Каждому интернет-проекту нужны внешние ссылки. Для их покупки существуют специальные биржи ссылок, о которых мы сегодня и поговорим. На внешние ссылки можно не обращать внимание только в нескольких случаях: если Вы ведете корпоративный блог или владеете ресурсом который читают друзья. Продвижение коммерческих проектов без закупки ссылок в современных реалиях – невозможная задача. Однако стоит знать, что не все линки являются одинаково полезными для продвижения.

Закупить по-настоящему полезные, качественные ссылки порой бывает достаточно сложно, либо же для этого нужен огромный бюджет, что могут себе позволить только крупные игроки рынка.

Зачем сайту нужны внешние ссылки?

Каждый сеошник знает, что чтобы решить задачи по продвижению интернет ресурса, для экономии и удобства нужно пользоваться специализированными биржами внешних ссылок. Благодаря размещению ссылок при помощи таких платформ, можно эффективно продвигать сайты в поисковиках. Однако подобные методы вызывают у экспертов много споров. Считается, что поисковые роботы негативно относятся к сайтам, которые продвигаются таким способом.

Если «специалист» неумело размещает платные линки, то велика вероятность попадания под фильтры поисковых систем. Однако для быстрого наращивания ссылочной массы, которая помогает повышать позиции интернет-ресурса в выдаче, без использования бирж ссылок среднестатистическому проекту обойтись невероятно сложно. Даже если это получится, то спустя множество месяцев или даже лет самостоятельного продвижения без ссылок. Поэтому, сео-специалисты пользуются данным инструментом и при правильном подходе получают желаемый результат.

Подобные биржи предоставляют площадки, на которых можно размещать ссылки, статьи, гостевые посты. Это способствует улучшению позиций интернет-ресурса. Такой способ позволяет решать и другие маркетинговые задачи. К примеру, при помощи грамотной закупки ссылок, возможно повышение узнаваемости бренда, корректировка пробелов в стратегии, направленной на улучшение репутации.

Биржа внешних ссылок – что это такое?

В России каждому сео-оптимизатору, а тем более линкбилдеру хорошо известно это понятие. Биржа ссылок – это платформа для покупки и продажи обратных ссылок на интернет-ресурсы, которая работает по принципу товарных бирж. Они предназначены для оптимизаторов, которые продвигают сайты, а также заработка владельцами сайтов, предоставляющих свои площадки для сеошников.

На таких онлайн-ресурсах представлено множество сайтов на разные темы, у которых различные показатели трафика, ИКС, заспамленности и т. д. Владельцы этих сайтов предлагают размещение на своем ресурсе линки на Ваш сайт за определенную плату. Таким образом, на биржах ссылок можно не только купить линки, но и продавать.

Вечные ссылки на биржах

Вечная ссылка – это линк, который проставляется на определенном ресурсе навсегда. По правилам площадок, на которых продаются вечные линки, запрещено со временем удалять их. При нарушении правил площадкой, ее удаляют с биржи. Эти правила позволяют покупателям быть на 100% уверенными в том, что линки будут работать всегда, а если продавец решит удалить страницу с линком, то он понесет соответствующее наказание. Некоторые биржи предлагают услугу по страховке ссылок.

Преимущества вечных ссылок:

Вы вносите оплату за них всего один раз.

Площадки, которые предлагают размещение вечных ссылок имеют более высокое качество по сравнению с сайтами, которые торгую арендными линками.

В процессе продвижения под Яндекс, вечные ссылки преобладают над временными.

Единственный недостаток такого способа заключается в том, что площадки, на которых Вы сегодня купите вечную ссылку, могут быть качественными, но со временем есть вероятность, что их показатели ухудшатся. Таким образом, Вы сами того не подозревая купите линк на некачественном ресурсе.

Арендные (временные) ссылки на биржах

Временная ссылка – это линк, за который нужно платить постоянно. По условиям покупки таких ссылок, Вам нужно будет оплачивать продление каждый месяц или каждый год. В России, у таких бирж не самая хорошая репутация по причине того, что на них представлены низкокачественные площадки. В таких условиях велика вероятность попадания под санкции поисковых систем.

Преимущества временных ссылок:

Вы всегда можете отказаться от оплаты, если заметили, что качество площадки ухудшилось. Таким образом, всегда можно самостоятельно контролировать качество таких площадок.

На таких биржах можно найти площадки на взрослую или медицинскую тематику. Если Вы владеете сайтом на нелегальную тематику, то этот плюс будет довольно существенным.

Из недостатков способа можно выделить небольшое количество качественных площадок на бирже, большие затраты (бюджет постоянно увеличивается). Также велика вероятность попадания под фильтры поисковых систем. Существует множество площадок, на которых размещается откровенный спам, при этом они требуют больших денег.

Агрегаторы бирж ссылок

На таких площадках обеспечивается автоматизация покупки ссылок одновременно на нескольких биржах. Вы можете работать с агрегаторами, которые продают временные и постоянные ссылки. Плюсы у агрегаторов точно такие же, как и у обычных бирж ссылок. Однако есть одно отличие – они подключают специалистов, которые проводят автоматический, более качественный отбор ссылок. Это позволяет существенным образом упростить работу сеошников. Но за это преимущество придется платить, ведь агрегаторы закладывают в стоимость ссылок свою прибыль.

Что такое биржа крауд-ссылок?

Это неотъемлемая часть крауд-маркетинга, эффективное продвижение интернет-ресурсов. Цель такого маркетинга – улучшение ссылочной массы ресурса. Закупка ссылок на крауд-биржах необходима для популяризации бренда, формирования хорошей репутации, борьбы с негативными упоминаниями. По этим причинам, нередко на крауд-биржах можно приобрести даже комментарии или посты без линков.

Популярность бирж крауд-ссылок объясняется тем, что такие ссылки хорошо воспринимают поисковые системы, так как они имеют максимально естественный вид. Их публикуют реальные люди, а не администрация ресурса, также они зачастую носят рекомендательный характер (пользователи делятся советами или отвечают на вопросы и своем комментарии указывают линк). Такие ссылки размещаются на онлайн-ресурсах, где преимущественно публикуются комментарии или посты от реальных пользователей. Чаще всего они являются безанкорными.

Самые известные биржи

На сегодняшний день приобрести естественные ссылки можно на различных биржах, однако каждая из них имеет определенные отличия. Рассмотрим самые популярные из них:

Rookee. Это не просто биржа, но и также автоматизированный сервис, при помощи которого можно продвигать сайты. При помощи персонального СЕО-помощника можно внести настройки Вашего проекта так, чтобы интернет-ресурс по важным запросам вышел в ТОП. На этой бирже подбираются естественные линки для закупки, при этом Вы сможете самостоятельно контролировать ссылочную массу при помощи сервиса. Достаточно лишь пройти регистрацию, а все остальное за Вас сделает Rookee.

Sape. Крупнейшая площадка, где можно приобрести необходимые ссылки или заработать на собственном сайте, размещая на нем линки заказчиков. Здесь можно заказать временные и вечные ссылки, а также статьи. На платформе можно найти высококачественные площадки, которые строго модерируются. Sape – это отличный функционал, простаяпроцедура создания/запуска проектов. Вывести деньги можно при помощи ЮMoney, КИВИ, WebMoney.

Gogetlinks. Одна из самых популярнейших бирж, на которой покупают и продают исключительно вечные линки. Здесь покупают ссылочную массу навсегда, т. е. заказчики проставляют линки на свои сайты или другие онлайн-ресурсы на время всего существования. Особенность биржи – простой и понятный поиск площадок, возможность застраховать ссылки сроком на 12 месяцев, расширенный функционал для сео-оптимизаторов. Однако стоит заметить, что работать с этой биржей сможет далеко не каждый, так как ресурсы очень строго модерируются. Вознаграждения выплачиваются только спустя 3 месяца после размещения линка на Вебмани или ЮMoney.

Rotapost. Достаточно известная платформа, где продают и покупают постовые. Это линки, которые вебмастер встраивает в тексты блога на различную тематику. На Rotapost можно приобрести постовые как на ресурсах с низким тематическим индексом цитирования, так и на блогах, которые созданы на бесплатных платформах.

Miralinks. Здесь можно приобрести вечные статьи. Она подойдет для разных ресурсов. Оплату вебмастеры могут получить как на электронные кошельки, так и на банковскую карту.

Блогун. Здесь можно покупать и продавать линки в блогах. Покупка ссылок в блогах – выгодное капиталовложение, так как они размещаются в области контента, поэтому их вес достаточно высок. Рекламодатель может сам выбрать удобный формат размещения. Это может быть формат ссылки, заметки, баннера. Блоги быстро индексируются поисковиками, поэтому, рекламодатель может быть уверен в высоком качестве рекламы.

Какую биржу ссылок выбирать для продвижения сайта?

Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно. Каждая биржа ссылок имеет свои преимущества и недостатки. Даже если биржа работает на рынке много лет и имеет определенный авторитет (для примера возьмем Miralinks и Sape), то у них все равно могут быть существенные минусы. Один из них – высокие цены на размещение (из-за популярности).

Если говорить о молодых биржах, которые пока еще плохо известны на рынке, то их главный недостаток кроется в малом количестве площадок, на которых можно купить вечные или временные ссылки. Несмотря на то, что владельцы площадки будут уверять, что количество и качество сайтов у них на высоте, не нужно слепо доверять обещаниям. Все познается в сравнении. Плюсом таких площадок являются доступные цены. У специалистов также мнения расходятся. Кто-то доверяет авторитетным биржам, где они работают по много лет, а кто-то пользуется не самыми известными площадками, которые по их мнению формируют для них лучшие предложения.

Также стоит понимать, что одних ссылок для продвижения ресурса будет недостаточно. Сегодня поисковые системы большое внимание уделяют поведенческим факторам. Молодым и даже уже состоявшимся онлайн-ресурсам бывает сложно добиться хороших поведенческих факторов, поэтому они прибегают к помощи сторонних ресурсов. Один из таких ресурсов – traff.org. Это популярный сервис, который помогает в создании уникальных посещений с поведенческими факторами, причем могут использоваться любые графики, источники, любое GEO.

Как правильно покупать ссылки?

Каждая биржа является уникальной, обладает своим набором параметров, по которым отбираются ссылки. Поэтому, рассматривать каждую биржу по отдельности нет смысла, ведь это тема для отдельной статьи. Однако у всех бирж есть определенные сходства, которые нужно обязательно учитывать.

Важно правильно рассчитывать объем требуемых ссылок, тщательно отбирать площадки-доноры, распределять анкоры. Также необходимо обязательно проверять сайты-доноры, смотреть на отображение ссылки на площадке, анализировать качество донора. Не рекомендуется полагаться на автоматизацию биржи. Специалисты рекомендуют закупать как временные, так и постоянные линки. При этом откажитесь от идеи закупки большого количества ссылок сразу. В целом, эту работу лучше всего доверять опытным специалистам, которые разбираются в тонкостях работы различных сервисов, знают функционал бирж.