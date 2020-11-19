В сборе статистики, позволяющей оценить качество работы любой интернет-площадки, анализ посещаемости сайта занимает одно из ведущих мест. Он позволит определить:

каков общий трафик ресурса;

какой процент этого трафика приходится на целевых посетителей;

из какого источника приходит большая часть целевой аудитории и каков ее средний возраст;

какой из источников дает наибольшее количество конверсий;

сколько времени пользователи в среднем находятся на сайте и какие страницы им интересны;

какие электронные устройства чаще всего используют посетители.

Основные критерии анализа

Для адекватной оценки посещаемости сайта чаще всего используют:

сеансы – количество посещений площадки за определенный период;

соотношение «сеанс-страницы» — количество страниц, на которые юзер перешел за один сеанс. Характеризует глубину просмотра, а значит, полезность, удобство и информативность веб-ресурса;

карта скроллинга – еще один показатель, отображающий глубину просмотров;

время – продолжительность пребывания на сайте посетителя в течение сеанса;

количество уникальных пользователей – в отличие от сеансов, отслеживание и подсчет только посетителей, зашедших с разных адресов;

количество отказов – показатель, определяющий количество юзеров, не совершивших на сайте никаких активных действий и покинувших его в течение первых 15 секунд;

источники трафика – каналы, которые привели посетителей на данную интернет-площадку;

позиции сайта – уровень ресурса в поисковых выдачах;

CTR – пропорция между показами и кликами, демонстрирующая успешность стратегии продвижения;

устройства – сегментирование посетителей по типам электронных устройств, с которых они зашли на сайт;

кликабельность отдельных элементов – данные, по наиболее и наименее интересным и удобным для пользователей визуальным элементам;

Понимание этих аспектов позволит откорректировать стратегию продвижения веб-ресурса и улучшить его показатели.

Анализировать посещаемость сайта целесообразно независимо от того, о какой площадке идет речь. Эта метрика позволит улучшить и небольшую визитку, и крупный корпоративный сайт, и большой многостраничный портал, и одностраничный лендинг, и интернет-магазин с широким ассортиментом товаров. Кроме того, такой подход позволит оценивать и сайты конкурентов. На основании полученных данных вы сможете и узнать о их слабых местах или «утащить» что-то важное и полезное для себя.

Как это сделать? Вручную – практически невозможно. Однако на сегодняшний день существует масса инструментов, которые сделают это автоматически, а вам останется лишь правильно воспользоваться полученными результатами.

Рассмотрим лучшие, а значит, и наиболее популярные из этих сервисов.

Яндекс Метрика

Топ-1 для сбора информации и анализа посещаемости сайта. С его помощью удобно анализировать трафик собственной площадки. Вы просто устанавливаете Метрику на сайт и получаете нужную вам информацию.

Статистика Яндекс Метрики дает возможность отслеживать:

посетителей и просмотры;

возраст и пол пользователей;

посещения в разрезе стран и городов;

источники, из которых формируется основная часть трафика;

качество работы рекламных кампаний;

время, проведенное посетителями на сайте;

количество отказов;

глубину просмотров;

устройства, с которых осуществляются входы, и ряд других показателей.

Сервис прост в применении, позволяет устанавливать конкретные цели и отслеживать их реализацию, имеет внушительный выбор аналитических инструментов и при этом является бесплатным.

Поведенческие факторы в Яндекс.Метрике: Отказы, Глубна, Время на сайте.

Google Analytics

Второй по популярности инструмент оценки посещаемости сайта, по сути, прямой конкурент инструмента от Яндекса. Анализирует примерно аналогичные показатели и тоже является полностью бесплатным, однако, в отличие от Метрики, недостаточно эффективно работает с запросами на русском языке.

Информация, получаемая с сайта, принадлежит не владельцу ресурса, а самой компании. Это не должно вас беспокоить – таким образом Гугл обеспечивает надежную защиту данных.

Гораздо неприятнее то обстоятельство, что Google Analytics достаточно сложен в использовании: для глубокого анализа владельцу сайта, скорее всего, понадобится помощь программиста. А если вы пожелаете перейти на другую аналитическую систему, автоматически перенести данные с «Аналитики» не получится.

Для получения максимально подробной картины специалисты советуют установить на сайте обе метрики – и от Яндекса, и от Гугла, сравнивать и дополнять их показатели и уже на основании этого делать выводы.

Пример экрана Google Analytics со вкладкой «Поведение»

Liveinternet

Один из самых старых сервисов с очень ограниченным функционалом. По сути, является счетчиком посетителей. Он может проинформировать вас о том, сколько человек посетило площадку за определенный период времени, а также сколько находятся на сайте в данный момент. И больше ничего.

Основные преимущества этого инструмента – простота, бесплатность и возможность отслеживать статистику на сайте конкурентов, если у них установлен данный счетчик. Для этих целей «Ливитернет» подходит идеально. А вот для анализа посещаемости сайта, который принадлежит вам, целесообразно выбрать более разносторонний и современный сервис.

Similarweb

Достаточно эффективный способ узнать, как обстоят дела у конкурентов. Необходимо лишь прописать адрес любого веб-ресурса в строке ввода. Если сайт есть в базе сервиса, вы сможете получить исчерпывающую информацию о:

общем количестве визитов за полгода;

среднем времени нахождения пользователя на сайте;

среднем количестве посещенных страниц;

показателях отказов;

источниках, с которых пользователи пришли на сайт.

Базовый набор опций этого инструмента предоставляется его разработчиками бесплатно. А вот чтобы получить более развернутые и подробные данные о посещаемости сайта, придется приобрести платную версию.

Alexa

Информативный инструмент от Amazon, дающий возможность анализировать поведение пользователей, в основном, сайтов англоязычного интернета. Хотя и для русскоязычных площадок он тоже подходит.

С помощью «Алексы» можно оценить трафик сайтов – как собственных, так и площадок конкурентов, а также трафик рекламных кампаний, скорость загрузки и другие параметры. Бесплатной версии не существует, сервис доступен только в платном формате.

Spywords

А вот эта метрика уже ориентирована исключительно на русскоязычный сегмент интернета. Она дает возможность проанализировать поисковый и рекламный трафик своих и чужих площадок, запросы конкурентов, позиции в поисковиках по разным рекламным и поисковым запросам и некоторые другие аспекты.

Сервис удобен, но есть проблемы с актуальностью данных – система обновляется от случая к случаю. К тому же, бесплатно можно получить только общие сведения, за более развернутую информацию опять-таки придется платить.

SEMrush

Система анализирует данные только из Google, с другими поисковиками не взаимодействует. В этих пределах она может выдать довольно правдивый анализ посещаемости сайта вашего конкурента по таким критериям как:

позиции в поисковой системе по разным запросам;

видимость площадки в выдаче Гугла;

качество мобильной оптимизации;

количество и тенденции к росту бэклинков;

перечень аналогичных сайтов-конкурентов и другие.

10 основных отчетов предоставляются сервисом бесплатно, за все, что свыше, нужно заплатить, купив абонемент на обслуживание.

Serpstat

У этой метрики также есть как бесплатная, так и платная версии. В бесплатной можно получить данные о:

трафике – общем и органическом;

сайтах основных конкурентов;

видимых запросах;

бэклинках;

ключевиках в поисковой выдаче.

С помощью «Серпстата» удобно анализировать трафик сайтов на субдоменах. Он одинаково эффективно оценивает трафик через Google и Яндекс, дает возможность выбрать для анализа конкретную страну.

Платный вариант имеет более расширенный функционал, при этом стоимость его на порядок ниже, чем большинства конкурентных метрик.

Это – лишь несколько из огромного количества сервисов, позволяющих быстро и комфортно получать достоверную информацию о качестве работы вашего сайта. Выбирайте тот из них, который наиболее полно будет отвечать вашим запросам и требованиям.