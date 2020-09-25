WordPress – популярная CMS, которая ориентирована на информационные ресурсы. Как и в случае с любыми другими CMS, SEO продвижение WordPress – важнейшая составляющая для обеспечения успешных позиций сайта в поисковых системах. Сегодня мы поговорим о том, какие шаги нужно сделать, чтобы обеспечить сайту постоянный приток новых пользователей и потенциальных клиентов. Расскажем, как увеличить естественный трафик на ресурс. SEO-оптимизация WordPress поможет любому молодому сайту стать популярным.

Почему WordPress?

Важно понимать, что система обеспечивает удобство, является максимально развернутой для пользователя, чего нельзя сказать о продуктах конкурирующих организаций. Для исправления каких-либо элементов, подписей, текстов, интеграции счетчиков Метрики достаточно сделать всего пару кликов. При этом совершенно не обязательно быть гуру WP. Раскрутить сайт на Вордпресс можно быстро, процесс работы с CMS будет удобным даже для специалистов начального уровня.

Еще одним важным плюсом WordPress является автоматизация процессов. Управление индексацией осуществляется непосредственно из настроек системы, а при помощи плагинов можно автоматически сгенерировать все самые важные файлы, к примеру, robots.txt или sitemap.xml. При помощи плагинов возможно выполнение SEO-оптимизации на WordPress с максимальной точностью. Чтобы установить дополнительный функционал, необходимо просто найти необходимый плагин и установить его (установка выполняется в несколько кликов).

Насколько важна оптимизация сайта на WordPress?

Без внутренней оптимизации Интернет-ресурса невозможно вывести сайт в ТОП. Сегодня одних ссылок уже недостаточно. Для качественного продвижения необходимы социальные сигналы, функционал которых уже интегрирован в CMS. Для добавления к постам комментариев, социальных кнопок, настройки кросспостинга понадобится всего лишь соответствующий плагин.

Куда более важным моментом в продвижении являются поведенческие факторы. К счастью, сегодня существует множество ресурсов, которые предоставляют услуги по улучшению поведенческих факторов сайта (не путать с накруткой ПФ). Уникальные посещения с поведенческими факторами с учетом конкретного графика, способствует быстрому продвижению Интернет-ресурса, делает его привлекательным для поисковых систем.

Одним из лидеров в данной нише является компания traff.org, которая сможет обеспечить уникальные посещения для сайта по поисковым запросам, прямым заходам, переходам с площадок или соцсетей. Благодаря применению новых технологий можно контролировать показатели по следующим критериям:

География.

Время, проведенное на сайте.

Глубина просмотра.

Источник.

Отказы и другие показатели.

Вордпресс – это программный продукт, который используется по всему миру. Сайты на этой CMS с легкостью адаптируются под просмотр на мобильных устройства. Также отлично реализована кроссбраузерность, отвечающая за правильное отображение страниц при помощи всевозможных программ. Каждая из этих особенностей также влияет на СЕО-оптимизацию. Если говорить о чисто технических особенностях CMS, то для качественного продвижения есть встроенная в систему генерация ЧПУ, а также возможность закрыть сайт на любое время.

Влияет ли на оптимизацию оформление сайта на WordPress? Продвижение сайта на WordPress начинается с оформления. Именно оно изначально бросается в глаза новому пользователю. Кто-то может заметить, что внешний вид Интернет-ресурса ничем не может помочь оптимизации, но на деле, все гораздо сложнее:

Благодаря легкому, простому дизайну ускоряется загрузка сайта.

Понятный интерфейс способствует повышению комфортности использования сайта.

За счет простой структуры, пользователь может добраться до необходимого раздела за минимальное количество кликов.

Важно отслеживать критерии, которые принимают участие в СЕО-оптимизации сайта на Вордпресс:

Верстка осуществляется при помощи технологий CSS3 и HTML

Правильная расстановка заголовков первого и второго уровня.

Корректное отображение оформления на ПК, планшетах, мобильных устройствах.

Главная задача – определить оформление, которое будет соответствовать вышеуказанным критериям. Если выбранная тема соответствует выдвинутым условиям, то так и указывается, что она оптимизирована под поисковые системы или «SEO-Friendly».

Что включает в себя SEO-продвижение сайта на Водпресс

В целом, СЕО-продвижение сайтов на WordPress имеет минимальные отличия от других платформ. Рассмотрим основные этапы, которые необходимо учитывать при SEO-продвижении.

Аудит – одно из первоочередных мероприятий по продвижению Интернет-ресурса. Проверка должна быть глубокой и тщательной. На практике, решение найденных недочетов в процессе аудита многократно сокращает затраты на поддержку веб-ресурсов, делает их более привлекательными для поисковиков. Следовательно, они будут приносить больше прибыли.

SEO-аудит включает в себя следующие работы:

Выявление ошибок в работе сайта, дубликатов страниц.

Анализ карты сайта, robots.txt.

Выявление битых ссылок, картинок.

Выявление скрытых файлов, страниц.

Проверка автоматической переадресации.

Проверка метатегов и др.

Даже незначительные проблемы зачастую влияют на результаты продвижения сайта на WordPress, а точнее, на отсутствие этих результатов.

Техническая SEO-оптимизация В Вордпрессе есть определенные особенности после установки шаблона. Их нужно учитывать. Любая техническая ошибка, которая влияет на SEO-оптимизацию и продвижение – должна быть устранена.

Также на этом этапе проводятся дополнительные настройки. Нужно добавить на сайт инструменты аналитики, зарегистрировать в поисковых системах и т. д. После завершения технической оптимизации необходимо провести повторный СЕО-аудит для исключения вероятности ошибок.

Создание семантического ядра

Под семантическим ядром (СЯ) воспринимается база с поисковыми запросами ЦА Интернет-ресурса. Это всевозможные варианты обращений пользователей к поисковикам в определенной нише. Создание СЯ предусматривает разбивку запросов на кластеры по тематикам, отсеивание ненужных ключей. Запросы в СЯ – это ключевики, которые в дальнейшем выступают в качестве эффективного инструмента для привлечения трафика на Интернет-ресурс.

Поисковые системы стараются предоставлять для пользователей самую релевантную информацию с учетом запроса. По этой причине, если на странице сайта задействованы правильные ключевики, она имеет больше шансов для качественного ранжирования в поиске. Ключи на страницах не обязательно должны совпадать с пользовательскими запросами. Учитываются слова близкие по тематике и синонимы.

Благодаря анализу семантики появляется возможность для качественного погружения в нишу. Это дает возможность лучше понять потенциальных клиентов, можно задействовать опыт конкурентов, выстраивать качественную структуру сайта. От широты спектра целевых ключевых запросов зависит количество трафика, который может получить сайт.

Как создать СЯ?

Без ключевых слов СЕО-продвижение на Водпресс просто невозможно, равно как и на других платформах. Поэтому необходимо проделать работу по подбору слов для внутренней оптимизации, на основании чего продвигается Интернет-ресурс. Для каждого раздела сайта понадобится группа ключевиков.

Четкого ответа на вопрос о том, какое количество фраз должно использоваться в сементическом ядре не существует.

На объем ядра влияют многочисленные факторы:

Насколько большим является ассортимент ресурса. Географическое расположение. Востребованность ниши. Насколько глубоко проработана семантика. В СЯ для интернет-магазинов с товарами от известных брендов, зачастую содержится огромная база ключевиков, охватывающая множество категорий. Если сайт создан для реализации продукции от малоизвестного бренда или продвигается в узкоспециализированной нише, тогда ядро будет собираться в буквальном смысле по крупицам.

Существует несколько технологий, при помощи которых создается СЯ:

Подбирается максимальное число ключевиков, после чего они «очищаются». Подбираются точные ключи изначально, после чего база расширяется. Профессионалы отмечают, что первый способ является более эффективным, так как всегда есть вероятность не учесть важные ключевики, из-за чего результат будет неполноценным. Важен каждый ключ, который потенциально конвертирует пользователя в клиента.

SEO оптимизация шаблона WordPress

Основа СЕО-оптимизации шаблона Вордпресс – это удаление из тегов заголовков Н1-Н6 лишних, мусорных текстов. Зачастую такая ситуация встречается тогда, когда пользователь покупает шаблон в готовом виде, в интернет-магазине. Все дело в том, что некоторые разработчики таких продуктов могут быть вовсе незнакомыми с СЕО. Поэтому, изначально оптимизируются теги заголовков.

Шаблоны, которые нуждаются в оптимизации:

Header.

Index.

Singe.

Page.

Sidebar.php.

Все страницы и записи на сайте также нуждаются в оптимизации. Специалисты отмечают, что тег на странице должен встречаться только однажды. По этой причине в основном контенте страницы его использовать не нужно. Для каждой отдельной страницы нужно прописывать метатеги.

Оптимизация посадочных страниц под ключевые слова

Оптимизация страницы под запросы пользователей – один из самых важных этапов оптимизации сайтов на Вордпресс. Ее можно разделить на несколько этапов:

Оптимизация Title. Указывается самый важный запрос, под который продвигается страница. Title имеет большое влияние на позиции в выдаче поисковиков, а также CTR.

Оптимизация заголовка H В заголовок необходимо включать ключевики, а также призыв к действию. Это влияет не только на ранжирование, но и на процент отказов.

Текст. В тексте должны присутствовать ключевые слова. Этот фактор является одним из главных при определении релевантности страницы под конкретный запрос пользователя. Однако сегодня если мы говорим об оптимизированном тексте, то при его создании не обязательно строго соблюдать точное вхождение и частоту. На первом плане качество текста. Контент должен в полной мере соответствовать запросу, быть полезным.

URL. ЧПУ (человекопонятный URL) в котором содержится ключ, также влияет на ранжирование Интернет-ресурса.

Alt. В тексте обязательно должны быть качественные изображения, которые повышают ценность страницы для пользователей. Также они влияют на ранжирование. Картинки также отображаются в поисковых системах, а следовательно, могут приносить дополнительный трафик на сайт. Поэтому атрибут alt и обтекающий текст нельзя игнорировать.

Вложенность. Пользователь должен иметь возможность дойти до важной страницы не более чем за 3 клика с любой другой страницы ресурса.

Description. Несмотря на то, что «Дескрипшен» непосредственно не учитывается при ранжировании, он все равно оказывает большое влияние. Его основная задача – вызвать у пользователя интерес, сделать так, чтобы из всех результатов поисковой выдачи он выбрал именно Ваш сайт.

Техническое задание для копирайтера

Seo продвижение сайта WordPress, невозможно без контента. Если Вы не имеете возможности писать тексты для сайта самостоятельно – нужно обращаться за помощью к копирайтерам. Опытные копирайтеры пишут СЕО-тексты для главных страниц, категорий, товаров, метатегов. Во многом, от того, насколько качественно будут написаны тексты с точки зрения ответа на пользовательский запрос, будет зависеть результат ранжирования страницы в поисковых системах.

Когда SEO-продвижение WordPress завершается, то необходимо проведение повторного аудита для оценки результата проделанных работ.