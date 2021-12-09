Семантическое ядро: суть, актуальность, виды и способ сбора

Семантическое ядро сайта – это список словосочетаний и ключевых слов, которые используются для продвижения интернет-ресурса в поисковой системе. Именно отобранные ключевые слова, под который «заточен» сайт, приводят на сайт целевых посетителей. Именно семантическое ядро является основой для любой рекламной кампании или продвижения сайта, поэтому от правильности выбора ключевых слов напрямую зависит эффективность ресурса.

Семантическое ядро

Зачем нужно семантическое ядро?

Специалисты компании Traff.org считают, что правильно подобранное семантическое ядро позволяет эффективное решать следующие задачи:

Проработка структуры сайта. Это дает возможность определить иерархию страниц и сформировать структуру, чтобы упростить работу с сайтом поисковым роботам и пользователям. Правильная структура семантического ядра гарантирует повышение позиций интернет-ресурса.

Продвижение в ТОП поискового ранжирования. Имея правильно подобранные и сгруппированные ключевые слова дают возможность оптимизировать каждую страницу под определённые запросы. Это является основополагающим для корректного ранжирования в поисковой сети.

Составление контент-плана. Отобранные ключи применяют при создании матрицы контента – определяется тема, задачи и направленность контента, который будет находиться на конкретной страницу.

Создание перелинковки. После проведения кластеризации семантической базы, значительно проще проводить перелинковку страниц, которая нужна для распределения ссылочного веса и создания удобной навигации.

Настройка контекстной рекламы. Оптимизированное семантическое ядро в будущем может использовать для запуска PPC-рекламы, что дает возможность получить трафик и дополнительный охват.

Глобально, только при грамотной работе с семантическим ядром, можно добиться роста позиций и привлечения большого трафика посетителей.

Разновидности ключевых запросов в семантическом ядре

Ключевые запросы – это отдельные фразы или слова, которые помогают пользователям найти то, что им необходимо, к примеру, купить определенный товар или услугу. Можно выделить несколько групп ключевых слов по различной классификации.

Частотность ключевых слов

Высокочастотные. Это слова или фразы, которые потенциальные клиенты вводят в строку чаще всего, к примеру, купить автомобиль. Обычно количество запросов на такие слова более 10 000.

Это слова или фразы, которые потенциальные клиенты вводят в строку чаще всего, к примеру, купить автомобиль. Обычно количество запросов на такие слова более 10 000. Среднечастотные. WEB-мастера их еще называют уточняющими. Обычно к основному высокочастотному ключу добавляется еще несколько слов. К примеру, купить автомобиль Audi A Аналогично частоты запросов несколько тысяч.

WEB-мастера их еще называют уточняющими. Обычно к основному высокочастотному ключу добавляется еще несколько слов. К примеру, купить автомобиль Audi A Аналогично частоты запросов несколько тысяч. Низкочастотные. Это относительно длинные ключевые фразы – от 3 до 7 слов, которые конкретизируют определенную потребность. К примеру, купить б/у автомобиль Audi A7 из США. Такие запросы относительно редко появляются – до 100 раз в месяц.

Важно понимать, что частотность – это относительная величина. Для каждого региона и бизнеса цифры могут быть совершенно разными, к примеру, что касается автомобилей, то частота может достигать и 100 000, а создание логотипа – 1000 запросов.

Зависимо от выбранных ключей по частотности, можно будет проводить продвижение под определенный бюджет. Продвижение по высокочастотным ключам – достаточно сложно и длительное мероприятие, поэтому при среднем бюджете используются низкочастотные и среднечастотные фразы и слова. Все ключи могут использоваться как идея для контента.

Семантическое ядро

Тип запроса

Зависимо от типа запроса, может быть:

Коммерческий. Это ключевое слово, которое направлено на покупку или заказ услуги. К примеру, купить автомобиль, заказать продвижение сайта и т. д.

Некоммерческий. Это ключевые слова, которые направлены на поиск информации, к примеру: пример семантического ядра сайта, отзывы на сервис по привлечению трафика Traff.org и т. д.

На интернет-ресурсах, которые направлены на продажу товаров и услуг, коммерческие запросы должны быть обязательно. Это совершенно не означает, что некоммерческие запросы можно будет полностью исключить. Можно дополнить ними блог для привлечения дополнительной аудитории.

Геозависимоть

Когда пользователь вводит запрос в поисковой системе Google или Yandex, она учитывает месторасположение пользователя. Если пользователь из Минска будет вводить запрос: торговые центры, тогда ему будут предоставляться результаты для Минска, но не будут показываться торговые центры из Москвы. Большинство коммерческих запросов являются геозависимыми.

Если человек просто ищет, какой фильм посмотреть, рецепт блюда или любую другую общую информацию, тогда будет предоставляться геонезависимая информация. Это результаты, которые не зависят от места.

Брендовые запросы

В том случае, если в семантическом ядре ключ имеет название бренда – это брендовый запрос. На сайте должен быть каталог товаров компании, а также в мета-тегах и описаниях важно использовать ключевые слова.

Глобально можно разделить все запросы на транзакционные, информационные, навигационные и мультимедийные запросы. Оптимально продвигать ресурс по каждому из запросов, что в комплексе обеспечит результат и привлечет большую аудиторию.

Также есть нечеткие запросы – это приблизительно 20% запросов. То есть сам поисковый алгоритм не может точно определить цель поиска. К примеру, ключевой запрос «Авангард». Это может означать все, что угодно, начина гостиницей, заканчивая названием мотоблока.

Семантическое ядро

Как собираются ключевые слова для семантического ядра?

Сбор семантического ядра сайта – это комплексное мероприятие, которое включает в себя несколько шагов:

Анализ конкурентов. Это позволит определить основные категории и направления. Необходимо отобрать 2-3 лидеров тематики и проанализировать структуру их интернет-ресурса. На этом этапе определяется примерный объем семантического ядра, количество запросов разной частотности и т. д.

Сбор базовых ключевых слов. Определив основной вектор продвижения, необходимо сформировать костяк семантического ядра. Обычно это ключевые запросы, которые характеризуют специфику и направленность компании.

Сбор семантического ядра. Используя специальные инструменты Yandex и Google, по ранее собранному костяку отбираются дополнительные ключевые слова – в среднем на один основной ключевой запрос можно собрать от 20 до 150 дополнительных ключевых запросов.

Расширение семантического ядра. Необходимо применять всевозможные инструменты для расширения ядра, добавляя низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные ключевые слова, т. к. неизвестно, какое именно ключевое слово «выстрелит» при продвижении. Это повышает вероятность положительного результата.

Удаление мусора и нецелевых запросов. Собрав количество, нужно поработать над качеством. Удалите нецелевые вхождения, которые попали в семантическое ядро при парсинге. Смело можно удалять те ключи, в которых есть название брендов, услуги, которые не оказывает компания, нарушена география запроса, дублирующие запросы или ключи с ошибками и опечатками.

На этом этапе у вас будет полностью собрано семантическое ядро, которое вы можете использовать для продвижения. интернет-ресурса. Обязательно разделите их на категории под конкретную страницу, разделите на коммерческие и некоммерческие. А также при продвижении одной страницы рекомендуется использовать ключи с разной частотностью, которые будут дополнять друг друга.

Заключение

Очевидно, что семантическое ядро сайта – это основа для продвижения интернет-ресурса и ведения рекламных кампаний. При правильном подборе и использовании, вы сможете подняться в поисковом ранжировании, а также конкретно показать пользователю, что предлагает ваш интернет-ресурс. Учитывайте, что для сбора семантического ядра есть платные и бесплатные сервисы. Как показывает практика, платные позволяют быстрей и комфортней подобрать ключевые запросы.