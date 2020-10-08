Данная статья описывает такие инструменты аналитики сайтов как Google Analytics и Google Search Console, их различия и преимущества, а также как их можно использовать вместе для лучшего понимания аудитории, посещающей сайт.

Многие собственники сайтов знают и использует такой сервис как Google Analytics, но при этом напрочь игнорируют Google Search Console, так как они думают что это полностью идентичные инструменты аналитики. Конечно же это не так, потому что хоть на самом деле оба сервиса исходят от Google, в обоих есть некоторые различные элементы (особенно в GA, где есть модуль трафика поисковой системы), это разные сервисы, используемые для анализа пользователей на разных этапах взаимодействуя с нами, с нашим сайтом. К тому же они прекрасно дополняют друг друга.

Google Analytics (GA) в первую очередь используется для анализа пользователя, пришедшего на наш веб-сайт, — откуда он пришел, какие действия выполнял. Кроме того, мы можем проверить, сколько пользователей за определенный период посетили наш веб-сайт (по контракту), сколько сеансов или просмотров было создано.

Мы можем получить много информации, и определенно не стоит ограничиваться количеством пользователей или просмотрами страниц, потому что, хотя эта информация легче всего усваивается, в большинстве случаев важными факторами будут и время нахождения на одной страниц и количество просмотренных страниц (глубина) и многие другие. Иногда важной целью является накрутка просмотров сайта — в таком случае GA поможем определить насколько качественно она проведена.

Стоит отметить, что хотя в Google Analytics мы можем анализировать, откуда идет трафик и какие у него параметры, у нас всегда есть только информация о пользователях, которые находятся на нашем сайте.

Итак, мы подходим к консоли поиска Google (GSC, ранее Google Webmaster Tools, GWT), благодаря которой мы можем анализировать, как наш веб-сайт виден в поисковой системе Google (у других поисковых систем есть свои собственные сервисы этого типа, такие как Microsoft и Bing Webmaster Tools.) сколько раз вы появлялись в результатах, на каких позициях и сколько было кликов. И сюда также включаются пользователи, которые в дальнейшем не взаимодействовали с нашим сайтом (не переходили по ссылке в результатах поиска, не вводили ее).

Что особенно важно, особенно когда мы уделяем внимание позиционированию (SEO), в GSC у вас также есть доступ к информации, по каким запросам вы появлялись в результатах поиска. Такая информация часто бывает простой бесценна, особенно потому, что поисковая система Google не отправляет информацию о ней в статистику (в том числе в свою собственную, например, в Google Analytics).

На примере Google Analytics можно понять, что там можно получить информацию о пользователях, которые уже нашли наш сайт. А в случае Google Search Console мы можем не только проверить, как наш веб-сайт выглядит в поисковой системе, но в некоторой степени также проанализировать поведение пользователей, которые в дальнейшем не взаимодействовали с нашим веб-сайтом (помимо результатов поиска).

Поэтому, если вы ведете бизнес в Интернете, будь то сайт компании или, например, интернет-магазин, хорошая аналитика данных должна быть для вас приоритетом. И если это так, то стоит использовать не только инструменты типа Google Analytics, но также Google Search Console. Тем более что интегрировать GSC с Google Analytics довольно просто.