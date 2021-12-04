Что такое Google Page Rank?

Google PR сайта (Page Rank) – это оценка всего Интернет-ресурса или отдельных страниц, алгоритмами поисковой системы Гугл по шкале от 1 до 10. Авторитет сайта или страницы зависит от величины оценки, поэтому, чем она выше, тем выше авторитетность площадки. Эта система имеет множество сходств с технологией ТИЦ от Yandex.

Компания Google создала эту систему оценки еще в далеком 1996 году. Тогда оценка сайтов осуществлялась с учетом количества внешней ссылочной массы на конкретный ресурс, поэтому чем больше ссылок вело на площадку, тем выше была ее авторитетность. Однако со временем, алгоритмы поисковой системы менялись и данный фактор постепенно стал терять приоритетное значение. Сегодня есть несколько сотен факторов, которые учитываются при определении авторитетности сайта, причем происходит постоянное обновление алгоритмов ранжирования. Благодаря таким мерам Google может пресекать любые попытки нечестных сайтов эффективно использовать черную оптимизацию. Их называют «фильтры».

PR исчисляется от значения «0». Сегодня в Интернете существуют сотни тысяч или даже миллионы сайтов с таким показателем. Оценка присуждается каждой странице без исключений, однако каким именно образом она начисляется, известно только разработчикам компании Google. Смена Page Rank происходит после каждого нового апдейта, исходя из различных параметров. От степени PR не зависит трафик, однако страницы сайта с высоким Page Rank быстрее поднимаются в выдаче поисковой системы, равно как и улучшается доверие к площадке. Для достижения высокого показателя, важно использовать только белые способы оптимизации сайта, а также оригинальные, авторские тексты. PR присваивается нечасто, но сегодня представляет самое надежное средство чтобы определить авторитетность Интернет-страниц и распределить площадки в результатах поисковой выдачи.

Google Page Rank

Как рассчитывается Google PR сайта?

Расчет Page Rank происходит по отдельности для каждой страницы сайта, что представляет существенное отличие от ТИЦ. При расчете показателя система учитывает количество внутренних и внешних ссылок, возраст линков, релевантность анкоров, а также множество других факторов. В ситуации, когда с одной страницы на другую ведет сразу же несколько одинаковых ссылок – система учитывает только одну из них.

Нужно знать, что у каждого объекта имеется свой вес, который может быть передан другим объектам. Если на странице содержится большое количество исходящих ссылок, то она оказывает небольшое влияние на PR сайтов, на которые ссылаются эти линки. Простыми словами, если со страницы с PR=4 будет проставлена всего одна ссылка, ее вес и польза будет больше, чем одна из 15-20 ссылок на странице с PR=5. Также стоит упомянуть про эффект распределения Page Rank по внутренним линкам, когда при появлении новых страниц на сайте, старые отдают им определенное количество своего веса, из-за чего теряется PR.

При расчете система не учитывает ссылки заключенные в rel=»nofollow», а также линки с площадок, которые находятся под санкциями поисковика. В данном контексте нужно понимать, что если проставлять ссылки на «плохие» с точки зрения поисковой системы Интернет-ресурсы, вебмастер может сам подвести свой сайт под риск фильтров. Поэтому, при выборе площадок, на которые устанавливаются линки, нужно проявлять особую тщательность. Алгоритмы поисковика также не рассматривают количество, качество контента и метатеги.

Как PR влияет на выдачу

Эффективность Page Rank измеряется не только количеством. Самая сложная задача работы отдела по PR – прийти к качественным изменениям в плане репутации, доверия клиентов, статуса спикеров. При этом, современный бизнес выстраивается на цифрах и PR-специалисты должны в совершенстве владеть навыками интерпретации данных, при этом помня, что за ними скрывается. Важны не только отчеты о проделанной работе, но и проведение небольшого ликбеза, чтобы владельцы сайта отлично понимали, какие качественные показатели являются наиболее значимыми для их бизнеса.

Чтобы понимать, как PR влияет на выдачу, нужно разобраться с особенностями функционирования алгоритма поиска Гугл:

Поисковой машиной перебираются все страницы, содержащие пользовательские запросы.

Проведение предварительного ранжирования с учетом анализа контента (задействуются специальные алгоритмы поисковой системы).

Проведение сканирования ссылок с других Интернет-ресурсов, фильтрация страниц с купленными линками.

Ранжирование полученного перечня страниц с учетом PR каждой отдельной страницы с последующей выдачей пользователю.

Как узнать PR сайта?

Зачастую, узнать PR сайта можно в виде значения от 0 до 10. При этом, Page Rank является вещественным числом, у которого имеется много градаций. Расчет показателя осуществляется отдельно для разных страниц, поэтому у них может быть разный Page Rank.

Самый простой способ узнать искомый показатель – установить в браузере Google Toolbar. В него уже включена проверка PR, однако возможно необходимо будет включить отображение Page Rank страниц. Так, возможно проверка показателя для каждой отдельной страницы в автоматическом режиме.

Также в сети есть множество сервисов, которые позволяют узнать показатели сайта онлайн, в том числе и PR (PR-CY, Raskruy.ru и другие).

Google Page Rank

Как часто обновляется PR

Вам не придется часто использовать сервисы для проверки Page Rank сайта, так как Google проводит обновление этого параметра не чаще чем 1-2 раза в год. Ввиду того, что обновления происходят редко, самая главная рекомендация для владельцев сайта – посвятить время на улучшение и оптимизацию площадки, чтобы можно было рассчитывать на повышение PR после нового апдейта.

Как поднять Google Page Rank?

Данный вопрос интересует каждого владельца сайта или специалистов, которые занимаются продвижением Интернет-ресурсов. PR – это важный показатель, который указывает на популярность площадки, а следовательно и на эффективность работы вебмастера. Есть множество способов для увеличения Page Rank, и все их можно разделить на две категории: естественные и неестественные. Если показатель поднимается неестественно быстро, то поисковая система Google может наложить на такой сайт фильтры. Это может быть пенальти или же полное обнуление PR. Поэтому, накрутка показателей всегда сопряжена с определенными рисками и побочными эффектами. Еще один минус – при таком способе эффект будет лишь временным.

Используя естественные методы увеличения Page Rank – можно не бояться санкций поисковых систем. Задача заключается в увеличении значимости страниц Интернет-ресурса для посетителей. От того насколько будет полезной информация представленная на сайте, насколько понятно она будет изложена для пользователя, а также насколько посетитель будет мотивирован поделиться данной информацией, будет зависеть цитирование и вероятность увеличения PR. Таким образом, сайт получает естественный прирост внешней ссылочной массы и PR также растет естественным образом. В особенности полезными в данной ситуации являются соцсети, так как цитируемость страниц в них анализируется поисковой системой с большим вниманием.

Заключение

Google PR сайта – важный показатель для любого Интернет-ресурса, однако он не является предопределяющим. Есть также много других способов раскрутки сайтов и один из них – привлечение уникальных посещений с поведенческими факторами на Вашу площадку.

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