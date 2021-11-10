Что представляет собой комплексный SEO-аудит сайта

Для чего применяется подобная услуга и насколько она востребована и необходима? Нужно ли вам провести SEO аудит сайта уже сегодня? Все эти и многие другие вопросы, касающиеся настройки стратегии поисковой оптимизации, достаточно важны.

При этом специалисты утверждают, что для достижения ТОП-позиций в запросе поисковиков важно наблюдать и анализировать не только свой собственный вебсайт, но и вебсайты конкурентов. Если вы собираетесь добиться успеха в онлайн бизнесе, каждый нюанс очень важен.

SEO аудит сайта – простыми словами

Что же такое – SEO аудит сайта, и почему он должен быть «комплексным» по мнению многих профильных экспертов? Почему такая проверка критически важна при запуске нового вебсайта или при улучшении его текущей версии?

Отчет о SEO-аудите — это настоящий стратегический документ, который будет максимально полезен в ближайшие месяцы для вашего бизнеса. Благодаря нашему небольшому руководству, вы поймете суть и цель этого процесса и узнаете, что в него входит.

Услуга SEO-аудита включает в себя экспертное исследование, проводимое специалистом, который максимально подробно и беспристрастно изучает один или нескольких вебсайтов. Процесс аудита ресурса включает в себя несколько частей.

SEO аудит

Для чего вам SEO-аудит?

Заказывая поисковый SEO аудит сайта, например, заказчик получает довольно большой отчет, который в печатном виде состоит из нескольких десятков листов a формате А4. Этот важный документ аудита является отображением реального состояния вашего сайта и его рейтинга в выдаче поисковых систем.

Используя полученные данные, эксперты могут составить определенные программы действий, воспользоваться определенными инструментами, исправить выявленные проблемы, что в итоге улучшит оптимизацию вашего вебсайта.

SEO-аудит сайта, простыми словами, это анализ информации и создание документа по стратегической поисковой оптимизации, который также используется для помощи в цифровых действиях, предпринимаемых компанией. Этот отчет обеспечивает надежную основу для построения стратегии поисковой оптимизации, которая поможет веб-сайту получить наилучший возможный рейтинг.

Параметры web-ресурса, анализ которых проводит SEO-аудит

Независимо от того, какова направленность и тематика вашего ресурса в сети, существуют определенные важные элементы, нюансы и параметры, которые необходимо анализировать при проведении SEO-аудита.

Любой SEO-аудит сайта должен учитывать такие нюансы, как:

Ключевые слова и семантика.

Анализ необходим для того, чтобы понять, какие запросы являются наиболее интересными, где потенциал трафика наиболее высок. Также при этом определяется принцип построения семантически обоснованной архитектуры SEO.

Изучение конкурентов.

Необходим для понимания их внутренних и внешних стратегий, а также принципов работы ресурсов-конкурентов. Это дает возможность понять, как работают ваши основные конкуренты, чтобы в дальнейшем использовать аналогичные принципы в качестве вдохновения, улучшать их для достижения лучших результатов и превосходить их в результатах поиска.

Трафик и позиция в поисковых системах.

Необходимы для получения представления об истории онлайн ресурса. СЕО аудит может быть малоэффективен, если сайт и так отлично работает с точки зрения поисковой оптимизации.

Анализ содержимого и семантический контроль.

Необходимы для понимания принципов построения и оптимизации веб-сайта.

Технический SEO-аудит проверяет скорость веб-сайта, его мобильную совместимость или наличие расширенных сниппетов. Чем эффективнее сайт, тем лучше Google его увидит и просканирует. Внешний SEO-аудит изучает стратегию построения ссылок на сайте.

Специалисты должны проанализировать достаточно большой объем информации, после чего создается отчет о SEO-аудите веб-сайта, позволяющий понять, в каком направлении владельцу ресурса двигаться дальше.

SEO аудит

Что можно исправить в результате SEO-аудита?

На самом деле довольно много нюансов могут быть улучшены, переделаны или добавлены. Среди них:

Улучшение SEO-архитектуры веб-сайта или ее пересмотр на основе запросов, которые необходимо оптимизировать для каждой страницы и карты сайта.

Возможные проблемы с разметкой и семантикой HTML: теги заголовка и метаописания, H1, H2, H3 и так далее.

Содержимое веб-сайта (тексты, изображения и видео), которое может быть улучшено и оптимизировано на основе ключевых слов.

Возможные технические проблемы (если сайт работает слишком медленно, его сложно сканировать поисковой системе, например).

Проблемы с оптимизацией для мобильных устройств.

Настройка расширенного описания веб-страниц, которые могут улучшить рейтинг кликов в результатах поиска или помочь сканерам легче понять содержание.

Стратегия построения ссылок, которая может быть настроена для оптимизации рейтинга сайта.

Создание совершенно новых разделов для сайта, таких как блог, ответы на часто задаваемые вопросы и так далее.

Все, что советует команда экспертов, проводившая комплексный СЕО аудит, желательно реализовать как можно скорее: это позволит заказчику увидеть положительные изменения в трафике и рейтингах.

Профессиональный SEO-аудит от компаний.

Цель СЕО аудита понятна: заказчик должен понимать всю картину и свои последующие действия для повышения эффективности веб-сайта в Google. В конце анализа вашего веб-сайта он получает подробные рекомендации и советы, разделенные на несколько основных разделов.

Среди них:

Бриф и анализ потребностей.

Первый шаг – составление брифа для комплексного анализа онлайн ресурса. Специалистам по аудиту необходимо знать все проблемы, связанные с вашим сайтом, чтобы гарантировать качество своей работы. Общение по этой теме также важно, чтобы понять, что вам нужно, и направить аудит веб-сайта (и, следовательно, рекомендации, которые последуют) в правильном направлении.

Аудит ключевых слов и семантический анализ.

Это первое действие в любой услуге полноценного комплексного SEO-аудита. Фактически, это один из самых важных шагов для тех, кто хочет внедрить настоящую стратегию SEO. Глубокий анализ ключевых слов и семантики веб-сайта действительно позволяет определить наиболее интересные запросы для работы, их конкурентоспособность и наиболее адаптированную архитектуру, оптимизированную для SEO.

SEO-аудит для оценки конкуренции.

Хочешь победить врага – узнай о нем все. Эта военная мудрость очень подходит и для современных реалий конкурентной борьбы в онлайн сегменте бизнеса. Чтобы понять и оценить свой рынок и потенциал, необходимо изучить конкуренцию.

Эта часть процесса аудита веб-сайта имеет первостепенное значение, поскольку позволяет проводить углубленный анализ внутренней и внешней стратегии его основных конкурентов. На одних рынках конкуренция высока, на других — гораздо меньше.

В результате можно точно определить основные преимущества, составить действенные стратегии и определить лучшие рекомендации для веб-сайта, желающего конкурировать в борьбе за рынок, клиентов и продажи.

Проверка эффективности.

Как развивается ваш трафик? По каким запросам вы получаете лучший рейтинг и на каких страницах? Анализ позволяет лучше понять ваш сайт и увидеть его истинный потенциал. В зависимости от размера ресурса, для которого проводится СЕО-аудит, анализ эффективности отличается. Действия, которые необходимо выполнить, также различаются в зависимости от целей сайта и его эффективности в день анализа.

Аудит «сайта на месте» — анализ контента и технический СЕО аудит.

Это самая важная часть услуги аудита SEO с точки зрения количества страниц, которые включает сайт, а также в плане составления последующих рекомендаций для роста. Специалисты проводят анализ сайта до мельчайших деталей, сканируя его и изучая все мельчайшие аспекты и нюансы с помощью различных инструментов SEO.

Это глубокое исследование показывает самые сильные и самые слабые элементы и позволяет экспертам давать рекомендации относительно стратегий, которые могут быть реализованы для повышения рейтинга веб-сайта.

Аудит сайта включает два основных направления:

аудит контента;

технический СЕО аудит.

Контент аудит – это проверка семантической разметки, в первую очередь. Необходимо понять, хорошо ли оптимизированы разметки для поисковой оптимизации. Также на этом этапе проверяется архитектура веб-сайта: хорошо ли она построена с точки зрения SEO, включая, например, семантический сдвиг? Есть ли возможности для создания новых страниц?

Естественно, уделяется особое внимание содержимому ресурса: включает ли контент на важных страницах правильные ключевые слова и широкое семантическое поле?

Технический СЕО-аудит проверяет такие параметры, как:

Скорость работы — хорошо ли ваш вебсайт построен с технической точки зрения и есть ли проблемы при сканировании его поисковиками.

Проверка на основные ошибки сканирования 404, 301, 302, 503 с особым вниманием на ошибки HTTP.

Адаптация для мобильных устройств – важный момент, так как сегодня около 60% трафика приходится именно на смартфоны, планшеты и прочие мобильные гаджеты.

Кроме того, технический аудит проверяет расширенные описания веб-страниц с целью их возможной оптимизации и реализации для лучшего восприятия поисковиками.

Рекомендации по итогу

Комплексный SEO-аудит вебсайта направлен на понимание того, что необходимо сделать для повышения его производительности: например, трафик, который он генерирует, или количество запросов, по которым он хорошо ранжируется.

В результате проверки специалисты могут предложить такие внутренние решения:

Новая архитектура SEO, основанная на правильных ключевых словах.

Разметка и оптимизация контента на основе заданного семантического поля.

Создание улучшенного и расширенного контента (страницы категорий, блог, руководство и так далее).

Оптимизация скорости загрузки сайта.

Эти рекомендации, относящиеся к внутренней части вашего сайта, очень важны. Именно путем внедрения рекомендаций после технического SEO-аудита вы сможете оценить положительные изменения в плане увеличения трафика, например, или решения прочих проблем.

SEO аудит

Внешний аудит: популярность и создание ссылок

Это еще одна важная часть SEO аудита, которая на этот раз направлена ​​на внешнюю популярность сайта, что подразумевает создание ссылок. Качественные входящие ссылки — это основа нармального «восприятия» ресурса поисковиками, которые с каждым годом становятся все более «придирчивыми» и требовательными.

Сегодня важно не только иметь ссылки, но и соответствовать ряду требований. Внешний SEO-аудит позволяет изучить ситуацию с линкбилдингом на вашем сайте, а именно:

Изменение количества ссылок и ссылающихся доменов.

Необходимо добиться, чтобы каждый ссылающийся на сайт домен имел несколько внешних ссылок на ваш ресурс.

Качество ссылающегося домена.

Идут ли ссылки на ваш сайт с качественных и авторитетных доменов – важный вопрос для внешнего аудита.

Тема построения ссылок.

Ссылки должны вести с ресурсов схожей направленности или со страниц с аналогичным контентом и темами.

Наличие «глубоких» ссылок.

Домашняя страница не может получить все ссылки. Некоторые нужно перенаправлять «глубокие» или внутренние страницы.

Анкорные ссылки.

С ними важно не переусердствовать, так как это может привести к штрафным санкциям от поисковиков.

Помните, что поисковый seo аудит сайта (в частности, создание ссылок) достаточно важен. Именно поэтому и рекомендации в результате внешнего SEO-аудита рекомендованы к исполнению в кратчайшие сроки.

Профессиональный отчет о SEO-аудите предлагает несколько типов рекомендаций:

Если на вашем сайте слишком много некачественных ссылок, некоторые придется отклонить вручную или с помощью файла отклонения обратных ссылок Google.

Внедрение качественного линкбилдинга, учитывающего типы создаваемых обратных ссылок, темы домена, анкоры и так далее.

После аудита сайта SEO и внедрения всех рекомендаций можно увидеть и оценить, как меняется производительность ресурса. Заказчик имеет возможность оценить изменения трафика, увеличение рейтинга по основным ключевым словам, количество запросов и прочие параметры.

Заключение

Комплексный SEO-аудит позволяет понять, какие улучшения необходимы вашему вебсайту для улучшения ранжирования. С помощью этой процедуры закладываются основы успешной SEO-стратегии. Ваш отчет о SEO-аудите — один из самых важных документов для начала оптимизации веб-сайта, поэтому не обходитесь без него, если вы хотите занять высокие позиции в поисковой выдаче!