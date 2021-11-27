Зачем нужна накрутка счетчиков посещаемости сайта?

Накрутка счетчиков посещений сайта – востребованная услуга, которая позволяет сделать Интернет-ресурс более популярным в глазах поисковых систем, что в свою очередь позволяет повысить его авторитетность и доходность. При запуске вебмастером первого стартапа, изначально на ресурс устанавливаются всевозможные счетчики посещаемости.

Если это первый проект, то мониторить успехи площадки хочется буквально каждый час. Однако главной проблемой молодых сайтов является то, что пока ресурсу не исполнился хотя бы один год, он будет находиться в так называемой «песочнице» поисковых систем, что исключает получение высоких позиций априори. Ввиду этого, не удивительно, что посетителям взяться попросту неоткуда. Единственный более менее рабочий вариант, который приходит на ум – заказать контекстную рекламу.

При этом, эмоциональные переживания по поводу того, что сайт не получает пользователей из поиска – это лишь меньшая из неприятностей. Есть проблемы и более широкого масштаба, а именно:

Если у сайта низкая посещаемость, то его нельзя монетизировать в системах баннерной и контекстной рекламы.

Если у сайта низкая посещаемость, то он не будет принят в партнерские программы (даже если это и случится, то партнерки будут соответствовать площадке – на них не будет денег).

Если у сайта низкая посещаемость, то скорее всего, владелец ресурса вскоре разочаруется и продаст сайт на аукционе для получения хоть какой-то компенсации. Однако за сайт без трафика вряд ли можно будет получить хоть какие-то деньги.

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Как накрутка счетчиков посещений сайта влияет на ранжирование?

Суть накрутки трафика (посетителей) на сайт – это процесс по изменению счетчика посещений в большую сторону. Рассмотрим несколько основных причин, по которым стоит воспользоваться данной услугой:

Улучшение позиций сайта. После накрутки Вы можете рассчитывать на повышение позиций сайта в выдаче результатов запроса поисковиком, за счет чего обеспечивается большое количество посетителей, которые задают поисковой системе конкретный вопрос.

Популяризация сайта. Используя современные методы накрутки счетчиков, возможно улучшение показателей популярности Интернет-ресурса, являющегося главным фактором для выбора площадки рекламодателем для размещения баннеров.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что благодаря улучшению позиций сайта и его популяризации, можно получать хороший доход. Также именно данный способ используется в качестве стартового усилия, что позволяет предать площадке начальный импульс. Далее рассмотрим то, как влияет накрутка на ранжирование более подробным образом.

Какие параметры можно накрутить?

Безусловно, как и при выполнении любых других процессов, есть определенные лимиты на накрутку. Все зависит от того какой сервис или какая программа для накрутки счетчиков применяется в конкретном случае. Для получения гарантий, рекомендуется сотрудничать с профессионалами. Один из таких сервисов – traff.org. Воспользовавшись сервисом, можно получить уникальные посещения с поведенческими факторами на Ваш сайт. Причем перед запуском проекта в работу, можно задать четкие настройки:

По графику (случайный, кастомный, равномерный).

По источникам (прямые заходы, поисковые запросы, переходы с сайтов или из социальных сетей).

По GEO и т. д.

Что касается специальных программ для накрутки, то в них можно задавать критерии трафика (плохой, средний или хороший), временные ограничения в рамках которых пользователь будет выполнять просмотр сайта. Также можно задавать конкретные действия, например:

По переходам по страницам.

По просмотрам страниц.

По операциям с элементами на страницах (пользователи могут вводить текст, выделять его и т.д).

По кликам на рекламу или баннеры.

По движению мышкой, имитации чтения, прокрутке страниц.

В настройках программы зачастую по умолчанию указывается «хороший» трафик, который закупается автоматически.

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Как работает накрутка счетчика LiveInternet?

Данный способ накрутки является достаточно востребованным и на, то есть веские причины. Чтобы начать работу, достаточно лишь нажать на кнопку и процесс запустится. Ваша задача – выполнять просмотр чужих сайтов. За это, система начисляет Вам баллы за количество просмотренных сайтов. Таким образом, Вы накручиваете посещаемость владельцам этих сайтов, а уже после этого, такой же исполнитель будет накручивать уже Ваш счетчик, с учетом заработанных баллов.

Данный способ работает по принципу пирамиды, но с его эффективностью сложно спорить. Так, за короткий временной промежуток можно обнаружить, что счетчик сайта уже будет демонстрировать более приятные цифры.

Однако у такого способа есть и минус, ведь Ваши посещения будут искусственными. Поэтому, профессионалы не рекомендуют использовать этот метод для продвижения собственного сайта. Зачастую, такими способами пользуются «дешевые сеошники», которые выдают накрученные цифры за кропотливую работу.

Для чего нужна накрутка Яндекс Метрики?

Работы по накрутке счетчика Яндекс Метрики отличаются трудоемкостью для новичка и относительной простотой для профессионалов. Если Вы сотрудничаете со специализированным сервисом, таким как traff.org, Вы можете рассчитывать на отличный результат с гарантиями.

Накрутка счетчика Я.Метрики необходима для следующих ситуаций:

Для реализации поставленных целей SEO-компанией.

Для сотрудничества с партнерскими программами.

Для личных целей.

На первый взгляд может показаться, что самостоятельно накрутить счетчик Яндекс Метрики сможет любой человек. Однако здесь нужно понимать, что выполнить накрутку цифр несложно, но важным моментом является качество проведенной работы. Речь идет об источниках переходов (сайты-друзья, закладки, поисковые системы), о том из каких браузером будут осуществляться переходы, о поведении юзеров на сайте.

Профессиональные сервисы предоставляют возможность настройки расписания и скорости накрутки. Пользователи могут совершать определенные действия, например, кликать по баннерам или ссылкам. Далеко не каждая программа способна выполнить эту работу. Профессионалы зачастую отслеживают работу алгоритмов. Поэтому можно не переживать за качество результата.

Смогут ли поисковые системы распознать накрутку?

Если Вам интересна накрутка Google Analytics или Яндекс Метрики, то не нужно думать, что сайты учета статистики ничего не смогут заподозрить. Программная накрутка вряд ли чем-то поможет в этой ситуации. Работы по накрутке должны проводиться с учетом правильных факторов и конкретного Интернет-ресурса.

Даже если софт был создан профессионалами, то все равно он не будет лишен недостатков, так как счетчики все равно будут более «умными»:

Счетчиками учитываются только реальные посещения страниц.

Счетчики учитывают исключительно те посещения, которые были выполнены с уникальных IP.

Счетчики учитывают GEO посетителей (страна, город, откуда был выполнен вход на сайт).

Счетчиками учитывается история посещений пользователя (сохраняется карта кликов, записи действий пользователей).

Перечислением параметров, которые учитывают счетчики поисковых систем можно заниматься бесконечно.

В заключении, стоит отметить, что провести накрутку счетчиков сайта – не проблема, однако важно делать упор не на количество, а на качество посещений. Они должны быть реальными, с существующих IP, из русских городов. Пользователи должны выполнять реальные действия. Создать видимость таких действий могут только настоящие профессионалы, которые не используют стандартные программы.

По этой причине, самый эффективный вариант – накрутка показателей счетчика посещаемости с помощью трафика с поведенческими факторами, способствующая улучшению позиций сайта по основным ключевым поисковым запросам.