В настоящее время все большим количеством компаний используется веб-аналитика, которая позволяет принимать более эффективные маркетинговые и бизнес-решения. Благодаря веб-аналитике можно с большой точностью определять, кто посетители нашего веб-сайта, а затем использовать эти данные для реализации соответствующих решений по оптимизации, которые могут привести к увеличению коэффициента конверсии. Какие еще преимущества дает веб-аналитика и почему в нее стоит инвестировать? Неужели индустрия онлайн-коммерции не сможет обойтись без этого? Постараемся максимально развернуто ответить на все эти вопросы.

Что представляет собой веб-аналитика?

Что такое веб-аналитика сайта – ключевые особенности

Многие слышали этот термин, однако далеко не каждый знает, что этот термин означает, и какие процессы лежат на плечах web-аналитика. Это большая система, которая включает в себя множество процессов, начиная сбором, измерением и анализом данных, заканчивая представлением и интерпретацией информации о посетителях сайта. Комплекс мероприятий необходим для улучшения показателей Интернет-ресурса и оптимизацию. Web-аналитика – это не одно действие, а совокупность мер, направленных на изменение настроек площадки, а также ее отдельно взятых элементов, что способствует эффективному взаимодействию с пользователями.

Преимущества веб-аналитики:

Повышение коэффициента конверсии.

Получение информации о пути, пройденном пользователем от входа на сайт до завершения транзакции.

Знакомство с моделями поведения аудитории и предложение на их основе изменений в структуре веб-сайта.

Подготовка профиля клиента (включая его демографические характеристики, устройство и браузер, которые он использует) и целевой группы, на которую должно быть направлено предложение.

Постоянный анализ статистики посещаемости сайта.

Проверка популярности отдельных страниц, товаров, разделов на сайте.

Измерение эффективности веб-сайта в достижении критически важных для бизнеса целей и создание предложений по возможному изменению бюджета.

Определение эффективности рекламных кампаний в Интернете.

Чтобы разобраться с особенностями данного понятия, необходимо представить процесс изучения пользователями Интернет-ресурса, их поведения с самого начала, от выбора метода сбора/оценки информации, а также правильного применения этих данных для качественной модернизации площадки.

Какую работу выполняет веб-аналитик?

Веб-аналитик собирает данные (т.е. необработанные факты) о пользователях, их поведении на веб-сайте, а также о посещаемости веб-сайта. Он просматривает множество индикаторов и выбирает те, из которых он «извлекает» полезную информацию. Так, если мы управляем интернет-магазином целевая аудитория которого — женщины, аналитик должным образом фильтрует данные и фокусируется в первую очередь на посещениях или конверсиях, сделанных женщинами, часто из определенной возрастной группы.

Специалист проверяет, в какие часы они совершают покупки чаще всего, что покупают наиболее охотно, с помощью каких рекламных сообщений привлекается больше всего посещений, какие ссылки ведут на сайт и т. д. Другими словами: из неструктурированных данных, веб-аналитик выбирает те, которые становятся полезными. Благодаря своим знаниям он делает соответствующие выводы и может предложить конкретные рекомендации, а также реализовать эффективные меры по оптимизации.

Важно, чтобы анализ данных проводился на постоянной основе и чтобы он надлежащим образом проходил полный цикл — работа не заканчивалась одной рекомендацией и одной оптимизацией. В Интернет-продажах решения относительно форм продаж или маркетинга должны приниматься постоянно, а старые методы должны заменяться новыми. Аналитик, работая для конкретных целей, устанавливает KPI, визуализирует данные, создает отчеты и отслеживает каждый этап воронки продаж — это долгосрочный процесс и последующие решения по оптимизации часто могут отличаться друг от друга, но это то, что делает аналитику очень важной и незаменимой.

Что представляет собой веб-аналитика?

Какие существуют методы веб-аналитики

Итак, под web-аналитикой подразумевается сбор, группирование и отображение данных поисковиками о пользователях, а также особенностях посещения сайта. При помощи этих данных возможно разделение целевой аудитории Интернет-ресурса на отдельные сегменты для дальнейшего выбора, настройка SEO-продвижения, рекламных кампаний.

Благодаря аналитике появляется возможность выбора самых эффективных методов онлайн-продвижения. Также это отличная возможность для устранения тех способов продвижения, которые являются малоэффективными и не делают продажи. Появляется возможность для анализа каждого отдельного маркетинг-инструмента, создание срезов по разным особенностям, начиная продуктами или регионом, заканчивая целевыми группами.

Существуют различные системы веб-аналитики:

Сквозная. Суть этого метода заключается в выявлении самых эффективных точек взаимодействия с посетителями. Для этого проводится анализ пути пользователя, начиная первым помещением Интернет-ресурса, заканчивая оформлением заказа. Для отслеживания таких точек, проводится анализ различных видов рекламных площадок. Также специалисты анализируют, какие действия выполняет пользователь до достижения желаемого результата или определенную ЦА. Благодаря анализу возможен поиск наиболее эффективных путей для привлечения целевой аудитории.

Комплексная. При использовании этой системы специалисты изучают статистику сайта, отдельные страницы или категории. Работа аналитических сервисов поисковиков осуществляется с задействованием специальных лог-систем, счетчиков и прочих инструментов, фиксирующих каждое действие посетителя на сайте. При помощи такой статистики возможно отслеживание динамики посещаемости, источников трафика, пользовательской структуры и других моментов. При помощи сервисов становится понятно, какие популярные запросы вводили пользователи перед заходом на сайт. Это позволяет вносить корректировки в семантическое ядро, проводить более качественную настройку контекстных объявлений. Также становится доступной информация о том, какое количество посетителей закрыли сайт спустя несколько секунд после захода на него. Такая информация позволяет понять, что на конкретном ресурсе отсутствует необходимая для целевой аудитории информация или же пользователь видит на странице перехода совершенно не то, что ему предлагается на сайте. Таким образом, если рекламный бюджет потрачен, а контакт отсутствует – Вы теряете деньги. Благодаря комплексному анализу решается каждая из этих проблем.

Что представляет собой веб-аналитика?

Главные цели веб-аналитики

Методы web-аналитики уже давно доказали свою высокую эффективность. Одно из наиболее важных преимуществ веб-аналитики — это возможность работать над повышением коэффициента конверсии. Цель — покупка определенного продукта, нажатие на рекламный баннер, регистрация пользователя, отправка мнения или время, проведенное на веб-сайте. Сама по себе конверсия — это цель, которую мы стремимся достичь при работе веб-сайта, и все аналитические наблюдения призваны в конечном итоге для увеличения этого значения.

Читайте статью: покупка переходов по ссылке.

Мы можем косвенно проанализировать пользователя, сколько времени он проводит на веб-сайте, как он его находит, какие конкретные страницы он посещает, и на этой основе определять, что нужно улучшить, чтобы он вернулся на ресурс и выполнил конкретное действие. Таким же образом мы можем проверить, увеличилась или уменьшилась наша стоимость конверсии по сравнению с предыдущими годами, или выявить элементы, которые оказываются настолько проблематичными для пользователей, что они заставляют их покидать сайт еще не ознакомившись с его содержимым (например, частая проблема — медленная загрузка страницы).

В свою очередь, наблюдение за коэффициентом конверсии при проведении А/Б-тестирования может сказать нам, принесут ли какие-либо изменения лучшие результаты или нет. Благодаря аналитике мы будем знать ожидания и потребности пользователей, Однако у веб-аналитики есть множество других целей.

Точное знание пользовательских данных

Уникальным преимуществом веб-аналитики является возможность точно отслеживать поведение пользователей — как прямое, так и косвенное. Основываясь на моделях поведения, мы можем внести соответствующие изменения в наш сайт, а также выяснить, как побудить клиента снова совершить конверсию (особенно если это покупка продукта).

Анализ деятельности на постоянной основе, в режиме реального времени

Многие инструменты анализа позволяют наблюдать за трафиком веб-сайта в режиме реального времени, что позволяет постоянно проверять активность пользователей с задержкой всего в несколько минут (или без нее). Это удобство особенно полезно, когда на сайте появляется новый контент или услуги, и вы хотите сразу увидеть, как они были восприняты пользователями.

Лучшее знание конкуренции

Анализ конкуренции в Интернете проще, чем в традиционном маркетинге. Есть множество инструментов, которые позволяют лучше исследовать рынок. Это особенно хорошо для анализа компаний, которые уже достигли успеха: мы можем проверить, под какие ключевые слова они продвигались, анализировать свои внутренние и внешние ссылки. Благодаря этому мы получим информацию, способны ли мы конкурировать с другими брендами или лучше поискать другую нишу. Мы можем видеть, какие темы статей обеспечивают видимость в поисковой системе, а какие вообще не работают, и на этой основе мы можем планировать собственные темы контента.

Баланс между SEO и UX

В интернет-маркетинге мы слишком часто сосредотачиваемся на оптимизации веб-сайта для поисковых систем или потенциальных пользователей, не комбинируя эти два элемента и забывая, что реализация SEO-действий и забота о правильном UX в то же время дает наилучшие результаты. Аналитик поможет найти наилучшее сочетание этих двух элементов, так как мы должны полагаться на точные данные. Благодаря анализу мы можем увидеть, на каких вкладках пользователи проводят больше всего времени, а с каких уходят через секунду, какие рекламные объявления им нравятся больше всего и какие они даже не пытаются смотреть.

Аналитические инструменты

Аналитика — это не только Google Analytics, но начать стоит все же с нее. Специалисты рекомендуют строить остальную аналитическую инфраструктуру вокруг этого инструмента. Помимо Google Analytics, стоит использовать и другие инструменты, а также качественное исследование (для некоторых из них не требуется никакого программного обеспечения).

Тепловые карты. Вы можете проверить, куда пользователи кликают чаще всего и как далеко они прокручивают страницу.

Записи сеансов. Вы будете воспроизводить записи фактических посещений веб-сайта. Вы увидите, как Ваши пользователи действительно взаимодействуют с сайтом.

Опросы на странице. Небольшие виджеты, которые позволяют посетителям задавать контекстные вопросы. Таким образом, Вы получите обратную связь, адаптированную к определенной странице.

Исследование юзабилити. Просто попросите друга или коллегу пройти типичный путь на веб-сайте. Наблюдая за этим и выслушивая идеи, Вы обнаружите проблемы конверсии.

Опросы клиентов. Клиенты расскажут Вам, почему они купили у Вас, что им понравилось, а что нет, что еще им нужно и что заставит их покупать чаще.

Заключение

Веб-аналитика нужна чтобы оптимизировать конверсию, понимаемую по-разному: увеличение количества входящих лидов, увеличение продаж, увеличение активности пользователей на веб-сайте, повышение коэффициента конверсии и т. д. Но при этом не стоит забывать про поведенческие факторы сайта, без которых сегодня невозможно продвижение ни одного Интернет-ресурса.

Молодые или даже уже состоявшиеся площадки часто испытывают проблемы с поведенческими факторами, поэтому владельцы таких сайтов обращаются за помощью на сторонние ресурсы, такие как traff.org. Это сервис, который помогает в создании уникальных посещений с ПФ.