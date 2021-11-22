Кто они – уникальные посетители сайта?

Уникальные посетители сайта – это люди, которые посетили целевой сайт за определенный промежуток времени. Обычно этот промежуток времени – 24 часа. Если быть максимально точными, то речь идет о посещении страницы с нового устройства, а входить может один и тот человек, используя планшет, смартфон, компьютер. Заходя из различных устройств, будет фиксироваться как уникальный посетитель в метрике. Вместе с сервисом Traff.org попробуем разобраться, кто такие уникальные посетители, зачем они нужны и как можно их получить.

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Уникальный посетитель на сайте: основные параметры

Посетитель будет считать уникальным в метрике, если будет соответствовать определенным характеристикам. Необходимо учитывать следующие данные: поисковая система, IP-адрес, используемый браузер, регистрационные данные и месторасположение. Именно эти все характеристики позволяют различать пользователей. Если все эти параметры изменились, тогда и посетитель – уникальный.

Это может быть не только человек, но также: спам-бот, поисковый бот, специальная программа, которая имитирует действия реального человека. Если вы заходили на сайт со смартфона, а потом – с ноутбука, тогда поисковые системы будут определять вас как нового посетителя. Это связано с тем, что алгоритмы учитывают определенную комбинацию характеристик. Это способствует тому, что реальные уникальные посетители сайта – это не всегда то количество, которое показывают метрические системы.

Иногда владельцы сайтов путают уникальных посетителей и просмотры. Все люди, вошедшие на сайт, совершают определенные действия – просматривают страницы. Если на сайте потенциальный клиент перешел по 5 ссылкам, тогда в аналитических счетчиках будет 10 просмотров, а уникальный посетитель – 1, который все это и сделал. Если позже он зайдет на сайт через тоже устройство, уже не будет считаться уникальным посетителем, но количество просмотров будет считаться дальше.

Для чего считать количество уникальных посетителей?

На основе информации об уникальных посетителях подсчитывается трафик сайта, что дает возможность определить:

успешность проведения поисковой оптимизации web-ресурса;

рациональность проведения поискового продвижения и расходы на это;

насколько эффективным будет размещение рекламы на ресурсе;

определить стоимость услуг для партнеров;

фактор, который влияет на стоимость сайта во время продажи.

Важно учитывать, что уникальные посетители не всегда становятся покупателем в интернет-магазине или клиентом услуг интернет-ресурса. Статистика уникальных посетителей – это просто показатель, сколько новых человек, а точнее – новых IP-адресов зашло к вам на сайте. Именно этот показатель является ключевым фактором, на который обращает внимание рекламодатель при использовании ресурса для продвижения своих товаров и услуг.

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Как увеличить количество уникальных посетителей на сайте?

Если владелец web-ресурса хочет попасть на высокие позиции в поисковом ранжировании и хочет выгодно продавать свои услуги рекламодателям, то без трафика не обойтись. Увеличить количество можно двумя способами – легальным и нелегальным. В некоторых случаях их комбинируют, что позволяет добиться прекрасных результатов, без санкций со стороны поисковых систем.

Накрутка

Накрутка уникальных посетителей – это быстрый и относительно недорогой способ получить большой поток новых людей на сайт. Станет прекрасным дополнением для сарафанного радио или рекламы. Важно понимать, что большинство людей будут не заинтересованы в услугах, а просто для количества. Сервисы, которые предоставляют возможность накрутки, просто платят деньги людям, которые переходят по ссылкам, а интернет-ресурс активно поднимается по поисковому ранжированию.

Читайте статью: покупка переходов по ссылке.

Зависимо от личных предпочтений, вы сможете найти сервисы, где необходимо будет оплачивать определенное количество уникальных посетителей, по примеру Traff.org. Преимущество таких сервисов в том, что трафик приходит достаточно быстро. Качество трафика на высоком уровне, поэтому исключена возможность санкций со стороны поисковых систем.

Также есть условно-бесплатные сервисы, которые работают по обоюдному просмотру. Преимущество – бесплатность, а недостаток – низкое качество трафика, а результат – вероятность попасть под фильтр. Обычно используются для социальных сетей, а для коммерческих сайтов малоэффективны.

Честное продвижение

Это честные способы привлечения трафика, которые особо ценятся поисковыми роботами, но требуют больше усилий. Преимущество в том, что вы получаете на сайт исключительно заинтересованных посетителей, поэтому увеличивается количество продаж. С целью продвижения и привлечения целевых клиентов, используют следующие методы:

SEO-продвижение. Комплект работа по внешней и внутренней оптимизации ресурса. Масштабная работа, которая требует много времени и существенных финансовых вложений. Обязательно наличие качественного и уникального контента. При соблюдении баланса требований поисковых систем и потребностей реальных посетителей, можно выйти на хорошие позиции и получить большой поток уникальных посетителей на сайт.

Контекстная реклама. Разновидность рекламы в поисковых системах Яндекс и Google. Показывается реклама по целевым запросам, следовательно, пришедший посетитель уже готов к покупке. Недостаток – высокая стоимость проведения рекламных кампаний, особенно, если говорить о конкурентных нишах. Основное преимущество, что уникальных посетителей можно получать через несколько минут после запуска рекламной кампании.

Продвижение на сторонних ресурсах. Подразумевает получение уникальных посетителей в различных сообществах по смешной тематике. При партнерских взаимодействиях с такими ресурсами, владелец сайта может получать заинтересованный трафик на взаимовыгодных условиях.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При грамотном подходе, можно использовать все способы и добиваться большого потока уникальных посетителей.

уникальные посетители сайта

Какой способ продвижения выбрать?

Если планируется открытие странички или полноценного сайта для короткого времени, а от посетителей не нужно никаких серьезных действий. тогда накрутка через сервисы – оптимальный выбор. Важно быть аккуратным и доверять только профессионалам, т. к. подобный способ может привести к блокировке в социальных сетях, либо заморозки группы в социальных сетях.

Аналогично можно использовать накрутку через проверенные сервисы и при расчете на длительное взаимодействие с подписчиками, но рекомендуется комбинировать с другими способами – это будет обеспечивать поток реальных посетителей, поэтому у поисковых систем не возникнет никаких подозрений.

Заключение

Очевидно, что уникальные посетители сайта – это важно. Именно они обеспечивают стабильный рост интернет-ресурса, его популярность и прибыль владельца. Но в погоне за новыми клиентами не стоит забывать о том, что поисковый робот без выходных следит за сайтом, поэтому к накрутке нужно относиться с осторожностью и только с надежными партнерами.