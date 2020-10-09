Что такое зеркало сайта. Для чего их создают

Зеркало сайта («alias») – это копия основного веб-сайта, которая копирует не только дизайн, но и весь его контент. Единственное что у них разное, это доменное имя (URL).

Для чего создают зеркала сайтов?

Основная задача такого дублирования, это возможность замены одного сайта на другой, в случае выхода из строя одного из них. Такое может происходить при неполадках на сервере, DDOS-атаках или при бане домена. Чтобы не терять клиентов, делается автоматическое перенаправление на копию сайта.

Еще одной особенностью алиас, является разгрузка основного веб-ресурса. Это делается в тех случаях, когда основной домен не справляется с нагрузкой от посетителей.

Главное преимущество зеркал

1)Предоставление «запасного» доступа к ресурсу в случае выхода из строя основного.

2)Технические работы на сайте. Позволяют функционировать сайту без сбоев.

3)Позволяют снизить нагрузку на сервер. Очень полезно при большом количестве посетителей.

Продвижение основного сайта и его зеркала

Для того чтобы правильно продвигать основной ресурс вместе с его зеркалом, необходимо в файле robots.txt в директиве Host указать доменное имя главного алиаса сайта. Это необходимо для того, чтобы поисковые системы правильно определяли зеркало основного ресурса.

Так же следует не допустить неправильного «склеивания» доменов. Это может негативно отразится на основном ресурсе и привести к понижению его в поисковой выдаче.

Склеенными могут считаться те сайты, которые по коду и содержанию идентичны донору от 80% до 100%.

Часто для организации алиас применяют парковочные домены. Они не размещаются на сервере, а служат для перенаправления основного сайта.