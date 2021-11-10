Что представляет собой комплексный SEO-аудит сайта
Для чего применяется подобная услуга и насколько она востребована и необходима? Нужно ли вам провести SEO аудит сайта уже сегодня? Все эти и многие другие вопросы, касающиеся настройки стратегии поисковой оптимизации, достаточно важны.
При этом специалисты утверждают, что для достижения ТОП-позиций в запросе поисковиков важно наблюдать и анализировать не только свой собственный вебсайт, но и вебсайты конкурентов. Если вы собираетесь добиться успеха в онлайн бизнесе, каждый нюанс очень важен.
SEO аудит сайта – простыми словами
Что же такое – SEO аудит сайта, и почему он должен быть «комплексным» по мнению многих профильных экспертов? Почему такая проверка критически важна при запуске нового вебсайта или при улучшении его текущей версии?
Отчет о SEO-аудите — это настоящий стратегический документ, который будет максимально полезен в ближайшие месяцы для вашего бизнеса. Благодаря нашему небольшому руководству, вы поймете суть и цель этого процесса и узнаете, что в него входит.
Услуга SEO-аудита включает в себя экспертное исследование, проводимое специалистом, который максимально подробно и беспристрастно изучает один или нескольких вебсайтов. Процесс аудита ресурса включает в себя несколько частей.
Для чего вам SEO-аудит?
Заказывая поисковый SEO аудит сайта, например, заказчик получает довольно большой отчет, который в печатном виде состоит из нескольких десятков листов a формате А4. Этот важный документ аудита является отображением реального состояния вашего сайта и его рейтинга в выдаче поисковых систем.
Используя полученные данные, эксперты могут составить определенные программы действий, воспользоваться определенными инструментами, исправить выявленные проблемы, что в итоге улучшит оптимизацию вашего вебсайта.
SEO-аудит сайта, простыми словами, это анализ информации и создание документа по стратегической поисковой оптимизации, который также используется для помощи в цифровых действиях, предпринимаемых компанией. Этот отчет обеспечивает надежную основу для построения стратегии поисковой оптимизации, которая поможет веб-сайту получить наилучший возможный рейтинг.
Параметры web-ресурса, анализ которых проводит SEO-аудит
Независимо от того, какова направленность и тематика вашего ресурса в сети, существуют определенные важные элементы, нюансы и параметры, которые необходимо анализировать при проведении SEO-аудита.
Любой SEO-аудит сайта должен учитывать такие нюансы, как:
- Ключевые слова и семантика.
Анализ необходим для того, чтобы понять, какие запросы являются наиболее интересными, где потенциал трафика наиболее высок. Также при этом определяется принцип построения семантически обоснованной архитектуры SEO.
- Изучение конкурентов.
Необходим для понимания их внутренних и внешних стратегий, а также принципов работы ресурсов-конкурентов. Это дает возможность понять, как работают ваши основные конкуренты, чтобы в дальнейшем использовать аналогичные принципы в качестве вдохновения, улучшать их для достижения лучших результатов и превосходить их в результатах поиска.
- Трафик и позиция в поисковых системах.
Необходимы для получения представления об истории онлайн ресурса. СЕО аудит может быть малоэффективен, если сайт и так отлично работает с точки зрения поисковой оптимизации.
- Анализ содержимого и семантический контроль.
Необходимы для понимания принципов построения и оптимизации веб-сайта.
Технический SEO-аудит проверяет скорость веб-сайта, его мобильную совместимость или наличие расширенных сниппетов. Чем эффективнее сайт, тем лучше Google его увидит и просканирует. Внешний SEO-аудит изучает стратегию построения ссылок на сайте.
Специалисты должны проанализировать достаточно большой объем информации, после чего создается отчет о SEO-аудите веб-сайта, позволяющий понять, в каком направлении владельцу ресурса двигаться дальше.
Что можно исправить в результате SEO-аудита?
На самом деле довольно много нюансов могут быть улучшены, переделаны или добавлены. Среди них:
- Улучшение SEO-архитектуры веб-сайта или ее пересмотр на основе запросов, которые необходимо оптимизировать для каждой страницы и карты сайта.
- Возможные проблемы с разметкой и семантикой HTML: теги заголовка и метаописания, H1, H2, H3 и так далее.
- Содержимое веб-сайта (тексты, изображения и видео), которое может быть улучшено и оптимизировано на основе ключевых слов.
- Возможные технические проблемы (если сайт работает слишком медленно, его сложно сканировать поисковой системе, например).
- Проблемы с оптимизацией для мобильных устройств.
- Настройка расширенного описания веб-страниц, которые могут улучшить рейтинг кликов в результатах поиска или помочь сканерам легче понять содержание.
- Стратегия построения ссылок, которая может быть настроена для оптимизации рейтинга сайта.
- Создание совершенно новых разделов для сайта, таких как блог, ответы на часто задаваемые вопросы и так далее.
Все, что советует команда экспертов, проводившая комплексный СЕО аудит, желательно реализовать как можно скорее: это позволит заказчику увидеть положительные изменения в трафике и рейтингах.
Профессиональный SEO-аудит от компаний.
Цель СЕО аудита понятна: заказчик должен понимать всю картину и свои последующие действия для повышения эффективности веб-сайта в Google. В конце анализа вашего веб-сайта он получает подробные рекомендации и советы, разделенные на несколько основных разделов.
Среди них:
- Бриф и анализ потребностей.
Первый шаг – составление брифа для комплексного анализа онлайн ресурса. Специалистам по аудиту необходимо знать все проблемы, связанные с вашим сайтом, чтобы гарантировать качество своей работы. Общение по этой теме также важно, чтобы понять, что вам нужно, и направить аудит веб-сайта (и, следовательно, рекомендации, которые последуют) в правильном направлении.
- Аудит ключевых слов и семантический анализ.
Это первое действие в любой услуге полноценного комплексного SEO-аудита. Фактически, это один из самых важных шагов для тех, кто хочет внедрить настоящую стратегию SEO. Глубокий анализ ключевых слов и семантики веб-сайта действительно позволяет определить наиболее интересные запросы для работы, их конкурентоспособность и наиболее адаптированную архитектуру, оптимизированную для SEO.
- SEO-аудит для оценки конкуренции.
Хочешь победить врага – узнай о нем все. Эта военная мудрость очень подходит и для современных реалий конкурентной борьбы в онлайн сегменте бизнеса. Чтобы понять и оценить свой рынок и потенциал, необходимо изучить конкуренцию.
Эта часть процесса аудита веб-сайта имеет первостепенное значение, поскольку позволяет проводить углубленный анализ внутренней и внешней стратегии его основных конкурентов. На одних рынках конкуренция высока, на других — гораздо меньше.
В результате можно точно определить основные преимущества, составить действенные стратегии и определить лучшие рекомендации для веб-сайта, желающего конкурировать в борьбе за рынок, клиентов и продажи.
- Проверка эффективности.
Как развивается ваш трафик? По каким запросам вы получаете лучший рейтинг и на каких страницах? Анализ позволяет лучше понять ваш сайт и увидеть его истинный потенциал. В зависимости от размера ресурса, для которого проводится СЕО-аудит, анализ эффективности отличается. Действия, которые необходимо выполнить, также различаются в зависимости от целей сайта и его эффективности в день анализа.
- Аудит «сайта на месте» — анализ контента и технический СЕО аудит.
Это самая важная часть услуги аудита SEO с точки зрения количества страниц, которые включает сайт, а также в плане составления последующих рекомендаций для роста. Специалисты проводят анализ сайта до мельчайших деталей, сканируя его и изучая все мельчайшие аспекты и нюансы с помощью различных инструментов SEO.
Это глубокое исследование показывает самые сильные и самые слабые элементы и позволяет экспертам давать рекомендации относительно стратегий, которые могут быть реализованы для повышения рейтинга веб-сайта.
Аудит сайта включает два основных направления:
- аудит контента;
- технический СЕО аудит.
Контент аудит – это проверка семантической разметки, в первую очередь. Необходимо понять, хорошо ли оптимизированы разметки для поисковой оптимизации. Также на этом этапе проверяется архитектура веб-сайта: хорошо ли она построена с точки зрения SEO, включая, например, семантический сдвиг? Есть ли возможности для создания новых страниц?
Естественно, уделяется особое внимание содержимому ресурса: включает ли контент на важных страницах правильные ключевые слова и широкое семантическое поле?
Технический СЕО-аудит проверяет такие параметры, как:
- Скорость работы — хорошо ли ваш вебсайт построен с технической точки зрения и есть ли проблемы при сканировании его поисковиками.
- Проверка на основные ошибки сканирования 404, 301, 302, 503 с особым вниманием на ошибки HTTP.
- Адаптация для мобильных устройств – важный момент, так как сегодня около 60% трафика приходится именно на смартфоны, планшеты и прочие мобильные гаджеты.
Кроме того, технический аудит проверяет расширенные описания веб-страниц с целью их возможной оптимизации и реализации для лучшего восприятия поисковиками.
Рекомендации по итогу
Комплексный SEO-аудит вебсайта направлен на понимание того, что необходимо сделать для повышения его производительности: например, трафик, который он генерирует, или количество запросов, по которым он хорошо ранжируется.
В результате проверки специалисты могут предложить такие внутренние решения:
- Новая архитектура SEO, основанная на правильных ключевых словах.
- Разметка и оптимизация контента на основе заданного семантического поля.
- Создание улучшенного и расширенного контента (страницы категорий, блог, руководство и так далее).
- Оптимизация скорости загрузки сайта.
Эти рекомендации, относящиеся к внутренней части вашего сайта, очень важны. Именно путем внедрения рекомендаций после технического SEO-аудита вы сможете оценить положительные изменения в плане увеличения трафика, например, или решения прочих проблем.
Внешний аудит: популярность и создание ссылок
Это еще одна важная часть SEO аудита, которая на этот раз направлена на внешнюю популярность сайта, что подразумевает создание ссылок. Качественные входящие ссылки — это основа нармального «восприятия» ресурса поисковиками, которые с каждым годом становятся все более «придирчивыми» и требовательными.
Сегодня важно не только иметь ссылки, но и соответствовать ряду требований. Внешний SEO-аудит позволяет изучить ситуацию с линкбилдингом на вашем сайте, а именно:
- Изменение количества ссылок и ссылающихся доменов.
Необходимо добиться, чтобы каждый ссылающийся на сайт домен имел несколько внешних ссылок на ваш ресурс.
- Качество ссылающегося домена.
Идут ли ссылки на ваш сайт с качественных и авторитетных доменов – важный вопрос для внешнего аудита.
- Тема построения ссылок.
Ссылки должны вести с ресурсов схожей направленности или со страниц с аналогичным контентом и темами.
- Наличие «глубоких» ссылок.
Домашняя страница не может получить все ссылки. Некоторые нужно перенаправлять «глубокие» или внутренние страницы.
- Анкорные ссылки.
С ними важно не переусердствовать, так как это может привести к штрафным санкциям от поисковиков.
Помните, что поисковый seo аудит сайта (в частности, создание ссылок) достаточно важен. Именно поэтому и рекомендации в результате внешнего SEO-аудита рекомендованы к исполнению в кратчайшие сроки.
Профессиональный отчет о SEO-аудите предлагает несколько типов рекомендаций:
- Если на вашем сайте слишком много некачественных ссылок, некоторые придется отклонить вручную или с помощью файла отклонения обратных ссылок Google.
- Внедрение качественного линкбилдинга, учитывающего типы создаваемых обратных ссылок, темы домена, анкоры и так далее.
После аудита сайта SEO и внедрения всех рекомендаций можно увидеть и оценить, как меняется производительность ресурса. Заказчик имеет возможность оценить изменения трафика, увеличение рейтинга по основным ключевым словам, количество запросов и прочие параметры.
Заключение
Комплексный SEO-аудит позволяет понять, какие улучшения необходимы вашему вебсайту для улучшения ранжирования. С помощью этой процедуры закладываются основы успешной SEO-стратегии. Ваш отчет о SEO-аудите — один из самых важных документов для начала оптимизации веб-сайта, поэтому не обходитесь без него, если вы хотите занять высокие позиции в поисковой выдаче!