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Что представляет собой комплексный SEO-аудит сайта

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Для чего применяется подобная услуга и насколько она востребована и необходима? Нужно ли вам провести SEO аудит сайта уже сегодня? Все эти и многие другие вопросы, касающиеся настройки стратегии поисковой оптимизации, достаточно важны.

При этом специалисты утверждают, что для достижения ТОП-позиций в запросе поисковиков важно наблюдать и анализировать не только свой собственный вебсайт, но и вебсайты конкурентов. Если вы собираетесь добиться успеха в онлайн бизнесе, каждый нюанс очень важен.

SEO аудит сайта – простыми словами

Что же такое – SEO аудит сайта, и почему он должен быть «комплексным» по мнению многих профильных экспертов? Почему такая проверка критически важна при запуске нового вебсайта или при улучшении его текущей версии?

Отчет о SEO-аудите — это настоящий стратегический документ, который будет максимально полезен в ближайшие месяцы для вашего бизнеса. Благодаря нашему небольшому руководству, вы поймете суть и цель этого процесса и узнаете, что в него входит.

Услуга SEO-аудита включает в себя экспертное исследование, проводимое специалистом, который максимально подробно и беспристрастно изучает один или нескольких вебсайтов. Процесс аудита ресурса включает в себя несколько частей.

SEO аудит
SEO аудит

Для чего вам SEO-аудит?

Заказывая поисковый SEO аудит сайта, например, заказчик получает довольно большой отчет, который в печатном виде состоит из нескольких десятков листов a формате А4. Этот важный документ аудита является отображением реального состояния вашего сайта и его рейтинга в выдаче поисковых систем.

Используя полученные данные, эксперты могут составить определенные программы действий, воспользоваться определенными инструментами, исправить выявленные проблемы, что в итоге улучшит оптимизацию вашего вебсайта.

SEO-аудит сайта, простыми словами, это анализ информации и создание документа по стратегической поисковой оптимизации, который также используется для помощи в цифровых действиях, предпринимаемых компанией. Этот отчет обеспечивает надежную основу для построения стратегии поисковой оптимизации, которая поможет веб-сайту получить наилучший возможный рейтинг.

Параметры web-ресурса, анализ которых проводит SEO-аудит

Независимо от того, какова направленность и тематика вашего ресурса в сети, существуют определенные важные элементы, нюансы и параметры, которые необходимо анализировать при проведении SEO-аудита.

Любой SEO-аудит сайта должен учитывать такие нюансы, как:

  • Ключевые слова и семантика.

Анализ необходим для того, чтобы понять, какие запросы являются наиболее интересными, где потенциал трафика наиболее высок. Также при этом определяется принцип построения семантически обоснованной архитектуры SEO.

  • Изучение конкурентов.

Необходим для понимания их внутренних и внешних стратегий, а также принципов работы ресурсов-конкурентов. Это дает возможность понять, как работают ваши основные конкуренты, чтобы в дальнейшем использовать аналогичные принципы в качестве вдохновения, улучшать их для достижения лучших результатов и превосходить их в результатах поиска.

  • Трафик и позиция в поисковых системах.

Необходимы для получения представления об истории онлайн ресурса. СЕО аудит может быть малоэффективен, если сайт и так отлично работает с точки зрения поисковой оптимизации.

  • Анализ содержимого и семантический контроль.

Необходимы для понимания принципов построения и оптимизации веб-сайта.

Технический SEO-аудит проверяет скорость веб-сайта, его мобильную совместимость или наличие расширенных сниппетов. Чем эффективнее сайт, тем лучше Google его увидит и просканирует. Внешний SEO-аудит изучает стратегию построения ссылок на сайте.

Специалисты должны проанализировать достаточно большой объем информации, после чего создается отчет о SEO-аудите веб-сайта, позволяющий понять, в каком направлении владельцу ресурса двигаться дальше.

SEO аудит
SEO аудит

Что можно исправить в результате SEO-аудита?

На самом деле довольно много нюансов могут быть улучшены, переделаны или добавлены. Среди них:

  • Улучшение SEO-архитектуры веб-сайта или ее пересмотр на основе запросов, которые необходимо оптимизировать для каждой страницы и карты сайта.
  • Возможные проблемы с разметкой и семантикой HTML: теги заголовка и метаописания, H1, H2, H3 и так далее.
  • Содержимое веб-сайта (тексты, изображения и видео), которое может быть улучшено и оптимизировано на основе ключевых слов.
  • Возможные технические проблемы (если сайт работает слишком медленно, его сложно сканировать поисковой системе, например).
  • Проблемы с оптимизацией для мобильных устройств.
  • Настройка расширенного описания веб-страниц, которые могут улучшить рейтинг кликов в результатах поиска или помочь сканерам легче понять содержание.
  • Стратегия построения ссылок, которая может быть настроена для оптимизации рейтинга сайта.
  • Создание совершенно новых разделов для сайта, таких как блог, ответы на часто задаваемые вопросы и так далее.

Все, что советует команда экспертов, проводившая комплексный СЕО аудит, желательно реализовать как можно скорее: это позволит заказчику увидеть положительные изменения в трафике и рейтингах.

Профессиональный SEO-аудит от компаний.

Цель СЕО аудита понятна: заказчик должен понимать всю картину и свои последующие действия для повышения эффективности веб-сайта в Google. В конце анализа вашего веб-сайта он получает подробные рекомендации и советы, разделенные на несколько основных разделов.

Среди них:

  • Бриф и анализ потребностей.

Первый шаг – составление брифа для комплексного анализа онлайн ресурса. Специалистам по аудиту необходимо знать все проблемы, связанные с вашим сайтом, чтобы гарантировать качество своей работы. Общение по этой теме также важно, чтобы понять, что вам нужно, и направить аудит веб-сайта (и, следовательно, рекомендации, которые последуют) в правильном направлении.

  • Аудит ключевых слов и семантический анализ.

Это первое действие в любой услуге полноценного комплексного SEO-аудита. Фактически, это один из самых важных шагов для тех, кто хочет внедрить настоящую стратегию SEO. Глубокий анализ ключевых слов и семантики веб-сайта действительно позволяет определить наиболее интересные запросы для работы, их конкурентоспособность и наиболее адаптированную архитектуру, оптимизированную для SEO.

  • SEO-аудит для оценки конкуренции.

Хочешь победить врага – узнай о нем все. Эта военная мудрость очень подходит и для современных реалий конкурентной борьбы в онлайн сегменте бизнеса. Чтобы понять и оценить свой рынок и потенциал, необходимо изучить конкуренцию.

Эта часть процесса аудита веб-сайта имеет первостепенное значение, поскольку позволяет проводить углубленный анализ внутренней и внешней стратегии его основных конкурентов. На одних рынках конкуренция высока, на других — гораздо меньше.

В результате можно точно определить основные преимущества, составить действенные стратегии и определить лучшие рекомендации для веб-сайта, желающего конкурировать в борьбе за рынок, клиентов и продажи.

  • Проверка эффективности.

Как развивается ваш трафик? По каким запросам вы получаете лучший рейтинг и на каких страницах? Анализ позволяет лучше понять ваш сайт и увидеть его истинный потенциал. В зависимости от размера ресурса, для которого проводится СЕО-аудит, анализ эффективности отличается. Действия, которые необходимо выполнить, также различаются в зависимости от целей сайта и его эффективности в день анализа.

  • Аудит «сайта на месте» — анализ контента и технический СЕО аудит.

Это самая важная часть услуги аудита SEO с точки зрения количества страниц, которые включает сайт, а также в плане составления последующих рекомендаций для роста. Специалисты проводят анализ сайта до мельчайших деталей, сканируя его и изучая все мельчайшие аспекты и нюансы с помощью различных инструментов SEO.

Это глубокое исследование показывает самые сильные и самые слабые элементы и позволяет экспертам давать рекомендации относительно стратегий, которые могут быть реализованы для повышения рейтинга веб-сайта.

Аудит сайта включает два основных направления:

  • аудит контента;
  • технический СЕО аудит.

Контент аудит – это проверка семантической разметки, в первую очередь. Необходимо понять, хорошо ли оптимизированы разметки для поисковой оптимизации. Также на этом этапе проверяется архитектура веб-сайта: хорошо ли она построена с точки зрения SEO, включая, например, семантический сдвиг? Есть ли возможности для создания новых страниц?

Естественно, уделяется особое внимание содержимому ресурса: включает ли контент на важных страницах правильные ключевые слова и широкое семантическое поле?

Технический СЕО-аудит проверяет такие параметры, как:

  • Скорость работы — хорошо ли ваш вебсайт построен с технической точки зрения и есть ли проблемы при сканировании его поисковиками.
  • Проверка на основные ошибки сканирования 404, 301, 302, 503 с особым вниманием на ошибки HTTP.
  • Адаптация для мобильных устройств – важный момент, так как сегодня около 60% трафика приходится именно на смартфоны, планшеты и прочие мобильные гаджеты.

Кроме того, технический аудит проверяет расширенные описания веб-страниц с целью их возможной оптимизации и реализации для лучшего восприятия поисковиками.

Рекомендации по итогу

Комплексный SEO-аудит вебсайта направлен на понимание того, что необходимо сделать для повышения его производительности: например, трафик, который он генерирует, или количество запросов, по которым он хорошо ранжируется.

В результате проверки специалисты могут предложить такие внутренние решения:

  • Новая архитектура SEO, основанная на правильных ключевых словах.
  • Разметка и оптимизация контента на основе заданного семантического поля.
  • Создание улучшенного и расширенного контента (страницы категорий, блог, руководство и так далее).
  • Оптимизация скорости загрузки сайта.

Эти рекомендации, относящиеся к внутренней части вашего сайта, очень важны. Именно путем внедрения рекомендаций после технического SEO-аудита вы сможете оценить положительные изменения в плане увеличения трафика, например, или решения прочих проблем.

SEO аудит
SEO аудит

Внешний аудит: популярность и создание ссылок

Это еще одна важная часть SEO аудита, которая на этот раз направлена ​​на внешнюю популярность сайта, что подразумевает создание ссылок. Качественные входящие ссылки — это основа нармального «восприятия» ресурса поисковиками, которые с каждым годом становятся все более «придирчивыми» и требовательными.

Сегодня важно не только иметь ссылки, но и соответствовать ряду требований. Внешний SEO-аудит позволяет изучить ситуацию с линкбилдингом на вашем сайте, а именно:

  • Изменение количества ссылок и ссылающихся доменов.

Необходимо добиться, чтобы каждый ссылающийся на сайт домен имел несколько внешних ссылок на ваш ресурс.

  • Качество ссылающегося домена.

Идут ли ссылки на ваш сайт с качественных и авторитетных доменов – важный вопрос для внешнего аудита.

  • Тема построения ссылок.

Ссылки должны вести с ресурсов схожей направленности или со страниц с аналогичным контентом и темами.

  • Наличие «глубоких» ссылок.

Домашняя страница не может получить все ссылки. Некоторые нужно перенаправлять «глубокие» или внутренние страницы.

  • Анкорные ссылки.

С ними важно не переусердствовать, так как это может привести к штрафным санкциям от поисковиков.

Помните, что поисковый seo аудит сайта (в частности, создание ссылок) достаточно важен. Именно поэтому и рекомендации в результате внешнего SEO-аудита рекомендованы к исполнению в кратчайшие сроки.

Профессиональный отчет о SEO-аудите предлагает несколько типов рекомендаций:

  • Если на вашем сайте слишком много некачественных ссылок, некоторые придется отклонить вручную или с помощью файла отклонения обратных ссылок Google.
  • Внедрение качественного линкбилдинга, учитывающего типы создаваемых обратных ссылок, темы домена, анкоры и так далее.

После аудита сайта SEO и внедрения всех рекомендаций можно увидеть и оценить, как меняется производительность ресурса. Заказчик имеет возможность оценить изменения трафика, увеличение рейтинга по основным ключевым словам, количество запросов и прочие параметры.

Заключение

Комплексный SEO-аудит позволяет понять, какие улучшения необходимы вашему вебсайту для улучшения ранжирования. С помощью этой процедуры закладываются основы успешной SEO-стратегии. Ваш отчет о SEO-аудите — один из самых важных документов для начала оптимизации веб-сайта, поэтому не обходитесь без него, если вы хотите занять высокие позиции в поисковой выдаче!

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