Роль Яндекс ТИЦ в продвижении сайта

Тематический Индекс Цитирования (ТИЦ сайта) – технология, применяемая поисковой системой Yandex, позволяющая определять авторитетность Интернет-сайтов. Алгоритмы поисковика учитывают количество и качество ссылок на сайты, которые проставляются на других Интернет-площадках. Качественная характеристика дополняет количественную. Качество ссылки определяется с учетом близости тематики сайта, а также тематике ссылающихся на него ресурсов. Этот показатель был введен поисковой системой Yandex и использовался только этим поисковиком. Он был привязанным в URL ресурса. Также этот показатель был ключевым при определении стоимости обратных ссылок с сайта. Причем никакой прямой зависимости между размером ТИЦ и ростом позиций Интернет-ресурса в поисковой системе не было. В ТОПе можно было найти сайты со значением ТИЦ равным нулю.

Таким образом, тематический индекс цитирования представляет собой не просто суммарный вес ссылок, а суммарное количество всех ссылок (их суммарный вес). Если проводить параллели между ТИЦ и PR, то технология применяемая Яндексом выступает в качестве не только количественной характеристики. Для его использования при определении авторитетности Интернет-ресурсов, мы получаем только округленное значение.

Чем выше показатель ТИЦ, тем более релевантной будет позиция сайта в Яндекс.Каталоге. Впрочем, если рассматривать вопрос с точки зрения поисковой выдачи Yandex, то тематический индекс цитирования – это не основной фактор ранжирования сайтов. При этом, высокий показатель может выступать в качестве относительного показателя релевантности Интернет-ресурса. Для достижения максимального ТИЦ, нужно чтобы на сайт ссылалось максимальное количество сторонних ресурсов. Отличный пример в этом плане — «Википедия».

ТИЦ сайтов пересчитывается на регулярной основе с учетом системы апдейтов. Изначально, этот показатель каждого ресурса равняется нулю. Далее, до получения значения «10», ТИЦ будет отображаться как «0». Далее показатель может увеличиваться на 10 единиц, т. е. до 20, 30, 40, 50 и т. д. При превышении значения в «500», показатель увеличивается с шагом в «25», при превышении значения в «1000» — шаг шкалы равняется «50».

Яндекс ТИЦ

Как проверить ТИЦ сайта

Для определения ТИЦ конкретного Интернет-ресурса, можно воспользоваться специализированными сервисами. Если нужно узнать индекс собственного сайта, то для этого нужно зайти на Яндекс.Вебмастер и актуальный показатель будет доступен прямо на главной странице.

Также Вы сможете ознакомиться с отчетом о том, как менялось значение ТИЦ со временем. Если Вы еще не добавили площадку в Яндекс.Вебмастер, то для определения тематического индекса цитирования можно воспользоваться другими сервисами. Например, узнать ТИЦ онлайн можно на сайтах:

CY-PR.

PR-CY.

Если требуется проверка сразу же нескольких доменов, то для этого можно воспользоваться массовой проверкой. Для этого можно воспользоваться специализированными сервисами, который в сети есть большое множество. Как правило, для массовой проверки нужно ввести список сайтов, после чего нажать на кнопку «Проверка» и получить результат. Благодаря анализу этих данных, можно с легкостью определиться с дальнейшим продвижением ресурса.

Споры о том, что дает ТИЦ продолжаются и по сей день. Одни эксперты утверждают, что этот показатель является важным практически для всех манипуляций ресурса внутри поисковой системы Yandex, начиная выдачей, заканчивая контекстной рекламой. Поэтому, для многих вебмастеров, главное задачей является именно повышение этой ненавязчивой цифры.

Для владельцев сайтов с высоким ТИЦ – это отличная возможность для заработка. Владелец сайта размещает статью с открытой прямой ссылкой на сторонний проект. Стоимость рекламных статей на некоторых ресурсах измеряется десятками тысяч рублей. Однако по состоянию на сегодняшний день, на данном рынке отмечается падение активности. Yandex длительное время не обновлял данные ТИЦ, что связано с закрытием каталога сайтов, где тематический индекс цитирования выступал в качестве важного показателя.

Как влияет ТИЦ на поисковую выдачу?

Многие пользователи задаются вопросом о том, влияет ли тематический индекс цитирования на поисковую выдачу. Напрямую – не влияет. При помощи ТИЦ формируются определенные факторы ранжирования ресурса в результатах выдачи поисковой системы. Для точной оценки влияния данного показателя на позиции в результатах поисковиков нужно обращаться за информацией к представителям самих поисковых систем, однако они ее не разглашают. В остальном, формирование релевантности сайта происходит с учетом множества разных факторов. Можно лишь предположить, что при всех прочих равных факторах ресурсах, сайт, у которого тематический индекс цитирования выше, будет размещаться в поисковике на верхних позициях, по сравнению с сайтами у которых низкий ТИЦ.

Таким образом, тематический индекс цитирования не влияет на поисковую выдачу. На нее влияют другие факторы:

Ссылочная масса (объем).

Качество ссылочной массы.

Динамика прироста ссылочной массы.

Вместе с тем, прослеживается тенденция постепенного снижения значимости ссылочной массы. Из-за активного раздувания ссылочной массы при помощи «мусорных» внешних ссылок, на сегодняшний день алгоритмы, отслеживающие ссылочное значение усложнились. В то же время снизилось доверие поисковиков к ссылкам, равно как и их значимость для продвижения сайта. Сегодня внешние ссылки все же оказывают достаточно серьезное влияние на ранжирование сайта в поисковой выдаче Yandex и по прежнему являются неизменным основным фактором при ранжировании Интернет-ресурсов для Google.

Яндекс ТИЦ

Как узнать ТИЦ сайта конкурентов?

Для проверки ТИЦ сайта можно воспользоваться сервисом Яндекс.Элементы или виджетом от поисковой системы, который устанавливается непосредственно на сайта. Если Вы выбрали первый способ, то такой процесс будет достаточно трудоемким. Для этого нужно зайти на интересующий Вас сайт, чтобы получить оценку. Если Вы выбрали способ с виджетами, то прямого доступа к сайту получать не нужно. Таким образом, выполнить проверку ТИЦ сайтов конкурентов Yandex попросту не даст.

Однако есть множество специализированных бесплатных сервисов, которые позволяют узнать необходимые показатели, например:

MainSpy. Сервис позволяет получить необходимую информацию о рейтинге необходимых площадок (до 50 ресурсов).

SeoLib. Сервис позволяет получить оценку самых известных поисковиков по указанным сайтам (есть ограничения по количеству запросов).

Raskruty. Сервис позволяет узнать ТИЦ большого количества сайтов одновременно (до 1000 URL ресурсов).

Важно помнить, что выполнять проверку тематического индекса цитирования необходимо только на одной странице. Данный показатель является универсальным для всего сайта и не зависит от того, какой конкретно раздел Вы проверяете.

Заключение

Несмотря на тот факт, что про ТИЦ сайта не говорят только самые ленивые сеошники, нет никакой на 100% достоверной информации обо всех особенностях этого показателя. После того как Yandex наконец-то раскроет «карты», мы сможем узнать, верными ли были догадки и наблюдения экспертов или нет.

На данный момент, можно резюмировать следующие факты, в которых есть 100% уверенность:

ТИЦ не оказывает никакого влияния на поисковую выдачу Yandex.

ТИЦ позволяет определять место интересующей площадки в конкретной рубрике в Яндекс.Каталоге.

На ТИЦ влияет количество и качество ссылок с тематических Интернет-ресурсов.

Если Вас интересует качественная раскрутка сайта, то прежде чем начать увеличивать ТИЦ собственного ресурса, специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с накруткой уникальных поведенческих факторов. Ознакомиться со всей информацией можно на сайте traff.org. Это отличная возможность получить уникальные посещения с поведенческими факторами на свой сайт, с учетом любого графика, источников, GEO и других параметров.