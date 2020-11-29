SEO продвижение сайта

С английского языка аббревиатура SEO расшифровывается как «search engine optimization», что, в свою очередь, переводится как «поисковая оптимизация». Простыми словами, это продвижение позиций сайта при запросе в поисковиках. Почему это необходимо сайту? Клиент или просто пользователь редко заходит дальше первой страницы результатов поиска. А ещё чаще останавливается на первых трёх позициях — так называемый ТОП-3. Чтобы улучшить продажи и посещаемость сайта SEO-оптимизация просто необходима. Работа над продвижением своего веб-проекта также помогает увеличить посещения, а соответственно и доход с вашего ресурса. Поэтому прежде чем начинать свой карьерный путь в сфере сайтов (или может быть, вы хотите поднять доход!) – прочтите эту статью.

В отличие от платных систем рекламы, SEO работает не так быстро, однако имеет более долгосрочный эффект. Иногда может хватить одной хорошей оптимизации, чтобы сайт надолго остался в ТОПе. Если вы – молодая компания с ограниченным бюджетом, то это как раз для вас

Виды SEO

SEO-продвижение делится на два типа: внешнее и внутреннее. Внешнее продвижение – это работы, которые не затрагивают основного содержимого веб-ресурса. На самом сайте этого продвижения практически не будет видно. Внутренняя оптимизация – это работа над содержимым страниц сайта, кодом, скоростью загрузки и поведенческими факторами на сайте. Оба этих этапа очень важны и ни в коем случае не рекомендуется их пропускать, особенно если вы начинающая компания.

Во внешнюю оптимизацию включается:

Атрибуты страниц.

Удобно читаемые URL.

Теги заголовков.

Alt – описания изображений.

Фавикон.

Ссылки.

Социальные сигналы.

Во внутреннюю оптимизацию включается:

Навигация.

Микроразметка.

Дизайн.

Удобство интерфейса.

Логика страниц.

Оптимизация текстов.

Скорость загрузки.

Поведенческие факторы.

С чего начать поисковую оптимизацию

Конечно, лучше всего, когда этим занимаются профессионалы и специалисты. SEO-оптимизация — это сложный и ответственный процесс. Обычно он состоит из 4-х объемных этапов.

Этапы seo оптимизации

Анализ сайта, постановка целей и задач для дальнейшей работы. Определение и подбор ключевых фраз и слов. Допустим, вы занимаетесь накруткой трафика, и ваш сайт должны искать по ключевым словам «накрутка трафика», «накрутка посещений», «накрутка визитов» и т. д. Причем ключи необходимо подбирать под каждую страницу в отдельности. На сайте могут продаются несколько услуг. Детальная проработка ключевых запросов повышает посещаемость ресурса в разы. Оптимизация самого сайта. Поисковики ищут только сайты с корректной архитектурой и понятной структурой, правильной расстановкой ссылок. Необходимо создать карту сайта, проверить работоспособность внутренних ссылок и провести полноценную внутреннюю оптимизацию ресурса. Итоговая оптимизация. На этом этапе специалист должен написать оптимизированный под SEO контент для сайта, грамотно расположить ключевые слова и фразы. Наладить мониторинг позиций и поставить основные se0 процессы «на поток». Так же надо учитывать конкуренцию и вполне возможно в этом случае немного использовать успех конкурентов. Проанализируйте посещаемость конкурентов с помощью специальных сервисов, и подумайте, чем это поможет и вашему сайту.

Сайт должен быть понятен и прост в использовании. Каждая его страница должна отвечать на конкретный поисковой запрос как можно точнее. При необходимости создаются новые страницы для индивидуальных запросов на большую актуальность.

У вас совсем маленькая посещаемость?

Скорее всего, запросы для вашего сайта низкочастотные или супер низкочастотные, т. е. их вводили не чаще 15 раз в месяц. Для того чтобы исправить данную ситуацию, специалист анализирует возможные высокочастотные запросы для вашего сайта и создает для этих запросов страницы категорий, а для средне и низкочастотных – страницы фильтров и их пересечений.

Необходимо задать себе следующие вопросы:

Какие страницы следует оптимизировать для высокочастотных запросов, а какие — для низкочастотных? Необходимы ли теги карты сайта, целевые страницы, фильтры и другие решения?

Как исправлять ошибки внутренней оптимизации сайта?

Приведите url-адреса страниц к красивому, аккуратному и понятному для человека виду.

Увеличение скорости загрузки сайта и скорости ответа серверов (чтобы найти возможности для улучшения скорости воспользуйтесь инструментами от Google)

Создавайте XML-карты сайта. Обязательно сделаете такую карту и для обычный пользователей. Не только для роботов.

Если на сайте присутствует версия смены языков, то перевести его на несколько языков.

Уделите внимание мобильной версии сайта.

Мобильная версии сайта – зачем она?

Если сайт адаптирован для мобильных устройств, то алгоритмы поисковых систем будут чаще выдавать его именно на них. Большинство пользователей уже давно ищут информацию со своих гаджетов. Также, при использовании мобильной версии сайта, вырастут и конверсии с мобильных устройств. О серьезности этого вопроса стоит задуматься – ведь Google и Яндекс, являющиеся одними из самых популярных поисковых сайтов, взялись за тренд мобильного поиска и делают все возможное, чтобы улучшить поведение пользователей, ищущих что-то с своего мобильного устройства. В свою очередь пользователи мобильных устройств выросли на 64%. Так что SEO-специалисты рекомендуют создавать и адаптировать мобильный дизайн у сайтов уже сейчас.

Если URL сайта для мобильных устройств будет коротким и аккуратным, то пользователям будет так же легче делиться им с другими пользователями.

Отсутствие переадресации значительно ускорит загрузку сайта.

Во встраиваемых в сайт видео используйте форматы, поддерживаемые на всех устройствах, и добавьте расшифровку видео, чтобы сайт был удобен тем, кто использует браузеры, не поддерживающие этот формат видео.

Сайт должен хорошо читаться и на компе и на мобильном

Учитывают ли алгоритмы поисковиков поведенческие факторы?

Поведенческими факторами называют то, как пользователь взаимодействует с сайтом – сколько он на нем остается, куда нажал, по какой ссылке перешел, вернулся ли он, чтобы искать дальше и т. д. Все поисковые системы держат эти алгоритмы в секрете – ведь тогда профессионалы смогут воздействовать на них высокоточно.

На сайте должна быть четкая, информация, возможность без проблем перейти по интересующим ссылкам, высокая скорость загрузки, и множество интересующей покупателя информации. Тогда ваши ПФ будут на уровне и сайт не затеряется за пределами ТОП-100.

Если вы видите, что поведенческие факторы на сайте не очень хороши, вы можете воспользоваться накруткой поведенческих факторов. Но будет внимательны Заказывайте накрутку пф только у профессионалов. Например сервис traff.org — обеспечит вам отличную работу с поведенческими факторами.

Постепенная оптимизация страницы

Основываясь на запросах и анализе трафика страниц, специалисты по SEO должны постоянно работать со структурой сайта, расширяя ее, внося изменения в тексты, мета-теги. Это долгий и практически непрерывный процесс.

Все усложняется постоянным обновлением алгоритмов поисковых систем, и в этом случае необходимо вносить изменения в стратегию веб-разработки и постоянно следить за поведением пользователей.

Внутренняя перелинковка

Помимо создания целевых страниц, важно организовать внутреннюю перелинковку, чтобы пользователи и поисковые роботы могли легко перемещаться по вашему сайту. В противном случае некоторые страницы вашего ресурса могут никогда не попасть в индекс. Ну или индексация займёт чрезмерно много времени.

Как увеличить продажи на сайтах?

Если у вас на сайте можно сделать заказ, оформить подписку или рассылку, то посетители, сделавшие это, уже являются вашими клиентами и будут увеличивать конверсии. Что делают специалисты, чтобы увеличить конверсии?

Оптимизируйте и упростите формы заказов. Постарайтесь максимально просто и чётко сформулировать алгоритм действий для пользователя.

Сократите количество обязательных форм для заполнения. Дорога каждая секунда пользователя!

Добавьте несколько способов связи с менеджерами. Но не переборщите — не делайте их навязчивыми. Они должны быть заметными — но если они будут «пикать» каждые 30 секунд — то вы получите больше негатива чем пользы.

Работайте с отзывами. Отзывы — всё еще важный критерий выбора поставщика товара или услуги для клиента

Займитесь е-мейл рассылками. Здесь тоже важно правильно баланса — иначе можете «сжечь» вашу пользовательскую базу.

И в заключении

Сайт – лицо вашего бизнеса! Он должен быть красивым во всем: привлекательным для глаз, а также удобным и комфортным для поисковых роботов. Крайне важно быть в курсе изменений в поисковых системах, чтобы улучшить видимость и привлечь больше потенциальных клиентов и заказчиков.