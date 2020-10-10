Апдейт поисковой системы

Многие работают над продвижением своих сайтов. Постоянно обновляют их и публикуют все новый и новый контент, наращивают их ссылочную массу, пытаются вывести позиции своих сайтов на самые высокие места в поисковой выдаче. Но давно уже известно, что результаты всех трудов, положительные они или отрицательные, мы увидим далеко не сразу, а лишь спустя какое-то время.

Так вот после того как мы поймем, что результаты наших трудов наглядно проявились и позиции нашего веб-ресурса возросли и просмотров страниц сайта стало больше, можно говорить – прошел очередной апдейт. Другими словами, апдейт это когда поисковая система проводит анализ сайтов в интернете и соответственно реагирует на те или иные изменения в их жизни и продвижении.

К примеру, вы постоянно наполняли свой интернет-ресурс качественным и полезным материалом. Затем спустя какое-то время видите, что ваши новые статьи и публикации уже появились в индексе и на них стали заходить посетители — т. е. пошел трафик на сайт.

Как проходит апдейт поисковой выдачи

Поисковая система осуществила анализ всех новых и старых статей на сайте, и затем качественные материалы она отправила в поисковую выдачу, а не качественные по тем или иным причинам изъяла из индекса или понизила их позиции. Это и значит, что поисковик провел апдейт поисковой выдачи. Но во время апдейта поисковики анализируют не только контент, но и то как пользователи взаимодействуют с ним! Другими словами важен не только контент, но и поведенческие факторы пользователей — как долго посетитель просматривает страницу, на сколько других страниц перейдёт и прочее. Очень важно контролировать и качество вашего контента и работу с поведенческими факторами вашего сайта.

Видов апдейта много и у каждой поисковой системы свой набор, сейчас мы с вами поговорим о самых важных из них.

Апдейты поисковых систем

Для любого владельца сайта самым волнующим является апдейт позиций в поисковой выдаче. Именно его всегда с нетерпением и тревогой ждут все блогеры и вебмастера. Что происходит во время этого апдейта ясно уже из его названия, он изменяет позиции страниц сайтов в выдаче поисковиков. Одни интернет-ресурсы сдают позиции и соответственно начинают терять часть своих посетителей. А другие сайты, наоборот, повышают позиции в выдаче и тем самым получают все больше и больше пользователей. Алгоритмы вычисления того, как распределяются места в поисковой выдаче, вы вряд ли когда-либо узнаете. Но вот прочувствовать их, вы сможете как раз после апдейта, особенно если в последнее время вы хорошо потрудились над своим сайтом. Апдейт проиндексированных страниц. У каждого поисковика есть робот (программа), который ходит по сайтам и анализирует весь новый материал и изменения в старом. На основе этого сложного, и до конца никому, кроме самих разработчиков, неизвестного анализа, происходит отбор качественного контента от бесполезного материала. Дальше достойное отправляется в поисковую выдачу и мы можем наблюдать эти сайты в ТОП-10, а не достойные — в никуда, т. е. на вторую страницу поисковой выдачи. Апдейт поведенческих факторов. Уже давно представители поисковых систем заявляют, что поведенческие факторы играют огромную роль при распределении мест в поисковой выдаче. Чем больше времени ваши посетители проводят на страницах сайта, чем более активно они себя ведут. Тем больше шансов у вашего интернет-ресурса оказаться на высоте в поисковой выдаче. Поэтому отрицать то, что поисковые системы анализируют поведенческие факторы сайтов нельзя ни в коем случае. Они не только их анализируют, но и хранят эту информацию, которая является важным моментом при ранжировании интернет-ресурсов. Апдейт ссылочной массы. Это процесс, когда поисковая система анализирует ссылочную массу сайтов и присваивает им показатели ТИЦ и Pr. Тем самым эти показатели либо растут, либо снижаются, либо остаются неизменными. Ссылочная масса интернет-ресурсов также имеет определенное влияние на распределение мест в поисковой выдаче. Стоит отметить, что Google сегодня уже не дает возможности узнать Pr того или иного сайта. Но это вовсе не значит, что данный показатель полностью исчез и нигде не учитывается. Он есть, но увидеть его невозможно.

Теперь вы знаете, что апдейты поисковых систем это двигатель интернета. Именно после них становится ясно, правильно ли мы работаем над нашими сайтами или нет.

График апдейтов поисковиков

Рассуждая о том, что такое апдейт нельзя не сказать и об их регулярности. У каждой поисковой системы свой непредсказуемый график. К примеру, ни для кого уже не секрет, что обычно обновление позиций поисковой выдачи у Google проходит реже, чем у Яндекса. У второго страницы сайтов ранжируются в выдаче каждые 1 — 2 дня, у первого один раз в 2 – 4 недели, но бывает по-разному. Многое зависит как часто робот посещает ваш ресурс и как быстро страницы и контент вашего сайта попадают в индекс. Чем больше пользователей просматривает ваш контент, чем больше вы можете привлечь трафик на сайт, тем активнее страницы вашего сайта будут попадать в индекс.

Но ни в коем случае нельзя говорить, что у поисковых систем существует некий четкий и железный график проведения апдейтов. Скорее всего, существует определенный алгоритм, по которому поисковики определяют, когда необходимо провести тот или иной вид апдейта. Причем этот алгоритм, похоже, у каждой поисковой системы свой индивидуальный.

Как нужно относиться к апдейтам

Еще разок подведем итог, что такое апдейт. По сути, апдейт это обновление информации о сайтах, с целью изменения их показателей ссылочной массы (ТИЦ, ИКС и Pr), изменения их мест в поисковой выдаче, изменения количества их страниц в индексе и изменения данных о поведении посетителей на этих сайтах.

Теперь давайте о том, как нужно относиться к этому делу. Прежде всего, не стоит следить за каждым апдейтом, и тем более нет необходимости следить за апдейтами нескольких поисковых систем. Если у вас еще молодой сайт, то 90% всех своих сил вам нужно направлять на наполнение сайта полезным и востребованным контентом, на привлечение трафика на сайт, и на увеличение просмотра страниц вашего сайта.

Именно постоянное обновление интернет-ресурса качественными статьями и глубокие поведенческие факторы посетителей принесут вам и рост числа проиндексированных страниц, и стабильное увеличение посещаемости. Просто апдейты без вашей огромной работы над сайтом не принесут абсолютно никакого результата.

Если вашему интернет-ресурсу уже больше года, вы постоянно его обновляете, а результатов все нет, то в этом случае, конечно, нужно следить за апдейтами. Особенно за апдейтом позиций поисковой выдачи. Это, прежде всего, позволит вам анализировать те или иные подходы к продвижению своего сайта.

Другими словами, вы сможете понимать, что дает вам желаемый результат, а что нет. К примеру, на сайте уже есть около сотни статей, и вы продолжаете регулярно писать новый материал. Но, несмотря на это посещаемость вашего блога никак не начинает расти. Вы решаете изменить подход к оптимизации статей и затем оценить результат. Как вы думаете, когда нужно будет оценивать результат ваших изменений в оптимизации статей? Именно после апдейта поисковой выдачи.

В этом случае необходимо проверять позиции вашего сайта после следующих 3 – 5 апдейтов. Если позиции начали идти вверх, значит, ваши изменения эффективны, и нужно продолжать в том же направлении. Если же результат не изменился, значит, проблема кроется, в чем-то другом и необходимо дальше искать причины отсутствия ожидаемого результата.

Также рекомендуется следить именно за апдейтом Яндекса, т. к. этот поисковик является самым крупным источником посетителей для молодых сайтов. Организовать слежку за апдейтом данной поисковой системы очень просто. Достаточно добавить ваш сайт в сервис Яндекс Вебмастер. Затем в верхнем правом углу найти раздел «Уведомления» => «Настройки», и установить соответствующие галочки. Вот в принципе и все что необходимо сделать. Теперь на вашу электронную почту, которую вы укажите при добавлении сайта в сервис Яндекс Вебмастер, после каждого апдейта будет приходить уведомительное письмо о том, что очередной апдейт завершился.