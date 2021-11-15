Покупка переходов по ссылке – это эффективный способ привлечь определенный объем трафика на нужный сайт, без необходимости тратить большой бюджет. При этом купить переходы по ссылке можно во время раскрутки сайта, его продвижения в поисковых системах Google и Яндекс, либо при тестировании интернет-ресурса. Грамотная покупка переходов существенно демонстрирует высокую эффективность. Рассмотрим актуальность, особенности и способы увеличить трафик по ссылке.

Актуальность

Высокая конкуренция во всех сферах бизнеса способствует тому, что молодым компаниям достаточно сложно набрать качественную аудиторию. Несмотря на различные алгоритмы продвижения и постоянную поисковую оптимизацию, более влиятельный конкурент просто не позволяет занять достойное место в ТОП. Особенно, если за время деятельности конкурент сумел собрать большую аудиторию.

Именно купить переходы по ссылке – это реальная возможность привлекать хороший трафик на свой сайт. Стоимость процедуры значительно ниже, чем поисковое продвижение или контекстная реклама. Различные сервисы с ботами и/или живыми исполнителями смогут быстро повысить популярность, необходимо только сделать несколько кликов.

Эксперты Traff.org отмечают, что цифры не должны быть единственной вашей целью, т. к. низкокачественный трафик никак не сможет помочь интернет-магазину или любому другому сайту. Важно привлекать естественную аудиторию, а не просто ботов. Вместе с повышением популярности ресурса, повышаются позиции в поисковых системах, а это дает возможность привлекать уже настоящий клиентов и партнеров, что со временем перерастет в прибыль.

Какой трафик является качественным для интерне-ресурса?

Поисковые системы имеют такое понятие, как качественный трафик – это естественные переходы, совершенные реальными людьми. Именно на основе таких переходов и определяется то, насколько будет популярным ресурс. Если переходов от настоящий людей будет мало, тогда сайт быстро теряет собственные позиции, а это на руку более популярных конкурентов.

Купить переходы на сайт от естественного трафика – это довольно сложная задача, если все делать самостоятельно. Оптимальным выбором будет воспользоваться соответствующим сервисом, который по определенному тарифу проводит «накрутку. При этом сам сайт должен регулярно обновляться и иметь привлекательный контент.

Условно можно разделить трафик на дорогой и дешевый. Учитывайте, что между ним огромная разница и не только в цене. Дешевые переходы актуальны исключительно для молодых сайтов, но при продолжительных закупках является попросту бесполезным.

Дорогой же трафик гарантирует, что будет высокая увлеченность аудитории, следовательно, будет высокая эффективность при продвижении – даже 5 000 человек дорогого трафика будут гарантировать положительный эффект. В это время даже 20 000 дешевого трафика не смогут обеспечить должного результата. Исключением является небольшой или локальный бизнес – расходы будут несопоставимыми с доходами.

Где покупать?

Если вы хотите заказать переходы на сайт, для этого у вас будет два основных метода – это воспользоваться специальным сервисам или обратиться на биржу. В первом случае речь идет о специальных сервисах, к примеру, Traff.org. Компания за отдельную плату обеспечивает переходы по необходимым ссылкам.

Важно отметить, что такие сервисы отличаются не только высокой эффективностью, но и полностью имеют автоматизированный процесс. Непосредственно через выбранный сервис вы сможете вести статистику и аналитику. Либо обратиться к биржам фрилансеров, где за каждый переход по ссылке и проведение определенных манипуляций будете оплачивать определенную сумму. Второй способ является более затратным по времени и не всегда эффективным, т. к. достаточно сложно контролировать процесс.

Ключевые преимущества покупки

Ключевые преимущества покупки

Все чаще вебмастера выбирают покупку переходов по ссылке, т. к. это обеспечивает следующие преимущества:

Быстрый вход в ТОП поисковых систем. Благодаря накрутке посетителей, вы сможете увеличить общую посещаемость сайта, а это отразится на поисковом ранжировании в Google и Яндекс.

Работа с поведенческими факторами. Естественные переходы, даже купленные, положительно влияют на показатели поведенческих факторов.

Высокая скорость работы. Существенно повысить позиции пользователь сможет уже через 5-6 месяцев, без существенных расходов.

Доступная стоимость. Проводить накрутку переходов можно самостоятельную вручную, бесплатно или через специальные сервисы, в которых цена на услуги достаточно лояльная, если сравнивать с другими методами.

Если говорить о недостатках, то можно отметить сложности оценки реальной статистики сайта – настоящие цифры искажаются накруткой. Некачественный трафик может попасть под фильтр поисковых систем. Но этот недостаток просто исключить – доверять надежным сервисам, которые полностью берут на себя ответственность за качество предоставляемых услуг. Если все делать самостоятельно и/или неправильно, то можно получить блокировку сайта на 6-12 месяцев.

Как получить бесплатные переходы на сайт?

Если заинтересовало продвижение интернет-ресурса посредством покупки переходов, рассмотрим, как получить бесплатные переходы на сайт. Важно понимать, что в отличие от платной накрутки, это может занять значительно больше сил и времени. Важно также учитывать особенности всех платформ и вкусы аудитории.

Блог

Существуют различные сайты-блоги с полезным источником трафиком. Важно подобрать сайт, который достаточно раскручен. При наличии постоянных читателей, у вас будет возможность быстро их конвертировать в трафик, размещая ссылку непосредственно в материале. В комментариях можно провести нативную рекламу, благодаря чему возможно набрать аудиторию на любой ресурс. Преимущество в том, что совсем необязательно иметь личный блог. Всегда можно найти тематический известных блог.

Форумы

Форум является отдаленным аналогом блога по принципу работы- Вы также здесь сможете собрать целевую аудиторию совершенно для любого проекта. Ссылки нужно размещать максимально аккуратно, т. к. большинство форумов запрещают размещение рекламы, либо разрешают размещать ее только в определенных разделах. Прежде чем получать бесплатные переходы на сайт через форум, рекомендуется прочитать правила выбранного ресурса.

Справочники и каталоги

Здесь владелец компании может разместить в каталогах информацию о своей компании – это позволит привлечь внимание пользователей, которые в поисках определенных услуг или товаров. Подобный подход отличается своей простотой. Важно понимать, что много трафика здесь невозможно получить, но как дополнительный способ довольно эффективный.

Сайты с отзывами

Здесь аналогично можно получить бесплатные переходы на сайт, т. к. сайт с отзывами – прекрасная рекомендация для новой компании. Положительные отзывы обязательно привлекут внимание клиента. Будут функционировать в качестве дополнительной бесплатной рекламы. Задача написать или заказать положительный отзыв, упоминая различные бонусы или просто хороший сервис.

Комментарии на сайте

Когда сайт упоминается на других ресурса – это улучшает позиции сайта в поисковых системах. Подобное напоминает будет служить дополнительной мотивацией пользователя перейти по ссылке, чтобы узнать обо всех преимуществах, который обеспечивает конкретный сайт.

Социальные сети

Бесплатные переходы по ссылке возможны через тематические группы в социальных сетях, которые одновременно будут служить хорошей рекламой для сайта. Достаточно только подобрать раскрученную группу, в которой большое количество не накрученных, а активных пользователей. В идеале другие пользователи будут делать посты у себя на странице, что еще больше расширит круг аудитории.

Партнерские программы

Представляют собой партнерские программы через реферальные ссылки – прекрасный выбор для бесплатной рекламы. Трастовые сайты размещают реферальные ссылки, либо сами пользователи будут популяризировать ресурс, что приведет к дополнительным кликам. Без полноценной рекламной кампании популярность сайта будет значительно расти.

Учитывайте, что важен не только факт перехода, но также активные действия пользователей на сайте, поэтому обязательно тщательно поработайте над юзабилити ресурса и контентом. Это будет способствовать естественному продвижению ресурса, а также увеличению количества клиентов.

Как увеличить количество переходов по ссылке?

Как увеличить количество переходов по ссылке?

Если вы хотите обеспечить переходы по ссылке, необходимо ответственно отнестись к месту и способу размещения этой самой ссылки:

Качество площадки. Необходимо подбирать площадки с высоким трафиком – чем больше аудитория, тем выше вероятность, что статью, комментарий или отзыв с ссылкой заметят.

Соответствие тематики. Не стоит размещать ссылку для переходов об одежде на форумах, связанных со строительством энергетических солнечных батарей.

Расположение ссылки. Ссылка должна максимально естественно для человека и поисковой системы быть вписана в контент.

Дискуссии. Наличие дискуссионной темы в статьей или на форуме повышает вероятность того, что ссылка будет кликнута.

Разнообразие контента. Если вы самостоятельно размещаете контент, настоятельно рекомендуется разбавлять текст картинками, ставить отзывы и т. д., чтобы ссылочный профиль был максимально естественным.

Ссылки без анкоров. Если пользователь будет видеть сайт, на который ему предлагают перейти, то это повышает доверие и количество кликов.

Ссылки с анкорами. Если размещаете ссылку в анкоре, тогда выглядеть все должно максимально естественно и натурально, без чрезмерно коммерческих формулировок.

Призыв к действию. Наличие призыва к действию возле ссылки, куда планируете перейти значительно повышает количество кликов.

Если учитывать эти критерии, вы сможете значительно увеличить переходы по ссылкам. Но как показывает практика, сервис для накрутки значительно эффективней и дает возможность выйти на желаемые позиции в сжатые сроки, а самостоятельное увеличение может быть просто дополнительным подспорьем для продвижения.

Заключение

Покупка переходов – это реальная возможность бороться с конкурентами, которые не первый год находиться в нише и находятся на высоких позициях. Задача владельца сайта или вебмастера не просто правильно подобрать площадку и сделать комфортные условия для перехода, но и непосредственно на самом сайте подготовить идеальную базу для перехода. Если клиент перейдет и увидеть там пустой сайт – он уйдет, а это приведет к отказу, следовательно, снижению позиций.

Если у вас нет времени и желания заниматься накруткой трафика, тогда оптимальный выбор – купить переходы по ссылке. Важно выбрать надежного партнера, который заботится о собственной репутации и сможет обеспечить качественный трафик, который поднимет, а не «утопит» сайт.