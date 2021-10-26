Контекстная реклама Яндекс представляет собой разновидность рекламы, в которой все материалы выдаются в зависимости от запроса посетителя или контекста сайта, на котором он находится. Поначалу контекстная реклама функционировала именно так, однако со временем алгоритмы рекламных сервисов претерпели изменения. Теперь контекст представляет собой более сложную систему, которая оптимизирует рекламу по большому количеству факторов, при этом сохраняя ключевой смысл.

Разновидности контекстной рекламы

Контекстные объявления можно разделить на поисковые и размещенные в социальных сетях. Но на данный момент ее не ограничивают какие-то рамки, а изо дня в день появляются новые возможности для рекламодателей.

Существуют следующие виды рекламы Яндекс Директ:

поисковая (выдается в результатах поиска Яндекс);

компании в Рекламной сети (реклама в приложениях, на сайтах и других партнерских ресурсах);

смарт-баннеры (имеют динамический контент, который зависит от интересов посетителя на основе файла с информацией об ассортименте товаров);

реклама мобильных приложений;

баннер на поиске (находится справа от результатов выдачи, формируется в виде картинки, а не текста).

Также есть видеообъявления, которые являются самыми сложными в настройке.

Характерные черты контекстной рекламы Яндекс

Бывает реклама Яндекс Директ на сайт, мобильные приложения и другие ресурсы, которые включает партнерская сеть рекламной системы. При этом посетитель сайта не вводит конкретный запрос для показа объявлений, а интересуется вашими услугами (или товарами) прямо сейчас или делал это ранее. В этом заключается главное преимущество контекстной рекламы по сравнению с обычной поисковой, ведь во втором случае реклама работает в зависимости от ключевых конкретных запросов. Для этого прорабатывается семантическое ядро (самостоятельно или с помощью рекламной системы, автотаргетинга). В процессе настройки рекламного объявления происходит таргет на потенциальных клиентов, которые не находятся в поиске товара или услуги на данный момент, но в то же время как-то проявили интерес к рекламируемому объекту.

Рекламная сеть Яндекса насчитывает более 40 тысяч сайтов, видеосервисов, приложений для мобильных устройств и других ресурсов. Эта сеть имеет следующие разновидности таргетинга:

тематический (реклама транслируется в соответствии с контентом, который просматривал посетитель);

поведенческий (реклама показывается в зависимости от предпочтений пользователя, которые система считала);

ретаргетинг (повторная реклама для пользователей, которые уже ее видели, присутствовали на вашем сайте).

Отметим, что выбрать между поведенческим или тематическим таргетом нельзя, так как использовать их можно только одновременно.

Стоимость и преимущества контекстной рекламы

Контекстная реклама Яндекс Директ использует модель pay-per-click. Она подразумевает оплату рекламодателем кликов, то есть, он выкладывает деньги за каждый переход пользователя на сайт. При этом в Яндексе минимальная стоимость клика составляет 0,3 рубля. Эта модель хороша тем, что платите вы исключительно за привлеченных клиентов, а не за всех, кто видел ваше объявление.

В этой модели работает аукционная система образования цен. То есть, каждый раз, когда пользователь заходит по поисковому запросу, осуществляется аукцион в настоящий момент времени. Все объявления имеют свои ставки, которые задает рекламодатель.

При этом рекламодатель не во всех случаях может остаться победителем аукциона, даже если готов платить большую цену за клик. Дело в том, что система учитывает большое количество факторов, к которым относят кликабельность и коэффициент качества объявления. Кликабельность показывает заинтересованность потенциальных покупателей в вашем товаре или услуге. Благодаря этому происходит баланс выдачи рекламы и показ объявлений разным рекламодателям по степени полезности или в зависимости от принципа наибольшей цены.

Можно выделить следующие плюсы контекстной рекламы:

гибкие настройки и масса возможностей для подбора подходящей аудитории;

бесплатная система веб-аналитики позволяет анализировать кампании, чтобы рекламодатель понимал, какой прибыли ожидать и окупятся ли вложения;

быстрая отдача инвестиций.

Контекстная реклама действует сразу после размещения, но только, если вы будете на постоянной основе контролировать результаты и настраивать кампании после анализа статистики.