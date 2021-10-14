Контекстная реклама: суть, виды и принцип работы

Контекстная реклама – это разновидность продвижения интернет-ресурса. Основное отличие, что продвигаемый сайт показывается в выдаче, зависимо от конкретного запроса и контента страницы. Рекламу видят исключительно те пользователи, чьи интересы пересекаются с услугой или товаром, которые продвигаются. Глобально, контекстная реклама – это помещение рекламного сообщения в релевантным ему контент.

Каждый активный пользователь видит такие объявления несколько раз в день – это первые результаты в поиске, возле которых находится надпись «Реклама», баннеры на отдельных страница, всплывающее видео в мобильной игре или посреди мастер-класса. Отличительной особенностью является то, что буквально на следующий день владелец интернет-ресурса может получать первых клиентов, а не ждать месяца для достижения результата, как в случае с SEO-продвижением.

Принцип работы контекстной рекламы

Контекстная реклама проводит сортировку объявлений, отталкиваясь от таргетинга, по ключевым словам, и прочим мета-данным контента. Принцип работы заключается в том, что реклама должна быть максимально целевой и релевантной, что вынуждает пользователя кликать на нее. При любом клике издатель контента получает доход, а также увеличивается трафик рекламодателя. Необходимо только настроить и запустить, по принципу сервиса Traff.org.

К примеру, если основное направление сайта – это продажа товаров для автомобиля, то оптимальным выбором для размещения будут соответствующие форумы и другие подобные площадки. Это повышает вероятность, что пользователи заинтересуются товаров, когда будут выбирать масло для двигателя автомобиля. Чем выше будет релевантность объявления, тем выше будут показатели проведенной маркетинговой кампании: клики, позиция выдачи, конверсия.

Разновидности контекстной рекламы

Имея представление, что такое контекстная реклама в интернете, рассмотрим виды контекстной рекламы:

Поисковая контекстная реклама

В поисковой рекламе текстовые публикации отображаются в результатах поискового ранжирования. Содержание контекстного объявления напрямую зависит от тематики запроса. Располагаются рекламные блоки: над основной поисковой выдачей, ниже поисковой выдачи, а иногда – справа от поисковой выдачи. Месторасположение зависит от стоимости клика и релевантности поискового запроса и текста объявления.

Уровень релевантности определяется наличием ключевого слова в тексте. К примеру, запрос «купить автомобильное масло» посетитель увидит рекламу, связанную именно с покупкой автомобильного масла. Но при условии, если реклама будет настроена правильно и заточена под продажи, а не просто «автомобильное масло – что это?». Контекстные объявления размещают в следующих местах:

Специальное размещение. Размещается над поисковой строкой. Является наиболее выгодным местом для объявления, т. к. пользователь увидит именно это объявление гарантированно. Чем лучше позиция, тем больше показов и выше трафик на сайте.

Гарантированные показы. В данном случае объявление находится снизу выдачи или справа от всей выдачи. В одном таком рекламном блоке может размещать до 4 объявлений. Для нахождения в гарантированных показах важна также релевантность поискового запроса и объявления. Подобное размещение является не столь заметным и выгодным, как специальное размещение. Но и цена будет ниже. При грамотной настройке трафик будет высоким.

Динамические показы. Находится реклама в текстовом объявлении – каждая страница под поисковой выдачей, кроме первой. Как и в случае с предыдущим вариантом, рекламный блок может вмещать до 4 публикаций. Подобное размещение привлекает к себе минимум трафика, но и цена будет минимальной.

Это основные виды поисковой контекстной рекламы, которая сможет приносить первых клиентов на следующий день после запуска.

Тематическая контекстная реклама

В этом случае реклама делает акцент на полное соответствие интересам пользователя. Контекстное объявление отображается не только на странице результатов поиска, но также будет находиться на различных тематических ресурсах, которые имеют высокий уровень посещаемости. Это могут быть различные узкоспециализированные блоки, новостные порталы, сайты по интересам и т. д. Критерии размещения объявлений полностью индивидуальны с учетом собственной целевой аудитории. При выборе площадки учитывается:

релевантность – качество ресурса по определенном направлении;

привлекательность – визуальная часть и тексты должны цеплять даже незаинтересованных пользователей;

ограниченность – количество рекламных объявлений больше, чем может вместить в себя место под тематическую рекламу.

Подобный вид контекстной рекламы является не менее эффективным, если проведена тонкая настройка.

Медийная контекстная реклама

Основной медийной рекламы является визуализация. Кроме текста, рекламный блок может содержать: видео, баннер, аудио, анимацию и т. д. Обычно работает такая реклама вместе с поисковой и тематической. Контекстные объявления находятся в поисковом ранжировании по запросу пользователя или на тематических ресурсах. Основной задачей этой контекстной рекламы является именно популяризация бренда. Есть несколько разновидностей медийной рекламы:

CatFish – находится в нижней части экрана по всей ширине страницы;

PopUnder – расположение агрессивного баннера, который всплывает при определенных действиях пользователя;

баннер-имитация – располагаются внизу страницы, внешне похожи на сообщения в социальных сетях, привлекают внимание пользователей;

Rich-media – появляются поверх основной страницы, размещают по середине основного экрана.

Яндекс и Google имеют специальные инструменты, предназначенные для создания и управления медийной рекламы. Система дает возможность транслировать рекламные кампании не только на основных страницах, но и партнерских сайтах. Такая реклама обладает широкими целевыми возможностями. Учитываются не только ключевые слова, но также демографические и социальные параметры.

Поведенческая контекстная реклама

Этот вид рекламы еще называют таргетинговым – этот вид рекламы, при котором показ контекстного объявления напрямую зависит от настройки персональной цели. Подобные объявления не просто появляются при запросе, а преследуют пользователя.

Сама поисковая система запоминает запросы посетителя, а уже на базе этой информации срабатывает таргетинг – пользователя встречает такие контекстные объявления даже в том случае, если не находится на тематическом сайте. Проводится тонкая настройка рекламных блоков для правильного выбора целевой аудитории: география, время, пол, возраст, интереса, тип устройства, клиентская база и т. д.

Поведенческая контекстная реклама активно пользуется маркетологами, т. к. направлена именно на целевого потребителя. Результат компании напрямую зависит от точных показателей продвижения продукта.

От чего зависит стоимость контекстной рекламы?

Рассмотрев все виды контекстной рекламы, многие интересует резонный вопрос: от чего зависит цена на клики? Глобально цена за клик зависит от 2 основных факторов: ниша и настройка компании. Ключевым параметром, который определяет эффективность или убыточность проведенной рекламной кампании является стоимость клика (РРС). Этот показатель определяет, какая сумма будет списывать с рекламного бюджета за переход по объявлению.

Рассмотрим два основных параметра, которые влияют на стоимость перехода?

Ниша Чем выше конкуренция в определенной сфере, тем выше будет стоимость за один клик. К примеру, такие тематики, как: продажа квартир, строительство, автомобили, финансы и т. д. – самые дорогие по своей цене за клик. В некоторых случаях за специальное размещение здесь могут снимать от 100 до 500 гривен.

В это время предложения будут отбираться по принципу аукциона – самые дорогие будут показываться часто и в видных местах. Но опять же, все зависит от настройки. Если даже самое дорогое объявление будет собирать мало кликов, тогда поисковая система будет отдавать предпочтение более дешевому, но тому, которое кликают. Чем чаще показывают и кликают, тем меньше плата за один клик.

Настройка компании Эффективность и стоимость напрямую зависит от того, насколько правильно выбраны ключевые слова, точный таргетинг, стратегия показов, группа размещения и прочие подобные параметры. Чтобы с каждым анализом снижать стоимость клика, нужна тонкая настройка, всегда сверяться со статистикой.

Учитывая эти два параметра, вы сможете грамотно настроить рекламную кампанию, и она будет приносить трафик с минимальными расходами.

Ключевые преимущества и недостатки контекстной рекламы

Вы уже знаете, как работает контекстная реклама, рассмотрим основные преимущества. Сразу важно отметить, что в отличие от рекламы на телевидении, СМИ и радио, контекстная реклама не вызывает раздражения у пользователей. Это одно из ключевых преимуществ. Это связано с тем, что пользователь будет сам провоцировать поиск информации и получать то, что он искал. Помимо этого, отметим следующие преимущества:

Целевая аудитория. Контекстная реклама работает исключительно с интересами и запроса человека, что позволяет еще на этапе ввода ключевого слова сегментировать аудиторию. То есть, если вы продаете автомобильное масло, то поисковая система не будет показывать объявление тем, что ищет пижаму «Пикачу».

Гибкая настройка. Есть возможность проведения тонкой настройки по месторасположению, часовому поясу, поведенческим факторам и другим параметрам. Сама система будет отбирать исключительно тех пользователей, которые напрямую соответствуют целевой аудитории услуги или продукта.

Клики за клиента. Вам не нужно платить определенную сумму за такую рекламу, т. к. плата взымается исключительно за реальные посещения. В это время сама система демонстрирует целый массив данных, которые дают возможность проводить анализ кампании и настраивать ее максимально эффективно, с минимальной суммой за клик.

Скорость настройки. Запустить небольшую рекламную кампанию можно даже за один день, а буквально через несколько часов уже получать первые результаты. Если сравнивать с поисковым продвижением, контекст дает моментальную отдачу. Быстрей может быть только Traff.org.

Разумный бюджет. Учитывая, что вы платите именно за реального клиента, то стоимость клика будет вполне доступной даже для малого бизнеса.

Если говорить о недостатках, то можно отметить только то, что есть непосредственная зависимость показа от бюджета кампании. Если сравнивать с тем же SEO-продвижением, когда попадание в ТОП-10 генерирует клиентов длительное время без обязательных плат. Также первоначальная настройка может существенно снижать эффективность кампании и повышать стоимость клика. Есть также ниши, в которых контекстная реклама не смогла себя зарекомендовать, как действительно эффективный способ продаж.

Заключение

Очевидно, что контекстная реклама – это эффективный способ привлечения трафика и продаж. Виды контекстной рекламы позволяют каждому подобрать подходящий вариант, отталкиваясь от личных целей и предпочтений. Все, что необходимо сделать – это провести правильную настройку, либо доверить это дело профессионалам. Если все будет сделано грамотно, тогда первые клиенты не заставят себя долго ждать. Но если допустить ошибки, можно буквально за день скликать весь бюджет на месяц.