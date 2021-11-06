позиции сайта

Такой фактор, как позиция сайта в результатах выдачи, является одним из основных при определении успешности компании. Она говорит о правильности заполнения страниц ресурса, стратегии продвижения. Если вы сами являетесь владельцем ресурса в интернете, подобная информация потребуется в будущем.

Часто владельцы веб-ресурсов и специалисты по SEO задаются вопросом, как узнать текущую позицию сайта. От нее зависит конверсия, а, следовательно, и прибыль от деятельности компании, которую представляет сайт. Самое очевидное — проверка позиций сайта необходима для отслеживания эффективности продвижения специалистами, занимающимися разработкой ресурса. Также позиция сайта зависит от следующих факторов:

уникальность материалов на страницах. Это касается текстов, картинок, аудио, видео, от которых зависит восприятие коммерческого предложения. Чем больше уникальных материалов, тем лучше для сайта — он поднимается в результатах выдачи. Проверить это достаточно путем ввода названия сайта (компании) в строке поиска;

доступность веб-ресурса. Данный фактор уже является техническим. Нужно отслеживать работоспособность серверов, на котором хостится сайт. Есть вариант с размещением ресурса на собственном хостинге, что для небольшой компании несет крупный риск. Более адекватной альтернативой является оплата хостинга с автоматическим созданием бэкапа на регулярной основе. Благодаря этому веб-ресурс не будет отключаться или тормозить из-за неполадок оборудования, умышленных DDoS атак. В итоге позиции будут максимально устойчивыми;

стабильность обновления контента. Недостаточно взять и заполнить сайт уникальными текстами или медиаматериалами. Нужно еще поддерживать актуальность контента: писать тексты в блог, добавлять новые товары, улучшать функционал, исправлять баги. Игнорируя подобный принцип, поисковые системы могут просто сдвигать веб-ресурс вниз в поисковых результатах, воспринимая сайт как заброшенный.

Ввода названия сайта в поисковой строке Google или Яндекс будет недостаточно. Необходимо использование специальных ресурсов, которые проводят полный анализ всего сайта по SEO критериям. Правильный анализ, устранение недочетов позволит поднять посещаемость сайта и улучшить узнаваемость бренда.

Популярные сервисы для проверки позиций веб-ресурсов, различия в функционале

Существуют платные и бесплатные сервисы, позволяющие определить реальное положение дел в плане продвижения сайта. Они все отличаются функционалом, поддержкой поисковых систем, географическим охватом. Например, один сервис дает возможность проверить посещаемость сайта из Украины, РФ и Беларуси, другие — с более широким охватом.

Доступны русскоязычные сервисы для определения позиции сайта в Яндексе, Google, Rambler, Tut.by или Mail.ru. Чтобы начать работу с ними, необходимо пройти регистрацию, создать проект, добавить собственный домен. Стандартная схема работы сводится к выбору поисковых систем, через которые будет проводиться проверка. Аналогично нужно настроить частоту обновления статистики для лучшего понимания всего происходящего (каждый день, раз или два в неделю, по требованию клиента). Основные различия сервисов проверки сводятся к следующим аспектам:

стоимость услуг. Самые «продвинутые» сервисы позволяют видеть максимально детально все действия относительно сайта со стороны пользователей. За подобную роскошь придется платить. Бесплатные функции, которые есть у многих сервисов, дают базовую информацию. Если вам нужны сведения о небольшом сайте, который ведете лично, достаточно бесплатных сервисов. В случае с крупным интернет-магазином лучше прибегать к помощи платных функций, чтобы иметь больше точной информации, от которой прямо зависит прибыль и способность работать дальше;

региональная принадлежность. При проверке позиций сайта следует обратить внимание на то, откуда пользователи выполняют поиск, заходят на сайт, покупают товары, читают тексты. Если ваша целевая аудитория находится в конкретном городе, сориентируйтесь на улучшении сервиса именно в отношении указываемого населенного пункта. При успешном выполнении задачи, можно взять выработанную вами стратегию в качестве шаблона, применить ее в других регионах. Повышение спроса в разных городах может быть связано с удаленностью от центра региона, качеством соединения;

устройство, из которого заходит посетитель на сайт. В последние пять лет большую популярность приобрели телефоны и планшеты. В отличие от ПК, с ними можно зайти на сайт из любого места. Главное — наличие интернета.

Все сервисы для проверки позиции сайта имеют примерно одинаковые алгоритмы работы, поэтому следует остановиться на одном из них. Тот, который будет отвечать требованиям в плане функциональности и выгодной стоимости, должен использоваться на постоянной основе. Но этого недостаточно от владельца и администратора веб-ресурса. Обязательно использование Google Console и Yandex.Вебмастер. Специалисты Traff.org посодействуют в анализе и оптимизации позиций.

Отслеживать активность на сайте не только по основному адресу. Это делается также по его зеркалу — один и тот же ресурс, но с другим URL. При использовании личного кабинета не требуется повторная регистрация. Достаточно войти под уже существующим именем пользователя. В этой ситуации важно увидеть, как пользуются основным доменом и альтернативной версией (она может быть создана для обхода блокировок, простоты ввода адреса или сохранения старого, знакомого варианта на некоторое время).

Быстрое реагирование на изменение позиций сайта

позиции сайта

В указанных панелях инструментов нужно проверить видимость в поисковой выдаче. Чтобы это сделать, нужно использовать функцию «Serpstat», где требуется ввести адрес ресурса. После этого на экран будет выведен отчет с соответствующей информацией о видимости сайта в текущий момент. Вместе с указанными сведениями можно увидеть динамику посещаемости за последние 365 дней.

Также обязательна проверка по ключевым фразам. В этом случае будут выданы позиции, на которых находился ваш сайт в соответствии с конкретным запросом, вводимым пользователями. Особенно полезным пунктом является «мониторинг позиций», позволяющий видеть не только свой ресурс, но и расположение конкурентов. В этом случае вы будете знать долю компании на рынке вообще, а не «в вакууме», изолировавшись от других «игроков».

Что нужно делать для повышения позиций сайта в Google и Яндекс

Первое, что требуется сделать владельцу веб-ресурса — контролировать качество ссылок и стабильность увеличения их количества. Сравните собственную ссылочную массу в отчете с тем, что происходит с конкурентами. Пункт «анализ обратных ссылок» покажет динамику увеличения количества ссылок во времени. При размещении URL у себя на сайте необходимо учесть несколько аспектов:

источники должны нести пользу для посетителя. По ссылке должен находиться материал или товар, который действительно нужен;

ссылки не должны быть скрытыми, а также перенаправлять на сомнительные веб-ресурсы, включая те, что мало посещаются;

количество URL не должно резко расти или падать в процессе.

Следование подобным правилам позволит сохранить сайт в результатах выдачи поисковой системой без риска быть отфильтрованным как спам. Также периодически проверяйте работоспособность ресурса на случайных страницах. Это позволит избежать возникновения следующих проблем:

пустые теги, из-за которых будет видна часть кода страницы;

ссылки, направляющие на отсутствующую страницу (которая была удалена или не существовала);

снижение скорости загрузки веб-ресурса с последующим ухудшением отзывчивости кнопок в интерфейсе.

Аудит сайта можно устроить также при помощи Serpstat. В этой ситуации будут выявлены существующие ошибки с разным уровнем приоритета (низкий, средний, высокий). В зависимости от приоритета ошибки нужно решать проблемы с расположением веб-ресурса в результатах поиска. Вдобавок к этому, будут даны рекомендации по улучшению ранжирования.

позиции сайта

Еще один фактор, от которого зависит эффективность продвижения веб-ресурса — правильность подбора ключевых слов. Этим должен заниматься специалист по SEO еще на этапе разработки технического задания для копирайтеров, от которых ожидается заполнение страниц статьями. Позиции сайта в Google и Яндекс прямо зависят от следующих факторов:

использование высокочастотных ключей в меру. Не должны использоваться только подобные ключевые слова и фразы. Это не поможет выделить ваш веб-ресурс на фоне остальных. Постарайтесь вписать дополнительные ключи, которые применяются реже;

недопустим избыток «ключей» в статьях и продающих текстах. В обоих случаях оптимальным соотношением является одно слово (фраза) на 500 знаков. Допускается небольшое отклонение, но заполнение текстов ключевыми фразами в неразумных пределах заставит поисковые системы отбросить сайт вниз. Подобный ресурс воспринимается спамом из-за характера материалов;

естественно написанные тексты. Ключи должны подходить по содержанию и склоняться при необходимости (особенно в случае с большими фразами). Ранее поисковым роботам было важно наличие четко вписанного ключа. Теперь предпочтение отдается материалам, написанным для людей. Это касается страниц товаров и статей в блогах, где важно привлечь внимание потенциального покупателя.

Не забывайте об объеме статей. Для небольшой в плане контента темы достаточно 1,5 тысячи знаков, максимум — 3 тысячи. Обширные темы текстов потребуют в среднем 10 тысяч знаков без пробелов. Удержать на странице посетителя поможет качественная разметка и форматирование текста списками, заголовками, при необходимости — картинками.

Компания Traff.org поможет проконтролировать посещаемость и удержать внимание потенциальных клиентов. Сбор статистики, анализ проводится оперативно вне зависимости от посещаемости сайта клиента. Все сведения распределяются по категориям: возраст, тип устройства, способ перехода на ресурс, время пребывания на странице, общее количество посетителей.

Стоит ли делать редизайн сайта?

Помимо стандартных вопросов, перечисленных выше, может иметь смысл смена дизайна веб-ресурса. Если проверка позиций сайта показала неудовлетворительные результаты, нужно обратить внимание на внешний вид и движок. Изменение дизайна необходимо в таких ситуациях:

неудобства при отображении страниц на мобильных устройствах или даже мониторе ПК. Если нужна горизонтальная полоса прокрутки, это является прямым сигналом к обязательному обновлению;

заторможенность при работе. Имеется в виду не проблемы с хостингом, решаемые путем замены места размещения, а именно смена движка, от которого прямо зависит юзабилити;

проблемы с добавлением нового контента и созданием страниц из панели администратора.

Вместе с тем помните о рисках, которые влечет изменение дизайна сайта. При удалении (изменении) содержимого, переходе на другой движок, появлении новых модулей, закрытии страниц от индексации, изменении хостинга может случиться падение в результатах выдачи. Поисковые системы «думают», что это фактически другой сайт.

Перед принятием решения о редизайне следует обсудить несколько деталей со специалистами:

используемые домены;

как будет проходить миграция данных между хостингами (при необходимости);

перенаправление при вводе старого адреса.

Вдобавок к качественно оформленным и стабильно работающим страницам потребуется постоянно наполнять ресурс новым актуальным содержимым, выполнять оптимизацию. В интернет-магазинах не следует удалять товар, который больше не производится. Для этого создается отдельный раздел — архивный. В нем будут располагаться устаревшие модели любых товаров. Любое уменьшение ссылочной массы будет восприниматься как негатив. Оптимизация работы, качественный дизайн и контент помогут удержать позиции сайта.