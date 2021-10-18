Реклама в интернете

Эффективность рекламы в интернете зависит от многих факторов, в том числе от поведенческих. Последние объединяют показатели, свойственные посетителям сайта. Благодаря им поисковые системы могут сформировать представление о качестве сайта. При этом рейтинг сайтов формируется из уникальных посетителей, которые являются единицей трафика – мерной величиной.

Подробнее о поведенческих факторах

К ним относят:

поведение посетителей сайта;

действия после перехода на сайт;

поведение после посещения ресурса.

Самым главным параметров считается кликабельность рекламы, CTR. Она представляет собой соотношение количества переходов на рекламу к числу общих показов, умноженное на 100%. Высокорелевантными страницами считаются те, которые не находятся на первых местах по запросам, тем не менее получают большое количество переходов. Этот фактор вызывает стремительный рост позиций сайта.

Поисковые системы в идеале должны эффективно функционировать и обеспечивать пользователей сайтами с максимально полезной информацией, которая отвечает их запросам. По этой причине поисковые системы продвигают проекты с высокой кликабельностью, так как считают, что таким образом помогут людям найти необходимую информацию. На самих сайтах поисковики мониторят среднее время, которое пользователи провели на страницах. Также они оценивают глубину просмотра и процент закрытий страниц без совершения действий на них (считает их нерелевантными для пользователя). Помимо этого учитываются люди, которые вернулись на сайт опять (и не единожды), добавили его в закладки.

После того как посетитель ушел с сайта, поисковые системы учитывают, вернулся ли он к другим результатам выдачи. Если он переходит на другие сайты по результатам запроса, это означает, что на предыдущем ресурсе он не нашел желаемой информации. По этой причине поисковик считает такой сайт нерелевантным, а его качество данных – плохим. Поэтому и снижает позиции.

Как поведенческие факторы влияют на рекламу в интернете

Так как эффективная реклама в интернете зависит от поведенческих факторов, их необходимо тщательно отслеживать. Способы мониторинга у разных поисковиков разнятся.

Обычно весомыми являются следующие поведенческие метрики:

Процент отказов – количество людей, которые ушли со страницы сразу же после посещения. Помимо этого к отказам относится беглый просмотр одной страницы, то есть пользователь не совершает просмотров на самом сайте. В отчете сеанс будет засчитан, как нулевой, так как посетитель не совершал на нем никаких действий. Процент отказов при этом определяется посредством деления посещений одной страницы на общее количество посещений ресурса. Общее количество просмотренных сайтов. Эта метрика учитывает повторные клики пользователей. Среднее время просмотра страницы. Алгоритм учитывает, какое время провел пользователь на странице, а затем анализирует, заинтересовала ли она его. Процент выходов со страницы. Учитывается объем последних просмотренных за сеанс страниц.

Хорошими поведенческими реакциями пользователей считается большое количество просматриваемых страниц, продолжительное время пребывания на сайте и малый процент отказов.

Как улучшить поведенческие факторы

Многочисленные примеры реклам в интернете показывают, что для улучшения ранжирования страниц в поиске необходимо активно работать как над внутренней, так и над технической оптимизацией сайта. Улучшить поведение пользователей помогут следующие действия:

Индексация мобильных устройств. Количество людей, которые заходят на сайты с мобильных девайсов, увеличивается изо дня в день. Поэтому важно уделить огромное внимание адаптации сайта под планшеты и смартфоны.

Технические улучшения сайта. Часто технические сбои и нерабочие кнопки отпугивают посетителей, из-за чего растет процент отказов и ухудшается поведение пользователей. Поэтому важно вовремя осуществлять техническую проверку и исправлять ошибки.

Вид сайта в выдаче. От микроразметки, сниппетов, оценки товаров и графика работы зависит общее восприятие пользователем сайта. Старайтесь максимально привлечь внимание посетителей к вашей странице. Вы можете выделиться среди сотни конкурентов и привлечь больше посетителей таким образом.

Удобство для пользователей. Продуманная структура сайта и поиск, функциональные блоки и форма заказа – все эти факторы благотворно влияют на время пребывания пользователей на странице. С помощью специальных инструментов можно проверить, есть ли какие-то трудности, которые возникают у людей при посещении ресурса.

Качество содержимого. Наполнение должно быть уникальным и качественным, чтобы на сто процентов отвечать интересам и потребностям пользователей. Если он найдет все необходимое во время первого сеанса, то у него не возникнет необходимость в поиске на другом. Для полноты информации эксперты собирают семантическое ядро, которое необходимо для создания публикаций и структуры сайта. Качественное наполнение страницы не только дает ответы на вопросы и привлекает внимание, но и улучшает рейтинг в выдаче.

Продвижение в соцсетях. Это своеобразный вид рекламы в интернете, который повышает лояльность аудитории. На сайте обязательно должны быть кнопки, которые ведут на страницы компании в соцсетях и позволяют быстро распространить информацию.

Посетители не хотят долго ждать, пока загрузится страница. Для того чтобы они остались довольны после посещения сайта, нужно максимально оптимизировать и ускорить этот процесс. Для этого можете использовать сервис Google PageSpeed ​​Insight.

Метрики для анализа поведенческих факторов

Все поисковые системы плюс-минус используют одни и те же факторы для оценки сайтов. Главные отличия заключаются в разных метриках и приоритетах. Однако нужно постараться уделить равное внимание всем параметрам и тщательно поработать над каждым из них.

Например, в процессе работы с Google, огромное влияние имеют следующие метрики:

CTR (показатель кликабельности);

Dwell time (время, которое пользователи провели на странице);

Pogo-sticking (возвращение к ресурсу с поисковой выдачей).

Если говорить о Яндексе, то в процессе работы с этой поисковой системой Pogo-stick является показателем отказов. Также последние нововведения в этой поисковой системе показали, что огромное значение имеет карта движения посетителя и глубина просмотра сайта.

Такое понятие, как последний клик может стать хорошим поведенческим сигналом, так как он показывает, на какой странице пользователь завершил поиск. То есть, эта страница является для него самой оптимальной в выдаче. Обычно оптимальным считается низкий уровень показателя отказов, но не последнюю роль при этом играет тематика сайта. Для того чтобы отрегулировать ситуацию, поисковые системы используют zero-block (для Google) и функцию быстрых ответов (для Яндекс).

Не забывайте о целевых и сопутствующих действиях на сайтах, так как эти показатели являются одними из главных. Первые представляют собой заявки от клиентов, загрузка материалов и заполнение форм, а вторые – добавление в закладки, копирование и распространение в соцсетях.

Как увеличить количество посещений сайта

Увеличить количество уникальных посетителей можно двумя способами:

автоматическая накрутка;

продвижение сайта с помощью рекламы в интернете.

Иногда эти методы комбинируют, бывает, выбирают один конкретный, все зависит от ваших целей.

В процессе автоматической накрутки пристальное внимание уделяется улучшению показателей на счетчиках. Она позволяет укрепить позиции страницы в каталоге и улучшить рейтинг. Этот способ продвижения простой, но не забывайте, что большинство пользователей не задержится надолго на вашем сайте, так как он им будет неинтересен. Для накрутки можно использовать специальные программы, имитирующие действия пользователей. При этом алгоритм определяет их, как уникальных пользователей, которые зашли с нового браузера. Скорость накрутки равномерно распределяется на протяжение длительного промежутка времени, поэтому у алгоритма не возникает мыслей, что происходит что-то незаконное.

Также можно воспользоваться системой активной рекламы САР, которая привлекает реальных людей. Есть большое количество сервисов, которые занимаются подобной деятельностью, а за небольшую плату пользователи просмотрят вашу страницу.

Если говорить о честных способах, то имейте ввиду, что они требуют больших усилий. При этом они позволяют привлечь заинтересованных пользователей. Для продвижения сайта подойдут следующие методики:

Оптимизация. Это действие начинается с работы над содержимым сайта. Обязательно пересматриваются все статьи на предмет пользы, уникальности и оптимизации под популярные запросы. Это длительная работа, которая отнимает много времени, иногда даже потребуются денежные вложения. Когда баланс между потребностями пользователей и требованиями поисковых оптимизаций будет соблюден, появится возможность оценить результаты работы. Контекстная реклама. Эти объявления демонстрируются посетителю в зависимости от его запросов. Если он проявил заинтересованность к конкретной тематике, значит он готов совершить покупку. Однако у этого метода есть существенный минус – высокая стоимость рекламы в интернете. Но этот способ быстро работает, а отклик можно получить в первые дни после размещения объявления. Реклама в сообществах с похожей тематикой. Взаимодействие с такими сайтами поможет там размещать ссылки и статьи. В итоге количество новых пользователей, которые реально заинтересованы в проекте, увеличится. А именно такие заинтересованные люди охотнее воспользуются услугой или купят товар.

Какой бы способ вы ни выбрали, учтите, что придется приложить немало усилий, чтобы раскрутить страницу. К сожалению, не у всех есть на это время и способности. В этом случае гораздо лучше доверить работу специалистам. Таким образом вы сэкономите силы и терпение.

Реклама в интернете для улучшения посещений сайта

Если вы работаете над долгосрочным проектом (для которого важна регулярная активность пользователей в виде комментариев, оценок, сохранений и участий в опросах), вам потребуется разумная оптимизация контента и контекстной рекламы. Для того чтобы получать прибыль с ресурса, необходимо наладить высокую посещаемость на нем. От количества уникальных посетителей на сайте зависит его популярность и востребованность.

Подсчитать количество уникальных пользователей можно с помощью специальных счетчиков, которые ранжируют посетителей на уникальных и неуникальных. Уникальные посещения всегда демонстрируют точное количество настоящих людей, которые посетили сайт. Это объясняется использованием поисковых роботов и других программ, которые имитируют пользователя.

Какую выгоду дают посещения сайта владельцу? Позволяют размещать рекламу от других желающих на вашем ресурсе. Чем лучше посещаемость, тем выгоднее размещать ссылки и баннеры на сайте. При этом важны уникальные посетители, так как настоящих людей, посетивших сайт, подсчитать не выйдет. Помимо этого количество уникальных пользователей оказывает прямое влияние на продвижение сайта в поисковиках.

Улучшить посещаемость поможет наша компания traff.org. Мы являемся профессионалами своего дела. Поэтому поможем вам сэкономить время получить хорошие результаты.

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