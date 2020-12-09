Апдейты Яндекса: что это такое и какими они бывают?

«Апдейт» – русская транскрипция английского слова update, означающая периодическое, более или менее регулярное обновление результатов выдачи в поисковой системе. Профессиональным сайтостроителям и тем, кто продвигает собственную площадку своими силами, необходимо следить за графиком выхода обновлений и успевать вносить изменения между апдейтами: так эти изменения быстрее вступят в силу и начнут работать на эффективность веб-ресурса в максимально короткие сроки.

Каждая поисковая система обновляет данные по-своему. Мы будем говорить о том, как происходят и чего касаются апдейты Яндекса.

Главное об обновлениях Яндекса

Небольшие обновления происходят в системе почти ежедневно. Большая часть из них – внутренние технические.

Такие обновления не влияют на качество поисковой выдачи, следовательно, не вызывают интереса маркетологов и веб-мастеров, поэтому даже не попадают в графики апдейтов Яндекса.

Те же изменения, которые оказывают влияние на позиции сайтов на страницах выдачи поисковой системы, могут принести как профиты, так и неприятности. Позитивный результат глобально здесь может быть лишь один – повышение позиций интернет-площадки в выдаче. Из негативных чаще всего встречаются снижение позиций и фильтры сайтов.

Поскольку сбор информации с веб-ресурсов осуществляется с разной скоростью, периодичность и частота апдейтов, касающихся разных элементов, отличаются друг от друга. Чтобы оперативно отслеживать обновления, целесообразно пользоваться специальными сервисами, которые регулярно публикуют графики апдейтов Яндекса. Это, впрочем, касается и других поисковых систем.

Все апдейты традиционно стартуют в полночь и могут продолжаться от нескольких часов до почти суток. Поэтому проверять, что изменилось, целесообразно не раньше, чем на следующий день, а то и через день после начала обновления.

Основные апдейты Яндекса

Таких значимых обновлений всего шесть. Рассмотрим последовательно каждое из них.

Апдейт текстового контента. Он касается всех документов, статей и другой текстовой информации, размещенной на сайте. Если вы размещаете на своей площадке новую статью, она становится доступной пользователям через выдачу не сразу. Вначале такая страница индексируется, затем – дожидается ближайшего апдейта и только после этого посетители смогут попасть на нее по запросу в поисковой строке.

Кроме того, текстовое обновление может изменить позиции старых страниц, особенно, если в них вносились изменения, способные повлиять на ранжирование ресурса.

Текстовый апдейт Яндекса происходит раз в 3 дня. 2. Обновление ссылок. Если веб-мастер удаляет какие-либо утратившие актуальность ссылки или, наоборот, покупает и размещает новые, они отобразятся на эффективности сайта не сразу, а только после того, как пройдет очередной апдейт.

То же самое касается и изменений во внутренней перелинковке: новшества начнут работать только после обновления поисковой системы.

Периодичность ссылочного апдейта в случае с Яндексом составляет 1 месяц.

Апдейт индекса качества сайтов (ИКС). Несколько лет назад данный показатель пришел на смену ТИЦ. Считается, что обновление на выдачу влияет незначительно, хотя сбрасывать его со счетов не стоит – все же, хоть об этом и не принято говорить «на публику», опытные веб-мастера утверждают, что ИКС учитывается алгоритмом Яндекса при ранжировании интернет-площадок.

Обновление ИКС происходит ежемесячно.

Апдейт зеркал. Если ваш сайт переехал по новому адресу или перешел с незащищенного протокола на защищенный, а также если в индекс случайно попала локальная версия ресурса, необходимо осуществить процедуру склеивания доменов. В этом случае после склейки выделяется одно главное зеркало, которое и будет учитывать поисковая система.

Но сделать это она сможет только после обновления зеркал, которое происходит раз в несколько недель. Важный момент: после склейки позиции сайта могут измениться – повыситься или, наоборот, понизиться. А «старые» версии – исчезнуть из выдачи не после одного, а после двух и даже более апдейтов Яндекса. Это нормально и не должно становиться поводом для паники.

Обновление поведенческих факторов. Особенности поведения пользователей также могут ощутимо повлиять на успешность сайта на пути к топу Яндекса. Апдейты этих факторов происходят нечасто – примерно каждые 5-8 месяцев.

В течение периода между обновлениями информация о ПФ накапливается и анализируется, дабы после апдейта владелец сайта получит тот результат, которого заслуживает его площадка.

Апдейты фильтров. Если ваш сайт попал под фильтр поисковой системы, после обновления есть шанс снова найти его в выдаче, но только в том случае, если нарушения были устранены. При этом есть среди них такие, которые Яндекс может просто не простить. Это, в основном, жесткое «черное» СЕО, методы которого, к счастью, постепенно уходят в прошлое.

Амнистия площадок, попавших под фильтры, происходит дважды в год. Менее значимые апдейты касаются фавиконов, картинок (хотя это обновление важно для сайтов, основная часть трафика которых приходит именно через визуальный контент), Яндекс Каталога.

А вот за изменениями в алгоритмах поисковых систем стоит все же следить – такие апдейты могут значительно повлиять на позиции площадки в выдаче. Показательный пример – нашумевший в 2015 году «Минусинск», буквально обваливший сайты, которые активно использовали в продвижении купленные ссылки.

Как следить за графиком обновлений поисковой системы?

Самым популярным и востребованным сервисом, позволяющим оперативно мониторить график апдейтов Яндекса, является инструмент «Правильные апдейты Яндекса».

Также многие вебмастера используют в работе сервисы MegaIndex, Пиксель Тулс, Analyzethis и прочие подобные. Каждый из таких анализаторов функционирует на основе собственного алгоритма определения обновлений, поэтому оптимальный вариант – использовать несколько инструментов одновременно, сравнивая, анализируя и дополняя информацию.

Конкретные же результаты того или иного обновления от Яндекса удобно смотреть в сервисе Яндекс. Вебмастер.