сложен в использовании: для глубокого анализа владельцу сайта, скорее всего, понадобится помощь программиста. А если вы пожелаете перейти на другую аналитическую систему, автоматически перенести данные с «Аналитики» не получится.
Для получения максимально подробной картины специалисты советуют установить на сайте обе метрики – и от Яндекса, и от Гугла, сравнивать и дополнять их показатели и уже на основании этого делать выводы.
Liveinternet
Один из самых старых сервисов с очень ограниченным функционалом. По сути, является счетчиком посетителей. Он может проинформировать вас о том, сколько человек посетило площадку за определенный период времени, а также сколько находятся на сайте в данный момент. И больше ничего.
Основные преимущества этого инструмента – простота, бесплатность и возможность отслеживать статистику на сайте конкурентов, если у них установлен данный счетчик. Для этих целей «Ливитернет» подходит идеально. А вот для анализа посещаемости сайта, который принадлежит вам, целесообразно выбрать более разносторонний и современный сервис.
Similarweb
Достаточно эффективный способ узнать, как обстоят дела у конкурентов. Необходимо лишь прописать адрес любого веб-ресурса в строке ввода. Если сайт есть в базе сервиса, вы сможете получить исчерпывающую информацию о:
- общем количестве визитов за полгода;
- среднем времени нахождения пользователя на сайте;
- среднем количестве посещенных страниц;
- показателях отказов;
- источниках, с которых пользователи пришли на сайт.
- Базовый набор опций этого инструмента предоставляется его разработчиками бесплатно. А вот чтобы получить более развернутые и подробные данные о посещаемости сайта, придется приобрести платную версию.
Alexa
Информативный инструмент от Amazon, дающий возможность анализировать поведение пользователей, в основном, сайтов англоязычного интернета. Хотя и для русскоязычных площадок он тоже подходит.
С помощью «Алексы» можно оценить трафик сайтов – как собственных, так и площадок конкурентов, а также трафик рекламных кампаний, скорость загрузки и другие параметры. Бесплатной версии не существует, сервис доступен только в платном формате.
Spywords
А вот эта метрика уже ориентирована исключительно на русскоязычный сегмент интернета. Она дает возможность проанализировать поисковый и рекламный трафик своих и чужих площадок, запросы конкурентов, позиции в поисковиках по разным рекламным и поисковым запросам и некоторые другие аспекты.
Сервис удобен, но есть проблемы с актуальностью данных – система обновляется от случая к случаю. К тому же, бесплатно можно получить только общие сведения, за более развернутую информацию опять-таки придется платить.
SEMrush
Система анализирует данные только из Google, с другими поисковиками не взаимодействует. В этих пределах она может выдать довольно правдивый анализ посещаемости сайта вашего конкурента по таким критериям как:
- позиции в поисковой системе по разным запросам;
- видимость площадки в выдаче Гугла;
- качество мобильной оптимизации;
- количество и тенденции к росту бэклинков;
- перечень аналогичных сайтов-конкурентов и другие.
- 10 основных отчетов предоставляются сервисом бесплатно, за все, что свыше, нужно заплатить, купив абонемент на обслуживание.
Serpstat
У этой метрики также есть как бесплатная, так и платная версии. В бесплатной можно получить данные о:
- трафике – общем и органическом;
- сайтах основных конкурентов;
- видимых запросах;
- бэклинках;
- ключевиках в поисковой выдаче.
С помощью «Серпстата» удобно анализировать трафик сайтов на субдоменах. Он одинаково эффективно оценивает трафик через Google и Яндекс, дает возможность выбрать для анализа конкретную страну.
Платный вариант имеет более расширенный функционал, при этом стоимость его на порядок ниже, чем большинства конкурентных метрик.
Это – лишь несколько из огромного количества сервисов, позволяющих быстро и комфортно получать достоверную информацию о качестве работы вашего сайта. Выбирайте тот из них, который наиболее полно будет отвечать вашим запросам и требованиям.