Биржи статей: актуальность, разновидности и обзор самых популярных

Биржи статей – это профильные интернет-площадки, которые направлены организацию взаимодействия между заказчиком контента и исполнителем. Авторы могут продать статьи или писать под заказ, а владельцы сайтов и SEO-специалисты получить качественные тексты по техническому заданию с полным соблюдением параметров. Вместе со специалистами Traff.org попробуем разобраться, для чего нужны биржи контента, их разновидности, критерии выбора и ТОП-5 лучших.

Для чего нужны биржи контента?

Наполнение сайта уникальным контентом способствует естественному продвижению интернет-ресурса и приветствуется поисковыми системами Google и Яндекс. Трафик будет заходить не только по рекламным ссылкам, но также с органического поиска или сохраненных закладок, чтобы подобрать полезную и интересную для себя информацию. Биржи контента направлены на то, чтобы вы получали полезный контент, который будет читаться легко и понятно.

Владельцы сайтов и SEO-специалисты не всегда могут справиться с этой задачей самостоятельно, а также это требует много времени. Для этого на бирже контента есть те, кто готов выполнить эту работу за определенную плату. Сама биржа выступает посредником между авторами и заказчиками. При этом не только предоставляет возможность разместить заказ и провести оплату, но также помогает оперативно решить спорные вопросы.

Заказчик может быть уверен в том, что получает грамотный и уникальный текст с соблюдением необходимые параметров: тошнота, ключевые слова, водность и т. д. А сам автор гарантированно получаете плату за выполненный заказ. Биржа статей получает определенный процент за совершенную сделку.

Разновидности бирж контента

Несмотря на широкое распространение бирж статей, их можно условно разделить на несколько основных разновидностей:

Открытые. На них может зарегистрироваться каждый пользователь и брать заказы любой желающий, независимо от уровня профессионализма.

Полуоткрытые. Прежде чем начать работать, автор должен подтвердить собственную квалификацию – написать пробную статью, пройти тестирование или предоставить портфолио с собственными статьями.

Закрытые. На такие площадки принимают исключительно авторов с большим опытом работы, отзывами и хорошим портфолио.

Зависимо от типа площадки, отличается и стоимость услуг. Качество контента на закрытых порталов обычно выше, чем на открытых площадки. На отрытых площадках тексты могут соответствовать всем требованиям, но само содержание статьи может быть низкого уровня.

Краткий обзор ТОП-5 бирж контента

Advego

Российская биржа контента, где можно заказать не только тексты, но также есть возможность сделать заказ по фотографиям, графике, видео и другим услугам. Появилась биржа в 2007 году, поэтому принято считать одним из старожилов в индустрии контента на отечественном рынке. Привлекает внимание тем, что на бирже большое количество исполнителей, но небольшое количество контента в свободной продаже, если сравнивать с другими площадками.

Из-за высокой конкуренции наблюдается демпинг, поэтому можно встретить тексты по стоимости 50 центов за 1000 знаков без пробелов. А также есть большое количество исполнителей, готов работать по этой цене. Чаще всего качество полностью соответствует цене, поэтому если вы – заказчик и ищите контент высокого качества, тогда заказы по этой цене не смогут порадовать ценой.

Одном из преимущества биржи контента Advego можно считать широкий выбор разновидностей заказов: постинг, переводы, копирайтинг, рерайтинг, вирусный маркетинг и т. д. Особый вклад разработчики внесли в индустрии личным приложением по проверке уникальности. Также площадка предлагает различные сервисы проверки орфографии, определение семантического ядра и т. д.

Etxt

Одна из лучших бирж контента, которая предназначается для покупки и продажи контента. Преимуществом для вебмастеров и владельцев ресурсов является то, что здесь можно приобрести контент по лояльным ценам, а исполнителей – благоприятные условия работы. Есть возможность работать не под заказ, а когда душа пожелает и выставлять на свободный доступ.

По своему функционалу максимально схожа c TextSale и Advego, но отличается более приятным интерфейсом и высоким функционалам. Опытные копирайтеры часто уходят с этой биржи по причине, что наблюдается сильный демпинг – иногда есть заказы по 9 рублей за 1000 знаков без пробелов. Исключением являются настоящие гуру, которые уже годами работают на бирже и имеют свою клиентуру.

Важно отметить, что оценка уровня мастерства является одной из ключевых особенностей, по которой данная биржа стала настолько востребованной. Начинающие мастера могут пройти тест квалификации по одному из направлений: копирайтинг, рерайтинг, перевод и SEO-копирайтинг. Оценка проводится строгими модераторами, после чего устанавливается оценка: низкая, средняя или высокая.

Заказчики в поисках качественного контента могут при размещении заказа могут указывать требования к уровню квалификации исполнителя. По аналогии с Etxt, биржа имеет собственное программное обеспечение для проверки уникальности. Здесь самая низкая комиссия – по 5% из каждого участника сделки.

TextSale

По аналогии с Advego появилась биржа статей в 2007 году. Всего несколько лет потребовалось, чтобы собрать свыше 200 000 пользователей. Необходимо отметить, что данная площадка позиционирует себя не столько, как биржа копирайтинга, а как супермаркет уникального контента. Здесь насчитывается до 300 000 готовых статей, среди которых заказчик может подобрать подходящий вариант для себя. Исполнитель может писать по настроению и выставлять готовый материал на продажу.

Недостатком для исполнителей является то, что комиссия хоть и равномерно распределяется между исполнителями и заказчиками, но при формировании цены должен платить именно исполнитель. Учитывая количество контента, не чужд здесь и демпинг, поэтому в некоторые моменты цена может резко снизиться.

Преимущество в том, что здесь пользователь при желании может рекламировать свои услуги непосредственно на главной странице сайта. В среднем стоимость этого 1-2$ за сутки при размещении объявления в 50 символов. Учитывая интерфейс и количество текста, то не всегда ваше объявление будет видным.

Особым отличие на бирже TextSale является наличие рейтинга и звездочек. Математика здесь максимально проста: за каждое выполненное задание прибавляется +1 к рейтингу, а каждый уникальный отзыв – это еще +1 к рейтингу. А вот если будут отрицательный отзыв или неуникальный текст при проверке, то рейтинг резко обрушивается.

Администрация достаточно строгая к авторам. Чаще решения принимаются в пользу заказчиков. Запрещено передавать какую-либо информацию и запрещено свободомыслие, никогда нельзя упоминать имя конкурентов и т. д.

Text.ru

Биржа статей больше знакома SEO-специалистам и копирайтерам из-за сервиса проверки на уникальность и некоторые показатели текста: водность, спам, тошнота и т. д. Но, в первую очередь, это место работы для копирайтеров и заказа контента. Автором радует то, что ценовая политика здесь максимально разнообразна – можно взять заказы по минимальной цене, либо максимально достойные заказы. Есть большое количество возможностей работы с текстом непосредственно на площадке.

Относительно невысокие комиссионные выплаты, поэтому минимальное влияние на конечный заработок. Денежные средства выводятся достаточно быстро. Вместе с накопленным багажом выполненных работ, растет рейтинг исполнителя – чем больше качественных работ выполнено, тем выше репутация.

Единственный сервис, который четко разделяет между собой два направления – биржа рерайтинга и биржа копирайтинг, поэтому авторы с разным уровнем профессионализма сможет найти заказ под собственные навыки, умения и пожелания. Обладает достаточно удобным и неперегруженным интерфейсом, с которым каждый справится.

Если говорить о недостатках, то можно отметить: возможность блокировки статей, длительная модернизация, на размер комиссионных влияет рейтинг, сравнительно малое количество статей в свободном доступе.

ContentMonster

Одна из самых молодых бирж статей, которая появилась на свет в 2011 году. Отличается максимально простым интерфейсом, с которым разберется человек любого возраста. Но, если вы исполнитель и хотите начать работать на этой бирже, необходимо будет пройти вступительный экзамен, состоящий из 2 этапов: тест на 30 вопросов и написание пробного текста на 1000 символов. Обычно 1 из 10 кандидатов может пройти все экзамены. Если экзамен был провален, то повторить его сможете только через 3 месяца.

Такая политика достаточно хороша для заказчиков, т. к. здесь вы гарантированно будете работать с профессионалами. А для исполнителей такая политика способствует тому, что профессионалы здесь не сталкиваются с демпингом и конкурентами низкого уровня. Относительно невысокая комиссия биржи – всего 10%, но вся комиссия взимается с исполнителя, а заказчик ничего не оплачивает. Несправедливо, но такая политика.

Работать можно не только в рублях, как на большинстве других площадках, но также есть и другие валюты. Есть оплата за статьи фиксированная и за количество знаков. Наравне с другими площадками-гигантами присутствует собственная программа, которая предназначается для проверки текстов на уникальность Monster Antiplagiat.

Если говорить о недостатках, то можно отметить длительную проверку теста. Откровенно биржа максимально удобная для заказчиков, но не совсем удобная для исполнителей. Учитывая, что она нацелена на профессиональных авторов, они просто не хотят жертвовать своими 10%.

На что ориентироваться при выборе биржи статей?

Всегда появляются новые биржи контента, поэтому необходимо уметь самостоятельно подбирать подходящую площадку. А для этого нужно понимать, какая биржа может считаться хорошей. Специалисты Traff.org считают, что это место, где заказчик сможет получить контент высокого качества по техническому заданию, а исполнитель – высокую оплату за свою работу. Можно выделить несколько факторов:

возможность заранее оценивать заказчика или исполнителя по рейтингу или отзывам;

количество авторов на бирже – чем их больше, тем будет проще подобрать подходящего под нужную тематику;

стоимость – иногда биржи статей сами способствуют демпингу, поэтому нужно ориентироваться на средний чек;

интерфейс – он должен быть удобным, чтобы исполнителю было комфортно работать, а заказчику – легко найти автора по нужным параметрам;

арбитраж – надежная биржа обязательно должна обеспечить оперативно решение споров между исполнителем и заказчиком.

Если по всем этим параметрам площадка будет устраивать, тогда смело можно размещать проект. А если хоть один из критериев не дотягивает до нужного уровня, можно просто попытаться найти что-то другое.

Выводы

Учитывая, что уникальный и качественный контент – это основа органичного продвижения, либо может стать причиной попадания под фильтр, крайне важно ответственно отнестись к выбору площадки. Исполнителям необходимо найти место, где их будет уважать заказчик и администрация, а web-мастерам нужно найти площадку, где сами авторы заботятся о своей репутации. Прежде чем проходить регистрацию на одном из сайтов, необходимо внимательно изучить все условия и отзывы. Именно от этого будет зависеть конечный успех.