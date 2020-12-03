Посещаемость сайта

Под посещаемостью сайта понимают количество уникальных юзеров, совершивших в пределах площадки какие-либо активные действия в течение определенного периода.

В свою очередь, уникальный посетитель – это IP-адрес (хост) устройства, с которого был осуществлен переход. То есть, одно и то же реальное лицо, зашедшее на ваш сайт с разных адресов, будет восприниматься статистикой как два разных посетителя.

Анализировать посещаемость площадки нужно для того, чтобы понимать, интересен ли ваш веб-ресурс пользователям, насколько точно он отвечает запросам и ожиданиям целевой аудитории, что нужно изменить и добавить, чтобы получить еще большее число уникальных посетителей, часть из которых так или иначе перейдет в категорию клиентов.

Одним словом, анализ посещаемости – одно из значимых направлений в продвижении и раскрутке сайта.

##v От чего зависит данный параметр? Все факторы, влияющие на количество посещений сайта, можно разделить на пять основных групп. Это, в частности:

Накрутка посещений: искусственное привлечение на сайт посетителей. Чаще всего с целью улучшить поведенческие факторы сайта. Важно чтобы посетители были качественные. Заказывать накрутку стоит только у надёжных и проверенных временем сервисов.

Контент: соответствие тематике площадки, содержательность, достоверность и экспертность статей, регулярность публикаций, уникальность текстов и картинок, яркие крупные изображения, визуализирующие текстовое содержание, высококачественное видео будут соответствующим образом оценены пользователями. А значит, количество посещений вырастет;

SEO оптимизация: ее цель – вывести ресурс в топ поисковой выдачи. А чем выше не странице он будет находиться, тем больше у него шансов привлечь максимальное количество посетителей. Для этого следует добавлять в статьи как ВЧ, так и НЧ ключевые запросы, равномерно и гармонично распределяя их по текстам, обмениваться ссылками с ресурсами, работающими в аналогичной нише и тематике, уделять внимание внутренней перелинковке;

Юзабилити сайта: простота и комфорт в использовании. Нередко юзер, зайдя на сайт и обнаружив, что перемещаться по нему крайне неудобно, уходит, не пробыв на площадке и 15 секунд и, конечно, не совершив ни единого действия. В статистике посещений сайта он, конечно, отобразится. Но как на потенциального клиента на него рассчитывать не стоит, то есть, конечная цель работы площадки достигнута не будет. Пользователи предпочитают взаимодействовать с веб-ресурсами с высокой скоростью загрузки страниц, удобной и понятной навигацией, приятным и функциональным дизайном (без слишком ярких цветов, мелкого, сливающегося с фоном шрифта, большого количества непрерывно всплывающих со всех сторон экрана окон, резкой навязчивой анимации), контрастно выделенными ссылками и тому подобными аспектами пользовательского удобства. Немаловажное значение имеет также адаптивность и наличие версии для мобильных устройств;

Рекламные кампании и каналы продвижения: чем больше разных путей перехода появится в вашем багаже, тем более высокими будут показатели посещаемости сайта. Эффективно работают в этом направлении активные группы в соцсетях, электронные письма и E-mail рассылки, публикации в тематических интернет-СМИ, медийные и контекстные рекламные кампании и тому подобные мероприятия.

Чтобы оценить динамику посещаемости интернет-площадки, отчеты нужно делать регулярно. Выберите период составления отчетности, например, раз в неделю или ежемесячно, и четко следуйте ему. Это поможет понять, в какой области имеются слабые места и в каком направлении двигаться.

Посещения, просмотры и визиты: где взаимосвязь и в чем разница?

Эти понятия связаны между собой и, в то же время, отличаются друг от друга.

Просмотр засчитывается после того, как пользователь перешел на сайт с любого источника (органического поиска, рекламы, по ссылке ресурса-партнера и других). Если после этого юзер обновил страницу, перешел на соседнюю, заполнил и отправил онлайн-форму, заказал обратный звонок – все эти действия будут считаться метрикой как отдельные просмотры.

Посещения – еще один параметр статистики. Посетитель – это пользователь, зашедший на сайт с определенного адреса. Система запоминает идентификацию такого юзера с помощью cookie браузера. При этом, в отличие от просмотров, переходы на другие страницы или иные активные действия не учитываются как отдельные посещения. Кроме того, если тот же хост посетит площадку с другого браузера либо после очистки cookie – метрика посчитает его как уникального посетителя.

Визиты на сайт

Несколько иной смысл имеют визиты на сайт. Данный параметр привязан ко времени. Стандартное время визита по умолчанию составляет 30 минут, но при необходимости его можно изменить.

Если юзер находился на площадке не более получаса, этот факт будет засчитан как один визит. И не важно при этом, успел он за 30 минут изучить содержимое площадки вдоль и поперек или просто оставил страницу открытой и ушел пить кофе.

Таким образом, в один визит может входить сразу несколько просмотров. Именно поэтому в статистике метрик упомянутые показатели выведены в отдельных строках. В то же время, за одним посетителем может быть отмечено несколько визитов – если он заходил на ресурс с одного и того же адреса, не меняя браузера, с промежутком более 30 минут.

А вот если пользователь, не покидая сайт, будет просто обновлять страницу, к примеру, каждые 25 минут в течение суток, система все равно засчитает такое поведение как один визит.

Новый визит зафиксируется в том случае, если один и тот же посетитель:

зайдет на площадку с другого хоста;

не будет совершать никаких действий в течение 30 и более минут, а затем начнет проявлять активность;

перейдет на сайт с рекламного объявления. Поведенческие факторы в Яндекс.Метрике: Отказы, Глубна, Время на сайте.

Переходы с рекламы

Переходы через рекламу являются своеобразным исключением из правил и считаются как отдельный визит на сайт независимо от того, сколько времени прошло с прошлого посещения этим же хостом.

Для наглядности приведем пример. Юзер попадает на площадку через поисковую выдачу по запросу «купить генератор». Просматривает предложенные модели в течение 10-15 минут и, не подобрав подходящий вариант, уходит. Еще через 5 минут он видит объявление «Надежные генераторы в ассортименте недорого», кликает по нему и снова попадает на ту же площадку.

Что мы имеем? Временной интервал продолжительностью в 30 минут не превышен. Посетитель зашел на сайт с того же IP-адреса. Но система все равно посчитает его действия как 2 визита. Это обстоятельство важно учитывать в процессе анализа статистики.

Как узнать посещаемость сайта?

Как уже говорилось ранее, существует масса сервисов, позволяющих анализировать данный параметр. Они могут быть более или менее удобными, платными или бесплатными, отличаться друг от друга по функционалу, анализировать только ваш сайт или предоставлять возможность изучить положение на площадках конкурентов. Внушительное количество метрик позволяет без труда подобрать ту, которая максимально соответствует вашим целям и задачам.

Все эти инструменты можно разделить на 3 группы:

счетчики посещаемости сайта (Яндекс Метрика, Google Analytics, Liveinternet). Считают, сколько юзеров зашли, какие страницы просмотрели, а также определяют, откуда пришли пользователи; сервисы для анализа поискового трафика (SE Ranking, SEMRush). Анализируют только поисковые каналы переходов, позволяя адекватно оценить SEO-потенциал площадки; инструменты для просмотра статистики (Alexa, SimilarWeb). Определяют параметры трафика без взаимодействия с анализируемым веб-ресурсом. Применяют собственные панели инструментов, позволяющие собирать данные посредством веб-серфинга. Могут использовать с этой целью сторонние приложения по договоренности с их владельцами. Есть и еще один способ, позволяющий примерно оценить ситуацию без использования вышеописанных сервисов. Можно найти открытые рейтинги посещаемости. Например, Топ-100, рейтинг от Liveinternet или Alexa, Рамблер и другие. Отыскать в одном из рейтингов интересующую вас интернет-площадку. Затем среди других веб-ресурсов, находящихся по соседству, найти сайт с открытой статистикой. Ее значения помогут сориентироваться в отношении интенсивности трафика нужной площадки.

Этот метод, однако, является очень приблизительным и ненадежным. Делать какие-либо выводы и составлять прогнозы на основании данных, добытых таким образом, не рекомендуется.